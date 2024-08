Zusammenhalt im Team: Strategien zur Steigerung der Leistung am Arbeitsplatz

Ein Team ist nicht nur eine Gruppe von Einzelpersonen. Das stimmt, ein Team ist mehr als nur seine Mitglieder. Es sind auch die Systeme, das Wissen und die gemeinsamen Verbindungen zwischen ihnen.

Ein Team, das diese Systeme pflegt, Wissen aktiv weitergibt und Verbindungen stärkt, ist kohäsiv und damit effektiv.

In diesem Blogbeitrag geht es um Zusammenhalt und darum, wie Sie ein kohäsives Team aufbauen können.

Was ist Teamzusammenhalt?

Unter Teamzusammenhalt versteht man die Fähigkeit eines Teams, als Einheit zu funktionieren und zusammenzuarbeiten. Er ist die Gesamtheit der immateriellen Verbindungen, positiven Beziehungen und des gegenseitigen Verständnisses der Teammitglieder.

Der Zusammenhalt eines Teams ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet.

Multidimensional : Die professionellen, verhaltensbezogenen und emotionalen Beziehungen zwischen den Teammitgliedern

: Die professionellen, verhaltensbezogenen und emotionalen Beziehungen zwischen den Teammitgliedern Dynamisch : Fließend und entwickelt sich mit jeder Veränderung, wie dem Ausscheiden eines Teammitglieds oder dem Eintritt eines neuen Mitglieds

: Fließend und entwickelt sich mit jeder Veränderung, wie dem Ausscheiden eines Teammitglieds oder dem Eintritt eines neuen Mitglieds Kollektiv : Summe aller zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams; ein Keil zwischen zwei Personen kann sich auf das gesamte Team auswirken

: Summe aller zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams; ein Keil zwischen zwei Personen kann sich auf das gesamte Team auswirken Geschäftsorientiert : Fokussiert auf die Geschäftsziele und arbeitet auf ein gemeinsames Ziel hin

: Fokussiert auf die Geschäftsziele und arbeitet auf ein gemeinsames Ziel hin Organisatorisch: Hängt von der Organisation, ihren Strukturen, ihrer Kultur, ihren Werten und ihrem Führungsverhalten ab

Im Gegensatz zu den allgemein anerkannten Kennzahlen wie Effizienz oder Produktivität ist der Teamzusammenhalt ein neues Konzept, das vor allem in Dienstleistungsunternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hier ist der Grund dafür.

Die Bedeutung des Teamzusammenhalts

Die Fähigkeit eines Teams, kohärent zu arbeiten, ist die Grundlage für den geschäftlichen Erfolg und daher von entscheidender Bedeutung. Der Zusammenhalt eines Teams bringt noch weitere Vorteile mit sich.

Effizienz des Teams

Ein zusammenhängendes Team ist organisiert und produktiv. Die Teammitglieder beseitigen aktiv Redundanzen und Zeit- oder Arbeitsverschwendung. Sie sparen unnötige Kosten und optimieren die Effektivität des Teams.

Zielorientierung

Der Zusammenhalt im Team trägt dazu bei, individuelle und gemeinsame Ziele zu erreichen. Sie sind sich ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten bewusst. Ihre Erfolgsmaßstäbe sind klar definiert, und sie wissen, wie sie sie erreichen können. Mit dem Fokus auf Ziele, kohäsive Teams die Arbeitsleistung verbessern .

Team-Autonomie

Ein kohärentes Team ist transparent und gibt jedem Teammitglied die Möglichkeit, autonom und kreativ zu sein. So hat das gesamte Team den Rahmen, um Probleme innovativ zu lösen.

Auf der anderen Seite gibt der Vorgesetzte lediglich Anweisungen und Unterstützung, statt Mikromanagement zu betreiben. Dies schafft eine positive Arbeitskultur und entlastet gleichzeitig die Führungskräfte.

Engagement der Mitarbeiter

Wenn ein Team zusammenhält, ist es auch aktiv engagiert. Jeder Einzelne hat ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zum Team und zum Unternehmen. Sie sind mit dem Ziel der Organisation verbunden und motiviert, darauf hinzuarbeiten. Dies verbessert die Teamleistung.

Gesundes Arbeitsumfeld

Zusammenhalt unterstützt effektive zusammenarbeit im Team . Ein geschlossenes Team unterstützt sich gegenseitig. Sie arbeiten enger zusammen und bieten denjenigen, die Schwierigkeiten haben, Hilfe und Rat an. Sie übernehmen gemeinsam Verantwortung und liefern als Einheit.

Ein schlechter Zusammenhalt im Team kann negative Folgen haben, z. B. das Nichterreichen von Zielen, Verzögerungen bei der Projektabwicklung, hohe Fluktuation, geringe Arbeitszufriedenheit usw.

Um einen schlechten Gruppenzusammenhalt zu verhindern, müssen Sie zunächst lernen, ihn zu erkennen. Hier sind einige Hinweise.

Wie man schlechten Teamzusammenhalt erkennt

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Team nicht kohärent arbeitet, aber nicht sicher sind, wo das Problem liegt, finden Sie im Folgenden einige Anzeichen, auf die Sie achten sollten.

Ungelöste Konflikte: Sind Teammitglieder in Konflikte verwickelt, die nicht professionell gelöst werden? Wenn diese Konflikte zu Ressentiments führen oder persönlich werden, ist der Zusammenhalt in Ihrem Team schlecht.

Mangel an Transparenz: In einem Team, das keinen Zusammenhalt hat, neigen die einzelnen Mitglieder dazu, sich unklar auszudrücken oder Informationen zurückzuhalten. Wenn Teammitglieder Informationen nicht proaktiv und offen weitergeben, könnte dies auf eine zugrunde liegende Unsicherheit oder einen ungesunden Wettbewerb hindeuten, die Sie beseitigen müssen.

Schuldzuweisungen: Ein Team, das keinen Zusammenhalt hat, neigt dazu, sich gegenseitig die Schuld für Unzulänglichkeiten zu geben. Die Teammitglieder übernehmen möglicherweise keine persönliche Verantwortung, wenn etwas schief läuft.

Unbeteiligte Teammitglieder: Sie werden in Besprechungen feststellen, dass die Gruppenmitglieder nicht ihre besten Ideen einbringen oder nur das Nötigste tun. Möglicherweise sind sie nicht bereit, zusammenzuarbeiten oder innovativ zu sein.

Mangelndes Vertrauen: Ein Team, das nicht zusammenhält, ist immer auf der Suche nach Problemen und hat das Gefühl, sich selbst schützen zu müssen.

Ein starker Teamzusammenhalt ist genau das Gegenteil.

Anzeichen für starken Teamzusammenhalt

Jedes Team mit starkem Zusammenhalt muss nicht ein tiger-Team . Aber sie müssen Anzeichen für eine effektive Zusammenarbeit zeigen. Hier sind einige Anzeichen, auf die Sie achten müssen.

Starke Kommunikation

Eine klare und aktive Kommunikation ist die Grundlage für den Zusammenhalt eines Teams. Dies äußert sich auf verschiedene Weise, z. B. durch die Teammitglieder:

Informationen austauschen und Herausforderungen ohne Angst anerkennen

Vertrauensvoll von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen oder ihre Meinung schriftlich über E-Mail/Slack kundtun

Schwierige Gespräche oder hitzige Debatten im Interesse des Projekts zu führen

Ohne Angst vor Konsequenzen ihre Meinung zu äußern und mitzuteilen

Aktives Dokumentieren von Fortschritten und Bereitschaft, Aufgaben abzugeben, falls erforderlich

Schnelle Konfliktlösung

Kohäsive Teams sind nicht frei von Konflikten, sie lösen sie nur schnell und auf gesunde Weise. Sie sind offen für unterschiedliche Meinungen und Meinungsverschiedenheiten. Wenn sich eine Debatte in einen Konflikt verwandelt, lösen sie ihn unter sich und lassen ihn hinter sich.

Verbindlichkeit von Entscheidungen

nicht einverstanden sein, aber sich engagieren" ist ein wichtiges Motto eines kohäsiven Teams. Wenn ein oder zwei Teammitglieder mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind, halten sie trotzdem daran fest, ohne sich zu beeilen und zu sagen: "Ich hab's ja gesagt" oder den Fortschritt später zu gefährden.

Gemeinsame Verantwortlichkeit

Ein kohäsives Team übernimmt gemeinsam die Verantwortung für alle Erfolge und Misserfolge. Die Teammitglieder nehmen sich gegenseitig in die Pflicht, ohne unnötige Schuldzuweisungen zu machen. Sie informieren ihre Kollegen proaktiv, wenn sie mit Problemen konfrontiert sind, und suchen Hilfe. Diejenigen, die Fehler gemacht haben, stehen dazu und verpflichten sich zur Wiedergutmachung.

Um einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem dieser Zusammenhalt herrscht, bedarf es bewusster Überlegungen und anhaltender Bemühungen. Hier sind zehn Strategien, mit denen Sie ein starkes Fundament schaffen können.

10 Strategien zur Verbesserung des Teamzusammenhalts

Der Aufbau von Teamkohäsion ist keine einmalige Aktivität. Es handelt sich um eine fortlaufende Übung, die jeder Teamleiter und Manager durchführen muss. Es handelt sich um eine Verhaltenspraxis, die jeder übernehmen muss.

Sie können diese Verhaltensweisen jedoch mit jeder der folgenden Methoden in die Praxis umsetzen besten Projektmanagement-Tools . Hier finden Sie einige Strategien und wie Sie sie mit den richtigen Tools umsetzen können.

1. Definieren Sie Ihren Auftrag

Ein Team, das seinen Auftrag versteht, wird sich zusammenschließen, um seine Ziele zu erreichen. Um den Zusammenhalt im Team zu verbessern, sollten Sie Ihre Vision für die Zukunft durch einen umsetzbaren und zielgerichteten Auftrag klären.

Stellen Sie sie in den Kontext der Marktbedürfnisse und des Wettbewerbs

Machen Sie sie relevant für die emotionalen Bedürfnisse und kollektiven Motivationen des Teams

Halten Sie sie langfristig, so dass Sie sie nicht oft ändern müssen

Machen Sie sie zielgerichtet

"Organisieren Sie die Informationen der Welt und machen Sie sie allgemein zugänglich und nützlich", so lautete die Mission von Google für sein Suchprodukt. Sie ist kontextbezogen, relevant, langfristig und zielgerichtet. Es ist eine Mission, für die sich die Mitarbeiter einsetzen können, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in ihrem Leben.

Sobald Sie die Mission festgelegt haben, sollten Sie sie öffentlich machen. Hängen Sie sie in die digitales Whiteboard oder das Unternehmens-Wiki, so dass jeder sie leicht und oft sehen kann.

2. Setzen Sie SMARTe Teamziele

Wenn die Mission das "Was" Ihres Teams definiert, zeigen Ihre Ziele das "Wie" Leiten Sie die Ziele von Ihrem Auftrag ab. Setzen Sie Ziele sowohl für das Team als auch für einzelne Teammitglieder. Machen Sie sie SMARTe Ziele d. h. spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden.

clickUp-Ziele, damit Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren

Um sicherzustellen, dass sich das Team jederzeit auf seine Ziele konzentriert, müssen Sie sie zugänglich machen und die Fortschritte auf dem Weg dorthin verfolgen. Ein gutes Projektmanagement-Tool ermöglicht dies sowohl für individuelle als auch für Teamziele. ClickUp-Ziele sind so konzipiert, dass sie für das Team jederzeit sichtbar und zugänglich sind. Um den Zusammenhalt im Team zu verbessern, nutzen Sie ClickUp Goals, um detaillierte Gespräche mit jedem Teammitglied zu führen und sicherzustellen, dass sie ihre Ziele verstehen.

Beseitigen Sie Unklarheiten. Besprechen Sie Abhängigkeiten und Beziehungen, damit jedem klar ist, wofür er verantwortlich ist.

3. Stärkung des Projektmanagements

Ein zusammenhängendes Team braucht einen Raum für die Zusammenarbeit. In der Regel spielt das Büro diese Rolle, aber das reicht nicht aus. Dies gilt umso mehr für gemischte Teams. Um den Zusammenhalt im Team zu verbessern, sollten Sie robuste Kommunikationssysteme schaffen.

Projektorganisation: Richten Sie ein umfassendes Projektmanagement-Tool wie ClickUp für die gesamte Teamkommunikation ein. Gliedern Sie das Projekt in Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten, damit die Teammitglieder verstehen, wie ihre täglichen Aktivitäten zu den Unternehmenszielen beitragen. Kommunizieren Sie klar und deutlich die Erwartungen und Erfolgsmaßstäbe für jede Aufgabe.

Anpassen: Mit ClickUp können Sie Arbeitsabläufe erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Tags und Zuweiser hinzu. Speichern Sie Ihre Filter. Automatisieren Sie wiederholbare Aufgaben/Ereignisse wie standup-Meetings . Intelligente Benachrichtigungen einstellen. Interpretieren Sie Code direkt in ClickUp.

Verwalten Sie Ihre Projekte so, wie es für Sie am besten passt mit ClickUp's benutzerdefinierte Projektverwaltung .

Team-Kommunikation: Ermöglichen Sie den Teammitgliedern, Fragen zu stellen und gesunde Debatten zu führen, indem Sie die verschachtelten Kommentare und ClickUp Chat-Ansicht .

behalten Sie den Überblick über alle Unterhaltungen mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Zusammenarbeit in Echtzeit: Was gibt es noch? Halten Sie alle auf der gleichen Seite mit ClickUp's Kollaborationserkennung . Lassen Sie Ihre Teammitglieder wissen, wann andere tippen, damit sie Dokumente gemeinsam in Echtzeit bearbeiten können.

Wenn Sie damit noch nicht vertraut sind, versuchen Sie ClickUp's Projektmanagement-Vorlagen geben Ihnen einen guten Start. Passen Sie sie nach Bedarf an und machen Sie sie zu Ihrer eigenen!

4. Wissen teilen

Damit ein Team kohärent arbeiten kann, muss jedes Teammitglied jederzeit über das gesamte Wissen und den Kontext verfügen. In der Hektik eines schnell voranschreitenden Projekts kann es jedoch leicht passieren, dass Informationen durch die Maschen fallen.

Verwenden Sie eine projektzusammenarbeit tool wie ClickUp, um Wissen zu teilen, Wikis zu erstellen und sie mit Arbeitsabläufen zu verbinden.

clickUp Docs Übersicht_ ClickUp-Dokumente mit verschachtelten Seiten, Styling-Optionen, eingebetteten Lesezeichen und vielem mehr können Sie Wissen erstellen und im gesamten Team teilen. Sie können diese Dokumente auch bearbeiten, Benutzer markieren, Kommentare hinzufügen und effektiv in Echtzeit zusammenarbeiten, so dass das Unternehmenswissen immer auf dem neuesten Stand ist.

5. Gemeinsames Brainstorming

Damit das Prinzip "nicht zustimmen, aber sich engagieren" funktioniert, müssen die Teammitglieder von Anfang an in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Sie müssen das Problem, die möglichen Lösungen und den Denkprozess hinter der endgültigen Entscheidung kennen.

clickUp Whiteboard für Brainstorming_

Am besten ist es, das Team zu einem gemeinsamen Brainstorming einzuladen. ClickUp-Whiteboard ermöglicht das Zeichnen, Hinzufügen von Formen, Schreiben von Text, Einfügen von Haftnotizen, Markieren von Benutzern und vieles mehr - alles an einem Ort.

Ganz gleich, ob Sie Ideen brainstormen, eine Geschäftsstrategie entwickeln, Arbeitsabläufe abbilden oder Aufgaben organisieren, mit dem Whiteboard schaffen Sie Transparenz. Laden Sie zu Kommentaren ein und erzielen Sie einen Konsens.

6. Vertrauen schaffen

Um transparent zu sein, müssen sich die Teammitglieder gegenseitig vertrauen. Sie müssen glauben, dass ihre Herausforderungen und Unzulänglichkeiten nicht gegen sie verwendet werden. Schaffen Sie eine Kultur des Vertrauens - gehen Sie mit gutem Beispiel voran.

Führen Sie offene und ehrliche Retrospektiven durch. Gestehen Sie Ihre Fehler ein. Schreiben Sie Notizen aus diesen Retrospektiven auf, um zu zeigen, dass Fehler in Ordnung sind, solange wir aus ihnen lernen.

Ermutigen Sie die Teammitglieder, ihre Fehler ebenfalls ehrlich zuzugeben. Wenn sie dies tun, sollten Sie ihnen Anerkennung zollen und ihnen helfen, ihre Fehler wiedergutzumachen.

7. Feiern Sie Erfolge

Positive Verstärkung entsteht durch das Feiern einer gut gemachten Arbeit. Jedes Mal, wenn Sie einen Sprint abschließen oder ein Problem lösen, sollten Sie den Erfolg im Team feiern. Bringen Sie das gesamte Team zusammen.

Planen Sie teambildende Aktivitäten ein, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Während dieser Aktivitäten:

Danken Sie Ihren Teammitgliedern für ihre Beiträge

Erkennen und anerkennen Sie außergewöhnliche Leistungen

Würdigen Sie Verhaltensweisen, die den Zusammenhalt im Team fördern

Erleichtern Sie Gespräche zwischen Teammitgliedern, die sich im Konflikt befinden

Verbinden Sie diesen Erfolg mit den Zielen und dem Auftrag des Teams ClickUp Dashboards können dabei helfen, indem sie mit vollständig anpassbaren Berichten Übersichten auf hoher Ebene und tiefe Einblicke bieten.

8. Dezentralisierte Entscheidungsfindung

Eine der größten Herausforderungen für den Zusammenhalt von Teams ist die Zentralisierung von Befugnissen. Manager werden oft zum Klebstoff, der das Team zusammenhält, und treffen alle Entscheidungen selbst.

Dies kann sich negativ auf das Engagement und die Autonomie auswirken, die für den Zusammenhalt des Teams notwendig sind. Es kann auch behindern prozesseffizienzen .

Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Entscheidungsfindung aktiv dezentralisieren. Delegieren Sie Probleme und ermutigen Sie die Teammitglieder, Lösungen zu finden. Fragen Sie sie nach ihrer Meinung zu Entscheidungen (so weit wie möglich).

Schulen und coachen Sie die Teammitglieder, damit sie sich selbst verwalten können. Stellen Sie den Teams Budgets zur Verfügung, die sie für notwendige Instrumente ausgeben können.

9. Ermutigen Sie zu produktiven Konflikten

Bei der Wissensarbeit sind unterschiedliche Standpunkte von enormer Bedeutung. Ganz gleich, ob es sich um die Entwicklung von Software oder um Architektur handelt, jede Arbeit wird durch den Beitrag und das Feedback verschiedener Teammitglieder gestärkt.

Bei der Erörterung unterschiedlicher Ideen sind Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert. Es liegt in der Verantwortung der Führungskraft, gesunde Diskussionen zwischen den uneinigen Teammitgliedern zu fördern, damit die Konflikte gelöst werden können.

Hören Sie aktiv zu, was die einzelnen Personen sagen. Stellen Sie bohrende Fragen zu den Beweggründen der Beteiligten. Lenken Sie das Gespräch auf eine Lösung, anstatt sich damit aufzuhalten, wer Recht oder Unrecht hat.

Das bedeutet nicht, dass die Führungskraft bei jedem Konflikt den Vermittler spielen muss. Vielmehr muss die Führungskraft eine Kultur schaffen, in der die Teammitglieder offen miteinander reden und Konflikte selbst lösen können. Übungen zur Teambildung die für das Konfliktmanagement entwickelt wurden, sind eine gute Möglichkeit, dies zu ermöglichen.

10. Einstellen für den Zusammenhalt im Team

Achten Sie bei der Einstellung vor allem auf den Zusammenhalt des Teams. Das heißt nicht, dass Sie ähnliche Personen mit ähnlichen Ansichten einstellen sollten. Im Gegenteil, es ist erwiesen, dass vielfältige Teams besser für das Geschäft sind.

Wie auch immer, teamdynamik ändert sich jedes Mal, wenn eine neue Person zum Team stößt. Um eine geschlossene Gruppe zu bilden, müssen die Manager sicherstellen, dass das neue Teammitglied nicht besonders störend ist. Suchen Sie nach Kandidaten mit:

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten

Fähigkeit, Feedback anzunehmen und Konflikte zu lösen

Gemeinsam mit anderen arbeiten und die Ergebnisse gemeinsam anerkennen

Politik im Interesse des Teams beiseite lassen

Noch wichtiger ist es, Mitarbeiter gerecht einzustellen und zu bezahlen. Ungleichheit und empfundene Ungerechtigkeit beeinträchtigen den Zusammenhalt des Teams.

Damit ein Team zusammenhält, braucht es durchdachte Kommunikation, eine Kultur der Offenheit und einen kollaborativen Arbeitsbereich. ClickUp-Teams ermöglicht all dies und mehr. Die Projektmanagement-Software von ClickUp ist so konzipiert, dass sie eine einzige Anwendung für alle geschäftlichen Anforderungen darstellt, unabhängig von der Art der Arbeit. Aufgaben und Unteraufgaben bringen Ordnung in das Projekt und schaffen Klarheit.

Kommentare erleichtern offene Unterhaltungen. Whiteboard und Mind Maps helfen bei der gemeinschaftlichen Problemlösung und beim Brainstorming.

ClickUp Docs zentralisiert projektbezogene Informationen und macht sie für jeden im Team zugänglich. Ziele und Dashboards geben jedem die nötige Transparenz, um das Projekt voranzutreiben. Registrieren Sie sich noch heute kostenlos .