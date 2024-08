10 SurveyMonkey-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Hut ab vor SurveyMonkey - das Online-Umfrage-Tool hat den Weg für Umfragen und die Erfassung von Formularen geebnet und sich einen Ruf als eine der besten Umfrage-Softwareoptionen auf dem Markt erworben.

Viele Geschäfte benötigen jedoch robustere Plattformen zum Erfassen, Verwalten und Analysieren ihrer Daten. Ob es um die Erfassung von Marktforschungsdaten zu Kundentrends geht oder um die Verwendung von formulare für Software Teams zur Nachverfolgung von Fehlern und Problemen ist das Sammeln von verwertbaren Erkenntnissen unerlässlich, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Unabhängig von der Anwendung wimmelt es in der digitalen Landschaft von spannenden neuen SurveyMonkey-Alternativen, die mehr zu erledigen haben als nur Umfragen zu erstellen.

In diesem Artikel stellen wir die besten SurveyMonkey-Alternativen vor, die einen zusätzlichen Vorteil für Umfragedaten und das Erfassen von Kundenfeedback-Management in 2024\ bieten können. Bleiben Sie dran, wenn wir diese leistungsstarken Umfragesoftware-Optionen zusammen mit den besten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und vielem mehr analysieren, um Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Wahl für Ihr Geschäft zu finden.

Die 10 besten SurveyMonkey-Alternativen für das Jahr 2024

Kommen wir nun zu den besten SurveyMonkey-Alternativen, die alle diese Kriterien erfüllen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - Ihr perfektes Umfrage-Tool ist da draußen!

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden

Als einer der bestbewertete Software für Produktivität und Zusammenarbeit , ClickUp Formulare funktioniert als dynamisches Umfrage-Tool, das die Datenerfassung vereinfacht und Arbeitsabläufe rationalisiert.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Zwecke erstellen - sei es für Umfragen zur Kundenzufriedenheit, zur Nachverfolgung von Fehlern, für Mitarbeiterfeedback oder für Projektanfragen. ClickUp Formulare nutzen jetzt die Möglichkeiten der bedingten Logik, um den Erstellungsprozess zu rationalisieren, Antworten zu sammeln und Umfragen schneller zu starten.

Sie können diese Formulare mühelos in Aufgaben umwandeln und sie Ihrem Team zuweisen, um einen nahtlosen Übergang von der Datenerfassung zum Handeln zu gewährleisten. Die Ansicht der Formulare in ClickUp unterstützt benutzerdefinierte Felder und bietet einen öffentlichen Link zum Freigeben für eine einfache Verteilung. Die Formulare behalten auch Ihr Branding bei, was ihnen ein professionelles und einheitliches Aussehen verleiht.

Erstellen eines Kontrollkästchens Benutzerdefiniertes Feld zu einem bestehenden ClickUp Formular

Durch die Integration von Formularen direkt in Ihr Projektmanagement-System steigert ClickUp die Effizienz und verringert das Risiko, dass Anfragen verloren gehen oder nicht bearbeitet werden.

ClickUp beste Features

Formulargestaltung per Drag-and-Drop

Vordefinierte Optionen für Aufgabenfelder oder benutzerdefinierte Felder

Flexible Tools für Vertrieb, Software, Kundendienst oder Marketing sowie integrierte KI-Vorlagen zur Rationalisierung von Datenerfassungsprozessen

Anpassbare Branding-Vorlagen

Einfache Freigabe von Formularen per Link oder Einbettung in eine Website

Automatisches Erfassen von Umfragebeantwortungen in einer ClickUp-Listenansicht

Automatisierung und Verzweigungslogik zur Vermeidung von Über- oder Untererfassung von Umfrageergebnissen

Umfangreiche Bibliothek von Vorlagen für Kundendatenerfassung und Umfragen

ClickUp Limitierungen

Derzeit begrenzte Ansichten in der mobilen App

Kann eine Herausforderung darstellen, da die benutzerdefinierten Optionen sehr umfangreich sind

Die Ansicht von Formularen ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Qualtrics

Über Qualtrics Qualtrics vereinfacht den Prozess der Erstellung, Analyse und Auswertung von Daten. Qualtrics genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und ist die bevorzugte Lösung für Geschäfte und Institutionen weltweit. Die vielseitige webbasierte Forschungsplattform ermöglicht es Organisationen, wertvolle Informationen zu sammeln.

Mit dieser SurveyMonkey-Alternative können Sie mithilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem breiten Bereich von Fragetypen ganz einfach Umfragen entwerfen. Wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen für Umfragen oder beginnen Sie ganz von vorne auf einer leeren Leinwand. Die Verteilung von Umfragen ist mühelos über verschiedene Kanäle wie E-Mail und soziale Medien möglich.

Qualtrics beste Features

Robuste Features ermöglichen einen schnellen, effektiven Umfrageentwurf und eine aufschlussreiche Berichterstellung

Vorgefertigte Vorlagen für Umfragen helfen bei der Erfassung produktiver Datenkundenfeedback* KI und maschinelles Lernen verbessern die Funktionalität, einschließlich Funktionen wie Stats iQ für komplexe statistische Analysen und Text iQ zur Analyse von Feedback

Hochwertige Sicherheitsmaßnahmen schützen die Daten - nützlich für die anonyme Durchführung von Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit

Integrationen in Google Analytics für Online Formulare und Umfragen

Qualtrics Beschränkungen

Es fehlt eine effiziente Möglichkeit, Daten aus früheren Umfragen für Folgeumfragen zu übernehmen

Die kostenlose Version ist limitiert und einige Tiers enthalten keine grundlegenden Features wie das Hochladen von Dateien

Die Berichterstellung kann übermäßig komplex und zeitaufwändig sein

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Qualtrics-Preise

Qualtrics bietet keine typischen Pläne zur Preisgestaltung an. Stattdessen beginnt die Nutzung der Plattform bei $1.500/Jahr.

Qualtrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,500+ Bewertungen)

4.4/5 (2,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

3. Crowdsignal

Über CrowdSignal Crowdsignal (früher bekannt als Polldaddy) ist ein WordPress-Plugin, mit dem Sie benutzerdefinierte Umfragen, Abstimmungen und Quizze mühelos erstellen und durchführen können. Egal, ob Sie Kundenfeedback einholen, eine Wettbewerbsanalyse durchführen crowdsignal stellt benutzerfreundliche Tools für die Gestaltung interaktiver Umfragen und Abstimmungen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Publikum ansprechen können.

Sie können problemlos mehrere Umfragetypen benutzerdefinieren, sie über verschiedene Kanäle verteilen und Beantwortungen in Echtzeit erfassen. Die intuitive Benutzeroberfläche dieser Survey Monkey-Alternative und die robusten Analyse-Features helfen Ihnen, wertvolle Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen.

Crowdsignal beste Features

Möglichkeit der Anwendung von Filtern zur Analyse der Beantwortungsherkunft in Echtzeit

Vielfältige Exportoptionen, darunter PDF, Excel, CSV, Google Docs oder XML

Kann schnell auf Ihrer Website installiert und aktiviert werden, um Umfragen benutzerdefiniert zu gestalten

Crowdsignal-Einschränkungen

Weniger ausgefeilte UI kann verwirrend sein

Fehlende Limitierungen des Upload-Dateiformats können zu potenziellen Sicherheitsrisiken führen

Keine Integration von Drittanbietern mit E-Mail-Anbietern, was die Synchronisierung von E-Mail-Kampagnen limitieren kann

Crowdsignal-Preise

Free

Premium: $25/Monat

$25/Monat Geschäft: $59/Monat

$59/Monat Team: 29 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Crowdsignal Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4. Qualaroo

Über Qualaroo Qualaroo ist eine benutzerfreundliche Online-Umfrage-Software, die es Ihnen ermöglicht, bestimmte Benutzer in Echtzeit zu befragen, und zwar genau dann, wenn sie sich mit Ihrem Produkt oder Ihrer Marke beschäftigen. Durch die Erfassung von Erkenntnissen, die auf dem Verhalten der Benutzer, demografischen Daten und der Besuchshistorie basieren, liefert Qualaroo verwertbare Daten, die Ihr Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer Kunden verbessern customer Journey .

Diese Alternative zu SurveyMonkey bietet professionell gestaltete Vorlagen, anpassbare Optionen und personalisierte Nudges, die sich nahtlos in Ihr Branding einfügen. Die Einzelziele der Umfragen liefern wertvollere Beantwortungen als E-Mail-Umfragen, da sie die Benutzer im richtigen Moment erfassen. Sie haben die abschließende Kontrolle darüber, wann und an wen sich die Umfrage richtet, und können so an entscheidenden Kontaktpunkten Feedback sammeln.

Qualaroo beste Features

Net Promoter Score-Umfragen (NPS) in Echtzeit auf dem Dashboard verfügbar

Automatische Sprachübersetzung

Erweiterte Stimmungsanalyse mit IBM Watson

Drap-and-Drop-Features für benutzerdefinierte Anpassungen und Verzweigungslogik

Der niedrigste kostenpflichtige Plan bietet unbegrenzte Antworten

Qualaroo Beschränkungen

Dem Dashboard fehlen differenziertere Filter und Sortieroptionen

Fehlen von branchenspezifischen Vorlagen

Limitierte Datenexportoptionen

Qualaroo Preise

Essentials: $99/Monat

$99/Monat Premium: $199/Monat

$199/Monat Business: Ab 299 $/Monat, jährliche Abrechnung

Qualaroo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

5. Jotform

Über Jotform Jotform ist eine intuitive Alternative zu SurveyMonkey mit einer Online-Plattform, mit der Sie mühelos personalisierte Umfragen erstellen und verwalten können. Mit seiner umfangreichen Bibliothek von Fragetypen und anpassbaren Vorlagen können Sie professionelle Umfragen entwerfen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mit dem benutzerfreundlichen Formular-Builder von Jotform können Sie komplexe, anspruchsvolle Umfragen ohne Code erstellen und sie in über 150 Apps für Unternehmen integrieren. Es bietet erweiterte Features wie Verzweigungs- oder Überspringungslogik und bedingte Logik um mehr personalisierte Erfahrungen zu ermöglichen.

Die Tools zur Berichterstellung und Analyse bieten wertvolle Einblicke, während der Datenexport eine nahtlose Integration mit anderen Systemen gewährleistet. Mit Jotform können Sie eine Online-Umfrage oder ein Formular für die sichere Erfassung von Daten und Online-Zahlungen erstellen, was Ihnen hilft, Ihre Datenverwaltungsprozesse problemlos zu rationalisieren.

Jotform beste Features

Intuitive Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Features, die einfach zu bedienen ist und nur minimale Schulung erfordert

Reibungslose Integration mit vielen anderen Tools über Zapier und ermöglichtdateneingabe in Tabellenkalkulationen oder PDFs

Vielfältiger Bereich von Widgets und ein leistungsfähiger Editor für die Überspringungslogik für umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen

Jotform Beschränkungen

E-Mails werden manchmal abgelehnt oder als Spam markiert

Informationen zum Zahlungsabwickler müssen für jedes Formular neu eingegeben werden

Instanzen von Abstürzen und Kunden, die Formulare erneut ausfüllen müssen

Es ist eine kostenlose SurveyMonkey-Alternative, aber der Enterprise-Plan ist die einzige Möglichkeit, unbegrenzte Formulare zu erstellen und unbegrenzte Beantwortungen zu erfassen

Preise für Jotform

Starter: Free

Free Bronze: 39 $/Monat

39 $/Monat Silber: $49/Monat

$49/Monat Gold: $129/Monat

$129/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

4.7/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

6. QuestionPro

Über QuestionPro QuestionPro ist eine vielseitige Umfrageplattform, die es Ihnen ermöglicht, Marktforschung zu betreiben und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Mit über 20 professionellen Umfragethemen und der Möglichkeit, Ihr Logo hinzuzufügen, können Sie visuell ansprechende Umfragen erstellen, die zu Ihrer Marke passen.

Als eine der besten SurveyMonkey-Alternativen bietet QuestionPro Verzweigungen mit Verzweigungslogik und anpassbare Seiten mit Danksagungen, wodurch die Erfahrung der Befragten verbessert wird. Sie können Rohdaten exportieren, Google Tabellen integrieren und Features wie Sentiment- und Heatmap-Analyse für eine detailliertere Analyse nutzen.

Mit den mehrsprachigen Optionen und der erweiterten Logik können Sie verschiedene Antworten erfassen und den Flow anpassen, um personalisierte Umfragen zu erstellen. Die Plattform gewährleistet Sicherheit und Konformität mit regionsspezifischen Datenzentren und bietet so Sicherheit bei der Erfassung und Analyse von Daten.

QuestionPro beste Features

Komplexe Verfahrensfilter minimieren die Belastung der Befragten und verbessern die Qualität der erfassten Daten

Autofill Feature für häufig verwendete Fragen

Bedingungen filtern Fragen auf bestimmte Personengruppen

Bibliothek mit vordefinierten Vorlagen für Umfragen

Offline-Beantwortungserfassungsoptionen

Eine der wenigen Umfrageerstellungsoptionen, die einen kostenlosen Plan anbieten

QuestionPro-Einschränkungen

Probleme mit den Berechnungen des Gewichtungstools

Gelegentliche Ausfallzeiten der Plattform, was zu verlorenen Beantwortungen und potenziellen Kosten führt

Eingeschränkte statistische Analyse, insbesondere bei Daten auf Intervallebene

QuestionPro-Preise

Essential: Free

Free Erweitert: $129/Monat, jährlich abgerechnet

$129/Monat, jährlich abgerechnet Team Edition: Kontakt für Preise

QuestionPro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

7. Formstack Formulare

Über FormStack Formulare Formstack Forms ist eine leistungsstarke Online-Formularlösung, die das Erstellen und Verwalten von Formularen vereinfacht. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche und den umfangreichen Features zur Formularerstellung können Sie mühelos benutzerdefinierte Formulare erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Das Feature Form Importer hilft Ihnen beim nahtlosen Wechsel von Ihrem aktuellen software zur Formularerstellung .

Von einfachen Kontaktformularen bis hin zu komplexen Umfragen und Registrierungen für Ereignisse bietet Formstack Forms eine vielseitige Plattform, um Feedback zu sammeln und Daten effektiv zu organisieren. Diese SurveyMonkey-Alternative bietet erweiterte Features wie bedingte Logik, Datenweiterleitung und Drittanbieter-Integrationen mit beliebten Apps, die einen nahtlosen Daten Flow und Automatisierung gewährleisten.

Durch die sichere Speicherung von Daten und die Einhaltung von Branchenvorschriften wie GDPR und HIPAA bietet Formstack Forms Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Daten.

Formstack Formulare beste Features

Mehrere benutzerdefinierte Optionen auf der Grundlage von Datenanforderungen, Zahlungsanforderungen und spezifischen Kampagnenregeln

Vielfältige Anwendungen wie Datenerfassung für Umfragen, Programmregistrierungen, Verzichtserklärungen underweiterte Projektdurchführung* Einfache Einbettung von Umfragen und Formularen in Websites für Programme und Ereignisse

Spezialisiert auf pädagogische und akademische Forschung

Formstack Formulare Limits

Limitierte Textsteuerung für Felder und Überschriften

Regeln und Formeln lassen sich nur schwer benutzerdefinieren, was zu Fehlern führen kann

Anpassungen in der Dropdown-Liste für eine Frage können die bestehenden bedingten Einstellungen löschen

Unlimited Umfragen nur im Enterprise-Plan und kein wirklich kostenloser Plan

Formstack Formulare Preise

Starter: $125/Monat

$125/Monat Teams: $250/Monat

$250/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Formstack Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

8. FormAssembly

Über FormAssembly FormAssembly ist ein vielseitiger Formularersteller, der es Ihnen ermöglicht, Daten aus verschiedenen Formaten nahtlos zu erfassen und zu verbinden, wodurch Sie Zeit sparen und die manuelle Dateneingabe vermeiden können. Diese Alternative zu SurveyMonkey verfügt über eine sichere Plattform und erfüllt verschiedene Vorschriften, einschließlich GDPR und HIPAA, so dass Sie die Sicherheit und den Datenschutz in Ihrer Marktforschung gewährleisten können.

Die Integrationen von FormAssembly mit Drittanbietern wie Salesforce, PayPal und Stripe stellen sicher, dass die Daten mühelos dorthin fließen, wo sie benötigt werden, und ermöglichen es Ihnen, sowohl auf quantitative als auch qualitative Erkenntnisse zu reagieren. Die Plattform bietet vorgefertigte Formularthemen und -vorlagen, Zugriff auf mobile Apps und anpassbare Berechtigungen für mehr Flexibilität.

Mit Features wie erweiterte workflow-Automatisierung und die Maskierung sensibler Daten auf Feldebene ermöglicht FormAssembly die Rationalisierung projekt-Dokumentation und Durchführung unter Einhaltung der Data-Governance-Praktiken.

FormAssembly beste Features

Mit der Verzweigungslogik können Sie ein einziges Formular für mehrere Zielgruppen erstellen

Flexible Design-Features wie Back-End-Anpassung und Funktionen zum Vorausfüllen von Formularen

Sofort einsatzbereite Konnektoren ermöglichen benutzerdefinierte Workflows

Eine der wenigen kostenlosen Alternativen zu SurveyMonkey

FormAssembly-Einschränkungen

Probleme bei der Bearbeitung oder dem Hinzufügen von Fragen nach der Erstellung eines Formulars können zu verworrenen Beantwortungen führen

Schwierige Bearbeitung von Formularfeldern nach der Integration mit anderen Plattformen

Unklare Fehlermeldungen erschweren die Diagnose von Problemen

FormAssembly Preise

Free Plan

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Premier: $249/Monat pro Benutzer

$249/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Compliance Cloud: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Government Cloud: Kontakt für Preisgestaltung

FormAssembly Bewertungen und Rezensionen

9. Ständiger Kontakt

Über Ständiger Kontakt Constant Contact ist eine dynamische Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Publikum effektiv anzusprechen. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mühelos professionelle E-Mails erstellen und versenden, aufmerksamkeitsstarke Newsletter entwerfen und E-Mail-Kampagnen automatisieren.

Diese Alternative zu SurveyMonkey bietet einen breiten Bereich von anpassbaren Vorlagen und robusten Features, einschließlich Listenverwaltung, Kontaktsegmentierung und Echtzeitanalyse. Benutzerfreundliche Tools für die Integration sozialer Medien, die Registrierung von Ereignissen sowie Online- und Offline-Umfragen unterstützen Ihren Marketingaufwand zusätzlich.

Mit Constant Contact können Sie starke Beziehungen aufbauen, die Kundenzufriedenheit und die Sichtbarkeit Ihrer Marke verbessern und Ihre Marketingziele erreichen.

Einfache Erstellung von Kampagnen mit klaren Fehlermeldungen

Anpassbare E-Mail Vorlagen zur Sicherstellung der Markenkonsistenz

Gute Handhabung von Opt-outs, um Spam für die Befragten zu vermeiden

Die Datenextraktion ist nicht sehr intuitiv oder benutzerfreundlich

Fehlen von A/B-Tests für Betreffzeilen mit automatischem Resend-Feature

Limitiertvisueller Vergleich zwischen E-Mails

Kein echter Survey Builder kostenloser Plan

Lite: $12/Monat

$12/Monat Standard: $35/Monat

$35/Monat Premium: $80/Monat

G2: 4.0/5 (5,500+ Bewertungen)

4.0/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,400+ Bewertungen)

10. Google Formulare

über Google Formulare Google Forms ist eine benutzerfreundliche Plattform, mit der Sie mühelos Formulare erstellen können. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie aus verschiedenen Fragetypen auswählen, das Design benutzerdefinieren und Logik hinzufügen, um eine nahtlose Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Automatische Zusammenfassungen bieten Diagramme in Echtzeit und die Möglichkeit, die Daten in Google Tabellen zu analysieren, um tiefere Einblicke zu erhalten. Sie können von jedem Gerät aus auf Umfragen zugreifen und sie unterwegs beantworten. Diese Alternative zu SurveyMonkey bietet zusammenarbeit in Echtzeit zur Gewährleistung eines optimierten Workflows. Sie können auch Validierungsregeln für saubere Antwortdaten mit integrierter Intelligenz festlegen.

Google Formulare beste Features

Integriert mit Google Workspace, verbessert die Funktionen und ermöglicht mehr Freigeben und Zusammenarbeit

Cloud-basiertes Tool mit AutoSpeichern-Funktion zur Verringerung des Risikos von Datenverlusten

Verschiedene Modelle für die Gestaltung von Formularen bieten zusätzliche Vielseitigkeit

Google Formulare Limits

Keine automatischen Vorschläge oder Anleitungen bei Fehlern

Für eine Alternative zu SurveyMonkey verfügt Google Forms über eine sehr kleine Bibliothek von Vorlagen

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung, was es schwierig macht, das Design des Formulars an das Branding des Unternehmens anzupassen

Preise für Google Formulare

Free

Business Standard: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Google Formulare Bewertungen und Rezensionen

GetApp: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

Worauf sollten Sie bei SurveyMonkey-Alternativen achten?

Sind Sie bereit für einen Wechsel zu SurveyMonkey? Fantastisch! Lassen Sie uns herausfinden, was Sie von einer Alternative erwarten.

Erstens: Einfachheit.

Eine klare und benutzerfreundliche Schnittstelle für Ihr Online-Umfrage-Tool ist ein Muss. Kein Aufwand, nur eine nahtlose Möglichkeit, Umfragen und Formulare zu erstellen, um genau die Daten zu erhalten, die Sie für Ihre Maßnahmen benötigen. Sie wollen eine Lösung, die für Sie arbeitet und nicht gegen Sie.

Nächster Punkt: Benutzerdefinierte Umfragen.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Umfragesoftware individuell anzupassen, können Sie das Engagement und die Beantwortungsrate steigern. Mehr Kontrolle über Fragetypen, Design und Branding wird sich in den erfassten Umfragedaten widerspiegeln.

Denken Sie dann an die Verteilung.

Die besten SurveyMonkey-Alternativen sollten mehrere Umfragetypen, Freigabeoptionen und unbegrenzte Umfragen bieten, um diverse Kundendaten und Benutzerforschung über alle Ihre Kanäle zu erfassen. Berücksichtigen Sie alle Ihre Kanäle, sei es E-Mail, soziale Medien oder sogar persönliche Ereignisse mit QR-Codes, die zu Online-Umfragen oder Formularen führen.

Vergessen Sie nicht die Datenanalyse.

Ihr neues Tool sollte Umfrageantworten in echte, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Achten Sie auf Ergebnisse in Echtzeit, prädiktive Analysen, erweiterte Berichterstellung und quantitative Datenexportfunktionen. Außerdem sollten Sie sich für ein Tool zur Erstellung von Umfragen entscheiden, das über leistungsstarke Integrationen mit Ihren Datentools wie Google Analytics verfügt, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Umfragen und Einblicke in die Zielgruppe erhalten.

Und zu guter Letzt: Wert. Ist das Preismodell fair? Gibt es eine kostenlose Version oder gibt es Pläne für verschiedene Bedürfnisse und Budgets? Eine gute Alternative ist nicht zu teuer, bietet aber dennoch zahlreiche Features wie WYSIWYG-Drag-and-Drop-Funktionen, unbegrenzte Formulare, mobile Umfragen oder die Möglichkeit, Feedback-Ergebnisse innerhalb der Plattform zu analysieren.

Finden Sie die beste SurveyMonkey-Alternative für Ihr Business

Mit dem riesigen Array an verfügbaren SurveyMonkey-Alternativen sind Sie nicht auf eine Plattform beschränkt, wenn Sie effektive Umfragen oder Formulare entwerfen und verteilen möchten. Wenn Sie andere Umfrage-Tools in Betracht ziehen, eröffnen sich Ihnen neue Features, Flexibilität und Effizienz für Ihre Datenerfassung.

Denken Sie daran, dass Ihr ideales Tool auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollte - sei es die Rationalisierung von Aufgaben, die Steigerung der Kundenbindung oder die Möglichkeit, Umfragen zu automatisieren oder White-Label-Umfragen zu erstellen.

Sind Sie bereit, den Schritt zu wagen und Ihre Optionen zu erkunden? Starten Sie mit ClickUp heute mit seinen vielseitigen Optionen für anpassbare Umfragen, um Ihren Erfolg zu fördern.