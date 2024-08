die 10 besten KI-Tools für Präsentationen im Jahr 2024

Präsentationen sind ein wirkungsvolles Mittel, um Informationen weiterzugeben, aber die Erstellung eines Foliendokuments ist oft zeitaufwändig.

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen professionelle und ansprechende Präsentationen zusammenstellen, und ermöglicht es Ihnen, in Sekundenschnelle ausgefeilte Präsentationen zu erstellen. Mit KI müssen Sie sich nicht mehr mit dem mühsamen Verschieben von Elementen auf einer Folie abmühen, sondern haben wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Sind Sie bereit, diese Präsentations-Superkraft zu nutzen? Erfahren Sie mehr über KI-Präsentationstools , worauf Sie achten sollten, und einige der besten KI-Präsentationsprogramme, die im Jahr 2024 verfügbar sind.

Verschiedene Software und Plattformen nutzen KI, um Nutzern bei der Erstellung, Verbesserung und Bereitstellung visuell ansprechender Folien zu helfen. Diese Tools können bei allen Aspekten der Präsentationserstellung behilflich sein, von der anfänglichen Erstellung bis hin zur Steigerung des Engagements.

Je nach spezifischem KI-Präsentationstool kann es Ihnen bei Aufgaben wie diesen helfen:

Entwerfen atemberaubender Präsentationen: KI kann die Regeln für gutes Design verstehen und befolgen, so dass sie in der Lage ist, professionell aussehende Foliendateien zu erstellen, die visuell ansprechend und für Ihren Inhalt relevant sind

KI kann die Regeln für gutes Design verstehen und befolgen, so dass sie in der Lage ist, professionell aussehende Foliendateien zu erstellen, die visuell ansprechend und für Ihren Inhalt relevant sind Erstellen von Inhalten: Sagen Sie derKI-Schreibwerkzeug worüber Sie schreiben wollen, und es wird Inhalte für jede Folie generieren und sogar Ihre Redenotizen erstellen

Sagen Sie derKI-Schreibwerkzeug worüber Sie schreiben wollen, und es wird Inhalte für jede Folie generieren und sogar Ihre Redenotizen erstellen Erstellung von Visualisierungen für Daten: Geben Sie der Plattform Ihre Daten, und sie kann leicht lesbare Visualisierungen Ihrer Informationen erstellen, die Sie in Ihr Foliendokument einfügen können

KI-Präsentationsersteller helfen Ihnen, schneller ansprechende Inhalte zu erstellen und Ihr Publikum besser zu erreichen. Bei der Vielzahl an KI-Präsentationserstellern, die heute verfügbar sind, sollten Sie mit einigen Optionen arbeiten und herausfinden, welche am besten zu Ihrem Arbeitsablauf und Stil passt.

Wenn Sie nach einem KI-Präsentationsprogramm suchen, sollten Sie etwas finden, das sich intuitiv bedienen lässt und eine benutzerfreundliche Oberfläche hat. Sie wollen nicht stundenlang lernen, wie man eine neue Software benutzt, und Sie sollten keine umfassenden technischen Kenntnisse benötigen, um diese Tools zu nutzen.

Außerdem sollten Sie darauf achten, dass sich das von Ihnen gewählte KI-Tool gut in den Rest Ihrer technischen Ausstattung integrieren lässt. Eine beeindruckende Präsentation nützt nichts, wenn Sie sie nicht mit Ihrer bevorzugten Software wie Google Slides oder Microsoft PowerPoint verwenden können.

Sie sollten auch nach KI-gestützten Tools Ausschau halten, die die von Ihnen benötigten Funktionen bieten. Vielleicht lieben Sie zum Beispiel das Entwerfen von Folien, sind aber nicht so gut im Verfassen von ansprechenden Texten. In diesem Fall sollten Sie sich nach Tools umsehen, die sich auf die Erstellung von Inhalten mit interaktiven Elementen konzentrieren, damit Sie Ihre Designfähigkeiten einsetzen können.

Oder Sie wünschen sich einen KI-Präsentationsgenerator, der alles kann, vom Grafikdesign bis zum Schreiben von Texten. Diese Tools sind oft kostenpflichtig, aber Sie können kostenlose Testversionen verwenden, um Ihre besten Optionen für die Erstellung von Präsentationen zu ermitteln.

1. Beautiful.ai

Über Schön.ai Beautiful.ai ist ein innovativer KI-Präsentationsersteller, der die Erstellung ansprechender Präsentationen revolutionieren soll. Die Plattform macht über ihre intuitive Oberfläche intelligente Designempfehlungen und rationalisiert den Erstellungsprozess. Sie konzentrieren sich auf Ihre Inhalte, während Beautiful.ai für die Ästhetik sorgt. Es stehen anpassbare Vorlagen, intelligente Diagramme für die Datenvisualisierung und Analysen zur Verfügung, mit denen Sie verfolgen können, welche Folien bei Ihrem Publikum die größte Resonanz finden.

Beautiful.ai beste Eigenschaften

Aufschlussreiche Analysen geben Ihnen Aufschluss darüber, welche Folien Ihrer Präsentation in einem professionellen oder akademischen Umfeld die größte Wirkung erzielen

Sichere Freigabe hilft, sensible Informationen zu schützen und macht sie gleichzeitig leicht zugänglich fürwichtige Interessengruppen* Nahtlose Integration ermöglicht es Ihnen, Folien in Beautiful.ai zu entwerfen und in PowerPoint zu bearbeiten

Beautiful.ai Einschränkungen

Während die Vorlagen wunderschöne Designs bieten, beschweren sich einige Nutzer, dass es im Vergleich zu anderen Plattformen nicht genügend Optionen gibt. Manche Nutzer wünschen sich mehr Kontrolle über ihr endgültiges Design, als die Plattform erlaubt

Beautiful.ai Preise

Pro für Einzelpersonen: $12/mo

Team für die Zusammenarbeit im Team: $40/mo

Enterprise für erweiterte Sicherheit und Support: Kontaktieren Sie den Vertrieb für einen individuellen Plan

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

2. AI Presentation Maker von Simplified

Über AI-Präsentationsersteller von Simplified Der AI Presentation Maker von Simplified verspricht, dass Sie mühelos markengerechte Präsentationen erstellen können. Die Plattform verarbeitet Bilder und erstellung von Inhalten für jedes Thema, und Sie können die Ergebnisse an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie müssen der KI nur mitteilen, welches Thema Sie präsentieren möchten, und sie erstellt die Präsentation in wenigen Sekunden.

Vereinfachte beste Eigenschaften

Eine Reihe von vorgefertigten Vorlagen und eine umfangreiche visuelle Bibliothek, auch für Nutzer mit dem kostenlosen Tarif

Integration mit all Ihren bevorzugten Plattformen, einschließlich Google Drive und Shopify

Einfache Echtzeit-Zusammenarbeit bei Präsentationen

Vereinfachte Einschränkungen

Die Software kann schnell teuer werden, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Diensten. Sie kann für kleine Organisationen zu kostspielig sein

Vereinfachte Preisgestaltung

Design Free: $0 für einen Arbeitsplatz

Design Pro: $6/Monat für einen Arbeitsplatz

Design Business: $10/Monat für fünf Arbeitsplätze

Unternehmen: Kontakt für Preise

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

3. Slidebean

Über Slidebean Slidebean ist eine KI-Präsentationssoftware, die sich darauf konzentriert, Gründer und Startups bei der Erstellung ihrer Pitch Decks zu unterstützen. Sie vereinfacht den Pitching-Prozess und stellt sicher, dass Sie den richtigen Pitch für die richtige Phase der Unternehmensentwicklung haben. Egal, ob Sie ein erstes Pitch-Deck, eine Marketing-Präsentation oder ein Verkaufs-Deck benötigen, Slidebean hat Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und Ihnen helfen, ein Ja zu bekommen.

Slidebean beste Eigenschaften

Die Online-Freigabe sorgt dafür, dass Ihr Deck (und Ihre Ideen!) sicher sind und die richtigen Informationen an die richtigen Investoren weitergeleitet werden

Analysen verfolgen die Aktivität jeder Folie in Ihrem Deck, damit Sie wissen, wer sie wann und wie oft angesehen hat

Einfache Optionen für die Zusammenarbeit helfen Ihnen, das gesamte Team in die Aktion einzubeziehen

Slidebean Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann klobig sein, und manche Benutzer finden die Bearbeitung vonKI-generierte Grafiken und Bilder schwierig finden

Dia-Preise

All Access: $199/Jahr

Accelerate: $499/Jahr

Slidebean Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4. Designs.ai

Über Designs.ai Designs.ai bietet eine ganze Reihe von KI-gesteuerten Gestaltungswerkzeugen. Die Plattform bietet KI-Schreibhilfe, einen Logo-Maker, einen Video-Präsentations-Maker und natürlich klingende KI-Voiceover.

Wer Hilfe bei der Gestaltung von Präsentationen sucht, wird den Designmaker der Plattform lieben, der visuelle Inhalte in Sekundenschnelle für Sie erstellt. Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Präsentationsvorlagen, geben Sie der Plattform Ihre Inhalte und lassen Sie sie den Rest erledigen.

Designs.ai beste Eigenschaften

Die riesige Bibliothek an Vorlagen und Designelementen ermöglicht es Ihnen, Ihre AI-Präsentationen an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Mit der Ein-Klick-Größenanpassungsfunktion können Sie Ihre Präsentation für Instagram, Mobiltelefone, Projektorbildschirme und andere Geräte optimieren

Intuitiver Design-Editor bedeutet, dass Sie kein Meister des Grafikdesigns sein müssen, um ein wunderschönes Deck zu erstellen

Designs.ai Einschränkungen

Das Exportieren von Dateien kann langsam und umständlich sein

Designs.ai Preise

Basic: $19/Monat

Unternehmen: Rufen Sie an für ein individuelles Angebot

Designs.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (6+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

5. Stellplatz

Über Stellplatz Mit Pitch können Sie in Sekundenschnelle elegante Präsentationen erstellen. Wählen Sie eine Vorlage aus und fügen Sie Ihre Inhalte hinzu; schon bald haben Sie ein schönes Deck, das Sie weitergeben können. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, einen Link zu teilen, Ihre Präsentation live zu präsentieren oder sie sogar im Internet einzubetten, sodass Sie die Zuschauer jederzeit darauf hinweisen können. Die Plattform verfügt über robuste Integrationsfunktionen und ist mit Tech-Stack-Favoriten wie Slack, Vimeo und YouTube verbunden.

Pitch beste Eigenschaften

Großartige Integrationsfunktionen machen es einfach, Inhalte zu Ihrem Deck hinzuzufügen und mit anderen zu teilen

Mithilfe von Analysen können Sie verfolgen, was in Ihrem Deck funktioniert und was Sie optimieren müssen

Großartige Präsentationstools erleichtern das Teilen, Aufzeichnen und Präsentieren Ihres Decks

Pitch Einschränkungen

Die KI-generierten Folien sind zwar ästhetisch ansprechend, aber die Funktionen zur Folienbearbeitung sind manchmal etwas umständlich

Preise für Pitch

Starter: $0, kostenlos für immer

Pro: $8 pro Mitglied und Monat

Unternehmen: Kontakt für ein individuelles Angebot

Pitch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

6. Präsentationen.ai

Über Präsentationen.ai Presentations.ai soll Ihnen helfen, die Zeit für die Erstellung von Präsentationen zu verkürzen und gleichzeitig die Qualität Ihrer Präsentationsgestaltung zu verbessern. Die Plattform nutzt KI-Technologie, um die Erstellung mühelos zu machen, und bietet viele personalisierte Designoptionen. Anschließend können Sie Ihre Präsentationen teilen, verfolgen und analysieren, um zu sehen, wie sie bei Ihrem Publikum ankommen.

Präsentationen.ai beste Eigenschaften

Erstellen Sie Präsentationen in Sekundenschnelle mit einer einzigen Eingabeaufforderung

Perfektes Erscheinungsbild mit verschiedenen Präsentationstools und Anpassungsoptionen

Großartige Branding-Optionen für ein konsistentes, ausgefeiltes Erscheinungsbild für alle von Ihnen erstellten Präsentationen

Presentations.ai Einschränkungen

Die Plattform konzentriert sich stark auf Pitch Decks und Marketing-Präsentationen, so dass die Vorlagen für Nutzer, die pädagogische oder informative Präsentationen erstellen möchten, frustrierend sein können. Einige Vorlagen und Folien befinden sich hinter einer Paywall, was die Möglichkeiten für kostenlose Nutzer einschränkt

Preise für Presentations.ai

Starter: $0 (Beta-Preise)

Pro: $396 (Beta-Preise)

Unternehmen: Kontakt für ein individuelles Angebot

Presentations.ai Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

7. Gamma

Via Gamma Gamma nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Nutzern bei der Erstellung dynamischer Decks zu helfen. Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Inhalte und verwenden Sie dann den integrierten KI-Chatbot, um das Aussehen Ihres Decks zu ändern. Wenn Sie mit dem Deck zufrieden sind, können Sie in den Präsentationsmodus wechseln und Ihre Arbeit in einer Live-Präsentation vorführen oder sie als Webseite versenden, damit die Nutzer sie unabhängig voneinander ansehen können. Es ist eine flexible, benutzerfreundliche Plattform, die Sie dabei unterstützt, Ihr Publikum zu begeistern.

Gamma beste Eigenschaften

Ändern Sie das Erscheinungsbild Ihres Foliendokuments jederzeit mit Hilfe des KI-unterstützten Präsentationstools

GIFs, Diagramme, Videos und sogar Websites einbetten, um Präsentationen zum Leben zu erwecken

Erhalten Sie sofortiges Feedback zu Ihren Präsentationen von Zuschauern mit schnellen Reaktionen

Gamma-Beschränkungen

Die Vorlagen bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Farbanpassung, aber es gibt nur wenig Variation bei Layout und Design

Gamma Preise

Starter: Kostenlos

Profi: Demnächst verfügbar

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (6+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (1+ Bewertungen)

8. Kroma.ai

Über Kroma.ai Kroma.ai hilft Ihnen bei der Erstellung schöner Decks, ganz gleich, ob Sie sie potenziellen Investoren präsentieren oder Ihre Ideen und Daten weitergeben wollen.

Suchen Sie sich einfach eine Vorlage aus, wählen Sie Ihre Farben und fügen Sie Ihr Logo hinzu. Dann nutzen Sie die von Experten erstellten Inhalte, um Ihre Präsentation auf die nächste Stufe zu heben und sie mit Hilfe von Branchenführern überzeugender und ansprechender zu gestalten.

Kroma.ai beste Eigenschaften

Wählen Sie Inhalte von Branchenexperten, um Ihre professionelle Präsentation zu verbessern

Heben Sie Ihre Zahlen mit robusten Datenvisualisierungstools hervor

Erstellen Sie beeindruckende Präsentationen mit fachmännisch gestalteten Vorlagen, die sicherstellen, dass Sie das richtige Format für den Job haben

Kroma.ai Einschränkungen

Einige Teile der Benutzeroberfläche sind nicht sonderlich intuitiv

Manche Nutzer interessieren sich nicht für die von Experten verfassten Inhalte, die eines der großen Verkaufsargumente der Plattform sind

Kroma.ai Preise

Erforscher: Kostenlos

Premium: $49.99 pro Benutzer pro Monat

Unternehmen: $1.699 pro Jahr

Kroma.ai Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

9. Tome

Über Tome Tome möchte Ihr bevorzugtes KI-Präsentationstool sein. Sagen Sie der Plattform mit einer einfachen Eingabeaufforderung, was Sie tun möchten, und sie wird Bilder, Texte und Folien generieren, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen.

Sie können jeden Aspekt des Designs anpassen, indem Sie das KI-Tool bitten, den Ton zu ändern oder ein neues KI-Bild zu erzeugen in einem anderen Stil. Es ist auch ideal, um langweilige Dokumente in dynamische Präsentationen zu verwandeln.

Tome beste Eigenschaften

Es hilft Ihnen, Referenzen zu finden und zu zitieren, die Ihre Behauptungen unterstützen

Einfache Sprachübersetzungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Präsentationen auf der ganzen Welt zu teilen

Hervorragend anpassbare Vorlagen ermöglichen Ihnen die Erstellung von Pitch Decks, Marketing-Präsentationen und Bildungspräsentationen

Tome Einschränkungen

Einige Nutzer haben Probleme mit der Plattform, aber das könnte daran liegen, dass das Tool noch in der Entwicklung ist

Preise für Tome

Kostenlos für immer

Pro: $8 pro Person und Monat

Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

Tome Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

10. DeckRobot

Über DeckRobot DeckRobot ist ein praktisches Plug-in, das Ihre Entwürfe in Sekundenschnelle in ausgefeilte Präsentationsdecks verwandelt. Es stellt sogar sicher, dass Ihr endgültiges Deck mit den Branding-Richtlinien Ihres Unternehmens übereinstimmt, so dass Sie bei allem, was Sie erstellen, ein einheitliches Branding beibehalten. Es ist eine großartige Möglichkeit, die manuelle Entwurfszeit zu reduzieren, und alle Ihre Daten bleiben sicher auf Ihren Servern.

DeckRobot beste Eigenschaften

Das Plug-in für PowerPoint-Präsentationen verwandelt den ersten Entwurf Ihrer Präsentation in ein ausgefeiltes endgültiges Deck

Ihre Daten bleiben sicher, da alle Informationen auf Ihrem Server verbleiben

Mit nur einem Klick können Sie Ihre Präsentation mit dem voreingestellten Corporate Branding neu gestalten

DeckRobot Einschränkungen

Dieses Plug-in ist für PowerPoint, wenn Sie also eine andere Plattform verwenden, müssen Sie sich für eine andere KI-Lösung entscheiden

Preise für DeckRobot

Rufen Sie für individuelle Preise an

DeckRobot Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

Sind Sie auf der Suche nach weiteren Tools, die Ihnen helfen, die Möglichkeiten der KI zu nutzen? Wenn ja, dann entdecken Sie die bahnbrechenden Möglichkeiten von ClickUp Gehirn . ClickUp Brain integriert sich nahtlos in den Rest der Projektmanagement-Plattform. Das heißt, Sie können die KI mit Ihren ClickUp Docs um Ihre Inhaltserstellung auf die nächste Stufe zu heben.

Die KI-Technologie von ClickUp verbessert Ihre geschriebenen Texte mit Grammatik- und Rechtschreibprüfungen sowie individuellen Vorschlägen, die auf Ihre Rolle und Ihren Schreibstil zugeschnitten sind. Verwenden Sie den AI Writer for Work nicht nur, um den Ton, die Sprache oder die Zielgruppe für Ihre Inhalte zu ändern, sondern auch, um mit wenigen Klicks neue Texte zu erstellen, die auf den Punkt kommen. Der KI-Writer hilft Ihnen auch, Ihre Texte ansprechender zu gestalten oder komplexe Konzepte zu vereinfachen.

ClickUps KI schreibwerkzeuge können Sie mit wenigen Klicks E-Mails erstellen, Blogbeiträge verfassen und lange Dokumente zusammenfassen. Erzeugen Sie aktionspunkte und bieten Zusammenfassungen von besprechungsnotizen um Sie von lästigen Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Es gibt Eingabeaufforderungen für jede Abteilung, damit jeder in Ihrem Unternehmen intelligenter arbeiten kann.

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung einer exzellenten Präsentation benötigen, verwenden Sie die ClickUp Präsentationsvorlage als Startpunkt. Sie können die integrierten KI-Tools verwenden, um Ihre Inhalte zu erstellen, und dann mit dem Rest Ihres Teams zusammenarbeiten, um das endgültige Deck mit den innovativen Kollaborationstools zu verfeinern. Mit den robusten Integrationsoptionen von ClickUp können Sie ganz einfach Inhalte in Ihre Präsentation einfügen und sie nach Fertigstellung mit den Beteiligten teilen.

ClickUp Brain revolutioniert die Art und Weise, wie Sie schreiben, Aufgaben verwalten und Inhalte erstellen.