10 kostenlose Vorlagen für Software- und Produktvergleiche in Excel, Word und ClickUp

Entscheidungen. Sind. Schwer.

Glauben Sie mir, ich verstehe das! Sie sind sogar so schwer, dass es ein Phänomen namens Entscheidungsmüdigkeit gibt. Nachdem wir den ganzen Tag lang jeden Tag Entscheidungen getroffen haben, wird unser Gehirn müde. Und je müder es wird, desto schwieriger wird es, weiterhin gute Entscheidungen zu treffen. Ich bin müde, wenn ich nur daran denke. 😴

Aber mit leicht verständlichem Bildmaterial, wie einem pro- und Kontra-Liste oder einem schönen Vergleichsdiagramm wird die Entscheidungsfindung einfacher. Und diese visuellen Darstellungen halten unser Gehirn auf Trab: Man wählt nicht aus Versehen das Falsche, wenn man klar sehen kann, was das Richtige ist.

Die Verwendung einer Vorlage für ein Vergleichsdiagramm hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen oder potenziellen Kunden zu zeigen, warum unser Produkt die beste Entscheidung ist. Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Vorlagen für Vergleichstabellen für ClickUp, Word, Excel, Google Docs und Powerpoint.

Was ist eine Vorlage für einen Produktvergleich?

Eine Vorlage für einen Produktvergleich ist ein Diagramm oder eine Grafik, die Ihre Optionen und deren Eigenschaften nebeneinander darstellt. Das Ziel dieser Art von Vorlage ist es, Ihnen zu helfen, die beste Option aus einem Stapel von Optionen zu visualisieren.

Das ist so, als hätten Sie einen Stapel Pfannkuchen, aber nur einer davon ist ein Blaubeerpfannkuchen: Die Vergleichstabelle hilft Ihnen, den Blaubeerpfannkuchen unter all den normalen Pfannkuchen eindeutig zu identifizieren, damit Sie den besten Pfannkuchen essen (oder kaufen) können. 🥞

Es gibt mehrere Verwendungsmöglichkeiten für eine Produktvergleichsvorlage. Wenn Sie in einem Produkt-, Vertriebs- oder Marketingteam arbeiten, können Sie damit zeigen, warum Ihr Produkt besser ist als das der Konkurrenz. (Schließlich stellen Sie den Blaubeerpfannkuchen her, im Vergleich zu den einfachen Pfannkuchen der anderen!)

Mit einer T-Diagramm-Vorlage können Sie Ihre Gedanken schnell ordnen und zwei verschiedene Konzepte oder Ideen miteinander vergleichen.

Wenn Sie zu einem Betriebsteam gehören, können Sie ein Vergleichsdiagramm verwenden, um zwischen verschiedenen Softwareprodukten zu entscheiden und das beste für die Bedürfnisse Ihres Teams auszuwählen. Und wenn Sie ein ganz normaler Mensch sind, der seinem Alltag nachgeht, können Sie Vergleichsdiagramme verwenden, um alle möglichen Entscheidungen im Leben zu treffen.

Verwenden Sie Vergleichstabellen für Dinge wie den Kauf eines Autos, die Miete einer Wohnung oder die Bestellung eines Imbisses. 🥡

Welche Merkmale sollten Sie bei Vorlagen für Produktvergleichsdiagramme beachten?

Welche Produktvergleichsvorlage für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, wofür Sie sie verwenden möchten.

Wenn Sie sie in erster Linie für interne Zwecke verwenden wollen, spielt das Aussehen vielleicht keine Rolle, und Sie können ein schnörkelloses Tabellenformat wählen. Wenn Sie die Tabelle jedoch potenziellen Kunden in Ihren Verkaufsgesprächen präsentieren müssen, sollten Sie sich für eine Vorlage entscheiden, die ebenso schick aussieht wie sie funktioniert.

Bevor Sie sich für eine der verfügbaren Vergleichstabellen entscheiden, sollten Sie sich die folgenden Merkmale vor Augen halten. (Sie werden Ihnen helfen, Vergleichstabellen zu vergleichen.) 🤯

Format: Sie können Vorlagen für fast jede Plattform finden, von Google Sheets über Excel bis hin zu Powerpoint. Wählen Sie eine Vorlage, die zur Verwendung des Diagramms passt. Wenn Sie das Diagramm intern verwenden möchten, reicht ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle aus. Wenn Sie es Ihren Kunden präsentieren möchten, benötigen Sie eine anschaulichere Plattform

Sie können Vorlagen für fast jede Plattform finden, von Google Sheets über Excel bis hin zu Powerpoint. Wählen Sie eine Vorlage, die zur Verwendung des Diagramms passt. Wenn Sie das Diagramm intern verwenden möchten, reicht ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle aus. Wenn Sie es Ihren Kunden präsentieren möchten, benötigen Sie eine anschaulichere Plattform Symbole: Vielleicht möchten Sie Ihr Diagramm mit Kontrollkästchen ausfüllen, oder Sie bevorzugen ein Sterne-Bewertungssystem, oder Sie möchten schriftliche Datenpunkte einfügen, um mehr Informationen zu liefern. Wählen Sie eine Vorlage, die es Ihnen erlaubt, sie mit Symbolen oder Beschreibungen auszufüllen

Vielleicht möchten Sie Ihr Diagramm mit Kontrollkästchen ausfüllen, oder Sie bevorzugen ein Sterne-Bewertungssystem, oder Sie möchten schriftliche Datenpunkte einfügen, um mehr Informationen zu liefern. Wählen Sie eine Vorlage, die es Ihnen erlaubt, sie mit Symbolen oder Beschreibungen auszufüllen Anpassung : Wenn Sie Ihr Produktvergleichsdiagramm präsentieren wollen, müssen Sie es mit Markenfarben und -schriftarten anpassen können, damit sich Ihr Produkt optisch von den anderen abhebt

10 kostenlose Produktvergleichsvorlagen zur Verwendung im Jahr 2024

Da Sie nun wissen, was Sie von einem Vergleichsdiagramm erwarten, ist es an der Zeit, die Optionen zu prüfen und eine Vorlage auszuwählen, die für Sie geeignet ist. (Wenn es doch nur ein Diagramm gäbe, das Ihnen diese Entscheidung erleichtern würde.) 🤔

Werfen Sie einen Blick auf diese 10 kostengünstigen und kostenlosen Vorlagen für Vergleichstabellen und wagen Sie den Vergleich!

1. ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage

ClickUp Product Brief Dokumentenvorlage

Die ClickUp Product Brief Dokumentvorlage ist für jede Phase Ihres Projekts konzipiert produktentwicklungsprozesses von der ersten Idee bis zur Markteinführung. In einer idealen Welt würden Sie mit der Verwendung dieser Vorlage in dem Moment beginnen, in dem Ihnen ein Licht aufgeht. 💡

Aber auch wenn Ihr Produkt bereits fertiggestellt ist, hilft Ihnen diese Vorlage bei der Organisation Ihrer produktstrategie vor der Markteinführung. Dabei handelt es sich um ein Dokument zum Ausfüllen, das Sie und Ihre Teammitglieder durch den Prozess führt, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale und Funktionen Ihres Produkts zu umreißen.

Sie können Dateien aus Ihrem produktdesign-Tools fügen Sie Vektorgrafiken hinzu, laden Sie Ihre Datensätze hoch und verlinken Sie auf Marketing-Assets wie Ihre Video-Tutorials, Bilder für soziale Medien und eine Vergleichstabelle mit Wettbewerbern.

Diese Vorlage wird Ihre Produktbibel sein. Sie sorgt dafür, dass Ihr Team während des gesamten Produktprozesses - von der Ideenfindung über die Entwicklung von Funktionsspezifikationen bis hin zur Veröffentlichung - auf derselben Seite steht. Und dieses Maß an Organisation wird sich göttlich anfühlen. 👼

2. ClickUp Infografik Whiteboard Vorlage

ClickUp Infografik Whiteboard-Vorlage

Infografik-Vorlagen zum Vergleich machen die Datenvisualisierung einfacher und sehen viel besser aus. (Stellen Sie sich einfach eine Zeichentrickfigur vor, deren Augen aus dem Kopf ragen, während sie "AWOOGA!" schreit, und das ist das Niveau der Schönheit, von dem ich spreche) 🤩

Mit dem ClickUp Infografik Whiteboard-Vorlage mit der ClickUp Infografik-Vorlage können auch kleine Teams hochwertige Infografiken erstellen - ein Vollzeit-Grafikdesigner ist nicht erforderlich. Mit dieser vergleichenden Infografik-Vorlage können Sie Diagramme, Flussdiagramme und Venn-Diagramme erstellen sowie Ihre eigenen hochauflösenden Bilder hochladen, Ihr eigenes Farbschema hinzufügen und Ihre eigenen grafischen Elemente einbinden.

Sie erhalten nicht nur die Werkzeuge, die Sie für die Erstellung Ihrer Infografik benötigen, sondern auch die Werkzeuge, die Sie für die Verwaltung Ihres Teams benötigen. Sie können die Aufgaben für die Infografik verschiedenen Teammitgliedern zuweisen (z. B. kann eine Person den Text schreiben und eine andere das Bildmaterial organisieren) und Ihre Stakeholder zur Freigabe markieren, wenn die Infografik fertig ist.

Diese produktmarketing-Vorlage gibt Ihrem Team eine klare Vorstellung davon, was zu tun ist, und sobald es getan ist, wird es Ihren Kunden eine klare Vorstellung davon geben, warum sie Ihr neues Produkt kaufen sollten. Stellen Sie sich einfach vor, wie einfach es sein wird! 📸

3. ClickUp Vergleichsmatrix Vorlage

ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage

Die ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage macht die Entscheidungsfindung einfach. Es ist ein Plug-and-Play-Diagramm zum Datenvergleich. Sobald Sie Ihre Daten eingegeben haben, werden Sie spielen und spielen und spielen wollen. 🎮

Sie können die Produkte, die Sie vergleichen möchten, hinzufügen und ihre Merkmale einzeln anzeigen. Oder Sie können die Tabellenansicht verwenden, um Ihre Vergleichsmatrix schnell in eine Vorlage für eine Produktvergleichstabelle zu verwandeln, in der die Merkmale nebeneinander angezeigt werden.

Fügen Sie Informationen zu den wichtigsten Funktionen, zum Preis, zum Standort, zum Kundenservice und zu allen anderen Datenpunkten hinzu, die Sie einbeziehen möchten. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, wie einfach diese Vorlage zu verwenden ist, werden Sie sie nicht nur als Vergleichstabelle verwenden wollen, um Ihr Produkt im Vergleich zu ähnlichen Produkten zu präsentieren, sondern sie auch in alle Ihre internen Entscheidungsprozesse einbinden wollen.

Sie können diese Vergleichsmatrix verwenden, um über die besten Prozesse im Rahmen Ihrer prozesszuordnung arbeitsablauf. Oder Sie können es nutzen, um die besten Softwarelösungen für Ihr Team auszuwählen.

Egal, welche Entscheidung Sie treffen, diese Vorlage wird Ihr Gehirn entlasten. 🧠

4. ClickUp Software Vergleich Vorlage

ClickUp Software-Vergleichsvorlage

Wenn Ihr Unternehmen in ein neues Softwareprogramm investieren muss, ist die ClickUp Software-Vergleichsvorlage hilft Ihnen, sich durch die Funktionen zu kämpfen, damit Sie nicht das Gefühl haben, stromaufwärts zu schwimmen. 🏊‍♀️

Software gehört zu den wichtigsten Werkzeugen, die Ihr Unternehmen einsetzt, und die richtige Software macht Ihr Team effektiver und effizienter. Doch die Wahl der richtigen Software ist nicht einfach. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Ziele definieren, objektiv bleiben und stark bleiben - selbst wenn Sie es mit sehr überzeugenden Verkäufern zu tun haben. 💪

Die Vorlage enthält Kategorien, in denen Sie den Preis, die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit der verschiedenen Produkte bewerten können. Ob Sie also vergleichen KI-Tools für Produktmanager , marketing-Automatisierungssoftware , oder produktmanagement-Tools können Sie die Produktmerkmale nebeneinander sehen.

Dann können Sie die Installations- und Einrichtungsanforderungen vergleichen. Oder Sie können sogar ein Imageboard hinzufügen, um die Softwareoberfläche zu zeigen.

Verwenden Sie Vorlagen wie diese, um die besten Softwareprogramme für Ihr Unternehmen zu entdecken.

5. Produktpreisvergleich Vorlage von Edit.org

über Edit.org

Wenn Sie Ihr Geld im Kopf haben und Sie Ihr Geld im Kopf haben, wird diese Vorlage für einen Produktpreisvergleich die Funktionen hervorheben, die in verschiedenen Produktpreisplänen enthalten sind. 🤑

Diese Vorlage eignet sich hervorragend zum Herunterladen für Produktteams, die Freemium- und abonnementbasierte Software entwickeln. (Jedes Softwareteam braucht eine solide Preisseite, bevor es seine produkteinführung !)

Und obwohl es eindeutig für diesen Anwendungsfall gedacht ist, können wir uns auch einige andere kreative Verwendungsmöglichkeiten vorstellen. 👩‍🎤

Wenn Sie versuchen, sich zwischen mehreren Softwareprogrammen für den internen Gebrauch zu entscheiden und der Preis ein wichtiger Faktor bei Ihrer Entscheidung ist, sollten Sie diese Vorlage als Teil Ihres Entscheidungsprozesses verwenden. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht nur den besten Preis bekommen, sondern auch die besten Funktionen für den Preis.

6. Microsoft Word Produktvergleichsdiagramm Vorlage von Template.net

über Template.net

Wenn Sie nur eine einfache Vorlage für eine Vergleichstabelle benötigen, könnte diese Option das Richtige für Sie sein. Sie ist einfach, aber auf eine beruhigende Art und Weise - so wie ein Kürbisgewürz-Latte. 🎃

Führen Sie Ihre Produkte oben auf, fügen Sie Produktmerkmale an der Seite hinzu und kreuzen Sie an, welche Optionen diese Merkmale aufweisen. Das Einrichten dauert nicht lange, und Sie erhalten eine klare Visualisierung.

Diese schnörkellose vorlage eignet sich hervorragend, um interne Entscheidungen zu treffen aber sie kann auch auf einer Produktseite verwendet werden - wenn Sie sie mit Ihrem Markenfarbschema und Ihren Schriftarten aktualisieren - für junge Unternehmen, die etwas Einfaches für den Anfang erstellen müssen.

Neben einer Microsoft Word-Vorlage können Sie sie auch als Google Doc, als Apple Page oder als PDF-Datei herunterladen.

7. Powerpoint Produktvergleich Vorlage by FPPT

über FPPT

Da es sich um eine Powerpoint-Vorlage handelt, ist sie eine gute Ergänzung für Ihre Pitch-Meetings und Verkaufspräsentationsfolien. 📽️

Fügen Sie sie einfach in eine Folie Ihres Präsentationsdecks ein, und schon können Sie Ihre Interessenvertreter oder potenziellen Kunden davon überzeugen, dass Sie das perfekte Produkt zur Lösung ihres Problems haben.

Sie können diese Vorlage verwenden, um die Eigenschaften verschiedener Produkte zu vergleichen, oder Sie können sie anpassen, um verschiedene Preispläne für dasselbe Produkt zu vergleichen.

Diese Vorlage für ein Produktvergleichsdiagramm ist mit drei oder vier Spalten erhältlich, so dass Sie wählen können, wie viele Optionen Sie vergleichen möchten. Und sie verfügt über ein Ampel-Farbcodierungssystem - rot, gelb und grün - um Ihnen zu zeigen, wie gut die Funktionen der einzelnen Produkte sind.🚦

Sobald Sie diese Folie formatiert haben, können Sie einen Blick darauf werfen und wissen, welches Produkt das Richtige ist!

8. Excel Feature-Vergleichsdiagramm Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Wenn Sie bisher einfache Excel-Tabellen zum Vergleichen von Produkten verwendet haben, ist diese Excel-Vorlage ein großer Schritt nach vorn. 🪜

Sie können sie für eine Vielzahl von Vergleichen verwenden - von der Darstellung, wie Ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, bis hin zur Darstellung der Merkmale verschiedener Preispläne -, aber sie eignet sich besonders gut für die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse, bevor Sie ein neues Produkt kaufen.

Diese Excel-Vorlage ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie Funktionen mit einem einfachen Häkchen oder X bewerten können (um anzugeben, ob das Produkt eine Funktion bietet oder nicht), oder Sie können ein Bewertungssystem mit Stern-, Rauten-, Kreis- oder Balkendiagrammsymbolen verwenden. Darüber hinaus können Sie Text und Zahlen hinzufügen, um die angebotenen Funktionen zu erläutern.

Außerdem können Sie so viele Produktspalten einfügen, wie Sie möchten, so dass sich diese Vorlage hervorragend für den Vergleich mehrerer Optionen in einem überfüllten Feld eignet.

9. Leeres Google Docs Vergleichsdiagramm Vorlage von Template.net

über Template.net

Als weitere einfache und unkomplizierte Option bietet dieses Beispiel ein einfaches Tabellenformat, bei dem alle Informationen leer bleiben. Sie entscheiden, wie Sie sie ausfüllen möchten.

Sie können die Softwareprodukte vergleichen, in die Ihr Unternehmen investieren könnte, die Häuser, die Sie bei Ihrer Wohnungssuche sehen, oder die Menschen, mit denen Sie sich verabreden wollen (als wäre Ihr Leben ein Liebesfilm). 💏

Da die Vorlage keine Vorgaben enthält, können Sie die Felder nach Belieben ausfüllen. Fügen Sie schriftliche Informationen, Kontrollkästchen, Sterne oder ein persönliches System von Emojis hinzu, das selbst ein professioneller Kryptograph nicht entschlüsseln könnte.

10. Powerpoint Seite an Seite Vergleich Vorlage von SlideModel

über SlideModel

Diese Vorlage ist für die Vertriebs- und Marketingteams da draußen. Diese Powerpoint-Vorlage wurde speziell entwickelt, um das Produkt Ihres Unternehmens mit dem Ihrer Konkurrenten zu vergleichen. Sie enthält vier Folien, die Ihr Produkt stärker hervorheben als das der Konkurrenz - so können Ihre potenziellen Kunden klar erkennen, wer die Nummer eins ist. 🏆

Die Vorlage ist als Powerpoint-Folie gestaltet, sodass Sie sie leicht in Verkaufspräsentationen einbinden können. Und das Layout bietet ein wunderschönes, professionell aussehendes Design, so dass jeder denken wird, Sie hätten einen Designer damit beauftragt, es für Sie zusammenzustellen.

Sie können die Hauptmerkmale Ihres Produkts umreißen und sie mit einfachen X oder Häkchen mit denen Ihrer Konkurrenten vergleichen, oder Sie können ein Streudiagramm verwenden, um zu zeigen, wie die Qualität Ihres Produkts im Vergleich zum Rest des Marktes ist.

Diese Vorlage ist auch im Keynote- oder Google Slides-Format erhältlich.

Bessere Entscheidungen treffen mit Vergleichsvorlagen

Ein guter Vergleich kann jedem helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Ganz gleich, ob Sie eine Vorlage für einen Produktvergleich benötigen, um interne Entscheidungen zu erleichtern, oder um potenziellen Kunden zu zeigen, warum Ihr Produkt die beste Entscheidung für sie ist - die obigen Vorlagen für Produktvergleiche helfen Ihnen, alle Optionen zu visualisieren. 👀

Weitere Inspirationen für die Erstellung Ihrer Vergleichstabelle finden Sie unter wie ClickUp vergleicht mit der Konkurrenz. Sobald Sie sehen, wie einfach es zu bedienen ist ClickUp's kostenlose Vorlagen und visualisieren Sie Ihre Daten in verschiedenen Formaten, dann werden Sie feststellen, dass es wirklich keinen Vergleich gibt. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .