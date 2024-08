die 10 besten Yammer (Viva Engage) Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Wussten Sie, dass Sie Folgendes erledigen können die Produktivität Ihres Teams steigern können um 25 % durch verbesserte Kommunikation zwischen den Teammitgliedern? Solide Kommunikation macht aus einer Gruppe von Einzelpersonen ein schlagkräftiges Team.

Und da Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze die Wirtschaft beherrschen, brauche ich tools für die Online-Zusammenarbeit die sowohl informieren als auch engagieren können.

Ein einzigartiger Ansatz ist Yammer (jetzt Viva Engage) - ein sozialer Netzwerkdienst, der speziell für zusammenarbeit in Unternehmen . Aber die Tendenz, Benachrichtigungen zu überhäufen, und die schlechte Suchfunktion machen ein Upgrade erforderlich.

Es ist an der Zeit, nach Alternativen zu suchen, bei denen die Kommunikation im Team reibungslos funktioniert und die Zusammenarbeit eine Kunst ist.

Daher stelle ich Ihnen 10 erstklassige Yammer-Alternativen vor, wobei ich deren Features und Preise analysiere, denn die Suche nach dem perfekten Tool für Ihr Geschäft sollte so mühelos sein wie die Zusammenarbeit, die es verspricht.

Worauf sollten Sie bei einer Yammer-Alternative achten?

Um die ideale Yammer-Alternative zu finden, sollten Sie die Features identifizieren, die Ihr Geschäft am besten unterstützen. Ich habe einige wichtige Funktionen für Sie aufgelistet:

Kristallklare Video- und Audioanrufe sind gefragte Features für Kommunikationstools. Halten Sie selbst verteilte Teams mit zuverlässiger Kommunikation für schnelle Check-ins oder virtuelle gemeinsame Sitzungen in Verbindung Dokumentenfreigabe: Wählen Sie eine Yammer-Alternative, mit der Ihr Team in Echtzeit an Dateien und Dokumenten zusammenarbeiten kann. Achten Sie auf Features wie Versionskontrolle und einfache Freigabeoptionen

Die 10 besten Yammer-Alternativen für das Jahr 2024

Hier habe ich eine kuratierte Liste der 10 besten, benutzerfreundlichen Yammer-Alternativen im Jahr 2024:

1. ClickUp

Teilen Sie Ideen und Memes und arbeiten Sie mit Ihren Kollegen zusammen über ClickUp Chat ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Zusammenarbeit. Von Projekten bis hin zu Teams deckt es alles unter einem Dach ab, einschließlich ununterbrochener Kommunikation.

Mit seinem echtzeit-Chat clickUp zentralisiert die Kommunikation im Team und beseitigt das Chaos verstreuter Unterhaltungen. Geben Sie schnell Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen - alles an einem Ort.

Erwähnen Sie Ihre Teammitglieder mit '@' und weisen Sie ihnen nach Bedarf Kommentare zu

Nutzen Sie Echtzeit-Chat-Kanäle, erwähnen Sie Mitglieder Ihres Teams mit "@" und weisen Sie ihnen Kommentare zu, damit alle auf der gleichen Seite sind.

Teilen Sie Dateien, Dokumente, Videos und mehr mit Ihren Kollegen direkt im ClickUp Chat

Mit ClickUp können Sie auch Webseiten, Tabellenkalkulationen, Videos und vieles mehr direkt in den Chat einbetten. Alle Links und Anhänge sind übersichtlich gruppiert, sodass Sie schnell darauf zugreifen können ihr Team ist gut organisiert .

Nutzen Sie die umfangreichen Features zur Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten für eine klare Kommunikation und zeit sparen mit /Slash-Befehlen Verknüpfungen für eine effiziente Formatierung.

ClickUp hat an alle möglichen Hindernisse gedacht, auf die Sie stoßen könnten. Deshalb bietet es eine visuellen Workspace für die Verwaltung Ihrer funktionsübergreifenden Projekte. ClickUp's Vorlage für funktionsübergreifende Projekte nach Abteilungen vereinfacht die teamübergreifende Zusammenarbeit. Organisieren Sie Ihre Projekte nach Abteilungen, legen Sie Abhängigkeiten von Aufgaben fest, und verfolgen Sie den Fortschritt mit visuellen Tools wie Gantt-Diagrammen. Nutzen Sie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten für ein effizientes Projektmanagement und sichern Sie den Erfolg Ihrer Abteilung.

Wickeln Sie Ihre funktionsübergreifenden Projekte souverän ab mit der ClickUp Vorlage für funktionsübergreifende Projekte nach Abteilungen

ClickUp beste Features

Diskutieren und teilen Sie Links und Updates mit Ihren Teams in Echtzeit mit ClickUp Chat

Teilen Sie projektbezogene Inhalte direkt über den Chat

Erstellen Sie eine Chat-Ansicht, die auf jede Aufgabe oder jedes Projekt in ClickUp zugeschnitten ist

Verwenden Sie ClickUp Notepad für Notizen und Checklisten

Integrieren Sie mit verschiedenen tools wie Discord , Google Docs, Dropbox, YouTube, Box und Evernote

Entdecken Sie eine Vielzahl von Projektvorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, darunterkommunikationsvorlagen* Verwenden Sie mobile Apps, die sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel sind

ClickUp Beschränkungen

Benutzer benötigen möglicherweise anfängliche Unterstützung, um sich auf der Plattform zurechtzufinden

Die Desktop-Version ist viel besser als die mobile App

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist für alle kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Google Workspace

über Google Workspace Google Workspace, früher bekannt als G Suite, ist eine Reihe von produktivität tools für Teamwork und Zusammenarbeit. Es ist zwar kein direkter Konkurrent von Yammer, aber Sie können verschiedene Tools von Google Workspace als würdige Alternativen verwenden.

Das Beste daran ist, dass Gmail , Google Meet, Google Drive, Google Kalender, Google Docs und mehr sind alle in Google Workspace integriert, so dass Sie zusammenarbeiten und Inhalte verwalten können, ohne auf Tools von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Die besten Features von Google Workspace

Nutzen Sie Google Docs, Google Tabellen, Slides und Chat für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Schützen Sie Ihre Daten in der Cloud mit zuverlässiger Sicherheit

Führen Sie Videokonferenzen in hoher Qualität durch

Halten Sie Ihre Teams mit E-Mails auf dem Laufenden

Google Workspace Limits

Begrenzter Speicher

Sehr wenige Integrationen mit Tools von Drittanbietern

Preise für Google Workspace

Business Starter: $7,20/Monat pro Benutzer

$7,20/Monat pro Benutzer Business Standard: 14,40 $/Monat pro Benutzer

14,40 $/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

21,60 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42200+ Bewertungen)

4.6/5 (42200+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (15200+ Bewertungen)

3. SharePoint

über SharePoint Microsoft SharePoint, oder einfach SharePoint, kann ein großartiges tool sein, um Ihr Team zusammenzubringen und die Arbeit zu erleichtern.

Es handelt sich um ein System zur Verwaltung von Inhalten, das Unternehmen beim Freigeben und Anzeigen von Desktops, Textanmerkungen, Instant Messaging und der Bearbeitung von Whiteboards unterstützt. Es sammelt Infos, Dateien und Aktualisierungen zu Projekten und fördert die aktive Beteiligung des Teams.

SharePoint ist in hohem Maße anpassbar und passt sich den individuellen Arbeitsabläufen und dem Stil der Zusammenarbeit in Ihrem Team an. Benutzer schätzen es, weil sie benutzerdefinierte Websites für verschiedene Abteilungen oder Projekte erstellen können, was die Kommunikation und Koordination wesentlich erleichtert.

SharePoint beste Features

Speichern Sie Ihre Daten in einem großen Speicher von 1TB

Erstellung benutzerdefinierter und gepflegter Intranetseiten

Ermöglichen Sie das sichere Freigeben von Dateien innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation

Bleiben Sie auf der Grundlage Ihrer Präferenzen mit neuen Elementen auf dem Laufenden

SharePoint-Einschränkungen

Nicht ganz reibungslose Integration von nicht-Microsoft-Tools

Die Schnittstelle kann ruckelig sein

SharePoint-Preise

SharePoint (Plan 1): $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat

(*nur Jahresabonnement-Preise sind verfügbar)

SharePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (8300+ Bewertungen)

4.0/5 (8300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5100+ Bewertungen)

4. Slack

über Slack Slack ist eine der beliebtesten business Messaging Apps für Teams zum Chatten und Freigeben von Dateien, um die interne Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern.

Es verfügt über fortschrittliche Features wie Video- und Audioanrufe, kollaborative Leinwände und organisierte Kanäle mit Diskussionsthreads.

Mit der Huddle-Option von Slack können Sie Anrufe mit Teammitgliedern initiieren, ohne ein formelles Meeting zu planen. Damit können Sie Bildschirme, Emoji-Reaktionen, Dateien, Links und Dokumente freigeben.

Die erweiterten Suchfilter von Slack eignen sich hervorragend, um eine alte Datei oder Unterhaltung wiederzufinden. Die Integrationen mit verschiedenen Tools helfen dabei, die Arbeit zu zentralisieren und die Ablenkung durch das Wechseln zwischen verschiedenen Apps zu minimieren. All dies macht Slack zu einer der besten Alternativen zu Yammer.

Slack beste Features

Finden Sie Nachrichten in wenigen Minuten mit Suchfiltern

Verbindung mit einer Vielzahl von anderen tools wieHubSpot* Video-Chat und sofortiges Freigeben des Bildschirms mit Huddle

Erstellen Sie private Kanäle

Wählen Sie Ihr Workspace-Design mit Themen und Emojis

Slack Limits

Sendet zu viele Benachrichtigungen, was die Nutzung erschweren kann

Benötigt eine starke Internetverbindung, sonst wird es langsam

Slack Preise

Free

Pro: $8.75/Monat pro Benutzer

$8.75/Monat pro Benutzer Business+: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32200+ Bewertungen)

4.5/5 (32200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (23000+ Bewertungen)

5. Cisco Webex

über Cisco Webex Cisco Webex zeichnet sich durch seine dynamischen Videokonferenzen aus. Es ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit von jedem Speicherort aus und fördert die Integration und das Engagement. Zu den wichtigsten Features gehören Rauschunterdrückung, animierte Reaktionen und dynamische Abstimmungen.

Die Plattform berücksichtigt auch Sprachbarrieren durch Echtzeitübersetzung und fördert die anonyme Teilnahme. Pausenräume und die Flexibilität der Geräte verbessern die Inklusion.

Die KI-gesteuerten Features bieten persönliche Einblicke und vereinfachen Arbeitsabläufe durch Integrationen.

Die besten Features von Cisco Webex

Zusammenarbeit in einer sicheren Umgebung mit fortschrittlicher End-to-End-Verschlüsselung

Senden Sie Feedback mit Gesten

Integration über Zapier und automatisches Hinzufügen von Webex-Links zu Ihren Meeting-Einladungen

Automatische Erstellung von Abschriften von Meetings

Cisco Webex Limitierungen

Webinar-Hosting ist von regulären Videokonferenzen getrennt

Probleme mit Video- und Audiotreibern, die zu technischen Problemen und möglichen Verzögerungen bei Meetings führen können

Preise für Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: $14,50/Monat pro Lizenz

$14,50/Monat pro Lizenz Webex Suite: $25/Monat pro Lizenz

$25/Monat pro Lizenz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Cisco Webex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15100+ Bewertungen)

4.3/5 (15100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6800+ Bewertungen)

6. Microsoft Teams

über Microsoft Teams Microsoft Teams wurde für Teams entwickelt, um Aufgaben zu verwalten und zusammenzuarbeiten. Es hat solide Online meeting tools für effektive Zusammenarbeit, Echtzeitkommunikation und einfaches Freigeben von Dateien über Teams und Channels.

Es ist bekannt für seine erstklassigen Webkonferenzfähigkeiten, die bis zu 300 Teilnehmer mit Web- oder Audioeintragsoptionen, Anrufaufzeichnung und Live-Übertragungen aufnehmen können. Zu den weiteren Vorteilen gehören virtuelle Hintergründe, Bildschirmfreigabe, Chats und Untertitel.

Mit den Whiteboards von Microsoft Teams können Sie auf einer virtuellen Leinwand schreiben, zeichnen und skizzieren, und Änderungen werden in Echtzeit aktualisiert.

Die besten Features von Microsoft Teams

Erstellen von Communities mit Personen, die ähnliche Zinsen freigeben

Schnelle Integration mit anderen Microsoft 365 tools

Erstellen von Nebenräumen während Meetings

Verwenden Sie digitale Whiteboards für visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming

Im kostenlosen Free-Plan erhalten Sie 5 GB Cloud-Speicher

Microsoft Teams Limits

Die Navigation auf der Oberfläche wird mit der Zeit unübersichtlich

Limitierter Zugang für Gäste/externe Mitarbeiter

Microsoft Teams Preise

Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

(*nur Jahresabonnements sind verfügbar)

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14600+ Bewertungen)

4.3/5 (14600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9300+ Bewertungen)

7. Jostle

über Drängeln Jostle bezeichnet sich selbst als eine Plattform für den Erfolg von Mitarbeitern.

Es ist konzipiert als software für die Zusammenarbeit zur Förderung von Verbindungen, Kommunikation und Mitarbeiterengagement für eine stärkere Unternehmenskultur. Es ist ein einheitlicher Space für Unternehmen, um Neuigkeiten freizugeben, wichtige Ankündigungen zu machen und Feedback-Umfragen zur Steigerung der Produktivität des Teams durchzuführen.

Jostle stellt sicher, dass jeder in Ihrem Unternehmen, unabhängig von Speicherort oder Zeitzone, eine zentrale Plattform hat, um auf relevante Informationen zuzugreifen, Probleme anzusprechen und Erfolge zu feiern.

Jostle beste Features

Nutzen Sie Umfragen, um die Meinung Ihres Teams zu wichtigen Entscheidungen einzuholen

Arbeiten Sie zusammen und verwalten Sie Projekte im Diskussionsforum

Organisieren Sie Dateien in einer Dokumentenbibliothek für eine einfache Suche

Bleiben Sie mit einem Aktivitäts-Feed auf dem Laufenden

Integrieren Sie Microsoft Office und Google Files

Jostle Beschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen

Keine Diskussionen mit Threads

Jostle Preise

Bronze: Beginnt bei $5/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $5/Monat pro Benutzer Silber: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer Gold: Beginnt bei $12/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $12/Monat pro Benutzer Platin: Preise auf Anfrage

Jostle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 (190+ Bewertungen)

4.5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

8. Simpplr

über Simpplr Simpplr ist eine Social-Intranet-Lösung, die die interne Kommunikation verbessert und Verbindungen zwischen den Mitarbeitern aufbaut, was sie zu einer guten Wahl für verteilte Arbeitsplätze macht.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Intranets, deren Einstellung Ewigkeiten dauert, können Sie mit Simpplr innerhalb weniger Tage loslegen. Es bietet die Flexibilität, den Umfang und die Sicherheit, die seriöse Geschäfte von einem sozialen Netzwerk erwarten.

Simpplr hilft Ihnen, eine unnötige Überlastung mit Benachrichtigungen zu vermeiden, indem es das Intranet auf Ihre Rolle zuschneidet und so ein personalisiertes Erlebnis gewährleistet.

Simpplr beste Features

Personalisierte Inhalte dank intelligenter Wissensgraphen

Erstellen Sie Kampagnen im Intranet und lassen Sie Ihre Mitarbeiter diese in ihren sozialen Netzwerken freigeben, um die Reichweite zu erhöhen

Behandeln Sie veraltete Inhalte, deaktivieren Sie ungenutzte Seiten und heben Sie die richtigen Informationen mit KI hervor

Einfache Anpassung und Integration neuer und bestehender Workflows

Limits von Simpplr

Limitierte Funktionen für die Suche

Fehlender nativer Kalender, was sich auf die Terminplanung auswirkt

Preise von Simpplr

Kontakt für Preise

Simpplr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

9. Arbeitsplatz

über Arbeitsplatz Workplace wurde von Meta entwickelt und ist ein Kommunikations-Tool für sichere Zusammenarbeit im Team über Chats, Sprache und Gruppen.

Es basiert auf der Facebook-Oberfläche und bietet einen News-Feed für Updates, Ankündigungen und Beiträge im gesamten Unternehmen. Sie können mit Beiträgen interagieren und sie nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren.

Sie können Live-Videoübertragungen innerhalb Ihres Teams veranstalten, mit interaktiven Features wie Kommentaren, Fragen und Reaktionen. Sie können auch Videos zur späteren Ansicht speichern.

Beste Features von Workplace

Lassen Sie Beiträge in 91 Sprachen übersetzen, um alle Menschen einzubeziehen

Anheften wichtiger Beiträge an den Anfang des Newsfeeds

Erstellen Sie Gruppen für eine gezielte Kommunikation

Messen Sie das Engagement mit Analysen

Integration mit Microsoft 365 und Google Workspace

Workplace-Einschränkungen

Eine Überlastung mit Benachrichtigungen kann die Produktivität beeinträchtigen

benutzer haben über Probleme mit dem Datenschutz aufgrund von Junk und Spam berichtet

Preise für den Arbeitsplatz

Core Plan: $4/Monat pro Person

$4/Monat pro Person Erweitertes Add-On für Administrator und Support: $2/Monat pro Person

$2/Monat pro Person Enterprise live Add-On: $2/Monat pro Person

Arbeitsplatz Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1700+ Bewertungen)

4.0/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1300+ Bewertungen)

10. Salesforce Chatter

über Salesforce Chatter Salesforce Chatter ist eine großartige Yammer-Alternative, die einen Space zum Freigeben von Erkenntnissen, zum Vorschlagen von Ideen und zum Verbinden von Teams mit wertvollem Kundenfeedback bietet.

Sie können auch Dateien freigeben und mit Experten im gesamten Unternehmen in Verbindung treten. Dank des mobilen Zugriffs können Sie jederzeit und überall Teams nachverfolgen, Opportunities aktualisieren und auf wichtige Aktualisierungen reagieren, um optimale Effizienz zu erzielen.

Die besten Features von Salesforce Chatter

Verfolgen Sie Personen und Dokumente, um an Projekten zusammenzuarbeiten

Steuern Sie die Häufigkeit von E-Mail-Benachrichtigungen

Private Zusammenarbeit an sensiblen Projekten

Integration mit anderen Social Media-Plattformen wie Twitter

Salesforce Chatter Beschränkungen

Zu viele Benachrichtigungen können die App unruhig machen

Überwältigende Navigation für neue Benutzer

Preise für Salesforce Chatter

Für Salesforce Benutzer: Free (als Teil Ihres Salesforce Plans)

Free (als Teil Ihres Salesforce Plans) Für Nicht-Salesforce-Benutzer: $15/Benutzer pro Monat

Salesforce Chatter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (900+ Bewertungen)

4.1/5 (900+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was ist Ihre bevorzugte Yammer-Alternative?

Sie haben den ersten Schritt getan, um Ihren Workspace kollaborativer und engagierter zu gestalten. Sie kennen jetzt viele Alternativen zu Yammer, von denen einige weit mehr bieten als Yammer.

Ich habe die Besten der Besten zusammengestellt, die es derzeit auf dem Markt gibt. Aber wenn Sie uns fragen, würde ich Ihnen ClickUp empfehlen.

Der Chat ist nur eines der vielen praktischen Features von ClickUp, einer All-in-One-Plattform, die speziell für das Management von Projekten und die Zusammenarbeit im Team entwickelt wurde. Passen Sie es an Ihre Wünsche an, wählen Sie eine Vorlage aus der Bibliothek und lassen Sie KI die Arbeit erledigen.

Und was noch besser ist? Sie können die meisten dieser Features kostenlos nutzen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!