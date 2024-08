die 10 besten Tools und Software für die Kommunikation am Arbeitsplatz im Jahr 2024

Interne Kommunikation ist ein integraler Bestandteil der Arbeitsabläufe am Arbeitsplatz. Von der obersten Führungsebene bis hin zu den einfachen Mitarbeitern trägt die Verbreitung relevanter Informationen dazu bei, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und das Engagement der Mitarbeiter zu erhalten.

Zwar gibt es unvermeidliche Hindernisse wie umweltbedingte und persönliche Barrieren, die zu einer schlechten Kommunikation führen, doch ist die Überwindung dieser Barrieren der Schlüssel zur Verbesserung der internen Kommunikation und zur zusammenarbeit im Team .

Und angesichts der Pandemie stehen mehr Kommunikationstools als je zuvor zur Verfügung, um die Herausforderungen zu entschärfen, die remote-Arbeit und hybride Arbeitsumgebungen wir helfen Ihnen dabei, sich über die besten Tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz zu informieren, damit Sie die richtige Wahl für Ihr Team treffen können.

Wir haben verschiedene Kommunikationstools und -software analysiert, die die Produktivität steigern, die Zusammenarbeit rationalisieren und Ihre verteilten Teams miteinander verbinden können. Lesen Sie weiter, um unsere Top-10-Empfehlungen für die besten Tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz zu erfahren, die derzeit erhältlich sind!

"Die meisten Kosten in einem Business fallen für Immobilienkosten wie Miete und Steuern an. Da die Pandemie die Arbeit von zu Hause aus ermöglicht, wurden die Budgets reduziert und auf wertsteigernde Investitionen wie interne Kommunikationstools umgestellt."-Carter Seuthe, Credit Summit Wenn Sie also auch über Investitionen in Kommunikation und tools zur Mitarbeiterbeteiligung dann sind Sie auf dem richtigen Weg! Business communication tools bieten nicht nur hybriden und dezentralen Teams eine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, sondern sind auch für das gesamte Unternehmen von Vorteil. Im Folgenden finden Sie einige Schlüsselvorteile der Implementierung dieser modernen Tools:

Rationalisierung der Kommunikation unter einem Dach

Manager und Teamleiter können den Fortschritt der Arbeit, die Mitarbeiter kommunikationsziele und Projektaufgaben durch den Einsatz eines Knowledge Center Tools oder einer Plattform zu erleichtern.

In einer Flut von Daten, Informationen und Aufgaben kann man leicht den Überblick verlieren, deshalb team communication tools bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Nachverfolgung von allem, was Sie über einen Auftrag wissen müssen.

Sichere Business-Kommunikation

"Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf Technologie - und das aus gutem Grund. Allerdings müssen diese Unternehmen diese Anwendungen auch genau prüfen, um Datenverluste oder Datenschutzverletzungen zu vermeiden. Die Sicherheit der Daten sollte eine der wichtigsten Investitionen eines Unternehmens sein, um rechtliche Konsequenzen und/oder Verzweigungen zu vermeiden." -Mark Pierce, CEO von Colorado LLC Attorney Vor diesem Hintergrund ist es für Geschäfte von entscheidender Bedeutung, Tools für die Kommunikation im Team auszuwählen. Mit den richtigen Tools für die interne Kommunikation können Unternehmen die Geschäftskommunikation und sensible Daten besser schützen end-to-End Sicherheit .

Verbesserte Zusammenarbeit, Produktivität und Mitarbeiterengagement

"Führungskräfte empfinden das Engagement der Mitarbeiter oft als eine der schwierigsten Aufgaben bei der Aufrechterhaltung einer Organisation. Die Produktivität der Mitarbeiter hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr sie sich wertgeschätzt und einbezogen fühlen; daher sollten sich hocheffiziente Manager darauf konzentrieren, dass sie sich engagieren und auf dem Laufenden halten."-Tom Golubovich, Leiter Marketing & Media Relations, Ninja Transfers Die Mitarbeiterkommunikation in den Mittelpunkt eines jeden Unternehmens zu stellen, ist unerlässlich, um das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter auf dem höchsten Stand zu halten. Wenn Sie interne Kommunikationstools verwenden, ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, stets auf derselben Seite zu stehen und auch bei der Arbeit von zu Hause aus produktiv, effektiv und effizient zu sein.

Wenn es um Kommunikationstools geht, sind diese Plattformen heute durch Aufgabenmanagement unterstützt, instant Messaging, zusammenarbeit an Dokumenten tools, virtuelle Meetings, Gruppenchats und Videoanrufe als Features.

Woher wissen Sie also, welches das richtige für Sie ist? Hier finden Sie eine Zusammenstellung der 10 besten internen Kommunikationstools mit ihren besten Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen, um Ihnen den Einblick zu geben, den Sie brauchen, um das richtige Tool für Ihr Team und Ihre Organisation auszuwählen!

1. ClickUp

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und produktivitätstool, das den Workflow rationalisieren soll und die Kommunikation im Team zu optimieren, indem es Ihre gesamte Arbeit an einem zentralen Ort zusammenfasst.

Mit Hunderten von Features und einer vollständig anpassbaren Plattform können Teams aller Größen aus verschiedenen Branchen ihre Projekte und ihre Kommunikation auf derselben Plattform planen, verwalten und nachverfolgen.

Und weil ClickUp mit Features für die Teamkommunikation mit Kollaborationserkennung ausgestattet ist, können Teams nahtlos zusammenarbeiten in Echtzeit oder asynchron, wodurch es möglich wird teams aus der Ferne in Einklang zu bringen und jederzeit miteinander verbunden. Verwenden Sie Die digitalen Whiteboards von ClickUp für Brainstorming- und Strategieplanungssitzungen und ClickUp Dokumente zum Speichern von Ideen, SOPs und vielem mehr.

Es hat sogar einen eingebautes Feature zur Nachrichtenübermittlung , Ansicht "Chatten", für Instant Messaging, um Ihre Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit zu führen. Und wenn Sie eine weitere Möglichkeit benötigen, um mit Ihrem Team zu kommunizieren, können Sie den In-App-Bildschirmrekorder Clip von ClickUp verwenden, mit dem Sie innerhalb von ClickUp Videonachrichten erstellen und versenden können.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist Versuchen Sie Clip von ClickUp Und wenn Sie nach einer effizienteren Methode suchen, um ihre E-Mails zu verwalten clickUp bietet ein "E-Mail in ClickUp"-Feature, mit dem Sie E-Mails senden und empfangen können, ohne die Plattform zu verlassen. Integrieren Sie einfach Ihre meistgenutzten E-Mail-Apps in ClickUp, z. B. Gmail, Outlook oder Front, und beginnen Sie mit der Beantwortung Ihrer E-Mails innerhalb Ihrer ClickUp Aufgaben. 📧

Senden und empfangen Sie E-Mails innerhalb von ClickUp an e-Mail-Verwaltung zu rationalisierenVersuchen Sie E-Mail in ClickUp Die Features und Möglichkeiten von ClickUp machen es Ihnen leicht, mit Ihren Teams zu arbeiten und zu kommunizieren, ohne von einer Plattform zur anderen springen zu müssen, was es zu einem der besten Kommunikations- und projektmanagement tools heute.

Beste Features

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Geschäfts an

: Passen Sie jeden Teil von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Geschäfts an 15+ benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich der Chat-Ansicht

: Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich der Chat-Ansicht Chat-Ansicht : Senden Sie Sofortnachrichten an Ihr Team und führen Sie Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit

: Senden Sie Sofortnachrichten an Ihr Team und führen Sie Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit E-Mail in ClickUp: Verwalten Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation an einem Ort, ohne dass Sie zusätzliche Programme oder Software benötigen. Senden Sie Unternehmensnachrichten, Aufgaben, Informationen und wichtige Nachrichten in ClickUp, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen

Verwalten Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation an einem Ort, ohne dass Sie zusätzliche Programme oder Software benötigen. Senden Sie Unternehmensnachrichten, Aufgaben, Informationen und wichtige Nachrichten in ClickUp, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen Whiteboards : Erstellen Sie visuelle Hilfsmittel für virtuelle Meetings, und erstellen Sie Karten von Projekten und Ideen, um Pläne mit Ihren Teams zu kommunizieren

: Erstellen Sie visuelle Hilfsmittel für virtuelle Meetings, und erstellen Sie Karten von Projekten und Ideen, um Pläne mit Ihren Teams zu kommunizieren Beobachter : Wenn jemand als Beobachter zugewiesen wird, erhält er automatisch Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird - so müssen Sie nicht manuell nachfassen

: Wenn jemand als Beobachter zugewiesen wird, erhält er automatisch Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird - so müssen Sie nicht manuell nachfassen Zugeordnete Kommentare und Erwähnungen: Erstellen Sie Aktionspunkte innerhalb einer Aufgabe und weisen Sie sie anderen oder sich selbst zu, und nutzen Sie das Feature "Erwähnungen", um sie auf Elemente innerhalb von Aufgaben oder in der Ansicht "Chatten" aufmerksam zu machen

Limits

Die Software verfügt nicht über ein eingebautes Feature für Videoanrufe für virtuelle Meetings. Sie verfügt jedoch über mehrere Apps, die sich in Videogespräche integrieren lassen, z. BZoom-Integration die es Ihnen ermöglicht, ein Meeting innerhalb einer ClickUp Aufgabe zu starten, indem Sie die Zoom-Schaltfläche oder den Slash-Befehl /zoom verwenden

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Mitglied pro Monat

: $7 pro Mitglied pro Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (5.732 Bewertungen) Top 50 Produktmanagement-Produkte

: 4.7 von 5 (5.732 Bewertungen) Capterra : 4.7 von 5 (3,553 Bewertungen) Top Performer in Projekt- und Aufgabenmanagement Software ClickUp kostenlos testen ### 2. Slack

: 4.7 von 5 (3,553 Bewertungen)

über Slack Slack ist eine Kommunikations- und Instant-Messaging-Plattform, auf der Teams zusammenkommen können, um eine flexible und nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zu gestalten.

Das Setup von Slack ist so konzipiert, dass Teams innerhalb von Teams leicht zugänglich und identifizierbar sind, wobei die 'Kanäle' das Herzstück der Benutzeroberfläche bilden. Ähnlich wie Discord nutzt Slack Kanäle, damit Teams Unterhaltungen und Diskussionen effektiv nach Projekten oder Themen trennen können, um Unterhaltungen übersichtlicher zu speichern und zu verfolgen.

Beste Features

Channels: Organisiert Unterhaltungen in speziellen Spaces

Organisiert Unterhaltungen in speziellen Spaces Huddle: Innerhalb von Kanälen ermöglicht Slack die Kommunikation über Slack Huddle, das die Kommunikation per Audio- oder Videoanruf ermöglicht

Innerhalb von Kanälen ermöglicht Slack die Kommunikation über Slack Huddle, das die Kommunikation per Audio- oder Videoanruf ermöglicht App-Integrationen: Integrieren Sie Slack in verschiedene Tools und Software wie ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams, und viele mehr

➡️ versuchen Sie die ClickUp Slack-Integration_

Limits

Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen, die älter als 90 Tage sind, werden im Rahmen des kostenlosen Plans nicht angezeigt

Preisgestaltung

Free

Pro : $7,25 pro Monat

: $7,25 pro Monat Business : $12,50 pro Monat

: $12,50 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (30.942 Bewertungen) Top 50 Produkte für Remote-Arbeit

: 4.5 von 5 (30.942 Bewertungen) Capterra 4.7 von 5 (22,843 Bewertungen)



3. Microsoft Teams

über Microsoft Teams

Wenn es um hybride Arbeit für moderne Mitarbeiter geht, Microsoft Teams hat sich zu einem wichtigen Kommunikationstool für Videoanrufe, Gruppenchats und interne Kommunikationstools entwickelt.

Microsoft Teams ermöglicht es Ihnen, Meetings jederzeit und überall zu veranstalten. Mit seinen Features für Meetings, einschließlich des Together-Modus und der dynamischen Ansicht, werden Remote-Meetings und Webinare so nah und interaktiv wie möglich.

Als Kommunikationstool hilft Microsoft Teams bei der Verbindung von Remote-Mitarbeitern durch einfach zu bedienende Chat- und Collaboration-Features, einschließlich Kanälen und freigegebenen Kanälen, sowie bei der Einrichtung separater Team-Räume und der Annahme und Entgegennahme von Anrufen über das Programm.

Beste Features

*Microsoft Büro*)

Preisgestaltung

Free

Nitro : $9,85 pro Monat

: $9,85 pro Monat Nitro Classic : $4,92 pro Monat

: $4,92 pro Monat Server Boost : $4,99 pro Monat

: $4,99 pro Monat Nitro Basic: $2,95 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Capterra: 4.7 von 5 (240 Bewertungen)

9. ProofHub

über Proofhub ProofHub ist ein ganzheitliches Projekt planungssoftware die es Mitgliedern von Teams ermöglicht, Projekte zu planen, zusammenzuarbeiten, zu organisieren und durchzuführen.

Da der Markt mit Tools für die Teamkommunikation überschwemmt wird, bietet ProofHub Projektplanungs- und Team-Kommunikations-Features in einem mit einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche, um Team-Diskussionen zu erledigen, Ankündigungen zu machen und Unternehmensnachrichten freizugeben.

Beste Features

App-Integrationen mit Dropbox, Microsoft Outlook, Google Kalender und Drive

Kanban-Boards und Gantt-Diagramme für effektives Projektmanagement und Organisation

ProofHub bietet eine zentrale Benachrichtigungsstelle für unternehmensweite Benachrichtigungen zur einfacheren Kommunikation mit den Mitarbeitern

Limits

Da es keine Tools zur Budgetierung gibt, ist diese Software für Manager, die ihr Budget in einer App effektiv verwalten möchten, nicht zu empfehlen

Preisgestaltung

Ultimate Control : 99 $ pro Monat, monatliche Abrechnung für unbegrenzte Projekte, unbegrenzte Benutzer und 100 GB Speicher

: 99 $ pro Monat, monatliche Abrechnung für unbegrenzte Projekte, unbegrenzte Benutzer und 100 GB Speicher Essential: 50 $ pro Monat für 40 Projekte, unbegrenzte Benutzer und 15 GB Speicher

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (74 Bewertungen)

: 4.5 von 5 (74 Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (76 Bewertungen)

10. Truppen-Bote

über TroopMessenger Truppen-Messenger ist eine Kommunikationslösung, die Instant Messaging, Audio- und Videoanrufe, Gruppenchats, das Freigeben von Dateien und die gemeinsame Nutzung des Bildschirms aus der Ferne ermöglicht.

Beste Features

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sichere Unterhaltung bei der Arbeit

Das Burnout Window Feature ermöglicht einen Inkognito-Chat für privatere Unterhaltungen

Neben Sprachanrufen können Sie auch Audionachrichten senden, wie Sie es von Ihren normalen Telefonnachrichten oder Facebook Messenger gewohnt sind

Limits

Der Unterschied zwischen Troop Messenger und anderen Programmen auf dieser Liste besteht darin, dass es sich hauptsächlich auf die Kommunikation der Mitglieder eines Teams und nicht auf das Projektmanagement konzentriert

Preisgestaltung

Premium : $25 pro Benutzer/Monat

: $25 pro Benutzer/Monat Enterprise : $5 pro Benutzer/Monat

: $5 pro Benutzer/Monat Superior: $9 pro Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (71 Bewertungen)

: 4.6 von 5 (71 Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (15 Bewertungen)

Was macht eine gute Software für die Kommunikation am Arbeitsplatz aus?

Bei der Suche nach Kommunikationstools sollte Ihr Ziel sein, solche zu finden, die Ihren wachsenden Anforderungen entsprechen, Flexibilität und Sicherheit bieten und kostengünstig sind.

"Technische Innovationen sind mit hohen Kosten verbunden. Manager müssen ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen finden und den ROI bedeutender Investitionen, die sich auf einen großen Teil der Unternehmensabläufe auswirken, sorgfältig abwägen."-Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert Hier einige Schlüssel-Features, auf die Sie achten sollten, wenn Sie auf der Suche nach internen Kommunikations-Tools sind:

Features für die Zusammenarbeit

App-Integrationen

Projekt- und Aufgabenmanagement

Sprach- und Videokonferenzen

Direkt- und Gruppennachrichten

Dateifreigabe

Team Mailing Liste

Features für Verschlüsselung und Sicherheit

"Datenschutzverletzungen und Cyber Incidents gehören zu den am häufigsten auftretenden Rechtsfällen der letzten Jahre. Unternehmen sollten der Verwendung von Apps und Programmen, die Cybersicherheit über alles andere stellen, oberste Priorität einräumen, um sensible Daten und Informationen nicht zu gefährden." -Amy De La Fuente, Direktorin für öffentliche Angelegenheiten, Bosco Legal Services

Halten Sie Ihre Remote Teams produktiv und verbunden mit ClickUp

Unabhängig von den Features, den Vorteilen oder dem Budget, das Sie bei der Auswahl der besten Software für die Kommunikation am Arbeitsplatz im Sinn haben, sollten Sie die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und vor allem die Ihrer Mitarbeiter sorgfältig einschätzen können.

Die beste interne Kommunikationssoftware sollte Remote-Teams unterstützen und die asynchrone Kommunikation , das Freigeben von Wissen und die Zusammenarbeit von der obersten Führungsebene bis zu den Mitarbeitern so einfach und nahtlos wie möglich zu gestalten.

All-in-One Produktivitätstools wie ClickUp sind ein hervorragendes Projektmanagement- und Kommunikationstool für Ihr gesamtes Unternehmen. Es verfügt über Tausende von Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation, die Ihren Teams alles bieten, was sie brauchen, um Gruppendiskussionen zu führen, den Workflow von Projekten zu überwachen und in Echtzeit an Plänen und Projekten zusammenzuarbeiten - egal, wo sie sich befinden.

ClickUp ist kostenlos zum Ausprobieren - verbinden Sie Ihre verteilten Teams miteinander, verbessern Sie Ihre funktionsübergreifende Kommunikation und bringen Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammen! ---

Gastautor:

Roman Shvydun ist ein freiberuflicher Autor. Er schreibt informative Artikel über Marketing, Business, Produktivität, Arbeitsplatzkultur usw. Während seiner mehr als 10-jährigen Erfahrung in der Erstellung von Inhalten haben seine Artikel zahlreichen Unternehmern geholfen, ihr Geschäft zu vergrößern._