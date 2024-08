Intelligente Formulare mit bedingter Logik unterstützen Ihre komplexesten Arbeitsabläufe

Es ist fast drei Jahre her, dass ClickUp die Formular Ansicht . Seitdem ist es zu einem von den Fans bevorzugten Feature geworden, da Formulare die Hauptmethode sind, mit der unsere Benutzer Informationen von Personen erfassen und diese Daten in ClickUp einbringen.

Businesses aller Art nutzen Formulare, von Softwarefirmen, die Vertriebskontakte erfassen, bis hin zu Autoflotten, die Ersatzteilanfragen einreichen. Da die Anwendungsfälle endlos sind, kann es schwierig sein, Ihr Formular so zu konfigurieren, dass Sie die richtigen Informationen von den richtigen Personen erhalten.

Wir verstehen das. Deshalb haben wir hart daran gearbeitet, ClickUp Formulare leistungsfähiger denn je zu machen.

Wir freuen uns, Ihnen heute eines unserer am häufigsten nachgefragten Features vorstellen zu können: die bedingte Logik in Formularen - eine beeindruckende neue Funktion, mit der Sie intelligentere Formulare für Ihre komplexesten Workflows erstellen können.

Die bedingte Logik in ClickUp Formularen erlaubt es Ihnen, intelligentere Formulare zu erstellen, um Daten oder Infos wie Produkt-Feedback zu sammeln

Was ist bedingte Logik?

Mit der bedingten Logik können Sie ein einziges dynamisches Formular erstellen, das mehrere Anwendungsfälle unterstützt und Ihnen und der Person, die das Formular ausfüllt, wertvolle Zeit spart!

Mit der bedingten Logik in Formularen können Sie:

Ein Formular erstellen, das sich anhand der Auswahl von Feldern anpasst und so eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützt

erstellen, das sich anhand der Auswahl von Feldern anpasst und so eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützt das Abschließen von Formularen beschleunigen, indem Sie den Personen nur die für ihre Bedürfnisse relevanten Felder vorlegen

beschleunigen, indem Sie den Personen nur die für ihre Bedürfnisse relevanten Felder vorlegen Komplexe Prozesse durch Erfassung präziserer Informationen von den Befragten in der Reihenfolge, in der sie ausgelöst werden sollen spezifische Workflows oder Automatisierungen

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist

Beispiele für dynamische Formulare, die Zeit sparen

Sie brauchen ein paar Ideen für den Anfang? Hier finden Sie einige der häufigsten Beispiele für den Einsatz von Formularen in unserer Community:

Produkt-Feedback: ClickUp Formulare machen es Produktteams leicht, Benutzern die Möglichkeit zu gebenbugs zu berichtenzu melden, Feature-Anfragen einzureichen oder UX-Verbesserungen vorzuschlagen. Mit der bedingten Logik können sie all dies mit einem einzigen Formular erfassen. Je nach Art des Feedbacks, das der Benutzer einreicht, werden ihm im Formular die entsprechenden Felder zum Abschließen angezeigt. Profi-Tipp: Verwenden Sieautomatisierungen um Feedback an das richtige Team weiterzuleiten oder es sogar zum Sprint der nächsten Woche hinzuzufügen. Kreative Anfragen: Haben Sie Schwierigkeiten, die Stakeholder dazu zu bringen, den Prozess zur Anforderung kreativer Ressourcen Ihres Teams anzunehmen? Mit einem Formular mit bedingter Logik können Sie ganz einfach die richtigen Eingaben wie ein Skript für ein Video oder die Spezifikationen für eine neue Grafik erhalten. Sie erfassen genau die richtigen Informationen, unabhängig vom Asset-Typ, und Ihr Team wirdproduktiver sein als je zuvor! Weiterleitung von Leads: Stellen Sie sicher, dass jeder Interessent von Ihrem Vertriebspartner mit weißen Handschuhen behandelt wirdSales Team. Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen Zu Erledigen IT-Service-Anfragen: IT-Teams können ihren Mitarbeitern jetzt ein einziges Formular für alle ihre technologischen Anfragen zur Verfügung stellen, ganz gleich, ob Ihr Teamkollege Zugang zu einer neuen Software oder einem neuen Computer benötigt. Mit der bedingten Logik können Sie beispielsweise Mitarbeiter fragen, ob sieeinen Mac benutzen oder PC verwenden, und je nach Auswahl im nächsten Feld entweder eine Liste mit MacOS- oder Windows-Versionen anzeigen. So schaffen Sie endlich einen rationellen Prozess, der für alle Beteiligten schmerzlos ist!

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden

Formulare mit Automatisierung aufladen

Wie Sie wissen, ist das Absenden eines Formulars nur der Anfang! Wenn Sie Formulare mit Automatisierung kombinieren, können Sie wirklich damit beginnen, Prozesse in Ihrem gesamten Geschäft vollständig zu automatisieren und so enorm viel Zeit zu sparen.

Hier sind ein paar meiner persönlichen Favoriten, die Ihnen helfen, Formulare auf Autopilot zu schalten:

Aufgaben zuweisen : Verwenden Sie die bedingte Logik in Formularen, um relevante Informationen zu einem Thema zu sammeln, um die Aufgabe in der richtigen Reihenfolge dem entsprechenden Mitglied des Teams zuzuweisen. Zum Beispiel können Sie verschiedene Aufgaben zum Produktfeedback zuweisen, je nachdem, welcheProduktmanager das entsprechende Feature besitzt.

: Verwenden Sie die bedingte Logik in Formularen, um relevante Informationen zu einem Thema zu sammeln, um die Aufgabe in der richtigen Reihenfolge dem entsprechenden Mitglied des Teams zuzuweisen. Zum Beispiel können Sie verschiedene Aufgaben zum Produktfeedback zuweisen, je nachdem, welcheProduktmanager das entsprechende Feature besitzt. Aufgabe zu mehreren Listen hinzufügen : Verringern Sie die Reaktionszeit, indem Sie Übermittlungen von Formularen an das Team weiterleiten, das die Arbeit erledigen muss. Zum Beispiel könnten Sie die Anfrage für einen neuen Computer an die Liste des Onboarding-Teams senden und die Software-Anfrage an die Liste der IT-Service-Anfragen weiterleiten.

: Verringern Sie die Reaktionszeit, indem Sie Übermittlungen von Formularen an das Team weiterleiten, das die Arbeit erledigen muss. Zum Beispiel könnten Sie die Anfrage für einen neuen Computer an die Liste des Onboarding-Teams senden und die Software-Anfrage an die Liste der IT-Service-Anfragen weiterleiten. Vorlage anwenden : Beginnen Sie mit Ihren Schlüsseln im Zündschloss und haben Sie alle Unteraufgaben, Mitarbeiter und Beziehungen bereits eingestellt, wenn eine Übermittlung eines Formulars erfolgt.

: Beginnen Sie mit Ihren Schlüsseln im Zündschloss und haben Sie alle Unteraufgaben, Mitarbeiter und Beziehungen bereits eingestellt, wenn eine Übermittlung eines Formulars erfolgt. Benachrichtigungen senden: Fügen Sie einen @mention-Kommentar hinzu, damit die Arbeit in den Benachrichtigungen der Empfänger erscheint.

Ob Sie nun Produktfeedback einholen, Ihre Aufnahmeprozesse optimieren oder die Vertriebseffizienz steigern möchten, die bedingte Logik in Formularen hilft Ihnen dabei, dies zu erledigen. Und das Beste daran? Dieses Feature ist jetzt live! Upgrade auf Business Plus oder Enterprise und überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit der bedingten Logik in Formularen. Upgrade Ihres ClickUp Plans