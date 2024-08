10 kostenlose Vorlagen für Bestellformulare in Excel & ClickUp

Wenn Ihr Geschäft regelmäßig Bestellungen anfordert oder ausführt, verschwenden Sie nicht jedes Mal Energie mit der Erstellung neuer Formulare für die Reihenfolge. Rationalisieren Sie die Erstellung von Bestellungen mit kostenlosen Vorlagen für Formulare, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, egal ob Sie Büromaterial bestellen oder Kundenwünsche erfüllen.

Mit den besten Vorlagen für Formulare sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser für die Steigerung Ihres Umsatzes und die Generierung von mehr Aufträgen nutzen können. Genau das werden diese Vorlagen zu erledigen!

Was ist eine Vorlage für ein Formular zur Reihenfolge?

Eine Vorlage für ein Bestellformular ist ein Standardformular, das Sie schnell ausfüllen können, wenn Sie eine neue Reihenfolge erstellen müssen. Es gibt zwei Haupttypen:

Bestellvorlagen können Sie verwenden, um eine neue Reihenfolge für einen Lieferanten zu erstellen, der die Materialien beschafft, die Sie für Ihr Geschäft benötigen

können Sie verwenden, um eine neue Reihenfolge für einen Lieferanten zu erstellen, der die Materialien beschafft, die Sie für Ihr Geschäft benötigen Vorlagen für die Auftragsabwicklung zur Nachverfolgung Ihres Prozesses von der Annahme über die Verpackung bis hin zur Lieferung

Die Verwendungsmöglichkeiten für Vorlagen beschränken sich nicht auf Vorlagen für die Reihenfolge. Sie können Vorlagen für alles finden, von der Reihenfolge der Renovierungsarbeiten bis hin zur Bestellung von Werbegeschenken. Sie können die Vorlagen für Formulare in der Reihenfolge der Bestellungen sogar mit einem Vertriebsverfolgungssystem verbinden, um den Überblick zu behalten.

Unabhängig davon, für welches Formular Sie sich entscheiden, ist Einfachheit der Schlüssel. Ein Formular-Ersteller hilft bei der Standardisierung der Reihenfolge Verwaltung zu standardisieren, um das Geschäft und die täglichen Abläufe zu vereinfachen .

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular zur Reihenfolge aus?

Da in vielen Geschäften mit der Reihenfolge gearbeitet wird, finden Sie zahlreiche Vorlagen für Formulare, die eine Rationalisierung Ihrer Prozesse versprechen. Die folgenden Features helfen Ihnen bei der Auswahl eines Formulars, das für Ihren Betrieb geeignet ist:

Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher eine Vorlage für ein Formular zu verwenden ist, desto leichter wird es sein, Ihre Teams zu ermutigen, es anzunehmen

Je einfacher eine Vorlage für ein Formular zu verwenden ist, desto leichter wird es sein, Ihre Teams zu ermutigen, es anzunehmen Anpassbarkeit: Ihr Geschäft ist einzigartig, daher sollten Sie prüfen, ob die Vorlage anpassbar ist, damit Sie die Effizienz des Formulars entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäfts optimieren können

Ihr Geschäft ist einzigartig, daher sollten Sie prüfen, ob die Vorlage anpassbar ist, damit Sie die Effizienz des Formulars entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäfts optimieren können Einfachheit: Sie müssen wahrscheinlich regelmäßig eine große Anzahl von Bestellungen bearbeiten, was eine einfache Vorlage, die schnell auszufüllen ist, besonders wertvoll macht

Sie müssen wahrscheinlich regelmäßig eine große Anzahl von Bestellungen bearbeiten, was eine einfache Vorlage, die schnell auszufüllen ist, besonders wertvoll macht Farbcodierung: Vorlagen für Bestellformulare, die visuelle Hinweise mit Farbcodierung enthalten, um die Augen des Lesers auf wichtige Details der Reihenfolge zu lenken, helfen, Fehler oder Verwirrung beim Benutzer zu vermeiden

Vorlagen für Bestellformulare, die visuelle Hinweise mit Farbcodierung enthalten, um die Augen des Lesers auf wichtige Details der Reihenfolge zu lenken, helfen, Fehler oder Verwirrung beim Benutzer zu vermeiden Integration in das Projektmanagement: Die Integration Ihrer Formulare in eine Software zur Verarbeitung von Online-Zahlungen und zum Einzug von Online-Zahlungen kann die Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und gleichzeitig die Kosten senken

Wenn Sie Vorlagen finden, die zu Ihrer Situation und Ihrem Umfeld passen, können Sie deren Relevanz für Ihr Geschäft maximieren.

10 Vorlagen für Formulare für die Reihenfolge im Jahr 2024

1. ClickUp Formular Vorlage für die Reihenfolge der Produktbestellung

ClickUp Formular Vorlage für die Reihenfolge der Produktbestellung

Mit dem ClickUp Formular Vorlage für die Reihenfolge der Produkte können Sie die Reihenfolge Ihrer Bestellungen von der Platzierung bis zur Erfüllung leicht nachverfolgen. Diese Vorlage für ein einfaches Formular gibt Ihnen einen Überblick über jede Phase des Bestellvorgangs, einschließlich:

Bestellt

Verpackt

Auf dem Transportweg

Geliefert

Erfüllt

Aber das ist nur der Anfang. Sie können benutzerdefinierte Felder zu jeder Reihenfolge hinzufügen, z. B. eine Nummer zur Nachverfolgung, den Gesamtpreis sowie Produktname, -typ und -menge. Sie können diese Felder zur Erstellung von Berichten verwenden, um Trends aufzuzeigen.

Sie können sogar Tags für den Kundenservice verwenden, wie z. B. Probleme mit der Reihenfolge und eine benutzerdefinierte Funktion für Rücksendungen und Nachbestellungen - ein automatisierter Days Since Order Tracker hilft Ihnen, alles reibungslos zu gestalten.

Und jetzt kommt der Clou: In der Ansicht "Formular" können Kunden ihre Bestellungen mit allen erforderlichen Details übermitteln, die automatisch in Ihre Ansicht des Trackers übernommen werden. Diese Integration stellt sicher, dass Sie keine neu aufgegebene Reihenfolge übersehen und gleichzeitig einen zentralen Ort für alle relevanten Informationen haben.

2. ClickUp Bestellung & Inventar Vorlage

ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventarisierung

Wenn Sie die Reihenfolge Ihrer Bestellungen bei Lieferanten nachverfolgen möchten, ist die ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventar ist Ihr Online Formular für die Reihenfolge. Mit ihm können Sie Ihre Unternehmensressourcen verwalten, einschließlich des aktuellen Bestands und der Reihenfolge Ihrer Bestellungen, um diesen Bestand aufzufüllen.

Der Inventar-Tracker enthält zwei Listen zur Nachverfolgung des Lagerbestands für Ihre Kunden. Sie können Elemente mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen versehen, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Bestand niedrig ist, oder einfach nach Menge sortieren, um einen Überblick über Ihre Lagerbestände zu erhalten.

Aber die Ansicht "Reihenfolge" macht diese Vorlage zu etwas ganz Besonderem. Sie ist mit fünf Spalten voreingestellt:

Zur Reihenfolge

Geordnet

In Transit

Geliefert

Vorrätig

Sie können die Produktkategorie, die individuelle Produkt ID und den Hauptlieferanten für jedes Element hinzufügen und sie durch die Lieferkette bewegen, wenn sich der Status der Reihenfolge ändert. Diese Vorlage verwendet diese Felder, um Ihre Liste zu aktualisieren und Ihren Lagerbestand auf dem neuesten Stand zu halten.

3. ClickUp Formular für die Änderung der Reihenfolge bei Renovierungen Vorlage

ClickUp Formular zur Änderung der Reihenfolge bei Renovierungen Vorlage

Viele Businesses, insbesondere größere Bauunternehmen, verwalten ständig umfangreiche Projekte mit ständig wechselnder Reihenfolge. Die ClickUp Formular für die Änderung der Reihenfolge bei Renovierungen Vorlage hilft Ihnen bei der Nachverfolgung selbst der komplexesten Anfragen.

Ein einfaches Formular für die Änderungsreihenfolge ermöglicht es Auftragnehmern und Kunden, Änderungen am Projekt zu beantragen. Felder wie der Grund für die Änderung, die Auswirkungen und der Speicherort des Projekts sorgen für zusätzlichen Kontext, und Sie können Datenfelder hinzufügen, z. B. die ursprüngliche ID des Vertrags, die neue Vertragslaufzeit und den neuen Preis.

Der Änderungsauftrag fließt dann in eine Liste mit der Übersicht der Änderungsaufträge ein, die automatisch nach neuen Aufträgen, Aufträgen in Prüfung und abgelehnten Aufträgen sortiert ist und der Sie Zeitleisten, Eigentümer und andere Details zuweisen können. Sortieren Sie dann nach Priorität oder Status, um einen Überblick über alle wichtigen Entscheidungen im Projekt zu erhalten.

Diese Vorlage für ein Formular zur Auftragsabwicklung funktioniert am besten, wenn Sie ClickUp als Ihre CRM für die Fertigung denn Sie können Aufgaben und Änderungsaufträge an Ihre größeren Bauprojekte im System anhängen und so eine einzige Quelle der Wahrheit und eine Projektübersicht für Ihr Team schaffen.

4. ClickUp Formular für die Reihenfolge der Lieferung Vorlage

ClickUp Supply Formular Vorlage

Kein Geschäft kann ohne einen stetigen Strom von Verbrauchsmaterialien, einschließlich Büromaterialien, Möbeln, Tools oder anderen Standardelementen, die das Rückgrat Ihrer täglichen Managementprozesse bilden, effektiv laufen.

Die ClickUp Supply Formular Vorlage ist ein benutzerdefiniertes Formular, das die Reihenfolge der Bestellungen und Nachbestellungen für Ihr Unternehmen vereinfacht.

Beginnen Sie mit dem Formular für die Reihenfolge der Lieferungen, indem Sie Informationen abschließen wie:

Art der Lieferung

Anforderer (mit Kontaktinformationen)

Lieferant (mit Kontaktinformationen)

Abteilung

Notizen

Anschließend durchläuft jede Reihenfolge einen Genehmigungsprozess, den Sie ebenfalls in der Vorlage markieren können. Jede neue Anfrage, die über das Formular eingereicht wird, füllt automatisch die Liste "Neue Aufträge", aber Sie können nach Abteilungen sortieren und die Reihenfolge Ihrer Bestellungen bis zur Erfüllung verfolgen.

Wünschen wir uns nicht alle, dass die Reihenfolge der Bestellungen ein wenig weniger Kopfzerbrechen bereitet? Mit dieser kostenlosen Vorlage für ein Formular für die Reihenfolge der Bestellungen ist das möglich.

5. ClickUp Cookie Formular Vorlage für die Reihenfolge

ClickUp Cookie Formular Vorlage für die Reihenfolge

Wir haben eine leckere Vorlage für Sie gebacken. Obwohl wir sie für Kekse entworfen haben, bedeutet das nicht, dass die ClickUp Cookie Formular Vorlage für die Reihenfolge ist nur für diesen Anwendungsfall gedacht. Ganz im Gegenteil, seine stromlinienförmige Einfachheit bietet zahlreiche Vorteile für eine beliebige Nummer von Geschäften und Branchen, ob Sie nun benutzerdefinierte T-Shirts mit einem Formular für T-Shirt-Bestellungen versenden oder Druckaufträge mit einem Formular für Fotobestellungen jonglieren.

Wie bei vielen der in diesem Leitfaden erwähnten Vorlagen beginnt dies mit dem Formular zur Bestellung. Benutzerdefinierte Felder des Formulars, wie z. B. Keksgeschmack, Lieferadresse, Lieferdatum und Menge, bieten Ihnen die Grundlagen, um mit der Auftragsabwicklung zu beginnen.

Danach werden Sie sich mit dem Order Processing Board anfreunden, das Ihnen bei der Nachverfolgung der Phasen hilft, die eine neue Bestellung durchlaufen muss. Und Sie werden die Datenbank für Keksbestellungen lieben, in der alle eingegangenen Bestellungen nach Keksgeschmack in einer einfachen, visuellen Tabelle aufgelistet sind.

Stellen Sie sich vor, was diese Vorlage für andere Produkte zu erledigen vermag, wenn sie das schon für Kekse kann. Mit ein paar einfachen Anpassungen, wie z. B. der Änderung des Produktgeschmacks in eine T-Shirt-Farbe für ein T-Shirt-Formular, können Sie diese Vorlage für jedes Geschäft mit mehreren Produkten verwenden, um die Reihenfolge der Bestellungen zu optimieren.

6. ClickUp Ordner für die Auftragsabwicklung

ClickUp Order Fulfillment Ordner

Optimiert für E-Commerce Geschäfte, die ClickUp Vorlage für die Abarbeitung der Reihenfolge stellt sicher, dass Sie alle neuen Reihenfolgen pünktlich ausliefern, mit einem rationalisierten Workflow, der Zeitverluste minimiert.

Der Prozess beginnt mit vier benutzerdefinierten Status: Offen, In Bearbeitung, Auf Lager und Nicht auf Lager, um Ihre Reihenfolge im Prozess zu vereinfachen. Benutzerdefinierte Felder, wie z. B. Kostenträger und Bestellmenge, erleichtern die Kategorisierung einzelner Bestellungen.

Fügen Sie neue Bestellungen über das Formular zur Übersicht hinzu und sehen Sie sich dann die Übersicht auf höchster Ebene mit Board- und Listenansichten an. Erweiterte Ansichten, wie z. B. Produktnachfrage, ermöglichen es Ihnen, Trends zu analysieren und Ihren Bestand auf einem überschaubaren Niveau zu halten.

E-Commerce ist nicht die einzige potenzielle Verwendung für diese Vorlage. Sie ist immer dann nützlich, wenn Sie die Reihenfolge der Bestellungen verwalten müssen. Und da sie in der ClickUp Software enthalten ist, können Sie diese kostenlose Vorlage in andere Prozesse integrieren, z. B. in Ihre vorlagen für die Kontoplanung oder die sicheren Formulare für die Reihenfolge der Bestellungen auf Ihrer Website.

7. ClickUp Unternehmen Swag Reihenfolge Vorlage

ClickUp Company Swag Orders Vorlage

Egal, ob Sie Werbegeschenke für die interne Stimmung oder als Kundengeschenke verschenken möchten, für die meisten Unternehmen sind Werbeelemente ein wichtiger Schlüssel zur Marketing- und Personalstrategie. Die ClickUp Vorlage für die Reihenfolge der Firmengeschenke stellt sicher, dass der Bestellvorgang einfach bleibt, wenn Ihr Geschäft mehr Werbegeschenke benötigt, ganz gleich, ob Sie ein Formular für die Bestellung von T-Shirts oder ein Formular für die Bestellung von Schreibwaren mit Markenzeichen benötigen.

Diese einfache Tabelle bietet eine Übersicht über die Reihenfolge der Bestellungen von Werbeartikeln: Neu, Warten auf Nachschub, Versandfertig und Versendet. Für jede Zeile können Sie den Kundennamen, die Größe des Teams und die Kontaktdaten angeben, zusammen mit Variablen wie Fälligkeitsdatum, Preis pro Element und Menge.

Neben diesen grundlegenden Angaben können Sie auch farbcodierte Felder des Formulars, wie z. B. Zahlungsinformationen und Versandpartner, für erweiterte Analysen verwenden. Sobald Sie diese Variablen platziert haben, können Sie in der Listenansicht "Notwendige Zahlungen" erkennen, wo Sie Nachfassaktionen für laufende Einnahmen benötigen.

8. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Für größere, eher prozessorientierte Vertriebsabläufe ist die ClickUp Sales Tracker Vorlage ist genau das, was Ihr Geschäft braucht, um organisiert zu bleiben.

Diese Vorlage verfolgt und analysiert Ihren Verkaufsprozess auf der Ebene der einzelnen Reihenfolge in drei Ansichten:

Die Ansicht "Sales Tracker " zeigt jedes Ihrer Produkte nach Monat geordnet, einschließlich Variablen wie Produkttyp, Stückkosten, Stückpreis, Versandkosten, Gewinnspanne, Nummer der Rücksendungen und Einzelziel des Gewinns

zeigt jedes Ihrer Produkte nach Monat geordnet, einschließlich Variablen wie Produkttyp, Stückkosten, Stückpreis, Versandkosten, Gewinnspanne, Nummer der Rücksendungen und Einzelziel des Gewinns die Ansicht Verkaufsstatus pro Produkt konzentriert sich auf jedes einzelne Produkt, um einen besseren Einblick in die Bereiche zu erhalten, in denen Ihr Team seine Ziele erfüllt und in denen Sie mehr Aufwand für den Verkauf betreiben müssen

konzentriert sich auf jedes einzelne Produkt, um einen besseren Einblick in die Bereiche zu erhalten, in denen Ihr Team seine Ziele erfüllt und in denen Sie mehr Aufwand für den Verkauf betreiben müssen Die Ansicht "Umsatz pro Monat " konzentriert sich auf den Gesamtumsatz und -gewinn über alle Produkte hinweg und bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung des Teams

Durch diese mehrschichtige Übersicht erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihren Vertrieb prozess, die Ihre Entscheidungsfindung unterstützen . Die Tatsache, dass es gleichzeitig ein vorlage für den Verkaufsbericht ist ein netter Bonus.

9. ClickUp Zahlung Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für Zahlungen

Die ClickUp Zahlung Formular Vorlage hilft Ihnen dabei, wichtige Informationen an jede Reihenfolge, die Sie für persönliche und Online-Zahlungen erhalten, anzuhängen. So können Sie leichter nachvollziehen, welche Bestellungen Sie bereits bearbeitet haben und welche noch nachbearbeitet werden müssen, um Einnahmen zu erzielen.

Der Standardanwendungsfall für die Vorlage konzentriert sich auf Tickets für Ereignisse, aber einige schnelle Anpassungen ermöglichen es, dass sie in jeder Branche gleichermaßen gut funktioniert.

Die Standardansicht konzentriert sich auf Produktkategorien, bevor die Kontaktinformationen, die Zahlungsart und der Status des Zahlungseingangs für jede Reihenfolge aufgelistet werden. Von dort aus können Sie Teammitglieder für Nachverfolgungen und Fälligkeitsdaten zuweisen und sogar Quittungen anhängen, um Ihre physischen und Online-Zahlungen zu verfolgen.

10. Excel Reihenfolge Formular Vorlage von ExcelTemplates

Über ExcelVorlagen Wenn Sie einfach nur eine Excel-Vorlage für die Nachverfolgung und Erfüllung Ihrer Reihenfolgen suchen, kann Ihnen die ExcelTemplates Vorlage für ein Formular für Bestellungen helfen. Es ist eine statische Alternative zu Google Formulare und einige der oben erwähnten ClickUp Vorlagen, die Ihnen helfen, die Ablage und die Reihenfolge der Bestellungen für Ihr Geschäft zu standardisieren.

Oben steht das grundlegende Branding, gefolgt von Informationen wie der Versandadresse und den einzelnen Elementen der Reihenfolge nach. Die Spalten mit den Kosten summieren den Gesamtpreis und geben Ihnen einen Überblick über die macht es Ihrem Lieferanten leicht, die Reihenfolge einzuhalten.

Machen Sie sich bereit für die Reihenfolge und optimieren Sie Ihre Prozesse mit ClickUp

Seien wir ehrlich: Sie müssen Bestellungen mit oder ohne Vorlage erfüllen und anfordern. Die Frage ist nur, inwieweit die von Ihnen gewählte Vorlage Ihrem Geschäft nützt

Diese Vorlagen bieten zahlreiche Vorteile, aber ihr größter Vorteil ist, dass sie sich direkt in Ihre Plattform für das Arbeitsmanagement integrieren lassen.

Denken Sie zum Beispiel an die Möglichkeit, die Vorlagen für die Reihenfolge in Ihre lead-Management-Software . Jetzt kann Ihr Vertriebsteam die erste Reihenfolge eines neu konvertierten Leads einfach eingeben.

Sie können auch eine Verbindung zwischen einzelnen Aufträgen und der Nachverfolgung von Aufträgen mit Ihrer OKR-Software in Betracht ziehen. Jetzt können Sie Ihre verkaufsziele auf greifbare Ergebnisse, um sie effektiver und realistischer zu machen.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Als Tool zur Verwaltung Ihres gesamten Workflows bieten wir nicht nur Lead- oder Projektmanagement. Wir sind nicht nur eine Plattform für die Einstellung von Zielen. Wir sind all das und mehr - einschließlich der Möglichkeit, Einstellungen für die Reihenfolge direkt auf der Plattform vorzunehmen.

Und das Beste ist, dass wir Vorlagen auf allen Ebenen anbieten, einschließlich unseres Free Forever-Plans. Sie glauben uns nicht? Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto und installieren Sie dann eine der Vorlagen aus diesem Leitfaden, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken!