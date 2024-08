Die 10 besten Midjourney-Alternativen für AI Image Generation 2024

Midjourney hat die Art und Weise, wie wir uns durch Kunst ausdrücken, verändert und bietet eine einzigartige Plattform, die durch ihren KI-Bildgenerator Textaufforderungen in visuelle Meisterwerke verwandelt. 🖼️

Für diejenigen, denen es an konventionellen künstlerischen Fähigkeiten mangelt, ist es ein Tor zur Kreativität geworden, und für Künstler eine neue Spielwiese, auf der sie ihr Talent mit Hilfe von KI-Tools .

Midjourney entspricht jedoch nicht unbedingt jedermanns Vorlieben für Werkzeuge zur digitalen Kunst und Bildbearbeitung. Einige Nutzer mögen den kürzlich erfolgten Übergang zu einem kostenpflichtigen Modell ablehnen, während andere sich einen direkteren Kundensupport zur Behebung von produktbezogenen Problemen wünschen.

Aus diesem Grund haben wir uns die Mühe gemacht und eine Liste der 10 besten Midjourney-Alternativen für die KI-Bilderstellung zusammengestellt. Wir haben die Funktionen und Preise sorgfältig geprüft, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Und als zusätzliches Schmankerl stellen wir Ihnen eine Plattform vor, die Ihnen neue Wege zur Bewältigung Ihrer kreativen Aufgaben und zur Nutzung der KI in einem breiteren Kontext eröffnen könnte. 🤖

Worauf sollten Sie bei Midjourney-Alternativen achten?

Bevor wir unsere Top-Entscheidungen für kostenlose und kostenpflichtige Midjourney-Alternativen treffen, lassen Sie uns einige Merkmale skizzieren, die einen KI-Kunstgenerator auszeichnen:

Benutzerfreundliches Interface: Das Bildtool sollte einfach zu navigieren sein, auch für Benutzer ohne technische oder Designkenntnisse Schnelle Bilderzeugung: Während eine längere Erzeugungszeit zu komplizierteren Bildern führen kann, sollte der Generator dennoch in der Lage sein, schnell qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen ⏱️ Flexibilität der Eingabeaufforderungen: Das Tool sollte verschiedene Parameter für die Generierung von KI-Kunst akzeptieren. Einige Benutzer bevorzugen eine einfache Sprachschnittstelle, während andere vielleicht fortgeschrittenere Befehle und Zeichen in ihren KI-Generatoren verwenden möchten Bearbeitungsoptionen: Bearbeitungsoptionen nach der Generierung wie Hochskalierung, Variation und Objektersatz können den Nutzen des KI-Modells erhöhen ✂️ Auswahl von Themen und Kunststilen: Die Möglichkeit, verschiedene Themen und Kunststile auf der Grundlage von Benutzereingaben auszuwählen, kann die Bilderzeugung auf die nächste Stufe heben Kommerzielle Nutzung: Je nach Zielsetzung sollte das Tool klare Informationen über die Nutzungsrechte der generierten Bilder liefern, insbesondere für kommerzielle Zwecke Kostenlose und kostenpflichtige Optionen: Je nach Ihrem Budget kann die Verfügbarkeit von kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen ein entscheidender Faktor sein 💸

Die 10 besten Midjourney-Alternativen für das Jahr 2024

Jetzt, da wir wissen, worauf wir achten müssen, um KI-Kunstgeneratoren sehen wir uns die 10 besten Midjourney-Alternativen an, die 2024 ins Schwarze treffen.

1. DALL-E 2

Via: DALL-E 2 DALL-E 2 wurde von OpenAI entwickelt und stürmte im Jahr 2022 auf die Bühne, wo es die Benutzer mit seiner intuitiven KI-Grafikerstellung schnell in seinen Bann zog. Du musst nur deine Visionen eingeben, und innerhalb von Sekunden erhältst du vier einzigartige Bilder, die deine Gedanken widerspiegeln.

Nutzer, die vor April 2024 einsteigen, werden mit kostenlosen monatlichen Credits verwöhnt. Aber neue Nutzer sollten sich das vielleicht zweimal überlegen. Mit einem Mindestguthaben-Kauf von 15 $ hat der KI-Bildgenerator nun seinen Preis: Die Freude am Erleben dieses originellen KI-Kraftpakets hat seinen Preis. 💲

DALL-E 2 beste Eigenschaften

Eigentum des Nutzers an den generierten Bildern, einschließlich des Rechts, sie zu verkaufen, nachzudrucken und zu vermarkten

Integration mit Microsoft-gestützten Plattformen wie Bing

Sicherheitsvorkehrungen gegen die Erstellung von gewalttätigen, hasserfüllten oder nicht jugendfreien Bildern gewährleisten die Eignung der Inhalte

Regelmäßige Updates versorgen die Nutzer mit den neuesten KI-Funktionen

DALL-E 2 Einschränkungen

Übersieht zu lange Prompts

Es fehlt an Bearbeitungsoptionen

DALL-E 2 Preise

Gratis: für Benutzer, die sich vor dem 6. April 2024 angemeldet haben

für Benutzer, die sich vor dem 6. April 2024 angemeldet haben 115 Credits: $15 (1 Credit ist 1 Textaufforderung)

DALL-E 2 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (21 Bewertungen)

: 4/5 (21 Bewertungen) Kapitelra: 5/5 (1 Bewertung)

2. Stabile Diffusion

Über: Stabile Diffusion Stable Diffusion ist ein KI-Kunstgenerator, der darauf trainiert ist, neue Bilder auf der Grundlage von Eingabetexten oder Bildern zu generieren. Er wurde von Stability AI entwickelt und beinhaltet fortschrittliche Algorithmen und Deep-Learning-Techniken, die einen schnellen und sicheren Bilderzeugungsprozess ermöglichen.

Ein besonderes Merkmal ist die Fähigkeit, reibungslos auf Consumer-Hardware zu laufen, die einen Grafikprozessor mit mindestens 8 GB VRAM erfordert. Dies unterscheidet ihn von reinen Cloud-Diensten wie DALL-E und Midjourney und macht ihn für viele Nutzer zu einer leichter zugänglichen Option.

Und das Sahnehäubchen obendrauf? Es ist völlig kostenlos. 🙌

Die besten Eigenschaften von Stable Diffusion

Schnelle Generierung von qualitativ hochwertigen Bildern

Erfordert keine persönlichen Informationen, um loszulegen

Enthält eine praktische Bibliothek mit Eingabeaufforderungen, die Sie zu Ihren Kreationen inspirieren

Erlaubt benutzerdefinierte Parameter für eine detaillierte Bildanpassung

Kann fotorealistische Bilder erzeugen

Unterstützt sowohl Text-zu-Bild- als auch Bild-zu-Bild-Transformationen

Einer der wenigen kostenlosen AI-Generatoren auf dem Markt

Stabile Diffusionseinschränkungen

Sie müssen eine Drittanbieter-App auf Ihrem Gerät installieren

Einige Computer erfüllen nicht die minimalen technischen Anforderungen, um Stable Diffusion auszuführen

Preise für Stable Diffusion

Kostenlos

Stabile Diffusion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (2 Bewertungen)

: 4.3/5 (2 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

3. Jaspis Kunst

Über: Jaspis-Kunst Jasper Art besticht durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, aus einfachen Textvorgaben einzigartige Bilder ohne Wasserzeichen zu erstellen. Die vielseitigen Anpassungsoptionen umfassen Stile, Stimmungen und Medien und bieten dem Benutzer ein breites kreatives Spektrum. 🎨

Dieses AI-Bildgenerator-Tool spart Zeit und Mühe, indem es zahlreiche Bilder innerhalb von Sekunden erzeugt, was es zu einem der schnellsten AI-Bildgeneratoren macht. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Plattformen zwar hoch, aber dafür können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Bildern pro Monat generieren.

Jasper Art beste Eigenschaften

Schnelle Bilderzeugung

Unkomplizierte Benutzeroberfläche

Ermöglicht die Anpassung an verschiedene Stile und Vorlieben

Bilder ohne Wasserzeichen

Kann Bilder erzeugen, die Prominente enthalten

Jasper Art Einschränkungen

Unterstützt keine Bild-zu-Bild-Transformationen

Sie können die erzeugten Bilder nicht urheberrechtlich schützen

Preise für Jasper Art

Ersteller: $49/Monat

$49/Monat Teams: $125/Monat

$125/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie das Jasper Verkaufsteam für Preise

Jasper Art Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Traum von WOMBO

Via: Traum von WOMBO Dream By Wombo ist ein einzigartiger AI-Bildgenerator, der eine Reihe von abstrakten Designmöglichkeiten bietet. Sein benutzerfreundlicher Ansatz richtet sich an Einzelpersonen, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen. Außerdem schont es den Geldbeutel, so dass es auch für ein begrenztes Budget geeignet ist.

Interessanterweise ermöglicht es der KI-Generator den Nutzern, Kunst speziell für den NFT-Markt zu erstellen, wobei ihnen die volle Eigentumsgarantie für ihre Kreationen eingeräumt wird.

Dream von WOMBO beste Eigenschaften

Bietet zahlreiche Möglichkeiten für abstrakte Kunstwerke

Kompatibilität mit mobilen Geräten

Der AI-Kunstgenerator fördert das Engagement der Gemeinschaft durch das Teilen von Kunstwerken

Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Transformationen

Speziell für die Erstellung und den Handel von NFT-Kunst

Dream von WOMBO Einschränkungen

Einige Nutzer haben sich beschwert, dass harmlose Bilder als NSFW gekennzeichnet werden

Der kostenlose Tarif enthält eine Menge Werbung

Preise von Dream by WOMBO

Kostenlos

Premium: $9.99/Monat

Dream by WOMBO Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

5. Prompt-Jagd

Über: Aufforderungsjagd Prompt Hunt ermöglicht es den BenutzerInnen, Kunst mit Hilfe verschiedener Werkzeuge wie Stable Diffusion, DALL-E und Midjourney zu erzeugen. Sie können Prompts aus Bildern oder Texteingaben erstellen oder eine der vorgefertigten Vorlagen verwenden, die besonders für AnfängerInnen nützlich sind.

Die Plattform glänzt mit ihrer geräteübergreifenden Zugänglichkeit im Vergleich zu anderen Midjourney Alternativen in dieser Liste. 📱

Nutzer können ihre Kunst privat halten oder sie über die Plattform teilen. In beiden Fällen behalten sie das Eigentum an den erzeugten Bildern, was diesen KI-Bildgenerator sicherlich von den anderen KI-Tools abhebt.

Prompt Hunt beste Eigenschaften

Einzigartige KI-Kunstwerke mit Stable Diffusion, DALL-E und Midjourney

Zugang zu einer breiten Palette von KI-Kunststilen

Möglichkeit, KI-Kunstwerke direkt auf der Plattform zu teilen

Geräteübergreifende Kompatibilität

Eine Vorlagenbibliothek zur Unterstützung bei der Bilderstellung

Prompt Hunt Einschränkungen

Die Erstellung eigener Vorlagen ist nicht sehr einfach

Die Basispreisstufe ist auf Stable Diffusion und das Prompt Hunt-eigene Modell beschränkt

Prompt Hunt Preise

Essential: kostenlose 7-Tage-Testversion, dann $1.99/Monat

kostenlose 7-Tage-Testversion, dann $1.99/Monat Pro: $9,99/Monat

$9,99/Monat Pro+: $14.99/Monat

Prompt Hunt Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. NachtCafe

Über: NachtCafe NightCafe ist eine End-to-End-Plattform für die Vernetzung, Erstellung und den Verkauf von KI-generierten Kunstwerken, die die Kunstgemeinschaft mit KI-Technologie verbindet. 🖌️

Es ist eine der besten Midjourney-Alternativen, weil man einfach Textvorgaben oder Originalbilder zur Verfügung stellt und NightCafe diese in einzigartige Kunstwerke von Museumsqualität verwandelt. 🖼️

Die Kombination aus fortschrittlicher KI-Technologie, Social-Media-Funktionen und Gamification ist das, was NightCafe auszeichnet. Künstler, Hobbykünstler und sogar Neulinge haben dank der lebendigen Community und der täglichen Herausforderungen Spaß an dieser Plattform.

Die benutzerfreundliche Oberfläche, eine große Auswahl an KI-Modellen und -Voreinstellungen sowie kostenlose tägliche Credits machen die Plattform im Vergleich zu anderen Kunstgeneratoren weithin zugänglich.

NightCafe beste Eigenschaften

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Großzügige kostenlose tägliche Credits

Große Auswahl an Stilen und Modi zur Erstellung von Kunstwerken

Schöpfer können das Urheberrecht für ihre Kunstwerke beanspruchen

Mehrere Modelle sind verfügbar, darunter Stable Diffusion und DALL-E 2

NightCafe Einschränkungen

Berichten zufolge unempfänglicher Kundenservice

Einige Nutzer finden die Zensur auf der Plattform zu streng

NightCafe Preise

Kostenlos: fünf Credits/Tag plus zwei für die Stimmabgabe bei einer täglichen Herausforderung

fünf Credits/Tag plus zwei für die Stimmabgabe bei einer täglichen Herausforderung AI-Anfänger: $5,99 für 100 Credits/Monat

$5,99 für 100 Credits/Monat AI Hobbyist: $9.99 für 200 Credits/Monat

$9.99 für 200 Credits/Monat AI-Enthusiast: $19.99 für 500 Credits/Monat

$19.99 für 500 Credits/Monat AI-Künstler: $49.99 für 1400 Credits/Monat

$49.99 für 1400 Credits/Monat Pakete mit Credits ohne monatliches Abonnement: ab $7.99 pro 100 Credits

NightCafe Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (5 Bewertungen)

7. AutoDraw

Über: AutoDraw Wenn Sie sich immer noch gerne mit den Dingen beschäftigen, die Sie als Kind gemacht haben, werden Sie AutoDraw lieben. ✏️

Dieses kostenlose AI-Kunstprogramm besticht durch sein intuitives Design und seine benutzerfreundliche Oberfläche.

Wenn Sie etwas skizzieren, unabhängig von Ihren künstlerischen Fähigkeiten, verwendet AutoDraw seine intelligente Technologie, um Ihre Absichten zu verstehen. Es präsentiert Ihnen dann eine Reihe von gut gezeichneten Optionen, die zu Ihrer Skizze passen. Sie können diejenige auswählen, die Ihnen gefällt, und sie mit Ihrer Originalzeichnung austauschen, was die Qualität Ihrer Kreation sofort erhöht!

AutoDraw beste Eigenschaften

Völlig kostenlos, keine Anmeldung erforderlich

Benutzerfreundlich und anfängerfreundlich

Fortschrittliches Vorschlagswerkzeug zur Verbesserung von Zeichnungen

Bietet eine Vielzahl von Werkzeugen zur Anpassung

Kann auf mehreren Geräten verwendet werden

AutoDraw-Einschränkungen

Fehlende realistische Zeichenoptionen

Fehlen fortgeschrittener Funktionen für kompliziertere Entwürfe, wie z. B. Überlagerungen

Preise für AutoDraw

Kostenlos

AutoDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

Über: Designs.ai Andere beliebte Midjourney-Alternativen sind Designs.ai. Dieses KI-Tool bietet eine Reihe von Funktionen für die Erstellung von digitalen Assets wie Logos, Videos und Sprache, unter anderem.

Der Video Maker der Plattform holt relevantes Videomaterial auf der Grundlage des vom Benutzer eingegebenen Textes und erstellt innerhalb von Minuten ansprechende und aussagekräftige Videos. 📽️

Font Pairer bietet aufschlussreiche Empfehlungen für Schriftkombinationen, ein Lebensretter für jeden Designer, der harmonische Schriftkombinationen sucht.

Und schließlich ist Graphic Maker ein raffiniertes Tool zum Erstellen und Herunterladen von Vektorbildern mit benutzerdefinierten Farben, obwohl die begrenzte Bildbibliothek ein Hindernis darstellen kann.

Designs.ai beste Eigenschaften

Hervorragend geeignet für Logodesign und Videoerstellung

Unterstützt von 123RF und bietet Zugang zu Millionen von Bildern, Grafiken und Videos

Reaktionsschneller Live-Chat-Kundensupport

Designs.ai Einschränkungen

Mangel an mobilen Anwendungen im Vergleich zu anderen Midjourney-Alternativen in dieser Liste

Sie können Ihre Arbeit nicht lizenzieren, verkaufen oder an andere Stock-Asset-Plattformen weiterverteilen

Designs.ai Preise

Basic: $29/Monat

$29/Monat Pro: $69/Monat

$69/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Designs.ai für individuelle Preise

Designs.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4/5 (2 Bewertungen)

9. StarryAI

Über: StarryAI StarryAI ist so benutzerfreundlich wie alle anderen KI-Bildgeneratoren. Zuerst geben Sie dem Programm eine schriftliche Eingabeaufforderung, mit der es arbeiten soll. Dann wählt man seinen bevorzugten Stil aus einer riesigen Auswahl und lenkt das Kunstwerk in Richtung abstrakter oder detaillierterer Darstellungen.

Und genau hier passiert die Magie. StarryAI verwendet zwei verschiedene Modi, Altair für abstrakte Interpretationen und Orion für eher geschichtenartige Bilder, um Ihre Idee zum Leben zu erwecken.

In nur wenigen Minuten ist Ihr einzigartiges, hochwertiges Kunstwerk fertig, das Sie nach Belieben verwenden können. ⭐

StarryAI beste Eigenschaften

Vollständiges Eigentum an den erzeugten Bildern

Zwei verschiedene Modi, Altair und Orion, für eine Vielzahl von Bildausgaben

Die Evolve-Funktion ermöglicht eine weitere Verfeinerung Ihrer Bilder

Häufige Updates der Funktionen

Mobile Anwendungen

StarryAI Einschränkungen

Einige Benutzer haben sich über die fehlerhafte Benutzeroberfläche beschwert

Die App ignoriert gelegentlich die Eingabeaufforderung

StarryAI Preise

Kostenlos: fünf Credits/Tag + drei alle drei Tage für das Teilen auf sozialen Medien

fünf Credits/Tag + drei alle drei Tage für das Teilen auf sozialen Medien Starter: $11.99/Monat

$11.99/Monat Unbegrenzt Pro: $37,99/Monat

$37,99/Monat Unbegrenzt Pro Max: $79.99/Monat

$79.99/Monat Sie können auch Kredite ohne monatliches Abonnement kaufen, ab $15.99 für 40 Kredite

StarryAI Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Craiyon

Über: Craiyon Craiyon, früher bekannt als DALL-E mini, ist ein einsteigerfreundlicher KI-Kunstgenerator. Sie geben Ihre Textvorgabe ein und wählen aus vier Modellen zur Bilderzeugung: Kunst, Zeichnung, Foto und Keine.

Sie können auch negative Textaufforderungen hinzufügen. Wenn Sie zum Beispiel eine positive Aufforderung wie "Sonnenuntergang" eingeben, aber "Strand" als negative Aufforderung verwenden, erzeugt die KI ein Bild eines Sonnenuntergangs ohne strandbezogene Elemente. 🌇

Craiyon ist einzigartig für seine Nächste Aufforderung"-Funktion, die ChatGPT verwendet, um neue Aufforderungen auf der Grundlage Ihrer vorherigen Eingaben vorzuschlagen. Eine weitere innovative Funktion ist die Präsentation Ihrer KI-generierten Kunst auf T-Shirt-Mockups, um Ideen für das Merchandising zu inspirieren.

Craiyon beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Plattform, die auch für Anfänger leicht zu bedienen ist

Unbegrenzte Bildgenerierungsmöglichkeiten

Einzigartige "Next Prompt"-Funktion für kreative Inspiration

Zeigt Kunstwerke auf T-Shirt-Mockups an

Craiyon Einschränkungen

Manchmal können die Server den Datenverkehr nicht bewältigen und es werden keine Bilder generiert

Keine mobilen Anwendungen

Craiyon Preise

Kostenlos

Supporter: $6/Monat

$6/Monat Professionell: $24/Monat

$24/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Craiyon für individuelle Preise

Craiyon Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Während Midjourney und ähnliche Plattformen sich darauf konzentrieren, Textaufforderungen in ansprechende Grafiken zu verwandeln, design-Projektmanagement plattformen wie ClickUp bieten eine umfassendere Reihe von KI-gestützten Funktionen, um Ihren kreativen Workflow zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die allgemeine Produktivität zu steigern. 📈

revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Aufgaben schreiben und verwalten. Markieren Sie einfach einen beliebigen Text in einem Dokument, einem Kommentar oder einer Aufgabenbeschreibung und lassen Sie ihn von der AI Toolbar für Sie optimieren. Je nach Bedarf kann sie ihn länger, kürzer, ansprechender oder einfacher gestalten.

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI geht weit über die Verfeinerung Ihrer Texte hinaus. ✍️

Sie unterstützt Sie beim Entwerfen von Texten für jedes Thema und verkürzt so die Zeit, die Sie normalerweise mit dem Verfassen von E-Mails oder Blogbeiträgen verbringen.

Das System wurde entwickelt, um Verwaltungsarbeit zu erleichtern, indem es Dokumente zusammenfasst und aktionspunkte , bietet sofortige Zusammenfassungen und leitet nahtlos Ihre nächsten Schritte ab.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp AI Unterhaltungen nachverfolgen, Aufgaben erstellen, Rechtschreibung und Grammatik überprüfen und sogar Sprachen innerhalb der Plattform übersetzen.

Maximierung der Designproduktivität mit ClickUp

ClickUp ist auf Design- und Kreativteams jeder Größe zugeschnitten und bietet umfassende Funktionen für Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Kalender, teamzusammenarbeit und Berichte.

Es verfügt über Hunderte von anpassbaren Funktionen, darunter eine digitales Whiteboard für Echtzeit- oder asynchrone Zusammenarbeit. Verwenden Sie dieses produktdesign-Tool um gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern Ideen und Arbeitsabläufe zu entwickeln, Strategien zu entwerfen und abzubilden.

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller Knotenpunkt, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen umzusetzen

ClickUp bietet außerdem eine Bibliothek von Vorlagen die speziell für Design- und Kreativteams zusammengestellt wurde. Diese Frameworks ermöglichen es Ihnen, einen Design-Workflow zu erstellen, der Folgendes genau widerspiegelt ihren idealen Prozess zur Förderung von Effizienz und Kreativität.

Und nicht zuletzt bietet ClickUp die Möglichkeit collaborative tools wie ClickUp Docs für die Verwaltung kreative Briefing-Dokumente und Proofing für Bild-, Video- und PDF-Anmerkungen . Diese Funktionen gewährleisten klare Anweisungen und Rückmeldungen und beschleunigen den Prozess der Entwurfsprüfung.

Die besten Funktionen von ClickUp:

Verwandeln Sie Ihre Texte in Sekundenschnelle, damit sie professioneller, direkter oder ansprechender klingen

Hochwertige Inhalte erstellen schnell mit KI-gesteuerten Eingabeaufforderungen

Markieren Sie einen beliebigen Text und lassen Sie ihn von der KI-Symbolleiste optimieren

Sofortige Generierung von Zusammenfassungen und Aktionspunkten zur Rationalisierung von Verwaltungsaufgaben

Übersetzen Sie Sprachen und überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik innerhalb der ClickUp-Plattform

Erwecken Sie Ideen in Minutenschnelle zum Leben mit digitalen Whiteboards für Echtzeit- oder asynchrone Zusammenarbeit

Erstellen Sie mit der Vorlagenbibliothek einen Design-Workflow, der Ihren idealen Prozess widerspiegelt

Verwalten Sie kreative Briefing-Dokumente kollaborativ mit ClickUp Docs

Vermitteln Sie klare Anweisungen und beschleunigen Sie den Design-Feedback-Prozess mit Proofing

ClickUp Einschränkungen:

Es kann sich wie Arbeit anfühlen und nicht wie Spiel, weil es keine Gamification-Optionen gibt

Einige Nutzer finden, dass die Zeiterfassung verbessert werden muss

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Nehmen Sie Kontakt auf mit demvertrieb team für einen individuellen Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Die Macht der KI nutzen: Von Bildern zu Worten

Wenn wir uns in der Landschaft der Midjourney-Alternativen umsehen, wird klar, dass es nicht nur darum geht, ein Tool durch ein anderes zu ersetzen. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die auf vielfältige Weise einen Mehrwert bietet, so wie ClickUp mit seiner Vielzahl von Funktionen

Wenn Sie Ihre Optionen abwägen, denken Sie daran, dass Innovation oft von unerwarteter Seite kommt. Vielleicht ein Perspektivwechsel von der Bilderzeugung hin zu einer umfassenden workflow-Optimierung könnte ein neues Maß an Effizienz und Kreativität freisetzen. Schließlich lösen die besten Werkzeuge nicht nur unsere bestehenden Probleme - sie eröffnen auch neue Möglichkeiten! 🎉