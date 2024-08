Google Forms vs. Microsoft Forms Vergleich Aufschlüsselung 2024

Sowohl Google Forms als auch Microsoft Forms bieten Benutzern die Möglichkeit, Formulare und Fragebögen zu erstellen, zu veröffentlichen und für andere freizugeben. Sie sind sowohl zu Hause als auch im Geschäft leicht zu verwenden und bieten zahlreiche Features und Optionen, die das Erstellen maßgeschneiderter Formulare vereinfachen.

Beide Tools eignen sich hervorragend für die Datenerfassung am Arbeitsplatz, aber welches ist das beste? Welches Tool hat im Kampf zwischen Google Formularen und Microsoft Formularen die Nase vorn? Und gibt es eine andere Option, die noch besser ist?

In diesem ausführlichen Leitfaden vergleichen wir Google Formulare und Microsoft Formulare, einschließlich ihrer wichtigsten Features, ihrer Preise und was Benutzer über die Tools sagen. Wir geben auch eine beeindruckende Alternative zu Google Forms vs. Microsoft Forms frei. 👀

Lassen Sie uns über Formularersteller sprechen

Was ist Google Formulare? Google Formulare ist das Tool zur Erstellung von Formularen des Softwareriesen Google. Es ist beliebt und ein weit verbreiteter Formular-Ersteller, dank seiner Benutzerfreundlichkeit und Vertrautheit für diejenigen, die bereits Google-Produkte verwenden.

Google Formulare Features

Google Forms verfügt über alle Funktionen, die man von einem webbasierten Formular erwarten kann software zur Erstellung von Formularen tool. Sie können Ihre eigenen Formulare erstellen, Ihre Fragetypen und Anforderungen ändern und Ihr Formular veröffentlichen, wenn Sie bereit sind, Daten in Google Tabellen zu sammeln.

Tools zur Erstellung von Formularen sind oft sehr einfach, daher haben wir uns bei unserem Vergleich auf drei Bereiche konzentriert - Formularerstellung, benutzerdefinierte Anpassung sowie Analysen und Berichterstellung. Hier sehen Sie, wie Google Forms in diesen Bereichen abschneidet.

1. Erstellung von Formularen

über Google Formulare Als eines der bekanntesten Unternehmen unserer Zeit enttäuscht Google nicht, wenn es um die Erstellung von Formularen geht. Mit vorgefertigten Fragetypen und einem Online-Formularersteller mit Drag-and-Drop-Funktion können Sie im Handumdrehen Ihre eigenen Formulare, Umfragen und Quiz erstellen.

Wählen Sie aus verschiedenen Fragetypen wie lange Antwort, kurze Antwort, Mehrfachauswahl, Kontrollkästchen, Ausklappen und mehr. Schreiben Sie Ihre Frage, fügen Sie eine Zusammenfassung oder Notizen hinzu und füllen Sie die Werte mit Ihren Antwortvorschlägen aus.

Formularersteller können entscheiden, ob eine Frage erforderlich ist oder nicht. So können Sie Daten erfassen, die unbedingt erforderlich sind, und den Befragten die Wahl lassen, ob sie mehr ins Detail gehen möchten. Sie können Ihre Umfragen auch vollständig anonymisieren, voraussetzen, dass die Benutzer angemeldet sind, oder Antworten von jedermann zulassen - so können Sie flexibel entscheiden, wie Sie Ihre Umfrage gestalten.

Features für die Zusammenarbeit sind standardmäßig integriert. Laden Sie andere Benutzer ein, an Ihrem Formular mitzuarbeiten, oder arbeiten Sie alleine daran. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihr Google Formular veröffentlichen. Sie können den Link zu Ihrer Umfrage für andere freigeben oder bestimmte Benutzer einladen, privat an Ihrer Umfrage teilzunehmen. 🔍

2. Benutzerdefiniert

über Google Formulare Google Forms bietet den Benutzern viele Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Gestaltung. Während die Hauptstruktur des Formularerstellers gleich bleibt, ist es einfach, Farben und Bilder zu verwenden, um Ihre Google Formulare persönlicher zu gestalten.

Verwenden Sie den Space für die Kopfzeile des Formulars, um Ihr Firmenlogo oder ein benutzerdefiniertes Bild für die Kopfzeile freizugeben. Ganz gleich, ob es sich um Ihre jährliche Umfrage zum Mitarbeiterengagement oder ein anonymes Formular für Feedback handelt, Sie können das gewünschte Aussehen wählen. Wählen Sie außerdem eine Schriftart und Farben, die zu Ihrem Unternehmensbranding passen, damit das gesamte Formular den Eindruck erweckt, als sei es für Ihre Zielgruppe benutzerdefiniert.

Wenn Sie sich mit dem Ändern aller Farben und Anpassungsoptionen überfordert fühlen, können Sie auch mit einer Vorlage beginnen. Google Forms bietet eine Reihe von Vorlagen, die Ihnen nicht nur ein Thema zur Verfügung stellen, sondern auch Fragen vorschlagen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, z. B. einen Antrag auf Freistellung oder ein Formular für Kundenfeedback.

3. Analysen und Berichterstellung

über Google Formulare Es ist zwar schön, wenn Ihr Formular gut aussieht, aber der eigentliche Wert liegt in der Erfassung von Daten - ob es sich nun um Mitarbeiterfeedback, Marktforschung oder neue Vorschläge handelt. Mit der Analysefunktion von Google Forms können Sie Ihre Daten mit Hilfe von visuellen Berichterstattungen leicht erkennen und verstehen.

Dank der Echtzeit-Antwortdaten können Sie die Ergebnisse Ihrer Umfragen und Formulare ansehen, sobald sie eingehen. Sie können die Ergebnisse mit Kreisdiagrammen und Balkendiagrammen gruppieren oder jede Beantwortung einzeln anzeigen, um eine individuelle Ansicht des Feedbacks oder der Erfahrungen einer Person zu erhalten. 📊

Wenn Sie Ihre Daten an einen anderen Ort verschieben möchten, um sie weiter zu untersuchen oder einfach zu speichern, können Sie Ihre Ergebnisse ganz einfach aus Google Formularen exportieren. Übertragen Sie die Daten direkt in ein neues Google Sheet, oder exportieren Sie die .csv-Datei, um sie mit Microsoft Excel oder einer anderen App zu verwenden.

Sie können die Antworten auf Formulare auch im PDF Format speichern, um sie offline lesen zu können.

Google Formulare Preise

Google Forms ist für die private Nutzung kostenlos erhältlich.

Wenn Sie ein Business-Benutzer sind, müssen Sie sich anmelden für Google Workspace (früher bekannt als Google Suite)-ihr All-in-One Plan, der Google Formulare sowie andere Apps wie Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Tabellen und mehr beinhaltet.

Business Starter: 7,20 $/Monat pro Benutzer

7,20 $/Monat pro Benutzer Business Standard: 14,40 $/Monat pro Benutzer

14,40 $/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

21,60 $/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Was ist Microsoft Formulare?

Wie Google Forms ist Microsoft Forms (manchmal auch als MS Forms bezeichnet) ein weiteres beliebtes Tool zur Erstellung von Online-Formularen. Es ist Teil des Microsoft 365-Ökosystems (früher bekannt als Microsoft Office 365), was bedeutet, dass es oft die App der Wahl ist, wenn Ihr Unternehmen Microsoft-Produkte verwendet.

Microsoft Formulare Features Microsoft Formulare gibt Ihnen die Möglichkeit, jederzeit ansprechende Formulare für Feedback, Umfragen und Team-Quiz zu erstellen. Dieses Tool zum Erstellen von Formularen ist intuitiv und einfach zu bedienen und verfügt über zahlreiche Features, die das Erstellen von Umfragen überschaubar machen - auch wenn es Ihr erster Versuch ist.

Schauen wir uns an, was Microsoft Formulare in diesen drei Hauptbereichen zu bieten hat.

1. Erstellung von Formularen

über Microsoft Formulare Alles, was Sie zum Erstellen, Freigeben und Analysieren von Umfragen und Quiz benötigen, bietet Ihnen dieses Tool zur Erstellung von Formularen, das von einem Softwareunternehmen wie Microsoft stammt.

Erstellen Sie ein Formular von Grund auf neu, oder verwenden Sie die Vorlagenbibliothek, um ein Formular zu finden, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Fügen Sie einzelne Fragen hinzu, und wählen Sie aus einer Auswahl von Fragetypen aus den vier Kategorien - Auswahl, Text, Bewertung oder Datum.

Geben Sie Ihren Fragen Titel, fügen Sie Beschreibungen hinzu und wählen Sie die Reihenfolge, in der sie erscheinen.

Microsoft Forms verfügt über eine KI-gestützte Logik, die intelligente Empfehlungen für die Einstellung und Anpassung Ihrer Umfrage oder Ihres Formulars ausspricht, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Auf der Grundlage der in der integrierten Bibliothek verfügbaren Vorlagen werden mögliche Fragen und Fragetypen vorgeschlagen.

Die Zusammenarbeit mit anderen ist einfach, da Sie Microsoft Formulare schnell im gesamten Bereich von Microsoft 365, einschließlich Microsoft Teams, freigeben können. Geben Sie Umfragelinks frei, versenden Sie Einladungen per E-Mail oder erstellen Sie einen QR-Code, den Sie für andere freigeben können.

Wie bei Google können Sie steuern, wer an Ihrer Umfrage teilnehmen darf, und Sie können eine anonyme Umfrage erstellen, indem Sie die Anforderung aufheben, dass Sie sich bei einem Microsoft Konto anmelden müssen, um teilnehmen zu können. 🔒

2. Benutzerdefiniert

über Microsoft Formulare Wie bei den meisten Apps zur Formularerstellung können Sie auch bei Microsoft Forms das Aussehen Ihres Formulars benutzerdefiniert gestalten. Wählen Sie aus einer Sammlung von vorgefertigten, KI-gesteuerten Themen und Vorlagen, um Ihrem Formular einen visuellen Stil zu verleihen, oder passen Sie es selbst an, indem Sie die Farben benutzerdefinieren.

Legen Sie das Farbthema für Ihr Formular fest und schaffen Sie ein einheitliches Erscheinungsbild, das zu Ihrem Unternehmensbranding passt.

Fügen Sie Ihr Firmenlogo hinzu oder betten Sie ein benutzerdefiniertes Bild in die Kopfzeile Ihres Formulars ein, und passen Sie den Hintergrund an, indem Sie entweder eine einfarbige Farbe wählen oder ein Foto oder Muster hochladen.

3. Analytik und Berichterstellung

über Microsoft Formulare Mit Microsoft Formularen erhalten Sie sofort einen wertvollen Einblick in Ihre Datenerfassung mit Echtzeit-Einblicken.

Sehen Sie Ihre Übermittlungsdaten in visuellen Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen, Sternbewertungen und mehr. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die allgemeine Stimmung Ihrer Antworten oder sehen Sie sich bestimmte Antworten und individuelle Datentrends an.

Sie können ganz einfach mehr mit Ihren Daten erledigen, als sie nur anzusehen. Öffnen Sie sie in einer neuen Excel-Tabelle, und analysieren Sie Ihre Ergebnisse im Detail.

Sie können Ihre Daten auch im .csv-Format speichern, um sie mit anderen Apps oder Tools zu verwenden, oder sie als PDF exportieren. 📝

Microsoft Formulare Preise

Microsoft verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Google: Um Microsoft Forms für Ihr Geschäft zu nutzen, benötigen Sie einen aktiven Microsoft 365 Business-Plan, mit dem Sie auch Zugriff auf Apps wie Word, Excel und Outlook haben. Microsoft Forms ist in allen Plänen außer Microsoft 365 Apps for Business verfügbar.

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

9,90 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

12,50 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

Google Formulare vs. Microsoft Formulare: Features im Vergleich

Microsoft Forms und Google Forms sind unglaublich ähnliche Tools. Beide bieten Benutzern die Möglichkeit, Online-Umfragen, Quizze und Formulare in wenigen Minuten zu erstellen - ohne ein kompliziertes, spezialisiertes Tool zu verwenden oder die Aufgabe an jemand anderen auszulagern. ⚒️

Dies sind beides großartige Optionen, wenn Sie Ihre eigenen Umfragen erstellen möchten. Schauen wir uns an, wie sie im Vergleich zu den drei Schlüsseln abschneiden, die wir zuvor behandelt haben.

1. Erstellung von Formularen

Die Erstellung von Formularen ist bei Google Forms und Microsoft Forms sehr ähnlich. Beide sind benutzerfreundlich und bieten einen optimierten Ansatz für die Reihenfolge der Fragen, die Auswahl der Fragetypen und das Hinzufügen von Optionen. Da die Erfahrungen so ähnlich sind, gibt es für uns in dieser Kategorie keinen klaren Gewinner.

2. Benutzerdefiniert

Sowohl Google Forms als auch Microsoft Forms bieten dem Benutzer eine große Flexibilität bei der Anpassung. Es ist einfach, die Farben der Formulare zu ändern, um sie an den Stil Ihrer Marke anzupassen, und Sie können bei beiden ein Logo oder eine Kopfzeile hinzufügen.

Microsoft Forms bietet jedoch noch weitere Anpassungsmöglichkeiten, z. B. die Möglichkeit, dem Formular ein Hintergrundbild hinzuzufügen und KI-Vorschläge für die Titelseite des Formulars. Dies sind zwar nur kleine Features, aber sie könnten den Ausschlag zugunsten dieses Tools geben, wenn Sie mehr Anpassungsmöglichkeiten und KI-gestützte Vorschläge wünschen, um Ihre Umfrage ansprechender zu gestalten.

3. Analyse und Berichterstellung

Beide Tools bieten nützliche Einblicke in Ihre Daten direkt im Tool sowie die Möglichkeit, sie zur weiteren Datenanalyse einfach in andere Tools zu exportieren. Microsoft Formulare hat hier jedoch leicht die Nase vorn, denn Sie erhalten schnelle Einblicke in Trends, wenn Sie den Mauszeiger über Ihre Antwortdaten bewegen.

Wie bei vielen Apps und Tools hängt die Entscheidung darüber, wer den Zuschlag erhält, wahrscheinlich von Ihren eigenen Erfahrungen als Benutzer ab. Bei so ähnlichen Features wird es darauf ankommen, ob Sie ein größerer Fan von Google- oder Microsoft-Produkten sind.

Google Formulare vs. Microsoft Formulare auf Reddit

Die Diskussion über Google Formulare im Vergleich zu Microsoft Formularen ist online nicht sonderlich ausgeprägt. In den meisten Fällen werden Sie wahrscheinlich das Produkt verwenden, für das sich Ihr Unternehmen bereits entschieden hat - sei es Google Workspace oder Microsoft 365.

Als wir uns ansahen, was Benutzer aus der Praxis zu folgenden Themen zu sagen haben Reddit haben wir festgestellt, dass sie sich überwiegend für Google Formulare aussprechen. ✔️

Die Benutzer finden es gut, dass Google Forms mehr Fragetypen bietet, und einige sagen, dass Microsoft Forms in Bezug auf Features "weit hinterherhinkt" - obwohl sich im Laufe der Zeit vieles ändern kann.

Ein Benutzer wies darauf hin, dass es mit Google einfacher ist, Umfragen an beliebige Personen zu senden, und dass es die beste Option für das Hochladen von Dateien ist: "Ich glaube, dass Anhänge auch nach Typ/Größe limitiert sind [in Microsoft Formularen], während Google meiner Meinung nach nur 1 GB pro individuellem Dateianhang zulässt."

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Google Formularen vs. Microsoft Formularen

Auch wenn Sie abwägen, ob Google Formulare oder Microsoft Formulare die beste Alternative sind, möchten wir Ihnen eine dritte Möglichkeit vorstellen. ClickUp ist eine frische Alternative zu den herkömmlichen Apps zur Formularerstellung und bietet zahlreiche Features, die das Erstellen und Freigeben von Formularen zu einem lohnenden Erlebnis machen. Und nicht nur das: Sie können mit ClickUp kostenlos Formulare erstellen - ohne Abonnement.

Lassen Sie uns einige der besten Features von ClickUp für Formular-Ersteller kennenlernen.

ClickUp Formular-Ansicht

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex ClickUp Formulare wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Arbeit in den Flow zu bringen. Im Gegensatz zu anderen Formularen, die vorrangig für den persönlichen oder schulischen Gebrauch gedacht sind, wurde ClickUp mit Blick auf Ihre Produktivität und Ihren Erfolg entwickelt.

Erstellen Sie eine interne Umfrage und verknüpfen Sie die Antworten direkt mit verfolgbaren ClickUp Aufgaben, dank unserer integrierten Automatisierung. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Feedback- oder Mitarbeiterbefragungen zu einem bestimmten Projekt durchführen oder mit formulare für Software Teams .

Unser intuitiv bedienbarer Formular-Builder bietet Ihnen zahlreiche Optionen, wenn es darum geht bedingte Logik die Ihnen die Kontrolle darüber gibt, welche Fragen auf der Grundlage der vorherigen Auswahl des Befragten angezeigt werden sollen.

Mit diesem fortschrittlichen Feature können Sie Umfragen erstellen, die sich kurz und relevant anfühlen, anstatt den Benutzern eine lange Liste mit irrelevanten Fragen zu präsentieren. 🙌

All dies geschieht in ClickUp, dem einzigen Tool, das alle anderen ersetzt. Erstellen Sie intelligente, ansprechende Formulare und geben Sie sie für Ihr Team frei, ohne Ihren Online-Produktivitäts-Hub und Workspace zu verlassen.

ClickUp Aufgaben

Wiederholende Aufgaben nach Zeit oder Ereignis in ClickUp einstellen

Wir haben bereits erwähnt, dass ClickUp Formulare nahtlos verknüpft sind mit ClickUp Aufgaben aber dieses Feature ist mehr als nur ein nützliches Add-On für die Erstellung von Formularen.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Ihre Aufgaben von einem Ort aus erstellen, organisieren, verwalten und überprüfen. Erstellen Sie eine persönliche To-Do-Liste oder eine Liste mit Projektaufgaben für Ihr Team - und passen Sie das Erlebnis vollständig an. Verwenden Sie wiederholende Aufgaben, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und um die sich wiederholenden Elemente von Projekten zu automatisieren.

Fügen Sie Mitarbeiter und Beauftragte hinzu, damit Ihre Teammitglieder wissen, wer an was arbeitet. Geben Sie Ihren Aufgaben einen Abgabetermin, und überwachen Sie den Fortschritt über ClickUp Ansichten , einschließlich der Ansichten Kalender und Liste.

Nutzen Sie Funktionen wie Elementtypen, benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder, Prioritäten, Abhängigkeiten und mehr, um sich aufgabenverwaltung auf eine effektivere Weise. 🌻

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Verwenden Sie die Board-Ansicht in der Vorlage für das Feedback Formular, um Elemente zu organisieren und Karten einfach zwischen den Phasen der Bewertung zu verschieben

Wenn Sie nach einem einfachen Einstieg in ClickUp Formulare suchen, sind unsere Vorlagen der ideale erste Schritt. Es gibt eine Vorlage für fast jeden Zweck oder jedes Ziel, darunter vorlagen für Feedback-Formulare .

Verwenden Sie diese Feedback Formular Vorlage von ClickUp um schnell Ihre eigene Feedback-Umfrage zu erstellen, sei es für Ihre Kunden, Stakeholder, die allgemeine Öffentlichkeit oder Ihre internen Mitarbeitergruppen. Die Vorlage bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit zur Erfassung und Speicherung von Daten mit vorgeschlagenen Feldern wie Sternebewertung, Grund für die Bewertung, Anbieter, Verbesserungsvorschläge und mehr.

Behalten Sie die Vorlagen so, wie sie sind, oder benutzerdefinieren Sie sie, um sie perfekt an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. ✅

Verwandt: Google Formulare vs. Jotform !

Entdecken Sie den besten Online-Formular-Ersteller für Ihre Ziele

Wenn es um Google Formulare vs. Microsoft Formulare geht, hängt die Wahl des Formularerstellers weitgehend davon ab, in welches Ökosystem Ihr Unternehmen investiert hat. Manche Menschen bevorzugen natürlich Google-Produkte gegenüber Microsoft-Produkten und umgekehrt.

Microsoft Forms scheint den Benutzern mehr Flexibilität zu bieten, wenn es um den visuellen Stil geht, aber die Benutzer sind der Meinung, dass Google Forms eine größere Auswahl an Fragetypen und Optionen bietet. Im Großen und Ganzen sind sich die beiden Tools sehr ähnlich, und es ist eine Frage der persönlichen Vorliebe, welches Sie verwenden.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Online-Formularersteller sind, der Ihnen noch mehr bietet, wenn es um bedingte Logik, Anpassbarkeit und Produktivität geht, fällt unsere Wahl auf ClickUp. ClickUp Forms bietet Managern und Teams, die Wert auf Produktivität und Effizienz legen, einen enormen Wert - und das ohne Berücksichtigung all der anderen Projektmanagement- und Aufgabenmanagement-Features, die das Tool zu bieten hat.

Betrachten Sie eine neue Alternative zu Google Forms vs. Microsoft Forms, und testen Sie ClickUp heute kostenlos . ✨