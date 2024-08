Die 10 besten Microsoft Forms-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Microsoft Formulare sind ein großartiges Tool zum Erfassen und Analysieren von Daten, aber ihr volles Potenzial entfaltet sich erst durch die Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen . Um die Software nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise in zusätzliche Microsoft tools investieren, die mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. 💸

Zum Glück gibt es Alternativen zu Microsoft Formularen, die ähnliche Funktionen und erweiterte Features zur Standardisierung der Datenerfassung bieten. Schauen wir uns die 10 besten Tools zur Erstellung von Formularen im Internet an, um das am besten geeignete Tool für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu finden!

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Microsoft Forms achten?

Das Projektteam benötigt Tools zur regelmäßigen Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Fortschritt der Aufgaben zu überwachen. Ein Online-Formularersteller kann ein unschätzbares tool sein, das Ihnen hilft, die Daten zu sammeln, die Sie von Ihrem Team, den Beteiligten und Kunden benötigen. Sie können damit anpassbare und gemeinsam nutzbare Formulare erstellen, auf die Sie von überall aus zugreifen und die Sie abschließen können, wodurch die Datenerfassung schneller, genauer und effizienter wird. ⚡️

Projektmanager sollten nach einem vielseitigen Online-Formularersteller suchen, der den Vorteil des Fernzugriffs bietet und es Ihrem Team ermöglicht, den Aufwand für die Datenerfassung und -analyse zu maximieren.

Kundenfeedback sammeln mit ClickUp Formularen

Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bei der Auswahl eines Formularerstellers berücksichtigen sollten:

Vielfältige Fragefelder, einschließlich Multiple-Choice, Text in Kurz- und Langform, Ausklappen, Datum, Uhrzeit und Bewertungsskalen

einschließlich Multiple-Choice, Text in Kurz- und Langform, Ausklappen, Datum, Uhrzeit und Bewertungsskalen Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen und zum Hinzufügen von Multimedia-Inhalten wie Bildern, GIFs und Videos

zur Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen und zum Hinzufügen von Multimedia-Inhalten wie Bildern, GIFs und Videos Integrationen mit anderen Apps und Tools für die Arbeit, die Sie verwenden, wie Google Tabellen, Zapier oder Slack

mit anderen Apps und Tools für die Arbeit, die Sie verwenden, wie Google Tabellen, Zapier oder Slack Bedingte Logik Funktionalität zum Ein- oder Ausblenden von Fragen auf der Grundlage der vorherigen Antworten des Befragten

zum Ein- oder Ausblenden von Fragen auf der Grundlage der vorherigen Antworten des Befragten Mobile Optimierung , um Online-Umfragen auf Telefonen oder Tablets von überall aus durchzuführen

, um Online-Umfragen auf Telefonen oder Tablets von überall aus durchzuführen Sicherheit und Datenschutz zum Schutz Ihrer Daten und des Datenschutzes Ihrer Befragten

zum Schutz Ihrer Daten und des Datenschutzes Ihrer Befragten Funktionen für die Zusammenarbeit zur Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit

Verwenden Sie bedingte Logik, um das ClickUp Formular des Befragten zu personalisieren

Die Datenerfassung ist jedoch nur ein Teil des Workflows. Um das Beste aus Ihren Online-Umfragen und -Anfragen herauszuholen, muss ein projektmanagement tool ist notwendig, um Ihre Projekte zu verwalten, nachverfolgung des Fortschritts und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen.

Die Integration eines Online-Formularerstellers mit einem Projektmanagement-Tool ermöglicht es Ihnen, Daten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, z. B. zur Festlegung von Prioritäten und hochwertigen Arbeiten! 🏆

Die 10 besten Microsoft Formulare Alternativen im Jahr 2024

Verbessern Sie Ihren Umfrage- und Projektaufnahmeprozess mit sicheren Formularen in ClickUp

clickUp ist die ultimative Lösung für Teams, die eine leistungsstarke Produktivitätsplattform zur Rationalisierung der Datenerfassung und -erfassung suchen. Die Website Formular-Ansicht in ClickUp wurde entwickelt, um eine vollständig anpassbare Erfahrung zu bieten, die Ihrem Team die Zeit für die manuelle Dateneingabe so dass sie sich auf ihre Aufgaben und Ziele konzentrieren können.

Und mit dem bedingte Logik Feature in ClickUp Formularen können Sie Formulare erstellen, die sich dynamisch an die vorangegangenen Antworten anpassen und Ihren Befragten eine bessere Benutzererfahrung bieten.

Von interne Projektanfragen bis hin zu Online-Umfragen - all Ihre Arbeiten sind in einer einzigen Plattform für eine effiziente Erfassung integriert. Geben Sie den direkten Link des Formulars frei oder bauen Sie es in eine Seite mit dem HTML Code ein und lassen Sie ClickUp die Arbeit erledigen, nachdem das Formular abgeschlossen ist. 🌐

Und das Beste daran: Ihr Team erhält verwertbare Erkenntnisse, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe zu beschleunigen!

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited-Plan : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Business-Plan : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Business Plus-Plan : $19 pro Benutzer pro Monat

: $19 pro Benutzer pro Monat Enterprise-Plan : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Learn how_ ClickUp Formulare rationalisieren die Arbeit für Software Teams !

2. SurveyMonkey

über UmfrageMonkey SurveyMonkey ist ein Online-Formularersteller mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche, mit der Sie ansprechende Formulare erstellen und Daten von Befragten erfassen können. Mit SurveyMonkey steht den Benutzern eine Vielzahl von Fragetypen zur Verfügung, darunter Multiple-Choice-Fragen, Bewertungsskalen, Matrixfragen, offene Antworten und vieles mehr.

Im Gegensatz zu Microsoft Formularen bietet SurveyMonkey verschiedene Anpassungsoptionen wie Themen, Logos, Farben und Schriftarten für ein markengerechtes und professionelles Aussehen. SurveyMonkey bietet außerdem die Möglichkeit, Formularbeantwortungen online oder per E-Mail zu erfassen. Mit den leistungsstarken Analysetools der Plattform können Benutzer Beantwortungsdaten überprüfen und aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen.

Beste Features von SurveyMonkey

Freigegebene Asset-Bibliothek mit Formularelementen für markengebundene Umfragen

Benutzerdefiniertes Logo, Farben und Umfrage-URL

Quizze mit benutzerdefiniertem Feedback

Karte anklickendatenvisualisierung* Erweiterte Umfragelogik tools

SurveyMonkey Beschränkungen

Der Basisplan ist auf 50.000 Beantwortungen pro Jahr limitiert

Unlimited Formulare sind in den teuren Plänen verfügbar

Preise von SurveyMonkey

Team Vorteil : 25 $ pro Benutzer pro Monat

: 25 $ pro Benutzer pro Monat Team Premier : 75 $ pro Benutzer pro Monat

: 75 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie SurveyMonkey für weitere Informationen

SurveyMonkey-Bewertungen und -Beurteilungen

G2 : 4.4/5 (18.400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (18.400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (9.600+ Bewertungen)

3. Google Formulare

über Google Formulare Die nächste Alternative zu Microsoft Forms ist Google Formulare ist ein Tool zur Datenerfassung, mit dem sich Umfragen, Quiz, Abstimmungen, Fragebögen und andere Formulare erstellen lassen. Mit seinem Drag-and-Drop-Editor können Benutzer mehrseitige Formulare mit verschiedenen Fragetypen erstellen, wie z. B. Multiple Choice, Textfelder, Kontrollkästchen, Dropdowns und mehr!

Online-Formulare werden sicher in einer Datenbank gespeichert, die über Google Tabellen einfach verwaltet und angesehen werden kann. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen umfangreichen Features ist Google Formulare ein einfaches Umfrage-Tool für die Erfassung von Kundenfeedback.

Google Formulare beste Features

Integrierte Intelligenz zum Festlegen von Antwortvalidierungsregeln

Vorlagen, einschließlich Umfragen und Fragebögen

Freigegebene Formulare per E-Mail, Link oder Website

Automatische Zusammenfassungen zur Analyse der Beantwortungen

Benutzerdefinierte Logik für die Erstellung von Formularen

Google Formulare Limits

24/7 Online Support undcommunity-Foren sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Limitierte benutzerdefinierte Funktionen

Google Formulare Preise

Personal : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Geschäft Gestartet : $6 pro Benutzer pro Monat, einjährige Verpflichtung

: $6 pro Benutzer pro Monat, einjährige Verpflichtung Geschäft Standard : $12 pro Benutzer pro Monat, einjährige Bindung

: $12 pro Benutzer pro Monat, einjährige Bindung Business Plus : $18 pro Benutzer pro Monat, Verpflichtung für ein Jahr

: $18 pro Benutzer pro Monat, Verpflichtung für ein Jahr Enterprise: Kontaktieren Sie Google für weitere Informationen

Google Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10.200+ Bewertungen)

Vergleichen Google Formulare vs. Microsoft Formulare* !

4. Wufoo

über Wufoo Wufoo ist eine Plattform für die Erstellung und das Hosting von Online-Formularen, mit der Benutzer Umfragen, Kontaktformulare, Registrierungsformulare und vieles mehr erstellen können. Außerdem bietet es den Benutzern Tools zur Erfassung von Zahlungen und zur Speicherung von Daten. Wufoo ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Benutzern, Elemente per Drag-and-Drop in vorgefertigte Vorlagen zu ziehen oder von Grund auf neu zu erstellen.

Das Tool bietet außerdem detaillierte Analysen und die Möglichkeit, Formulare mit benutzerdefiniertem CSS und HTML anzupassen. Wufoo ist ein großartiges Tool für die Erfassung von Kundendaten, die Verwaltung von Projekten, die Nachverfolgung von Zahlungen und vieles mehr!

Wufoo beste Features

Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn ein Formular abgeschlossen ist

Theme-Designer mit vorgefertigten oder benutzerdefinierten Designs

Datenexport nachtabellenkalkulationsprogramm* Integrationen mit Anbietern von Zahlungen

Automatisierung des Workflows mit CRM

Wufoo Beschränkungen

Teure Pläne im Vergleich zu anderen Microsoft Formulare Alternativen

Limitierte Nummer von nativen Integrationen

Wufoo Preise

Kostenlose Version

Starter : $14.08 pro Monat, $169 jährlich

: $14.08 pro Monat, $169 jährlich Professional : $29.08 pro Monat, $349 jährlich

: $29.08 pro Monat, $349 jährlich Fortgeschrittene : $74,08 pro Monat, berechnet $889 jährlich

: $74,08 pro Monat, berechnet $889 jährlich Ultimate: $183,25 pro Monat, berechnet für $2.199 pro Jahr

Wufoo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (290+ Bewertungen)

: 4.2/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

5. FormAssembly

über FormAssembly FormAssembly ist ein Online-Formularersteller, der entwickelt wurde, um den Prozess zu rationalisieren der Datenerfassung und Übermittlung von Formularen. Es gibt Teams die Tools an die Hand, um interaktive Online-Formulare mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen. Zu den Features von FormAssembly gehören anpassbare Design-Vorlagen, integrierte Logikprüfungen, Support für erweiterte Funktionen wie Datei-Uploads und Online-Zahlungen sowie sichere Datenspeicherung und Berichterstellung.

Die Plattform lässt sich auch mit verschiedenen Diensten von Drittanbietern integrieren, um zusätzliche Funktionen und Optionen wie Online-Zahlungen bereitzustellen. Diese Integrationen sind ein Muss für Unternehmen, die beabsichtigen, ihre Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen und Zahlungen durch Online-Umfragen oder reihenfolge der Formulare !

FormAssembly beste Features

Integrationen mit Salesforce, HTTPS Connector, Paypal und mehr

Dashboards für Administratoren und anpassbare Bestätigungen

Theme Editor zur benutzerdefinierten Anpassung des Erscheinungsbildes

Mehrseitige Formulare und bedingte Logik

Diagramme und Berichterstellung

FormAssembly Beschränkungen

Fehlt eine Vielzahl von Themen und eine erweiterte benutzerdefinierte Anpassung für komplexe Formulare

Ausgerichtet auf Teams, die Salesforce verwenden

FormAssembly-Preise

Kontaktieren Sie FormAssembly für weitere Informationen

Bewertungen und Rezensionen von FormAssembly

G2 : 4.4/5 (350+ Bewertungen)

: 4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

6. Jotform

über JotformJotform ist eine Formularerstellungs- und Umfragesoftware für Teams, mit der Formulare, Umfragen und Abstimmungen mühelos durchgeführt werden können. Jotform kann für eine Vielzahl von Bereichen verwendet werden, z. B. zum Sammeln von Kundenfeedback, zum Sammeln von Daten für Forschungsprojekte und zur Durchführung von Marktforschung.

Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor von JotForm können Benutzer ganz einfach Formulare und Umfragen entwerfen, verschiedene Fragen und Elemente hinzufügen und sie per E-Mail freigeben oder auf einer beliebigen Website einbetten. Die Software bietet Teams auch Zugang zu leistungsstarken Analysen, um die Leistung von Formularen in Echtzeit zu überwachen und Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen!

Jotform beste Features

Verwaltung der Übermittlung von Formularen

Option für vorausgefüllte Formulare

Automatisches Löschen von Übermittlungen

CRM-Integrationen

QR Code Formulare

Jotform Beschränkungen

Formular-Skripte können Ihre Website bisweilen verlangsamen

Teure Pläne mit Limiten für die Anzahl der Formulare

Jotform Preise

Starter : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Bronze : $34 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $34 pro Monat, jährliche Abrechnung Silber : $39 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $39 pro Monat, jährliche Abrechnung Gold : $99 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $99 pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie Jotform für Details

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

7. Qualtrics

Über Qualtrics Die nächste Alternative zu Microsoft Formularen ist Qualtrics, eine Online-Umfragesoftware und Plattform für das Erfahrungsmanagement, die Unternehmen bei der Erfassung und Analyse von Daten unterstützt. Mit Qualtrics können Benutzer Umfragen in verschiedenen Formaten erstellen, verteilen und analysieren und dabei leistungsstarke Anpassungsoptionen nutzen.

Mit Qualtrics können Benutzer die Beantwortungen von Umfragen schnell nachverfolgen, Berichte und Diagramme erstellen, Daten in andere Programme exportieren und umfragen in Websites einbetten und mobile Anwendungen. Mit Qualtrics können Unternehmen schnell und in Echtzeit Einblicke in die Zufriedenheit, die Präferenzen und das Verhalten ihrer Kunden gewinnen.

Qualtrics beste Features

Such-Tool zum Auffinden von Fragen und Blöcken innerhalb des Formulars

12+ Fragetypen zur Erstellung verschiedener Formulare

Generator für Beispielantworten

Survey tools zum Exportieren

Fragen automatisch nummerieren

Qualtrics Beschränkungen

Fehlende benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Microsoft Formularenalternativen wie ClickUp und SurveyMonkey* Formulare müssen an ein Projekt angehängt werden

Qualtrics Preise

Kontaktieren Sie Qualtrics für Details

Qualtrics-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.600+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (390+ Bewertungen)

8. Zoho Formulare

über Zoho Formulare Zoho Forms ist ein Online-Umfrage-Tool, mit dem Benutzer schnell Formulare erstellen können. Es bietet leistungsstarke Features wie bedingte Logik, benutzerdefiniertes Branding und mehrere Übermittlungstypen. Mit einem breiten Bereich an Vorlagen, benutzerdefinierten Optionen und Exportfunktionen können Teams mit Zoho Forms Online-Formulare nach ihren Vorstellungen erstellen.

Mit Zoho Forms können Sie problemlos benutzerdefinierte Formulare erstellen und in andere Anwendungen wie CRM- und Buchhaltungslösungen integrieren. Außerdem können Sie damit Aufgaben automatisieren und Zeit bei der Dateneingabe sparen!

Beste Features von Zoho Forms

Integration von Mailchimp und Zoho Campaigns zur Verteilung von Formularen

Überspringungslogik basierend auf früheren Antworten

UTM-Nachverfolgung für die Lead-Generierung

E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen

30+ Feldtypen

Beschränkungen von Zoho Forms

Tools zur Aufgabenverwaltung sind nur in den teuren Plänen verfügbar

Limitierte Optionen für Formular-Vorlagen

Preise von Zoho Forms

Kostenlose Version

Basisversion : $10 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $10 pro Monat, jährliche Abrechnung Standard : $25 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $25 pro Monat, jährliche Abrechnung Professional : $50 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $50 pro Monat, jährliche Abrechnung Premium: $90 pro Monat, jährliche Abrechnung

Zoho Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Schriftform

über TypformularTypenblatt ist ein Formularerstellungsprogramm, mit dem Benutzer schöne Formulare und Kundenumfragen erstellen können. Es bietet einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierten Optionen. Die Plattform bietet auch erweiterte Features wie leistungsstarke Analysetools zur Nachverfolgung und Analyse der Antworten auf ihre Formulare.

Typeform ist ein hervorragendes Tool für Geschäfte, Organisationen und Einzelpersonen, um schnell und präzise Daten zu sammeln. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche kann jeder ansprechende Umfragen erstellen, ohne über fortgeschrittene Code-Kenntnisse oder Design-Erfahrung zu verfügen!

Typeform beste Features

Integrationen mit Zapier, Google Analytics, HubSpot und mehr

Personalisierung versteckter Felder bei Formularübermittlungen

Fragenverzweigung/Logiksprung Feature

Benutzerdefinierte Fragenreferenzen

Video-Interaktionen

Typeform-Einschränkungen

Limitierte Berichterstellung in den Basic- und Plus-Plänen

Features für die Zusammenarbeit sind in den teuren Plänen verfügbar

Typeform Preise

Basic : $25 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $25 pro Monat, jährliche Abrechnung Plus : $50 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $50 pro Monat, jährliche Abrechnung Business : $83 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $83 pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontaktieren Sie Typeform für weitere Informationen

Typeform-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (640+ Bewertungen)

: 4.5/5 (640+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

10. Papierform

über Papierform Paperform ist ein Online-Formularersteller mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Formularen aus dem Nichts oder aus vorgefertigten Vorlagen. Paperform bietet auch einen großen Bereich von Anpassungsoptionen für Formulare, einschließlich Farben, Schriftarten, Logos und mehr, so dass Teams ein Formular erstellen können, das genau so aussieht, wie sie es wollen!

Mit den integrierten Automatisierungstools von Paperform können Teams außerdem Zeit sparen. Teams können die Zapier-Integration von Paperform nutzen, um automatisierte Workflows zu erstellen, die ihre Formulare mit gängigen Apps und Diensten wie E-Mail-Marketing-Plattformen und CRMs verbinden. Das macht es für Teams einfacher, das Beste aus ihren Daten herauszuholen.

Beste Features von Paperform

Integrierte Unsplash- und GIPHY-Bibliotheken zur Erstellung von Formularen

Integration mit Tools zur Aufgabenverwaltung

Google Kalender-Synchronisierung für die Terminplanung

mehr als 100 vorgefertigte Online Formulare

Automatisierung des Workflows

Paperform Beschränkungen

Steile Lernkurve zum Erlernen der Funktionen im Vergleich zu anderen Alternativen von Microsoft Forms

Keine Unterbenutzer in den Essentials und Pro Plänen

Preise für Paperform

Essentials : $20 pro Monat, abgerechnet als $240 pro Jahr

: $20 pro Monat, abgerechnet als $240 pro Jahr Pro : $40 pro Monat, abgerechnet als $480 pro Jahr

: $40 pro Monat, abgerechnet als $480 pro Jahr Agentur: $135 pro Monat, berechnet als $1.620 pro Jahr

Paperform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

Suchen Sie nach weiteren Formular tools?_ Check out these Formstack alternatives !

ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Produktivitätsplattform und die beste Alternative zu Microsoft Formularen. Seine flexiblen und anpassbaren Features zur Erstellung von Formularen, bedingter Logik und Personalisierung machen es zu einem hervorragenden Tool für Teams aller Größen, um ihre Datenerfassung zu rationalisieren und Workflows zu verbessern. 🧑‍💻

Mit ClickUp stehen Projektmanagern Tools zur Verfügung, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Teammitglieder bestimmten Formularen zuzuweisen und wertvolle Erkenntnisse aus Echtzeit-Analysen zu gewinnen.

Darüber hinaus ermöglichen die Integrationen von ClickUp mit anderen Tools und Apps noch leistungsfähigere Funktionen. Ein ClickUp Konto erstellen und fangen Sie noch heute an!