15 kostenlose Branding-Vorlagen für Marketing- und Kreativteams

Der Aufbau einer einzigartigen Identität für Ihr Unternehmen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist eine der anspruchsvollsten und lohnendsten Aufgaben auf Ihrem Weg, die Herzen und Köpfe Ihrer Kunden zu gewinnen und Ihren Erfolg zu steigern. ♥️

Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und etwas Erfrischendes auf den Markt zu bringen, müssen Sie einprägsame visuelle und erzählerische Elemente schaffen. Doch mit der Gestaltung von bezaubernden Logos oder fesselnden Geschichten über Ihre Marke ist die Aufgabe nur zur Hälfte erledigt.

Die andere, weniger kreative Hälfte ist die Beibehaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes bei der Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen über unterschiedliche Kanäle. 📣

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, all Ihre Branding-Elemente und deren Einsatzszenarien zu erstellen oder den Überblick zu behalten, probieren Sie eine unserer Top 15 kostenlosen Branding-Vorlagen aus. Verwenden Sie sie zur Unterstützung Ihrer markenidentität und heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab! 🙌

Was ist eine Branding-Vorlage?

Eine Branding-Vorlage ist ein Rahmen, der Ihnen dabei hilft, unverwechselbare Markenelemente zu schaffen und diese konsistent in Ihren Marketing- und anderen Kampagnen zu verwenden. Dies ermöglicht Markenkonsistenz in Bereichen wie Logodesign, grafische Elemente, Bilder für die visuelle Kommunikation und Typografie.

Es ist ein Ausgangspunkt für ein fesselndes Logodesign, ansprechende Erzählungen oder Beiträge in sozialen Medien, die bei jeder Gelegenheit leicht zugänglich sind. Diese Vorlagen sind wertvolle Ressourcen, um eine einzigartige Markenidentität zu schaffen und eine emotionale Bindung zu Ihren Kunden aufzubauen.

ClickUp's Markenrichtlinien stellen sicher, dass jeder das richtige Logo, die richtige Farbe und die richtige Typografie verwendet

Abgesehen von den kundenorientierten Zielen stellt eine Branding-Vorlage sicher, dass Ihre Mitarbeiter nicht abschweifen und markenfremdes Bildmaterial oder Kampagnen erstellen oder verwenden (z. B. eine Visitenkarte von schlechter Qualität, falsche Schriftart und Schriftgrößen). Wenn es das Potenzial hat, die Designer Ihres Unternehmens in Verlegenheit zu bringen, sollten diese Regeln in eine Branding-Vorlage aufgenommen werden.

Wenn alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, führt dies zu Konsistenz, die ein entscheidendes Feature einer hochwertigen Branding-Strategie ist. 🔝

Was macht eine gute Branding-Vorlage aus?

Eine gute Branding-Vorlage ist:

Intuitiv: Sie enthält Abschnitte, die für jeden leicht zu verstehen und zu navigieren sind, unabhängig von seinen Fähigkeiten und seiner Position im Team Konsistent: Sie sollte sicherstellen, dass alle Materialien, die mit ihr erstellt und verwaltet werden, mit der Gesamtidentität der Marke übereinstimmen und zu einem kohärenten Erlebnis führen Anpassbar: Eine gute Vorlage ermöglicht es den Benutzern, sie an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, indem sie ihre Logos oder geeignete Inhalte hinzufügen Kollaborativ: Sie sollte Features bieten, die die Teamarbeit und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens fördern Anpassungsfähig: Kann für verschiedene Marketing- und Kommunikationsinitiativen über unterschiedliche Kanäle wie Digital, Print und Social Media eingesetzt werden

15 Vorlagen für das Branding im Jahr 2024

Das globale Dorf, das wir unser Zuhause nennen, ist gleichzeitig klein und riesig und bietet denjenigen, die es verstehen, in der Masse zu glänzen, eine Fülle von Möglichkeiten. Verwenden Sie eine der ClickUp Die kostenlosen Branding-Vorlagen für ein einzigartiges Bild Ihres Geschäfts in den Köpfen Ihrer Kunden! 💡

1. ClickUp Markenrichtlinien Vorlage

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Markenrichtlinien, um alle auf der gleichen Seite über Ihre Markenstrategie zu halten

Sie bemühen sich, eine Unternehmensmarke aufzubauen, aber es klappt nicht? Ihr Problem könnte die Inkonsistenz sein. Wenn Sie nicht an einem Strang ziehen und die gleichen Materialien für Marketingkampagnen oder Beiträge in den sozialen Medien verwenden, kann Ihr Unternehmen im Widerspruch zu sich selbst stehen. ⚔️

Die ClickUp Brand Guidelines Vorlage ist wie ein Gegenmittel für solche Szenarien und stellt sicher, dass Ihr Team auf der gleichen Seite steht wie ein Buch namens Markenstrategie Ihres Unternehmens. 📖

Diese Vorlage bietet die Basis für den Aufbau einer erfolgreichen, konsistenten und effektiven Branding-Kampagne. Betrachten Sie es als die Autobiografie Ihres Unternehmens - es ist vollgepackt mit Details und hilft den Lesern zu verstehen, was Ihr Unternehmen ist oder sein möchte.

Die Vorlage ist in mehrere Abschnitte unterteilt, von den Grundlagen, wie der Vorstellung der Mission und der Werte des Unternehmens, bis hin zu den Besonderheiten, wie der bevorzugten Farbpalette, der Typografie und den Slogans.

Jedes Element kann benutzerdefiniert angepasst werden, um sicherzustellen, dass Ihre Markenrichtlinien einzigartig und relevant für die Vision Ihres Unternehmens sind.

Zusammenarbeit ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg, daher können Sie kostenlos Mitarbeiter aus Marketing und Vertrieb einladen, website-Projektmanagement , Design- und andere Teams zur Vorlage, erstellen Aufgaben und bitten um Meinungen.

2. ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard Vorlage

Erstellen Sie ein sehr visuelles und farbenfrohes Markenbuch mit der Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp

Die Arbeit an Markenrichtlinien kann viel einfacher sein, wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit einbeziehen, aber sie kann auch Ihre Arbeitsabläufe durcheinander bringen. Sie müssen sich keine Sorgen machen mit dem ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage .

Betrachten Sie die Vorlage als Spielwiese, auf der Ihre Mitarbeiter ein Brainstorming durchführen und die Teile des Puzzles, das Ihre Markenidentität darstellt, miteinander verbinden können. 🧩

Beginnen Sie mit der Erstellung einer ClickUp Whiteboard , auf dem alle Ihre Markenrichtlinien für die Zukunft gespeichert werden. Als Nächstes versammeln Sie die Truppen, auch bekannt als markenwerte oder grafische Elemente, die den Kern dieses Handbuchs bilden.

Jetzt ist es an der Zeit, die verschiedenen Bataillone zu organisieren, indem Sie Abschnitte für jedes Asset erstellen und sehen, wie sie in das Gesamtbild - die Vision Ihrer Marke - passen.

Verfeinern Sie die Abschnitte, fügen Sie ein wenig Magie mit einzigartigen Farben, Schriftarten und Stilen hinzu, und Sie erhalten praktische und konsistente Markenrichtlinien, die die Mission und die Markenidentität Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Mit den benutzerdefinierten Status und Ansichten der Vorlage können Sie den Fortschritt der einzelnen Richtlinien überwachen und Workflows entwickeln, die auf die Branche Ihres Unternehmens abgestimmt sind.

3. ClickUp Markenbuch Vorlage

ClickUp's Markenbuch-Vorlage umreißt die Werte und Ziele Ihres Unternehmens und setzt den Standard für die Markenbildung

Ein Brand Book ist die Gebrauchsanweisung Ihres Unternehmens. Es enthält die zentralen Werte des Unternehmens, die Mission, die Ziele, die Elemente der visuellen Identität und alles andere, was Ihre Marke ausmacht. Das Buch setzt den Markenstandard und ist ein wichtiger Bezugspunkt für Ihre Mitarbeiter, daher müssen Sie bei der Erstellung besonders sorgfältig vorgehen.

Die ClickUp Markenbuch Vorlage kann Ihnen helfen, im Handumdrehen ein erstklassiges Markenbuch zu entwerfen. Es dient als wertvoller Leitfaden für die Schaffung einer einzigartigen Wahrnehmung Ihrer Marke, den Aufbau hochwertiger Beziehungen zu Kunden und die konsistente und zielgerichtete Gestaltung Ihrer Marketingmaterialien und -kampagnen.

Diese Vorlage enthält eine Ansicht für die Aufgabe (Dokumentansicht), die mehr als ausreichend ist, um die Mitglieder Ihres Teams auf dem Laufenden zu halten und den Fortschritt Ihres Markenbuchs zu überwachen.

Es besteht aus mehreren Abschnitten, die alles abdecken, was mit der Marke Ihres Unternehmens zu tun hat, einschließlich der Mission, der Vision, der Werte, des Logos, der Farben, der Typografie, der Icons und der Assets und vieles mehr. Alle Abschnitte sind detailliert, so dass Sie die Vorlage problemlos an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können, selbst wenn Sie kein Marketing-Experte sind. 🧙

Wie andere ClickUp Branding-Vorlagen können Sie auch hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Fühlen Sie sich frei, die Farben, Stile, Formen und das spezifische Logodesign zu erkunden, die Ihre Marke ergänzen und attraktiver machen werden.

4. ClickUp Markenmanagement Vorlage

Mit dieser Vorlage für das Markenmanagement können Sie alle Aktivitäten für Ihre Clients nachverfolgen und zusätzlich Style Guides und interne Prozesse dokumentieren

Sie betreiben eine Marketing-Agentur und arbeiten an Branding-Strategien für mehrere Clients? Die ClickUp Markenmanagement Vorlage kann Ihnen einen Teil des Stresses abnehmen und Ihre Aufgaben und Mitglieder des Teams gut organisieren und zur Verantwortung ziehen.

Mit der Vorlage können Sie Ihre Arbeit in Abschnitte unterteilen - einen für jeden Client. Innerhalb dieser Abschnitte können Sie Unterkategorien erstellen, um jedes Detail nachzuverfolgen, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Ordnen Sie Aufgaben zu und setzen Sie Prioritäten, fügen Sie Dateien zur Vorlage hinzu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, nehmen Sie schnelle Änderungen auf der Grundlage von Kunden-Feedback vor, und drehen Sie verwaltung von Marketingkampagnen zu einer reibungslosen Fahrt. 🚗

Die beiden Standard Ansichten für Aufgaben sind Liste und Board, und Sie können zwischen ihnen wechseln, je nachdem, worauf Sie sich konzentrieren wollen.

Sie können die Vorlage mit anderen Aufgaben und Dokumenten verknüpfen, Kommentare hinzufügen, die Schriftart anpassen, Mitwirkende hinzufügen und den gesamten Space nach Ihren Wünschen umgestalten.

5. ClickUp Create Brand Style Guide Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um markenbezogene Aufgaben einzustellen, nachzuverfolgen und deren Fortschritt zu überprüfen

Sie laufen auf Ihr Ziel zu - die Etablierung von Qualität markenrichtlinien . Vor der Ziellinie gibt es zahlreiche Hindernisse - Fehlkommunikation, unvollständige Informationen und Inkonsistenz. Die ClickUp Create Brand Style Guide Vorlage räumt die Hürden aus dem Weg und verschafft Ihnen einen schönen Vorsprung! 🥇

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie wichtige Informationen auslassen oder vage wirken - die Vorlage führt Sie durch alle Elemente, die das Erscheinungsbild Ihrer Marke beeinflussen, von der Auswahl der Farbpalette bis hin zu einem Ton, der bei Ihrem Publikum ankommt.

Sie können Aufgaben nach Prioritäten ordnen, Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Prüfer hinzufügen, Kommentare einfügen, den Fortschritt überprüfen und die Komplexität jeder Aufgabe benutzerdefiniert einstellen.

Da verschiedene Unternehmen unterschiedliche Arbeitsabläufe haben, können Sie mit ClickUp die Vorlage anpassen, indem Sie neue Aufgaben und Kategorien hinzufügen, die Farben ändern und zwischen den Ansichten wechseln.

6. ClickUp Logo Style Guide Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um einen Logo-Style-Guide zu erstellen und sicherzustellen, dass jedes Team in Ihrem Unternehmen diesen befolgt

Ein wiedererkennbares, primäres Logo ist ein großer Teil des Markenkuchens. Dennoch verwenden viele Marken verschiedene Versionen für bestimmte Zwecke wie Marketingmaterialien, Social-Media-Kampagnen, mobile Apps und Papierdokumente. So können sie sich an unterschiedliche Umgebungen und Zielgruppen anpassen und gleichzeitig ihre einzigartige Identität bewahren. 🪪

Die ClickUp Logo Style Guide Vorlage Hilft Ihnen dabei, festzulegen, wie ein bestimmtes Logo in einer bestimmten Einstellung zu verwenden ist.

Wenn Sie die Vorlage öffnen, können Sie den Namen Ihres Unternehmens und die Idee dahinter (die "Persönlichkeit" des Unternehmens) hinzufügen. Dann können Sie sich an die Arbeit machen. Fügen Sie das Logo Ihrer Marke (mit weißem und dunklem Hintergrund), die App-Symbole, die Farbpalette, das Typografiesystem und die Gebote und Verbote für das Logo ein.

Am Ende des Dokuments können Sie Tipps oder Anleitungen zum Logo hinzufügen, um Missbrauch oder eine Platzierung außerhalb des Kontextes zu vermeiden.

7. ClickUp Brand Style Guide Doc Vorlage

Verwenden Sie ClickUp's Brand Style Guide Doc Template, um allgemeine Markenrichtlinien festzulegen und Ihr Team mit dem Gesamtbild vertraut zu machen

Einen Brand Style Guide zu erstellen ist leichter gesagt als erledigt. Glücklicherweise müssen Sie nicht bei Null anfangen - die ClickUp Brand Style Guide Doc Vorlage ist ein perfektes Sprungbrett! Es hat ein grundlegendes Erscheinungsbild ohne Schnickschnack, aber es ist mehr als genug, um allgemeine Branding-Ideen zu skizzieren.

Die Vorlage ist in vier Abschnitte unterteilt:

Unser Auftrag Kultur + Werte Markenvisualisierungen Markenstimme

Jeder Abschnitt enthält ein Beispiel, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Schauen Sie sich Kultur + Werte an - von einfachen Slogans wie "Auf Details kommt es an" bis hin zu provokativen Slogans wie "Normal f*cking sucks" können Sie verschiedene Vorschläge untersuchen und sich inspirieren lassen.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, die Leitlinien zu schreiben oder Bilder und Videos zu verwenden, um sie ansprechender zu gestalten. Es gibt zwar keine Standardabschnitte für Logos, Typografie oder Farbpaletten, aber Sie können allgemeine Anweisungen für die Darstellung Ihrer Marke festlegen.

Dies kann in anderen Abteilungen Ihres Geschäfts hilfreich sein, z. B. bei der Erstellung von Blogeinträgen, bei der Erstellung von Vorlagen, bei der Anpassung von Bildern und bei anderen Branding-Elementen Ihres Unternehmens.

Da ClickUp's styleguide-Vorlagen anpassbar sind, können Sie zusätzliche Abschnitte hinzufügen und die Einzelheiten detaillierter behandeln. Denken Sie daran, dass Sie auf dem Regiestuhl sitzen und die Vorlage Ihrem Drehbuch folgt. 🎬

Bonus: Check out 7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Inhaltserstellung

8. ClickUp Branding Vorlage

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über alle Ihre Branding-Aktivitäten mit der umfassenden ClickUp Branding-Vorlage

Sie managen eine komplexe Branding-Kampagne für Ihr Unternehmen oder einen Client? Die Nummer von Prozessen und Aufgaben kann schnell in die Höhe schießen, und die gesamte Kampagne kann zu einem Schneeballsystem werden, das eine Nachverfolgung unmöglich macht. 🌨️

Die ClickUp Branding-Vorlage hilft Ihnen, auf dem Platz des Fahrers zu bleiben und alle Branding-Aktivitäten im Auge zu behalten. 🦅

Beachten Sie, dass es sich bei dieser Vorlage nicht um eine visuelle Vorlage handelt - sie dient nicht dazu, die Farbpalette, das Logo oder die genehmigten Schriftarten der Marke zu präsentieren, wie einige der vorherigen Ergänzungen in unserer Liste. Bei der Verwaltung von Branding-Aufgaben zeigt sie ihre wahre Stärke! 💪

Verwenden Sie zunächst die Listenansicht der Vorlage, um Branding-Aktivitäten (Aufgaben) zu erstellen, z. B. die Planung einer Social-Media-Kampagne oder die Arbeit am Firmenlogo. In der Board-Ansicht der Vorlage können Sie sehen, welche Aktivitäten zu einer bestimmten Phase des Projekts gehören. Oder Sie können die Ansicht der Zeitleiste verwenden, um sich einen Überblick über den Lebenszyklus jeder Aktivität zu verschaffen.

Sie können jedes Feld farblich codieren und ein eindeutiges System zur einfacheren Verwaltung und Kontrolle erstellen. Da ClickUp großen Wert auf Flexibilität und Anpassbarkeit legt, können Sie jede Spalte und Zeile bearbeiten und anpassen, um sicherzustellen, dass die Vorlage den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

9. ClickUp Markenidentität Vorlage

Lernen Sie, wie Sie Ihre Marke mit dieser umfassenden Vorlage definieren können ClickUp's Markenidentitäts-Vorlage kann verwendet werden, um eine starke Markenidentität zu schaffen, die Sie für den Erfolg positioniert, egal ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder Ihr Geschäft neu ausrichten.

Diese Vorlage enthält Kundenstatus zur Erstellung von Aufgaben, benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung und zum Hinzufügen von Attributen zur Verwaltung Ihrer Markenidentität, wie z. B. Logo, Farben und Typografie, benutzerdefinierte Ansichten zum Aufbau des Workflows Ihrer Marke und Projektmanagement-Features zur Verbesserung der Nachverfolgung der Markenidentität mit Kommentaren, Rich Media, Aufgabenabhängigkeiten, Erinnerungen und mehr.

10. ClickUp Rebranding Projekt Vorlage

Zu erledigen mit der ClickUp Vorlage für ein Rebranding Projekt

Branding kann eine Herausforderung sein, aber es kann einem Rebranding nicht das Wasser reichen. 🕯️

Ein erfolgreiches Rebranding erfordert Zeit, Aufwand und Engagement von allen Beteiligten. Ihre erste Aufgabe besteht darin, Ihre Ziele zu definieren und den Mitgliedern Ihres Teams mitzuteilen. Dann müssen Sie die bestehende Marke analysieren und das Logo, das Farbschema, die Typografie, das Markenbild und die allgemeine Botschaft, die Ihr Unternehmen aussendet, auseinandernehmen.

Glücklicherweise müssen (und sollten) Sie dies nicht allein erledigen. Die ClickUp Rebranding Projekt Vorlage kann ein wertvoller Co-Pilot auf der anspruchsvollen Reise namens Rebranding sein. 🛩️

Verwenden Sie die Vorlage, um das gesamte Projekt zu organisieren, Aufgaben für Ihre Mitarbeiter zu erstellen, ihren Fortschritt zu überprüfen, Zeitleisten zu überwachen und sicherzustellen, dass alle auf das Ziel hinarbeiten. Die benutzerdefinierten Status, Felder und Ansichten der Vorlage machen Ihnen die Arbeit leichter.

Jetzt kommen Sie zum aufregendsten Teil - der Geburt einer neuen Identität. Legen Sie Aufgaben für die Entwicklung eines neuen Logos, von App-Symbolen, Markenbildern und allem anderen, was mit Ihrer Marke zu tun hat, an. Verwenden Sie die Vorlage, um jeden Schritt des Prozesses zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen, um unvorhergesehene Umstände zu berücksichtigen.

Die Vorlage kann auch in der design-Denken prozess und bei der Entwicklung neuer Materialien für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Es kann den Rahmen für die Identifizierung der Kundenbedürfnisse und -wünsche und für benutzerdefinierte Lösungen zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bieten.

11. ClickUp Style Guide Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um projektspezifische Stilrichtlinien zu erstellen und Verwirrung und Fehler zu vermeiden

Angenommen, Sie führen eine E-Mail-Kampagne durch und möchten einen positiven, lockeren und humorvollen Ansatz verwenden. Der Schreibstil für diese Kampagne und der Stil für das Verfassen offizieller Firmendokumente sind wie Kreide und Käse. 🧀

Die ClickUp Style Guide Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung von Styleguides für jedes Projekt und jedes Dokument und stellt sicher, dass verschiedene Teams und Abteilungen eine angemessene visuelle und sprachliche Gestaltung verwenden.

Diese anfängerfreundliche Vorlage fasst die Markenrichtlinien Ihres Unternehmens zusammen und sorgt für Stilkonsistenz in allen Teams, vom Marketing über den Vertrieb bis hin zu den projektmanagement für Design . Es geht noch einen Schritt weiter und konzentriert sich auf Stile für bestimmte Projekte. Sie können ästhetische und funktionale Elemente für jedes Projekt auswählen und Screenshots von Projekten und deren Details anhängen.

Die Vorlage ist besonders wertvoll für Unternehmen, die an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten, und kann sogar nützlich sein für produktdesign und Erstellen entwurfsbriefe . Es sorgt für Konsistenz und Transparenz, verhindert Verwirrung im gesamten Board und führt zu einer schnelleren projektdurchführung .

12. Microsoft PowerPoint Schwarz & Weiß gebrandmarkt Plakat Vorlage

über Microsoft

Die Microsoft PowerPoint Black & White Branded Poster Template ist eine elegante, vielseitige Option für alle, die eindrucksvolle Poster mit einer klassischen Ästhetik erstellen möchten. Diese Vorlage vereinfacht den Gestaltungsprozess und ermöglicht es Benutzern, sich auf die effektive Vermittlung ihrer Botschaft zu konzentrieren und gleichzeitig ein professionelles Aussehen zu bewahren.

Dank der anpassbaren Features können Benutzer Logos, Schriftarten und Bilder ihrer Marke einbinden und so jedes Plakat zu einem Unikat machen. Ob für die digitale Anzeige oder den Druck, diese Vorlage ist so konzipiert, dass sie Aufmerksamkeit erregt und klar kommuniziert, was sie zu einem unverzichtbaren Tool für eine effektive visuelle Kommunikation macht.

13. Microsoft Word Moderne Kapseln Briefkopf Vorlage für Branding

über Microsoft

Die Vorlage Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding Template bietet ein modernes Design, das Ihrer offiziellen Korrespondenz einen professionellen Touch verleiht. Das minimalistische Layout, gepaart mit leuchtenden Farben, sorgt dafür, dass Ihre Dokumente hervorstechen und gleichzeitig Ihre Marke erhalten bleibt.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte, die ihrer Markenidentität eine moderne Ausstrahlung verleihen möchten, und ermöglicht die einfache Anpassung von Logos, Farben und Schriftarten, um sie an die Ästhetik Ihrer Marke anzupassen. Egal, ob Sie Briefe an Clients, Unternehmensankündigungen oder interne Mitteilungen versenden, diese Vorlage stellt sicher, dass die Konsistenz und Professionalität Ihrer Marke in jeder Korrespondenz aufrechterhalten wird.

14. Microsoft Modern Flyer Markenvorlage

über Microsoft

Diese Microsoft Word Modern Flyer Branded Template bietet einen frischen und zeitgemäßen Rahmen für die Erstellung von auffälligen Flyern für jedes Geschäft oder Ereignis. In Anlehnung an moderne Designtrends kombiniert diese Vorlage fette Typografie mit einem klaren Layout, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft nicht nur gesehen wird, sondern auch im Gedächtnis bleibt.

Diese Vorlage kann für Produkteinführungen, Aktionen bei Ereignissen oder Informationsbroschüren verwendet werden. Sie lässt sich vollständig benutzerdefinieren - von Farbschemata bis hin zur Wahl der Schriftart, damit Ihr Flyer perfekt zu Ihrer Markenidentität passt.

15. Microsoft Word Verkauf Flyer Vorlage

über Microsoft

Die Microsoft Word-Vorlage für Verkaufsflyer ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches tool, mit dem Geschäfte und Vermarkter schnell auffällige Flyer erstellen können, die auf Verkäufe, Sonderangebote oder Aktionen hinweisen. Die Struktur der Vorlage ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, so dass Benutzer Text, Farben und Bilder benutzerdefiniert an ihr spezifisches Ereignis anpassen können, ohne dass umfangreiche Designkenntnisse erforderlich sind.

Diese Vorlage spart Zeit und sorgt dafür, dass das Werbematerial auffällt, ganz gleich, ob es in Geschäften ausgestellt, als Flugblätter verteilt oder online freigegeben wird. Dank ihrer Flexibilität und Einfachheit ist sie ideal für einen breiten Bereich von Branchen, die ihre Marketingbemühungen mit minimalem Aufwand verstärken möchten.

Mit der richtigen Strategie können Sie eine positive Assoziation zwischen Ihren Kunden und Ihrer Marke entwickeln, Glaubwürdigkeit aufbauen und sich vom Lärm der Konkurrenz abheben. Wenn Sie den falschen Ansatz wählen, werden Ihre Kunden trotzdem eine Assoziation herstellen - aber nicht die, die Sie wollen! Ungeeignete, irreführende oder inkonsistente Strategien können Ihre Marke irreparabel schädigen, ganz gleich, wie wertvoll sie ist.

Mit diesen kostenlosen Vorlagen von ClickUp können Sie auf den effizienten Branding-Zug aufspringen und Ihr Ziel ohne Verzögerungen oder Hindernisse erreichen. 🚂