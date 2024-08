die 10 besten Jotform-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sind Ihre Online-Umfragen für Mobilgeräte optimiert?

Moderne Unternehmen nutzen digitale Formulare um Informationen auf Kundenebene und innerhalb ihrer Organisationen zu sammeln. Infolgedessen ist der mobile Zugang in unserem täglichen Leben und bei der Arbeit wichtiger denn je. Wir wollen schneller sein, indem wir unsere Arbeitsabläufe verbessern und unsere Zielgruppen jederzeit und überall erreichen. 📲 🌎

Jotform, ein 2006 gegründeter, voll funktionsfähiger digitaler Formularersteller, hat dieses Problem bis heute für 10 Millionen Nutzer gelöst. Jotform macht die Online-Erfassung von Daten und Zahlungen für Unternehmen einfach, damit diese produktiver arbeiten können.

Angesichts der vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, der über 10.000 Formularvorlagen und der verfügbaren Integrationen, die Jotform anbietet, benötigen Unternehmen jedoch einen echten produktivitätsplattform um Datenerfassung und Aufgabenverwaltung zu vereinen.

In diesem Artikel stellen wir zehn der besten Jotform-Alternativen vor und gehen auf deren Funktionen, Vor- und Nachteile sowie Preise ein, um die perfekte Lösung für die Anforderungen Ihres Teams zu finden.

Was ist Jotform?

Jotform ist ein voll funktionsfähiger Online-Formularersteller, mit dem Sie einfach robuste Formulare erstellen und wichtige Daten erfassen können.

über Jotform Benutzer können auf einfache Weise Online-Formulare erstellen, indem sie aus drei Optionen wählen:

Von Grund auf neu beginnen Auswahl aus Tausenden von verfügbaren Vorlagen Importieren eines bestehenden Formulars

Jotform Hauptmerkmale

Die Suchleistenfunktion ermöglicht es den Benutzern, die ersten Zeichen eines Elementnamens einzugeben, der dann automatisch ausgefüllt wird

Integrationen für die Zahlungsabwicklung sind für über 30 gängige Zahlungssoftware verfügbar

Auswahl aus Hunderten von Widget-Elementen, einschließlich E-Signatur, Formularberechnung, Geschäftsbedingungen und mehr

Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, personalisierte und kreative Formulare zu erstellen

Einschränkungen von Jotform

Formularskripte können Ihre Websites zeitweise verlangsamen

Begrenzte kostenlose Version

Die 10 besten Jotform-Alternativen

1. ClickUp

Zugriff auf ClickUp auf jedem Gerät, überall und jederzeit ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die es Teams ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie neu im Bereich der Produktivitätsanwendungen sind oder ein erfahrener Projektmanager, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp lassen sich auf jede Teamgröße ausdehnen - von kleinen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen - und ermöglichen die optimale Gestaltung von Arbeitsabläufen. Formulare in ClickUp nehmen Ihnen die manuelle Arbeit ab, indem sie Ihre Erstellungs- und Aufnahmeprozesse rationalisieren. Passen Sie das Branding von Formularen an, wählen Sie aus einer Auswahl von benutzerdefinierten Feldern, fügen Sie Formularbeschriftungen zur Aufgabenbeschreibung hinzu, und mehr ! Beobachten Sie dann, wie sich Ihre Umfrageantworten automatisch in umsetzbare Aufgaben unter einer ClickUp-Liste verwandeln.

Erstellen Sie leistungsstarke Formulare zum Sammeln von Informationen und Erstellen von Aufgaben in ClickUp

ClickUp Hauptmerkmale

Kennen Sie bereits den Namen, die E-Mail-Adresse oder andere Details Ihres Befragten? Fügen Sie diese Daten in das Formular ein, so dass die Befragten diese Informationen nicht ausfüllen müssen

Wählen Sie aus, welche automatischen Benachrichtigungen Sie erhalten und auf welchen Geräten, damit Sie immer auf dem Laufenden sind

Verteilen Sie Formulare ganz einfach an andere, indem Sie den direkten Link kopieren und mit ihnen teilen oder das Formular über den HTML-Code in eine Seite einbauen

Passen Sie Ihre Formularübermittlungen mit zusätzlichen Optionen an, z. B. versteckte Felder, automatische Zuweisung von Übermittlungen an jemanden in Ihrem Arbeitsbereich

Schalten Sie ein/aus, ob Ihr Formular aktiv sein soll

KlickUp-Profis

Behalten Sie alle Ihre Konversationen an einem Ort durch senden und Empfangen von Emails direkt aus ClickUp-Aufgaben

Wählen Sie aus 100 nativen Integrationen und Tausenden, die über Zapier und Integromat verfügbar sind

Planen, verwalten und verfolgen Sie Ihr Formular Ziele auf hoher Ebene

Einladen jeden zu Ihrem ClickUp ein und arbeiten Sie mitVerbinden Sie .

Personal $0 Google Docs, Sheets, Slides, Forms Erstellung von Inhalten Google Drive Sicherer Cloud-Speicher (15 GB/pro Nutzer) Google Meet Video- und Sprachkonferenzen (100 Teilnehmer) Gmail Sichere E-Mail und mehr

Business Standard $12/Nutzer pro Monat Google Drive Sicherer Cloud-Speicher (2 TB/pro Nutzer) Gemeinsame Laufwerke für das Team Google Meet Video- und Sprachkonferenzen (150 Teilnehmer) Benutzerdefinierte geschäftliche E-Mails und mehr



Google Forms-Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (8,560+ Bewertungen)

Vergleich Jotform Vs. Google Forms !

über Typenformular Der nächste auf unserer Liste der Jotform-Alternativen ist Typeform. Typeform , ein Online-Formularersteller, verfügt über eine integrierte Funktion für bedingte Logik, die eine persönliche Note bei den Umfrageteilnehmern erzeugt.

Typeform Hauptmerkmale

Foto- und Videobibliotheken helfen Ihnen bei der Erstellung schöner Formulare

Erstellen Sie verschiedene Fragepfade, um Ihre Formulare mit Logiksprüngen anzupassen

Fügen Sie eine Facebook-Pixel-ID oder ein Google Tag Manager Code-Snippet für Website-Analysen hinzu

Typeform-Profis

Integrieren Sie Ihr Typeform-Konto mit Dutzenden von Anwendungen

Auslösen von Aktionen beim Absenden oder Weiterleiten von Besuchern auf eine beliebige Website

Unbegrenzte Anzahl von Typeforms mit dem kostenlosen Plan

Typeform Nachteile

Keine Projektmanagement-Funktionen zur Integration in Arbeitsabläufe

Typeform-Branding ist in allen Tarifen außer dem Premium-Tarif vorhanden

Die Schnittstelle verzögert sich bei der Erstellung langer und komplizierter Formulare

Typeform-Preise

Kostenlos $0 Erkundigen Sie sich bei Typeform nach den Funktionen des kostenlosen Plans

Basic $29/Monat 100 Antworten/Monat inklusive Ein Benutzer Fragenverzweigung/Logiksprünge Datei-Uploads empfangen (1 GB Speicherplatz) und mehr

Plus $59/Monat 1.000 Antworten/Monat inklusive Drei Benutzer Weiterleitung bei Beantwortung Erhalten Sie Datei-Uploads (2 GB Speicherplatz) und mehr

Geschäftskunden $99/mo 10.000 Antworten/Monat inklusive Fünf Nutzer Google Tag Manager Empfangen von Datei-Uploads (4 GB Speicherplatz), und mehr



Typeform-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (480+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (460+ Bewertungen)

Sieh dir das an Typeform vs Google Forms* Vergleichsleitfaden!

5. Papierform

über PapierformPapierform ist eine vielseitige Jotform-Alternative mit einer Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit prozesse zu automatisieren , Zahlungen entgegennehmen, Buchungen verwalten und leistungsstarke Formulare erstellen.

Paperform Hauptmerkmale

Über 600 vorgefertigte Vorlagen und Unterstützung für elektronische Unterschriften

Native Integrationen und Verbindungen mit über 3.000 Apps über Plattformen von Drittanbietern (wie Zapier)

Vollständig anpassbar - erstellen Sie Ihre eigenen Themen, wählen Sie Ihre Farbpalette und betten Sie Inhalte ein, wo immer Sie möchten

Paperform-Profis

Zahlungsgateways werden von Stripe, Square, Braintree und PayPal Business unterstützt

Ano-code Lösung die den Benutzern die Möglichkeit gibt, jedes Projekt zu verwalten - von der Entgegennahme von Zahlungen über die Erfassung von Informationen bis hin zur Organisation von Buchungen.

Ein Editor, der nahezu unbegrenzte Anpassungen und erweiterte Workflows ermöglicht

Paperform Nachteile

Paperform-Vorlagen können nur nach der Registrierung für eine kostenlose Testversion angezeigt werden

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Keine Projektmanagement-Funktionen zur Integration von Antworten in Arbeitsabläufe

Preise für Paperform

Essentials $24/Monat Unbegrenzte Anzahl von Formularen Ein Benutzer Ein Zahlungskonto Maximale Dateigröße 10 MB/Datei, und mehr

Pro $44/Monat Kann Paperform Branding entfernen Ein Benutzer Drei Zahlungskonten Maximale Dateigröße 1 GB/Datei, und mehr

Agentur $159+/Monat Kann Paperform Branding entfernen Fünf Benutzer (zusätzliche Benutzer +$5/Monat) Unbegrenzte Anzahl von Zahlungskonten Maximale Dateigröße 1 GB/Datei und mehr



Paperform-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (mehr als 70 Bewertungen)

Suchen Sie nach mehr Formularsoftware? Schauen Sie sich dies an_ Liste der Formstack-Alternativen !

6. Zoho Formulare

über Zoho Formulare Zoho Forms ist eine spezielle Formularerstellungssoftware mit einem Front-End-Datenerfassungssystem, das auf jedem Gerät zugänglich ist.

Zoho Forms Hauptmerkmale

Auslösen von bedingten E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen über Ihr Online-Formular, wenn ein neuer Datensatz übermittelt oder aktualisiert wird

Messen Sie die Leistung eines Formulars und optimieren Sie es bei Bedarf

Formulare auf Webseiten einbetten oder mit einem öffentlichen Link teilen

Zoho Forms Profis

Formulare offline erstellen

Automatisieren der Aufgabenzuweisung

E-Signatur-Workflow einrichten

Zoho Forms Nachteile

Begrenzte Optionen für Formularvorlagen

Grundlegende Funktionen erfordern ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne

Begrenzter Kundensupport

Zoho Forms-Preise

Basic $12/Monat Ein Benutzer Unbegrenzte Anzahl von Formularen 10.000 Übermittlungen/Monat Unbegrenzte Anzahl von Berichten, und mehr

Standard $30/Monat 25.000 Einreichungen/Monat Unbegrenzte Berichte Integration von Zahlungen 2 GB Speicherplatz, und mehr

Professional $60/Monat 75.000 Anmeldungen/Monat Integrierte und benutzerdefinierte Themen Genehmigungen und Aufgaben 5 GB Speicherplatz, und mehr

Premium $110/Monat 150.000 Einreichungen/Monat Genehmigungen und Aufgaben Aufzeichnungsprüfung 10 GB Speicherplatz, und mehr



Zoho Forms Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

7. FormAssembly

über FormAssembly Die nächste Jotform-Alternative ist FormAssembly, eine Webformular- und Datenerfassungsplattform mit starken Mapping-Funktionen zu Salesforce.

FormAssembly Hauptmerkmale

Erfassen Sie Zahlungsinformationen mit einem von FormAssembly genehmigten Zahlungsconnector

Verwendung von bedingten Feldern fürrationalisierung des Prozesses für Benutzer

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage für einen soliden Rahmen

FormAssembly Profis

Lange Formulare in mehrere Seiten aufteilen

Benutzerdefiniertes CSS einfügen

Formulare mit HTML-Code oder anderen Veröffentlichungsmethoden einbetten

FormAssembly Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Begrenzte Fragefeldtypen

Nicht geeignet für kleine Organisationen, die Projektmanagement-Funktionen benötigen

FormAssembly-Preise

FormAssembly hat keinen kostenlosen Plan, und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $89/Monat für einen Benutzer, einschließlich 24/7-Support, Drag-and-Drop-Builder, Entwickler-API und mehr.

FormAssembly-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (260+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

8. ProProfs Survey Maker

über ProProfs Umfrage-MacherProProfs Survey Maker ist eine Online-Software für alle Qualifikationsstufen zur Erstellung und Gestaltung professioneller Fragebögen und Umfragen.

ProProfs Survey Maker Hauptmerkmale

Integrieren Sie erweiterte Berichte in CRM und Marketing-Automatisierung

Hinzufügen von Bewertungen und Verzweigungen zu Umfragefragen

Erstellen Sie schnell NPS-Umfragen und planen Sie sie für die automatische Verteilung

ProProfs Survey Maker Profis

Wählen Sie zu Beginn aus Hunderten von Formularvorlagen

Erstellen Sie bewertete Quizze und Persönlichkeitsquizze

Passen Sie das Erscheinungsbild des Quiz mit Hunderten von Einstellungen an

ProProfs Survey Maker Nachteile

Keine Administratoren in der kostenlosen Version zum Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten

Grundlegende Funktionen erfordern ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne

Entwickelt für Teams in den Bereichen Marketing und Veranstaltungsplanung

ProProfs Survey Maker Preisgestaltung

Kostenlos $0 Zehn Umfragebeantwortungen/Monat Unbegrenzte Umfragen

Essentials $0.10/Beantwortung pro Monat Logo, Branding und Themen Benutzerdefinierter Willkommens- und Dankeschön-Bildschirm E-Mail-Benachrichtigung für Befragte und mehr

Premium $0,20/Beantwortung pro Monat Umfrage-Bewertung Verzweigungs- und Überspringungslogik Benutzerdefinierte Lizenz, Unternehmenssicherheit, Eigentum und mehr



ProProfs Survey Maker Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

9. SurveyMonkey

über UmfrageMonkey SurveyMonkey ist eine weitere Plattform für Online-Formulare auf unserer Liste mit verschiedenen Plänen, die Einzelpersonen oder Teams zur Verfügung stehen, um Umfragen, Quizze und Abstimmungen für jede Zielgruppe zu erstellen.

SurveyMonkey - Hauptmerkmale

Schnelle Einblicke mit automatischen Diagrammen und Zusammenfassungen

Wählen Sie aus von Experten verfassten Beispielfragen, die Sie in Ihre Umfragen aufnehmen können

Verwenden Sie flexible Berechtigungskontrollen, um Umfragen sicher zu teilen

SurveyMonkey-Profis

Exportieren Sie Ihre Daten in gängigen Formaten wie CSV, XLS, PDF, PPT und SPSS

Wählen Sie aus Dutzenden von Umfragethemen und passen Sie die Layouts an

Messen Sie die Antworten anhand von Branchen-Benchmarks

SurveyMonkey Cons

Die Formularoberfläche kann bei der Erstellung komplexer Felder schwierig zu navigieren sein

Nicht geeignet für Organisationen, die keine große Anzahl von Formularen benötigen

Preispläne sind im Vergleich zu anderen Online-Umfrageprogrammen teuer

Preise für SurveyMonkey

Benutzer können zwischen einem kostenlosen Plan, drei persönlichen Plänen ab $32/Monat und drei Business-Plänen ab $25/Benutzer pro Monat wählen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten.

SurveyMonkey-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (17.440+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (8,790+ Bewertungen)

10. Pardot

über Pardot Die letzte Jotform-Alternative auf der Liste ist Pardot, eine Marketing-Automatisierungslösung mit fortschrittlichen Funktionen für die Formularerstellung zur Unterstützung Ihrer Pipeline-Ziele.

Pardot Hauptmerkmale

Erstellen Sie Anmeldelisten, Veranstaltungsanmeldungen, Bewerbungen und mehr

Umschalten der Anzeigeoptionen zur Anzeige von Feldern, wenn andere Felder bereits ausgefüllt sind

Aufteilung langer Formulare in mehrere kurze Formulare

Pardot Profis

Unbegrenzter Zugriff auf die Pardot Knowledge Base

Pardot Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Keine kollaborationsübergreifenden Funktionen für das Projektmanagement

Nicht geeignet für kleine Organisationen, die schnelle und einfache Formulare benötigen

Pardot-Preise

Wachstum $1.250/Monat/bis zu 10.000 Kontakten (jährlich abgerechnet) 50 Formulare und 50 Landing Pages Integriert marketing-Kalender Verfolgte Social Posts Lead Scoring, Einstufung, und mehr

Plus $2.500/Monat/bis zu 10.000 Kontakten (jährlich abgerechnet) Erweiterte E-Mail-Analysen, E-Mail-Rendering und Vorschau-Analyse Zehn Dashboards zum Engagement-Verlauf B2B marketing-Analysen Google AdWords-Integration, und mehr

Erweitert $4.000/Monat/bis zu 10.000 Kontakte (jährlich abgerechnet) 150 Automatisierungsregeln 1.000 SEO-Keyword-Überwachung Prädiktive Lead-Bewertung Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen, und mehr

Premium $15.000/Monat/bis zu 75.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) Multi-Touch-Attributionsmodelle Kampagnen-Einblicke 20 SSL-Vanity-Domains/Tracker-Domains Dedizierte IP-Adresse und mehr



Pardot-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (17,340+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (560+ Bewertungen)

Was Sie bei einer Jotform Alternative beachten sollten

Jotform eignet sich hervorragend für die Erstellung von Formularen, aber Sie sind hier, weil Sie ein Tool brauchen, das mehr Funktionen bietet, um Ihre Aufgaben zu verwalten.

Es gibt viele Tools zur Formularerstellung, die Ihnen heute zur Verfügung stehen. Aber nur eine Handvoll davon kann mit den Fähigkeiten von Jotform mithalten und übertrifft sie in anderen Bereichen.

Wir haben eine Checkliste erstellt, um die Funktionen hervorzuheben, auf die Sie bei der Auswahl der besten Jotform-Alternative achten sollten. ⬇️

Budgetverwaltung

Mit einer Formularerstellungssoftware, die Budgetierung und Ausgaben unterstützt, sind Sie genauer, wenn Sie Geld mit Formularen einnehmen. Ressourcenmanagement Für die Projektplanung und -durchführung ist eine vollständige Ressourcentransparenz erforderlich, um realistische Teamzeitpläne für die Formularerstellung und -analyse festzulegen.

Gastzugang

Von externen Interessengruppen bis hin zu den Beantwortern von Formularen: Durch die Gewährung von Kontozugriff mit spezifischen Berechtigungen werden Rückfragen per E-Mail vermieden. Zielverfolgung Bessere Entscheidungsfindung durch Analysen der Formularleistung und Kundenzufriedenheit zur Steigerung des Geschäftswerts.

Kostenloser Software-Support

Es ist nicht nachhaltig (oder notwendig), alles über Ihr Software-Tool zu lernen. Wenn Sie also in einer Situation feststecken, sollte der Kundensupport 24/7/365 für Sie da sein.

Beste Jotform-Alternative insgesamt: ClickUp

Die einzigartigen Funktionen von ClickUp eignen sich für Unternehmen aller Branchen und Größen und machen den Einsatz mehrerer Apps für produktivität . Erstellen Sie ein ClickUp-Formular und passen Sie es an, um es mit anderen innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens zu teilen.

Erstellen Sie Ihr ClickUp-Formular noch heute in wenigen Minuten und bringen Sie Ihr nächstes Projekt voran! 🚀