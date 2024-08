Eine überzeugende Kundenpräsentation erstellen: Tipps, Tricks und Strategien

Präsentationen für Kunden zu halten, kann eine entmutigende Erfahrung sein.

Sie müssen die Kunden davon überzeugen, dass Sie gut zu ihrer Marke passen und die beste Lösung für ihr Problem haben. Dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihnen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.

Bei einer Vielzahl von Elementen wird es schwierig, ansprechende und relevante Präsentationen zu erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie mit den Strategien in diesem Leitfaden eine erfolgreiche Kundenpräsentation durchführen können.

Die Bedeutung einer Kundenpräsentation

Eine Kundenpräsentation dient dazu, potenziellen Kunden einen guten Eindruck von Ihrer Fachkompetenz zu vermitteln. So können sie sich ein Bild davon machen, wie die Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen könnte und wie Sie einen Mehrwert für sie schaffen können.

Wenn sie gut geplant und durchgeführt wird, kann eine informative Kundenpräsentation Ihnen helfen:

Über Ihre Arbeit in Form einer fesselnden Geschichte zu sprechen

Ihren Wert für potenzielle Kunden zu verdeutlichen

Einem bestehenden Kunden die Fortschritte zu vermitteln, die Sie gemacht haben

Projekte abzuschließen und aufzuschlüsseln, was gut gelaufen ist und was nicht Effektive Kundenkommunikation ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Verkaufs- oder Geschäftsmann heutzutage haben muss.

5 wesentliche Schritte für eine erfolgreiche Kundenpräsentation

Die Erstellung von ansprechenden Kundenpräsentationen ist harte Arbeit, egal ob es sich um ein Verkaufsgespräch oder eine kreative Diashow handelt.

Nutzen Sie diese Fünf-Schritte-Checkliste bei der Erstellung von Präsentationen, um die Zeit Ihrer Kunden sinnvoll zu nutzen:

Schritt 1. Recherche und Planung der Präsentation

Sie mögen Ihre Arbeit in- und auswendig kennen, aber Ihr potenzieller Kunde muss sich erst noch für eine Zusammenarbeit mit Ihnen erwärmen.

Deshalb beginnt der wichtigste Teil einer effektiven Kundenpräsentation mit Recherche und Planung.

Informieren Sie sich:

Wer Ihr Zielpublikum (für die Präsentation) ist und wie dessen Ziele aussehen

Alles über Ihren potenziellen Kunden, einschließlich seiner Probleme, Inspirationen, Interessen und mehr

Wie Sie auf die größten Ziele, Hindernisse und Probleme Ihres Kunden eingehen können

Ihr Unternehmen, die Größe des Teams und die Branche (und wie Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung ihre Vision unterstützen wird)

Die Frage ist nun, wo Sie diese Daten finden?

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen nachschlagen:

Auf der LinkedIn-Seite und der Website des Kunden finden Sie Informationen über dessen aktuelle Angebote

Ihre früheren Pitches zur Inspiration - vor allem, wenn Sie Kunden aus derselben Branche betreut haben

Die "Über uns"-Seite und Online-Videos des Kunden, um ein besseres Verständnis für den idealen Tonfall und die Themen Ihrer Präsentation zu bekommen

Sammeln Sie Kundeninformationen mit ClickUp's Agency/Client Discovery Doc Template

Sobald Sie alle Informationen darüber haben, wie Ihre Kunden ticken, helfen Sie ihnen, die Datenstruktur zu verstehen, und formatieren Sie die wichtigsten Punkte, die Sie vermitteln wollen, mit ClickUp AI. Nutzen Sie diesen intelligenten Assistenten, um eine Präsentation zu erstellen, mit der Sie die Ziele Ihrer potenziellen Kunden schneller erreichen.

verwenden Sie ClickUp AI Prompts, um ansprechende Kundenpräsentationen in Bullet Points zu schreiben

Als Nächstes sollten Sie das Kundengespräch nutzen, um zu erläutern, warum Ihre Marke die richtige für den Kunden ist:

Beginnen Sie damit, die Probleme des Kunden zu erkennen, ihm zu zeigen, dass Sie ihn verstehen, und Vertrauen in den Prozess aufzubauen

Gehen Sie dazu über, Fragen zu stellen und herauszufinden, ob der Kunde dringende Probleme hat, die gelöst werden müssen

Stellen Sie Ihr Angebot als die ultimative Lösung für die Probleme Ihrer Kunden vor und knüpfen Sie Ihr Produkt an deren unmittelbare Bedürfnisse

Schritt 2. Erstellen Sie aus Ihrer Präsentation einen Marketingtrichter

Ihre Präsentation braucht ein greifbares Endziel, um den Fokus und die Richtung sicherzustellen. Wollen Sie, dass der Kunde den Vertrag unterschreibt? Oder möchten Sie vielleicht, dass er sich für eine Demo registriert?

In jedem Fall müssen Sie genau wissen, zu welcher Handlung Sie den Kunden anregen möchten.

Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Präsentation in einen Marketingtrichter umwandeln können:

Bauen Sie Ihre Erzählung mit einer fesselnden Geschichte auf, um das Publikum zu fesseln

Überfrachten Sie den Interessenten nicht mit einer Unmenge von Informationen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentation auf den Punkt kommt, und reden Sie nicht um den heißen Brei herum

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Meeting und bringen Sie Ihre Kunden dazu, sich auf das eigentliche Gespräch zu konzentrieren

Gestalten Sie Ihre Präsentationsfolien mit einem richtigen: Einem Anfang: Stellen Sie vor, was präsentiert wird, warum Sie präsentieren und was der Kunde von der Zusammenarbeit erwarten kann Mitte: Fügen Sie visuelle Elemente zu Ihrer Geschichte hinzu und schaffen Sie einen ästhetischen Wert Ende: Informieren Sie den Kunden über die nächsten Schritte und fügen Sie eine entsprechende Aufforderung zum Handeln hinzu



Verwenden Sie die vorgefertigten ClickUp Präsentationsvorlage und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

Die Präsentationsvorlage von ClickUp ist ideal für Anfänger

Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen,:

Die Abschnitte Ihrer Präsentation einfach zu organisieren, mit einer klaren Struktur von Anfang bis Ende

Feedback von wichtigen Interessengruppen vor der endgültigen Präsentation einholen

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Präsentation an einem Ort zu verfolgen

Schritt 3. Verwenden Sie visuell ansprechende Inhalte, um Ihre Geschichte zu vermitteln

Zu viel Text auf Ihren Folien macht sie langweilig und wird Ihr Publikum überfordern.

Betrachten Sie daher bei Ihren Präsentationen visuelle Hilfsmittel wie Infografiken, Tortendiagramme, Balkendiagramme, Bilder, handgezeichnete Illustrationen usw. als Ihren treuen Freund.

Diese visuellen Hilfsmittel bieten Vorteile wie:

Sie wecken und erhalten die Aufmerksamkeit des Kunden

Sie bringen die Bedürfnisse des Kunden mit dem Produkt/der Dienstleistung der Marke in Einklang - visuell

Auflockerung von textlastigen Folien zur besseren Fokussierung

Umwandlung komplexer Informationen in leicht verdauliche Daten

Verwenden Sie ClickUp-Whiteboards als Leinwand, um eine visuelle Präsentation für Ihr Meeting zu erstellen und Ihren Kunden Ihren Wert zu zeigen.

spielen Sie mit Ihren Präsentationsbildern mit ClickUp Whiteboard

Schritt 4. Ermutigen Sie zu wechselseitigen Gesprächen

Ganz gleich, ob es sich um eine Verkaufspräsentation oder eine Einführungsveranstaltung handelt, es ist wichtig, die Zuhörer zu beteiligen. Mit anderen Worten: Ihre Präsentation darf kein Monolog sein.

Daher ist es wichtig, nach der Präsentation eine wechselseitige Interaktion zu fördern.

So können Sie das tun:

Vermeiden Sie Smalltalk und erläutern Sie stattdessen, warum das Konto des Kunden für Sie wichtig ist

Holen Sie Feedback ein, indem Sie Fragen stellen wie:

Haben Sie irgendwelche Fragen an uns? Sehen Sie unser Produkt/die Dienstleistung als zufriedenstellende Lösung für Ihre Bedürfnisse? Wie können wir als Partner zusammenarbeiten und dieses Projekt vorantreiben?

Motivieren Sie Ihr Publikum, Fragen zu stellen, und bieten Sie ihm Unterstützung bei seinen Fragen an - sei es in Bezug auf Umfang, Kosten, Zeitplan usw

Schritt 5. Legen Sie klare nächste Schritte fest, um Ihre Präsentation abzuschließen Effektives Kundenmanagement geht es darum, am Ende des Treffens klare nächste Schritte festzulegen.

Wenn Sie das Gespräch mit offenem Ende beenden, werden Sie möglicherweise keine Rückmeldung von Ihrem Publikum erhalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie die richtigen Erwartungen an Ihren Kunden stellen, wenn Sie die Präsentation abschließen:

Skizzieren Sie, was Ihr Kunde als Nächstes tun soll

Sagen Sie offen und direkt, wie und wann Sie weitere Anrufe tätigen werden

Geben Sie dem Kunden eine bestimmte Frist und halten Sie ihn stets auf dem Laufenden

Schlüsselelemente für eine Kundenpräsentation

Bringen Sie Ihre Fähigkeiten zur Kundenpräsentation auf Vordermann und bereiten Sie Ihre Präsentation mit diesen unverzichtbaren Elementen auf den Erfolg vor:

1. Detaillierte Kundenrecherche

Nutzen Sie primäre und sekundäre Forschungsmethoden, um Informationen über die Probleme Ihres Kunden zu sammeln.

Beantworten Sie diese Fragen während Ihrer Recherche:

Was sind die kurz- und langfristigen Ziele des Kunden?

Mit welchen Problemen ist der Kunde in seiner Branche konfrontiert?

Wie misst der Kunde seinen Erfolg?

Pro-Tipp: Nutzen Sie Quellen wie Unternehmenswebsites, Jahresberichte, Branchenpublikationen und Social-Media-Plattformen, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Investieren Sie in software für die Kundenanbindung um Ihre Recherchen effizient zu organisieren und zu präsentieren.

2. Schmerzpunkte der Kunden

Das Eingehen auf die aktuellen Probleme Ihrer Kunden zeigt, dass Sie deren unmittelbare Bedürfnisse verstehen, und verschafft Ihnen dadurch Relevanz.

Machen Sie Ihre Hausaufgaben über die jüngsten Aktivitäten Ihres Kunden, um die aktuellen Herausforderungen zu identifizieren, mit denen er zu kämpfen haben könnte. Führen Sie auch Gespräche mit Ihren wichtigsten Interessengruppen, um deren Meinung einzuholen. Darüber hinaus können Sie projekt-Kickoff-Vorlagen um Informationen über Ihre Kunden von Anfang an zu erfassen.

Das ClickUp Project Kickoff Template bietet eine Struktur für die Festlegung von Erwartungen, die Klärung von Rollen, das Delegieren von Aufgaben und das Verstehen von Projektzeitplänen.

3. Beweispunkte

Ihre Proof Points bestätigen Ihre Behauptungen und schaffen Glaubwürdigkeit, indem sie Ihre Erfolgsbilanz und Ihre Erfolgsgeschichten hervorheben. Um sie zu präsentieren:

Sammeln Sie Fallstudien, Empfehlungsschreiben und Leistungsdaten, die die Wirksamkeit Ihrer Lösungen in der Branche belegen

Strukturieren Sie Ihre Präsentation so, dass Sie diese Beweise strategisch einbeziehen und sie an wichtigen Stellen hervorheben, um die Glaubwürdigkeit zu stärken

Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Diagramme oder Grafiken, um Ihre Beweise zu veranschaulichen und ihnen mehr Wirkung zu verleihen

4. Aufruf zum Handeln

Ein klarer Aufruf zum Handeln weist Ihren Kunden auf die nächsten Schritte hin, die er nach der Präsentation unternehmen sollte, und leitet ihn zu einer Entscheidung an.

Um ihm diesen Prozess zu erleichtern:

Skizzieren Sie klar das gewünschte Ergebnis, sei es die Vereinbarung eines Termins, die Unterzeichnung eines Vertrages oder der Beginn einer Studie

Bieten Sie dem Kunden mehrere Möglichkeiten, die gewünschten Maßnahmen zu ergreifen, und machen Sie es ihm so leicht wie möglich, voranzukommen

Setzen Sie sich anschließend umgehend mit dem Kunden in Verbindung, um die Aufforderung zum Handeln zu bekräftigen und bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu leisten

5. Erwartete Investition und Zeitplan

Legen Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der für Ihre Lösungen erforderlichen Investitionen vor, einschließlich der Kosten, zahlungsbedingungen und potenzieller ROI.

Um eine genaue Schätzung des Budgets und des Zeitplans Ihres Kunden zu erhalten, stellen Sie diese Fragen:

Wie hoch ist das maximale Budget für das Projekt?

Gibt es bestimmte Budgetbeschränkungen, die zu beachten sind?

Wie flexibel ist das Budget des Kunden? Ist er offen für Diskussionen über Kostenanpassungen?

Welchen Zeitrahmen haben sie für die Umsetzung des Projekts?

Was geschieht mit der Frist und den Kosten, wenn der Umfang des Projekts überschritten wird?

4 häufige Fehler, die bei einer Kundenpräsentation vermieden werden sollten

Vermeiden Sie diese häufigen Fehler, um Ihre Präsentationsfähigkeiten auf den Punkt zu bringen:

1. Die Bühne nicht richtig einrichten

Wenn Sie zu Beginn Ihrer Präsentation nicht den richtigen Kontext herstellen, führt dies zu Missverständnissen und mangelndem Engagement seitens Ihres Kunden. Kundenerwartungen managen und klären Sie, was das Publikum erwarten sollte.

Wenn Ihre Kunden sich über den Zweck der Präsentation im Unklaren sind, werden sie den Wert Ihrer Angebote nie vollständig erfassen können.

Befolgen Sie diese Tipps, um die Bühne richtig zu gestalten:

Verstehen Sie den Hintergrund Ihres Publikums und richten Sie Ihre Einführung so aus, dass sie auf dessen Bedürfnisse eingeht

Nennen Sie klar die Ziele Ihrer Präsentation und lassen Sie Ihre Kunden wissen, was sie von Ihrem Angebot erwarten können

Beginnen Sie mit einem fesselnden Aufhänger, der die Aufmerksamkeit des Publikums erregt und den Ton für den Rest der Präsentation angibt

2. Defensiv werden

Eine defensive Körpersprache, wie z. B. das Verschränken der Arme, das Vermeiden von Augenkontakt oder ein angespanntes Auftreten, signalisiert Ihren Kunden Unbehagen.

Dies kann Ihre Glaubwürdigkeit und Ihr Verhältnis zum Kunden sofort untergraben.

Außerdem kann Ihre Abwehrhaltung in den Augen Ihres Kunden eher wie ein Mangel an Vertrauen wirken, was zu einem Zusammenbruch der Kommunikation und des Vertrauens führt.

Um Ihre nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, befolgen Sie diese Tipps:

Achten Sie beim Üben auf Ihre Körpersprache. Üben Sie außerdem eine offene Körperhaltung und Blickkontakt, um Vertrauen und Offenheit zu vermitteln

Wenn eine schwierige Frage gestellt wird, bleiben Sie ruhig und aufgeschlossen

Zeigen Sie aktives Zuhören, indem Sie nicken, lächeln und bestätigende Gesten verwenden. Damit zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihren Beitrag zu schätzen wissen und sich auf das Gespräch einlassen

Wenn Sie sich bei etwas unsicher sind oder eine Klarstellung benötigen, stellen Sie höflich und respektvoll Fragen. Damit zeigen Sie, dass Sie bereit sind, die Anliegen Ihres Kunden zu verstehen und auf sie einzugehen

3. Erwähnung irrelevanter Informationen

Irrelevante Details während eines Pitches sind eine Verschwendung der Zeit Ihres Kunden. Wenn es keinen eindeutigen Nutzen hat, zusätzliche Informationen über die Dienstleistungen des Unternehmens hinzuzufügen, lassen Sie es.

Wenn es in Ihrer Präsentation beispielsweise um Kundenbetreuung geht, sollten Sie nicht über die Geschichte Ihres Unternehmens sprechen, es sei denn, sie steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg Ihrer Kundenbetreuungsstrategien.

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Präsentation von Kundenergebnissen als wichtigste Erkenntnis. So bleibt Ihre Präsentation fokussiert und Sie stellen sicher, dass Sie wertvolle Informationen liefern, die direkt auf die Interessen und Bedürfnisse Ihres Kunden eingehen.

Hier sind einige Strategien zur effektiven Einbindung relevanter Daten in Ihre Präsentation:

Fügen Sie Daten hinzu, die direkt auf die spezifischen Probleme und Interessen Ihrer Kunden eingehen

Identifizieren Sie die wichtigsten Kennzahlen, die mit den Zielen Ihres Publikums übereinstimmen, und verknüpfen Sie diese Kennzahlen mit den Auswirkungen Ihrer Lösungen

Verwenden Sie Diagramme, Grafiken und visuelle Darstellungen, um Daten auf klare und überzeugende Weise zu präsentieren

Stellen Sie den Kontext der präsentierten Daten her - helfen Sie Ihrem Publikum zu verstehen, warum diese Zahlen wichtig sind und wie sie sich auf die Gesamtgeschichte beziehen, die Sie erzählen

Verwenden Sie Beispiele aus der Praxis und Fallstudien, um zu zeigen, wie Ihre Lösungen für ähnliche Kunden greifbare Ergebnisse erzielt haben

4. Die Feedbackschleife nicht steuern

Mit der Fertigstellung einer soliden Präsentation sollte Ihre Arbeit nicht enden. Behalten Sie die Bedürfnisse Ihres Publikums im Auge und beginnen Sie mit einem Folgeanruf.

Verwenden Sie eine kostenlose Projektmanagement-Software wie z. B. ClickUp, und geben Sie Ihrem Unternehmen ein Echtzeit-Feedback darüber, was für Ihre Kunden funktioniert und was nicht. Eine gute kundenmanagement-Plattform können viele dieser Aufgaben auch automatisiert werden.

Mit ClickUp Formulare können Sie die Antworten Ihrer Kunden erfassen und die Arbeit zur richtigen Zeit an das richtige Team weiterleiten. Darüber hinaus können Sie Clickup-Formularantworten in verfolgbare Aufgaben umwandeln, die direkt in Ihre Arbeitsabläufe eingefügt werden können

ein Beispiel für das Abrufen von Produkt-Feedback mit Hilfe von bedingter Logik in ClickUp Forms

Weiterlesen: Strategien für das Kundenprojektmanagement

Mit ClickUp perfekt präsentieren

Wenn es um eine Präsentation geht, ist es sinnvoll, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Bringen Sie aber die große Idee so rüber, dass Sie Ihre Kunden begeistern und für sich gewinnen.

Integrieren Sie also Recherche und Storytelling und behalten Sie einen kundenorientierten Ansatz bei ihre Präsentation hervorzuheben .

Verwenden Sie eine Präsentationssoftware wie ClickUp um perfekte Pitches zu liefern!

Häufig gestellte Fragen

1. **Wie kann ich eine Präsentation vor Publikum verbessern?

Hier sind einige wichtige Hinweise, wie Sie eine erfolgreiche Präsentation halten können:

Investieren Sie Zeit und Mühe in die Recherche und Planung Ihrer Präsentation

Setzen Sie Ihre Präsentation in einen gut definierten Marketing-Trichter um

Nutzen Sie visuelle Elemente und Bilder, um die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistungen hervorzuheben

Schließen Sie die Präsentation mit einem zweiseitigen Dialog und klaren nächsten Schritten ab

2. **Was sollte ich in eine Kundenpräsentation aufnehmen?

Sie können folgende Punkte in eine Kundenpräsentation aufnehmen:

Detaillierte Kundenrecherche

Die Schmerzpunkte des Kunden

Strategische Anhaltspunkte für den Inhalt Ihrer Präsentation

Eine relevante Aufforderung zum Handeln für Ihr Publikum

Wesentliche Details wie die erwarteten Investitionen und Zeitpläne

3. **Wie kann ClickUp bei der Optimierung einer Kundenpräsentation helfen?

ClickUp spart Ihnen Zeit und Mühe bei der Erstellung effektiver Präsentationen durch seine verschiedenen Werkzeuge wie:

ClickUp Präsentationsvorlage, mit der Sie effektive und ansprechende Präsentationen für Ihr Publikum erstellen können

ClickUp AI, mit dem Sie in Sekundenschnelle eine Präsentationsvorlage erstellen können, z. B. eine Verkaufspräsentation für Ihren Verkaufsprozess

ClickUp's Presentation Executive Summary Template, das Ihnen hilft, einen hervorragenden ersten Eindruck mit Ihrer Präsentation zu hinterlassen

Nutzen Sie diese Funktionen und sparen Sie die Zeit, die für die Erstellung von Präsentationen benötigt wird.