12 kostenlose Vorlagen und Beispiele für SWOT-Analysen

Ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, bringt Herausforderungen mit sich, die es schwierig machen, sich in jeder Nische abzuheben. Heutzutage können Ihre Konkurrenten mehr denn je problemlos auf dieselben Informationen und Inhalte zugreifen wie Sie im Internet.

Daher brauchen Sie eine Strategie, die Ihnen hilft, Ihr Unternehmen inmitten des harten Wettbewerbs zu entwickeln. Der beste und einfachste Weg, den Wachstumsprozess zu beginnen, ist die Durchführung einer SWOT-Analyse für Ihr Unternehmen.

Diese Analyse ermöglicht es Ihnen, die angestrebten Ziele des Projekts zu vereinfachen und die externen und internen Faktoren herauszustellen, die bestimmen, wie diese Ziele erreicht werden. Auf diese Weise können Sie die bestehenden Maßnahmen mit den Plänen verbinden.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für SWOT-Analysen vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese für aussagekräftige Geschäftseinblicke einsetzen können!

Was ist eine SWOT-Analyse?

Die SWOT-Analyse ist der strukturierte Rahmen einer Organisation zur Bewertung ihrer strategischen Unternehmensplanung und Wettbewerbsposition. Die Analyse schlüsselt die externen und internen Faktoren des aktuellen und zukünftigen Geschäftspotenzials auf.

Sie ist so aufgebaut, dass sie eine faktenbasierte, realistische und datengestützte Sicht auf die Stärken und Schwächen einer Person, eines Unternehmens oder einer Organisation bietet. SWOT ist ein Akronym und steht für Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Bei den ersten beiden Faktoren handelt es sich um interne Faktoren, bei den letzteren um externe Faktoren.

Stärken : Ihr Standort, Ihr geistiges Eigentum, Ihre Humanressourcen, Ihre Finanzen usw., die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen

: Ihr Standort, Ihr geistiges Eigentum, Ihre Humanressourcen, Ihre Finanzen usw., die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen Schwächen : Faktoren, die das Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern benachteiligen. Dies sind geschäftliche Verzögerungen oder Missgeschicke in Ihrer Branche

: Faktoren, die das Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern benachteiligen. Dies sind geschäftliche Verzögerungen oder Missgeschicke in Ihrer Branche Chancen : Marktwachstum und Trends, die Sie nutzen können, um Ihre Gewinne zu steigern, innovativ zu werden und die Compliance einzuhalten (Check out* these gap analysis templates * !)

: Marktwachstum und Trends, die Sie nutzen können, um Ihre Gewinne zu steigern, innovativ zu werden und die Compliance einzuhalten !) Bedrohungen: Potenzielle Risiken, wie z. B. natürliche Probleme, Innovationsherausforderungen und eine Atmosphäre, die Ihr Unternehmen beeinträchtigen könnte

In der Regel verwenden Unternehmen die SWOT-Analyse, um:

Einzigartige Stärken im Vergleich zu Konkurrenten zu erkennen Leistungsbereiche zu analysieren, in denen Konkurrenten überragend sind Entdecken Sie Möglichkeiten für Geschäftswachstum Identifizierung potenziell geschäftsschädigender Probleme und Herausforderungen

12 kostenlose Vorlagen und Beispiele für SWOT-Analysen

1. ClickUp Whiteboard SWOT-Vorlage

Passen Sie die Retrospektive Whiteboard-Vorlage in ClickUp für eine umsetzbare SWOT-Analyse an

Eifrige Listenersteller werden sich über die zeitsparenden Werkzeuge in ClickUp-Whiteboards ! Whiteboards sind zoombare Leinwände, die bei der visuellen Aufarbeitung komplexer Konzepte für eine effektive SWOT-Analyse helfen.

In der Realität ist die Verwaltung großer Datenmengen ein schwieriger Prozess. Das anfängerfreundliche Einführung in Whiteboards Vorlage von ClickUp löst dieses Problem, indem es einen einzigen Platz schafft, um jede Idee, Quelle und jedes Bild zu hinterlegen, um die vollständige Analysegeschichte zu zeichnen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie Sie den Wert Ihres SWOT-Analyse-Whiteboards maximieren können:

Zusammenarbeit mit Projektmanagern bei der nächsten Geschäftsstrategiebesprechung oder asynchron

Hinzufügenmind Maps um große Konzepte in überschaubare Teile zu zerlegen

Erstellen Sie separate Abschnitte für OKRs, KPIs und andere interne Daten zum Nachschlagen

Einfügen von Platzhaltermarkierungen für fehlende Informationen oder Feedbackanfragen

Konvertieren SieWhiteboard-Objekte in Aufgaben und Beziehungen herstellen

Checklisten erstellen, um sich an spontane Gedanken zu erinnern

ClickUp hält Ihre Ideen und Lösungen fest, so dass Sie sich auf die richtigen Aktivitäten konzentrieren, aber auch wichtige Informationen in Reichweite haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen. Je mehr Sie Ihre Erkenntnisse und Ressourcen in einer Plattform zusammenfassen, desto mehr wird die SWOT-Analyse zum wichtigsten strategischen Planungsinstrument.

Pro-Tipp: Nachdem Sie die Vorlage heruntergeladen haben, empfehlen wir Ihnen, die Vorlage Retrospektive aus Ihrer Optionsliste auszuwählen. Beschriften Sie Ihre Felder und passen Sie sie an Ihre bevorzugte Arbeitsweise an! ClickUp Whiteboard-Vorlagen Check out our einsteigerhandbuch für ClickUp Whiteboards für schnelle Tipps für den Einstieg!

2. ClickUp Vorlage für persönliche SWOT-Analyse

Führen Sie eine umsetzbare SWOT-Analyse mit ClickUp's Personal SWOT Analysis Template durch, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Die ClickUp Vorlage für eine persönliche SWOT-Analyse ermöglicht Ihnen ein Brainstorming und die Auflistung von Aktionspunkten rund um Ihre SWOT-Analyse. Es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Aufgaben zu organisieren und zu gruppieren. Verfolgen Sie den Fortschritt dieser Aufgaben mit benutzerdefinierten Status.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, wie z. B. Arbeitsblatt-Link, Erfüllungsrate, Ziel und Zeitleiste. Mit dieser Vorlage können Sie auch benutzerdefinierte Ansichten wie Listenansicht, Gantt-Diagramm-Ansicht und Aufgaben in einer Kalenderansicht je nach Arbeitsbelastung einrichten. ClickUp Persönliche SWOT-Analyse Vorlage

3. ClickUp SOAR-Analyse-Vorlage

ClickUp's SOAR Analysis Template Die SOAR-Analyse wird verwendet, um die Stärken, Chancen, Ziele und Ergebnisse einer Organisation zu identifizieren

Ähnlich wie die SWOT-Analyse dient die SOAR-Analyse dazu, die Stärken, Chancen, Bestrebungen und Ergebnisse einer Organisation zu ermitteln. Diese Analysemethode bietet wertvolle Einblicke in den aktuellen Zustand der Organisation sowie in potenzielle Verbesserungsbereiche. Wenn man die Stärken und Schwächen der Organisation kennt, ist es einfacher, Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten zu erkennen. ClickUp's SOAR-Analyse-Vorlage unterstützt Organisationen bei der objektiven Bewertung ihrer Leistung, indem sie sowohl interne als auch externe Elemente berücksichtigt, die zum Erfolg beitragen. Sie ermöglicht die Identifizierung von greifbaren und nicht greifbaren Bereichen, die verbessert werden müssen und die dann im Rahmen eines strategischen Planungsverfahrens weiter untersucht und bearbeitet werden können. ClickUp SOAR-Analyse-Vorlage

4. Excel Wettbewerbs-SWOT-Analyse Vorlage

Über Microsoft Dieser Wettbewerb Excel Mit der SWOT-Analysevorlage können Sie die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Unternehmens im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern bewerten. Anstelle des Layouts einer SWOT-Matrix handelt es sich um ein einfaches Arbeitsblatt mit verschiedenen Spalten zum Vergleich mit drei Wettbewerbern.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, eine detaillierte Analyse Ihrer Konkurrenz mit der SWOT-Struktur zu entwickeln, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Chancen Ihre Konkurrenten möglicherweise verpassen. Sie hilft Ihnen beim Aufbau einer fundierten Wettbewerbslandschaft und ermöglicht Ihrem Team, strategische Planungsentscheidungen zu treffen. Excel-Vorlage für die SWOT-Analyse der Konkurrenz

5. Microsoft Word Home Business Markt SWOT-Analyse Vorlage

Über Microsoft

Verstehen Sie die Branche, die Marktgröße und die Wachstumschancen, indem Sie eine umfassende Marktanalyse für Ihr Heimarbeitsunternehmen erstellen. Diese SWOT-Vorlage für die Unternehmensplanung von Microsoft Word hilft Ihnen dabei, Ihren Geschäftsplan zu definieren, Ihre Konkurrenten zu bewerten, potenzielle Kunden zu identifizieren, den Wert Ihres Unternehmens auf dem Markt zu bestimmen und vieles mehr.

Es ermöglicht Ihnen, interne und externe Faktoren, die Ihr Unternehmen beeinflussen, darzulegen, damit Sie überlegen können, wie Sie Ihrem Unternehmen einen Mehrwert verleihen können, um den Erwartungen des Marktes gerecht zu werden. Home Business Marktanalyse SWOT-Vorlage

6. Excel Business Plan SWOT-Analyse Vorlage

Über Microsoft

Verwenden Sie die Vorlage, um den kritischen Aufgaben, die bei der Erstellung eines Geschäftsplans erledigt werden müssen, verantwortliche Personen und Fristen zuzuweisen. Sie können auch Ihr bevorstehendes Geschäftsziel oder Ihre Produkteinführung analysieren und planen.

Diese SWOT-Vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Geschäftsplan zu analysieren und seine Stärken und Schwächen zu ermitteln. Ihre Stärke könnte zum Beispiel sein, dass Sie als Führungskraft über solide Buchhaltungskenntnisse verfügen, was bedeutet, dass Sie ihre Buchhaltung erledigen können und die Geschäftsausgaben verwalten, ohne sich einzumischen. Ihre geschäftliche Schwäche könnte jedoch darin bestehen, dass es Ihnen schwer fällt, mit zu vielen Tätigkeiten gleichzeitig zu jonglieren, was dazu führt, dass Sie Aufgaben von geringerer Qualität erledigen. Und Ihre Bedrohung könnte darin bestehen, dass Ihr Lieferant oft zu spät kommt. Businessplan SWOT-Analyse Vorlage

7. PowerPoint Diamant SWOT Vorlage

Über DiaModell Die 5-Folien-Vorlage Diamant SWOT-Analyse ist eine einfache und leicht zu bedienende PowerPoint-Vorlage mit einem flachen Design. Der Diamant unterteilt die Kategorien in vier Abschnitte mit unterschiedlichen Farben, damit jeder Abschnitt hervorsticht. Es bietet ein einzigartiges Layout für die Benutzer, während gleichzeitig externe und interne Faktoren nebeneinander angezeigt werden.

Mit dieser SWOT-Vorlage können Sie eine Präsentation in nur wenigen Minuten vorbereiten, indem Sie einfach Platzhalterinhalte austauschen. Die Symbole und Formen dieser Vorlage können mit einer breiten Palette von anpassbaren Funktionen bearbeitet werden.

Die Folien sind außerdem wiederverwendbar und lassen sich leicht an den Stil und das Thema einer anderen Präsentation anpassen. Außerdem können Sie die Farbe ändern und dem Bild die gewünschten Effekte hinzufügen. PowerPoint Diamant SWOT-Analyse Vorlage

8. PowerPoint Business SWOT-Analyse Vorlage

Über SlideModel

Die Vorlage für die Business-SWOT-Analyse ist eine einführende, bearbeitbare Präsentation für Unternehmensplanung und Marketingansätze. Sie hilft Teams, Geschäftsideen und Lösungen zu diskutieren. Es handelt sich um eine PowerPoint-Präsentation mit fünf Folien, die ein kurzes Übersichtsdesign sowie vier Layouts für Details zeigen.

Das Folienlayout dieser Vorlage zeigt eine Blume in der Mitte, während vier Segmente ein blütenblattförmiges Design entwickeln. Jedes Segmentblütenblatt enthält Platzhalter für Textinhalte, die sich auf die Parameter der SWOT-Analyse beziehen.

Sie können leicht Designänderungen vornehmen oder zusätzliche Funktionen für personalisierte Ansichten einfügen. Es ist eine ausgezeichnete Option, um geschäftliche Herausforderungen zu erläutern und entscheidungsprozesse . PowerPoint Business SWOT-Analyse Vorlage

9. Google Docs SWOT-Analyse Vorlage

Google Textdokumente können Sie Analysevorlagen für Ihr Unternehmen von Grund auf neu erstellen. Sie können zum Beispiel eine SWOT-Analysevorlage für Ihre Mitarbeiter erstellen, um ihren Wert im Unternehmen oder in einer Abteilung zu bewerten und ihnen dabei zu helfen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Verhältnis zu den Erträgen zu analysieren, die das Unternehmen oder die Abteilung erzielt.

Diese einfache Google Docs-Analysevorlage ist ein einfacher Leitfaden, der es kleinen Unternehmen, Einzelpersonen und großen Unternehmen ermöglicht, ihren Wert in einem bestimmten Ökosystem zu bestimmen. Sie hilft Ihnen dabei, interne Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen zu ermitteln und alles auf einer einzigen Seite zu betrachten, sodass Sie darüber nachdenken können, wie Sie den Wert steigern können, ohne mühsam mehrere Seiten durchblättern zu müssen. Google Docs Vorlage für SWOT-Analyse

10. Google Docs Manager SWOT-Analyse Vorlage

Über Vorlage.net Die Google Docs Manager SWOT-Analysevorlage wird verwendet, um die Stärken und Schwächen einer Person zu analysieren, wenn ihr eine Führungsrolle übertragen wird. Sie hilft Managern auch bei der Selbstkontrolle ihrer Aufgaben und umsetzung eines Aktionsplans andere bei ihrem Wachstum zu unterstützen, indem sie erkennen, dass die wichtigste Grundlage für den geschäftlichen Erfolg die Bemühungen eines Teams sind.

Mit dieser Vorlage können Sie sich selbst und anderen helfen, verschiedene Aspekte ihres Berufslebens zu verbessern. Sie können potenzielle Führungskräfte dazu anspornen, stark zu bleiben, damit sie aus einer Position der Stärke heraus effektiv führen können, indem Sie eine persönliche Bestandsaufnahme ihrer geschäftlichen Interaktionen und der Auswirkungen ihrer Position vornehmen. Google Docs Manager SWOT-Analyse Vorlage

11. Microsoft Word Marketing SWOT-Analyse Vorlage

Über Template.net

Wenn Sie die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Unternehmens verstehen, wird die Entwicklung von Marketingstrategien, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, viel einfacher. Sie geben Ihrem Marketingteam die besten Methoden an die Hand, um die Marke und die Produkte für den Geschäftserfolg zu positionieren.

Diese Vorlage enthält einen Abschnitt, in dem Dienstleistungen oder Produkte nach wichtigen Themen wie Funktionalität, Fähigkeiten und Qualität kategorisiert werden, die Ihnen helfen, mit Kunden zu kommunizieren und die Marke angemessen zu positionieren.

Die Vorlage für die Marketing-SWOT-Analyse enthält bereits Vorschläge für den Inhalt, sodass Sie nicht mehr bei Null anfangen müssen! Word Marketing-SWOT-Analyse-Vorlage

12. Word und Google Docs Gesundheitswesen SWOT-Analyse Vorlage

Über Template.net

Die Leitung einer Einrichtung des Gesundheitswesens stellt verschiedene Herausforderungen dar. Mit der Vorlage für die SWOT-Analyse des Gesundheitswesens als Grundlage für die Erstellung Ihrer eigenen Unternehmensbewertung verfügen Sie über ein notwendiges Dokument, mit dem Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Einrichtung bewerten können. Sie zeigt Ihnen das Gesamtbild des Krankenhauses und hilft Ihnen, die wesentlichen Einflüsse, die Ihren strategischen Zielen entgegenstehen oder sie unterstützen, zu bewerten, zusammenzustellen und zu beurteilen.

Identifizieren Sie Ihre Schwächen und bauen Sie auf Ihren Stärken auf. Verstehen Sie Chancen und unterscheiden Sie sie von Bedrohungen, und entwickeln Sie einen Aktionsplan, um das Beste aus jeder Situation zu machen.

Schauen Sie sich das an *Projektmanagement-Tools für das Gesundheitswesen* ! Vorlage für eine SWOT-Analyse des Gesundheitswesens

Warum ist die SWOT-Analyse für agile Unternehmen wichtig?

Unternehmen, die die Positionierung ihres Unternehmens auf dem Markt nicht kennen, fehlt eine wettbewerbsvorteil in ihrer Branche. Dies macht die SWOT-Analyse zu einem wichtigen Bestandteil eines jeden erfolgreichen Unternehmens.

Der strukturierte Rahmen hilft Unternehmen dabei, Kernprobleme, die sich auf das Unternehmen auswirken, zu identifizieren, zu analysieren und zu verstehen und passende Lösungen zu finden. Durchführen einer persönlichen SWOT-Analyse können Sie erkennen, wo Ihre Stärken als Unternehmen liegen, welche Schwächen Sie haben, welche Chancen Sie nutzen können und welche Gefahren sich negativ auf Ihr Unternehmen auswirken können.

Bonusvorlagen: BSC-Vorlagen

Wer profitiert von einer SWOT-Analyse?

Die SWOT-Analyse ist ein strategisches Planungsverfahren, mit dem die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren eines Unternehmens in einer bestimmten Situation ermittelt werden können. Hier sind einige Beispiele für Teams, die von einer SWOT-Analyse stark profitieren können:

Managementteams: Für Manager kann die Durchführung einer SWOT-Analyse wertvolle Einblicke in den aktuellen Zustand ihres Teams oder Projekts liefern. Sie kann auch dabei helfen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Strategien zur Nutzung von Chancen zu entwickeln.

Verkaufsteams: Für Verkaufsteams kann eine SWOT-Analyse dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie überragend sind, und Bereiche, die verbessert werden müssen. Sie kann auch Einblicke in Markttrends und potenzielle Bedrohungen für das Unternehmen liefern.

Den Wettbewerb verstehen mit SWOT-Analysevorlagen

Die Kenntnis der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren, die mit Ihrem Unternehmen oder Projekt verbunden sind, ist ein wichtiger erster Schritt zur Umsetzung und Verwaltung eines erfolgreichen Aktionsplans. Sobald Ihre SWOT-Analyse abgeschlossen ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie über wirksame Instrumente zur Planung, Automatisierung, Verwaltung und Berichterstattung über Ihren Geschäfts- oder Projektplan verfügen.

Nutzen Sie ClickUp, um konsistente Projektaspekte zu entwickeln, die Zusammenarbeit zu fördern und die Geschwindigkeit mit skalierbaren Optionen zu erhöhen, die den individuellen Arbeitsvorlieben entsprechen. Verbessern Sie den Überblick über unterschiedliche Prioritäten, halten Sie Ihr Team und sich selbst in der Verantwortung und stellen Sie sicher, dass es keine Risse gibt. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!