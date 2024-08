13 beste Zoho-Alternativen für Projekte und CRM (kostenlos und kostenpflichtig)

Zoho ist vollgepackt mit Features, die die Art und Weise, wie Sie arbeiten, revolutionieren. Mit seinem einzigartigen Ökosystem von über 40 Apps können Sie jeden Geschäftsprozess organisieren, verwalten und überwachen, sei es für Marketing, Finanzen oder kundensupport .

Wenn wir über projekt- und Client-Management Zoho Projects und Zoho CRM sind die beiden meistgefragten Apps unter dem Dach von Zoho.

Erstere ist ideal für die Organisation und Automatisierung von Arbeitsabläufen für funktionsübergreifende Teams. Zoho CRM hingegen unterstützt Sie bei der Erstellung von Vertriebsprozessen, der Kommunikation mit Kunden und der Verwaltung von Leads.

Das ist eine gute Kombination, aber es gibt viele Gründe, Zoho-Alternativen zu prüfen. Instanz sind Sie vielleicht unzufrieden mit den Features der Plattform zur Sichtbarkeit von Aufgaben oder haben Probleme bei der Navigation.

Wir stellen Ihnen hier die Top 13 Zoho-Alternativen vor, die heute verfügbar sind. Vergleichen Sie deren Features und Preise, um Ihre perfekte Lösung zu finden!

Worauf sollten Sie bei Zoho-Alternativen achten?

Zoho ist eine leistungsstarke Software-Suite mit projektmanagement tool s für praktisch jeden Aspekt des Geschäfts. Ein Produkt, das diesem Anspruch gerecht wird, sollte diese Schlüssel-Features aufweisen:

Integrationen: Es sollte gut mit gängigen Tools für Kommunikation, Organisation und Zusammenarbeit im Team zusammenarbeiten Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Es sollte ermöglichenkarten für Workflows erstellen für verschiedene Nischen, Unternehmensgrößen und Projekte Zusammenarbeitsoptionen: Beide Zoho Projekte und Zoho CRM verfügen über hervorragende Funktionen für die Zusammenarbeit, daher muss eine ideale Alternative die nahtlose Teamarbeit unterstützen Analyse- und Berichterstellungstools: Die besten PM tools bieten detaillierte Übersichten über Erfolgsmetriken für Projekte, Prozesse, Vertrieb und Kundenbeziehungen Aufgabenmanagement und Automatisierung des Marketings: Es sollte in der Lage sein, sich wiederholende Prozesse zu automatisieren, um Ihnen zu helfenzeit zu sparen und das Risiko menschlicher Fehler zu minimieren Benutzerfreundliche Oberfläche: Alternativen zu Zoho sollten eine reibungslose Organisation von Projekten ermöglichen Qualitativer Kundensupport: Die Produktentwickler sollten zuverlässigen Support bieten

Die 13 besten Zoho-Alternativen für das Jahr 2024

Sehen Sie sich 13 der beeindruckendsten Zoho-Alternativen an, die Sie bei der Pflege Ihrer Projekte und Ihres Kundenstamms unterstützen werden. Einige Optionen auf unserer Liste, wie ClickUp, kombinieren CRM und Projektmanagement, während andere sich auf einen der beiden Aspekte konzentrieren. Schauen wir mal rein!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Software mit vielen Features zur Steuerung jedes Geschäftsaspekts, ob Vertrieb oder CRM!

Wenn Sie ständig an komplexen Marketingkampagnen arbeiten, nutzen Sie ClickUp's Features für das Projektmanagement zu die Produktivität des Teams zu maximieren . Die Plattform ermöglicht es Ihnen, umfangreiche Ziele in kleinere Teile zu zerlegen, dank ihrer Hierarchie-Infrastruktur .

Zuweisung von Aufgaben und Unteraufgaben, Erstellung von Abhängigkeiten zu Aufgaben, prozesse auf Karten abbilden und legen Sie Fristen fest, damit Ihre Projektmanagement Teams ihre Ziele problemlos erreichen können. Nutzen Sie die 100+ der Plattform aufgaben Automatisierungen um keine Zeit und Ressourcen für Routineaufgaben zu verschwenden.

Nutzen Sie die beeindruckende Bibliothek von Projektvorlagen von ClickUp, um bei alltäglichen Prozessen mehr Zeit zu sparen. Sie erhalten mehr als 1.000 Vorlagen, die Sie beim Planen, Erstellen und Verwalten von Projekten, bei der Nachverfolgung von Meilensteinen und bei der Lieferung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen unterstützen.

Nehmen wir an, Sie haben Probleme bei der ein neues Geschäft zu verankern -Verwendung ClickUp's Business-Plan Vorlage um Ihre Ziele zu definieren, Einzelziele zu umreißen, Risiken zu identifizieren, und einen Fahrplan zu erstellen mit realistischen KPIs.

Mit ClickUp's CRM können Sie Verkaufspipelines erstellen, Ihren Kundenstamm organisieren, verkaufsberichte , und verwalten Sie Leads und Konten von einem ClickUp Dashboard !

ClickUp beste Features

15+ Echtzeit Ansichten für Projekte

mehr als 1.000 Integrationen

Einfache Aufgaben-Automatisierungen

1.000+ anpassbare Vorlagen

Skalierbare Hierarchie-Infrastruktur (Spaces, Ordner und Listen)

Dashboards mit Berichterstellung in Echtzeit

UnterstütztCRM-Workflows und Projekt-Ressourcenmanagement

Ausgezeichnete Benutzer-Tutorials, Anleitungen und Kundensupport

ClickUp Limitierungen

Die Eingewöhnung in die App kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Hierarchie-Funktionen können für manche Benutzer verwirrend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Salesforce

Über: Vertriebsmitarbeiter Salesforce ist eine weitere würdige Alternative zu Zoho CRM. Die leistungsstarke Plattform ermöglicht die abschließende Kontrolle über Ihre kontaktverwaltung dank Features, die die Organisation von Kundendatenbanken und Beziehungen mühelos machen.

Was Salesforce an die Spitze der CRM-Pyramide stellt, ist seine Skalierbarkeit. Die Plattform bietet die Infrastruktur für die Verarbeitung großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen. Dank der leistungsstarken Analysemöglichkeiten können Sie sich problemlos in Ihre Kunden hineinversetzen und einen hochwertigen Service bieten.

Was Anpassungen betrifft, so können Sie mit Salesforce Felder erstellen und Farben und Designs verwenden, die Ihre Marke widerspiegeln.

Über die Salesforce App Cloud erhalten Sie außerdem Zugang zu einem offenen Ökosystem für die Entwicklung Ihrer eigenen Apps. Auf diese Weise können Sie Ihr Projektmanagement tool genau auf Ihr Unternehmen abstimmen und erweitern.

Salesforce beste Features

Mit Salesforce App Cloud können Sie benutzerdefinierte CRM-Apps erstellen

über 3.000 Integrationen

Geeignet für die Beherrschung großer und komplexer Datensätze

Unterstützt die gesamteCRM-Prozess* Leicht zu navigierendes Dashboard

Beschränkungen von Salesforce

Einige Benutzer finden die Plattform zu teuer

Die Benutzeroberfläche könnte einfacher sein

Salesforce-Preise

Starter : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Profi : $75/Monat pro Benutzer

: $75/Monat pro Benutzer Enterprise : $150/Monat pro Benutzer

: $150/Monat pro Benutzer Limited: 300 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (15.500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (15.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17.500+ Bewertungen)

3. Scoro

Über: Scoro Scoro verbindet Vertrieb, Finanzinformationen und Projektabwicklung in einer Umgebung, so dass Sie alle projektbezogenen Aktivitäten abwickeln können, ohne zwischen verschiedenen Apps zu wechseln.

Verfolgen Sie Aufgaben und Abhängigkeiten in Echtzeit, verwalten Sie Budgets, vergleichen Sie geplante und erreichte Ziele, und erstellen Sie Prognosen.

Scoro versagt auch nicht in der CRM-Abteilung. Es bietet Ihnen eine einzigartige 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden, von den Kontaktdaten über die Kommunikationshistorie bis hin zur Rechnungsstellung. Das übersichtliche Layout macht es einfach, Leads zu erkennen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Nutzen Sie die leistungsstarken Angebots- und Rechnungsstellungsfeatures von Scoro, um in Sekundenschnelle personalisierte Rechnungen zu erstellen. Sie können die Einzelziele Ihres Teams verfolgen und den Fortschritt bei den finanziellen Zielen jederzeit überprüfen.

Scoro beste Features

Gemeinsame Features für Vertrieb, Rechnungsstellung und CRM

Nachverfolgung von Abhängigkeiten in Echtzeit

360-Grad Ansicht der Kunden

Leistungsstarke Analysemöglichkeiten zur Nachverfolgung von Einzelzielen

Unterstütztressourcenplanung Scoro Beschränkungen

Die eingebaute Suchmaschine kann manchmal langsam sein

Die Benutzeroberfläche kann verkrampft wirken

Scoro Preise

Essential : $26/Monat pro Benutzer

: $26/Monat pro Benutzer Standard : $37/Monat pro Benutzer

: $37/Monat pro Benutzer Pro : $63/Monat pro Benutzer

: $63/Monat pro Benutzer Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (350+ Bewertungen)

: 4.5/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4. Pipeliner CRM

Über: Pipeliner Vertrieb Sie brauchen eine vertriebsorientierte CRM-Plattform? Dann ist Pipeliner CRM genau das Richtige für Sie!

Pipeliner ist kein PM-Tool aus einem Guss, sondern spezialisiert auf die Bewältigung von Vertriebsherausforderungen. Nutzen Sie die Plattform, um Leads und Konten zu verwalten, workflows zu automatisieren , organisieren und verwalten Verkaufsunterlagen und erstellen Berichterstellungen.

Robustes Lead-Management ist ein Bereich, in dem Pipeliner brilliert.

Sie können Ihre Lead-Daten manuell eingeben, CSV-Dateien und Web-Formulare importieren oder Web-Clipper verwenden, um Leads zu erstellen. Sobald Sie die Daten eingegeben haben, verwenden Sie die Lead-Ansicht, um Leads für Mitglieder Ihres Teams freizugeben, Konvertierungsmöglichkeiten zu erkennen und Ihre Pipeline zu benutzerdefinieren.

Pipeliner CRM verfügt über anpassbare Ansichten, Formulare und Felder, sodass Sie einzigartige Kundendatensätze erstellen können, die mit den Richtlinien Ihres Unternehmens übereinstimmen. Mit der Plattform können Sie auch bestimmte Benutzerrollen einstellen, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf was hat.

Pipeliner CRM beste Features

Spezialisiert auf Lead-Management

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Organisierte Vertriebs-Pipeline

Unterstützt 50+ Integrationen

Pipeliner CRM Beschränkungen

Häufige Plattform-Updates können Prozesse unterbrechen

Das System unterstützt keine Dokumente, die größer als 30 MB sind

Preise für Pipeliner CRM

Starter : $65/Monat pro Benutzer

: $65/Monat pro Benutzer Geschäft : 85 $/Monat pro Benutzer

: 85 $/Monat pro Benutzer Enterprise : $115/Monat pro Benutzer

: $115/Monat pro Benutzer Unlimited: 150 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipeliner CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (450+ Bewertungen)

: 4.6/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

5. NetSuite

Über: NetSuite NetSuite von Oracle ist eine einheitliche Business Management Suite.

Mit der CRM-Lösung von NetSuite haben Sie die vollständige Kontrolle über den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Erfassung von Leads bis zur erfüllung und Bindung .

Automatisierung von Vertriebsfunktionen, damit Ihr Team ohne großen Aufwand Einblicke in Kundenbeziehungen erhält und Kundenerwartungen definiert.

Nutzen Sie die robusten Berichts- und Analyseoptionen der Plattform, um genaue Infos über laufende Vorgänge zu sammeln. Überprüfen Sie diese regelmäßig, um Kundenzufriedenheit, Produktivität und Effizienz zu verbessern.

Mit NetSuite können Sie mit mehreren Projekten gleichzeitig jonglieren, wobei der Preis der Lösung je nach Größe und Komplexität Ihres Geschäfts variieren kann.

Wenn Sie ein großes Portfolio mit mehreren Terminen verwalten, holen Sie sich die App Project 360 Dashboard von NetSuite, um nahtlos zwischen den Projekten zu wechseln und die Arbeitsabläufe der einzelnen Projekte zu überwachen und anzupassen. Speichern Sie Informationen über Kunden, weisen Sie Ressourcen zu, und budgets innerhalb von Projekt Dashboards verwalten .

NetSuite beste Features

Interaktive, intuitive Schnittstelle

Automatisierte Funktionen für den Vertrieb

Leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungsoptionen

Project 360 Dashboard App für zentrales Management

NetSuite Beschränkungen

Die Lösung ist möglicherweise nicht für alle Budgets geeignet

Kundensupport-Teams könnten reaktionsschneller sein

NetSuite Preise

Kontakt für Preise

NetSuite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1.300+ Bewertungen)

6. Oracle Vertrieb

Über: Oracle Sie wollen eine umfassendere Lösung als NetSuite? Dann sollten Sie sich für ein anderes Produkt aus dem übergeordneten Ökosystem, Oracle Sales, entscheiden.

Diese Lösung bietet alle zentralen Features einer PM-Plattform in einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Mit Oracle Sales können Sie:

Ihre Projekte planen

Aufgaben zuweisen und deren Fortschritt nachverfolgen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Erstellen Siepläne für das Projektbudget* Durchführung von Analysen

Erstellen von Berichten

Das herausragende Feature der Plattform ist die Verwendung von Text- oder Sprachbefehlen zum Abschließen von Aufgaben, wodurch Produktivität und Effizienz gesteigert werden können.

Innerhalb von Oracle Sales erhalten Sie auch eine CRM-Lösung. Dabei handelt es sich um eine umfassende Sammlung von Tools, die Ihren Vertriebsprozess unterstützen, von der Generierung von Leads bis hin zur Umsatzerfassung.

Die Plattform ermöglicht auch die Nachverfolgung von Wettbewerbern - fügen Sie Informationen wie Produktnamen und Verkaufschancen hinzu, um zu sehen, ob Ihr Geschäft auf verschiedenen Märkten an Bedeutung gewinnt oder verliert.

Oracle Sales beste Features

Projektmanagement aus einer Hand

Text- und Sprachbefehle zum Abschließen von Aufgaben

Wertvolle Features für die Planung, Nachverfolgung, Organisation und Berichterstellung von Projekten

Übersichtliche Benutzeroberfläche

Nachverfolgung von Wettbewerbern

Oracle Sales Einschränkungen

Einige Features sind für Mitglieder von Vertriebsteams möglicherweise zu komplex

Die Arbeit mit komplexen Projekten oder großen Datensätzen kann zu Problemen bei der Leistung führen

Preise für Oracle Sales

Kontakt für Preise

Oracle Sales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (80+ Bewertungen)

: 3.9/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Über: Planview AdaptiveArbeit Planview AdaptiveWork (früher bekannt als Clarizen) bietet alles, was Sie von einer erstklassigen Lösung für das Arbeitsmanagement erwarten - Vorlagen, Hinzufügen von Meilensteinen, Erstellen von Berichten, Nachverfolgung der Zeit und vieles mehr.

Aber im Kern geht es bei der Plattform um adaptive Planung und flexibles Ressourcenmanagement. Sie können neue Trends und Prognosen mit minimaler oder gar keiner Unterbrechung wichtiger Arbeitsabläufe berücksichtigen, so dass Agile Teams werden es zu schätzen wissen!

Planview AdaptiveWork unterstützt die Zusammenarbeit mit internen und externen Mitwirkenden. Sie können benutzerdefinierte Ansichten für externe Mitarbeiter erstellen, die an bestimmten Projekten beteiligt sind.

Wir empfehlen, ein Genehmigungssystem für Spesen und Timesheets für externe Mitarbeiter einzurichten, das ihnen den Zugriff auf Projekt-Infos ermöglicht, ohne dass sie sich anmelden müssen!

Die Plattform bietet zwar keine CRM-Optionen, lässt sich aber mit gängigen CRM-Plattformen wie Salesforce integrieren. Die Benutzeroberfläche ist einfach, so dass die Integration und andere Features leicht zu finden sind.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) beste Features

Geeignet für adaptive Planung

Erfüllt die PM-Anforderungen von großen Unternehmen

Unterstützt externe Zusammenarbeit

Integriert sich in verschiedene CRM-, Zeiterfassungs-, Organisations- und Kollaborationstools

Intuitive Dashboards

Grenzen von Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Das System kann gelegentlich Probleme machen

Die Erstellung von Berichten kann verwirrend sein

Kann für kleinere Unternehmen unerschwinglich sein

Preise für Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen von Planview AdaptiveWork (Clarizen)

G2 : 4.1/5 (500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (150+ Bewertungen)

8. Salbei

Über: Salbei Sage ist im Wesentlichen ein Tool für Buchhaltung und Business Management, kann aber auch CRM-Operationen anständig unterstützen.

Mit Sage CRM können Sie die Leistung Ihres Teams überprüfen, verbesserungsbedürftige Bereiche ausfindig machen, bestehende Prozesse vereinfachen und Vertriebszyklen mit erhöhter Effizienz verkürzen.

Die Plattform bietet Geschäftsübergreifende Einblicke, die Ihnen helfen, Live-Kampagnen anzupassen und die richtigen Leads zu erreichen.

Eines der besten Features von Sage ist die Automatisierung von Aufgaben. Sie übernimmt lästige Aufgaben wie die Verfolgung von Leads, die Vorhersage von Umsätzen und die Erstellung von Angeboten und Reihenfolgen, während Sie sich auf wertorientiertere, kognitive Aufgaben konzentrieren.

Die Plattform unterstützt funktionsübergreifendes Team Zusammenarbeit und verhindert mit Kommunikationsblöcken die Duplizierung von Aufgaben in verschiedenen Abteilungen. Marketing Teams können mit Sage gezielte E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage der gesammelten Kundeninformationen erstellen.

Beste Features von Sage

Robuste CRM-Optionen für die Automatisierung von Aufgaben

Steigert die Leistung von Teams mit erstklassigen Features für die Zusammenarbeit

Verkürzung der Vertriebszyklen

Einblicke in Kundenbeziehungen in Echtzeit

Intuitive, leicht zu verwaltende Client-Profile

Sage Einschränkungen

Die Cloud Version könnte von mehr Integrationen profitieren

Limitierte Dashboards und gelegentlich schwierige benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Sage Preise

Kontakt für Preise

Sage Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (100+ Bewertungen)

: 3.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 3.5/5 (50+ Bewertungen)

9. Basecamp

Über: Basecamp Möchten Sie eine unkomplizierte Projektmanagement-Plattform mit robusten Features, die in einer einfachen, übersichtlichen Oberfläche untergebracht sind? Schlagen Sie Ihr Lager in Basecamp auf!

Basecamp mag einfach erscheinen, aber unterschätzen Sie es nicht! Die Plattform unterstützt das Projektmanagement für jede Unternehmensgröße in allen Branchen.

Mit Basecamp gedeiht jedes Projekt auf einer einzigen Seite dank Features wie:

Message Board: Ein Space für Brainstorming, projektbezogene Ideen und die Aktualisierung des Fortschritts Dokumente und Dateien: Hier können Sie Bilder, Videos, Dokumente und Arbeitsblätter freigeben Zu erledigende Aufgaben: Der Bereich, in dem Sie Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und die laufenden Prozesse im Auge behalten Zeitplan: Ein Space fürdie Verwaltung der Termine Ihres Teams workloads Campfire: Basecamps ausgewiesener "Fun Space", in dem Teamkollegen über zwanglose, nicht arbeitsbezogene Dinge chatten können, um sich aufzuheitern Karten-Tabelle: AKanban-ähnliches Board für die Verwaltung unternehmensweiter Workflows

Basecamp hat keine kundenorientierten Features, kann aber mit ausgewählten CRM-Plattformen wie Enchant und Akita integriert werden.

Basecamp beste Features

PM-Features auf einem Dashboard mit nur einer Seite

Message Board für nahtlose Kommunikation

Hochgradig skalierbar

Unterstützt einige CRM-Integrationen von Drittanbietern

Basecamp Beschränkungen

Möglicherweise nicht genügend benutzerdefinierte Optionen

Noch keine Option für Videokonferenzen

Basecamp Preise

Basecamp : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299/Monat pro Benutzer (unbegrenzte Benutzer)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

10. QuickBooks

Über: QuickBooks Mit QuickBooks können Sie Rechnungen erstellen, Zahlungserinnerungen versenden, Belege organisieren, Berichte erstellen, Ausgaben nachverfolgen und vieles mehr. Klingt wie ein typisches buchhaltungsprogramm ? Das ist es nämlich!

Was hat also ein Buchhaltungsprogramm auf dieser Liste zu erledigen? Nun, es ist kein Fehler!

Dieses Tool bietet vielleicht keine vollwertigen PM- und CRM-Features, aber es kann genau das sein, was wachsende Geschäfte brauchen! Wenn Sie mit einem knappen Budget ein neues Unternehmen gründen, zögern Sie vielleicht, in eine leistungsstarke Plattform zu investieren.

Wenn Sie nur ein Programm zur Verwaltung von Cash Flows benötigen, kann QuickBooks Sie mit seinen einfachen Buchhaltungslösungen unterstützen.

Wenn Sie Rechnungen über QuickBooks ausstellen, speichern Sie die Daten Ihrer Kunden - ausreichend für Ihre anfänglichen CRM-Bestrebungen. Später, wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen, können Sie auf fortschrittlichere Lösungen umsteigen.

QuickBooks ist mit PM-Plattformen wie Workflow und Projectworks integriert, so dass Sie sich nicht an eine teure PM-Software binden müssen!

QuickBooks beste Features

Buchhaltungsorientiert

Funktionale CRM-Lösung für neue Geschäfte

Einfaches, ansprechendes Design

Ausgezeichnete Support-Dokumentation für jedes Feature

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten

QuickBooks-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Der mobilen App fehlen Features und sie kann schwerfällig sein

QuickBooks Preise

Einfacher Start : $194.40/Jahr

: $194.40/Jahr Essentials : $291.60/Jahr

: $291.60/Jahr Plus: 410,40 $/Jahr

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

11. Keap

Über Keap Keap, früher bekannt als Infusionsoft, ist eine robuste Software zur Verwaltung von Kontakten und Beziehungen zu Kunden (CRM), die auf Automatisierung spezialisiert ist. Kleine Geschäfte und Solopreneure nutzen Keap, um ihre Kontakte zu organisieren, die Kundenkommunikation zu verbessern und die Produktivität im Vertrieb zu steigern.

Keap beste Features

Die Anwendung ermöglicht es Geschäften, Tausende von Kontakten zu verwalten und gleichzeitig detaillierte Aufzeichnungen über jede Interaktion zu führen

Automatisierungs-Features rationalisieren Ihren Vertrieb und Ihr Marketing und reduzieren Zeit und Aufwand

Die Software bietet außerdem E-Commerce- und Zahlungsverarbeitungsfunktionen an einem einzigen Ort

Keap Einschränkungen

Einige Benutzer haben die Einstellung und Navigation der Plattform als schwierig empfunden

Die Integration mit einigen externen Plattformen kann limitiert sein.

Preise für Keap

Pro: $199/Monat für zwei Benutzer

$199/Monat für zwei Benutzer Max: $289/Monat für drei Benutzer

$289/Monat für drei Benutzer Max Classic: Kontakt für Preise

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,445 Bewertungen)

4.2/5 (1,445 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,220 Bewertungen)

Sieh dir das an Alternativen zu Keap*

12. Smartsheet

über Smartsheet Smartsheet ist eine webbasierte Software, die sich besonders für dienstleistungsorientierte Geschäfte eignet, die flexible und robuste Tools für das Projektmanagement mit Funktionen für Planung, Zusammenarbeit und Terminierung benötigen. Diese Software kombiniert Elemente des Projektmanagements, der kollaborativen Arbeit und der Automatisierung von Prozessen und ermöglicht es Unternehmen, effizienter zu arbeiten.

Smartsheet beste Features

Das zentrale Dashboard bietet den Benutzern einen vollständigen Überblick über Projekte und Aufgaben

Automatisierte Benachrichtigungen, Erinnerungen und Status-Updates, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Leistungsstarke Integrationen mit Business tools wie Google Workspace, Microsoft 365 und Slack

Smartsheet Limitierungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv, wie manche Benutzer es gerne hätten, und es kann eine Lernkurve für neue Benutzer geben

Für größere Teams oder für Benutzer, die Zugang zu erweiterten Features benötigen, kann es teuer werden

Smartsheet Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business : $22/Monat pro Benutzer

: $22/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (15,000+ Bewertungen)

:4.4/5 (15,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

13. Airtable

Über Airtable Airtable ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement- und Collaboration-Tool, das eine verblüffend einfache und benutzerfreundliche Tabellenkalkulationsschnittstelle bietet. Es bietet hochgradig navigierbare Ansichten wie Gitter, Galerie, Formular und Kalender sowie Kanban-Board. Seine einzigartige datenbankorientierte Funktion ermöglicht es Teams, ihre Daten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden.

Airtable beste Features

Erweiterte Filter-, Sortier- und Gruppierungsfunktionen geben Teams die Möglichkeit, ihre Ansichten und Workflows individuell zu gestalten

Die Datensatzverknüpfung ermöglicht die Erstellung komplexer relationaler Datenbanken ohne Code

Die Zusammenarbeit wird durch die Möglichkeit erleichtert, ein bestimmtes Produkt, eine Aufgabe oder einen Mitarbeiter zu kommentieren sowie Ansichten und Datenbanken freizugeben

Airtable Limits

Einige Benutzer finden die Preisgestaltung verwirrend und die kostenpflichtigen Versionen ein wenig teuer

Einige erweiterte Features fehlen, und die Software kann bei der Verarbeitung großer Datenmengen langsam werden

Airtable Preise

Free Forever für immer: Free

Plus: $10/Monat pro Benutzer

Pro: $20/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

Zoho ist eine führende Plattform für CRM und PM-Support, aber wie Sie gesehen haben, ist es nicht die einzige. Von den All-in-One-Features von ClickUp für das Projektmanagement bis hin zur skalierbaren CRM-Lösung von Salesforce gibt es eine aufregende Landschaft von Zoho-Alternativen zu entdecken!

Jede der hier vorgestellten Optionen hat ihre eigenen Stärken und Grenzen. Vergleichen Sie daher sorgfältig die Features und Preise, um die perfekte Lösung zu finden. Nutzen Sie die Möglichkeiten und wählen Sie eine Alternative zu Zoho, um Ihr Projektmanagement und CRM im Jahr 2024 und darüber hinaus zu revolutionieren!