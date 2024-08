die 10 besten Formstack-Alternativen für die Workflow-Automatisierung im Jahr 2024

Die Einholung von Feedback von Benutzern, potenziellen Kunden oder Mitarbeitern ist eine der gängigsten Methoden zur Verbesserung Ihrer Produkte und Geschäftsabläufe. Moderne Formularerstellungssoftware ermöglicht sogar automatisierung von Arbeitsabläufen die die Analyse von Daten aus den Antworten erleichtert.

Formstack ist ein beliebtes Softwareprodukt zur Formularerstellung mit einer großen Benutzerbasis. Dass es beliebt ist, bedeutet jedoch nicht, dass es die richtige Wahl für Sie ist.

Wir haben diese Liste der besten Formstack-Alternativen zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, was es sonst noch gibt. Wenn Sie von Formstack wechseln möchten oder sich auf dem Markt nach Alternativen umsehen, wird Ihnen diese Liste helfen, Ihre Auswahl einzugrenzen.

Worauf sollten Sie bei Formstack-Alternativen achten?

Wenn Sie Alternativen zu Formstack vergleichen, müssen Sie sich über die Funktionen im Klaren sein, die die meisten Formularerstellungsprogramme bieten. Sobald Sie wissen, welche Optionen verfügbar sind, konzentrieren Sie sich darauf, die Produkte in die engere Wahl zu nehmen, die die von Ihnen gewünschten Funktionen aufweisen. Einige Faktoren, die Sie im Auge behalten sollten, sind

Integrationen mit Drittanbietern : Die Möglichkeit, verschiedene Softwareprodukte für einen kohärenten Arbeitsablauf zu verbinden, ermöglicht eine größereprozesseffizienz bei Formularübermittlungen. Finden Sie einen Formularersteller, der mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools zusammenarbeitet und grundlegendeaufgabenautomatisierung

*Erweiterte Funktionen: Schauen Sie sich die einzigartigen Funktionen jeder Option an. Wenn eine dieser Funktionen für Ihre Bedürfnisse von zentraler Bedeutung ist, wie z. B. die Offline-Datenerfassung, schränkt dies die Auswahl der Optionen ein

: Einige Unternehmen haben sehr strenge Anforderungen an die Einhaltung von Daten. Wenn das auf Sie zutrifft, stellen Sie sicher, dass die Software, die Sie auswählen, diese Anforderungen erfüllt Preisgestaltung: Die Preisgestaltung von Software kann verwirrend sein, da es für jede Option mehrere Stufen gibt und jede Stufe über unterschiedliche Funktionen verfügt. Suchen Sie nach einem Produkt, das in Ihrem Budget liegt, aber auch ein gutes Verhältnis zwischen Kosten und Funktionen bietet

Die 10 besten Formstack-Alternativen im Jahr 2024

Lassen Sie uns die Stärken und Schwächen der 10 besten Formstack-Alternativen aufschlüsseln und weitere Informationen zur Erstellung von Online-Formularen bereitstellen.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit einem Drag-and-Drop-Formularersteller und bedingter Logik! Bekannt für seine umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten clickUp macht das Hinzufügen von Formularen zu Ihrem Workflow einfach. Verwenden Sie ClickUp-Formulare komponenten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Erstellen Sie ein Formular, analysieren Sie die Antworten und delegieren Sie aktionspunkte an alle Teammitglieder von der gleichen Stelle aus.

Um den Benutzern den schnellen Einstieg zu erleichtern, bietet ClickUp eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, darunter viele für feedback-Formulare . Das Verfahren ist einfach, nahtlos und erfolgreich.

KlickUp beste Eigenschaften

ClickUp-Automatisierungen um eine Aufgabe unter Verwendung der gesammelten Informationen zu erstellen

Funktionen fürzusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern, einschließlich Dokumentenmanagement

Unterstützung fürbedingte Logik um gesammelte Daten zu organisieren

Integration in Software von Drittanbietern

Optionen zum Teilen, Exportieren und Einbetten von Formularen

KlickUp-Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsoptionen für das Formulardesign

Eine steile Lernkurve für die Erstellung komplexer Formulare

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

KlickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Jotform

Über JotformJotform ist ein beliebtes Programm zur Erstellung von Online-Formularen mit einer umfangreichen Auswahl an vorgefertigten Vorlagen. Mit dieser Plattform können Benutzer Formulare für Umfragen, Veranstaltungsanmeldungen, Feedback und mehr erstellen.

Sie erstellen Formulare mit den umfangreichen Anpassungsoptionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche von Jotform und nutzen die Vorteile von bedingter Logik, erweiterten Widgets und Berechnungen, um komplexe Anforderungen zu erfüllen. Durch die Integration von Jotform in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern sind verschiedene Automatisierungsaufgaben möglich.

Jotform legt außerdem großen Wert auf die Datensicherheit, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen in sensiblen Branchen macht.

Jotform beste Eigenschaften

Eine umfangreiche Auswahl an Feldern zur Erstellung von Online-Formularen

Unterstützung für bedingte Logik zur Erstellung interaktiver Formulare

Eine Bibliothek von Formularvorlagen für die Erstellung von Formularen im Gesprächsstil

Gateway-Dienst zur Annahme von Online-Zahlungen

Tools für die Datenverwaltung und -analyse

Einschränkungen von Jotform

Hoher Preis für einige erweiterte Funktionen

Gelegentliche Bugs bei der Erstellung von Formularen

Erweiterte Formularlogik kann schwer zu beherrschen sein

Jotform Preise

Kostenloser Plan

Bronze : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Silber : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Gold : $129/Monat pro Benutzer

: $129/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Jotform Bewertungen und Rezensionen

3. Google Forms

Über Google Google Forms ist ein Teil von Google Workspace (früher bekannt als G Suite). Das Produkt ist tief in das Google-Ökosystem integriert und erleichtert den Nutzern die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung ihrer Arbeit.

Es verfügt nicht über die Anpassungsmöglichkeiten und fortgeschrittenen Funktionen anderer Online-Formularersteller, sondern bietet einen einfachen Ansatz für grundlegende Anforderungen. Dies macht es zu einer idealen Lösung für schnelle Umfragen und einfache Umfragen oder Feedback-Formulare.

Die Benutzer sammeln die Antworten auf Umfragen automatisch in einem Google Sheet, um den Zugriff und die Analyse zu erleichtern, und richten E-Mail-Benachrichtigungen für eingereichte Formulare ein.

Google Forms - die besten Funktionen

Intuitive Schnittstelle zur Formularerstellung, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen

Integration mit anderen Google Workspace-Produkten

Automatisches Senden von Antworten und Daten an Google Sheets

Gemeinsamer oder eingeschränkter Zugriff auf Formulare

Grundlegende Analysefunktionen

Google Forms Einschränkungen

Minimale Anpassungsoptionen für das Erscheinungsbild von Formularen

Fehlende erweiterte Funktionen zur Formularerstellung im Vergleich zu Alternativen

Begrenzte Integration mit Produkten außerhalb des Google-Ökosystems

Google Forms-Preise

Das Google Workspace-Paket umfasst Google Forms. Die folgenden Preise gelten für diese Produktreihe.

Für immer kostenlos

Business Starter : 8 $/Monat pro Nutzer

: 8 $/Monat pro Nutzer Business Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

Google Forms Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40.000 Bewertungen)

4.6/5 (40.000 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

4. SurveyMonkey

Über UmfrageMonkey Wie der Name schon sagt, SurveyMonkey begann als vielseitige Plattform zur Erstellung von Umfragen. Dieser bereits gut etablierte Name wurde auf andere Aufgaben der Formularerstellung ausgeweitet, wobei die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Analysetools beibehalten wurden.

Um den Benutzern den Einstieg zu erleichtern, bietet SurveyMonkey viele vorgefertigte Vorlagen. Es automatisiert die Beantwortung von Umfragen, sendet Erinnerungsnachrichten und passt die Nachrichten auf der Grundlage der Formularbeantwortungen an. Eine weitere Automatisierung ist durch die Verbindung von SurveyMonkey mit Drittanbieter-Apps über Zapier möglich.

Die besten Funktionen von SurveyMonkey

Dynamische Umfragen, die mit Verzweigungslogik erstellt werden

Große Auswahl an Fragetypen

Umfragen, die über viele beliebte Kanäle verteilt werden können

Verschiedene Datenanalyse- und Berichtstools

Tools für die gezielte Ansprache bestimmter Zielgruppen

Einschränkungen von SurveyMonkey

Erweiterte Funktionen sind teurer

Die Benutzeroberfläche kann überwältigend sein, wenn die Formulare groß oder komplex werden

Begrenzte Integration mit Tools von Drittanbietern

SurveyMonkey Preise

Team-Vorteil : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Team Premier : $75/Monat pro Benutzer

: $75/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

SurveyMonkey Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (18.000+ Bewertungen)

4.4/5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (9,000+ Bewertungen)

5. Microsoft Forms

Über Microsoft Teil des 365-Angebots von Microsoft, Microsoft Forms ist eine unkomplizierte Anwendung zur Formularerstellung ähnlich wie Google Forms. Es ist eng mit anderen Produkten der 365-Suite integriert und automatisiert die Datenerfassung und -organisation über Excel und SharePoint.

Wie sein Konkurrent Google beschränkt auch Microsoft Forms die Integrationsmöglichkeiten außerhalb seines Ökosystems, und seine Funktionen sind einfach. Dies könnte die perfekte Lösung für diejenigen sein, die vollständig in die Microsoft-Plattformen investiert sind und grundlegende Anforderungen haben.

Microsoft Forms beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung von Formularen

Integration mit anderen Microsoft 365-Produkten

Unterstützung für Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern

Unterstützung von Quizfragen mit automatischer Benotung

Mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Vorschläge für Umfragefragen

Einschränkungen durch Microsoft Forms

Weniger vordefinierte Vorlagen als bei einigen anderen Wettbewerbern

Begrenzte Optionen für die Anpassung des Erscheinungsbildes eines Formulars

Eingeschränkte Unterstützung für die Integration mit Produkten, die nicht von Microsoft stammen

Microsoft Forms Preise

Business Basic : $6,00/Monat pro Benutzer

: $6,00/Monat pro Benutzer Business Standard : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Business Premium: $22.00/Monat pro Benutzer

Microsoft Forms Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (77 Bewertungen)

6. WPForms

Über WPForms Dieser beliebte Drag-and-Drop-Formularersteller ist ein Plugin für WordPress, eine der größten Plattformen für Webdesign. Es integriert sich in die WordPress-Oberfläche und ermöglicht es den Benutzern, professionelle und komplexe Formulare von ihren Dashboards aus zu erstellen. Dank der Unterstützung für bedingte Logik lassen sich problemlos dynamische Formularinteraktionen erstellen.

Trotz der umfangreichen Funktionen legt WPForms den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Leistung für ein reibungsloses Benutzererlebnis. Die Software verfügt über Plugins für beliebte E-Mail-Plattformen, Zahlungs-Gateways und Customer Relationship Management-Lösungen.

WPForms beste Eigenschaften

Einfach zu bedienende Formularerstellung mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Vorgefertigte Formularvorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Formulare, die ein mobilfreundliches, reaktionsfähiges Design aufweisen

Bedingte Logik, die Formularfelder basierend auf den Eingaben des Befragten anzeigt oder ausblendet

Integration beliebter E-Mail-Marketingplattformen

Einschränkungen von WPForms

Schlechte Funktionalität mit bestimmten WordPress-Themes

Erweiterte Formularfunktionen, die nur in höherpreisigen Paketen verfügbar sind

Begrenzte Integration mit Software von Drittanbietern

WPForms Preise

Basic : $49.50/Jahr

: $49.50/Jahr Plus : $99.50/Jahr

: $99.50/Jahr Pro : $199,50/Jahr

: $199,50/Jahr Elite: $299,50/Jahr

WPForms Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

4.8/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (21 Bewertungen)

7. Typeform

Über TypformularTypenblatt legt großen Wert auf das Erscheinungsbild, was zu einem ansprechenden Ausfüllprozess für die Befragten führt. Es bietet ein einzigartiges, dialogorientiertes Format, das die Benutzer einzeln durch die Fragen führt, um Verwirrung zu vermeiden.

Bei dieser Formstack-Alternative handelt es sich um einen Formularersteller, der eine hervorragende Auswahl an Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle bietet, um den Benutzern einen schnellen Einstieg zu ermöglichen. Er kann ein bisschen von allem. Formulare und Umfragen, Registrierungsformulare, Kontaktformulare, Zahlungsformulare - was auch immer Sie wollen, Typeform kann es wahrscheinlich.

Die Software lässt sich mit mehreren beliebten Drittanbieter-Apps integrieren, um die Automatisierung und Verarbeitung von Umfragedaten zu unterstützen. Die Software folgt einer Mobile-First-Design-Philosophie und bietet responsive Formulare, die sich problemlos an jede Bildschirmgröße anpassen.

Die besten Eigenschaften von Typeform

Verbesserte Formularformulierung mit KI-gestützten Vorschlägen

Eine Vielzahl von interaktiven Formularfeldern

Unterstützung für mehrseitige Formulare und Fortschrittsbalken

Visualisierungs- und Analysetools

Integration mit Tools und Anwendungen von Drittanbietern mit Zapier und Webhooks

Typeform-Einschränkungen

Teure Tarife für die angebotenen Funktionen

Eingeschränkte Anpassungsoptionen in den unteren Preisklassen

Schwierige Verzweigungen und bedingte Formularfunktionen

Typeform-Preise

Für immer kostenlos

Basis : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Plus : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Business : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Typeform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 700 Bewertungen)

8. SurveySparrow

Über SurveySparrow Wie Typeform macht auch SurveySparrow die Erstellung von Online-Formularen einfach. Sie bieten ein konversationelles Formularformat und eine Chat-ähnliche Schnittstelle für die Erfassung von Antworten.

Die Plattform ist eine No-Code-Lösung, die es den Benutzern ermöglicht, dynamische und visuell ansprechende Formulare mit begrenzten technischen Kenntnissen zu erstellen. Außerdem ist es sehr einfach, mit dieser Plattform Umfragen zu erstellen.

Mit SurveySparrow ist es ein Kinderspiel, personalisierte Fragen und interaktive Formularelemente einzubinden. Die Software verwendet Zapier, um die Integration mit Drittanbieter-Apps zu ermöglichen.

Die besten Eigenschaften von SurveySparrow

Formulare mit einer Chat-ähnlichen Oberfläche

Mehrere verfügbare Frageformate

Verzweigungslogik und Personalisierungstools für dynamische Formulare

Echtzeit-Analytik und herunterladbare Berichterstellung

Geplanter Versand per E-Mail, sofort oder nach einem Zeitplan

Einschränkungen von SurveySparrow

Komplexe Formulare können zu Leistungsproblemen führen

Integrationen von Drittanbietern, die nicht immer so stabil sind, wie sie sein könnten

Nützliche Funktionen, die nur in höherpreisigen Tarifen verfügbar sind

SurveySparrow-Preise

Für immer kostenlos

Basic : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Essentials : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Business : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (81 Bewertungen)

9. Paperform

Über Papierform Paperform verfolgt einen stark designorientierten Ansatz bei der Formularerstellung. Fügen Sie verschiedene Medienelemente wie Bilder, Videos und benutzerdefinierte Schriftarten hinzu, um präzise visuelle Designs zu erstellen. Paperform verfügt über eine Vielzahl automatischer Funktionen, die es einsteigerfreundlich machen, egal ob Sie einfache Formulare erstellen oder aufs Ganze gehen möchten.

Dieser Online-Formularersteller lässt sich mit vielen Tools von Drittanbietern zur Automatisierung und Datenerfassung integrieren. Die unkonventionelle Benutzeroberfläche verfügt nicht über eine Drag-and-Drop-Funktion wie viele andere auf der Liste, sondern setzt auf einen intuitiven kontextbezogenen Ansatz.

Beste Eigenschaften von Paperform

Starker Fokus auf Anpassung und Branding von Formularen

Formulare mit eingebetteten Videos und Bildern

Integration mit gängigen Zahlungsabwicklern

Unterstützung für bedingte Logik und dynamische Formulare

Integration mit Zapier, die eine grundlegende Automatisierung von Aufgaben ermöglicht

Einschränkungen bei Papierformularen

Komplexe Formulare mit fortgeschrittenen Funktionen, die für neue Benutzer schwierig zu erstellen sein können

Begrenzte Anpassungsoptionen für das Erscheinungsbild von Formularen im Vergleich zu anderen Formular-Tools

Wertvolle Funktionen, die höherpreisige Pläne erfordern

Preise für Paperform

Essentials : $20/Monat

: $20/Monat Pro : $40/Monat

: $40/Monat Agentur: $135/Monat

Paperform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (42 Bewertungen)

4.5/5 (42 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (86 Bewertungen)

10. 123 Form Builder

Über 123 Form Builder Eine weitere Option, bei der der Schwerpunkt auf der Sicherheit liegt, ist 123 Form Builder. Neben dem Fokus auf Sicherheit zielt 123 Form Builder auf eine einfach zu bedienende Oberfläche ab, mit der sowohl neue als auch erfahrene Benutzer leistungsstarke Formulare erstellen können.

Nahtlose Integration bedeutet, dass Sie (oder Ihr Entwicklungsteam) keine Kopfschmerzen haben. Und die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche bietet eine große Auswahl an Widgets und eine Reihe von Anpassungsoptionen.

123 Form Builder beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Formularerstellung mit einer großen Auswahl an Formularfeldern

Erweiterte Formulare mit bedingter Logik und intelligenten Formularen

Unterstützung für mehrere Sprachen

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Integration mit anderen beliebten Anwendungen und Plattformen

123 Form Builder Einschränkungen

Gelegentliche kleinere Fehler bei der Formularerstellung

Analyse- und Berichtsfunktionen, die nicht so stark sind wie die einiger Mitbewerber

Die Integration von Drittanbietern könnte schwierig einzurichten sein

123 Form Builder Preise

Für immer kostenlos

Gold : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Platin : $37.99/Monat

: $37.99/Monat Diamant : $69.99/Monat

: $69.99/Monat Enterprise: Ab $199,99/Monat

123 Form Builder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

Finden Sie Ihre perfekte Form

Das Sammeln von Feedback über ein Online-Formular muss nicht mühsam sein. Die 10 besten Formstack-Alternativen bieten Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten.