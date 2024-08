Top 10 Freelancing Hacks und Strategien für den Erfolg

Lieben Sie nicht auch die Vorstellung, mehr Geld zu verdienen? Und Geld zu verdienen und gleichzeitig flexibel zu arbeiten - an einem Ort, der Ihnen gefällt, und mit einer Stundenzahl, die Sie wünschen - klingt wie ein Traum.

Nur war es die Realität für 64 Millionen Amerikaner, die im Jahr 2023 freiberuflich tätig sind .

Freiberufler genießen zwar Autonomie und Flexibilität bei ihrer Arbeit, doch die Führung eines freiberuflichen Unternehmens bringt auch Chaos und Unvorhersehbarkeit mit sich.

Aber was wäre, wenn Sie zu Ihren eigenen Bedingungen arbeiten UND die Kopfschmerzen vermeiden könnten? Das sind die Hacks für Freiberufler. Sie sind eine magische Formel, um Zeit für nervenaufreibende Verwaltungsarbeit zu sparen, Kunden zu gewinnen und sich vom Burnout zu verabschieden.

Mit den kampferprobten Hacks für Freiberufler, die wir in diesem Artikel vorstellen, können Sie Ihren Tag produktiv gestalten und der Work-Life-Balance, die Sie sich immer gewünscht haben, ein Stück näher kommen.

Freiberuflichkeit verstehen: Wie es funktioniert

Bei der freiberuflichen Tätigkeit arbeiten Sie unabhängig auf Projekt- oder Vertragsbasis für mehrere freiberufliche Kunden, anstatt langfristig bei einer einzigen Organisation angestellt zu sein. Das hat zwar viele Vorteile, wie flexible Arbeitszeiten und abwechslungsreiche Arbeit, bringt aber auch Herausforderungen mit sich.

Hier finden Sie einige wichtige Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, die Sie benötigen, um als Freiberufler erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln.

Verfahrenswissen

Einige verfahrenstechnische Kenntnisse für Freiberufler umfassen:

Wissen, wie man potenzielle Projekte und Kunden bewertet, um sicherzustellen, dass sie gut passen

Wissen, wie man angemessene Preise auf der Grundlage der eigenen Fähigkeiten, der Erfahrung und des Kundenbudgets festlegt

Bewährte Vertragspraktiken lernen, wie z. B. einen soliden Vertrag für Freiberufler zu haben undzahlungsbedingungen vor Beginn der Arbeit* Sich mit der Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Steuererklärung und anderen finanziellen Verfahren vertraut machen

Wenn Sie beispielsweise jeden Montagmorgen zwei Stunden für das Versenden von Rechnungen und die Nachverfolgung von Zahlungen einplanen, kann dies eine einfache verfahrenstechnische Taktik sein, die Ihnen viel Zeit bei der Verfolgung von Zahlungen spart.

Wesentliche Fähigkeiten

Abgesehen von den Verfahren sind für den Erfolg als Freiberufler auch einige Soft- und Hard Skills wichtig:

Kommunikationsfähigkeit : Die effektive Kommunikation mit verschiedenen Kunden und die Festlegung angemessener Erwartungen sind von entscheidender Bedeutung. So hilft beispielsweise die prompte Beantwortung von Kunden-E-Mails und die Klärung von Unklarheiten, Frustrationen zu vermeiden

: Die effektive Kommunikation mit verschiedenen Kunden und die Festlegung angemessener Erwartungen sind von entscheidender Bedeutung. So hilft beispielsweise die prompte Beantwortung von Kunden-E-Mails und die Klärung von Unklarheiten, Frustrationen zu vermeiden Selbstdisziplin : Da Sie als Freiberufler Ihr eigener Chef sind, brauchen Sie die nötige Selbstdisziplin, um Ihre Arbeit ohne Aufsicht zu erledigen. Wenn Sie sich zum Beispiel an einen festgelegten Arbeitsplan halten, anstatt unregelmäßig zu arbeiten, steigert das Ihre Produktivität

: Da Sie als Freiberufler Ihr eigener Chef sind, brauchen Sie die nötige Selbstdisziplin, um Ihre Arbeit ohne Aufsicht zu erledigen. Wenn Sie sich zum Beispiel an einen festgelegten Arbeitsplan halten, anstatt unregelmäßig zu arbeiten, steigert das Ihre Produktivität Zeitmanagement : Als Freiberufler ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Zeit für verschiedene Projekte und konkurrierende Prioritäten einteilen können. Das Führen eines Kalenders, in dem Sie alle Termine festhalten, kann Ihnen helfen, mehr Projekte rechtzeitig abzuschließen und sich nicht zu sehr zu verpflichten

: Als Freiberufler ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Zeit für verschiedene Projekte und konkurrierende Prioritäten einteilen können. Das Führen eines Kalenders, in dem Sie alle Termine festhalten, kann Ihnen helfen, mehr Projekte rechtzeitig abzuschließen und sich nicht zu sehr zu verpflichten Persönliches Branding: Der Aufbau einer soliden persönlichen Marke, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet, hilft Ihnen, Kunden anzuziehen, die Ihren Fähigkeiten entsprechen. Es wird auch Ihre Glaubwürdigkeit auf lange Sicht erhöhen

Nun, da Sie wissen, was es braucht, um Freiberufler zu sein, lassen Sie uns einige bewährte Freiberufler-Hacks erkunden, die Ihnen das Leben als Freiberufler einfacher machen.

10 Freelancing Hacks für Erfolg

Hier sind 10 bewährte Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, als Freiberufler und Kleinunternehmer produktiv und profitabel zu bleiben.

1. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben

Als Freiberufler erledigen Sie bestimmte Verwaltungsaufgaben immer wieder - Erinnerungs-E-Mails an Kunden senden, Rechnungen erstellen, Verträge vorbereiten usw. Die manuelle Wiederholung dieser Aufgaben kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und die Produktivität verringern. Die Lösung? Automatisierung.

Automatisierte Workflows laufen auf Autopilot, basierend auf von Ihnen definierten Auslösern. So können Sie sich auf hochwertige Projektarbeit konzentrieren und stattdessen Kunden betreuen.

Produktivitätsplattformen wie ClickUp bieten verschiedene Automatisierungsfunktionen, die Freiberuflern bei der Umsetzung dieses Hacks helfen können.

Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen, um Arbeitsabläufe, Routineaufgaben, Projektübergaben und vieles mehr in ClickUp zu rationalisieren

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungssequenzen in ClickUp um Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren. Oder erstellen Sie Ihre Automatisierungen mit natürlicher Sprache über ClickUp Gehirn .

Sie können Statusaktualisierungen für Projekte automatisieren, Ihrem Team Aufgaben zuweisen und sogar Benachrichtigungen verschicken, damit alles nahtlos weiterläuft, ohne dass Sie bei jedem Schritt eingreifen müssen.

Zum Beispiel könnten Sie sagen: wenn der Status der Aufgabe auf "erledigt" wechselt, wenden Sie die Vorlage für die monatliche Rechnung an und senden eine E-Mail mit der Bitte um Genehmigung der Rechnung an die E-Mail-Adresse des Kunden, die mit der Aufgabe verknüpft ist

2. Zeitblockieren Sie Ihren Tag

Wenn Kunden mit E-Mails und Pings um Ihre Aufmerksamkeit wetteifern, ganz zu schweigen von Ihren eigenen Ablenkungen wie den sozialen Medien, kann Ihre Konzentration leicht nachlassen. Tiefgründige Arbeit dauert länger, und die Qualität Ihres Denkens und Ihrer Arbeit leidet.

Ein hervorragendes Mittel dagegen ist die Zeitblockierung. Dabei handelt es sich um einen bei Freiberuflern und Vollzeitbeschäftigten beliebten Produktivitäts-Hack, bei dem Sie sich bestimmte Zeitblöcke in Ihrem Kalender für die konzentrierte Arbeit an einer einzigen Aufgabe reservieren.

Der Schlüssel zur optimalen Nutzung dieser Zeitblöcke liegt darin, Ablenkungen während dieser Intervalle auszuschließen. Vermeiden Sie außerdem Multitasking, denn das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten kann Ihre Produktivität drastisch verringern.

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitpläne und visualisieren Sie Ihre Arbeit in der flexiblen Kalenderansicht in ClickUp

Freiberufler können nutzen ClickUp's Kalenderansicht um ihre Tage und Wochen zu planen. Mit dieser Funktion können Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in Zeitfenster ziehen und so eine klare Struktur für Ihren Arbeitstag schaffen. Die Synchronisierung von Zeitblöcken in ClickUp mit dem Google-Kalender oder anderen externen Kalendern ermöglicht es Ihnen außerdem, alle Ihre Zeitpläne auf dem neuesten Stand zu halten.

ClickUp verfügt auch über einen Fokus-Modus ClickUp-Dokumente . Verwenden Sie es, um sich auf das zu konzentrieren, was Sie tippen, indem Sie andere Ablenkungen auf Ihrem Dokument entfernen, während Sie tippen.

Sie können zwischen zwei Optionen wählen:

Fokusmodus blockieren

Im Blockfokusmodus werden der umgebende Text und der Inhalt Ihres Dokuments ausgeblendet, so dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie gerade schreiben.

Verwenden Sie den Blockfokus-Modus in ClickUp Docs, um sich auf das zu konzentrieren, was Sie gerade tippen

Seitenfokus-Modus

Der Seitenfokusmodus schafft eine minimalistische Schreibumgebung, indem er die Seitenleisten des Dokuments während der Eingabe ausblendet.

Verwenden Sie den Seitenfokusmodus in ClickUp Docs, um die Seitenleiste auszublenden und Ablenkungen zu minimieren

3. Sagen Sie nein zu Zeitfressern

Als kleines Unternehmen ist es verlockend, zu jedem Projekt und jedem Kunden, der auf Sie zukommt, Ja zu sagen. Aber nicht jedes Projekt passt zu Ihren Fähigkeiten oder Preisen.

Wenn Sie Projekte annehmen, die Sie unterbezahlen oder die nicht Ihren Stärken entsprechen, führt das mit der Zeit zu Frustration, durchschnittlicher Arbeitsqualität und Burnout.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie lernen, höflich, aber bestimmt Nein zu sagen. Lehnen Sie Projekte ab, die Sie nicht reizen oder die nicht zu Ihrem Fachwissen, Ihrer Bezahlung und Ihrer Verfügbarkeit passen. Das mag sich anfangs unangenehm anfühlen, aber mit etwas Übung wird es leichter.

Und wie entscheiden Sie, welche Projekte Sie annehmen und welche Sie meiden sollten?

Mit ClickUp's Zeiterfassungsfunktionen !

Erfassen Sie Ihre Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall in ClickUp an

Durch die Überwachung des Zeitaufwands für verschiedene Aufgaben können Freiberufler ihre Arbeitsabläufe analysieren und Bereiche aufspüren, in denen die Zeit nicht effektiv genutzt wird. Erfassen Sie die Zeit von Ihrem Desktop, Handy oder Webbrowser aus mit ClickUps kostenloser Chrome-Erweiterung .

Durch das Hinzufügen von Notizen und Beschriftungen zu Ihren Zeiteinträgen können Sie die erfasste Zeit ganz einfach mit der Aufgabe verknüpfen, an der Sie gerade in ClickUp arbeiten.

4. Planen Sie administrative Arbeit

Als Freiberufler ist man leicht so sehr in die Projektarbeit vertieft, dass man administrative Aufgaben vernachlässigt. Aber auch als Freiberufler müssen Sie Verwaltungsarbeiten erledigen:

Versenden von Rechnungen

Nachverfolgung von Zahlungen

Steuern einreichen

Verträge verwalten

Auch wenn diese Aufgaben banal erscheinen, kann ihre Vernachlässigung zu erheblichen Problemen wie Cashflow-Problemen oder Steuerstrafen führen.

Machen Sie Ihre Reise als Freiberufler reibungsloser, indem Sie sich konsequent Zeit für diese Aufgaben nehmen. In ClickUp können Sie administrative Aufgaben mit Hilfe von wiederkehrenden Aufgaben und Erinnerungen planen.

Sie können Zeitfenster speziell für Verwaltungsaufgaben zuweisen und wiederkehrende Aufgaben für solche festlegen, die regelmäßig erledigt werden müssen, wie z. B. die wöchentliche Rechnungsstellung, um sicherzustellen, dass Sie diese wichtigen Aufgaben nie verpassen.

5. Bringen Sie Ihre Marke und Ihren Hintergrund mit den Erwartungen Ihrer Kunden in Einklang

Sie möchten Kunden anziehen, die gut zu Ihnen passen? Einer der besten Tipps für Freiberufler besteht darin, Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen angemessen darzustellen.

Wenn Sie z. B. gerne mit Tech-Start-ups an kreativen Content-Projekten arbeiten, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Website, Ihre Angebote und Ihr Portfolio diese Spezialität hervorheben.

Studieren Sie die Branche, den Stil und die Sprache des Kunden und passen Sie Ihre Vorschläge an und Ihr Portfolio entsprechend an.

Nutzen Sie ClickUp's Benutzerdefinierte Felder und Tags, um jedes Ihrer Kundenprojekte anhand von Kriterien wie Branche, Formalität, Qualifikationsniveau usw. zu verfolgen. Die Überprüfung dieser Tags hilft Ihnen, Muster in der Art der Kunden und Projekte zu erkennen, mit denen Sie am besten arbeiten. Sie können dann Ihre Marke konsequent so positionieren, dass sie diese Kunden anspricht.

Erstellen Sie professionelle und überzeugende Projektvorschläge mit der ClickUp-Vorlage für Kundenprojektvorschläge

Ein kleiner Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Kundenprojektvorschläge um Ihren Projektvorschlagsprozess zu rationalisieren und einen reibungslosen Kundeneinstieg zu gewährleisten.

6. Beachten Sie die Zeitzonen

Wenn Sie als Freiberufler mit internationalen Kunden über Zeitzonen hinweg arbeiten, kann die Kommunikation schwierig werden.

Wenn Sie zum Beispiel ein Zoom-Meeting um 10 Uhr morgens Ihrer Zeit ansetzen, ohne zu wissen, dass es für den Kunden im Ausland bereits Mitternacht ist, kann das zu Frustration führen. Oder das Versenden dringender Slack-Nachrichten, während der Kunde schläft, kann sich negativ auf seinen Eindruck von Ihrer Zuverlässigkeit auswirken.

Deshalb ist es wichtig, bei der globalen Zusammenarbeit die Zeitzonenunterschiede zu berücksichtigen.

ClickUp macht es einfacher. Stellen Sie Ihre persönliche Zeitzone in ClickUp ein ein, um Verwechslungen mit anderen Mitgliedern Ihres Arbeitsbereichs, einschließlich Ihrer Kunden und Ihres (verstreuten) Teams, zu vermeiden. Auf diese Weise können Sie Ihre wiederkehrenden Aufgaben und Fälligkeitstermine im Auge behalten.

Mit etwas Voraussicht in Bezug auf die Zeitzonen können Sie proaktiv Kommunikations- und Aufgabenfristen zu für beide Seiten geeigneten Zeiten festlegen. Das Ergebnis? Zufriedenere internationale Kunden und ein besserer globaler Ruf.

7. Machen Sie regelmäßig Pausen und legen Sie eine Ausgehzeit fest

Als Freiberufler haben Sie wahrscheinlich keine strengen Arbeitszeiten. Da Sie die Flexibilität haben, jederzeit zu arbeiten, kann die Arbeit leicht in Ihre Freizeit übergehen. Und Sie können stundenlang ununterbrochen arbeiten und versuchen, mehrere Kunden und Termine unter einen Hut zu bringen.

Sie wissen es: Grenzen zu setzen ist nicht verhandelbar. Aber das ist leichter gesagt als getan.

Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie Sie es schaffen können:

Komma-Pausen : Sie haben keine Zeit für eine richtige Pause? Das ist in Ordnung; machen Sie stattdessen eine Kommapause. Schauen Sie von Ihrem Bildschirm auf und lassen Sie Ihre Augen eine Minute lang auf ein entferntes Objekt gerichtet, um ihnen etwas Ruhe zu gönnen. Oder machen Sie eine kurze 2-minütige Atemübung oder Meditation. Sie können auch von Ihrem Schreibtisch aufstehen und ein paar Schritte gehen oder sich einfach die Beine vertreten

: Sie haben keine Zeit für eine richtige Pause? Das ist in Ordnung; machen Sie stattdessen eine Kommapause. Schauen Sie von Ihrem Bildschirm auf und lassen Sie Ihre Augen eine Minute lang auf ein entferntes Objekt gerichtet, um ihnen etwas Ruhe zu gönnen. Oder machen Sie eine kurze 2-minütige Atemübung oder Meditation. Sie können auch von Ihrem Schreibtisch aufstehen und ein paar Schritte gehen oder sich einfach die Beine vertreten Abschaltzeit: Legen Sie eine Zeit fest, zu der Sie keine neuen Arbeitsaufträge mehr annehmen und Raum für Ruhe und Regeneration schaffen. Alle Anfragen außerhalb dieser Zeit können bis zum nächsten Tag warten Der Pomodoro-Timer in ClickUp ist ein praktisches Werkzeug, das Sie auffordert, regelmäßig Pausen zu machen. Die Strukturierung von Arbeitssitzungen mit eingebauten Pausen hilft, die Spitzenproduktivität aufrechtzuerhalten, ohne in die Nähe eines Burnouts zu geraten.

8. Entwickeln Sie Prozesse und erstellen Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs)

Als Ihr eigener Betriebsleiter müssen Sie effiziente Prozesse und Systeme für die Erledigung Ihrer Arbeit entwickeln. Wahrscheinlich haben Sie bestimmte Prozesse und Aufgaben, die sich projektübergreifend wiederholen, z. B. das Onboarding neuer Kunden, die Erstellung von Content-Strategie-Decks usw.

Sich bei diesen sich wiederholenden Aufgaben an jeden einzelnen Schritt zu erinnern, kann eine Herausforderung sein. Kleine, aber wichtige Details können dabei unter den Tisch fallen.

SOPs, Checklisten und Vorlagen für solche Prozesse können die Lösung sein.

Identifizieren Sie Ihre allgemeinen Projektabläufe und erstellen Sie standardisierte Prozesse für diese ClickUp Aufgaben-Checklisten und Vorlagen. Sie bringen mehr Struktur und Klarheit in Ihre Arbeit.

Verwenden Sie Aufgaben-Checklisten in ClickUp, um den Überblick über Ihre Verpflichtungen zu behalten und gleichzeitig die Prozesse zu optimieren

Ihre Checkliste für den Schreibprozess eines Artikels könnte zum Beispiel so aussehen:

Themenideen recherchieren

Gliederung der Struktur

Schreiben des ersten Entwurfs

Bearbeiten und Korrekturlesen

Grafiken hinzufügen

Endgültigen Entwurf einreichen

Sie können Checklisten verwenden, um:

Aufgaben erstellen und Unteraufgaben als Aufgabenlisten innerhalb von Projekten verschachteln

Jeder Aufgabe oder Unteraufgabe Verantwortliche hinzufügen

Häufige Arbeitsabläufe zu automatisieren

9. Investieren Sie in sich selbst

Verfallen Sie nicht in Selbstgefälligkeit, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand halten und neue relevante Fähigkeiten erlernen, haben Sie einen Wettbewerbsvorteil in der Welt der Freiberufler. Außerdem macht es Ihre Arbeit anregender.

Stellen Sie jeden Monat ein eigenes Budget und Zeit für kontinuierliches Lernen zur Verfügung. Nutzen Sie es, um Kurse zu besuchen, an Konferenzen teilzunehmen, Tools zu kaufen - alles, was Ihre Fähigkeiten erweitert.

Mit ClickUp Goals bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittskontrolle zu erreichen

Verwenden Sie ClickUp-Ziele um Ihre Weiterbildungsdynamik zu steigern. Setzen Sie sich ein Ziel wie "Absolvieren Sie in diesem Monat 16 Stunden berufliche Weiterbildung", um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen. Teilen Sie dieses Ziel in kleinere wöchentliche oder tägliche Lernaufgaben auf und planen Sie sie wie jede andere Arbeitsaufgabe.

Ein freiberuflicher Grafikdesigner könnte sich beispielsweise jeden Freitag 2 Stunden Zeit nehmen, um neue Designfähigkeiten mit Hilfe von Online-Tutorials zu üben.

Behandeln Sie Lernziele wie Arbeitsleistungen. Die Investition wird sich um ein Vielfaches auszahlen, wenn Sie Ihren Kunden erweiterte oder verbesserte Fähigkeiten zu höheren Preisen anbieten können.

10. Sozialisieren Sie

Als Freiberufler ständig in Isolation zu arbeiten, kann einen hohen Tribut fordern. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich Zeit für sinnvolle soziale Interaktionen nehmen. Planen Sie Videoanrufe, um sich mit Freunden auszutauschen, nehmen Sie an Networking-Veranstaltungen teil, verabreden Sie sich mit anderen Freiberuflern zum Coworking, und treffen Sie sich regelmäßig.

Soziale Kontakte sorgen für emotionale Verjüngung und Unterstützung, was Ihre Produktivität steigert. Der Aufbau von Beziehungen kann auch zu Empfehlungen, Kooperationen und einem Gemeinschaftsgefühl führen, was für Selbstständige besonders wichtig ist.

Freiberufler können ClickUp nutzen, um Networking-Veranstaltungen zu planen, Kontakte im Auge zu behalten und Nachfassaktionen zu verwalten. Verwendung von ClickUp's Kollaborations-Erkennung können Sie mit anderen in Echtzeit zusammenarbeiten und so die Teamarbeit und das Engagement innerhalb der Plattform fördern.

Behalten Sie den Schwung in Ihrer Freelancing-Reise mit ClickUp bei

Die Umsetzung dieser Tipps und bewährten Praktiken für Freiberufler erfordert im Vorfeld einige Anstrengungen. Aber die Erfüllung, die sich aus dem Aufblühen Ihrer Karriere ergibt, ist es allemal wert.

Wenn Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, ablenkungsfreie Zeit blockieren, Grenzen setzen und Ihre Fähigkeiten fördern, wächst Ihre Produktivität und Rentabilität als Freiberufler exponentiell.

Ebenso wichtig ist, dass diese Tricks zur Vermeidung von Frustration und Burnout beitragen und so nachhaltigen Erfolg ermöglichen. Der Schlüssel ist, klein anzufangen. Konzentrieren Sie sich darauf, jeweils nur einen Hack zu implementieren - bis es zur Gewohnheit wird - bevor Sie einen weiteren hinzufügen. Nutzen Sie Tools wie ClickUp, um den Prozess zu rationalisieren.

Innerhalb weniger Monate werden Sie ein höheres Arbeitstempo erreichen, als Sie es bisher gewohnt waren. Und Sie werden die Reise in die Selbstständigkeit noch mehr genießen. Melden Sie sich für ClickUp an und nutzen Sie all diese Vorteile noch heute!

FAQs

1. Was ist der einfachste Weg zur Freiberuflichkeit?

Der einfachste Weg, freiberuflich tätig zu werden, besteht darin, zunächst Dienstleistungen anzubieten, die Ihren Fähigkeiten entsprechen, und potenzielle Kunden in Ihrem unmittelbaren und erweiterten Netzwerk anzusprechen. Viele Freiberufler finden ihr erstes Projekt auch auf beliebten Freiberufler-Websites wie Fiverr und Upwork.

Hier ist ein kurzer Leitfaden, der Ihnen den Einstieg erleichtert:

Suchen Sie sich ein Fachgebiet, das Sie zu Geld machen können. Zum Beispiel Texterstellung, Grafikdesign, Softwareentwicklung usw. So können Sie Ihre Nische definieren

Schaffen Sie eine Online-Präsenz, auf der Ihre Zielgruppe Sie finden kann - auf freiberuflichen Websites und Plattformen oder auf professionellen Netzwerkplattformen wie Twitter und LinkedIn

Entwickeln Sie Ihr Portfolio, indem Sie Ihre Dienste anbieten und einschlägige Erfahrungen sammeln oder Arbeitsproben erstellen

Knüpfen Sie Kontakte zu anderen Freiberuflern und Fachleuten. Bleiben Sie bei Ihren Kontakten menschlich und bitten Sie nicht nur um Aufträge

Sprechen Sie potenzielle Kunden direkt an und bieten Sie ihnen Ihre Dienste als Lösung für ihre Probleme an

Profi-Tipps: Durch die Erstellung eines Profils auf LinkedIn und das Knüpfen von Kontakten können Sie mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, ohne sich um Aufträge auf Freiberuflerplattformen bemühen zu müssen. Wenn Sie freiberufliche Fähigkeiten wie Webdesign, Schreiben oder Beratung in Ihrer lokalen Gemeinschaft anbieten, können Sie ohne komplexe Online-Infrastruktur beginnen.

2. Wie kann ich als Freiberufler besser werden?

Setzen Sie Freelancing-Hacks ein, wie z. B. die Entwicklung Ihrer Kern- und Soft Skills. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch den Einsatz von Projektmanagement-Tools wie ClickUp und verwenden Sie Vorlagen und SOPs, um bei wiederkehrenden Aufgaben Zeit zu sparen.

Lassen Sie sich von erfahrenen Freiberuflern beraten, besuchen Sie Online-Kurse zu betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, und erweitern Sie Ihre Dienstleistungen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Vergessen Sie nicht, sich Zeit für intensive Arbeit zu nehmen, regelmäßige Pausen einzuplanen, zeitraubende Projekte abzulehnen und sich einen Partner zu suchen, der Sie motiviert.

3. Welche Fähigkeiten sind für die Freiberuflichkeit am besten geeignet?

Mehr als spezifische Fähigkeiten sind Soft Skills wie Selbstmotivation, Disziplin, Kommunikation und Zeitmanagement entscheidend für den Erfolg als Freiberufler.

Stark nachgefragte Fähigkeiten wie Programmieren, Schreiben, Grafikdesign, digitales Marketing und Beratung machen es einfacher, Kunden zu gewinnen.

Wenn Sie ein anpassungsfähiger Generalist sind, der in der Lage ist, verschiedene Dienstleistungen wie soziale Medien, Webdesign, Verwaltungsunterstützung usw. anzubieten, eröffnen sich Ihnen mehr Möglichkeiten.