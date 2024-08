die 15 besten Projektplanungs-Software-Tools für 2024

Fernarbeit ist heutzutage das Gebot der Stunde - und das wird sich nicht ändern.

Wir haben alle einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es ist, von unserer Pyjamahose aus an Meetings teilzunehmen, und wir haben es nie bereut!

Aber wir sind hier nicht allein. Tatsächlich glauben drei Viertel der weltweiten Belegschaft, dass fernarbeit ist die neue Normalität, und die Unternehmen sind dem Beispiel gefolgt 85 % der Unternehmen bieten jetzt flexible Arbeitsbedingungen an politik.

Mit der Zunahme verteilter Teams steigt auch der Bedarf an leistungsfähigen und kollaborativen projektmanagementsoftware um die Mitglieder auf die wichtigsten Ziele auszurichten und die täglichen Abläufe zu optimieren.

Egal, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, im Büro oder beides, projektplanung software ist ein unentbehrliches Werkzeug. Die Projektmanagement-Software wurde entwickelt, um Sie bei jedem Schritt Ihres Arbeitsablaufs zu unterstützen, und reduziert den Zeitaufwand für die Projektplanung mit Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben, Teams, Kommunikation und Produktivität von überall und zu jeder Zeit.

Die Frage, die sich stellt, ist nicht, ob wir eine Projektmanagementsoftware brauchen. Die Frage ist vielmehr, welche wir wählen sollen Unter den Hunderten von Tools auf dem Markt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, um Ihnen die Besten der Besten vorzustellen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über die beste Projektmanagement-Software wissen müssen, darunter die 15 besten Tools für Ihr Unternehmen, die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Preispläne, Kundenbewertungen und vieles mehr. 🙌🏼

Worauf Sie bei einem Projektplanungswerkzeug achten sollten

Welches Projektplanungstool für Sie das richtige ist, hängt ganz von den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams ab. Dazu gehören die Größe Ihres Teams oder Unternehmens, das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten, ob Ihr Team in Echtzeit zusammenarbeitet , Budget und mehr.

Das ist aber noch nicht alles.

Es geht nicht nur darum, ein Tool zu finden, das alles kann, sondern auch darum, in eine Software zu investieren, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird, weshalb Benutzeroberfläche, Benutzerfreundlichkeit und Komfort ein wichtiger Faktor sind.

Wie wirken sich diese Faktoren also langfristig auf Ihre Entscheidung aus, und worauf sollten Sie noch achten, bevor Sie sich für Ihre nächste Projektmanagement-Software entscheiden? Wir zeigen es Ihnen!

Benutzerfreundlichkeit: Eine effiziente Projektplanungssoftware sollte eine intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Je zugänglicher und einfacher zu navigieren das Tool ist, desto attraktiver wird es für jedes Teammitglied sein. Und: weniger Kopfschmerzen! Die richtige Software sollte zwar keine stundenlangen technischen Schulungen erfordern, aber dennoch sollten Sie darauf achten, dass es genügend Ressourcen für den Kundensupport gibt, z. B webinare , Hilfedokumente und YouTube-Kanäle für schnelle Lösungen.

Merkmale und Funktionalität: Berücksichtigen Sie die Fähigkeit der Software, wichtige Projektplanungsstrategien zu unterstützen und werkzeuge wie Gantt-Diagramme , mehrere Projektansichten, workflow-Automatisierung , verwaltung der Arbeitsbelastung und mehr.

Zusammenarbeit: Besonders wenn Ihr team asynchron arbeitet stellen Sie sicher, dass Ihre Projektmanagement-Software den In-App-Chat unterstützt, integriert mit Kommunikationswerkzeugen wie z.B. Slack und hat die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen.

Mit der Chat-Ansicht in ClickUp können Sie ganz einfach Updates posten, Links teilen, reagieren und wichtige Unterhaltungen zusammenfassen

Anpassung: Projektmanagement-Software arbeitet für Sie - nicht umgekehrt. Wählen Sie ein Tool, das flexibel genug ist, um mit Ihnen zu skalieren und sich nahtlos in Ihre aktuellen Prozesse und projektpläne . Dies wird nicht nur dazu beitragen, dass das Team das Werkzeug schneller annimmt, sondern Ihnen auch eine neue Perspektive auf Ihre Arbeitsabläufe geben.

Integrationen: Integrationen erweitern die Funktionalität jeder Projektmanagement-Software und tragen dazu bei, Ihre Prozesse schneller zu rationalisieren. Sie kombinieren die Leistungsfähigkeit von Projektmanagement-Software mit Tools, die Sie bereits zur Verwaltung von E-Mails, Terminen, Besprechungen, Daten und vielem mehr verwenden.

Preis: Bei so vielen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, gibt es keinen Grund, warum Sie für das Projektplanungstool Ihrer Träume die Bank sprengen sollten. Sie brauchen kein unternehmensgerechtes Budget für umfangreiche Funktionen und keine Kompromisse, das können Sie uns glauben.

Kundenzufriedenheit: Eine Software zu kaufen, ohne die Bewertungen der Nutzer zu lesen, ist so, als würden Sie Meeresfrüchte in einem Restaurant bestellen, bevor Sie auf Yelp nachgeschaut haben - das wird Ihnen zum Verhängnis werden. Sicher, auf dem Papier mag ein Tool großartig klingen, aber was denken die besten Kunden darüber? Schauen Sie auf offiziellen Bewertungsseiten wie G2 oder Capterra nach, um zu sehen, wie gut die Produkte halten, was sie versprechen.

Das klingt vielleicht nach einer Menge, die man von einer einzigen Software verlangen kann, aber es ist durchaus machbar! Wir haben alle Kandidaten durchleuchtet, um Ihnen 10 der besten Projektmanagement-Tools für jedes Team vorzustellen.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die entwickelt wurde, um Teams und Arbeit zusammenzubringen - alles an einem Ort. Von täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten - die intuitive Benutzeroberfläche von ClickUp schafft eine nahtlose Verbindung für alle Beteiligten. Egal, ob Ihr Team asynchron oder in Echtzeit arbeitet, Sie haben den Kontext und die Werkzeuge, die Sie brauchen, um Projekte voranzutreiben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität, indem Sie ClickUp in Ihre bevorzugten Anwendungen und Softwareprogramme integrieren, sodass Sie immer über eine einzige Quelle der Wahrheit verfügen. Außerdem lässt sich ClickUp mit über 1.000 anderen Arbeitstools integrieren, darunter Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams und viele mehr!

ClickUp-Funktionen

Benutzerrollen und Berechtigungen, die die Arbeit mit internen und externen Partnern erleichtern

Teilbare Bildschirmaufzeichnungen, die direkt in eine Aufgabe umgewandelt werden können

Automatisierungen, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen

Vorlagen für die Projektplanung für jeden Anwendungsfall im ClickUp Vorlagen-Center

Eine Projektplanervorlage kann eine gute Möglichkeit sein, ein anstehendes Projekt zu verwalten.

ClickUp-Profis

Die Board-Ansicht ist nach Statusspalten getrennt, so dass Sie sehen können, wo Sie in Ihrem Arbeitsablauf mit jeder Aufgabe stehen (nützlich für Sprint-Planung )

Kommentare zum Thema, die Sie von jeder Aufgabe, jedem Dokument oder Whiteboard aus an das Team delegieren können

Kapazitätsplanung werkzeuge wie Projektbeschreibungen für das Ressourcenmanagement

Aufgabenmanagement-Tools wie globale Zeiterfassung und Zeitschätzungen

ClickUp Nachteile

Der Grad der Anpassbarkeit und die Anzahl der verfügbaren Funktionen können zu einer Lernkurve führen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen:

Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,400+Bewertungen)

: 4.7/5 (1,400+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+Bewertungen)

Bonus: Laden Sie ClickUp's Projektplan-Vorlage für website-entwicklung , nicht , oder sogar Schreiben eines Buches .

2. Bienenstock

über HiveHive ist eine Projektmanagement-Software, deren Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Team liegt, was sich in einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen zeigt. Projektteams können mit Hive Chat, Hive Mail, Kommentaren, Projektzugriff und mehreren und gemeinsamen Posteingängen zusammenarbeiten.

Mit Hive können Sie zwischen zahlreichen Möglichkeiten wählen, wie Sie Ihr Team durch Nachrichten, Prioritätskarten, um es auf dringende Aufgaben aufmerksam zu machen, und durch Markierungen in den Kommentaren auf Ihre Arbeit aufmerksam machen.

Hive-Funktionen

Flexible Ansichten

Instant Messaging-Funktionalität

Vorlagen für Zusammenfassungen

Portfolio-Verwaltung

Zeiterfassung

Hive-Profis

Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Tabellen und Kalender für eine einfache Planung

Ausgezeichnete Kommunikationsfunktionen

Intuitive und angenehme Benutzeroberfläche

Einfache Integration mit verschiedenen Tools

Hive Nachteile

Steile Lernkurve aufgrund des großen Funktionsumfangs

Begrenzte Funktionalität für mobile Versionen

Begrenzte Ansichten

Preise für Hive

Solo : Kostenlos

: Kostenlos Teams : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hive für Details

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

4.6/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

3. Montag.com

über MontagMontag.de ist eine der beliebtesten Projektmanagement-Software, die Projektmanagern bei der Abwicklung einfacher und komplexer Projekte hilft. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, einfach zusammenzuarbeiten, Arbeitsabläufe anzupassen, den Projektfortschritt zu verfolgen und Informationen zu analysieren.

Entwickelt für Transparenz und Zusammenarbeit, Monday bietet Funktionen die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre Aufgaben zu erledigen. Teams können Daten über hoch visuelle Dashboards anzeigen und mehrere Projekte effizient verwalten.

Montag Merkmale

Verwaltung von Ressourcen

Zusammenarbeit mit Drittanbietern

Dashboards für Berichte

Zahlreiche benutzerdefinierte Integrationen

Montag pros

Möglichkeit, benutzerdefinierte Integrationen mit Open API-Architektur hinzuzufügen

Sie können sowohl Freiberufler als auch Agenten von Drittanbietern hinzufügen

Ermöglicht detaillierte Berichte

Montag Nachteile

Integration mit Shop inventar kann verwirrend sein

Keine Schaltfläche zum Herunterladen oder Exportieren

Kostenlos: Für bis zu 2 Plätze

Für bis zu 2 Plätze Basic: $12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet)

$12 pro Platz/Monat ($36 monatlich abgerechnet) Standard: $14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat)

$14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat) Pro: $24 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $72)

Montag Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4. nTask

über nTask Dies ist eine weitere führende, kostenlose Projektmanagement-App, die für Teams und Freiberufler in verschiedenen Branchen entwickelt wurde. nTask bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche in einer robusten Softwarelösung mit ausgefeilten und leistungsstarken Funktionen zur Verwaltung von Projekten in allen Phasen.

nTask bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Sie mehrere Projekte gleichzeitig überwachen können. Mit dem transparenten und einfach zu bedienenden Kollaborationskanal schaffen Sie die Basis für ein effizientes Projektmanagement.

nTask-Funktionen

Mehrere Arbeitsbereiche

Visuelles Projektmanagement nachprojekte verfolgen* Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen oder Kommentare in Aufgaben umzuwandeln

Gantt-Diagramme zuprojekt überwachen fortschritt

nAufgabe pro

Effiziente Verfolgung

Optimiert Aufgaben und Planung mit Kanban-Tafel-Ansichten

Benutzerdefinierte Status für einen personalisierten Arbeitsablauf

nTask Nachteile

Fehlende erweiterte Berichtsfunktionen

Nicht für große Teams konzipiert

nTask Preise

Kostenloser Plan

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Business : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask für Details

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

5. TeamGantt

über TeamGantt TeamGantt ist eine Projektplanungs- und Projektmanagement-Software, die Projektmanagern, Teams und Organisationen hilft, Projektpläne in einem einfach zu bedienenden Online-Gantt-Diagramm zu visualisieren.

Es hilft Teams, Projektmeilensteine festzulegen, Projekte zu verwalten, Abhängigkeiten zu erstellen und Echtzeit-Updates zu erhalten. Darüber hinaus bietet die Software Funktionen zur Freigabe von Projektplänen für Kunden, Lieferanten und andere Beteiligte, damit alle informiert sind und sich an den Projektzielen orientieren können.

TeamGantt-Funktionen

Leicht zugängliche Verfügbarkeitsregisterkarte fürressourcenverwaltung* Portfolio-Ansichten und Berichte

Geplanter Zeitrahmen vs. tatsächlicher Zeitrahmen

TeamGantt-Profis

Flexible Einrichtung für die Projektverfolgung

Keine Anmeldung des Empfängers bei der Freigabe von Diagrammen

Verfügbar auf Mac (Sehen Sie sich diebeste Projektmanagement-Software für Mac)

TeamGantt Nachteile

Komplexe Abhängigkeitsfunktionalität

Keine In-App-Benachrichtigungen

Ansichten hinken oft den Änderungen hinterher

TeamGantt Preise

Limitiert Kostenlos Plan

Lite: $19/Monat

$19/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Ab $99/Monat

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (800+ Bewertungen)

: 4.8/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (189+ Bewertungen)

Sieh dir das an TeamGantt Alternativen* !

6. MeisterAufgabe

über MeisterTask MeisterTask ist eine Projektmanagement-Software, die Teams aller Größen und Branchen bei der Zusammenarbeit in der Projektplanung, bei Aufgaben und Terminen unterstützt. Es ist eine Agiles Planungswerkzeug das intuitive Aufgabentafeln für die Projektplanung und Aufgabenverfolgung bietet.

MeisterTask Eigenschaften

Activity Stream auf jeder Tafel für die Zusammenarbeit im Team

Anpassbare Projekt-Dashboards mit Echtzeit-Updates

Kommentar-Tags helfen, alle auf dem Laufenden zu halten

Benutzerfreundlich

MeisterTask-Profis

Ermöglicht zahlreiche Integrationen mit Lösungen wie Slack, Microsoft Teams und GitHub

Möglichkeit zur Anpassung der Projekttafeln

Einfache Teamzusammenarbeit

MeisterTask Nachteile

Mobile App ist nicht so leistungsfähig wie die Desktop-App (verzögerte Benachrichtigungen)

Keine spezielle Funktion für Aufgabenprioritäten

MeisterTask Preise

Kostenloser Plan

Pro Plan: $14.50/Monat pro Benutzer

$14.50/Monat pro Benutzer Business Plan: $29/Monat pro Benutzer

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (850+ Bewertungen)

7. ProofHub

über Proofhub ProofHub ist eine Projektmanagement-Software, die es Teams ermöglicht, zeitgebundene Projekte abzuschließen. Es handelt sich um eine hochgradig anpassbare Plattform, mit der Projektmanager Berichte, Workflows, Dashboards und Antragsformulare personalisieren können.

Mit der visuellen Oberfläche von ProofHub können Sie schnell Prioritäten festlegen, indem Sie zwischen leistungsstarken Kanban-Boards, Tabellenansichten und interaktiven Gantt-Diagrammen per Drag-and-Drop wechseln, um den Überblick zu behalten.

ProofHub-Funktionen

Gute Teamzusammenarbeit

Ressourcenzuweisung

Kalender für die richtige Zeitplanung

Interaktive Gantt-Diagramme

Anpassbares Dashboard

ProofHub-Profis

Anpassungsfähige Funktionen

Effektive Sicherheitsfunktionen wie benutzerdefinierte Zugriffsrechte

Leistungsstarke mobile App für Android und iOS

ProofHub Nachteile

Keine zusätzlichen Funktionen wie Budgetierung

Nicht für kompliziertes Projektmanagement geeignet

ProofHub Preise

Essential: $45/Monat

$45/Monat Ultimate Control: $89/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

8. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit gehört zu den besten Projektmanagementsoftware aufgrund seiner Kernmodule, die sich auf das Aufgabenmanagement und insbesondere auf die Projektplanung konzentrieren. Die Gantt-Diagramme, die Meilensteinfunktion, der Desktop-Timer für die Zeiterfassung und die übersichtliche Benutzeroberfläche von Teamwork machen diese Software zu einer guten Wahl.

Teamwork Merkmale

Intuitive Aufgabentafeln

E-Mail-Integration

Farbige Projektvorlagen und Themen

Budgetverwaltung mit Fakturierungsfunktionen

Teamwork-Profis

Viele Anpassungsmöglichkeiten

Zahlreiche systemeigene Funktionen, wie z. B. ein Fakturierungstool für Benutzer mit integrierten Stundenzetteln

Funktionale mobile Anwendungen

Teamwork Nachteile

Der kostenlose Plan ist nur für kleine Teams geeignet, die an maximal zwei oder weniger Projekten arbeiten

Nicht für komplexes Projektmanagement geeignet

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos

Starter: $5.99/Benutzer pro Monat

$5.99/Benutzer pro Monat Ausliefern: $9.99/Benutzer pro Monat

$9.99/Benutzer pro Monat Erweitern: $19.99/Benutzer pro Monat

$19.99/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

9. Toggl

über TogglToggl ist ein Projektmanagement-Tool das Projektmanagern hilft, den Überblick über Projektaufgaben zu behalten und ihre Arbeitslast zu priorisieren. Es verfügt über leistungsstarke Projekt-, Aufgaben- und Zeitmanagement-Funktionen, die die Projektverfolgung und Zusammenarbeit einfach machen.

Toggl-Funktionen

Einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche für unbegrenzte Projektplan-Zeitleisten

Backlog zum Speichernaußerplanmäßige Projektaufgaben* Farbcodierte Meilensteine

Hochgradig visuell

Toggl Vorteile

Ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Projektzeitplänen

Bestens geeignet für die Zeiterfassung

Arbeitspensum visuell verwalten

Speichern ungeplanter Aufgaben für später

Toggl Nachteile

Es fehlen umfangreiche Funktionen

Der kostenlose Plan ist auf Solo-Nutzer beschränkt

Toggl Preise

Kostenloser Plan

Team Plan : $9/Benutzer pro Monat

: $9/Benutzer pro Monat Business : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Unternehmen Plan: Kontaktieren Sie Toggl für Details

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

10. Trello

über Trello Ein weiteres einfaches, aber fantastisches Projektmanagement-Tool auf dieser Liste ist Trello . Berühmt für seine ikonischen Karten, funktioniert diese Anwendung wie überladene Haftnotizen. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für die Verwaltung von Projekten und verschiedenen Aufgaben und Funktionen im Zusammenhang mit dem Projekt mit Trello-Boards.

Die Trello-Boards zeigen alle Informationen an, die der Projektleiter benötigt, um alle Aktivitäten zu organisieren, die die Teammitglieder durchführen müssen.

Trello-Funktionen

Einfache Drag-and-Drop-Funktionalität

Einfache Lösung zur Aufgabenverwaltung

Erlaubt Power-Ups für zusätzliche Funktionen

Terminerinnerungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Trello-Profis

Benutzerfreundliche, einfache Schnittstelle

Einfache Terminplanung und Aufgabenverwaltung

Einfaches Hochladen von Dateien und Anhängen

Möglichkeit zur Archivierung von Kartendatensätzen

Trello Nachteile

Keine anderen Ansichten als die Kanban-Ansichten

Fehlende Berichtsfunktionalität

Es ist auf verschiedene externe Integrationen angewiesen

Keine erweiterten Funktionen wie Gantt-Diagramme, Mind-Maps und Docs

Trello Preise

Kostenlos Plan

Standard : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Premium : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Enterprise: $17.50/Benutzer pro Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

4.4/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

11. Wrike

über Wrike Wrike ist ein leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das eine umfassende Lösung für die Planung, Verfolgung und Verwaltung von Projekten jeder Größe bietet. Mit Funktionen wie Gantt-Diagrammen, Aufgabenabhängigkeiten und Echtzeit-Updates hilft Wrike Teams, organisiert und produktiv zu bleiben.

Wrike-Funktionen

Gantt-Diagramme für visuelle Projektplanung und Zeitplanmanagement

Anpassbare Arbeitsabläufe für unterschiedliche Projektanforderungen

Aufgabenabhängigkeiten zur Gewährleistung einer effizienten Aufgabenreihenfolge

Zeiterfassung und Berichte für ein besseres Projektmanagement

Wrike-Profis

Robuste Projektmanagement-Funktionen für die Planung und Verfolgung von Aufgaben

Kollaborationswerkzeuge für nahtlose Teamkommunikation und Dateiaustausch

Automatisierungsfunktionen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben

Integration mit beliebten Tools wie Google Workspace, Microsoft Teams und mehr

Wrike Nachteile

Steilere Lernkurve für neue Benutzer im Vergleich zu einfacheren Projektmanagement-Tools

Der Preis kann für kleinere Teams oder Einzelpersonen etwas höher liegen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Berichte und Dashboards

Wrike Preise

Kostenlos

Team: $9,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$9,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $24,80/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$24,80/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

12. Asana

Über Asana Asana ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, das für seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine umfangreichen Funktionen für Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und Projektverfolgung bekannt ist. Mit Optionen für einfache To-Do-Listen und komplexe Projekt-Workflows eignet sich Asana für Teams aller Größen und Branchen.

Asana-Funktionen

Aufgabenzuweisung und Fälligkeitsdaten für effizientes Aufgabenmanagement

Projektzeitleisten und Kalenderansichten für eine bessere Planung

Anpassbare Projektvorlagen für wiederkehrende Arbeitsabläufe

Integration mit gängigen Tools wie Slack, Dropbox und mehr

Asana-Profis

Intuitive Oberfläche für einfaches Onboarding und schnelle Akzeptanz

Vielfältige Projektansichten für unterschiedliche Arbeitsvorlieben

Kollaborationsfunktionen wie Kommentare und Dateianhänge für nahtlose Teamkommunikation

Asana Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Projektansichten und Dashboards

Grundlegende Automatisierungsfunktionen im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools

Höhere Preisstufen für erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Felder und Portfoliomanagementfunktionen

Preise für Asana

Basis : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

:4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Asana Alternativen* !

13. Miro

Über Miro Miro ist ein vielseitiges Projektplanungstool, mit dem Teams visuell und in Echtzeit zusammenarbeiten können. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer breiten Palette von Vorlagen ist Miro ein ideales Tool für Projektplanung, Brainstorming und agile Arbeitsabläufe.

Miro-Funktionen

Echtzeit-Zusammenarbeit für nahtlose Team-Interaktion

Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Projektplanungsanforderungen

Integration mit gängigen Tools wie Jira, Trello, Slack und anderen

Anpassbare Boards für die Organisation von Aufgaben, Ideen und Arbeitsabläufen

Miro-Profis

Benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Übernahme durch Teams

Hervorragend geeignet für Remote-Zusammenarbeit und Brainstorming-Sitzungen

Unterstützt agile Methodologien mit Funktionen wie Kanban-Boards und Sprint-Planung

Bietet umfangreiche Integrationen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Miro Nachteile

Gelegentliche Verzögerungen und Leistungsprobleme bei der Arbeit an großen Boards

Der Preis kann für kleinere Teams oder Einzelpersonen etwas zu hoch sein

Lernkurve für die Nutzung fortgeschrittener Funktionen wie Automatisierung und Integrationen

Preise für Miro

Kostenlos : $0

: $0 Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

Sieh dir das an Miro Alternativen* !

14. Jira

Über Jira Als eines der beliebtesten Projektmanagement-Tools ist Jira für seine robusten Funktionen und seine Flexibilität bei der Bearbeitung komplexer Projekte bekannt. Mit seinen agilen Projektmanagement-Funktionen, anpassbaren Workflows und der Integration in gängige Entwicklungstools ist Jira ein Kraftpaket für Teams, die agile Methoden umsetzen und den Projektfortschritt effektiv verfolgen möchten. Zwar ist Jira für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig, doch seine umfangreichen Berichtsfunktionen und der aktive Community-Support machen es für viele Unternehmen zu einer ersten Wahl.

Jira-Funktionen

Agile Projektmanagement-Funktionen für Scrum, Kanban und andere Methoden

Funktionen zur Problemverfolgung und Fehlerberichterstattung

Anpassbare Workflows und Boards für die Teamzusammenarbeit

Integration mit Entwicklungstools wie GitHub und Bitbucket

Jira-Profis

Hochgradig anpassbar für eine Vielzahl von Projektmanagement-Anforderungen

Umfangreiche Berichts- und Analysefunktionen für tiefgreifende Projekteinblicke

Skalierbar für kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen

Aktiver Community-Support und Ressourcen für Benutzerunterstützung

Jira Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer, die mit agilen Methoden nicht vertraut sind

Höherer Preis im Vergleich zu einigen anderen Projektplanungstools

Begrenzte Optionen für die visuelle Anpassung von Projekttafeln

Jira Preise

Kostenlos

Standard: $8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,600+ Bewertungen)

4.3/5 (5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,700+ Bewertungen)

Sieh dir das an Jira Alternativen* !

15. Paymo

Über Paymo Paymo ist ein vielseitiges Projektplanungstool, das eine Reihe von Funktionen für einfaches Projektmanagement und Zusammenarbeit bietet. Mit seiner intuitiven Oberfläche und seinen robusten Funktionen ermöglicht Paymo Teams, Aufgaben zu verfolgen, Zeit effektiv zu verwalten und Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Von anpassbaren Projektvorlagen bis hin zu detaillierten Berichten und Analysen hilft Paymo Teams jeder Größe, organisiert und auf Kurs zu bleiben, um ihre Ziele zu erreichen projektziele .

Merkmale von Paymo

Aufgabenmanagement und Zeiterfassungsfunktionen

Tools für die Zusammenarbeit im Team, wie z. B. Dateifreigabe und Messaging

Anpassbare Projektvorlagen zur Rationalisierung des Arbeitsablaufs

Berichte und Analysen zur Verfolgung des Projektfortschritts

Paymo-Profis

Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation

Integration mit gängigen Tools wie Slack, Google Apps und QuickBooks

Erschwingliche Preispläne für Teams jeder Größe

Mobile App für Projektmanagement von unterwegs

Paymo Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Projektplanungstools

Einige Nutzer könnten die Berichts- und Analysefunktionen als nicht sehr umfangreich empfinden

Erweiterte Funktionen erfordern möglicherweise ein Upgrade auf eine höhere Preisstufe

Paymo Preise

Kostenlos

Starter: $5.9/Monat

$5.9/Monat Kleines Büro: $10.9/Monat

$10.9/Monat Geschäftskunden: $16.9/Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Paymo Alternativen !

Das ultimative Projektplanungswerkzeug? Suchen Sie nicht weiter

Die effektivste Projektmanagementlösung für Ihr Team zu finden, klingt einfach, aber bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen und der Vielfalt der Funktionen gibt es noch viel mehr zu bedenken, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden.

Diese 15 Optionen geben Ihrer Suche den nötigen Anstoß, um Ihre Wunschsoftware so schnell wie möglich zu finden. Wenn Sie jedoch ein Tool suchen, das die Produktivität und Zusammenarbeit unabhängig von der Größe Ihres Teams, Ihrer Branche oder Ihrem Budget fördert, dann sind Sie bei ClickUp genau richtig 🙂

Projektaktualisierungen überwachen , verwalten Sie Aufgaben und arbeiten Sie mit dem Team zusammen, alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus ClickUp ist die einzige Software auf dieser Liste, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit applikationsübergreifend zusammenzuführen. So sparen Sie Zeit und wichtige Ressourcen, die Sie sonst mit dem Wechseln zwischen Registerkarten, dem Navigieren in anderen Tools oder dem Warten auf Updates verbracht hätten.

Mit seinem einer Vielzahl von Funktionen und umfangreiche Vorlagenbibliothek clickUp bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung und hilft Teams, ihre Planungsprozesse zu rationalisieren und so zu arbeiten, wie sie es möchten. Und das alles zu einem Bruchteil der Kosten.

Profitieren Sie von einer Vielzahl dynamischer Projektplanungsfunktionen, einer unbegrenzten Anzahl von Aufgaben, einer unbegrenzten Anzahl von Mitgliedern, über 1.000 Integrationen und vielem mehr, wenn Sie sich für eine der folgenden Funktionen anmelden ClickUp Preisplan einschließlich des kostenlosen Forever-Plans!

Profitieren Sie von der Anpassungsfähigkeit, die Sie sich von einer Projektplanungssoftware erhofft haben, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .