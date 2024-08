10 beste Microsoft Whiteboard-Alternativen und Konkurrenten, die Sie jetzt kennen sollten

Microsoft ist ein großer Name in der Technologiebranche. Daher ist Microsoft Whiteboards ein erfolgreiches Produkt mit vielen zufriedenen Nutzern. Das Unternehmen hat sich in letzter Zeit sehr auf seine Business-Class-Software und die Schaffung einer nahtlosen Erfahrung für Benutzer konzentriert.

Aber ist es deshalb die perfekte Whiteboard-Software für Teams, die ein Höchstmaß an Produktivität erreichen wollen?

Nicht unbedingt.

Microsoft Whiteboard-Integrationen sind weitgehend auf die anderen Produkte des Unternehmens beschränkt, und das interaktive Whiteboard selbst bietet nur wenige Funktionen außerhalb von whiteboard-spezifische Funktionalitäten .

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Microsoft Whiteboard-Alternativen vor, die derzeit verfügbar sind, und heben die verschiedenen Funktionen, Einschränkungen, Preise und Produktbewertungen der Tools hervor, damit Sie die beste Option für sich finden.

Legen wir los!

Worauf sollten Sie bei Microsoft Whiteboard-Alternativen achten?

Wenn Sie Microsoft Whiteboard-Alternativen in Betracht ziehen, sollten Sie auf mehrere Faktoren achten. Wenn Sie Ihre Optionen bewerten, sollten Sie die folgenden Punkte in Betracht ziehen.

Funktionen für die Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern : Zusammenarbeit in Echtzeit ist ein wichtiger Aspekt von Whiteboard-Software. Die von Ihnen gewählte Alternative sollte diese Funktionen bieten.

: Zusammenarbeit in Echtzeit ist ein wichtiger Aspekt von Whiteboard-Software. Die von Ihnen gewählte Alternative sollte diese Funktionen bieten. Plattformübergreifende Kompatibilität : Die Teammitglieder verwenden eine Vielzahl von Geräten. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Alternative auf so vielen dieser Geräte wie möglich funktioniert.

: Die Teammitglieder verwenden eine Vielzahl von Geräten. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Alternative auf so vielen dieser Geräte wie möglich funktioniert. Integration und gemeinsame Nutzung von Dateien : Ein moderner Tech-Stack besteht aus vielen Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, um gemeinsam an einem virtuellen Whiteboard zu arbeiten. Er sollte auch über Integrationen für die Verbindung mit anderen Web-App-Tools verfügen.

: Ein moderner Tech-Stack besteht aus vielen Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, um gemeinsam an einem virtuellen Whiteboard zu arbeiten. Er sollte auch über Integrationen für die Verbindung mit anderen Web-App-Tools verfügen. Datenschutz und Sicherheit : Die Cybersicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Achten Sie auf Verschlüsselung, Datenschutz, Zugangskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

: Die Cybersicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Achten Sie auf Verschlüsselung, Datenschutz, Zugangskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Export- und Importoptionen : Die Übertragung von Daten in die und aus der Software sollte so einfach wie möglich sein - vor allem, wenn Sie Ideen austauschen möchten. Um dies zu erleichtern, sollten Sie auf eine Reihe von unterstützten Dateiformaten achten.

: Die Übertragung von Daten in die und aus der Software sollte so einfach wie möglich sein - vor allem, wenn Sie Ideen austauschen möchten. Um dies zu erleichtern, sollten Sie auf eine Reihe von unterstützten Dateiformaten achten. Video Konferenzen : Online-Meetings sind entscheidend für den Erfolgzusammenarbeit am Arbeitsplatz -egal, ob Ihr Team aus der Ferne oder im selben Raum arbeitet.

: Online-Meetings sind entscheidend für den Erfolgzusammenarbeit am Arbeitsplatz -egal, ob Ihr Team aus der Ferne oder im selben Raum arbeitet. Preisgestaltung und Lizenzierung: Prüfen Sie die Preisstruktur und die Lizenzierungsoptionen für die Microsoft Whiteboard-Alternative. Die von Ihnen gewählte Lösung sollte zu Ihrem Budget passen, aber auch die von Ihnen benötigten Funktionen bieten.

Die 10 besten Microsoft Whiteboard-Alternativen für das Jahr 2024

Die Wahl der besten Whiteboard-Software ist keine leichte Aufgabe. Das Geld, das Sie ausgeben, ist eine wichtige Investition in den Erfolg Ihres Teams, daher ist es ratsam, alle Optionen zu prüfen. Schauen Sie sich unsere Liste der 10 besten Microsoft Whiteboard-Alternativen an, um einen guten Überblick über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu erhalten.

Sehen Sie die Aktivitäten aller Beteiligten und arbeiten Sie eng im Team zusammen, auch wenn Sie aus der Ferne arbeiten. Brainstormen, Notizen hinzufügen und die besten Ideen auf einer kreativen Leinwand mit ClickUp Whiteboards zusammen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die eine breite Palette von Funktionen für die Planung, Organisation und Zusammenarbeit an Projekten bietet. Diese Microsoft-Whiteboard-Alternative bietet anpassbare Ansichten wie die Tafel- und Listenansicht, die eine flexible Aufgabenverwaltung und eine einfache prozess-Zuordnung .

ClickUp erlaubt Ihnen auch die Zuweisung von aktionspunkte an Teammitglieder weitergeben und ihre Erledigung mit Hilfe von zugewiesenen Kommentaren verfolgen. Im Gegensatz zu ClickUp konzentriert sich Microsoft Whiteboard in erster Linie auf kollaborative Whiteboard-Funktionen und nicht auf eine umfassende Aufgabenverwaltung und produktivitätswerkzeuge um alle Teams zu verbinden. Die Whiteboard-Funktion von ClickUp ist nicht nur eng mit den anderen Produktivitätsfunktionen von ClickUp integriert, sondern ist auch eigenständig leistungsstark. Das kollaborative Whiteboard-Tool verbessert die Kommunikation und gibt Kunden und Interessenvertretern einen schnellen Überblick über das Gesamtbild.

Entwickeln Sie Ideen mit dem Team, indem Sie sie in einer Freiform zeichnen Mind Map mit Leermodus in ClickUp ClickUp's Mind Maps ermöglicht es Teams, Roadmaps und Workflows zu erstellen, indem sie Objekte miteinander verknüpfen. Die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit und die Freigabe von Links für die Öffentlichkeit erleichtern die Zusammenarbeit von Teammitgliedern und externen Stakeholdern gleichermaßen.

Die Whiteboards bieten anpassbare Vorlagen , Rich-Text-Formatierung und die Möglichkeit, den Inhalt von Boards in Aufgaben umzuwandeln, wodurch das Projektmanagement effektiver wird. Vorlagen wie die ClickUp Projektvorschlags-Whiteboard-Vorlage ermöglichen es den Nutzern, schnell loszulegen. Die Plattform unterstützt mehrere Plattformen, darunter Windows, macOS, iOS, Android und Webbrowser, um die Zugänglichkeit und Zusammenarbeit von verschiedenen Geräten aus zu gewährleisten.

ClickUp beste Eigenschaften

Echtzeit-Zusammenarbeit : Mit ClickUp Whiteboards können mehrere Benutzer in Echtzeit zusammenarbeiten

: Mit ClickUp Whiteboards können mehrere Benutzer in Echtzeit zusammenarbeiten Mind Maps : Diese ermöglichen es Teams, Ideen, Roadmaps und Arbeitsabläufe visuell zu organisieren und zu verbinden

: Diese ermöglichen es Teams, Ideen, Roadmaps und Arbeitsabläufe visuell zu organisieren und zu verbinden Aufgabenzuweisung : Benutzer können Aufgaben direkt vom Online-Whiteboard aus zuweisen, was es einfach machtarbeit zu delegieren und den Fortschritt zu verfolgen

: Benutzer können Aufgaben direkt vom Online-Whiteboard aus zuweisen, was es einfach machtarbeit zu delegieren und den Fortschritt zu verfolgen Einbettungsmöglichkeiten : Verschiedene Elemente, wie z.B. Web-Inhalte, Dokumente und mehr, können einfach in das virtuelle Whiteboard eingebettet werden, um die Zusammenarbeit im Team und die gemeinsame Nutzung von Aufgaben zu erleichtern

: Verschiedene Elemente, wie z.B. Web-Inhalte, Dokumente und mehr, können einfach in das virtuelle Whiteboard eingebettet werden, um die Zusammenarbeit im Team und die gemeinsame Nutzung von Aufgaben zu erleichtern Anpassbare Vorlagen : ClickUp bietet Hunderte von anpassbaren Vorlagen für Whiteboards, die eine Reihe von Bedürfnissen abdecken

: ClickUp bietet Hunderte von anpassbaren Vorlagen für Whiteboards, die eine Reihe von Bedürfnissen abdecken Erwähnungen und Kommentare : Mehrere Benutzer können andere Personen erwähnen und direkt auf dem Whiteboard kommentieren, was das Einholen von Beiträgen und die Bereitstellung von Feedback erleichtert

: Mehrere Benutzer können andere Personen erwähnen und direkt auf dem Whiteboard kommentieren, was das Einholen von Beiträgen und die Bereitstellung von Feedback erleichtert Öffentliche Freigabe : In ClickUp erstellte Whiteboards können mit Kunden oder externen Stakeholdern geteilt werden, indem öffentliche Links generiert werden

: In ClickUp erstellte Whiteboards können mit Kunden oder externen Stakeholdern geteilt werden, indem öffentliche Links generiert werden Plattformübergreifende Zugänglichkeit: ClickUp-Whiteboards sind auf verschiedenen Plattformen zugänglich, einschließlich Windows, macOS, iOS, Android und Browsern

ClickUp Einschränkungen

Begrenzte Funktionen in der mobilen App

Die Lernkurve kann im Vergleich zu anderen Online-Whiteboard-Optionen steil sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt - $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business - $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus - $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise - Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Sehen Sie sich unser komplettes Angebot an *Leitfaden zu ClickUp Whiteboards* Hier erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um mit der Zusammenarbeit zu beginnen!

2. Miro

über MiroMiro ist eine beliebte Online-Plattform für kollaborative Whiteboards, die es Teams ermöglicht, in einem visuellen und interaktiven Arbeitsbereich Ideen zu entwickeln, Brainstorming zu betreiben und zusammenzuarbeiten. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die die Zusammenarbeit und das kreative Denken mehrerer Benutzer erleichtern, um Ideen auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Miro beste Eigenschaften

Umfassende Tools für die Zusammenarbeit : Bietet Kollaborationsfunktionen, mit denen Benutzer Kommentare hinterlassen, Teammitglieder erwähnen und Diskussionen innerhalb des virtuellen Whiteboards führen können

: Bietet Kollaborationsfunktionen, mit denen Benutzer Kommentare hinterlassen, Teammitglieder erwähnen und Diskussionen innerhalb des virtuellen Whiteboards führen können Vielseitige Leinwände und Vorlagen : Eine große, flexible Leinwand ermöglicht es den Benutzern, Inhalte in verschiedenen Formaten zu erstellen und zu organisieren. Miro bietet eine breite Palette an vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

: Eine große, flexible Leinwand ermöglicht es den Benutzern, Inhalte in verschiedenen Formaten zu erstellen und zu organisieren. Miro bietet eine breite Palette an vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle Eine umfangreiche Bibliothek mit interaktiven Elementen: Miro enthält eine umfangreiche Bibliothek mit Formen, Symbolen, Haftnotizen und anderen Elementen, die dem Whiteboard einfach hinzugefügt werden können

Einschränkungen von Miro

Einige Nutzer empfinden Miro im Vergleich zu anderen Alternativen zu Microsoft Whiteboard als anspruchsvoll

Benutzer haben von Leistungsproblemen bei der Arbeit mit großen und komplexen Tafeln berichtet

Miro ist in erster Linie eine Online-Plattform, was bedeutet, dass eine Internetverbindung erforderlich ist, um auf Whiteboards zuzugreifen und daran zu arbeiten

Preise für Miro

Für immer kostenlos

Starter $8/Monat pro Benutzer

Business $16/Monat pro Benutzer

Unternehmen Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise



Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (4,725 Bewertungen)

4.8/5 (4,725 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,211 Bewertungen)

Vergleich_ Miro Vs Jamboard !

3. Draw.Chat

über Zeichnen.Chat Draw.Chat ist eine Online-Plattform für kollaborative Whiteboards, die es den Benutzern ermöglicht, in Echtzeit zu zeichnen, zu skizzieren und zusammenzuarbeiten. Dieses Kollaborationstool hat eine einfache, intuitive Schnittstelle für visuelle Kommunikation und Brainstorming.

Draw.Chat beste Eigenschaften

Kollaborationsfunktionen: Benutzer können die Zeichnungen und Bearbeitungen der anderen in Echtzeit sehen, um Teamarbeit und Ideenaustausch zu erleichtern

Benutzer können die Zeichnungen und Bearbeitungen der anderen in Echtzeit sehen, um Teamarbeit und Ideenaustausch zu erleichtern Zeichenwerkzeuge : Die Plattform bietet eine Reihe von anpassbaren Zeichenwerkzeugen, einschließlich Pinsel, Formen, Text und Farben

: Die Plattform bietet eine Reihe von anpassbaren Zeichenwerkzeugen, einschließlich Pinsel, Formen, Text und Farben Unbegrenzte Leinwand: Das Whiteboard bietet eine unendliche Leinwand, die reichlich Platz für die Erfassung von Ideen bietet

Draw.Chat Einschränkungen

Draw.Chat bietet im Vergleich zu umfassenderen Tools relativ einfache Funktionen

Sobald die Draw.Chat-Sitzung geschlossen oder aktualisiert wird, gehen die Inhalte auf der Pinnwand verloren

Es gibt keine erweiterten Steuerelemente für die Zusammenarbeit, wie z. B. Benutzerrechte, Versionsgeschichte oder die Möglichkeit, Änderungen zu verfolgen

Preise für Draw.Chat

Für immer kostenlos

Kontaktieren Sie den Anbieter für Upgrade-Preise

Draw.Chat Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (6 Bewertungen)

4. OneNote

über OneNoteOneNote ist ein von Microsoft entwickeltes Werkzeug zur Erstellung von Notizen und zur digitalen Organisation. Es ermöglicht Benutzern, ihre Ideen, Notizen und Informationen in einem digitalen Notizbuch zu erfassen und zu organisieren.

OneNote beste Eigenschaften

Geräteübergreifende Synchronisierung : Notizen können nahtlos über alle Geräte hinweg synchronisiert werden, so dass die Nutzer von überall aus auf ihre Notizen zugreifen können

: Notizen können nahtlos über alle Geräte hinweg synchronisiert werden, so dass die Nutzer von überall aus auf ihre Notizen zugreifen können Zusammenarbeit und Freigabe : Benutzer können in Echtzeit an Notizen und Notizbüchern zusammenarbeiten, indem sie sie mit anderen teilen

: Benutzer können in Echtzeit an Notizen und Notizbüchern zusammenarbeiten, indem sie sie mit anderen teilen Such- und Organisationsfunktionen : Leistungsstarke Suchfunktionen ermöglichen das schnelle Auffinden bestimmter Notizen

: Leistungsstarke Suchfunktionen ermöglichen das schnelle Auffinden bestimmter Notizen Vorlagen: HilfreicheOneNote-Vorlagen erleichtern die Entwicklung neuer Ideen mit dem Tool

OneNote Einschränkungen

Die Software kann für neue Benutzer aufgrund ihres komplexen Funktionsumfangs überwältigend sein

Die OneNote-Integrationen konzentrieren sich hauptsächlich auf andere Microsoft-Produkte und bieten wenig bis keine Unterstützung für Integrationen von Drittanbietern

OneNote Preise

Dieses Produkt ist Teil des Microsoft 365-Abonnementdienstes.

Für immer kostenlos

Personal $6,99/Monat

Familie $9,99/Monat

Business Basic 7,20 €/Monat

Apps für Unternehmen $9,90/Monat

Business Standard $15,00/Monat

Business Premium 26,40 €/Monat



OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,811+ Bewertungen)

4.5/5 (1,811+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,356 Rezensionen)

5. Konzepttafel

über Konzepttafel Conceptboard ist eine Online-Whiteboard-Plattform, die es Teams ermöglicht, Projekte auf einer virtuellen Leinwand zu visualisieren, zu brainstormen und gemeinsam zu bearbeiten.

Conceptboard beste Eigenschaften

Software für visuelle Zusammenarbeit : Benutzer können in Echtzeit interaktiv Ideen einbringen, Skizzen zeichnen und Kommentare hinzufügen

Unendliche Leinwand : Der unendliche Arbeitsbereich erweitert sich mit dem Hinzufügen von Inhalten und bietet ausreichend Platz, um alle Ideen zu dokumentieren

: Der unendliche Arbeitsbereich erweitert sich mit dem Hinzufügen von Inhalten und bietet ausreichend Platz, um alle Ideen zu dokumentieren Projektmanagement: Conceptboard verfügt über Projektmanagementfunktionen wie Aufgabenzuweisung und Fortschrittsverfolgung

Einschränkungen von Conceptboard

Conceptboard kann im Vergleich zu einfacheren virtuellen Whiteboards etwas schwierig zu erlernen sein

Einige fortgeschrittene Funktionen, wie z. B. Integrationen und Projektmanagement-Funktionen, sind nur in höherwertigen Tarifen verfügbar

Preise für Conceptboard

Für immer kostenlos

Premium $6/Monat pro Benutzer

Business $9.50/Monat pro Benutzer

Enterprise Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Data Center Edition Preise auf Anfrage



Conceptboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (91 Bewertungen)

4.6/5 (91 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40 Bewertungen)

6. Lucidspark

über LucidsparkLucidspark ist eine gemeinschaftliche Online-Whiteboard-Plattform, die für visuelles Denken, Brainstorming und Problemlösungen entwickelt wurde.

Lucidspark beste Eigenschaften

Vorlagen und Frameworks : Bietet eine Reihe von Vorlagen, die eine Vielzahl von Workflow-Anforderungen unterstützen

: Bietet eine Reihe von Vorlagen, die eine Vielzahl von Workflow-Anforderungen unterstützen Integrationen mit Produktivitätswerkzeugen : Integrationen mit gängigen Tools ermöglichen es den Nutzern, die Funktionalität von Lucidspark zu erweitern

: Integrationen mit gängigen Tools ermöglichen es den Nutzern, die Funktionalität von Lucidspark zu erweitern Abstimmungs- und Feedback-Funktionen: Bietet Funktionen für die Abstimmung, Bewertung und das Feedback zu Ideen

Lucidspark Einschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich mit allen verfügbaren Funktionen vertraut gemacht hat

Die Benutzerfreundlichkeit auf mobilen Geräten ist möglicherweise nicht so optimiert wie auf Desktop- oder Laptop-Computern

Lucidspark Preise

Für immer kostenlos

Einzelperson $7,85/Monat pro Benutzer

Team $9.00/Monat pro Benutzer

Unternehmen Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise



Lucidspark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,142 Bewertungen)

4.5/5 (2,142 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (351 Bewertungen)

7. Wandbild

über WandbildWandbild ist eine Online-Plattform für visuelle Whiteboards, die es Teams ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Ideen in einer virtuellen Whiteboard-Umgebung zu skizzieren oder zu brainstormen.

Mural beste Eigenschaften

Flexible Leinwand : Eine große und flexible Leinwand ermöglicht es den Nutzern, Inhalte in freier Form zu erstellen und zu arrangieren, um nahtlos neue Ideen zu kommunizieren und zu teilen

: Eine große und flexible Leinwand ermöglicht es den Nutzern, Inhalte in freier Form zu erstellen und zu arrangieren, um nahtlos neue Ideen zu kommunizieren und zu teilen Umfangreiche Vorlagenbibliothek : Verfügt über eine große Sammlung von vorgefertigten Vorlagen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind

: Verfügt über eine große Sammlung von vorgefertigten Vorlagen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind Umfangreiche Sammlung von Elementen: Ein großer Satz visueller Elemente, einschließlich Haftnotizen, Formen, Bilder und Zeichenwerkzeuge, kann verwendet werden

Wandbild Einschränkungen

Die umfangreichen Funktionen von Mural können für einige neue Benutzer eine Herausforderung darstellen

Die Kosten sind im Vergleich zu einigen der anderen Optionen relativ hoch

Mural hängt stark von der Internetverbindung ab und kann bei langsameren Verbindungen schlecht funktionieren

Mural Preise

Für immer kostenlos

Team $9.99/Monat pro Benutzer

Unternehmen $17.99/Monat pro Benutzer

Unternehmen Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise



Wandbilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,324 Bewertungen)

4.6/5 (1,324 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (110 Bewertungen)

8. Milanote

über Milanote Milanote ist ein visuelles Kollaborationstool zur Organisation von Ideen, zur Planung von Projekten und zur Erstellung von visuellen Tafeln für verschiedene Zwecke.

Milanote beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Funktionalität : Milanote vereinfacht das Organisieren von Inhalten durch eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche

: Milanote vereinfacht das Organisieren von Inhalten durch eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche Integration mit anderen Tools : Die Integration mit Tools von Drittanbietern hilft bei der Konsolidierung verschiedener Ressourcen in einem einzigen Arbeitsbereich

: Die Integration mit Tools von Drittanbietern hilft bei der Konsolidierung verschiedener Ressourcen in einem einzigen Arbeitsbereich Moodboards und Designfunktionen: Moodboards, Bildergalerien und Designvorlagen helfen Kreativprofis, effektiver zu arbeiten

Milanote Einschränkungen

Milanote hat relativ begrenzte Formatierungsmöglichkeiten für Text und visuelle Elemente

Komplexe Projekte können für diejenigen, die mit den Funktionen nicht vertraut sind, einige Mühe erfordern, um sie zu organisieren

Milanote Preise

Für immer kostenlos

Person $9.99/Monat pro Benutzer

Team $49/Monat für 10 Benutzer

Team $99/Monat für 50 Benutzer



Milanote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (41 Bewertungen)

4.5/5 (41 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (53 Bewertungen)

9. Jamboard

über Google JamboardJamboard ist ein interaktives digitales Whiteboard von Google, das in ein großes hochauflösendes Touchscreen-Display integriert ist. Es wurde entwickelt, um Brainstorming sowohl in physischen als auch in digitalen Umgebungen zu erleichtern.

Jamboard beste Eigenschaften

Klebezettel und Handschrifterkennung : Virtuelle Haftnotizen können der Tafel hinzugefügt und aus physischen Notizen mit Handschrifterkennung erstellt werden

: Virtuelle Haftnotizen können der Tafel hinzugefügt und aus physischen Notizen mit Handschrifterkennung erstellt werden Integration mit Google Workspace : Integration mit anderen Google Workspace-Anwendungen, wie Google Drive, Docs, Sheets und Google Slides

: Integration mit anderen Google Workspace-Anwendungen, wie Google Drive, Docs, Sheets und Google Slides Bild- und Formerkennung: In Jamboard eingefügte Bilder können automatisch als Formen erkannt werden, was die schnelle Erstellung von Diagrammen ermöglicht

Einschränkungen von Jamboard

Jamboard ist ein physisches Gerät, so dass die volle Nutzung der Funktionen den physischen Zugriff auf die Hardware erfordert

Das Tool lässt sich gut in Google Workspace-Anwendungen integrieren, ist aber nur begrenzt mit Tools von Drittanbietern kompatibel

Preise für Jambaord

$4.999 für die Hardware, plus eine jährliche Supportgebühr von $600

Jamboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (18 Bewertungen)

4.2/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (96 Bewertungen)

10. Freihand

über Freihand Freehand ist ein digitales Whiteboard, das von InVision entwickelt wurde. Es bietet eine einfache und intuitive Plattform zum Skizzieren, Zeichnen und Teilen von Ideen in Echtzeit.

Freehand beste Eigenschaften

Stifte und Zeichenwerkzeuge : Eine schöne Auswahl an Werkzeugen, darunter Stifte, Textmarker und Marker, ermöglicht präzises Zeichnen

: Eine schöne Auswahl an Werkzeugen, darunter Stifte, Textmarker und Marker, ermöglicht präzises Zeichnen Klebezettel und Kommentare : Benutzer können digitale Haftnotizen und Kommentare auf der Tafel anbringen, um die Organisation und das Feedback zu erleichtern

: Benutzer können digitale Haftnotizen und Kommentare auf der Tafel anbringen, um die Organisation und das Feedback zu erleichtern Integration mit InVision Software: Andere InVision Produkte, wie Boards und Studio, lassen sich problemlos in Freehand integrieren

Einschränkungen von Freehand

Freehand ist in erster Linie auf einfaches und schlankes Whiteboarding ausgerichtet und verfügt daher nicht über viele erweiterte Funktionen

Die kostenlose Version ist in Bezug auf die Anzahl der Tafeln und den verfügbaren Speicherplatz begrenzt

Preise für Freehand

Für immer kostenlos

Pro $4.00/Monat pro Benutzer

Enterprise Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise



Freehand Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (278 Bewertungen)

4.3/5 (278 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

Die beste Whiteboard-Alternative für Ihr Unternehmen

Egal, woran Sie arbeiten, ClickUp hat die Werkzeuge, die Sie brauchen, um zusammenzuarbeiten, zu organisieren und sicher voranzukommen. Mit den einfach zu bedienenden Funktionen und der großen Auswahl an Vorlagen sind Sie für Ihr nächstes Projekt bestens gerüstet.

Interessiert? Sign up with ClickUp today !