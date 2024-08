11 Marketing-Tools für kleine Unternehmen im Jahr 2024

Die Führung eines Kleinunternehmens erfordert ein wahnsinniges Maß an Hingabe und Anstrengung, um ein kleines Unternehmen erfolgreich zu halten.

Statistiken zeigen, dass es 31.7 Millionen kleine Unternehmen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020. Gleichzeitig wird die U.S. Bureau of Labor Statistics behauptet, dass 82 % der kleinen Unternehmen nur 1 Jahr überleben, 50 % schaffen es bis zu 5 Jahren, und nur 35 % überleben 10 Jahre oder länger.

Als Inhaber eines kleinen Unternehmens können Sie hoffentlich Ihre Erfolgschancen erhöhen, indem Sie Ihre Marketingbemühungen mit digitalen Marketingtools verstärken.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Vorteile von Marketing-Tools für kleine Unternehmen, die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten, sowie zehn Marketing-Softwareprogramme, die Ihnen bei der Planung, Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer marketingstrategien und -kampagnen .

Es scheint, als ob jede Woche ein neues Marketing-Tool auf den Markt kommt. Und Daten aus Statista zeigt, dass die Martech-Industrie im Jahr 2021 weltweit 344,8 Milliarden Dollar wert war. Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass 96% der Vermarkter haben eine marketing-Automatisierungsplattform .

Als Inhaber eines kleinen Unternehmens sollten Sie immer nach Möglichkeiten suchen, Ihr Unternehmen zu verbessern. Genau wie Sie kreative Methoden anwenden um einen neuen Mitarbeiter zu finden, müssen Sie über den Tellerrand hinausschauen, um Ihr Marketing zu verbessern.

Und wenn die meisten Vermarkter Marketing-Automatisierungsplattformen verwenden, kann man daraus sicherlich etwas mitnehmen. Sehen wir uns an, warum Sie in Ihrem kleinen Unternehmen wirklich Marketing-Tools verwenden sollten.

Wenn Sie nonstop arbeiten, haben Sie und Ihre Mitarbeiter manchmal das Gefühl, sich in einem endlosen Hamsterrad zu befinden und nicht mehr herauszufinden. Und ganz ehrlich? Vielleicht sind Sie das auch.

Es kann schwierig sein, einen Schritt zurückzutreten und das Gesamtbild zu betrachten, wenn man mit verschiedenen Projekten extrem beschäftigt ist. Funktionieren die Strategien, die Sie für das Marketing eingeführt haben? Gibt es etwas, das Sie ins Spiel bringen können, um mehr Zeit zu gewinnen?

Erstellen Sie eigene oder vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp, um Routinearbeiten zu automatisieren und Ihren komplexen Arbeitsablauf zu vereinfachen

Digitale Marketing-Tools, die helfen Workflows automatisieren sind sicherlich etwas, wofür Ihre Marketingmitarbeiter dankbar sein werden.

Anstatt jeden Schritt eines Prozesses manuell auszuführen, werden gute digitale Marketing-Tools, die Workflows automatisieren, ihre Zeit für größere und bessere Projekte freimachen. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen profitieren die Mitarbeiter von einer optimierten Kommunikation, qualitativ hochwertiger Arbeit, da die Prozesse weniger anfällig für menschliche Fehler sind, und einer erhöhten Verantwortlichkeit.

All diese Vorteile tragen zum allgemeinen Wachstum der Abteilung und damit auch des Unternehmens bei. Erfahren Sie mehr über die Automatisierung in ClickUp

Beim Marketing geht es darum, Menschen zu verbinden. Als Inhaber eines kleinen Unternehmens suchen Sie vielleicht nach Möglichkeiten, Ihre Anhängerschaft zu vergrößern und ein größeres Publikum zu erreichen.

Statistiken zeigen, dass Facebook, Instagram, und Twitte r sind die am weitesten verbreiteten Social-Media-Plattformen, so dass Sie diese Zielgruppen sicherlich über Ihr Marketingteam erreichen wollen.

Mit den richtigen Marketing-Tools kann Ihr Team schnell einen Plan aufstellen, um die Zielgruppe Ihres Kleinunternehmens über soziale Medien zu vergrößern.

Ausprobieren_ Zeiterfassungstools für kleine Unternehmen !

Über 68% der Verbraucher sagen, dass sie bereit sind, mehr für Produkte und Dienstleistungen einer Marke zu bezahlen, die einen guten Kundenservice bietet. Die einzige Möglichkeit, einen guten Kundenservice zu bieten, besteht jedoch darin, das Feedback der Kunden anzunehmen.

Als kleines Unternehmen sollten Sie und Ihr Marketing-Team nach Marketing-Tools suchen, die Ihnen helfen, Kundenfeedback zu sammeln, damit Sie Ihr kleines Unternehmen Schritt für Schritt verbessern können.

Als kleines Unternehmen müssen Sie die Ziele Ihrer Marketinginstrumente und -kampagnen messen, damit Sie wissen, was für Sie funktioniert und was nicht. Und mit den richtigen Marketing-Tools können Sie Ihre Ziele verfolgen, den Fortschritt messen und Ihre Marketing-Bemühungen maximieren.

Achten Sie bei der Einführung neuer Marketing-Tools in Ihrem kleinen Unternehmen darauf, dass die von Ihnen gewählten Tools die Verfolgung Ihrer Ziele ermöglichen. Wenn Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, die Besucherzahlen auf Ihrer Website zu erhöhen, legen Sie fest, wie viel Besucher Sie in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchten.

Dann sollten Sie für jedes neue Tool, das Sie einführen, ein Ziel festlegen, ziele setzen und Zeitvorgaben, um den Erfolg des Instruments in Ihrem Unternehmen zu messen.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen Erfahren Sie mehr über Ziele in ClickUp Die Marketinginstrumente, die Sie für Ihr kleines Unternehmen auswählen, sollten Ihnen auch die Möglichkeit geben, Ihre Fortschritte zu messen. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist die Festlegung von Schlüsselergebnissen für das Marketing in Ihrem kleinen Unternehmen. Festlegung von Marketing-OKRs und die Verfolgung von Metriken ist eine weitere Möglichkeit, den Erfolg Ihrer Marketingmaßnahmen und -instrumente zu messen.

Mit Marketing-Tools können Sie eine Fülle von Dingen messen und verfolgen: Kundenbindung