Wie schreibt man eine Team-Charta? Mit Beispielen und Vorlagen

Als Projektmanager oder Teamleiter wissen Sie, dass Zusammenarbeit, Kommunikation und Effizienz die Eckpfeiler einer erfolgreichen Teamarbeit sind. Aber wie setzt man diese Praktiken effektiv für den Teamerfolg ein?

Nun, hier kommt eine Teamcharta ins Spiel.

Sie ist nicht nur ein nützliches Instrument, das den Rahmen für die zielsetzung mit Ihrem gesamten Team aber eine Teamcharta ist auch eine Art Nordstern für alle Ihre Aktivitäten und Verantwortlichkeiten. In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir auf die Feinheiten bei der Erstellung einer effektiven Teamcharta ein und stellen Beispiele und bewährte Verfahren vor, die jeder Teamleiter kennen sollte.

Sind Sie bereit, die Leistung Ihres Teams zu steigern?

Was ist eine Team-Charta?

Eine Teamcharta ist eine dokumentierte Vereinbarung, die den Zweck, die Ziele und die Richtlinien für ein Team, das an einem Projekt arbeitet, umreißt. Sie klärt Rollen und Zuständigkeiten, legt klare Ziele fest und formuliert Erwartungen an die Teammitglieder.

Betrachten Sie sie als eine projektfahrplan und führt Ihr Team durch die Irrungen und Wirrungen eines jeden Projekts.

Vorteile der Verwendung einer Team-Charta

Sie fragen sich, warum eine Teamcharta für Projektmanager und Teamleiter so wichtig ist? Hier sind ein paar überzeugende Gründe, warum Team-Chartas am Arbeitsplatz so wichtig sind:

Verbesserte Kommunikation: Eine Teamcharta stellt sicher, dass alle derzeitigen und neuen Teammitglieder auf derselben Seite stehen, wodurch Missverständnisse verringert und ein offener Dialog gefördert wird

Eine Teamcharta stellt sicher, dass alle derzeitigen und neuen Teammitglieder auf derselben Seite stehen, wodurch Missverständnisse verringert und ein offener Dialog gefördert wird Gesteigerte Teameffizienz : Beseitigen Sie Hürden, Engpässe und Zeitverschwendung, indem Sie Prozesse und alltägliche Abläufe dokumentieren, damit Ihr Team keine Zeit und Energie verschwendet

: Beseitigen Sie Hürden, Engpässe und Zeitverschwendung, indem Sie Prozesse und alltägliche Abläufe dokumentieren, damit Ihr Team keine Zeit und Energie verschwendet Erhöhte Verantwortlichkeit : Wenn Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind, wissen die Teammitglieder, was von ihnen erwartet wird, und können für ihre individuellen Erwartungen und ihre Gesamtleistung verantwortlich gemacht werden. Dies verhindert ein Umherlaufen und bietet einen klaren Maßstab für alle Verantwortlichen

: Wenn Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind, wissen die Teammitglieder, was von ihnen erwartet wird, und können für ihre individuellen Erwartungen und ihre Gesamtleistung verantwortlich gemacht werden. Dies verhindert ein Umherlaufen und bietet einen klaren Maßstab für alle Verantwortlichen Verringerung möglicher Konflikte: Durch die Festlegung von Richtlinien für die Entscheidungsfindung und Konfliktlösung sorgt eine Teamcharta dafür, dass der Schwerpunkt auf dem Projekt bleibt. Auf diese Weise lassen sich Streitigkeiten vermeiden, und die allgemeine Ausrichtung des Teams bleibt erhalten, da jeder seine Rolle kennt und weiß, wer wofür verantwortlich ist

Durch die Festlegung von Richtlinien für die Entscheidungsfindung und Konfliktlösung sorgt eine Teamcharta dafür, dass der Schwerpunkt auf dem Projekt bleibt. Auf diese Weise lassen sich Streitigkeiten vermeiden, und die allgemeine Ausrichtung des Teams bleibt erhalten, da jeder seine Rolle kennt und weiß, wer wofür verantwortlich ist **Eine gut ausgearbeitete Teamcharta richtet den Fokus und die Bemühungen des Teams auf die übergeordneten Ziele des Projekts aus und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Ziel erfolgreich erreichen.

Risiken des Arbeitens ohne eine Team-Charta

Neben den zahlreichen Vorteilen, die eine Team-Charta mit sich bringt, gibt es auch Risiken, die mit dem Fehlen einer solchen Charta verbunden sind. Einige häufige Probleme, die sich aus dem Fehlen einer Teamcharta ergeben, sind:

Verwirrung und Missverständnisse: Ohne klare Richtlinien und Erwartungen haben die Teammitglieder möglicherweise unterschiedliche Auffassungen von ihren Rollen und Verantwortlichkeiten, was zu Konflikten und Verzögerungen führt.

Ohne klare Richtlinien und Erwartungen haben die Teammitglieder möglicherweise unterschiedliche Auffassungen von ihren Rollen und Verantwortlichkeiten, was zu Konflikten und Verzögerungen führt. Mangelnder Fokus: Ohne einen definierten Zweck und Ziele können die Teammitglieder den Blick für das große Ganze verlieren und sich in unwichtigen Aufgaben verzetteln.

Ohne einen definierten Zweck und Ziele können die Teammitglieder den Blick für das große Ganze verlieren und sich in unwichtigen Aufgaben verzetteln. Eingeschränkte Effizienz: Ein Mangel an klaren Prozessen und Entscheidungsrichtlinien kann zu Zeitverschwendung, Doppelarbeit oder sogar zum Scheitern des Projekts führen.

Ein Mangel an klaren Prozessen und Entscheidungsrichtlinien kann zu Zeitverschwendung, Doppelarbeit oder sogar zum Scheitern des Projekts führen. Schwieriger Umgang mit Konflikten: Ohne etablierte Methoden zur Konfliktlösung können Meinungsverschiedenheiten eskalieren und dem Zusammenhalt des Teams und dem Projekterfolg abträglich sein.

Die 6 Hauptelemente einer Projektteam-Charta

Was genau beinhaltet eine Teamcharta und woher wissen Sie, ob sie funktionieren wird? Keine Panik! Hier finden Sie eine umfassende Liste der wichtigsten Elemente erfolgreicher Teamchartas:

1. Zweck und Ziele des Teams

Legen Sie den Zweck des Projekts klar fest und skizzieren Sie die Ziele, auf die Ihr Team hinarbeitet. Denken Sie daran, spezifisch zu sein - vage Ziele wie "die Kundenzufriedenheit verbessern" reichen nicht aus, wenn es um realistische und erreichbare Teamziele geht.

Entscheiden Sie sich stattdessen für SMARTe Ziele (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden), wie z.B. "Steigerung der Kundenzufriedenheit um 20 % innerhalb von sechs Monaten" Auf diese Weise erhält Ihr Projektteam eine feste Zahl, an der es sich orientieren kann, sowie einen klar definierten Zeitrahmen für die Erreichung des Ziels. Jetzt haben Sie etwas, mit dem Ihr Team arbeiten kann! 💪

2. Teammitglieder und Rollen

Jeder sollte wissen, was die Aufgabe seines Teams ist. Deshalb müssen Sie die einzelnen Teammitglieder auflisten und ihnen ihre Rollen und Aufgaben zuweisen. Ihre Teamcharta stellt sicher, dass jeder weiß, was von ihm erwartet wird, und verhindert, dass Aufgaben durch die Maschen fallen.

Diese arten von Projektchartas geben den Hauptbeteiligten auch ein gemeinsames Verständnis der Verantwortlichkeiten, so dass der gemeinsame Prozess offen und kommunikativ bleibt.

3. Leitlinien für die Kommunikation

Legen Sie klare Richtlinien für die Kommunikation in Ihrem Team fest, einschließlich der bevorzugten Kanäle, der erwarteten Reaktionszeiten und der Termine für wichtige Teambesprechungen. So können Sie beispielsweise festlegen, dass Teammitglieder innerhalb von 24 Stunden auf E-Mails antworten und wöchentliche Besprechungen per Videokonferenz abhalten.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team direkt in einer Aufgabe, geben Sie andere Aufgaben frei und laden Sie Dateien mit Kommentaren in ClickUp!

Die Details sind letztendlich Ihnen überlassen. Der Punkt ist, dass diese Details klar schriftlich festgehalten werden müssen, damit Grundregeln für die gesamte Kommunikation im Team und in der Gruppe festgelegt werden.

4. Prozesse der Entscheidungsfindung

Welchen Prozess wird Ihr Team bei der Entscheidungsfindung befolgen? Legen Sie dar, wie dies bei einem bestimmten Projekt geschehen soll. Ob es sich dabei um einen Konsens, eine Mehrheitsentscheidung oder das Ermessen des Projektleiters handelt, darüber sollte Ihr Team nicht im Unklaren gelassen werden.

Und warum? Dies ist ein wichtiger Schritt, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit der endgültigen Entscheidung einverstanden sind. Der Beitrag jedes Einzelnen ist wertvoll, aber wenn es darauf ankommt, müssen trotzdem Entscheidungen getroffen werden.

5. Strategien zur Konfliktlösung

Meinungsverschiedenheiten sind unvermeidlich, aber eine gut ausgearbeitete Teamcharta bietet Strategien zur konstruktiven Lösung von Konflikten. Letztendlich wollen Sie eine positives Arbeitsumfeld denn das wird immer zu einem leistungsstarken Team führen.

Ziehen Sie in Erwägung, Leitlinien und Ressourcen für eine offene Kommunikation, aktives Zuhören und die Suche nach einer Schlichtung aufzunehmen. Je proaktiver Sie mögliche Lösungsstrategien darlegen, desto besser sind Sie dran, wenn Probleme auftreten.

6. Leistungsindikatoren und Bewertung

Legen Sie die Messgrößen fest, anhand derer Ihr Team die Leistung bewerten und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele verfolgen kann. Dazu können KPIs (Key Performance Indicators) gehören wie:

Projektabschlussquote: Der Prozentsatz der rechtzeitig abgeschlossenen Projekte undinnerhalb des Umfangs *Budgeteinhaltung: Der Prozentsatz der Projekte, die innerhalb des zugewiesenen Budgets und der Ressourcen abgeschlossen wurden

Der Prozentsatz der rechtzeitig abgeschlossenen Projekte undinnerhalb des Umfangs *Budgeteinhaltung: Der Prozentsatz der Projekte, die innerhalb des zugewiesenen Budgets und der Ressourcen abgeschlossen wurden Häufigkeit von Umfangsänderungen: Die Anzahl der Umfangsänderungen pro Projekt, die den Grad der Klarheit und Stabilität inprojektanforderungen *Stakeholder-Zufriedenheit: Ein qualitatives Maß für die Zufriedenheit der Stakeholder, einschließlich Kunden und Teammitglieder, in der Regel mit Leistungsbewertung durch Umfragen oder Feedback-Sitzungen

Die Anzahl der Umfangsänderungen pro Projekt, die den Grad der Klarheit und Stabilität inprojektanforderungen *Stakeholder-Zufriedenheit: Ein qualitatives Maß für die Zufriedenheit der Stakeholder, einschließlich Kunden und Teammitglieder, in der Regel mit Leistungsbewertung durch Umfragen oder Feedback-Sitzungen Ressourcennutzung: Effizientressourcenzuweisungwie z. B. die Zeit der Teammitglieder und die Material- oder Budgetressourcen eines Projekts

Effizientressourcenzuweisungwie z. B. die Zeit der Teammitglieder und die Material- oder Budgetressourcen eines Projekts Teamproduktivität: Der Output oderprojektleistungen die von den Projektteams fertiggestellt wurden, gemessen an den gesetzten Zielen, um den Erfolg effizient zu messen

Wie schreibt man ein Team-Charta-Dokument?

Sind Sie bereit, eine eigene Team-Charta zu erstellen? Folgen Sie diesen Schritten:

1. Beginnen Sie mit einer anpassbaren Team-Charta-Vorlage

Die gute Nachricht ist, dass Sie eine Teamcharta nicht von Grund auf neu erstellen müssen. Jeder Teamleiter sollte eine anpassbare Vorlage für eine Teamcharta in der Tasche haben.

Dokumentieren und autorisieren Sie das gesamte projekt von der Initiierung bis zum Abschluss Unabhängig davon, ob Sie eine allgemeine Teamcharta erstellen oder eine speziell für eine Abteilung - wie Ihr Marketingteam - entwerfen, die ClickUp Projekt Charta Vorlage hilft Teams, organisiert zu bleiben, mit einer leicht teilbaren ClickUp Doc damit alle auf der gleichen Seite stehen. Diese übersichtliche und äußerst hilfreiche kostenlose vorlage für eine Team-Charta können Sie im Handumdrehen loslegen.

2. Das Team zusammenstellen

Nachdem Sie mit der Vorlage für die Team-Charta begonnen haben, versammeln Sie alle Teammitglieder, die an der Projektplanung oder -durchführung beteiligt sein werden. Dazu gehören diejenigen, die für die Durchführung der Aufgaben verantwortlich sind, sowie die Interessengruppen, die ein berechtigtes Interesse am Erfolg des Projekts haben.

Indem Sie alle von Anfang an einbeziehen, stellen Sie sicher, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden, und fördern das Gefühl der Eigenverantwortung und das Engagement für die Charta.

3. Definieren Sie den Zweck und die Ziele des Teams Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen um den Zweck Ihres Teams festzulegen und

ziele für das Projekt . Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da er die Grundlage für alles andere in der Teamcharta bildet.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Beginnen Sie damit, den allgemeinen Zweck des Projekts festzulegen und aufzuschreiben. Wenn Ihr Projektteam beispielsweise eine neue Marketingkampagne entwickelt, könnte das Ziel darin bestehen, den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen und den Umsatz zu steigern. Als Nächstes unterteilen Sie den Zweck in kleinere SMART-Ziele wie:

Steigerung des Website-Traffics um 20 % innerhalb der nächsten drei Monate

Vergrößerung der Anhängerschaft in den sozialen Medien um 15 % innerhalb von sechs Monaten

Generierung von 10 % mehr Leads innerhalb des nächsten Quartals

Stellen Sie sicher, dass jedes Teammitglied den Projektablauf, die Ziele und die Richtung des Projekts versteht und damit einverstanden ist. Diese Abstimmung legt die Grundregeln fest, damit das Team während des gesamten Projekts konzentriert und motiviert bleibt.

4. Identifizieren Sie die Teammitglieder und weisen Sie ihnen Rollen zu

Arbeiten Sie mit Ihren Teams zusammen, um die Rolle und die Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder innerhalb des Projekts festzulegen. Dies ist eine gute Gelegenheit, die individuellen Fähigkeiten und Fachgebiete zu nutzen.

RACI-Rollen in der Whiteboard-Ansicht von ClickUp über Alladdine Djaidani

Durch die Zuweisung von Rollen auf der Grundlage von Stärken und Interessen schaffen Sie gut abgerundete Teams, die der Aufgabe gewachsen sind. Außerdem lassen sich auf diese Weise eventuelle Kompetenzlücken leichter erkennen, so dass Sie sie proaktiv angehen können.

Zum Beispiel, wenn Ihr Projekt die Implementierung von projektmanagementsoftware in einer Organisation könnten die Rollen und Verantwortlichkeiten wie folgt aussehen:

Projektmanager: Verantwortlich für die Beaufsichtigung des gesamten Projekts, um sicherzustellen, dass die Meilensteine eingehalten, die Risiken gemanagt und die Arbeit des Teams abgeschlossen wird

Verantwortlich für die Beaufsichtigung des gesamten Projekts, um sicherzustellen, dass die Meilensteine eingehalten, die Risiken gemanagt und die Arbeit des Teams abgeschlossen wird IT-Spezialist: Verantwortlich für die Bewertung der technischen Anforderungen, die Konfiguration der Software und ihre Integration in bestehende Systeme

Verantwortlich für die Bewertung der technischen Anforderungen, die Konfiguration der Software und ihre Integration in bestehende Systeme Schulungskoordinator: Verantwortlich für die Entwicklung eines Schulungsprogramms für bestehende und neue Teammitglieder, damit diese die Software erlernen können

Verantwortlich für die Entwicklung eines Schulungsprogramms für bestehende und neue Teammitglieder, damit diese die Software erlernen können Experte für Veränderungsmanagement: Entwickelt Strategien zur Bewältigung von Widerständen gegen Veränderungen und zur Sicherstellung einerreibungslose Umstellung auf das neue System *Kommunikationsleiter: Schafft einekommunikationsplan um jedes Teammitglied über den Projektfortschritt auf dem Laufenden zu halten und etwaige Bedenken auszuräumen

5. Legen Sie Kommunikationsrichtlinien fest

Unter zusammenarbeit mit Ihrem Team erstellen Sie in Ihrer Team-Charta Richtlinien für die Kommunikation, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn Sie diesen Faktor proaktiv angehen, können Sie die Projektdynamik aufrechterhalten, falls es zu Problemen kommt.

Berücksichtigen Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Kommunikationsrichtlinien einige Schlüsselelemente:

Bevorzugte Kommunikationskanäle : Erörtern Sie, welche Kanäle für Ihr Team am besten geeignet sind - sei es E-Mail, Instant Messaging oder eine Projektmanagement-Plattform. Sie könnten beispielsweise beschließen, E-Mail für formelle Aktualisierungen und Instant Messaging für schnelle Fragen oder Brainstorming-Sitzungen zu verwenden.

: Erörtern Sie, welche Kanäle für Ihr Team am besten geeignet sind - sei es E-Mail, Instant Messaging oder eine Projektmanagement-Plattform. Sie könnten beispielsweise beschließen, E-Mail für formelle Aktualisierungen und Instant Messaging für schnelle Fragen oder Brainstorming-Sitzungen zu verwenden. Terminpläne : Legen Sie einen regelmäßigen Besprechungszeitplan fest, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und auftretende Probleme zu besprechen. Dies könnte ein wöchentliches Treffen zur Statusaktualisierung, ein zweiwöchentliches Treffen oder eine monatliche Überprüfung der Fortschritte sein. Denken Sie daran, die Zeit aller Beteiligten zu respektieren und die Besprechungen konzentriert und produktiv zu halten.

: Legen Sie einen regelmäßigen Besprechungszeitplan fest, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und auftretende Probleme zu besprechen. Dies könnte ein wöchentliches Treffen zur Statusaktualisierung, ein zweiwöchentliches Treffen oder eine monatliche Überprüfung der Fortschritte sein. Denken Sie daran, die Zeit aller Beteiligten zu respektieren und die Besprechungen konzentriert und produktiv zu halten. Erwartete Reaktionszeiten : Legen Sie die Erwartungen an die Antwortzeiten fest, wobei Sie die Dringlichkeit der Angelegenheit und die Arbeitsbelastung der Teammitglieder berücksichtigen. So könnten Sie beispielsweise vereinbaren, dass E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden müssen, während Sofortnachrichten nach Möglichkeit innerhalb von 2 Stunden beantwortet werden sollten.

: Legen Sie die Erwartungen an die Antwortzeiten fest, wobei Sie die Dringlichkeit der Angelegenheit und die Arbeitsbelastung der Teammitglieder berücksichtigen. So könnten Sie beispielsweise vereinbaren, dass E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden müssen, während Sofortnachrichten nach Möglichkeit innerhalb von 2 Stunden beantwortet werden sollten. Informationsaustausch: Legen Sie fest, wie und wann das Projekt aktualisiert wird,dokumentationund andere Ressourcen zwischen den Teammitgliedern ausgetauscht werden sollen. Dies könnte die Einrichtung eines gemeinsamen Laufwerks, die Verwendung eines Projektmanagement-Tools oder das Versenden regelmäßiger Fortschrittsberichte beinhalten.

6. Bestimmen Sie die Entscheidungsprozesse

Besprechen und vereinbaren Sie mit Ihrem Team die Entscheidungsprozesse, die Sie während des gesamten Projekts befolgen werden. Die Festlegung eines klaren Prozesses im Rahmen der Projektcharta hilft nicht nur, Konflikte zu vermeiden, sondern stellt auch sicher, dass jeder seine Stimme erhebt.

Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Festlegung Ihrer Entscheidungsprozesse:

Entscheidungsmodell: Entscheiden Sie sich für ein Modell, das für Ihr Team am besten geeignet ist, z. B. Konsens, Mehrheitsbeschluss oder ein bestimmter Entscheidungsträger. Sie könnten sich beispielsweise für einen Konsens bei wichtigen Projektentscheidungen entscheiden und für kleinere, weniger kritische Entscheidungen eine Mehrheitsentscheidung treffen.

Entscheiden Sie sich für ein Modell, das für Ihr Team am besten geeignet ist, z. B. Konsens, Mehrheitsbeschluss oder ein bestimmter Entscheidungsträger. Sie könnten sich beispielsweise für einen Konsens bei wichtigen Projektentscheidungen entscheiden und für kleinere, weniger kritische Entscheidungen eine Mehrheitsentscheidung treffen. Eskalationsprozess: Legen Sie einen klaren Eskalationsprozess für den Fall fest, dass Unstimmigkeiten oder Blockaden auftreten. Dazu könnte die Hinzuziehung eines neutralen Dritten oder die Weiterleitung der Angelegenheit an einen übergeordneten Entscheidungsträger innerhalb der Organisation gehören.

Struktur der Sitzung:Legen Sie eine Struktur für die Entscheidungsfindung fest die eine offene Diskussion und eine effiziente Entscheidungsfindung fördern. Dazu könnte die Aufstellung einer Tagesordnung, die Zuweisung eines Moderators und die Schaffung eines Verfahrens zur Erfassung und Verfolgung von Entscheidungen gehören.

Inklusion und Beteiligung: Ermutigen Sie alle Teammitglieder, sich aktiv an derentscheidungsprozessund stellen Sie sicher, dass unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden. Dies könnte bedeuten, dass man auch ruhigere Teammitglieder um Beiträge bittet oder einen anonymen Feedback-Kanal einrichtet.

7. Erstellen und dokumentieren Sie Konfliktlösungsstrategien

Wenn Sie einen Plan haben, können Sie schwierige Situationen leichter bewältigen und eine positive Teamdynamik aufrechterhalten - ein wichtiger Faktor für den Projekterfolg.

Setzen Sie Prioritäten in ClickUp, um besser unterscheiden zu können, was sofort erledigt werden muss und was warten kann

Beginnen Sie mit der Erörterung gängiger Arten von Konflikten, die im Projekt auftreten können. Meinungsverschiedenheiten über projektprioritäten , unterschiedliche Meinungen über die Herangehensweise an eine Aufgabe oder unterschiedliche Kommunikationsstile sind nur einige Beispiele. Untersuchen Sie dann mögliche Lösungen und Strategien für die Bewältigung dieser Konflikte.

Sie könnten zum Beispiel vereinbaren, aktives Zuhören und offene Kommunikation als ersten Schritt zur Konfliktlösung einzusetzen. Ermutigen Sie die Teammitglieder, ihre Gefühle und Meinungen offen zu äußern und gleichzeitig für die Sichtweisen der anderen offen zu sein.

Eine andere Strategie könnte darin bestehen, einen neutralen Mediator einzusetzen, der entweder aus dem Team kommt oder eine externe Partei ist, um Diskussionen zu erleichtern und das Team zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung zu führen. Die Rolle des Mediators besteht darin, dafür zu sorgen, dass jeder zu Wort kommt, und eine faire und ausgewogene Entscheidungsfindung zu fördern.

Achten Sie darauf, Ihre Konfliktlösungsstrategien in der Team-Charta zu dokumentieren, damit jeder die vereinbarte Vorgehensweise für den Umgang mit Konflikten kennt.

8. Legen Sie Leistungskennzahlen und Bewertungskriterien fest

Einigen Sie sich in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team auf die Messgrößen, anhand derer der Fortschritt gemessen und die Leistung bewertet werden soll. 📈

Überprüfen Sie zunächst den Zweck und die Ziele Ihres Projekts und legen Sie dann die wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) fest, die mit diesen Zielen übereinstimmen. Wenn zum Beispiel einer Ihrer projektziele ist, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, könnten Sie Kennzahlen wie Kundenbewertungen, Net Promoter Score oder die Anzahl der innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gelösten Support-Tickets wählen.

Sobald Sie Ihre KPIs festgelegt haben, besprechen Sie mit Ihrem Team, wie Sie den Fortschritt verfolgen und messen wollen. Vielleicht entscheiden Sie sich für eine projektmanagement-Tool mit Tracking-Funktionen wie ClickUp oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard, das die wichtigsten Kennzahlen anzeigt.

Verfolgen und Überwachen von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

Denken Sie daran: Transparenz ist der Schlüssel - stellen Sie sicher, dass jeder im Team Zugang zu diesen Informationen hat und versteht, wie seine Arbeit zum Gesamtprojekt beiträgt.

Legen Sie schließlich regelmäßige Intervalle für die Überprüfung der Leistung Ihres Teams fest, z. B. monatliche oder vierteljährliche Bewertungen. So können Sie den Fortschritt verfolgen, bei Bedarf Anpassungen vornehmen und die Leistungen Ihres Teams feiern.

Beispiel für eine Team-Charta

Zur Veranschaulichung der besprochenen Konzepte werfen wir einen Blick auf ein hypothetisches Beispiel einer Team-Charta für ein Website-Design-Team.

Ziel des Teams: Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Steigerung der Online-Verkäufe durch Neugestaltung der Website.

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Steigerung der Online-Verkäufe durch Neugestaltung der Website. Zielsetzung: Steigerung der Konversionsrate der Website um 15 % und Senkung der Absprungrate um 10 % innerhalb von drei Monaten.

Steigerung der Konversionsrate der Website um 15 % und Senkung der Absprungrate um 10 % innerhalb von drei Monaten. Teammitglieder und Rollen Projektleiter: Überwacht Projekte und koordiniert die Arbeit des Teams Webdesigner: Erstellt das visuelle Design und Layout der Website Webentwickler: Implementiert das Design und die Funktionalität der Website Inhaltsersteller: Entwickelt ansprechende Texte für jede Website UX-Spezialist: Führt Benutzertests durch und gibt Empfehlungen zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit.

Meeting-Richtlinien: Wöchentliche Videokonferenzen, tägliche Updates über Slack und E-Mail für nicht dringende Kommunikation.

Entscheidungsfindungsprozesse: Entscheidungen werden im Konsens getroffen, wobei der Projektleiter bei Unstimmigkeiten das letzte Wort hat.

Konfliktlösungsstrategien: Offene Kommunikation, aktives Zuhören und bei Bedarf Schlichtung.

Leistungskennzahlen: Konversionsrate der Website, Absprungrate und Nutzerzufriedenheit aus Umfragen nach der Markteinführung.

Tipps für die Einführung und Aufrechterhaltung einer Team-Charta

Sobald Sie Ihre Team-Charta erstellt haben, müssen Sie sicherstellen, dass sie ein lebendiges, atmendes Dokument bleibt, das Ihr Team während des gesamten Projekts leitet. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen dabei helfen:

**Vergewissern Sie sich, dass alle Teammitglieder die Team-Charta verstehen und unterstützen. Ermutigen Sie zu einem offenen Dialog und gehen Sie auf alle Bedenken und Fragen ein, die sich ergeben. Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Charta: Mit dem Fortschreiten des Projekts ist es wichtig, die Team-Charta regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin relevant ist. Aktualisieren Sie das Dokument bei Bedarf, um Änderungen des Projektumfangs, der Ziele oder der Teamzusammensetzung zu berücksichtigen. Referenzieren Sie Ihre Team-Chartas: Ermutigen Sie Ihr Team, sich während des gesamten Projekts auf die Charta zu beziehen, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit oder Uneinigkeit. Dies wird dazu beitragen, die Ausrichtung auf die Projektziele beizubehalten und sicherzustellen, dass alle effektiv zusammenarbeiten. Fördern Sie freie Kommunikation und Feedback: Fördern Sie eine Kultur der offenen Kommunikation innerhalb Ihres Teams, in der sich die Mitglieder wohl fühlen, wenn sie ihre Gedanken und Bedenken über das Projekt mitteilen. Dies wird nicht nur dazu beitragen, auftretende Probleme zu lösen, sondern auch ein Klima des Vertrauens und der Zusammenarbeit schaffen.

Erstellen Sie eine effektive Team-Charta mit ClickUp

Die Entwicklung einer effektiven Team-Charta ist ein entscheidender Schritt, um den Erfolg Ihres Teams zu gewährleisten. Durch die Bereitstellung einer klaren Fahrplan die Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen umreißt, verbessert eine gut ausgearbeitete Teamcharta die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die Projektergebnisse erheblich.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um eine umfassende Team-Charta zu erstellen, oder erstellen Sie eine Team-Charta-Tafel in Whiteboards für eine visuelle Darstellung oder einen Zeitplan. Lassen Sie sich von ClickUp bei der Erstellung Ihrer eigenen Team-Charta unterstützen und erleben Sie, wie positiv sich diese auf die Leistung Ihres Teams und den Projekterfolg insgesamt auswirkt.