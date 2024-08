14 beste Formularerstellungssoftware (Eigenschaften, Vorteile, Nachteile, Preisgestaltung)

Suchen Sie nach der besten Formularerstellungssoftware ?

Ein Webformular ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, Informationen von Mitarbeitern, Kunden und Klienten zu sammeln.

Mit dem richtigen Online-Formularersteller können Sie ein unglaublich reaktionsschnelles Formular erstellen, das sofort Daten erfasst und speichert. Sie können die Ergebnisse nutzen, um Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern, Einblicke in die Meinungen Ihrer Mitarbeiter zu erhalten und neue und verrückte Ideen zu entwickeln.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was Formularerstellungssoftware ist, und stellen die 13 besten Tools vor, die Sie verwenden können, zusammen mit ihren wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen, Preisen und Nutzerbewertungen.

Was ist Formularerstellungssoftware?

Formularerstellungssoftware ist ein Tool zum Erstellen und Verwalten von Formularen, Umfragen und Quizzen. Es ermöglicht Benutzern, benutzerdefinierte Formulare aus einer Vielzahl von Vorlagen zu erstellen, Felder anzupassen und den Fragen Logik hinzuzufügen.

Formularerstellungsprogramme lassen sich häufig in andere Dienste wie Zahlungsabwickler, Marketing-Automatisierungssysteme und CRM-Anwendungen integrieren. Auf diese Weise können Benutzer auf einfache Weise Daten von Kunden sammeln, die Antworten verfolgen und auf der Grundlage der Ergebnisse Maßnahmen ergreifen.

Mit einer Software zur Erstellung von Online-Formularen können Sie all diese Daten auf einfache Weise einheitlich und automatisiert erfassen. Die erfassten Formulardaten können auch sofort ausgewertet und gespeichert werden

Damit Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern und allen anderen helfen können, die Qualen eines Papierformulars zu vermeiden, finden Sie hier die beste Formularerstellungssoftware auf dem Markt:

Top 14 Formularerstellungssoftware

ClickUp ist die das weltweit führende Projektmanagement- und Formularerstellungswerkzeug .

Von der Unterstützung bei der Formularerstellung bis hin zu allen anderen wichtigen Funktionen, die Sie benötigen könnten, ist ClickUp die Antwort auf Ihre Gebete zur Formularerstellung! 🙌

ClickUp Hauptmerkmale

Hier sind nur einige der Gründe, warum ClickUp das ultimative Formularerstellungstool ist:

1. Formular-Ansicht ClickUp's Formular-Ansicht können Sie schöne Formulare zur Erfassung beliebiger Informationen erstellen. Außerdem können Sie aus den Formularantworten Aufgaben erstellen, um sie zu bearbeiten, wann immer Sie dazu bereit sind.

Die Formularansicht von ClickUp hat bedingte Logik die es Ihnen ermöglicht, ein dynamisches Formular zu erstellen, das mehrere Anwendungsfälle unterstützt und Ihnen und der Person, die das Formular ausfüllt, Zeit spart!

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Ihr Formular auf viele verschiedene Arten konfigurieren.

Hier sind nur einige der coolen Dinge, die Sie mit der Formularansicht anpassen können:

Empfänger : Wählen Sie Standard-Empfänger für jede Formularübermittlung

: Wählen Sie Standard-Empfänger für jede Formularübermittlung Antwortnachricht : Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für Benutzer, die ein Formular ausfüllen

: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für Benutzer, die ein Formular ausfüllen Avatar : Wählen Sie das Bild aus, das oben in Ihrem Formular erscheinen soll

: Wählen Sie das Bild aus, das oben in Ihrem Formular erscheinen soll Thema : Passen Sie Ihr Formular so an, dass Ihre Marke zur Geltung kommt! 🤩

: Passen Sie Ihr Formular so an, dass Ihre Marke zur Geltung kommt! 🤩 Farben: Wählen Sie die Farbe Ihrer Schaltflächen 🌈

Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars in ClickUp

2. Benutzerdefinierte Felder

Feldtypen sind Felder, in die Ihre Befragten Informationen eingeben können.

Und zum Glück für Sie bietet ClickUp eine Menge davon, wie z. B.:

Text

Langer Text

Website

Dropdown

E-Mail

Telefon

Datum

Standort

Bewertungen, und vieles mehr. Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen bei der Erfassung von Daten aus verschiedenen Arten von Fragen.

So benötigen beispielsweise Meinungsfragen große, einfache Textfelder, während Multiple-Choice-Fragen Dropdown-Listen benötigen.

Indem Sie die Felder anpassen, in denen Ihre Befragten Fragen beantworten, machen Sie das Ausfüllen des Formulars für sie einfacher.

Und mit ClickUp können Sie sogar hinzufügen versteckte Felder in Ihre Formulare einfügen, um sie effizienter zu gestalten.

Nehmen wir an, Sie kennen den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Kunden bereits, da er Ihre E-Mail-Kampagnen bereits abonniert hat. Hidden Fields füllt diese Informationen automatisch direkt in Ihr Formular ein, sodass die Befragten diese Informationen nicht ausfüllen müssen.

3. Aufgaben erstellen

Sie können ClickUp verwenden, um aufgaben erstellen automatisch aus Formularantworten.

Und Sie können aufgaben zuweisen einer einzelnen Person zu, mehrere Beauftragte oder eine gruppe . 👥

Wenn in Ihrem Raum die Option "Mehrere Empfänger" aktiviert ist, können Sie sortieren und filter ihre Aufgaben nach diesen Beauftragten in Liste , Vorstand und Kalender ansichten.

Auswahl mehrerer Beauftragter für eine Aufgabe in ClickUp

Sie können Ihre Formularinformationen in das aufgabenbeschreibung .

Auf diese Weise können Sie schnell die richtigen Aufgaben finden und ähnliche Anfragen zusammenfassen.

4. Aufgaben-Vorlagen

Erstellen Sie die perfekte Aufgaben-Vorlage für alle Aufgaben, von denen Sie wissen, dass Sie sie wiederholen müssen.

Auf diese Weise können Sie sie für ähnliche Formulare in der Zukunft wiederverwenden.

Verwendung von Vorlagen in ClickUp

5. Leichte Teilbarkeit

Es ist auch super einfach, Ihre Formulare weiterzugeben. Kopieren Sie einfach den direkten Link zum Formular und geben Sie es weiter, an wen immer Sie wollen

Außerdem können Sie über den Abschnitt Einbettungscode ein HTML-Formular zu Ihrer Landing Page hinzufügen.

ClickUp-Profis

Leistungsstarke kostenlose Version mit unbegrenzter Nutzerzahl

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Online- undoffline-Modus* Mind Maps zum Brainstorming von Formularfragen und Projektabläufen

Mehrere Ansichten zum Anpassen anAgil, Scrum , Kanban oder jeder andere Projektstil

Erstellen Sie und behalten Sie den Überblick über Ihr UnternehmenZiele* Erstellen SieAufgaben-Vorlagenzur Beschleunigung der Aufgabenerstellung

Angepasste Aufgabenstati für Ihre Projektanforderungen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammen mitDokumentationen LeistungsstarkeProjekt-Vorlagen 50+Aufgaben-Automatisierungen zur Rationalisierung jedes Projektablaufs

Aufgaben-Abhängigkeiten helfen Teams, Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu erledigen

Integriert sich in verschiedene Software von Drittanbietern wieEvernote,Zeit-Doktor,Vertriebsmitarbeiter, undmehr* Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben mit unseremMobile Anwendungen (verfügbar für iPad, iPhone und Android)

ClickUp Nachteile

Dashboards können nicht exportiert werden

Sehen Sie sich ClickUps Roadmap an hier um zu sehen, wie wir diese kleinen Nachteile beheben.

Sehen Sie sich auch all die spannenden funktionen die diese großartige Formularerstellungssoftware für Sie bereithält!

ClickUp Preise

Kostenloser Forever Plan : Am besten für den persönlichen Gebrauch

: Am besten für den persönlichen Gebrauch Unbegrenzter Plan : Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

: Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan : Am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat)

: Am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat) Unternehmensplan: Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

2. Jotform

Über Jotform Jotform ist ein vollwertiger Online-Formularersteller, der es seinen Nutzern ermöglicht, Daten durch die Erstellung robuster Formulare zu sammeln. Es bietet verschiedene Vorlagen und Anpassungsoptionen, die es einfach machen, leistungsstarke Formulare für jeden Zweck zu erstellen.

Darüber hinaus können Benutzer auf Echtzeit-Analysen zugreifen, um die Leistung ihrer Formulare zu optimieren. Mit seinem umfassenden Funktionsumfang und seiner einfachen Benutzeroberfläche,

Jotform Hauptmerkmale

Erstellen Sie vollständig angepasste Anwendungen ohne Code mit Jotform Apps

Sammeln und Organisieren von Daten mit Jotform Tables

Erfasste Daten in PDFs umwandeln mit Jotform PDF Editor

Sammeln Sie Bewerbungen, Personalanfragen und vieles mehr und verwandeln Sie sie in Aufgaben mit Jotform Approvals

Jotform Profis

Apps, die mit Jotform erstellt wurden, können auf jeden Computer, jedes Tablet oder Smartphone heruntergeladen werden

Akzeptieren Sie Zahlungen über Debit- oder Kreditkartenzahlungen, E-Scheck-Zahlungen, ACH-Zahlungen und mehr mit Zahlungsprozessor-Integrationen

Eine umfangreiche Sammlung von Formularintegrationen

Jotform Nachteile

Abonnements haben einige Einschränkungen

Nicht unbedingt intuitiv für einige Benutzer

Jotform Preisgestaltung

Jotform bietet einen kostenlosen Plan an, aber für umfangreichere Mitgliedschaften beginnt der Preis für den kostenpflichtigen Plan bei $29/Monat.

Jotform Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

3. Google-Formulare

Über Google-Formulare

Google Forms ist eine kostenlose Software zur Formularerstellung, die die Ergebnisse Ihrer Formulare automatisch in einer Google Sheets-Tabelle speichert, um eine ausführlichere Analyse zu ermöglichen. Vergleich Jotform vs. Google Forms !

Apropos...hier ist unsere erweiterte Analyse zu Google Forms:

Google Forms Schlüsselfunktionen

Vorgefertigte Formularvorlagen

Wählen Sie aus Formularelement-Optionen wie Textfeldern mit kurzen und langen Antworten, Kontrollkästchen, Multiple-Choice-Auswahlen, Dropdown-Menüs und Dateiupload-Optionen

Geben Sie Ihr Online-Formular für die einfache Zusammenarbeit mit Teamkollegen frei

Google Forms-Profis

Das Tool ist kostenlos; alles, was Sie benötigen, ist ein Google-Konto

Verfügt über eine grundlegende bedingte Logik, die die angezeigten Fragen auf der Grundlage der von den Benutzern gegebenen Antworten anpasst

Verwenden Sie die Google Sheets-Integration, um Online-Formularantworten anzuzeigen und zu analysieren

Google Forms Nachteile

Die App hat keine Funktion zum Sammeln von Kundenzahlungen

Sie benötigen einen Internetzugang, um diesen Online-Formularersteller zu verwenden

Begrenzte Vorlagen und Anpassungsoptionen

Google Forms Preise

Dieser Formularersteller ist kostenlos erhältlich. Und wenn Sie ihn als Teil von G-Suite erhalten (die zusätzliche Sicherheitsfunktionen bietet), beginnen die Preise bei 6 $/Nutzer pro Monat.

Google Forms-Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (9000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6000+ Bewertungen)

Über Microsoft Forms

Microsoft Forms ist ein Online-Formularersteller, der alle Ihre Formularantworten in Microsoft Excel für Sie.

Aber wie Excel-lastig ist diese Anwendung?

Das wollen wir herausfinden:

MS Forms Hauptmerkmale

Integrierte KI und intelligente Empfehlungen helfen Ihnen, das richtige Feedback zu sammeln

Gestalten Sie Ihre Formulare mit anpassbaren Themen nach Ihren Wünschen

Senden Sie Nutzern einen direkten Link, um zu antworten, sobald Sie Ihr Online-Formular fertiggestellt haben

MS Forms-Profis

Verwenden Sie die Microsoft Excel-Integration, um detaillierte Einblicke in Ihre gesammelten Daten zu erhalten

Die Outlook-Integration macht es einfach, Formulare per E-Mail zu versenden

Kann in jedem Browser und auf jedem Gerät verwendet werden

Erstellen Sie Formulare in Microsoft Word

MS Forms Nachteile

Bietet keine Ordner, was das Organisieren von Formularen erschwert

Fehlen von Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen wie fette Schrift, unterstrichen, kursiv, tiefgestellte und hochgestellte Buchstaben, Farben, mathematische Funktionen

Benutzer können ein Online-Formular nicht zur späteren Verwendung speichern oder eine eingereichte Antwort aktualisieren

MS Forms Preise

Dieser Formularersteller ist für die persönliche Nutzung kostenlos, wenn Sie ein Microsoft-Konto haben. Der kostenpflichtige Plan bietet mehr Vorlagen und beginnt bei 5 $/Benutzer pro Monat (jährliche Zahlung).

MS Forms-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Kapitelra: N/A Vergleich Google Forms und MS Forms !

5. Elementor Form Builder

Über Elementor

Elementor ist eine leistungsstarke WordPress website-Baukasten . Wird von mehr als 6 % aller Websites weltweit verwendet, Elementor bietet einen visuellen Formularersteller perfekt für WordPress-Seiten.

was sind einige der Elemente, die diesen Elementor-Formular-Builder so cool machen?

Elementor form builder Hauptmerkmale

Codefreier, intuitiver Drag-and-Drop-Erstellungsprozess

Erfassen Sie jede Art von Daten mit mehr als 10 verschiedenen Feldern

Farben und Typografie, die zu Ihrer Marke und Ihrem Stil passen

Vorteile des Elementor-Formularerstellers

Sie können ansprechende und vereinfachte Mehrschritt-Formulare erstellen

erstellen Sie können die Daten Ihrer Formularübertragungen sichern und in Elementor verwalten

Der Form Builder enthält alle Felder, die Sie benötigen (z.B. Datei-Upload, Akzeptanz, Daten, Zeit, html und Passwort-Felder)

Nachteile des Elementor-Formularerstellers

Wird in der kostenlosen Version nicht angeboten

Noch keine bedingte Logik

Preise für Elementor Form Builder

Der leistungsstarke visuelle Form Builder von Elementor ist für Elementor Pro Nutzer verfügbar. Pakete beginnen bei $49 US pro Jahr.

Elementor Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (120+ Bewertungen)

: 4.6/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

6. Gefiedert

über Feathery Gefiederte ist ein leistungsstarker Formularersteller für Produktteams. Mit diesem Tool können Produktteams In-App-Flows für Benutzer-Onboarding, Zahlungen, Anmeldungen und mehr erstellen - ohne Entwicklerressourcen.

Benutzer können vollständig anpassbare Formulare mit einem Webflow-ähnlichen visuellen Editor, einem leistungsstarken Logik-Builder und über 5.000 Integrationen erstellen, darunter Tools wie Segment, Stripe und Firebase.

Feathery Hauptmerkmale

Erstellen markenspezifischer Formulare

Drag-and-Drop-Editor

Unterstützt erweiterte Logik

Integrierbar mit über 5.000 Anwendungen

Entwicklerfreundliche React- und Javascript-SDKs

Feathery-Profis

Erstellen und verbessern Sie wichtige Formulare wie Benutzer-Onboarding, Zahlungen und Anmeldungen in einem Bruchteil der Zeit, die Entwickler benötigen würden

Personalisieren Sie Ihre Formulare mit einem einfach zu bedienenden bedingten Logik-Builder

Ermöglichen Sie Ihren Nutzern die Auswahl und den Kauf von einmaligen oder abonnierten Produkten innerhalb Ihrer App mit der nativen Stripe-Integration von Feathery

Erweitern Sie Ihr Formular mit benutzerdefiniertem Code mit den entwicklerfreundlichen SDKs für React und Javascript von Feathery

Feathery Nachteile

Der Einstieg dauert länger als bei einem einfachen Formularersteller wie Google Forms

Erweiterte Integrationen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Preise für Feathery

Feathery bietet einen kostenlosen Plan. Um das Feathery-Branding auf den Formularen zu entfernen, müssen die Benutzer auf den Basic Plan ($50 pro Monat) upgraden.

Feathery Kundenbewertungen

Produkt Hunt: 4.7/5 (22 Stimmen)

7. Papierform

Über Paperform Papierform ist ein hochgradig anpassbarer Formularersteller, mit dem Benutzer Online-Formulare erstellen können, um Prozesse zu automatisieren und Arbeit zu erledigen.

Paperform Hauptmerkmale

Über 600 vorgefertigte Vorlagen

Native Integrationen und Verbindungen mit über 3.000 Apps über Plattformen von Drittanbietern (wie Zapier)

Unterstützt e-Signaturen

Paperform-Profis

Zahlungsgateways werden von Stripe, Square, Braintree und PayPal Business unterstützt

Eine No-Code-Lösung, mit der Benutzer jedes Projekt verwalten können - von der Annahme von Zahlungen über die Erfassung von Informationen bis hin zur Organisation von Buchungen.

Ein Editor, der nahezu unbegrenzte Anpassungen und erweiterte Workflows ermöglicht

Paperform Nachteile

Paperform-Vorlagen können nur nach der Registrierung für eine kostenlose Testversion angezeigt werden

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Preise für Paperform

Kostenpflichtige Tarife beginnen bei $24 pro Monat.

Paperform-Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (70+ Bewertungen)

8. Schwerkraft-Formulare

Schwerkraft-Formulare

Gravity Forms ist ein WordPress-Plugin, das ursprünglich für einfache Kontaktformulare entwickelt wurde.

aber kann Gravity alle benötigten Informationen "ziehen"?

Schauen wir uns das mal an:

Die wichtigsten Funktionen von Gravity Forms

30+ gebrauchsfertige Formularfelder

Erweiterte Berechnungen auf der Grundlage der übermittelten Feldwerte

Automatische E-Mail-Antworten, die Sie jedes Mal auf dem Laufenden halten, wenn ein Formular übermittelt wird

Vorteile von Gravity Forms

Benutzer können ein teilweise ausgefülltes Online-Formular speichern und später zurückkehren, um es abzuschließen

Mit bedingter Logik können Sie festlegen, welche Felder, Abschnitte, Schaltflächen und Seiten ein- oder ausgeblendet werden

Zugriff auf mobile Formulare

Mit der Basislizenz können Sie unbegrenzt Formulare erstellen

Gravity Forms Nachteile

Jede neue Funktion ist ein separates Plugin, dessen Installation teuer und zeitaufwändig sein kann

Es kostet $249, um Zugang zu mehr als drei Funktionen zu erhalten, was für kleine Unternehmen und Startups nicht praktikabel ist

Es wird kein kostenloser Plan angeboten

Gravity Forms-Preise

Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 59 $ pro Jahr.

Gravity Forms-Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16+ Bewertungen)

9. Pabbly Form Builder

Über Pabbly

Pabbly ist ein Online-Formularersteller, der Teil einer Suite von Tools ist. Sobald Sie diese Formularerstellungs-App kaufen, erhalten Sie Zugang zu einer Reihe von Anwendungen wie E-Mail-Marketing, Rechnungsstellung und Automatisierungen.

Aber wie suite ist dieser Formularersteller?

Lassen Sie es uns herausfinden:

Pabbly Form Builder Hauptmerkmale

Eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen

Benutzerdefiniertes Zahlungs-Gateway und Funktionen für mehrere Währungen ermöglichen es Ihnen, Zahlungen einfach über Online-Zahlungsformulare einzuziehen

Der einfache Drag-and-Drop-Editor ermöglicht Ihnen das Hinzufügen, Entfernen oder Anpassen jedes Blocks, den Sie für Ihr Pabbly-Formular benötigen

Pabbly Form Builder Vorteile

Integrieren Sie diese Formularerstellungs-App mit über 300 anderen Anwendungen, darunterGoogle Sheets und WordPress

Analytics-Funktion zur Verfolgung von Formulareingaben

SSL-Verschlüsselung schützt Ihre Daten und Informationen vor Hackern

Pabbly Form Builder Nachteile

Unterstützt keine mobilen Anwendungen

Es fehlt das Formularfeld "Standort"

Teurer als andere Formularerstellungssoftware

Pabbly Form Builder Preise

Die Preise für diesen Web-Formularersteller beginnen bei $15/Monat pro Formular.

Pabbly Form Builder Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

10. Zoho Forms

Über Zoho Forms

Zoho Forms ist ein einfach zu bedienender Online-Formularersteller, mit dem Sie Formulare für jeden Zweck erstellen können. Egal, ob Sie ein Bewerbungsformular oder eine Hochzeitseinladung benötigen, dieser Formularersteller steht Ihnen zur Seite.

aber hat er auch alles, was Sie brauchen?

Schauen wir mal:

Die wichtigsten Funktionen von Zoho Forms

Erstellen Sie ansprechende Formulare ohne Programmierkenntnisse

Senden Sie sofortige Updates per E-Mail an Ihre Befragten, wenn sie ein Online-Formular einreichen

Weisen Sie jede Formularübermittlung Ihren Teammitgliedern zu, damit diese mit der Arbeit an einer entsprechenden Aufgabe beginnen können

Zahlungen undbestellformular verwaltung

Zoho Forms Vorteile

Sicherzahlungs-Gateways um Zahlungen über Ihr Formular zu erhalten

Offline-Formularerstellung über die mobile App

Erstellen Sie eine Vorlage mit den Farben, dem Logo und den Themen Ihres Unternehmens

Zoho Forms Nachteile

Es gibt nicht viele Optionen für Formularvorlagen

Wenn ein Benutzer später zu einem Formular zurückkehren möchte, muss er zuerst einen Codeschnipsel speichern. Dies kann den durchschnittlichen Benutzer abschrecken

Kein Formularfeld "Standort

Preise von Zoho Forms

Dieser Formularersteller hat einen begrenzten kostenlosen Plan mit nur drei Formularen. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 10 $/Benutzer pro Monat.

Zoho Forms-Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

11. Ninja-Formulare

Über Ninja Forms

Ninja Forms ist ein WordPress Online-Formularersteller.

Diese Formularerstellungs-App ist 100% anfängerfreundlich und gibt Ihnen das Gefühl, ein Softwareentwickler zu sein, während Sie ein detailliertes Formular erstellen.

Aber kann Ninja Forms Ihnen wirklich helfen, ein Meister der Formulare zu werden?

Lassen Sie es uns herausfinden:

Ninja Forms Hauptmerkmale

Hilft Ihnen bei der Gestaltung schöner und komplexer Formulare

Einfache Drag-and-Drop-Felder und einfache Zeilen- und Spaltenlayouts

Integrierbar mit Anwendungen wie Zoho und Salesforce

Ninja Forms Vorteile

Formularübermittlungen können als PDF, MS Excel-Dateien und sogar als Google Sheets gesendet oder exportiert werden

Sichere Annahme von Zahlungen über PayPal oder eine Kreditkarte von jedem WordPress-Formular aus

Das Support-Team ist sehr reaktionsschnell und löst Probleme schnell

Ninja Formulare Nachteile

Das Kern-Plugin hat eine begrenzte Funktionalität

Es kostet mehr, wenn Sie Plugins wie die Möglichkeit, den Fortschritt zu speichern, und bedingte Logikfunktionen wünschen

Ninja Forms Preise

Der Preisplan für diese Formularsoftware beginnt bei $29 bei jährlicher Abrechnung.

Ninja Forms Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: N/A

12. HubSpot Form Maker

Über Hubspot

Während HubSpot für sein All-in-One-CRM bekannt ist, ist Marketing Hub's kostenloser Formularersteller bietet Formulare für Ihre verschiedenen Marketing-, Kundendienst- und Vertriebskampagnen. Der Form Builder von HubSpot bietet außerdem tiefe Einblicke und Analysen zu Kundenantworten.

Analysieren Sie Eingaben, um allgemeine Kundentrends zu erkennen und einzigartige Lösungen zur Verbesserung Ihrer Kundenerfahrung anzubieten.

HubSpot Form Maker Hauptmerkmale

Das Tool ist kostenlos; alles, was Sie benötigen, ist das kostenlose HubSpot CRM

Synchronisierung mit Ihrem CRM, so dass Sie die Antworten der Kunden einfach erfassen können

Einfaches Nachfassen bei Kunden mit automatisierten, personalisierten Follow-ups

HubSpot Form Maker Vorteile

Formularübermittlungen können als PDFs, MS Excel-Dateien und sogar als Google Sheets gesendet oder exportiert werden

Sichere Annahme von Zahlungen über PayPal oder eine Kreditkarte von jedem WordPress-Formular aus

Das Support-Team ist sehr reaktionsschnell und löst Probleme schnell

HubSpot Form Maker Nachteile

Der Formularersteller ist im Marketing Hub enthalten, wird aber nicht einzeln a la carte angeboten

Steile Lernkurve für neue Benutzer, um die All-in-One-Tools optimal zu nutzen

HubSpot-Preise

HubSpot bietet ein kostenloses Formularerstellungstool an, das in seinem kostenlosen CRM enthalten ist. Dieses Formularerstellungstool umfasst zusätzliche Funktionen in den Premium-Editionen von HubSpot. Weitere Informationen finden Sie auf der Preisseite.

HubSpot-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (7000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (7000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4000+ Bewertungen)

13. OnePageCRM Web-Formulare

Über OnePageCRM

OnePageCRM's webformulare bieten eine einzigartige Funktionalität, bei der Sie neben jeder Einsendung Erinnerungen hinzufügen und eine unbegrenzte Anzahl von Antworten sammeln können. Nach der Erfassung werden alle Einsendungen in einer dynamischen Aufgabenliste organisiert und nach Dringlichkeit sortiert.

Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie rechtzeitig ein Follow-up senden und nie einen neuen Lead oder eine Anfrage vergessen.

OnePageCRM Webformulare Hauptmerkmale

Automatische Erinnerungen bei jeder Übermittlung

Einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle

Nahtlose CRM-Integration

OnePageCRM Webformulare Vorteile

Effiziente Follow-ups bei jeder Übermittlung

Unbegrenzte Anzahl von Antworten

Einzigartiger Einbettungscode für jedes Formular

OnePageCRM Webformulare Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten (nur für kleine Unternehmen geeignet, nicht für Großunternehmen)

Keine vorgespeicherten Vorlagen

OnePageCRM Preise

Ein Abonnement für OnePageCRM beginnt bei $9,95/Monat pro Benutzer und beinhaltet den Online-Formularersteller.

OnePageCRM Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (50+ Bewertungen)

: 4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

14. LeadGen App

Über LeadGen App LeadGen App ist ein Online-Formularersteller, mit dem Sie ansprechende Formulare für die Lead-Erfassung erstellen können. Das Tool hilft Ihnen, mehr Leads zu konvertieren und steigert die Online-Konversionsraten. Sie bieten sogar A/B-Testfunktionen, um Ihre Formulare mit der höchsten Konversionsrate zu optimieren.

LeadGen App Hauptmerkmale

Erstellen Sie mehrstufige Formulare mit konversionsoptimierten Designs.

Formularvorlagen mit verschiedenen Branchen.

Formulare mit bedingter Logik.

LeadGen App Vorteile

Einfache Formularerstellung mit einer großen Auswahl an Vorlagen

Integration mit über 3.00 Apps und Software durch Webhook-Verbindung

Testen von Formularen mit A/B-Testfunktionen

LeadGen App Nachteile

Formulare haben einige Einschränkungen

Bietet keinen kostenlosen Plan an

LeadGen App Preise

Es gibt drei kostenpflichtige Pläne für LeadGen App, beginnend bei $39/Monat für 20 Formulare.

LeadGen App Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (15+ Bewertungen)

ClickUp: Der richtige Formularersteller für Ihr Team

Die Verwendung von Formularerstellungssoftware ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Formulare für die Datenerfassung zu erstellen.

Formular-Apps verfügen über Funktionen wie benutzerfreundliches Ziehen und Funktionen und bedingte Logik, die das Ausfüllen Ihrer Formulare für die Benutzer angenehm machen.

Um jedoch die intuitivsten und schönsten Formulare zu erstellen, benötigen Sie ein Tool, das die Benutzer dazu bringt, überhaupt auf die Umfrage zu klicken.

Welches Tool könnte Ihnen dabei helfen? 😉

Mit Funktionen, die von Dashboards bis zu fortgeschrittenen aufgabenverwaltung clickUp bietet Unternehmen alles, was sie für eine leistungsstarke Formularerstellung und sofortige Datenanalyse benötigen. ClickUp kostenlos erhalten um noch heute die schönsten und kompliziertesten Formulare zu erstellen!