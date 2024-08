10 beste Fertigungs-CRM im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

Wenn Sie in der Fertigungsindustrie tätig sind und ein CRM suchen, um Ihre Prozesse zu verbessern und Ihren Kundenstamm zu erweitern, brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Wir haben eine Liste außergewöhnlicher CRM-Software und -Tools für die Fertigungsindustrie zusammengestellt, die Sie bei der Verwaltung wichtiger Beziehungen unterstützen und den Umsatz steigern, rationalisierung Ihrer Prozesse und die Optimierung der Abläufe.

In diesem Blog haben wir die zehn besten CRM-Softwareprodukte für die Fertigungsindustrie auf der Grundlage ihrer Preise, Features, Kundensupports und ihrer Gesamtleistung in Bezug auf die Verwaltung wichtiger Beziehungen und die Optimierung von Abläufen ausgewählt. Diese am besten bewerteten Lösungen bieten eine Fülle von Features, von leistungsstarken Analysen bis hin zu anpassbaren Plattformen, die Ihnen helfen werden, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Lassen Sie uns also gleich eintauchen!

Was macht ein gutes CRM für die Fertigung aus?

Schauen wir uns einige Schlüssel-Features an, die eine gute CRM-Software für die Fertigung ausmachen. Die besten Tools sollten Folgendes bieten:

Analytik und Berichterstellung : Umfassende Funktionen für das Management von Kundenbeziehungen mit benutzerdefinierten Dashboards und robusten Features für die Berichterstellung, die Einblicke in wichtige Leistungsindikatoren gewähren, um zukünftige Verkäufe vorherzusagen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen

: Umfassende Funktionen für das Management von Kundenbeziehungen mit benutzerdefinierten Dashboards und robusten Features für die Berichterstellung, die Einblicke in wichtige Leistungsindikatoren gewähren, um zukünftige Verkäufe vorherzusagen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung : Eine solideCRM-System sollte Anpassungsoptionen bieten, die es Herstellern ermöglichen, Workflows zu erstellen, die ihre Bedürfnisse und Präferenzen unterstützen, und ihnen die Flexibilität geben, die Plattform anzupassen, wenn ihr Team und ihr Geschäft wachsen

: Eine solideCRM-System sollte Anpassungsoptionen bieten, die es Herstellern ermöglichen, Workflows zu erstellen, die ihre Bedürfnisse und Präferenzen unterstützen, und ihnen die Flexibilität geben, die Plattform anzupassen, wenn ihr Team und ihr Geschäft wachsen Lead-Generierung und -Verwaltung : Automatisierte Lead-Erfassung undnurturing-Prozesse für effiziente Kundenansprache *Workflow-Automatisierung und Reihenfolge: Automatisierung von Vertrieb und Marketing, Nachverfolgung der Reihenfolge und Kundendienstprozesse

: Automatisierte Lead-Erfassung undnurturing-Prozesse für effiziente Kundenansprache *Workflow-Automatisierung und Reihenfolge: Automatisierung von Vertrieb und Marketing, Nachverfolgung der Reihenfolge und Kundendienstprozesse Benutzerfreundliche Schnittstelle : Benutzerfreundliche Oberfläche zur Erleichterung der Akzeptanz durch den Benutzer undzeit und Ressourcen zu sparen *Mobil- und Fernzugriff: Wählen Sie ein CRM-System, auf das über eine mobile App zugegriffen werden kann. So können Vertriebsmitarbeiter, Manager und andere Schlüsselakteure jederzeit und von überall aus Aktualisierungen anzeigen, auf Kundendaten zugreifen und vieles mehr

: Benutzerfreundliche Oberfläche zur Erleichterung der Akzeptanz durch den Benutzer undzeit und Ressourcen zu sparen *Mobil- und Fernzugriff: Wählen Sie ein CRM-System, auf das über eine mobile App zugegriffen werden kann. So können Vertriebsmitarbeiter, Manager und andere Schlüsselakteure jederzeit und von überall aus Aktualisierungen anzeigen, auf Kundendaten zugreifen und vieles mehr Erschwingliche Pläne: Flexible Preisoptionen für produzierende Geschäfte jeder Größe

10 beste CRM für produzierende Geschäfte im Jahr 2024

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation und verfolgen Sie Kundeninteraktionen in ClickUp von jedem Gerät aus ClickUp ist ein effektives CRM tool das gleichzeitig als Projektmanagement-Lösung für jede Art von Geschäft, Team und Anwendungsfall dient, einschließlich eines app für das Vertriebsmanagement und CRM für die Fertigung.

Die Plattform bietet robuste Features, die Sie bei folgenden Aufgaben unterstützen lead-Management , Berichterstellung und Analysen, Verkaufsprognosen und vieles mehr. Vor allem aber erlaubt die hohe Flexibilität den Benutzern, die Plattform an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen.

Durch den Einsatz von ClickUp als CRM-Software für Hersteller können Sie alle Ihre Kundeninformationen organisiert und leicht zugänglich halten, während Sie gleichzeitig Ihren Vertriebsprozess rationalisieren und die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Vertriebsteam und anderen Abteilungen in Ihrem Unternehmen verbessern.

ClickUp beste Features

Vollständig anpassbare Plattform mit Hunderten von flexiblen und intuitiven Features für das Projektmanagement

Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten, darunter die Listenansicht, in der Sie ein benutzerdefiniertes CRM für die Fertigung erstellen können, das Ihren individuellen Geschäftsanforderungen und Workflow-Präferenzen entspricht

Erstellen SieBenutzerdefinierte Felder die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten sind, damit wichtige Informationen jederzeit sichtbar sind

Berichterstellung und erweiterte Analysen in Echtzeit mitbenutzerdefinierten Dashboards* Richten Sie benutzerdefinierte Status ein, um Ihren Projekten verschiedene Phasen hinzuzufügen und rationalisierte Workflows zu erstellen

Verwenden Sie Tags, um Ihre Kontakte und Kunden nach Speicherort, Branche oder einer anderen relevanten Kategorie zu organisieren

Automatisieren Sie Ihren Workflow mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Automatisierungen

Optimieren Sie Ihren Workflow durch die Integration von ClickUp mit über 1.000 work tools

Mobile App für Remote-Arbeiten

PRO TIPP Erfahren Sie, wie Sie ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen , siehe CRM-Beispiele und Anwendungsfälle und Verwendung CRM-Vorlagen von ClickUp um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

ClickUp Limits

Steile Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : Kostenloser Free-Plan mit vielen Features

: Kostenloser Free-Plan mit vielen Features Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise ### 2. Thryv

Verwalten Sie die Interaktionen mit Ihren Clients, führen Sie marketing-Kampagnen mit E-Mail-Marketing, und mehr mit Thryv Thryv ist ein All-in-One-CRM für Hersteller, das wichtige Features wie Terminplanung, Zahlungsabwicklung und E-Mail-Marketing bietet. Es lässt sich auch in gängige Plattformen wie QuickBooks und Outlook integrieren, um Geschäfte effektiv von einem Ort aus zu verwalten.

Thryv beste Features

Integrierte Terminvereinbarungterminplanung für die Fertigung* Funktionen zur Zahlungsabwicklung

E-Mail Marketing Features

Robuste Tools zur Verwaltung von Kundeninteraktionen

Thryv Beschränkungen

Mobile App kann fehlerhaft sein

Benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen CRMs limitiert

Keine integrierte Funktion für Anrufe

Preise für Thryv

Starter : $45/Monat

: $45/Monat Essential : $95/Monat

: $95/Monat Professionell : $195/Monat

: $195/Monat Kontakt für Enterprise-Preise

3. FreeAgent CRM

Erfassen Sie E-Mails, Anrufe, Meetings und mehr mit FreeAgent CRM FreeAgent CRM ist ein Cloud-basiertes Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das für kleine Geschäfte entwickelt wurde. Diese CRM-Software enthält Features für das Pipeline-Management, die Nachverfolgung von Leads und eine umfassende Berichterstellung, was sie zu einem bemerkenswerten CRM für die Fertigung macht. Die Plattform ist intuitiv und einfach, was sie zu einer hervorragenden Option für Fertigungsunternehmen macht, die ein einfaches CRM suchen.

FreeAgent CRM beste Features

Automatisiertes Lead-Management

Intuitives Pipeline-Management

Anpassbare Kontaktverwaltung

Einfach zu bedienen

Einschränkungen von FreeAgent CRM

Limitierte Integrationen

Die Berichterstellung ist nicht so fortschrittlich wie bei anderen CRMs

Keine mobile App für Remote-Arbeiten

Preise von FreeAgent CRM

Starter : $0/Monat

: $0/Monat Professionell : $29/Monat/Benutzer

: $29/Monat/Benutzer Enterprise: $99/Monat/Benutzer

4. HubSpot CRM

Verwalten von Kontakten, Vertrieb, Pipeline, digitalem Marketing und Lead Nurture mit HubSpot CRM HubSpot CRM ist eine großartige Option für Hersteller und alle Vertriebsteams, die nach einer erschwinglichen, benutzerfreundlichen CRM-Lösung suchen. Mit ihren Integrationsmöglichkeiten und automatisierten Features kann diese CRM-Software Geschäften bei der Lead-Generierung helfen, Zeit sparen und ihren gesamten Vertriebs- und Marketingaufwand verbessern.

HubSpot CRM beste Features

Integration mit anderen HubSpot tools wie Marketing Hub und Sales Hub

Anpassbare Dashboards und Berichterstellungen zur Unterstützung eines Vertriebsteams

Automatisierte Tools zur Lead-Erfassung und Lead-Generierung

HubSpot CRM Limitierungen

Benutzerdefinierte Optionen limitiert

Kein integriertes Telefonie Feature

Limitierter Kundensupport für die kostenlose Version

HubSpot CRM Preise

Free : Enthält grundlegende Features wie Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen und E-Mail-Vorlagen

: Enthält grundlegende Features wie Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen und E-Mail-Vorlagen Starter : Ab $50/Monat für erweiterte Features wie Meeting-Planung, Live-Chat und E-Mail-Nachverfolgung

: Ab $50/Monat für erweiterte Features wie Meeting-Planung, Live-Chat und E-Mail-Nachverfolgung Professional : Ab $500/Monat für noch fortschrittlichere Features wie prädiktive Lead-Bewertung und benutzerdefinierte Berichterstellung

: Ab $500/Monat für noch fortschrittlichere Features wie prädiktive Lead-Bewertung und benutzerdefinierte Berichterstellung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für Geschäfte mit komplexeren Anforderungen

5. NetHunt CRM

Verwalten Sie Leads, pflegen Sie Kundenbeziehungen, überwachen Sie Vertriebsfortschritte und vieles mehr mit NetHunt CRM NetHunt CRM ist eine Cloud-basierte Software, die sich auf rationalisierung von Verkaufs- und Kundendienstabläufen was es zu einem guten CRM für die Fertigung macht. Als CRM-Software bietet es Geschäften einen Bereich von Features zur Verwaltung von Kundeninformationen, zur Automatisierung von Workflows und zur Verbesserung der Kundenbindung.

NetHunt beste Features

Integration mit Google Mail

Anpassbare Workflows und Pipelines

Automatisierte Lead-Erfassung

E-Mail-Nachverfolgung und -Vorlagen

Mobile App für Fernzugriff

NetHunt Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Kein eingebautes Telefonie Feature

Limitierter Kundensupport für die kostenlose Version

NetHunt Preise

Free: Beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement, E-Mail-Nachverfolgung und Massen-E-Mail-Kampagnen

Beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement, E-Mail-Nachverfolgung und Massen-E-Mail-Kampagnen Professional: Ab $24/Benutzer/Monat für erweiterte Features, einschließlich Pipeline-Management, benutzerdefinierte Felder und Berichterstellung

Ab $24/Benutzer/Monat für erweiterte Features, einschließlich Pipeline-Management, benutzerdefinierte Felder und Berichterstellung Enterprise: Ab 48 $/Benutzer/Monat für noch fortschrittlichere Features wie mehrere Pipelines und erweiterte Automatisierung

6. Maximizer CRM

Nachverfolgung der Aktivitäten von Vertriebsmitarbeitern, Überwachung der individuellen Effektivität und vieles mehr mit Maximizer CRM Maximizer CRM ist eine Cloud-basierte Software, die Geschäften Tools für die Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Kundenservice zur Verfügung stellt. Teams können dieses Tool als CRM für die Fertigung nutzen, da es einen Bereich von Features bietet, die Geschäften helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern.

Maximizer CRM beste Features

Anpassbare Dashboards

Automatisierte Lead-Erfassung

Integriertes Telefonie Feature

Integration in Microsoft Outlook

Mobile App für Fernzugriff

Maximizer CRM Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Berichterstellungen

Veraltete Benutzeroberfläche

Limitierter Kundensupport für die kostenlose Version

Maximizer CRM Preise

Free: Beinhaltet grundlegende Features wiekontaktverwaltung und Nachverfolgung von Verkaufschancen

Beinhaltet grundlegende Features wiekontaktverwaltung und Nachverfolgung von Verkaufschancen Pro: Ab 35 $/Benutzer/Monat für erweiterte Features, einschließlich E-Mail-Marketing, Prognosen und Pipeline-Management

Ab 35 $/Benutzer/Monat für erweiterte Features, einschließlich E-Mail-Marketing, Prognosen und Pipeline-Management Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen mit komplexeren Anforderungen

7. EngageBay

Mit EngageBay Website-Besucher akquirieren, binden und in Kunden umwandeln EngageBay ist eine großartige Option für Hersteller, die nach einer kosteneffektiven All-in-One-CRM-Lösung suchen. Seine Features zur Automatisierung können Unternehmen helfen, Zeit zu sparen und ihren Aufwand für Vertrieb und Marketing zu verbessern. Unternehmen sollten jedoch bedenken, dass dieses Tool als CRM für das produzierende Gewerbe nur begrenzt benutzerdefinierte Optionen für Berichte und Integrationen bietet.

EngageBay beste Features

Umfassende All-in-One-Lösung

Anpassbare Dashboards und Workflows

Automatisierte Lead-Erfassung und -Pflege

Mobile App für Fernzugriff

EngageBay Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Berichterstellung

Kein eingebautes Telefonie Feature

Limitierte Integrationen im Vergleich zu anderen CRM tools

Preise von EngageBay

Free : Beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement und Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen

: Beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement und Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen Basis : Ab 8,99 $/Benutzer/Monat für erweiterte Vertriebs- und Marketing-Features wie E-Mail-Sequenzen und Web-Formulare

: Ab 8,99 $/Benutzer/Monat für erweiterte Vertriebs- und Marketing-Features wie E-Mail-Sequenzen und Web-Formulare Growth : Ab 29,99 $/Benutzer/Monat für noch fortschrittlichere Features, einschließlich erweiterter Berichterstellung und Automatisierung

: Ab 29,99 $/Benutzer/Monat für noch fortschrittlichere Features, einschließlich erweiterter Berichterstellung und Automatisierung Pro: Ab 47,99 $/Benutzer/Monat für zusätzliche Features für Kundenservice und Engagement

8. Freshsales

Verwalten Sie ihre Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden mit Freshsales CRM Freshsales ist ein benutzerfreundliches CRM tool, das produzierenden Unternehmen eine Reihe von Features zur Verwaltung ihrer Kundendaten und zur Automatisierung von Arbeitsabläufen bietet. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es zu einer beliebten Wahl für kleine bis mittlere Geschäfte, die eine kostengünstige CRM-Lösung suchen.

Freshsales beste Features

Anpassbare Pipelines und Dashboards

Automatisierte Lead-Erfassung und -Wertung

Integrierte Telefon- und E-Mail-Integration

Erweiterte Berichterstellung und Analysen

Mobile App für Fernzugriff

Freshsales Beschränkungen

Limitierung der Nummer von benutzerdefinierten Feldern und Workflows für Pläne der unteren Stufe

Limitierte Integrationen im Vergleich zu anderen CRM tools

Einige Benutzer haben eine langsame Reaktionszeit für die mobile App berichtet

Freshsales Preise

**Free für unbegrenzte Benutzer mit grundlegenden Features wie Lead-, Kontakt- und Deal-Management

Blossom: Ab $12/Benutzer/Monat für erweiterte CRM-Features wie Lead Scoring und Berichterstellung

Ab $12/Benutzer/Monat für erweiterte CRM-Features wie Lead Scoring und Berichterstellung Garden: Ab 25 $/Benutzer/Monat für erweiterte Features wie Gebietsmanagement

Ab 25 $/Benutzer/Monat für erweiterte Features wie Gebietsmanagement Estate: Ab 49 $/Benutzer/Monat für zusätzliche Features für den Kundensupport wie Ticketing und erweiterte Analysefunktionen

9. Keap CRM

Verwenden Sie Keap CRM für Zahlungen, Terminplanung, Berichterstellung und mehr Keap CRM ist eine hervorragende Option für Hersteller, die eine umfassende CRM-Lösung mit Features zur Automatisierung suchen. Diese CRM-Software verfügt über anpassbare Pipelines und Phasen, die den Geschäften bei der Rationalisierung ihrer Vertriebsprozesse helfen können, und ihre E-Commerce-Integration kann zur Steigerung des Umsatzwachstums beitragen. Allerdings sollten sich Geschäfte über die begrenzten benutzerdefinierten Optionen für Berichterstellung und das Fehlen eines integrierten Telefonie-Features im Klaren sein.

Keap CRM beste Features

Automatisierte Lead-Erfassung und Nachverfolgung

Integration in den elektronischen Handel

Mobile App für Fernzugriff

Erweiterte Berichterstellung und Analyse

Grenzen von Keap CRM

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Berichterstellung

Kein eingebautes Telefonie Feature

Einige Benutzer haben über langsame Reaktionszeiten berichtet

Preise für Keap CRM

Grow: Beginnt bei $79/Monat für bis zu 500 Kontakte und beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement und Terminplanung

Beginnt bei $79/Monat für bis zu 500 Kontakte und beinhaltet grundlegende Features wie Kontaktmanagement und Terminplanung Pro: Beginnt bei $149/Monat für bis zu 500 Kontakte und beinhaltet erweiterte Features wie Automatisierung und Lead Scoring

Beginnt bei $149/Monat für bis zu 500 Kontakte und beinhaltet erweiterte Features wie Automatisierung und Lead Scoring Infusionsoft: Benutzerdefinierte Preise für erweiterte Features wie E-Commerce und Automatisierung der Vertriebspipeline

10. Benchmark E-Mail CRM

Erreichen Sie Ihr Publikum und gewinnen Sie neue Kunden mit Benchmark E-Mail CRM Benchmark E-Mail CRM ist eine großartige Option für Hersteller, die ein erschwingliches und benutzerfreundliches E-Mail-Marketing-Tool suchen. Der Drag-and-Drop-Editor für E-Mails und die Features zur Automatisierung können Unternehmen helfen, Zeit zu sparen und das Engagement zu verbessern. Unternehmen sollten jedoch die begrenzten Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung von E-Mail-Vorlagen und das Fehlen eines integrierten Telefonie-Features bedenken.

Benchmark E-Mail CRM beste Features

Drag-and-Drop-E-Mail-Editor

Automatisierte E-Mail-Kampagnen

A/B-Tests

Erweiterte Berichterstellung und Analyse

Integration mit anderen Marketing tools

Benchmark E-Mail CRM Limitierungen

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten für E-Mail Vorlagen

Kein eingebautes Telefonie Feature

Limitierte Möglichkeiten zur Unterstützung des Kundensupports

Benchmark E-Mail CRM Preise

Free: Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail Design und Versand

Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail Design und Versand Pro: Beginnt bei $13.99/Monat für erweiterte Features wie Automatisierung und A/B-Tests

Beginnt bei $13.99/Monat für erweiterte Features wie Automatisierung und A/B-Tests Plus: Ab $27.99/Monat mit zusätzlichen Features wie Engagement-Segmentierung und Verhaltensautomatisierung

Ab $27.99/Monat mit zusätzlichen Features wie Engagement-Segmentierung und Verhaltensautomatisierung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen mit komplexeren Anforderungen

Finden Sie das beste CRM für die Fertigungsindustrie

Die Wahl des richtigen CRM für die Fertigungsindustrie kann den entscheidenden Unterschied bei der Rationalisierung von Geschäftsabläufen und der Steigerung der Verkaufsleistung ausmachen. Die besten CRM-Systeme sollten Ihnen helfen bei client-Management marketing-Automatisierung, Lead-Generierung, sowie die Abstimmung Ihrer Vertriebsmitarbeiter, internen Teams und des gesamten Fertigungsunternehmens über Ziele, Aktualisierungen und mehr.

Es gibt zwar viele großartige CRMs verfügbar sticht ClickUp aufgrund seines beeindruckenden Arrays an Features, seiner wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und seiner überwältigend positiven Kundenrezensionen als erste Wahl hervor. Die Benutzerfreundlichkeit, die Integrationsmöglichkeiten und die Tools zur Absatzprognose machen es zu einer ausgezeichneten Option für jedes produzierende Geschäft und Team, das seine Abläufe optimieren möchte.

Mit ClickUp an Ihrer Seite können Sie ein solides CRM für die Fertigungsindustrie aufbauen, das Ihr Geschäft zu neuen Höhen des Erfolgs führen wird. 📈