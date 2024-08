Wir haben die 10 besten KI-Tools für Produktmanager im Jahr 2024 getestet

Das explosive Wachstum der KI-Branche hat den größten Teil der Welt im Sturm erobert. Die entstandenen Tools verändern bereits bestehende Branchen, steigern die Effizienz von Produktmanagern und versprechen, neue Berufe aus dem Nichts zu schaffen. Aber bei buchstäblich Tausenden von Tools, die zur Verfügung stehen, und jede Woche kommen neue hinzu, ist es schwer, sich nicht überwältigt zu fühlen.

Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht und die 10 effektivsten KI-Tools herausgesucht, die jeder Produktmanager in seinen täglichen Workflow integrieren sollte!

Wir haben die Recherche erledigt und die KI-Tools für Produktmanager gefunden, die Sie einsetzen können, um Ihre Produktivität zu steigern, effektiver mit Ihrem Team zu kommunizieren und bessere Produkte zu liefern.

Ob Sie an der Verbesserung Ihrer Arbeit arbeiten produktentwicklungsprozess ob Sie nun an der Erstellung von Produktanforderungsdokumenten für ein neues Feature arbeiten oder einfach nur Ihre Fähigkeiten als Produktmanager verbessern wollen, diese Tools unterstützen und verbessern Ihre Prozesse bei jedem Schritt!

1. ClickUp - Das Beste für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Produktivität

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement tool wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams jeder Größe in verschiedenen Branchen bei der Rationalisierung ihres Workflows, der Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und der Steigerung der Gesamteffizienz bei der Arbeit zu unterstützen.

Was ClickUp zu einem der besten und am besten bewerteten Tools für das Produktmanagement macht, ist seine Anpassbarkeit und seine benutzerfreundlichen Features für die Produktentwicklung, Planung und vieles mehr.

Es bietet eine vollständig anpassbare Plattform mit Hunderten von fortschrittlichen Funktionen und Vorlagen für die Produktplanung, Produkt-Roadmaps, die Einführung von Features und vieles mehr wichtige Vorlagen für Produktteams . Diese Art von Flexibilität und hilfreichen Ressourcen ermöglichen es jedem Team, ClickUp so zu konfigurieren, dass es seinen komplexen Workflow und seine individuellen Präferenzen optimal unterstützt.

Wie passt ClickUp nun in diese Zusammenstellung von KI-Tools ?

Zusätzlich zu der umfangreichen Liste der Features von ClickUp enthält es auch KI-Features und bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu automatisieren, einschließlich:

Automatisierung von Workflows : Sparen Sie wertvolle Zeit durchautomatisierung von Routinetätigkeiten basierend auf spezifischen Auslösern und Bedingungen. Verwenden Sie die vorgefertigte Automatisierung oder erstellen Sie Ihre eigene, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihre Arbeitsabläufe und Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen

: Sparen Sie wertvolle Zeit durchautomatisierung von Routinetätigkeiten basierend auf spezifischen Auslösern und Bedingungen. Verwenden Sie die vorgefertigte Automatisierung oder erstellen Sie Ihre eigene, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihre Arbeitsabläufe und Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen Smart/Universal Search : Universal Search lernt Sie ständig besser kennen, um Ihnen im Handumdrehen personalisierte und relevante Suchergebnisse zu liefern. Finden Sie schnell jede Datei, egal ob sie in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk ist, alles von einem Ort aus

: Universal Search lernt Sie ständig besser kennen, um Ihnen im Handumdrehen personalisierte und relevante Suchergebnisse zu liefern. Finden Sie schnell jede Datei, egal ob sie in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk ist, alles von einem Ort aus ClickUp AI: Schreiben Sie bessere Texte, verbessern Sie Ihren Schreibstil, fassen Sie lange Texte zusammen und vieles mehr mitClickUp AI. ClickUp AI ist in die ClickUp-Plattform integriert und bietet ein speziell entwickeltes Erlebnis, um das Rätselraten über die Nutzung von KI für die Arbeit in jeder Rolle zu beenden. Diese Funktion umfasst über 100 KI-Tools, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall optimiert sind, auch für Produktmanager und Teams Sehen Sie ClickUp AI hier in Aktion:

Das Beste daran ist, dass ClickUp mit über 1.000 Tools wie GitHub, Slack und Google Kalender integriert werden kann, so dass es ein Kinderspiel ist für produktmanager zu verwenden.

Beste Features

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit Benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps, und mehr

: Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit Benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps, und mehr Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten für Ihre Arbeit, darunter Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm, Whiteboards und sogar eine Formular-Ansicht zur Erfassung von Kundenfeedback

: Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten für Ihre Arbeit, darunter Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm, Whiteboards und sogar eine Formular-Ansicht zur Erfassung von Kundenfeedback Funktionen zum Ziehen und Ablegen : Nehmen Sie einfach und schnell Änderungen in Ihrem ClickUp-Workspace vor. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen

: Nehmen Sie einfach und schnell Änderungen in Ihrem ClickUp-Workspace vor. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen Automatisierung Funktionen : Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigter Automatisierung und richten Sie benutzerdefinierte Einstellungen mit der ClickUp Automatisierung ein - ganz ohne Code

: Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigter Automatisierung und richten Sie benutzerdefinierte Einstellungen mit der ClickUp Automatisierung ein - ganz ohne Code Dokumentation : Speichern Sie wichtige Notizen, wie z. B. Marktforschung, Kunden mitClickUp Dokumente *Ressourcenverwaltung: Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit Workload-Ansicht und Dashboards

: Speichern Sie wichtige Notizen, wie z. B. Marktforschung, Kunden mitClickUp Dokumente *Ressourcenverwaltung: Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit Workload-Ansicht und Dashboards Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 work tools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 work tools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren Verfügbar auf allen Geräten : Verfügbar für Desktop-, Mobil- (Android- und iOS-App), Voice- und Browser-Plattformen

: Verfügbar für Desktop-, Mobil- (Android- und iOS-App), Voice- und Browser-Plattformen Leitfaden für Produktmanager : Erfahren Sie, wie SieclickUp für das Produktmanagement zu maximieren mit diesem ultimativen Leitfaden

: Erfahren Sie, wie SieclickUp für das Produktmanagement zu maximieren mit diesem ultimativen Leitfaden Bibliothek mit Vorlagen : Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, z. B. für Marktforschung, Produktentwicklung, Softwareentwickler, Kundenfeedback undvorlagen für das Produktmarketing Limits

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich an den großen Bereich der Features gewöhnt hat

Es sind noch nicht alle Ansichten in der App verfügbar

Preisgestaltung

Fügen Sie ClickUp AI ganz einfach zu jedem bezahlten Workspace hinzu - für nur $5 pro Mitglied und pro Monat.

Free Forever : Kostenloser Plan mit vielen Features

: Kostenloser Plan mit vielen Features Unlimited : $7 pro Monat/Benutzer

: $7 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (6.954+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (6.954+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,676+ Bewertungen)

Versuchen Sie ClickUp AI

Bonus: Produktmarketing-Tools !

2. Jam - Bester KI-Fehlerbehebungsassistent

Identifizieren Sie den Fehler, erhalten Sie den Code, um ihn zu beheben, und teilen Sie ihn mit Ihrem Team - alles in einem Link mit JamGPT Jam hat mit JamGPT eines der neuesten KI-Tools auf den Markt gebracht, das Produktmanagern dabei helfen kann, die Bedeutung der gefundenen Fehler zu verstehen und sogar Lösungen anzubieten, die sie ihren technischen Teams freigeben können. Auf diese Weise wird ihre Effektivität erhöht und sie können sich auch an technischen Diskussionen beteiligen.

Die Nutzung der Entwicklerprotokolle, die von der Erweiterung bereits zum Zeitpunkt der Entdeckung eines Fehlers erfasst werden, macht sie zu einem der wertvollsten Tools überhaupt testing tools und JamGPT können auch nicht-technischen Produktmanagern den Kontext liefern, entweder durch detaillierte Erklärungen oder schnelle TLDRs, und unterstützen die Einführung von Features in jeder Phase.

Durch die Integration eines fähigen KI-Assistenten und der wertvollen Daten, die von der zentralen Funktion zur Fehlerberichterstellung erfasst werden, können Sie Ihr Produkt problemlos freigeben und gemeinsam verbessern projektmanagement tools wie ClickUp, Slack oder Github.

Beste Features

KI-Vorschläge oder schnelle TLDRs für die meisten Bugs

Bildschirmaufzeichnungen mit detaillierten Kommentaren

Kernintegrationen mit Produktmanagement-Tools wie ClickUp

Automatische Erfassung von relevanten Konsolenprotokollen und Netzwerkanfragen

Freigeben von Instant Replays für Ihr technisches Team

Limitierungen

Für weniger technisch versierte Produktmanager sind die Antworten der KI ungewohnt

Preisgestaltung

Einzelperson : Free-Plan

: Free-Plan Team : $10 pro Monat und Benutzer

: $10 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produktjagd: 4.7 von 5 (3.4k Bewertungen)

3. ChatGPT - Das Beste für die Optimierung des Produktentwicklungsprozesses

Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, z. B. um eine detaillierte Antwort mit ChatGPT zu erhalten ChatGPT wurde zu einem der am weitesten verbreiteten Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) für Produktmanager, da es auf die meisten Fragen der Benutzer relevante Antworten liefert und damit eine viel bessere Erfahrung bietet als eine durchschnittliche Suchmaschinenabfrage. Natürlich ist es eine Kunst, die richtigen Antworten zu geben, und die Produktmanager, die es ausprobieren, stellen fest, dass die Ergebnisse von der Qualität ihrer Eingabeaufforderungen abhängen.

Sie können ChatGPT für so viele verschiedene Anwendungsfälle nutzen. Geben Sie einfach einzigartige Prompts ein, um Ihren Produktentwicklungsprozess zu verbessern, erhalten Sie Einblicke, wie Sie Ihre Kundeninteraktionen verbessern können, und vieles mehr. Es kann sogar dazu verwendet werden, Kundenbedürfnisse und Schmerzpunkte aus gesammeltem Kundenfeedback zu identifizieren, Ideen für Ihre nächste Produkt-Roadmap zu entwickeln und sogar Stimmungsanalysen in Abhängigkeit von den freigegebenen Daten durchzuführen, was es für die oft mühsamen Aufgaben im täglichen Workflow von Produktmanagern sehr nützlich macht.

Beste Features

Analyse von Kundendaten oder produktinternen Nutzungsdaten zur Automatisierung von Kundeninteraktionen

Bietet wertvolle Einblicke aus seiner Wissensdatenbank

Kann mit Plugins von Drittanbietern integriert werden

Kann eine zugewiesene Rolle einnehmen, um Fragen zu beantworten

Unterstützt das Schreiben von Produktmaterialien,wie zum Beispiel PRDs Limits

Die Qualität der Antworten hängt von der Fähigkeit des Benutzers ab, Prompts zu schreiben

Preisgestaltung

Free Plan : Verfügbar

: Verfügbar ChatGPT Plus: $20 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (209+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (209+ Bewertungen) Produkt Hunt: 4.4 von 5 (585 positive Bewertungen)

*Hinweis auf diese ChatGPT Alternativen !

4. Canva - Das Beste für KI-generiertes Grafikdesign

Erstellen Sie Bilder im Handumdrehen mit dem Feature des KI-Bildgenerators von Canva Canva bietet einen kostenlosen Bildgenerator an, mit dem man leicht feststellen kann, wie wertvoll er für die täglichen Aufgaben eines Produktmanagers sein kann. Die Suche nach den richtigen Bildern für Ihre Präsentationen und Decks für Meetings mit Interessengruppen, Produkteinführungen usw. war schon immer schwierig. Oft hat man eine Vorstellung davon, was man will, aber die Bilddatenbanken passen nicht zu dieser Vision.

Dank des mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Tools von Canva können Sie jetzt Ideen generieren und die Ergebnisse so lange verändern, bis Sie das perfekte Bild gefunden haben, das ausschließlich auf Ihren Eingaben basiert, um immer ein qualitativ hochwertiges Bild zu erhalten kalender für Inhalte .

Beste Features

Verwendung der Text-zu-Bild-Generierung

Magischer Radiergummi zum Entfernen unerwünschter Ablenkungen aus Bildern

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Einfacher Import von Bildern in einen Content-Planer

Automatisches Übersetzen der von Ihnen erstellten Designs

Limits

Die Urheberrechte sind immer noch eine schwierige Diskussion, also seien Sie vorsichtig mit den Assets für öffentliche Materialien

Preisgestaltung

Auf einem kostenlosen Plan verfügbar

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.7 von 5 (4.092+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (4.092+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (11,209+ Bewertungen)

5. TLDV - Bestens geeignet für die Aufzeichnung und Transkription von Meetings zur Erfassung von Kundenfeedback

Mit TLDV, einer GPT-gestützten Meeting-Software, können Sie Ihre Online-Meetings per Video aufzeichnen, transkribieren, markieren und freigeben

Seien wir ehrlich: Im Produktmanagement verbringen Sie einen Großteil Ihrer Zeit in Meetings. Egal, ob Sie Ihre Ideen den Stakeholdern vorstellen oder versuchen, die Zustimmung Ihres Teams für ein neues Feature einzuholen. TLDV ist eine KI-Software, die Ihre Produktivität enorm steigert, indem sie Notizen zu Ihrem Meeting macht und diese in leicht lesbaren Punkten zusammenfasst.

Es ist äußerst wichtig, dass Sie den Benutzern während Ihrer Gespräche Ihre volle Aufmerksamkeit schenken können. Mit TLDV können Sie sich darauf konzentrieren, das Beste aus jeder Unterhaltung herauszuholen, während die KI die ganze schwere Arbeit des Notierens für Sie erledigt.

Beste Features

Automatisches Aufzeichnen von Zoom- oder Google Meet-Anrufen

KI-transkribierte Meeting-Notizen

Automatische Beschreibung von Sprechern und Namen

Integration mit HubSpot und Salesforce

Einfach zu bedienende Clip- und Freigabefunktion

Limitierungen

Längere Videos werden möglicherweise nicht richtig transkribiert

Preisgestaltung

Free-Plan : Verfügbar

: Verfügbar Pro Plan: $25 pro aufzeichnendem Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.9 von 5 (33+ Bewertungen)

: 4.9 von 5 (33+ Bewertungen) Produkt Hunt: 4.7 von 5 (3.7k Bewertungen)

6. Notion - Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Notizen und die Erstellung von Elementen für Aktionen

Zusammenfassung der Elemente und der wichtigsten Erkenntnisse aus Notion KI Notion ist eines der am weitesten verbreiteten Tools für die Erstellung von Notizen und hat einige sehr nützliche KI-Features hinzugefügt, um die bisherige Erfahrung zu verbessern.

In den täglichen Arbeitsabläufen des Produktmanagements bedeutet dies, dass sie sich an der Erstellung von Produkt-Roadmaps und Unternehmens-Wikis erfreuen können und von einer fähigen KI dabei unterstützt werden, besser zu kommunizieren und den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben, wie z. B. Zusammenfassungen, zu reduzieren.

Beste Features

KI-generierte Elemente und Erkenntnisse

Integration mit Produktmanagement-Tools wie ClickUp

Private Spaces für Teams

Erweiterte Sicherheitskontrollen

Historie der Seitenbearbeitung für bis zu 90 Tage

Limits

Die Komponente der künstlichen Intelligenz ist nicht Teil des Kernangebots und muss separat bezahlt werden

Preisgestaltung

Free Plan : Verfügbar

: Verfügbar Plus : $10 pro Benutzer/Monat

: $10 pro Benutzer/Monat Geschäft : $18 pro Benutzer/Monat

: $18 pro Benutzer/Monat Enterprise : Demo anfordern

: Demo anfordern KI: $8 pro Benutzer extra/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (4.532+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (4.532+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (1,663+ Bewertungen)

7. Otter.KI - Das Beste für sprachliche Notizen zu Meetings und Echtzeit-Transkription

Meeting-Assistent, der Audios aufzeichnet, Notizen schreibt, automatisch Folien erfasst und Zusammenfassungen erstellt. Otter.KI verbessert die Qualität Ihrer Meetings, indem es einen KI-Assistenten bereitstellt, der Ihre Audiodaten aufnimmt, lange Notizen in nützliche Zusammenfassungen verwandelt und sogar freigegebene Präsentationsfolien erfasst.

Produktmanager und ihre Teams können sich an der Produktvision orientieren, da die KI in der Lage ist, automatisch eine aktuelle Zeitleiste aus den in einem Meeting besprochenen Themen zu erstellen.

Beste Features

KI-gestützte Transkription von Meeting-Notizen

Bietet Mitschriften und automatisierte Gliederungen

Erweiterte Funktionen für Suche, Export und Wiedergabe

KI-Assistent nimmt an Meetings teil, auch wenn diese dreifach gebucht sind

Limitierungen

Englisch ist die einzige Sprache, die transkribiert werden kann

Preisgestaltung

Free-Plan : Verfügbar

: Verfügbar Pro : $17 pro Monat

: $17 pro Monat Business : $30 pro Benutzer pro Monat

: $30 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.1 von 5 (111+ Bewertungen)

: 4.1 von 5 (111+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (63+ Bewertungen)

8. Collato - Beste KI-gestützte Suchmaschine

Verbinden Sie Ihre verstreuten Informationen an einem Ort und machen Sie die Dokumentation besser zugänglich mit Collato

Haben Sie Mühe, die Produktinformationen in den Hunderten von Dokumenten zu finden, die Ihr Team erstellt hat? Collato nutzt maschinelles Lernen, um als kollektives Gehirn Ihres Teams für alles zu fungieren, was leicht zugänglich und nur einen Klick entfernt sein muss.

Als Produktmanager können Sie mehrere Tools synchronisieren und in eine visuelle Karte integrieren und Informationen eliminieren, die normalerweise in Silos landen. So sparen Sie Zeit, indem Sie alle relevanten Dateien zur Verfügung haben, anstatt jedes Mal 30 Minuten zu verschwenden, wenn ein wichtiges Dokument für Ihre Produkt-Roadmap verlegt wird.

Beste Features

Suche nach Informationen von jeder verbundenen Plattform aus

Integriert sich in Tools wie Google Docs oder Confluence

Leicht zu navigierende visuelle Karten

Semantische Suchmaschine für relevante Informationen

Vollständig verschlüsselte Daten

Limitierungen

Limitierte Nummer von Integrationen für jetzt

Preisgestaltung

Kostenlose Beta

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (5+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (5+ Bewertungen) Produkt Hunt: 4.7 von 5 (1.7k Bewertungen)

9. Midjourney AI - Best for AI ART Generator App

Erzeugen Sie KI-Videos durch einfaches Eintippen von Text mit Midjourney AI Midjourney KI wurde zu einer der am häufigsten verwendeten KI-gestützten Software, gleich nach ChatGPT, aufgrund der außergewöhnlichen und in einigen Fällen fast lebensechten Bilder, die sie erzeugen kann. Sie ist in der Lage, jede erdenkliche Eingabeaufforderung anzunehmen und erstaunliche Ergebnisse zu erzeugen.

Wir sind uns sicher, dass Sie mit Ihren Präsentationen und den darin enthaltenen Bildern einen großartigen Eindruck hinterlassen werden, denn sie sind nicht nur viel billiger zu erstellen, sondern auch viel ansprechender als das, was eine durchschnittliche Bilddatenbank bietet. Ihre Decks werden immer professionell aussehen und jede Produktvision wird für die Betrachter definitiv inspirierender aussehen.

Beste Features

Lebensechttext-zu-Bild-Generierung* Fähigkeit, selbst kleine Details in Ihren endgültigen Bildern zu verändern

Nachahmung bekannter Kunstillustrationsstile

Technische Kontrolle der Texteingabeaufforderungen

Limits

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt von der Fähigkeit des Benutzers ab, die kreativen und auch technischen Anweisungen zu verstehen

Preisgestaltung

kostenlose Testversion : Verfügbar

: Verfügbar Basis Plan : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Standard Plan : $30 pro Monat

: $30 pro Monat Pro Plan: $60 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (4+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (4+ Bewertungen) Produkt Hunt: 4.6 von 5 (1.1k Bewertungen)

Sieh dir das an Mittlere Reisealternativen* !

10. H2O.KI - Beste Voraussetzungen für die Automatisierung, um das Kundenverhalten zu verstehen

Erstellen Sie Vorhersagemodelle und gewinnen Sie schnell und einfach Einblicke in Kundenverhalten, Marktforschung und andere Daten mit H2O KI H2O bietet Unternehmen einen einfachen Zugang zur Erstellung eigener Sprachmodelle und KI-Tools und gleichzeitig die Möglichkeit, den Datenschutz zu wahren - ein Problem, das im Zusammenhang mit KI-Technologien schon lange diskutiert wird.

Vor allem, wenn Sie über viele eigene Kundendaten und Markttrends verfügen, können Sie mit H2O.KI wird es wirklich einfach, Ihre Daten einzupflegen und Ihre eigenen KI-Tools zu erstellen, wofür Sie früher vielleicht Monate gebraucht haben.

Durch die Rationalisierung der Prozesse für die Verarbeitung natürlicher Sprache können Sie sich auf die Entwicklung von Features und die Erstellung von Lösungen für Endbenutzer konzentrieren, die auf den Daten basieren, die Sie im Laufe der Zeit gesammelt haben, was die Arbeit des Produktmanagements zu einem Kinderspiel macht.

Beste Features

Erstellen Sie KI-Modelle in nur wenigen Minuten

Erhalten Sie Einblicke in das Verhalten der Benutzer und analysieren Sie Kundenfeedback durch maschinelles Lernen

Bewahren Sie den Datenschutz Ihrer Unternehmensdaten und nutzen Sie maschinelles Lernen

Erstellen Sie Vorhersagemodelle für Marktanalysen und erkennen Sie Anomalien in Ihren Datenbanken

Beschränkungen

Der Nutzen ist höher für Unternehmen, die näher am Markt sind oder sich in der Enterprise Phase befinden

Preisgestaltung

Demo anfordern

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.5 von 5 (24+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (24+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (10+ Bewertungen)

Wir haben das Gefühl, dass das Zeitalter der KI-Tools gerade erst begonnen hat und wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche dessen gekratzt, was im kommenden Jahr möglich sein wird oder wie wertvoll KI-Tools für ressourcenmanagement . Diese Tools können Ihnen bei fast jedem Teil Ihrer Arbeit helfen. Von der Marktforschung über die Gewinnung von Daten zum Kundenverhalten bis hin zur Feinabstimmung Ihres Messagings, um Ihre Einzelziele und potenziellen Kunden anzusprechen, können KI-gestützte Tools Ihre Prozesse verbessern und Ihnen helfen, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Von der Beschleunigung Ihrer wiederholenden Aufgaben im Produktmanagement mit ClickUp über einen Platz am Tisch mit dem technischen Team mit Jam bis hin zur Erstellung erstaunlicher Illustrationen, wie sie Ihre Designer früher mit Midjourney AI erledigten, können wir definitiv sagen, dass Sie im Begriff sind, erstaunlich produktiv zu werden, sobald Sie mindestens eines oder mehrere dieser KI-Tools verwenden.

Und unabhängig davon, ob Sie der Einzige sind, der die Produktdokumentation in Ihrem Unternehmen leitet, oder ob Sie Teil eines größeren Teams sind, ClickUp wird Ihnen helfen, den Überblick über das zu behalten, was in Ihrem Produktentwicklungsprozess wichtig ist, Ihre Teams auf Kurs zu halten und Ihre Produktivität bei der Arbeit insgesamt zu verbessern. Natürlich ist dies nur der Anfang, also probieren Sie es selbst aus und nutzen Sie all die großartigen Features, die es bietet.

Gastautor:_

michael Stroe ist Growth Manager bei Jam, einem Unternehmen, das Tausenden von Teams hilft, qualitativ hochwertige Software schneller bereitzustellen. In seiner Freizeit genießt er leckere Burger und gewinnt gerne UNO-Spiele