10 beste Intranet-Software zur sicheren Verbindung von Teams im Jahr 2024

Eine strukturierte interne Kommunikation ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens unerlässlich. Ohne sie kann es passieren, dass Ihr Team wenig in die Vision und die Werte der Marke investiert und sogar nicht weiß, was es zu erledigen hat - oder warum. Die Situation kann noch schlimmer werden, wenn fernverwaltung oder verteilten Teams.

Sie benötigen ein Intranet-Software-Tool, um starke Kommunikationskanäle im gesamten Unternehmen zu schaffen. Es fördert die Kommunikation im Team und Engagement, während Ihr Workspace transparent, sicher und flexibel bleibt.

Die Wahl der perfekten Intranet-Software ist jedoch keine leichte Aufgabe. Sie müssen Faktoren wie Branche, Größe des Teams und Komplexität der Abläufe berücksichtigen, um zu entscheiden, welches Produkt Ihren Anforderungen gerecht werden kann.

Wir haben den Markt gescannt und die 10 besten Intranet-Software-Tools ausgewählt. Informieren Sie sich über deren Features und Preise und finden Sie das Produkt, das Ihren Workspace synchronisiert!

Was ist Intranet-Software?

Intranet-Software ist eine Art digitale Plattform, die die interne Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Freigeben von Informationen innerhalb einer Organisation erleichtert. Sie dient als zentraler Hub, über den Mitarbeiter auf Unternehmensressourcen, Nachrichten, Updates und andere wichtige Informationen zugreifen können.

Laut einer studie von McKinsey kann der effektive Einsatz sozialer Technologien (wie Intranets) am Arbeitsplatz die Produktivität von Wissensarbeitern um 20-25 % steigern!

Worauf sollten Sie bei Intranet-Software achten?

Bei Intranet-Lösungen geht es nicht mehr nur um das Freigeben von Dokumenten oder das Versenden von Memos - sie haben sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. 💅

Die heute verfügbaren Features moderner Intranet-Software rationalisieren eine Vielzahl von Projektmanagement-Aktivitäten, von freigeben von Wissen zur Terminplanung. Hier sind einige universelle Merkmale der richtigen Intranet-Software, die Ihr digitaler Arbeitsplatz haben sollte:

Zusammenarbeit und interne Kommunikation: Moderne Intranet-Tools machen die kollaborative Arbeit nahtlos. Features wieechtzeit-Bearbeitung, Kommentieren, Notizen machen und Chatten minimieren das Risiko von Missverständnissen und steigern die Produktivität Personalisierung und einfacher Zugang: Die Software sollte Informationen auf die Rolle eines Mitarbeiters zuschneiden und ihn rechtzeitig über Änderungen informieren, die ihn betreffen Intuitive Suche und Navigation: Da Intranet-Lösungen zu einem riesigen Repository aller Unternehmensdaten geworden sind, sollte die Extraktion relevanter Informationen schnell und mühelos sein ⌨️ Skalierbarkeit: Die Plattform sollte in der Lage sein, mit der Komplexität der Kommunikation von wachsenden Unternehmen Schritt zu halten Sicherheit und Datenschutz: Er sollte den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen, private Spaces für die Kommunikation ermöglichen und den Zugang zu geheimen Infos kontrollieren 🔐 Integrationen: Es sollte sich in andere Kommunikations-, Produktivitäts- undwissensmanagement-Software zur Verbesserungbetrieblichen Effizienz ## Die 10 besten Anbieter von Intranet-Software für das Jahr 2024

Wir haben die Recherche für Sie erledigt und die Lösungen mit den besten Features und Funktionen ausgewählt. Geben Sie den Ton an für ideal kommunikation am Arbeitsplatz und Interaktionen mit einem dieser 10 eigenständigen Intranet-Produkte! 🗣️

1. ClickUp #### Das Beste für Aufgabenmanagement und Team-Zusammenarbeit

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Intranet- und Produktivitätslösung aus einer Hand für schnell arbeitende Teams jeder Größe. Diese Plattform hilft Ihnen, einen transparenten und effektiven Kommunikationskanal mit Dutzenden von versierten Tools und über 1.000 Integrationen zu unterhalten. ✨

Ob im Büro oder bei der Arbeit aus der Ferne, ClickUp Whiteboards macht Planung und Zusammenarbeit in Echtzeit mühelos - und ziemlich lustig! 🎉

Dieses visuelle tool verfügt über umfangreiche Features zur Bearbeitung von Dokumenten und hilft Ihren Teamkollegen beim Brainstorming, mindmaps erstellen und prozesse verbinden . Verwandeln Sie Aktionspläne direkt von Ihrem Whiteboard aus in Aufgaben und kommen Sie im Handumdrehen von der Idee zur Ausführung. 📝

Möchten Sie die Unternehmensdokumentation zentralisieren? Vertrauen Sie ClickUp Dokumente zum Erstellen und Verwalten Ihrer team-Chartas , detaillierte Fahrpläne und andere Projektdokumente.

Bearbeiten Sie sie in Echtzeit mit Ihren Kollegen, hängen Sie sie an Aufgaben an oder kategorisieren Sie die Datensätze für einen leichteren Zugriff. Mit umfassenden Berechtigungen entscheiden Sie, wer die Ansichten oder dokumente bearbeitet .

Wenn Sie es leid sind, den Kontext in verstreuten Unterhaltungen zu suchen, erstellen Sie eine Ansicht des Chats innerhalb von ClickUp. Nutzen Sie sie, um Aktualisierungen für bestimmte Teams oder Projekte zu rationalisieren. Besprechen Sie Arbeiten, weisen Sie Elemente zu, geben Sie Dateien und Links frei und betten Sie Webseiten, Tabellen und Videos ein, um Diskussionen zu erleichtern.

ClickUp folgt der strengsten Sicherheitsstandards und erfüllen die ISO 27001-, PCI- und SOC 2-Richtlinien, um Ihre Daten zu schützen.

ClickUp beste Features

ClickUp Whiteboards und Dokumente für kollaborative Arbeit

15+ Ansichten, einschließlich Chat-Ansicht

Branchenbeste Sicherheitshygiene

Eingebautvorlagen für die Erstellung von Team-Chartas,operative Pläneund andere interne Dokumente für das Wissensmanagement

1.000+ Integrationen mit Software von Drittanbietern

ClickUp Aufgaben-Automatisierungen zur Verbesserung der Effizienz von Teams

Benutzerfreundliche Schnittstelle mit einem Drag-and-Drop tool

KI-Schreibassistent zur Erstellung professioneller Memos

ClickUp Beschränkungen

Die App kann gelegentlich langsam sein

Die Erkundung des gesamten Umfangs der Plattform braucht Zeit

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Beste Lösung für Mitarbeiterengagement

Über Microsoft Microsoft Viva Engage (ehemals Yammer) ist ein Intranet-Social-Media-Hybrid, der Ihnen als digitales Büro **Es handelt sich im Wesentlichen um die soziale Komponente von Microsoft 365, die Kollegen dabei hilft, Arbeiten zu besprechen, Unterlagen zu prüfen und sogar Freundschaften zu schließen! 🫶

Die Oberfläche von Viva Engage erinnert dank Features wie Nachrichten-Feeds, Kommentaren, Instant Messaging, Benutzerprofilen, Gruppen und Abstimmungen an Social Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter. 🗨️

Nutzen Sie die Plattform, um das Schreiben langweiliger Büro-E-Mails für triviale Angelegenheiten zu vermeiden. Senden Sie einfach einen Text an den gewünschten Empfänger - Sie können sogar Dateien anhängen. Bringen Sie Farbe in den Arbeitsalltag, indem Sie Gruppenchats erstellen, Mitarbeiter öffentlich anfeuern und Live-Ereignisse veranstalten!

Viva Engage verfügt über eine gute Suchfunktion, um bestimmte Dokumente zu finden, was ein echter Lebensretter ist für neue Mitarbeiter !

Microsoft Viva Engage (Yammer) beste Features

Optimiert die interne Kommunikation

Funktioniert als soziales Medium für Geschäfte

Einfache Zugänglichkeit von Wissen

Unterstützt Microsoft 365 Benutzer

Schnelles Onboarding von Mitarbeitern

Microsoft Viva Engage (Yammer) Limits

Kann für stark beschäftigte Mitarbeiter ablenkend sein

Könnte von Feature-Updates profitieren

Preise für Microsoft Viva Engage (Yammer)

Erhältlich als Teil der Microsoft Viva Suite, die bei $12.00 Benutzer/Monat beginnt

Microsoft Viva Engage (Yammer) Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.6/5 (1.400+ Bewertungen)

: 3.6/5 (1.400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

Sieh dir das an Yammer-Alternativen !_

3. Interagieren

Am besten für Wissensmanagement

Über Zusammenwirken Wünschen Sie sich eine anpassbare Intranet-Lösung zur Förderung des Mitarbeiterengagements und zur Rationalisierung von Prozessen? Dann sollten Sie einen Pakt mit Interact schließen! 🤝

Die Plattform hilft Ihnen, einen Space zu schaffen, der zur Kultur Ihres Unternehmens passt. Vermitteln Sie Ihrem Team die neuesten Highlights mit Broadcasts, siehe mitarbeiterengagement mit Pulse-Umfragen, und nutzen Sie die Vorteile der Integrationen, um Ihre Arbeit zu zentralisieren.

Sie erhalten Tools, um Ihre Mitarbeiter zu motivieren, ihr Wissen zu testen, den Austausch von Ideen und Diskussionen zu fördern und Umfragen zu organisieren. Der Drag-and-Drop-Editor von Interact macht die benutzerdefinierte Anpassung der Plattform so einfach wie das ABC! 🔤

Interact bietet ein leistungsstarkes Feature inhaltsverwaltungssystem (CMS), um ansprechende Inhalte zu erstellen, zu planen und zu verteilen.

Einer der größten Vorteile von Interact ist die Möglichkeit, Nachrichten mit digitaler Beschilderung zu verbinden - ideal für große Teams. Ein weiteres interessantes Feature ist das Extranet der Plattform, mit dem Sie Ihre Clients und andere Stakeholder auf dem Laufenden halten können! 📢

Interact beste Features

Mehrere Tools zur Einbindung der Mitarbeiter

Drag-and-Drop-Design

Integrierbar mit führenden Anwendungen zur Produktivität

Intranet-zentrierte Analytik

Extranet für die externe Kommunikation

Interaktive Limits

Die Verwendung von Formularen kann für neue Benutzer eine Herausforderung sein

Die Schnittstelle könnte intuitiver sein

Preise für Interact

Kontakt für Preisgestaltung

Interact Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4. Workvivo

Das Beste für Mitarbeiterkommunikation

Über Workvivo Workvivo ist eine Intranet-Softwarelösung für Mitarbeiter, bei der sich alles um interne Kommunikation und Zusammenarbeit dreht. Integrieren Sie die Software mit anderen Apps für die Arbeit, laden Sie sie mit Unternehmensinfos und geben Sie relevante Daten im Handumdrehen für Ihr Team frei!

Der Aktivitäts-Feed in dieser Intranet-Plattform sorgt für einen reibungslosen Flow der unternehmensweiten Kommunikation. Reduzieren Sie das Rauschen von Chats und E-Mails, indem Sie ansprechende Formate wie Podcasts und Live-Streaming nutzen, um interne Updates freizugeben. 🎧

Bei Workvivo geht es um den Aufbau einer positiven Unternehmenskultur! Stärken Sie die Verbindungen zu Ihren Mitgliedern im Team, indem Sie ihre Leistungen anerkennen und Abzeichen vergeben. 🏅

Workvivo bietet Ihnen leistungsstarke analytics tools, um Einblicke in die Mitarbeiter zu erhalten. Suchen und verfolgen Sie die Interaktionen auf Beiträge und Artikel und entdecken Sie revolutionäre Wege, damit sich Ihre Mitarbeiter gesehen und geschätzt fühlen 😊

Workvivo beste Features

Intuitiver Aktivitäts-Feed

Tools für Podcasts und Live-Streaming

Auszeichnungen und Abzeichen

Sicher (ISO 27001- und SOC 2-zertifiziert)

Robuste Analyse-Features

Workvivo Beschränkungen

Limitierte Bearbeitungstools

Das Feature zum Hochladen von Fotos könnte noch ausgefeilter sein

Workvivo Preise

Kontakt für Preise

Workvivo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (850+ Bewertungen)

: 4.8/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Zoho Verbinden

Am besten geeignet für die Integration mit Business Apps

Über Zoho-Verbindung Zoho Connect ist eine Unternehmenslösung für soziale Netzwerke und Dokumentenmanagement zum Freigeben von Ideen innerhalb des Teams und zum Senden von Infos.

Die Homepage der Plattform ist anpassbar mit Markenlogos und stilvorlagen . Sie können auch Newsletter, Ankündigungen, Mediendateien und Ereignisse mit Designs erstellen, die Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegeln. 🌸

Nutzen Sie Feeds, um Beiträge zu erstellen, Ideen freizugeben und zu diskutieren und Ihre Mitarbeiter miteinander zu verbinden. Organisieren einer all-Hands Meeting ? Probieren Sie das Town Halls Feature aus, um offene und zielgerichtete Dialoge mit Ihren Teamkollegen zu führen, genau wie in einem Rathaus! 🏛️

Mit Zoho Connect können Sie eine Agile Aufgabe board für Ihr Team, um große Projekte in machbare Phasen zu unterteilen. Führen Sie regelmäßig Pulse Surveys durch, um zu überprüfen, wie Ihre Mitarbeiter mit ihrem Workload zurechtkommen.

Zoho Connect beste Features

Anpassbares Dashboard

Social Media-ähnliche Feeds

Unterstützt meeting-Organisation * Agile Aufgaben-Boards

Umfragen zur Messung des Engagements

Zoho Connect Limitierungen

Die Geschwindigkeit der Plattform könnte besser sein

Das Setup kann zeitaufwändig sein

Preise für Zoho Connect

Free: für bis zu fünf Benutzer

für bis zu fünf Benutzer Starter : $8,34/Monat für bis zu 25 Benutzer

: $8,34/Monat für bis zu 25 Benutzer Enterprise : $0,84/Monat pro Benutzer (mindestens 25 Benutzer)

: $0,84/Monat pro Benutzer (mindestens 25 Benutzer) Ultimate: 2,50 $/Monat pro Benutzer (mindestens 25 Benutzer)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Connect Bewertungen und Rezensionen

6. Jostle

Bestes für vereinfachte Benutzererfahrung

Über Jostle Jostle bezeichnet sich selbst als modernes Intranet und Erfolgsplattform für Mitarbeiter, die darauf ausgelegt ist, Kommunikationsblöcke für hybride Teams zu beseitigen. Die Plattform verfügt über einen Bereich von Features, die die Zusammenarbeit in Abteilungssilos und unterschiedlichen Zeitzonen vereinfachen.

Mit Jostle können Sie gezielte Ankündigungen machen und diese an die betroffenen Teams und Speicherorte senden. Dies verhindert, dass andere Mitglieder des Teams mit irrelevanten Infos und ablenkenden Benachrichtigungen bombardiert werden.

Bei der Bearbeitung funktionsübergreifenden Teams kann es verheerend sein, wenn eine wichtige Nachricht ungelesen bleibt. Deshalb bietet Jostle eine Abmeldeoption, um zu verfolgen, wer die Nachricht gelesen hat.

Die Plattform verfügt über beeindruckende Features zur Dokumentenverwaltung - kategorisieren Sie Ihre Bibliothek, verwalten Sie Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigungen, und synchronisieren Sie Ordner mit Google Drive oder OneDrive für ein zusätzliches Backup.

Mit den einfach zu benutzerdefinierenden Umfragen von Jostle können Sie die Meinung Ihrer Mitarbeiter erfassen und den Weg für sinnvolle interne Änderungen ebnen.

Jostle beste Features

Gezielte Ankündigungen

Synchronisierung von Google Drive und OneDrive

Nachverfolgung für gelesene Nachrichten

Einfache Tools für Dokumentenmanagement-Systeme

über 40 Integrationen

Jostle Beschränkungen

Limitierte Formatierungs- und Design-Tools

Der Datei-Upload-Prozess kann fehlerhaft sein

Jostle Preise

Kontakt für Preise

Jostle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Am besten für große Organisationen

Über Arbeitsplatz Workplace von Meta (dem übergeordneten Unternehmen von Facebook) ist ein Tool für die Kommunikation im Geschäft mit Schwerpunkt auf Chats und Konferenzen.

Die Features und die Benutzeroberfläche sind (wenig überraschend) ähnlich wie bei Facebook. Sie haben einen Nachrichten-Feed, um die neuesten Infos über das Unternehmen zu posten und Dateien freizugeben. Der KI-gestützte Feed analysiert die vergangenen Aktivitäten eines Benutzers, um ihm relevante Inhalte zuerst anzuzeigen! 🦾

Die Plattform bietet Video-Chat, Instant Messaging und Kommentare, um die tägliche Unterhaltung bei der Arbeit (oder außerhalb der Arbeit) zu erleichtern. Ein weiteres nützliches Feature ist Live Video Broadcasting - besprechen Sie wichtige Unternehmensaktualisierungen live und lassen Sie Ihre Teammitglieder von jedem Speicherort aus zuschalten!

Die Wissensbibliothek in Workspace ist eine wichtige Ressource für statische Informationen wie Mitarbeiterhandbücher, Kernprozesse und Designthemen.

Workplace ist ein Segen für globale Teams dank seiner auto-translate capabilities. Es unterstützt die Übersetzung von über 90 Sprachen und bringt Ihre Mitarbeiter unabhängig von ihrem Hintergrund zusammen.

Workplace beste Features

Facebook-ähnlicher, KI-gestützter Feed

Integriert sich in Dutzende von Apps

Automatische Übersetzung von über 90 Sprachen

Zugängliche Wissensbibliothek

Live-Video-Übertragungen

Beschränkungen am Arbeitsplatz

Der News-Feed kann für manche Benutzer störend sein

Eine robuste Intranetlösung könnte von mehr Analyseoptionen profitieren

Preise für Workplace

Beginnt bei $4/Monat pro Benutzer

Workplace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (1.700+ Bewertungen)

: 4/5 (1.700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,200+ Bewertungen)

8. Happeo

Das Beste für Google Workspace Integration

Über: Happeo Happeo ist die Intranet-Software der Wahl für viele hybride und dezentrale Teams. Sie ermöglicht die Erstellung eines visuell ansprechenden digitalen Workspace mit einer anpassbaren Homepage und dynamischen Widgets.

Die Plattform ist jedoch mehr, als sie aussieht! Ihnen stehen alle Tools zur Verfügung, die Sie für eine erstklassige Kommunikation benötigen.

Leiten Sie Nachrichten an die richtigen Personen weiter, indem Sie Ihre Mitarbeiter taggen oder eigene Kanäle erstellen. Sie erhalten eine Bestätigung, wenn jemand Ihren Beitrag gelesen hat, und senden ihn an diejenigen, die ihn verpasst haben.

Kommunikation ist mit Happeo keine Einbahnstraße. Ihre Teammitglieder können auf Ihre Ankündigungen und Neuigkeiten reagieren, Kommentare hinterlassen und Emojis und GIFs hinzufügen! Nutzen Sie die leistungsstarken Analyse-Features des Tools, um zu sehen, wie Ihre Inhalte wahrgenommen werden, und um zu verfolgen, wer am meisten dazu beiträgt.

Happeo lässt sich vollständig in Google Workspace und Microsoft 365 integrieren und zentralisiert die Kommunikation für Teams innerhalb dieser Ökosysteme. 📬

Happeo beste Features

Gezielte Mitarbeiterkommunikation

Nachverfolgung von Postsendungen

Granulare Zugangskontrollen

Google Workspace- und Microsoft 365-Integrationen

Analyse der Inhalte

Happeo Beschränkungen

Noch keine Möglichkeit, Beiträge zu planen

Die Einstellung der Plattform kann ohne einen Grafikdesigner schwierig sein

Happeo Preise

Kontakt für Preise

Happeo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (130+ Bewertungen)

: 4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

9. Staffbase

Das Beste für mobile Mitarbeitererfahrung

Über: Staffbase Staffbase (entstanden nach der Fusion mit Bananatag) ist eine mobile-first Plattform für die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen. Nutzen Sie sie zum Planen, Koordinieren und Veröffentlichen von Mitteilungen und karte des Inhalts fahrten! 🛣️

Staffbase bietet kuratierte Intranet-Erlebnisse. Sie können auf Zinsen basierende Communities erstellen und benutzerdefiniert festlegen, wer auf bestimmte Inhalte zugreifen und diese lesen darf! Wie Happeo ermöglicht Staffbase das erneute Versenden von Nachrichten, die von den vorgesehenen Empfängern übersehen wurden.

Die KI-gestützte Nachrichtenübermittlung hilft Ihnen, überzeugende Inhalte mit perfekter Grammatik und Rechtschreibung für Ihre Teammitglieder zu erstellen. Versuchen Sie, die Kommunikation anzuregen und Feedback zu erhalten? Staffbase unterstützt Sie mit Features wie Umfragen, Formularen und Kommentaren.

Staffbase unterstützt auto-translation in 110+ Sprachen, so dass Mitglieder aus der ganzen Welt zu Ihrer Community beitragen und ihr zum Erfolg verhelfen können. 🌼

Staffbase beste Features

KI-gestütztes Schreiben

Skalierbare Plattform

Unterstützt die Planung von Inhalten

Automatische Übersetzung von mehr als 110 Sprachen

Staffbase Begrenzungen

Das Outlook-Plugin kann manchmal fehlerhaft sein

Schwierig, nicht verwendete Vorlagen oder ehemalige Mitarbeiter zu löschen

Staffbase Preise

Kontakt für Preise

Staffbase Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (180+ Bewertungen)

: 4.6/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

10. Jive

Das Beste für interaktive Unternehmens-Communities

Über: Jive Jive ist ein Meister der Mitarbeiterbindung mit innovativen Tools für die Zusammenarbeit. Eines seiner wichtigsten Features ist PeopleGraph, eine Technologie des maschinellen Lernens, die die Fähigkeiten, Zinsen und Verantwortlichkeiten Ihrer Teammitglieder aufgreift, um maßgeschneiderte Inhalte rechtzeitig zu liefern. ⌛

Jive passt sich an Ihren Kommunikationsstil an, egal ob Top-Down, Bottom-Up oder Peer-to-Peer. Erhöhen Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, Ideen freizugeben und sogar Blogs zu schreiben! 😍

Optionen wie Freigeben von Dateien, Umfragen, kollaborative Spaces, intelligente Empfehlungen und Ideation-Module sorgen für einen nahtlosen Flow von Konzepten und Meinungen in den Teams.

Erfreuen Sie Ihre Kollegen mit Belohnungen und Abzeichen, die mit Danksagungen benutzerdefiniert sind. 📜

Diese Plattform verfügt über leichtgewichtige Projektmanagement-Features, wie die Zuweisung von Aufgaben, die Überwachung von Ergebnissen und die Erstellung von Berichterstellungen.

Jive beste Features

Personalisierte Inhalte für Ihre Teammitglieder

Unterstützt hierarchische Kommunikationsstrukturen

Ermutigt zu Diskussionen und zum Freigeben von Ideen

Grundlegendteam-Management tools

Jive Grenzen

Die Datenverarbeitung könnte besser sein

Aktualisierungen im Administrator-Panel werden möglicherweise nicht sofort angezeigt

Jive Preise

Kontakt für Preise

Jive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (300+ Bewertungen)

: 3.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (40+ Bewertungen)

Machen Sie die interne Kommunikation zu einer Stärke mit Social Intranet Software

Mitarbeiter können die wahren Markenbotschafter eines Unternehmens sein, wenn Sie ihre Fähigkeiten durch die Pflege der Kommunikation nutzen. Die hier vorgestellten Intranet-Lösungen helfen Ihnen, vertrauenswürdige Beziehungen im Team aufzubauen und Ihren Erfolg zu steigern! ✈️ Erstellen Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace und nutzen Sie die Tools zur Aufgabenverwaltung, um Ihren digitalen Arbeitsplatz zu unterstützen!