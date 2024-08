15 kostenlose Vorlagen für Meetings mit dem Team in Word, Folien und ClickUp

Sie haben ein tolles Team aufgebaut, das Ihr Unternehmen am Laufen hält. Nun ist es an der Zeit, sie neuen Mitgliedern des Teams, Clients oder potenziellen Kunden vorzustellen. Wie erledigen Sie dies in einer schnellen, asynchronen Weg ?

Eine einfache Möglichkeit für Manager, diese Aufgabe zu bewältigen, ist die Verwendung einer "Meet the Team"-Vorlage für Präsentationen oder Dokumente, damit sich alle Beteiligten schneller vorstellen können. Wir erklären Ihnen, was diese Vorlagen zu erledigen haben und was eine gute Vorlage für die Vorstellung des Teams ausmacht. Und dann werden wir 15 kostenlose Vorlagen freigeben, die Sie verwenden können, um Ihre Rockstar-Mitglieder im Team vorzustellen. 🤩

Was ist eine Vorlage für ein Meeting mit dem Team?

Eine Vorlage für ein "Meet the Team" ist eine anpassbare Infografik oder ein Organigramm, das die Schlüsselpersonen in Ihrem Unternehmen oder Ihrem Team vorstellt. Sie wird oft verwendet als onboarding-Vorlage um bestehende Mitglieder des Teams mit neuen Mitarbeitern oder neuen Gesichtern aus anderen Abteilungen bekannt zu machen.

Mit der richtigen Vorlage können Sie die Titel, Fähigkeiten, Erfahrungen und Kontaktinformationen aller Mitarbeiter in einer übersichtlichen Ansicht darstellen. Diese Vorlage dient als wichtige Ressource für Einzelpersonen, um schnell mehr über die Rollen der einzelnen Teammitglieder zu erfahren, wer sie sind und wie man sie erreichen kann.

Gemeinsam an Ideen arbeiten und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Diese bearbeitbaren Vorlagen können als Team-Folien in Präsentationsvorlagen oder als Teil von Pitch Decks für Clients verwendet werden. Sie können die Team-Infografiken auch in Geschäftspräsentationen verwenden, team Meetings oder als Teil von onboarding-Pakete für neue Mitarbeiter .

Was macht eine gute Vorlage für ein Meeting mit dem Team aus?

Wenn es darum geht, Ihr Team vorzustellen, brauchen Sie eine gute Vorlage. Aber was macht eine gute Vorlage für das Meet the Team aus? Wenn Sie Ihre nächsten Einführungsvorlagen erstellen oder herunterladen, sollten Sie nach einer guten Vorlage für das Meeting des Teams suchen, die dies ermöglicht:

Groß genug ist, um alle Personen in Ihrem Team unterzubringen

Über eine geordnete Struktur verfügt (Aufzählungspunkte, Textfelder in gleicher Größe usw.)

Grundlegende Informationen in knapper Form und nicht zu detailliert enthält (Sie wollen den Leser nicht mit riesigen Blöcken von Text überfordern)

Fügen Sie hochwertige, hochauflösende Fotos von jedem Mitglied des Teams ein

Führen Sie den Namen, den Titel, eine kurze Beschreibung der Fähigkeiten und Kontaktinformationen wie E-Mails odersoziale Medien verknüpfungen

Anpassbar mit Schriftarten und Farben, die zu Ihrem Branding passen

Sie können auch hervorheben zentrale Werte zusammen mit der Persönlichkeit oder den Zinsen jeder Person, wenn dies ein wichtiger Teil Ihrer unternehmenskultur .

15 Free Meet the Team Vorlagen

Wir wissen, dass Sie mit Arbeit überhäuft sind. 📚

Ein Meet the Team-Dokument ist zwar einfach zu erstellen, bleibt aber oft auf der Strecke, wenn andere Einstellungen vorgenommen werden onboarding-Aufgaben . Wenn Sie jedoch ein wenig Zeit und Aufwand für die Zusammenstellung dieser Ressource einplanen, wird Ihr Unternehmen reibungsloser und effektiver arbeiten können.

Hier finden Sie 15 Vorlagen für "Meet Our Team", die Sie problemlos für Ihr Geschäft verwenden können.

1. ClickUp Meet the Team Vorlage

ClickUp Meet the Team Vorlage

Wenn Ihr Team in Docs lebt, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Die Meet the Team Vorlage von ClickUp macht es einfach, neue Mitarbeiter oder potenzielle Kunden mit Ihren fantastischen Mitgliedern des Teams bekannt zu machen. Es ist eine ClickUp Dokument vorlage mit Fotos der Mitglieder des Teams und Textfeldern, in denen Sie Angaben zu ihren Titeln, Fähigkeiten und Zinsen machen können.

Durch Ziehen und Ablegen der verschiedenen Abschnitte können Sie das Team in Abteilungen unterteilen oder Mitarbeiter nach Teams gruppieren. Sie können Ihr Logo hochladen, die Schriftart ändern und ein Farbschema erstellen, das Sie in Präsentationen mit Ihrem Markenzeichen verwenden können.

Diese Vorlage eignet sich besonders für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und als Teil einer Datenbank mit Unternehmensinfos. Sie können Links zu den Kontaktinformationen der einzelnen Mitglieder des Teams einfügen, einschließlich Telefonnummern, E-Mail-Adressen und physischen Adressen.

2. ClickUp Meet the Team Einführung E-Mail Vorlage

ClickUp Meet the Team Introduction E-Mail-Vorlage

Möchten Sie eine personalisierte Methode, um mehr über Ihr neues Mitglied im Team zu erfahren? Verwenden Sie ClickUp's Meet the Team Introduction E-Mail Vorlage .

Sie können diese E-Mail-Vorlage verwenden, um Ihr gesamtes Team einem neuen Client vorzustellen oder um Kunden zu benachrichtigen, wenn jemand eine neue Rolle übernommen hat. Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden auf einfache Weise mitteilen, dass sie einen neuen Ansprechpartner haben.

Sie eignet sich auch perfekt für das Onboarding neuer Clients und stellen ihnen das Team vor, mit dem sie an dem Projekt arbeiten werden. Sie sind bereits den ganzen Tag mit E-Mails beschäftigt, also können Sie auch dort mit der Vorstellung beginnen.

3. ClickUp Team Foto Verzeichnis Vorlage

ClickUp Team Foto-Verzeichnis Vorlage

Die ClickUp Team Foto Verzeichnis Vorlage ist eine beeindruckende Möglichkeit, Ihr Team vorzustellen. ✨

Es ist ideal für visuell Lernende und macht es einfach, Ihr Markenzeichen in Farbe und Typografie einzubinden.

Es verfügt über eine lebendige Vorlage, in die Sie schnell das Foto, die Kontaktdaten und die Informationen zur Rolle Ihrer Teammitglieder einfügen können. Sie brauchen keine Zeit mit verwirrender Designsoftware zu verschwenden: Diese Vorlage bietet alles, was Sie brauchen.

4. ClickUp Team Capability Matrix Vorlage

ClickUp Team Capability Matrix Vorlage

Möchten Sie die unterschiedlichen Fähigkeiten Ihrer Teammitglieder in verschiedenen Kategorien freigeben? Verwenden Sie die ClickUp Matrix-Vorlage für Team-Fähigkeiten für Ihr Meeting-the-team Organigramm.

Auf der linken Seite der Vorlage laden Sie Fotos und die Namen der einzelnen Personen im Team hoch. Am oberen Rand des Diagramms können Sie die Spalten in spezifische Fähigkeiten unterteilen und dann eine Nummer zuweisen (in der Regel auf einer Skala von 1 bis 5), um die Kompetenz in jedem Bereich zu demonstrieren.

Diese Art von Meet the Diagramm des Teams macht es den Mitgliedern eines Teams leicht, zu sehen, an wen sie sich wenden können, wenn sie eine Aufgabe freigeben oder Hilfe bei einem Projekt benötigen. Außerdem ermöglicht es Ihren HR Team zur Nachverfolgung der Entwicklung der Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams im Laufe der Zeit.

5. ClickUp Mitarbeiterhandbuch (Fortgeschritten) Vorlage

ClickUp Employee Handbook (Advanced) Vorlage

Wenn Sie für die Einstellung und Eingliederung eines neuen Mitglieds in Ihr Team verantwortlich sind, wissen Sie, dass dieses Mitglied mit einer Vielzahl von Informationen vertraut gemacht werden muss. Eine rationelle Möglichkeit, sie mit allem vertraut zu machen, was sie wissen müssen, ist die Verwendung von ClickUp's Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch . Die erste Seite der Vorlage ist der Vorstellung des Unternehmens und der Begrüßung durch einen Teamleiter gewidmet.

Auf weiteren Seiten können Sie eine Infografik zum Kennenlernen des Teams sowie grundlegende Richtlinien, Regeln und Verfahren aufführen, die der neue Mitarbeiter befolgen soll. Diese mitarbeiterhandbuch kann als Karte für die Aufnahme in das Team dienen.

6. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter

Möchten Sie, dass Ihr Einführungsprozess Ihre neuen Mitarbeiter beeindruckt?

Die Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter in ClickUp erleichtert die Bewältigung gängiger Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts. Sie können Aufgaben an verschiedene Abteilungen vergeben: Die Personalabteilung kann sich um die Einstellung eines E-Mail-Kontos und die Anmeldung zur Gehaltsabrechnung kümmern, während das IT-Team den Zugriff auf verschiedene Tools gewähren kann.

Eine der Aufgaben, die Sie dem neuen Mitarbeiter zuweisen können, ist die Überprüfung der team-Struktur . Verknüpfen Sie in der Aufgabe mit Ihrer Vorlage "Meet the Team", damit die Mitarbeiter schnell sehen können, wer bereits mit an Bord ist. Vergessen Sie nicht, sich selbst eine Aufgabe zu machen, um den neuen Mitarbeiter ebenfalls in die Vorlage aufzunehmen!

7. ClickUp Firmenübersicht Vorlage

ClickUp Vorlage für die Übersicht über das Unternehmen

Wenn Sie ein großes organigramm ist es hilfreich, einen hub zu haben, in dem die Mitglieder des Teams sehen können, was in den verschiedenen Abteilungen passiert. ClickUp's Vorlage für die Unternehmensübersicht gibt Team-Informationen abteilungs- und geschäftsbereichsübergreifend frei.

Verwenden Sie eine vereinfachte Version dieser Vorlage, um einen Unternehmensüberblick über verschiedene Abteilungen wie digitales Marketing, IT, Personalwesen, Vertrieb und mehr zu erstellen. Führen Sie die wichtigsten Projekte auf, an denen die einzelnen Abteilungen arbeiten, und fügen Sie einen Text für jedes Mitglied des Teams in den Abteilungen hinzu.

Sie können eine Folie mit der Unternehmensübersicht in eine Präsentation des Teams einfügen oder die Vorlage verwenden, um Projekte und Unteraufgaben zu verfolgen, die in den einzelnen Abteilungen laufen. Dies ist besonders nützlich, um Teammitgliedern zu helfen, zu verstehen funktionsübergreifende Teams .

8. ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur

Meeting mit dem Team geht es nicht nur darum, die Namen und Titel der Mitarbeiter zu erfahren. Es geht auch darum, die Marke, die Identität und den Auftrag des Unternehmens kennenzulernen. Verwenden Sie die Vorlage für Unternehmenskultur von ClickUp um neuen Mitarbeitern die Werte des Unternehmens und die neuen Gesichter, die sie tagtäglich sehen werden, vorzustellen.

Im Abschnitt "Über uns" können Sie eine Kategorie "Treffen Sie das Team" mit Fotos und grundlegenden Infos zu allen Mitgliedern des Teams einfügen. Es gibt auch Abschnitte, in denen Sie auf die Mission und die Werte des Unternehmens sowie auf die Vergütungspakete eingehen können, wenn Sie dies als Teil eines Stellenangebots verwenden.

9. Google Slides Meet the Team Vorlage by SlideTeam

Über SlideTeam

Diese Google-Folie Meet the Team Vorlage von SlideTeam ist eine anpassbare Infografik, mit der Sie Ihr Team in PowerPoint Slides oder auf Google Slides vorstellen können. Sie können die Farbe, Größe und Position der Platzhalter und Formen ändern, um sie an Ihr Branding anzupassen. Sie können auch Symbole bearbeiten und Bilder für jede Person hochladen. 🙌

Diese Vorlage eignet sich gut, um neue Clients in das Team einzuführen oder die Fachkenntnisse verschiedener Mitglieder des Teams für potenzielle Kunden freizugeben.

10. PowerPoint Meet the Team Vorlage by SlideChef

Über SlideChef

Die SlideChef PowerPoint Vorlage die Infografik ermöglicht es Ihnen, kreativ zu sein und den einzigartigen Stil Ihres Unternehmens zu zeigen. Von klassischen Quadrat-, Rechteck- und Kreisbildern bis hin zu lustigen Formen und künstlerischen Layouts bietet diese Team PPT-Vorlage etwas für jede Art von Geschäft.

Wie bei anderen PPT-Präsentationsfoliendesigns können Sie jeden Aspekt anpassen, vom Farbschema und der Typografie bis hin zum Layout und zu Elementen wie Animationen und Diagrammen.

Um loszulegen, laden Sie das Design herunter, passen Sie das Layout und die Textbereiche an, und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Team PowerPoint-Vorlage. Sie können die Folien zu einer PowerPoint-Präsentation hinzufügen oder einen Link zu ihr in Ihre team-Handbuch .

11. Microsoft Word Meet the Team Vorlage by Creately

Via Creately

Die Microsoft Word Vorlage "Meet the Team" von Creately bietet einen sauberen, professionellen Ansatz für Teamvorstellungen. Mit ihrem übersichtlichen Layout ermöglicht diese Vorlage eine klare Darstellung der Mitglieder des Teams, ihrer Rollen, Kontaktinformationen und Fähigkeiten.

Die Vorlage eignet sich perfekt für Word-Benutzer, da sie nahtlos in Ihre bestehenden Word-Dokumente exportiert werden kann und somit die erforderliche Kompatibilität gewährleistet. Sie können jedes Element einfach bearbeiten und benutzerdefinieren, z. B. Farben und Schriftarten an die Ästhetik Ihrer Marke anpassen. Das macht die Vorlage von Creately zu einem großartigen Tool, um ein kohärentes Team-Einführungsdokument von Grund auf zu erstellen oder es in ein bestehendes Firmenhandbuch zu integrieren!

12. PowerPoint Team Mitglied Einführung Vorlage by SlideModel

Via SlideModel

SlideModel's PowerPoint Vorlage zur Vorstellung von Teammitgliedern bietet eine professionelle Möglichkeit, Ihre Teammitglieder und deren Rollen in einem ansprechenden Format zu präsentieren. Mit ihrem schlanken Design und den benutzerdefinierten Features lässt sich diese Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen branding und Stil Ihrer Organisation ist ein Kinderspiel.

Diese Vorlage zeichnet sich durch ein übersichtliches Layout aus und bietet Platzhalter für Bilder, Titel und Kurzbeschreibungen der einzelnen Mitglieder des Teams. Sie können sogar ein oder zwei witzige Fakten über jeden Einzelnen hinzufügen, um das Gefühl der Verbindung im Team zu fördern. Diese Vorlage, die Professionalität mit einer persönlichen Note verbindet, eignet sich perfekt für Onboarding, Client-Präsentationen oder unternehmensweite Meetings .

13. PowerPoint Team Mitglied Profil Vorlage by SlideModel

Via SlideModel

SlideModel's PowerPoint Vorlage für Teammitgliederprofile bietet eine interaktive und visuelle Möglichkeit, jedes Mitglied des Teams individuell vorzustellen. Diese umfassende PowerPoint-Vorlage bietet vorformatierte Folien, auf denen Sie einzelne Mitglieder des Teams zusammen mit ihren Rollen, Qualifikationen, einzigartigen Fähigkeiten und Kontaktinformationen hervorheben können.

Sie enthält einen eleganten Profilplatzhalter für ein professionelles Foto und mehrere Textabschnitte, die sich leicht an den Stil und die Farben Ihrer Marke anpassen lassen. Geben Sie einige witzige Fakten über Ihre Mitarbeiter frei, um eine gemeinschaftsgefühl innerhalb Ihres Teams und Kunden oder neue Mitarbeiter auf eine menschlichere und sympathischere Weise ansprechen.

14. PowerPoint Meet the Team Folien Vorlage von SlideModel

Via SlideModel

Stellen Sie die Schlüsselpersonen Ihres Unternehmens mit dieser PowerPoint-Vorlage "Meet the Team Slides" von SlideModel vor. Das lebendige und gut gestaltete Layout bietet Ihnen die Möglichkeit, das Foto, den Titel, die Fähigkeiten und die Fachgebiete jedes Mitglieds des Teams auf ansprechende und klare Weise zu präsentieren.

Sie können jede Komponente, einschließlich Farbe, Typografie und Layout, benutzerdefiniert anpassen, um die Essenz Ihrer Marke zu unterstreichen. Es ist eine ideale Ressource für Team Meetings, client-Präsentationen oder als wichtiger Teil des Einführungsprozesses neuer Mitarbeiter.

15. PowerPoint Mitarbeiter Spotlight Vorlage by SlideModel

Via SlideModel

Die PowerPoint-Vorlage "Employee Spotlight" von SlideModel bietet eine interaktive und ansprechende Möglichkeit, einzelne Mitglieder eines Teams hervorzuheben. Die Vorlage bietet spezielle Folien, um verschiedene Mitglieder ausführlich vorzustellen und ihre beruflichen Leistungen und Fähigkeiten zu würdigen, rolle, Verantwortlichkeiten und Zinsen.

Das Layout ist anpassbar und ermöglicht es Ihnen, das Branding Ihres Geschäfts einzubringen und gleichzeitig das menschliche Element Ihres Teams zu betonen. Die Spotlight-Vorlage schafft ein inspirierendes visuelles Erlebnis, das sich perfekt für das Freigeben bei Präsentationen, Mitarbeiter-Meetings, Kundenvorstellungen oder auf Ihrer Website eignet intranet Ihres Unternehmens . Verbreiten Sie die Nachricht über die harte Arbeit und das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit dieser visuell ansprechenden Vorlage von SlideModel.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Mitglied Ihres Teams dem Rest der Mannschaft vorstellen oder eine aufmerksamkeitsstarke Möglichkeit suchen, Ihre team-Struktur und Fachwissen mit potenziellen Kunden, eine Vorlage für das Meet the Team erledigt die Arbeit. ✅

ClickUp hat eine umfangreiche Vorlagen-Bibliothek die Ihnen helfen kann ihr Team zu managen und bringen Sie Struktur in Ihre Organisation. Schauen Sie sich die verschiedenen Kategorien an, um diejenige zu finden, die Ihr Team zum Strahlen bringt.