Im Handumdrehen handlungsfähig: Der endgültige Leitfaden für Tiger-Teams

Sie haben bestimmt schon einmal den Satz "Houston, wir haben ein Problem" gehört

Aber was ist mit den Teams der Tigers? 🐅

Geprägt in der Zeitung von 1964, Program Management in Design und Entwicklung, Tiger-Teams wurden durch die NASA bekannt, die ein Team bildete, um die Fehlfunktion von Apollo 13 zu untersuchen und die Astronauten in Sicherheit zu bringen. 🌕

Diese Aufgabe wurde mit der "Presidential Medal of Freedom" gewürdigt. Wir können Ihnen zwar nicht den gleichen Grad an Anerkennung garantieren, aber wir können Ihnen sicherlich dabei helfen, ein auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnittenes Tiger Team zu bilden, damit Sie erfolgreich sind.

Seit der Mondmission im Jahr 1970 haben Regierungsstellen und Geschäfte auf der ganzen Welt Tiger Teams eingesetzt, um die reibungslose Abläufe zu gewährleisten . Die vielfältigen und hochspezialisierten Tiger Teams wurden mit dem alleinigen Ziel gegründet, ein bestimmtes (und oft komplexes) Problem zu lösen, das die größere Organisation plagt.

Wie bei jeder bewährten Strategie ist es eine Kunst, das perfekte Tiger Team zu bilden. Aber mit den richtigen tools sind wir zuversichtlich, dass Sie diese Methode zu Ihrem größten Vorteil nutzen können. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Tiger Teams wissen müssen, bevor Sie eines in Ihrer Organisation einsetzen.

Finden Sie heraus, was sie sind, ihre Vorteile, Best Practices und wie ClickUp's eigener VP of Marketing Tiger Teams einsetzt, um Erfolg zu haben.

Was ist ein Tiger Team?

Ein Tiger Team ist ein kleines, funktionsübergreifende Gruppe von Experten innerhalb Ihrer Organisation, die zusammenkommen, um ein komplexes Problem zu lösen. Anders als ein typisches problemorientiertes Team finden Tiger Teams nicht nur eine Lösung, sondern entwickeln auch Systeme zur effektiven Umsetzung der Lösung.

Tiger Teams werden auf eine von zwei Arten gebildet:

Ein Team wird speziell zur Lösung eines bestimmten Problems gebildet. Alle Aufgaben eines Tiger Teams haben Priorität vor der typischen Rolle der einzelnen Mitglieder, und wenn das Ziel erreicht ist, kehren sie zu ihren üblichen täglichen Aufgaben zurück

Ein Team wird gebildet, um ein bestimmtes Problem anzugehen oder ein spezifisches Ziel zu erreichen zusätzlich zuihrem aktuellen Workload. Dieses Team könnte einen täglichen oder wöchentlichen Block in seinem Kalender für das Problem einplanen, wird aber seinen normalen Zeitplan nicht aufgeben, um das Problem zu lösen

https://clickup.com/events/vision-to-victory-summit?utm_source=iterable&utm_medium=banner&utm_campaign=bl-13-03-24-gl-v2v-on-demand-blog-banner&utm_term=not-provided&utm_content=v2voperationalvisibilityblogcta

Welchen Ansatz Sie wählen, hängt von der Art des Ziels und der Zeit ab, die Ihnen zum Erreichen des Ziels zur Verfügung steht. Vielleicht treffen sich die Mitglieder Ihres Tiger-Teams regelmäßig über einen längeren Zeitraum oder häufig innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens. In jedem Fall muss das Team in der Lage sein, bei Bedarf schnell zu reagieren und zu handeln.

Tiger Teams sollten sich aus Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen oder Bereichen Ihres Unternehmens zusammensetzen, um einen breiten Bereich an Fähigkeiten einzubringen. Das Ziel ist es, eine vielfältige Denkfabrik aus Mitgliedern der oberen Führungsebene zu schaffen, die jahrelange Erfahrung, Fachwissen und Perspektiven in die Tabelle einbringen.

Dies versetzt Ihr Tiger-Team in eine einzigartige Position, um Engpässe, Interessengebiete und Lösungen zu erkennen, die einem durchschnittlichen Team entgehen könnten. Es geht darum, die kollektiven Fähigkeiten und das Wissen Ihrer internen Fachexperten zu nutzen, um innovative Lösungen und Pläne für Probleme in Ihrem Geschäft zu finden.

Klingt ganz einfach, oder? Nicht ganz - aber das Ergebnis ist es wert.

Die Herausforderungen und Vorteile des Tiger Team Ansatzes

Ihre Vorgesetzten werden Ihnen als Erste sagen, dass funktionsübergreifende Teamarbeit eine ständige Herausforderung ist. Sie ist aber auch die Grundlage für ein erfolgreiches Tiger Team.

Zu erledigte, funktionsübergreifende Zusammenarbeit beseitigt team-Silos und fördert die Kreativität, gesunde Beziehungen am Arbeitsplatz und steigert die Produktivität . Wenn dies jedoch nicht gelingt, kann sich ein funktionsübergreifendes Team schnell wie zu viele Köche in der Küche fühlen. Amrita Mathur vP of Marketing bei ClickUp, weiß alles über die Testversionen, die Schwierigkeiten und die bedeutenden Vorteile von Tigerteams. Sie sind eine der Schlüsselstrategien, die sie zu ClickUp von Superseite , wo sie das Unternehmen in nur vier Jahren von praktisch Null auf 45 Millionen Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) brachte.

Ihr Geheimnis? Eine strategische Aufteilung der Meetings, um alle Mitglieder, die es wissen müssen, auf dem Laufenden zu halten und gleichzeitig eine gesunde, vollständig auf Remote-Arbeit basierende Kultur aufrechtzuerhalten.

Bonus: Lies Amritas interview mit Growth Sprint für eine ausführliche Aufschlüsselung der wichtigsten Meeting- und Kollaborationsstrategien, die Superside bei der Skalierung geholfen haben.

Das Aufbrechen von Silos in Ihrem Team oder Geschäft ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein Kraftakt, der Geduld, Konsequenz und bewussten Aufwand erfordert. Andernfalls kehren die Silos in Ihrem Team einfach zurück und schlagen oft tiefere Wurzeln in Ihrer Organisation.

Der beste Weg, dieser Herausforderung zu begegnen, besteht darin, Ihr Tiger-Team auf die fähigsten und ausgereiftesten Experten auszuweiten. Das ausgewählte technische Team, das mit dieser Aufgabe betraut wird, verfügt über umfassende Erfahrung in der Arbeit an funktionsübergreifenden Projekten und kann Kommunikationsbarrieren schnell beseitigen, um neue Hindernisse von Anfang an anzugehen.

Es ist für die Führung äußerst wertvoll, insbesondere in einer asynchronen Remote-Struktur, einmal im Monat alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit an einem Ort zu haben.

Amrita Mathur, Vizepräsidentin für Marketing bei ClickUp

Indem das Team schlank gehalten wird, kann es seine Entscheidungen so schnell wie möglich umsetzen (ohne sich mit komplexen Prozessen oder Genehmigungen von Interessengruppen aufzuhalten). Weitere wichtige Vorteile eines gut funktionierenden Tiger-Teams sind:

Strategische Entscheidungsfindung mit genügend Vorerfahrung und Voraussicht, um die Auswirkungen zu berücksichtigen

Die Fähigkeit, komplexe Probleme aus mehreren Perspektiven zu analysieren

Unmittelbarer Zugang zu Ressourcen, Daten, Erkenntnissen und mehr aus dem gesamten Unternehmen

Interesse an neuen Business-Prozessen, kreativen Lösungen und Innovation

Ein positiver und proaktiver Ausblick auf unvorhergesehene Hindernisse

Effiziente Tiger Teams sind auch eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer internen Strategie. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte hat in einer kürzlich durchgeführten Berichterstellung die Ressourceneffizienz als ihre oberste Priorität angegeben ClickUp-Studie könnte sich diese Art der Problemlösung in Fokusgruppen branchenübergreifend noch stärker durchsetzen.

Wann sollte man ein Tiger Team einsetzen?

Tiger Teams sind kein alltägliches Vorkommen. Und da sie von Fall zu Fall strukturiert werden, ist es sehr gut möglich, dass keine zwei Tiger Teams jemals die gleichen Mitglieder freigeben, auch nicht ohne organisatorische Änderungen.

Diese spezialisierten Aufgabengruppen werden gebildet, um die kritischen Probleme anzugehen, die ein Unternehmen davon abhalten, größere Ziele zu erreichen oder ein wichtiges Projekt abzuschließen - z. B. wenn ein hartnäckiger Fehler die Kunden davon abhält, Ihr Produkt richtig zu nutzen, oder wenn eine wichtige Initiative immer wieder scheitert und Sie einen neuen Plan für den Angriff untersuchen müssen.

Verteilen Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projekt-Status im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Bevor Sie Ihren Tiger-Team-Ansatz starten, sollten Sie überlegen, ob diese Strategie für Ihre Situation die beste Option ist. Fragen Sie sich selbst:

Wurden alle anderen möglichen Lösungen ausprobiert, um das Problem zu beheben?

Können Sie das Problem, das es zu lösen gilt, klar definieren?

Handelt es sich um ein komplexes Problem, das Einblicke aus verschiedenen Ansichten erfordert?

Ist das Problem zeitkritisch und entscheidend für den Erfolg des Geschäfts?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft dabei, festzustellen, ob es an der Zeit ist, ein Tiger-Team zu bilden und gleichzeitig die richtigen Diskussionspunkte anzustoßen, um den Umfang des Projekts festzulegen.

Wer ist in Ihrem Tiger Team?

Es gibt keine festen Regeln, wenn es darum geht, wer zu Ihrem A-Team gehört. Es hängt alles vom Umfang Ihrer Organisation, Ihrem Problem und Ihrem Ziel ab.

Die idealen Mitglieder sind einfach in der Arbeit, proaktiv und haben keine Angst davor, die Normen zu übertreten oder altbewährte Geschäftspraktiken zum Wohle des Unternehmens zu unterbrechen.

Konsultieren Sie Ihre organigramm-Software und suchen Sie nicht nur nach Spitzenkräften, sondern auch nach dynamischen Mitgliedern mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen (sowohl im technischen als auch im nichttechnischen Bereich).

Visualisieren Sie die Struktur Ihres Teams mit einer anpassbaren Organigramm Whiteboard-Vorlage in ClickUp

Denken Sie daran, dass Tiger-Teams mit zwei oder drei Mitgliedern durchaus üblich sind, obwohl komplexere Projekte Teams von 10 oder mehr Mitgliedern erfordern können. Ein Platz in Ihrem Tiger Team ist also äußerst wertvoll, und diese Entscheidungen sollten mit äußerster Sorgfalt und Bedacht getroffen werden.

3 Schritte zum Aufbau Ihres Tiger Teams

Wir schlagen vor, mit einer Reihe von Kriterien zu beginnen, die auf der Aufgabe, mit der Ihr Tiger Team betraut werden soll, und den erforderlichen Fähigkeiten zur Lösung dieser Aufgabe basieren. Auch wenn Sie das Team klein halten wollen, sollten Sie sich nicht scheuen, beim Brainstorming potenzieller Mitglieder breit zu denken - vor allem im Hinblick auf deren Spezialgebiete.

Befolgen Sie diese drei einfachen Schritte, um Ihr Tiger Team mit den richtigen Personen zu besetzen:

Schritt 1: Definieren Sie das Problem

Bestimmen Sie das Wer, Was, Wo, Warum und _Wie des Problems, das Sie angehen, bevor Sie mit der Zusammenstellung des Teams beginnen. Überlegen Sie anhand dieser Faktoren, was die Ursache des Problems ist und was zur Lösung erforderlich sein könnte.

Nutzen Sie ClickUp's Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihren Teams umzusetzen

Die Festlegung dieser Merkmale hilft Ihnen, kritisch darüber nachzudenken, welche Teams am meisten von diesem Problem betroffen sind, welche Anforderungen das Projekt stellt und wie komplex es insgesamt ist. Einstellung von klaren Parametern auf der projektumfang wird das Team auf dem Laufenden halten, wenn die eigentliche Arbeit beginnt, und verhindert unnötige arbeitsergebnisse dass sie sich nicht auf das Projekt stapeln - auch bekannt als "Scope Creep".

Schritt 2: Bestimmen Sie die wichtigsten Fähigkeiten Ihrer Schlüsselpersonen

Ein ausgewogenes und effizientes Tiger-Team besteht aus erfahrenen Experten, die das Problem aus allen Blickwinkeln kennen - einschließlich Risiken, Risiken und Rückschlägen. Fragen Sie sich selbst, wenn Sie ein klar definiertes Problem vor Augen haben:

Welche Teams oder Abteilungen sind von diesem Problem betroffen?

Welche Art von Lösung wird für dieses Problem benötigt?

Wer hat den besten Einblick in dieses Problem?

Bei technischeren Projekten kann es sein, dass Ihre Technik- oder Produktteams zusätzlich gefordert sind, aber die Vielfalt ist entscheidend.

Zu viele Mitglieder mit zu ähnlichen oder zu spezifischen Fachgebieten verlangsamen den Fortschritt, schaffen blinde Flecken in der Logik des Teams und schließen möglicherweise wertvolle Perspektiven aus der Unterhaltung aus. Schauen Sie stattdessen nicht nur auf die Titel, sondern stellen Sie ein Team mit unterschiedlichen Hintergründen, Stärken und Vertrautheit mit dem Problem zusammen.

Schritt 3: Entscheiden Sie, wer die Führung übernehmen soll

Wenn die Mitglieder des Teams feststehen, ist es an der Zeit, einen Teamleiter zu bestimmen.

Diese Person fungiert als Gruppenmoderator, Sprecher und Sponsor für zusätzliche Ressourcen, falls erforderlich. Einfach ausgedrückt: Dies ist eine wichtige Rolle und möglicherweise der entscheidende Faktor dafür, ob Ihr Tiger Team sein Ziel erreicht.

Eine Studie ergab, dass 76 % der erfolgreichen funktionsübergreifenden Teams hatten eine Gemeinsamkeit: eine starke Führungsrolle innerhalb der Gruppe.

Der Leiter Ihres Tiger-Teams hat zwar das letzte Wort bei den wichtigsten Entscheidungen der Gruppe, muss aber auch die Beteiligung, den offenen Diskurs und die Zusammenarbeit aller Mitglieder des Teams fördern. Wird dies nicht erledigt, kann dies dazu führen, dass Lösungen durch die Maschen fallen oder das Problem ungelöst bleibt.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Tiger Team Best Practices und Strategien

Alexa, spielen Sie "Eye of the Tiger" von Survivor.

Nachdem wir nun die Grundlagen behandelt und den Schauplatz festgelegt haben, wollen wir uns nun den Strategien und Best Practices zuwenden, um Ihr Tiger Team zum Sieg zu führen:

Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten : Bereiten Sie Ihr Team vor dem ersten Meeting auf den Erfolg vor, indem Sie so viele Informationen wie möglich sammeln, damit es schnell zugreifen kann und den notwendigen Kontext kennt. Stellen Sie als Projektleiter des Teams sicher, dass es Zugang zu allen relevanten Daten, Erkenntnissen, Budgets und Ressourcen hat, um zu verstehen, wie dieses Problem entstanden ist, um es in der richtigen Reihenfolge zu lösen

: Bereiten Sie Ihr Team vor dem ersten Meeting auf den Erfolg vor, indem Sie so viele Informationen wie möglich sammeln, damit es schnell zugreifen kann und den notwendigen Kontext kennt. Stellen Sie als Projektleiter des Teams sicher, dass es Zugang zu allen relevanten Daten, Erkenntnissen, Budgets und Ressourcen hat, um zu verstehen, wie dieses Problem entstanden ist, um es in der richtigen Reihenfolge zu lösen Einstellung SMARTe Ziele: Legen Sie spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitgerechte (SMART) Ziele fest, um jedem Mitglied klar zu machen, was erreicht werden muss und warum

SMARTe Ziele: Legen Sie spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitgerechte (SMART) Ziele fest, um jedem Mitglied klar zu machen, was erreicht werden muss und warum Iterativ denken : Tiger Teams werden Probleme wahrscheinlich nicht über Nacht lösen. Es wird Testversuche und Fehler sowie allmähliche Fortschritte von Woche zu Woche erfordern, um dem von Ihrem Team von Experten aufgestellten Fahrplan zu folgen

: Tiger Teams werden Probleme wahrscheinlich nicht über Nacht lösen. Es wird Testversuche und Fehler sowie allmähliche Fortschritte von Woche zu Woche erfordern, um dem von Ihrem Team von Experten aufgestellten Fahrplan zu folgen Ermutigen Sie zu offenen Diskussionen : Transparenz ist der Schlüssel zu einem effektiven Tiger Team. Offene Kommunikation fördert ehrliches Feedback, Kameradschaft, Innovation, produktive Unterhaltungen und vieles mehr

: Transparenz ist der Schlüssel zu einem effektiven Tiger Team. Offene Kommunikation fördert ehrliches Feedback, Kameradschaft, Innovation, produktive Unterhaltungen und vieles mehr Projekt-Dokumentation ist alles : Von der Rolle und den Aufgaben der einzelnen Mitglieder bis hin zum täglichen Fortschritt - schreiben Sie alles auf. Verfolgen Sie, wie die Dinge laufen, um die Diskussion dort fortzusetzen, wo Sie aufgehört haben, oder um Engpässe zu erkennen, bevor es zu spät ist

: Von der Rolle und den Aufgaben der einzelnen Mitglieder bis hin zum täglichen Fortschritt - schreiben Sie alles auf. Verfolgen Sie, wie die Dinge laufen, um die Diskussion dort fortzusetzen, wo Sie aufgehört haben, oder um Engpässe zu erkennen, bevor es zu spät ist Definieren Sie Ihre Kommunikationskanäle : Effizienz ist alles für Ihr Tiger Team, und obwohl ein persönliches Brainstorming ideal ist, ist es nicht immer machbar. Bevor Ihre besten Ideen im Posteingang verschwinden, während der Rest des Teams im Internet chattetSlacklegen Sie klare Erwartungen fest, wie Sie alle während des gesamten Prozesses in Echtzeit und asynchron miteinander kommunizieren werden

: Effizienz ist alles für Ihr Tiger Team, und obwohl ein persönliches Brainstorming ideal ist, ist es nicht immer machbar. Bevor Ihre besten Ideen im Posteingang verschwinden, während der Rest des Teams im Internet chattetSlacklegen Sie klare Erwartungen fest, wie Sie alle während des gesamten Prozesses in Echtzeit und asynchron miteinander kommunizieren werden Feiern Sie Ihre Erfolge: Moral ist alles! Geben Sie Anerkennung, wo sie fällig ist, und feiern Sie Ihr Team für jeden Sieg, egal wie groß oder klein

Fügen Sie mehrere Mitarbeiter hinzu, delegieren Sie Kommentare und erstellen Sie Berechnungen mit benutzerdefinierten Feldern, alles aus Ihren ClickUp Aufgaben

Durch die frühzeitige Einführung dieser Praktiken wird sichergestellt, dass Ihr Tiger Team seine strategische Ausrichtung während des gesamten Problemlösungsprozesses beibehält und verhindert, dass schleichende Ausweitung des Umfangs um das Team nicht vom Kurs abzubringen, und andere häufige Fehler. Aber die größte Ressource für ein Tiger Team jeder Größe und Branche ist die Investition in leistungsfähige projektmanagement-Software um ihre Arbeit zu speichern.

Bringen Sie Ihr Tiger Team weiter mit ClickUp

Für vollständig entfernte oder asynchrone Teams ist es wichtig, den Mitgliedern des Tiger Teams einen Space zu widmen, in dem sie sich verbinden, zusammenarbeiten und ihre besten Ideen umsetzen können. Unser Vorschlag? ClickUp .

All-in-One-Projektmanagement-Lösungen wie ClickUp sind vollgepackt mit den Tools, die für die effektive Entwicklung von Lösungen für Probleme jeder Größenordnung benötigt werden. Mit der Möglichkeit, Elemente zu delegieren, Dokumente zu bearbeiten, Zeitpläne zu erstellen, Zeitleisten zu planen und den Fortschritt zu verfolgen, spiegelt ClickUp die rasante Aufregung und Effizienz persönlicher Brainstorming-Sitzungen in einer einzigen kollaborativen Plattform wider - und noch einiges mehr.

Teams aus allen Branchen vertrauen auf ClickUp wegen seiner Flexibilität, reichhaltige Palette an Features und bereich der Integrationen um ihre Arbeit von praktisch jeder App aus zu verbinden. Außerdem ist die große Vorlagen-Bibliothek macht es Ihnen leicht, Ihren Workspace individuell zu gestalten und Ihre wichtigsten Aufgaben sofort zu erledigen.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort - überzeugen Sie sich selbst, wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden. Anmeldung für ClickUp