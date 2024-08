100 Beispiele für Teamgrundwerte, die Ihnen beim Aufbau einer starken Unternehmenskultur helfen

Was ist Ihnen als Unternehmen wichtig?

Das ist eine Frage, mit der sich viele Unternehmer schwer tun. Es kann schwierig sein, eine Liste von Grundwerten zu erstellen, die Ihr Unternehmen genau repräsentiert, aber es ist wichtig, diese Frage richtig zu beantworten.

Ihre Unternehmenswerte sind die Grundlage Ihrer Arbeitsplatzkultur - sie geben anderen einen Einblick in Ihr Unternehmen und können einen großen Einfluss auf Ihre Rekrutierungs- und Einstellungsbemühungen haben, mitarbeiterengagement und den Gesamterfolg.

Um Ihr Unternehmen zu inspirieren und Ihre Arbeitskultur zu definieren, finden Sie hier 50 Beispiele für allgemeine Grundwerte für Ihr Team und 50 Beispiele für Grundwerte von erfolgreichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die Sie noch weiter inspirieren werden. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder schon seit Jahren im Geschäft sind, diese 100 Beispiele werden Sie bei der Festlegung dessen, was für Sie und Ihr Team wichtig ist, inspirieren!

Wie die Grundwerte eines Unternehmens Ihrem Team helfen können

Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich bei den Grundwerten um die kollektiven und grundlegenden Überzeugungen, die Vision, die Mission, die persönliche und die Arbeitsethik sowie die Grundprinzipien Ihres Unternehmens.

Sie sind die Persönlichkeit Ihres Unternehmens, die DNA Ihrer Organisation, der Grund, warum Ihr Unternehmen existiert, und der Nordstern, der Ihr Unternehmen kontinuierlich in Richtung Ihrer Mission und Vision lenkt. Und um Ihr Unternehmen in die richtige Richtung voranzubringen, teams aus verschiedenen Abteilungen müssen zusammenarbeiten, an dieselben Werte glauben und diese bei der Arbeit konsequent umsetzen.

Wenn Sie sich also fragen: "Warum ist das alles wichtig?" Hier sind ein paar Gründe dafür:

Leistung : Teams fühlen sich zu Höchstleistungen befähigt, wenn die Grundwerte mit der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen übereinstimmen.

: Teams fühlen sich zu Höchstleistungen befähigt, wenn die Grundwerte mit der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen übereinstimmen. Talentakquise : Ihre Unternehmenskultur kann potenziellen Mitarbeitern bei der Entscheidung helfen, ob Ihr Unternehmen mit ihren persönlichen Werten, Prioritäten und Zielen übereinstimmt, wenn sie nach einer neuen Stelle suchen.

: Ihre Unternehmenskultur kann potenziellen Mitarbeitern bei der Entscheidung helfen, ob Ihr Unternehmen mit ihren persönlichen Werten, Prioritäten und Zielen übereinstimmt, wenn sie nach einer neuen Stelle suchen. Wettbewerbsfähigkeit : Wenn Sie wissen, wofür Ihr Unternehmen steht, sind Sie auf dem Markt und als Arbeitgeber wettbewerbsfähiger.

: Wenn Sie wissen, wofür Ihr Unternehmen steht, sind Sie auf dem Markt und als Arbeitgeber wettbewerbsfähiger. Geschäftsentscheidungen: Die Kenntnis der Unternehmenskultur kann Führungskräften und Projektmanagern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und kalkulierte Risiken einzugehen.

Schauen Sie sich die folgende Liste mit gemeinsamen Grundwerten an, aus denen Sie wählen können, um Ihr Team zu formen!

50 Beispiele für Team-Kernwerte für Ihr Unternehmen

1. Respekt und Integrität 2. Qualität 3. Innovation 4. Teamarbeit 5. Verantwortlichkeit 6. Transparenz 7. Zusammenarbeit 8. Kontinuierliches Lernen 9. Positivität 10. Loyalität 11. Einfühlungsvermögen 12. Eingliederung 13. Kreativität 14. Leidenschaft 15. Ehrlichkeit 16. Vielfältigkeit 17. Anpassungsfähigkeit 18. Flexibilität 19. Aufgeschlossenheit 20. Kommunikation 21. Respekt vor der Individualität 22. Pünktlichkeit 23. Spaß 24. Dankbarkeit 25. Professionalität

26. Proaktivität 27. Problemlösungsfähigkeit 28. Selbstverbesserung 29. Engagement für Spitzenleistungen 30. Objektivität 31. Positive Einstellung 32. Ehrgeiz 33. Qualität der Dienstleistung 34. Exzellenz 35. Verlässlichkeit 36. Einhalten von Zusagen 37. Wachstumsorientierte Denkweise 38. Gleichgewicht von Arbeit und Leben 39. Fokussierung auf Lösungen 40. Über das Ziel hinausschießen 41. Respekt für die Privatsphäre 42. Den Kunden zuhören 43. Wachstumschancen wahrnehmen 44. Einfallsreichtum 45. Selbsterkenntnis 46. Zusammenarbeit 47. Teamarbeit 48. Bereitschaft zu lernen 49. Aufbau von beruflichen Netzwerken 50. Ein Experte auf seinem Gebiet werden

Beispiel für eine Kernwerteerklärung eines Unternehmens

Eine Grundwerteerklärung ist eine Erklärung der Grundsätze, die die Arbeitsweise und das Verhalten eines Unternehmens bestimmen. Unsere Grundwerte sind nicht nur Worte auf dem Papier; sie prägen unsere Kultur und definieren, wer wir als Team sind.

Hier ist ein Beispiel:

In unserem Unternehmen haben wir uns zur Einhaltung der folgenden Grundwerte verpflichtet:

Innovation: Wir glauben daran, dass wir ständig die Grenzen erweitern und neue Ideen erforschen müssen, um unseren Kunden modernste Technologielösungen zu bieten, die ihre Erwartungen übertreffen. Integrität: Wir legen Wert auf Ehrlichkeit, Transparenz und ethisches Verhalten in allen Aspekten unseres Geschäfts, von unseren Interaktionen mit Kunden bis hin zu unseren internenentscheidungsprozessen. Kollaboration: Wir sind davon überzeugt, dass Teamwork und Zusammenarbeit für das Erreichen unserer Ziele unerlässlich sind undschaffung eines positiven Arbeitsumfelds zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und unterstützt fühlt. Kontinuierliche Verbesserung: Wir sind bestrebt, ständig zu lernen und unsere Fähigkeiten und Prozesse zu verbessern, um unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen zu bieten. Kundenorientierung: Die Bedürfnisse und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle, und wir bemühen uns, einen persönlichen und außergewöhnlichen Service zu bieten, der ihre Erwartungen übertrifft.

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die konsequente Umsetzung dieser Werte in unserer Arbeit unser Ziel erreichen können, ein führender Anbieter von Technologielösungen zu werden und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft als Ganzes zu haben.

Verwenden Sie diese Vorlage für eine Erklärung der Grundwerte, um die Grundwerte Ihres Unternehmens zu formulieren:

Bei [Name des Unternehmens] haben wir uns zur Einhaltung der folgenden Grundwerte verpflichtet:

[Beschreibung oder Erklärung, wie dieser Wert für unser Unternehmen wichtig ist]

[Beschreibung oder Erläuterung, wie dieser Wert für unser Unternehmen wichtig ist]

[Beschreibung oder Erläuterung, wie dieser Wert für unser Unternehmen wichtig ist]

[Beschreibung oder Erläuterung, wie dieser Wert für unser Unternehmen wichtig ist]

[Beschreibung oder Erläuterung, wie dieser Wert für unser Unternehmen wichtig ist]

Wir glauben, dass wir durch die konsequente Umsetzung dieser Werte in unserer Arbeit unseren Auftrag erfüllen und unseren Kunden, Mitarbeitern und Stakeholdern die bestmögliche Erfahrung bieten können.

Pro-Tipp: Machen Sie es den Teammitgliedern leicht, die Kernwerte Ihres Unternehmens zu finden, indem Sie ClickUp's Firmenkultur-Vorlage !

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Unternehmenswerte, um Ihr Team zu visualisieren und auf das auszurichten, was am wichtigsten ist

50 der inspirierendsten Beispiele für Unternehmensgrundwerte für Ihr Team

Jetzt ist es an der Zeit, einige der besten und am weitesten verbreiteten Grundwerte zu entdecken, die einige der erfolgreichsten Unternehmen von heute geprägt haben. Hier sind 50 Unternehmen und ihre wichtigsten Werte!

Das beste Kundenerlebnis bieten

Wir sind kundenorientiert und schaffen Raum für offene Kommunikation und Feedback. Wir ermächtigen uns selbst, Probleme zu lösen und Ja zu sagen, mit dem kollektiven Interesse des Kunden im Hinterkopf. Dieser Wert gilt auch intern, wenn funktionsübergreifend arbeiten mit anderen Teams!

Jeden Tag 1% wachsen

Wir unterstützen die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und glauben an Fortschritt auf dem Weg zur Perfektion. Wir halten uns selbst zurück, indem wir versuchen, alles perfekt zu machen, während das schnellste Wachstum in kleinen Schritten erfolgt, und wir haben keine Angst, leicht zu scheitern, solange wir daraus lernen und nicht dieselben Fehler wiederholen.

**Habt Spaß, findet Freude und seid ihr selbst

Persönliche Grundwerte und Wohlbefinden sind uns wichtig, und mit großen Zielen geht harte Arbeit einher, aber die Zeit ist zu kostbar, um auf dem Weg dorthin keinen Spaß zu haben. Wir fördern eine lustige Unternehmenskultur durch teambildung wir ermutigen unser Team, nach Größe, Transparenz und Respekt zu streben, und schaffen einen sicheren Raum, um sich zu zeigen und verletzlich zu sein, mutig zu sein, sich wirklich zu trauen, zuzustimmen, nicht zuzustimmen, zu lachen, zu weinen, zu experimentieren und zu spielen.

über ClickUp

Arbeite hart und sei ein Eigentümer

Wir haben Spaß an der Arbeit, denken in kreativen Problemlösungsansätzen, sehen die Früchte unserer Arbeit und übernehmen Mitverantwortung für Entscheidungen, Probleme und Ergebnisse.

Normal f*cking sucks

Wir bemühen uns, eine Organisation aufzubauen, die Freiheit und Verantwortung fördert. Und während jeder ein Ziel zu erreichen hat, ermutigen wir unsere Mitarbeiter, kreativen Freiraum zu haben, um dieses Ziel auf eine Art und Weise zu erreichen, die für sie sinnvoll ist.

Gebe es weiter mit zufälligen Taten der Freundlichkeit

Wir schaffen und erhalten eine sichere und unterstützende Kultur und helfen, wo immer wir können. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich mit ihren Kollegen auszutauschen und zu erfahren, wie es ihnen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich geht, wodurch offene und ehrliche Beziehungen unter Gleichgesinnten entstehen.

Förderung von Empathie

Ermutigt Führungskräfte und Vertreter zu einem einfühlsamen und höflichen Umgang miteinander und mit ihren Kunden

Beschleunigung der Handwerkskunst

Integrität zu zeigen und die Verantwortung für alle Handlungen zu übernehmen

Unterstützung der Vielfalt am Arbeitsplatz

Harmonie fördern, Chancengleichheit bieten und Inklusion durch interne Programme praktizieren

Schauen Sie sich die Besten an *Slack-Integrationen* !

Zugänglichkeit

Wir glauben an die Versorgung der Verbraucher, kleine Unternehmen und andere Organisationen Zugang zu Hardware, Software, Dienstleistungen und Technologien, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen

Unterstützung der Bildung

Bildung gibt jedem Menschen mehr Möglichkeiten, sein Potenzial auszuschöpfen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund durch Partnerschaften in über 100 Ländern lernen können

Inklusion, Rassengleichheit und Gerechtigkeit

Als weltweit führendes Unternehmen ist sich Apple seiner Verantwortung bewusst, zur Förderung der Gleichberechtigung beizutragen und weltweit gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen.

Echtheit

Wir sind aufrichtig, vertrauenswürdig und zuverlässig.

Innovativ

Wir sind sehr kreativ und immer bestrebt, neue Ideen mit der Geschäftsrealität zu verbinden.

Involviert

Wir sind integrativ, offen und engagieren uns aktiv für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und die Gemeinschaften, denen wir dienen.

Vertrauen und Fürsorge

Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Integrität, Mitgefühl, Ehrlichkeit und Respekt praktizieren.

Innovation

Bewahren Sie sich eine wachstumsorientierte Denkweise, um große Ideen zu entwickeln, während Sie gleichzeitig einen Mehrwert bieten und Freude an alltäglichen Interaktionen finden.

Wertschätzung der Arbeitskräfte

Setzen Sie Prioritäten für den Erfolg jedes Mitarbeiters, um Führungskräfte und produktive Teams zu entwickeln.

Innovativ

Wir sind in unserem Denken originell und kreativ. Für uns ist Innovation eine Standardeinstellung - ein fest verankerter Wunsch, Dinge zu verbessern.

Aufrichtig

Die besten Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Wir wollen bei allem, was wir tun, fair und transparent sein. Wir haben kein Mikromanagement, sondern vertrauen einander, dass wir gute Arbeit leisten.

Spielerisch

Wir sagen ja zum Spaß. Wir sind ein spielerisches Unternehmen und eine spielerische Marke. Das waren wir schon immer. Wir nehmen uns nie zu ernst.

Wir begeistern unsere Kunden

Wir gehen über uns hinaus, um anderen mit hochwertigen Produkten und einer Gastfreundschaft zu dienen, auf die sie sich verlassen können. Wir arbeiten hart, um unsere Kunden mit einem Lächeln zu verlassen.

Ganzheitliche Eigentümerschaft

Wir haben Mumm. Keine Aufgabe ist zu klein, keine Herausforderung zu groß. Wir sind voll dabei. Wir denken langfristig und optimieren immer für Lyft als Ganzes. Wir sagen nie: "Das ist nicht mein Job"

**Seien Sie stolz, seien Sie bescheiden

Wir sind stolz auf unsere Arbeit, und was immer wir tun, wir machen es gut. Wir beurteilen unsere eigene Arbeit kritisch und sind die Ersten, die ihre Schwächen ansprechen und sich selbst und andere ständig dazu anspornen, sich zu verbessern und die Messlatte höher zu legen.

Verfechter der Mission

Wir sind mit unserer Gemeinschaft vereint, um eine Welt zu schaffen, in der jeder überall dazugehören kann.

Nimm das Abenteuer an

Unser Antrieb sind Neugier, Optimismus und die Überzeugung, dass jeder Mensch wachsen kann.

Sei ein Müsli-Unternehmer

Wir sind entschlossen und kreativ, wenn es darum geht, unsere ehrgeizigen Ziele in die Realität umzusetzen.

Wahrhaftigkeit

Wenn die Mitarbeiter ehrlich sind, wirkt sich das automatisch auf unsere Arbeit aus.

Teamgeist und kontinuierliches Lernen

Wir glauben an Kaizen, ein japanisches Konzept, bei dem jeder im Team zur kontinuierlichen Verbesserung beiträgt.

Humilität

Offenheit für Feedback und Respekt gegenüber anderen

Wir arbeiten daran, die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Ressourcen der Welt, die in den Nationalparks zu finden sind, durch Bildung, Werbung und globales Gemeinschaftsbewusstsein zu inspirieren und zu entwickeln Um dies zu erreichen, spielt die Unternehmenskultur eine große Rolle. Diese Unternehmenswerte helfen uns, integrativer zu werden und zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.

Phillip Imler, Nationalparks

Kultur der Herzlichkeit

Wir glauben an die Schaffung einer Kultur der Herzlichkeit und Zugehörigkeit, in der jeder willkommen ist

Rechenschaftspflicht

Wir geben bei allem, was wir tun, unser Bestes und sind für die Ergebnisse verantwortlich.

Präsent sein

Wir sind präsent und begegnen uns mit Transparenz, Würde und Respekt.

Vertrauen

Wir agieren als vertrauenswürdige Berater und verdienen uns das Vertrauen unserer Kunden, Mitarbeiter und Familienmitglieder durch Transparenz, Sicherheit, Compliance, Datenschutz und Leistung

Kundenerfolg

Wir erneuern und erweitern unsere Geschäftsangebote, um allen unseren Stakeholdern neue Möglichkeiten zu bieten, immer größere Erfolge zu erzielen.

Gleichheit

Die Anhörung verschiedener Perspektiven fördert die Innovation, vertieft die Beziehungen zwischen den Menschen und macht uns zu einem besseren Unternehmen. Integration von ClickUp mit Salesforce !

Kreative Führung

Wir fördern Entwicklung und Innovation durch Forschung und kühnes Handeln

Leidenschaft für den Fortschritt

Wir sind strikt auf Exzellenz und Wirkung ausgerichtet

Verantwortung

Wir verhalten uns mit Anstand, Moral und Rücksichtnahme

Unseren Prinzipien treu zu bleiben, gibt uns Sinn. Es hilft den Menschen, schwierige Entscheidungen mit Klarheit zu treffen, und zieht eine große Gruppe von Menschen an, die Ehrlichkeit gegenüber Unehrlichkeit schätzen Diese Werte prägen die Kultur in unserem Unternehmen, denn sie ermöglichen es allen Mitarbeitern, mit Tatkraft und Leidenschaft in jeder Hinsicht erfolgreich zu sein und kreativ zu führen, während sie sich auf kontinuierliches Handeln konzentrieren und anderen gegenüber freundlich und rücksichtsvoll sind.

Maneesh Sharma, leitender SEO-Spezialist bei Donorbox

Inklusion

Wir schätzen unterschiedliche Stimmen und Ansätze. Wir handeln mit Authentizität und Respekt. Wir schaffen gerechte Erfahrungen für alle.

Verbindung

Wir bauen vertrauensvolle Beziehungen auf. Wir arbeiten funktionsübergreifend zusammen. Wir erkennen und feiern Fortschritte.

*Treiben

Wir tun das, was für Target, unser Team und unsere Gäste richtig ist. Wir liefern Ergebnisse, die zählen. Wir lernen ständig dazu, indem wir den Fortschritt über die Perfektion stellen.

Ehrliches und produktives Feedback

Aussagekräftiges Feedback zu geben oder anzunehmen, kann schwierig sein. Aber wie jede neue Gewohnheit wird es mit etwas Übung einfacher. Deshalb helfen wir unseren Mitarbeitern, zu lernen, wie man Feedback gibt und annimmt, indem wir sie coachen und ihnen die Verhaltensweisen vorleben, die wir im gesamten Unternehmen sehen wollen.

Freiheit und Verantwortung

Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter mehr zu inspirieren als sie zu verwalten. Wir wollen, dass unsere Teams das tun, was für Netflix am besten ist. Dies wiederum erzeugt ein Gefühl der Verantwortung, Rechenschaftspflicht und Selbstdisziplin, das uns zu großartiger Arbeit antreibt.

Menschen über Prozesse

Unser Ansatz, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ermöglicht es uns, ein Traumteam aufzubauen und bei allem, was wir tun, flexibler, kreativer und erfolgreicher zu sein.

Datengesteuert

Wir stützen uns bei unseren Entscheidungen auf Daten.

Neugierig und aufgeschlossen

Wir betrachten jeden Tag als eine neue Lernmöglichkeit und nutzen offenes Feedback, um uns zu verbessern.

Unternehmerische Einstellung

Wir probieren neue Dinge aus. Wir bewegen uns schnell.

_Die Schaffung dieser Grundwerte hat nicht nur unsere Arbeitskultur gestärkt, sondern auch unsere Geschäftsentscheidungen und unsere Entschlossenheit, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten Bei unseren vierteljährlichen Treffen nutzen wir diese Unternehmenswerte als Leitfaden für teambildende Maßnahmen und bitten unser Team, unser Unternehmen auf einer Skala von 1-10 auf der Grundlage dieser Werte zu bewerten und ihre Antworten zu erläutern.

Simon Bacher, Mitbegründer bei Ling App

Autonomie

Bei HubSpot werden Sie ermutigt, wie ein Gründer zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Wir sind der Meinung, dass man großartigen Menschen zutrauen sollte, großartige Arbeit zu leisten.

Transparenz

Bei HubSpot gibt es keinen inneren Kreis. Wir teilen Informationen offen und häufig, damit unsere Mitarbeiter Entscheidungen treffen und für unsere Kunden etwas bewirken können.

Flexibilität

Wir haben schon immer geglaubt, dass Ergebnisse wichtiger sind als der Ort oder der Zeitpunkt, an dem sie produziert werden. HubSpotters haben die Flexibilität, aus der Ferne zu arbeiten, unbegrenzt Urlaub zu nehmen und eine Work-Life-Balance aufzubauen, die ihren persönlichen und beruflichen Zielen entspricht.

Humilität

Wir arbeiten alle im selben Team auf ein gemeinsames Ziel hin, und jeder ist offen dafür, voneinander zu lernen. Dies schafft eine Kultur des Mitgefühls und der Empathie.

Transparenz

Wir wollen das Gute, das Schlechte und das Hässliche hören, damit wir uns als Team weiter verbessern können. Dies macht unseren Arbeitsplatz zu einem sicheren und vertrauensvollen Umfeld.

Mut

Wir sind leidenschaftlich bei der Arbeit und halten auch in schwierigen Zeiten durch. Wir nutzen unsere Misserfolge, um zu lernen und zu wachsen.

_Unsere Grundwerte geben uns als Team Halt Wir lassen unser Ego an der Tür zurück, glauben an eine offene Kommunikation, kümmern uns intensiv um das Team und die Menschen, denen wir dienen, üben uns in Verantwortlichkeit und Belastbarkeit und geben niemals auf, wenn die Zeiten schwierig werden

Linda Shaffer, Leiterin der Abteilung Personal und Betrieb bei Checkr, Inc.

Geben und Verantwortung übernehmen

Wir glauben an die Befähigung von Menschen. Geben und Verantwortung übernehmen sind Wege, um als Individuum zu wachsen und sich zu entwickeln. Durch gegenseitiges Vertrauen und eine positive und zukunftsorientierte Einstellung wird jeder dazu angeregt, zur Entwicklung beizutragen.

Erneuern und verbessern

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und besseren Wegen nach vorn. Was immer wir heute tun, können wir morgen noch besser machen. Das Finden von Lösungen für fast unmögliche Herausforderungen ist Teil unseres Erfolgs und eine Quelle der Inspiration für die nächste Herausforderung.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Wir sehen Führung als eine Handlung, nicht als eine Position. Wir suchen nach persönlichen Werten vor Kompetenz und Erfahrung. Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Es geht darum, unser Bestes zu geben und das Beste in den anderen hervorzubringen.

Hustle

Unsere Teammitglieder sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, sich zu verbessern und zu wachsen, und sie treiben sich ständig an, um die Besten zu sein.

Freundlichkeit

Unsere Teammitglieder sind immer für einander da und bieten bei Bedarf schnell ihre Hilfe an.

Exzellenz

Wir sind bestrebt, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, und arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Leistungen.

_Unsere Werte prägen unsere Kultur in vielerlei Hinsicht Erstens glauben wir, dass Eile einen Geist der Entschlossenheit und des Mutes fördert. Zweitens glauben wir, dass Freundlichkeit für die Schaffung eines unterstützenden und integrativen Arbeitsplatzes unerlässlich ist. Und schließlich glauben wir, dass hervorragende Leistungen der Grundstein für unseren Erfolg sind > Diese Grundwerte haben dazu beigetragen, unsere Kultur zu einer ehrgeizigen, mitfühlenden und erfolgsorientierten Kultur zu machen

Jim Campbell, Wizve

Der Nutzer steht im Mittelpunkt, alles andere wird folgen

Von Anfang an haben wir uns darauf konzentriert, die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Ganz gleich, ob wir einen neuen Internet-Browser entwickeln oder das Erscheinungsbild der Homepage verbessern, wir achten sehr darauf, dass sie letztlich Ihnen dienen und nicht unseren eigenen internen Zielen oder unserem Gewinn.

**Es ist am besten, eine Sache wirklich, wirklich gut zu machen

Mit einer der weltweit größten Forschungsgruppen, die sich ausschließlich auf die Lösung von Suchproblemen konzentriert, wissen wir, was wir gut machen und wie wir es noch besser machen können.

**Sie können auch ohne Anzug seriös sein

Unsere Gründer haben Google mit der Idee gegründet, dass Arbeit eine Herausforderung sein sollte, die Spaß macht. Wir sind davon überzeugt, dass großartige, kreative Dinge mit der richtigen Unternehmenskultur eher möglich sind.

Liebe dein Handwerk

Wir bauen für Bauherren und versuchen, komplexe Dinge einfach erscheinen zu lassen. Wir fragen nach dem Warum, bis wir zum Kern kommen, und konzentrieren uns ständig darauf, das richtige Problem zu lösen und nicht nur Arbeit zu liefern.

Wachsen Sie mit Ihren Aufgaben

Jeder von uns entwickelt sich weiter, und wir sind hier, um uns gegenseitig beim Wachsen zu helfen.

Lauf damit

Beim Aufbau von Figma geht es darum, die Initiative zu ergreifen, kühn zu sein und einen neuen Kurs einzuschlagen, nicht darum, ein Spielbuch abzuarbeiten. Figmates bauen die Zukunft des Designs auf, indem sie große, beängstigende, aufregende Herausforderungen angehen, als ob die Zukunft von Figma davon abhinge. Denn das tut sie.

Wir respektieren Menschen

Wir vertrauen und respektieren uns gegenseitig für das, was wir sind und was wir beitragen. Wir sind füreinander verantwortlich und stärken jede Stimme durch einen offenen, mutigen Dialog, damit andere sich gehört fühlen.

Wir stehen hinter unseren Kunden

Beziehungen sind das Herzstück unseres Geschäfts. Wir sind bestrebt, für unsere Kunden unverzichtbar zu sein, indem wir ihnen jeden Tag außergewöhnliche Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse bieten - und versprechen, ihnen bei allem, was wir tun, den Rücken zu stärken.

Wir tun, was richtig ist

Kunden entscheiden sich für uns, weil sie unserer Marke und unseren Mitarbeitern vertrauen. Wir verdienen uns dieses Vertrauen, indem wir sicherstellen, dass alles, was wir tun, zuverlässig, konsistent und von höchster Integrität geprägt ist.

Ehrlichkeit

Wir verpflichten uns, das Richtige zu tun und dabei ehrlich zu sein, auch wenn es nicht einfach oder populär ist. Dieser Wert leitet unser Handeln und unsere Entscheidungen.

Teamarbeit

Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir ein von Vertrauen und Respekt geprägtes Umfeld, das es uns ermöglicht, uns gegenseitig zu fordern und zu verbessern.

Innovation

Wir glauben, dass wir uns weiterentwickeln und ständig neue Wege finden müssen, um relevant und erfolgreich zu bleiben.

_Ehrlichkeit ist unser Grundprinzip und der Eckpfeiler unseres Geschäfts. Wir glauben, dass Ehrlichkeit gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und untereinander die einzige Möglichkeit ist, Geschäfte zu machen Unser Team besteht aus leidenschaftlichen Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen: die Besten zu sein in dem, was wir tun, offen für neue Ideen zu sein, Risiken einzugehen und immer eine studentische Einstellung zu haben So bleiben wir frisch, relevant und der Zeit voraus.

Shawn Ryan, Techtopia

Freier Antrieb

Wir beschleunigen uns gegenseitig und sind füreinander rechenschaftspflichtig, um unsere Vision zu verwirklichen.

Mutiges Herz

Wir wagen uns mutig an neue Orte, weil wir wissen, dass wir die Unterstützung unseres Teams haben.

Neugieriger Geist

Wir lernen, dass wir Neugier und Einfühlungsvermögen kultivieren, wenn wir anderen zuhören, um Innovationen freizusetzen.

Eigentümerschaft

Führungspersönlichkeiten sind Eigentümer. Sie denken langfristig und opfern den langfristigen Wert nicht für kurzfristige Ergebnisse. Sie handeln im Namen des gesamten Unternehmens und nicht nur im Namen ihres eigenen Teams. Sie sagen nie "das ist nicht meine Aufgabe"

Lernen und neugierig sein

Führungskräfte sind nie fertig mit dem Lernen und versuchen immer, sich zu verbessern. Sie sind neugierig auf neue Möglichkeiten und handeln, um sie zu erkunden

Erfinden und vereinfachen

Führungspersönlichkeiten erwarten und verlangen von ihren Teams Innovation und Erfindungsgeist und finden immer Wege zur Vereinfachung. Sie sind sich der Außenwelt bewusst, suchen überall nach neuen Ideen und lassen sich nicht durch "hier nicht erfunden" einschränken Wenn wir neue Dinge tun, nehmen wir in Kauf, dass wir für längere Zeit missverstanden werden können.

Ehrlichkeit und Transparenz

Unser Umgang mit Mitarbeitern und Kunden ist transparent, und das schafft Vertrauen.

Aufbau dauerhafter Beziehungen zu den Kunden

Wir kommunizieren effektiv, gehen auf ihre Anliegen ein und bieten Lösungen an, um Beziehungen aufzubauen und Loyalität zu schaffen.

Unsere Werte unterstreichen das, was jeder einzelne unserer Mitarbeiter tut, sowohl im Büro als auch im Umgang mit Kunden. Wir haben Transparenz im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden, und das schafft Vertrauen. Die allgemeine Kultur besteht darin, dass wir etwas bewirken sollten, solange wir hier sind, denn das Leben ist im Grunde genommen ziemlich kurz.

Baruch Labunski, Gründer bei Rank Secure

Vertrauen

Das ist es, was Sie hier standardmäßig haben. Sprich und sei dein wahres Ich

Eigenverantwortung

Wir alle haben den Wunsch, Dinge in Bewegung zu setzen. Treiben Sie die Projekte voran, die für Sie von Bedeutung sind, denn es lohnt sich nicht, Zeit damit zu verschwenden

Ständige Veränderungen

Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen. Veränderung ist aufregend, sie muss nicht beängstigend sein.

Verantwortungsbewusstsein

Steht für unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Umwelt

Einfachheit

Schafft Effizienz, Klarheit und eine eindeutige Ausrichtung innerhalb unserer Organisation und für unsere Kunden.

Konsistenz

Wir meinen, was wir sagen. Wir sind konsequent im Umgang mit Menschen, Produkten, Preisen und allen anderen Aspekten unseres Berufsalltags.

Inklusion

Wir haben einen flexiblen Zeitplan, der jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, seine eigene Work-Life-Balance zu gestalten.

Gemütlichkeit

Wertschätzung dessen, was jeder in seine Rolle und in das Unternehmen einbringt.

Innovation

Förderung des Lernens, um Innovationen zu ermöglichen und als gesamte Organisation weiter zu wachsen.

Wir veranstalten monatliche "Lunch and Learn"-Veranstaltungen, bei denen wir einen anderen Mitarbeiter hervorheben, der sein Wissen mit dem Rest des Unternehmens teilt. Die Wertschätzung dessen, was jeder in seine Rolle und in das Unternehmen einbringt, fördert die Demut und die Bereitschaft, ständig zu lernen und zu wachsen _Die Kombination unserer Flexibilität, um unsere Teammitglieder zu motivieren, mit einer Kultur, die Lernen und Wachstum unterstützt, bedeutet, dass unser Unternehmen weiterhin innovativ sein kann. Es gibt kein Wachstum ohne die Bereitschaft, sich zu verändern, wenn man nicht demütig genug ist

Monte Deere, Geschäftsführer bei Kizik

Fürsorge für die Gemeinschaft

Im Rahmen unseres langjährigen Programms Neighborhood Shares spenden unsere Filialen Produkte, die nicht verkauft werden, aber noch genießbar sind, an örtliche Lebensmittelbehörden.

Nachhaltigkeit

Mehr denn je ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema in unserer Arbeit als Lebensmittelhändler in Ihrer Nähe.

Integrität

Wir sind bestrebt, ein sicheres, einladendes, integratives und respektvolles Umfeld für alle Mitarbeiter und Kunden zu schaffen.

Wertschätzung der Zeit unserer Kunden

Wir sind effizient und transparent, was zu echten, vertrauensvollen Beziehungen mit unseren Kunden führt.

Wir bieten echte Hilfe

Wir bieten Wege zu finanzieller Stabilität für alle.

Wir bieten Qualitätsservice

Wir stehen hinter unserer Verpflichtung, unseren Kunden Finanzprodukte auf sozial verantwortliche Weise anzubieten.

_Unsere Grundwerte prägen unsere Identität als Unternehmen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und so ein kultiviertes Team aufzubauen, das auf echter Hilfe basiert Schliesslich halten wir an unserem Grundsatz fest, dass die Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht und erst dann der Gewinn, was uns dazu zwingt, an jedem Kundenkontaktpunkt einen hochwertigen Service zu bieten.

Jeffrey Zhou, Gründer und CEO von Fig Loans

Integrität

Der erste Wert zeigt das Ziel der Klinik, die hohen Standards der Ethik, Professionalität und persönlichen Verantwortung einzuhalten, damit die Patienten dem Gesundheitszentrum vertrauen.

Heilung

Wir wecken Hoffnung und fördern das Wohlbefinden der Menschen, indem wir ihre emotionalen, körperlichen und geistigen Bedürfnisse respektieren.

Respekt

Wir glauben an "Respekt geben, um Respekt zu bekommen" Deshalb legen wir Wert darauf, dass jeder in einer vielfältigen Gemeinschaft mit Respekt und Würde behandelt wird. Dazu gehören Patienten, Kollegen und ihre Familien.

Niemals aufhören zu innovieren

Bei allem, was wir tun, reagieren wir schnell und strategisch und denken immer an die Zukunft - wir wollen mit intelligenten Lösungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren, die Grenzen der Transformation verschieben.

Mit Integrität handeln

Bei Integrität geht es um Ehrlichkeit, Anstand und Respekt, die wir jeden Tag bei der Zusammenarbeit miteinander, mit unseren Kunden, unseren Partnern und der gesamten Gemeinschaft an den Tag legen.

Unser Personal stärken

Wir wollen, dass jeder Mitarbeiter weiß, dass Okta zu ihm gehört und dass er einen Anteil an unserem gemeinsamen Erfolg hat.

Verpflichtung gegenüber den Kunden

Wir erwarten von unserem Team, dass es mit den Kunden zusammenarbeitet, um die besten Lösungen für sie zu finden.

Ständiges Lernen

Der Bereich, in dem wir arbeiten, entwickelt sich ständig weiter, und es ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, dass sich das Team mit ihm weiterentwickelt.

Diversität

Wir glauben, dass Talente in Menschen jeder Art zu finden sind.

Damit wir den besten Service bieten können, muss sich jeder im Unternehmen über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Gleichzeitig hilft dies auch den Mitarbeitern, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln Außerdem achten wir sehr genau darauf, wen wir in unser Unternehmen aufnehmen, unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Alter oder Behinderung. Sie wurden eingestellt, weil sie gut sind; wenn jemand dies nicht akzeptieren kann, ist er in unserem Unternehmen nicht willkommen."

Colin Palfrey, leitender Marketingverantwortlicher bei Crediful

Wir sind eine Gemeinschaft

Wir sind leidenschaftliche Teilnehmer und Führungskräfte in unseren Gemeinschaften. Wir arbeiten zusammen, um ein Heiligtum zu schaffen, in dem alle gefeiert werden.

Wir umarmen den Wandel

Wir passen uns an, verbessern und entwickeln uns, während wir wachsen, begrüßen Feedback und gehen jede Herausforderung mit offenem Geist und Herz an.

Wir laden uns auf

Wir passen uns an, verbessern und entwickeln uns weiter, während wir wachsen. Wir freuen uns über Feedback und gehen jede Herausforderung mit offenem Geist und Herz an.

Der Mensch steht an erster Stelle

Kümmere dich um deine Mitarbeiter, dann kümmern sie sich auch um die Kunden.

Handle mit Integrität

Wir halten uns an kompromisslose ethische und rechtliche Standards. Dies gilt für unser tägliches Geschäftsverhalten, unsere Mitarbeiterrichtlinien, unsere Richtlinien für die Lieferkette, unsere Umweltprogramme und -praktiken sowie unser Engagement für Menschenrechte und soziale Verantwortung.

Akzeptieren Sie den Wandel

Wir sind bestrebt, den Status quo ständig in Frage zu stellen und die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden mit neuen Marken, neuen globalen Standorten und neuen Gästeerlebnissen zu antizipieren.

*Hoffnung

Wir glauben, dass erfolgreiche Kleinunternehmen und Neugründungen den Menschen Hoffnung geben. Sie sind leuchtende Beispiele dafür, was man durch Konzentration und Entschlossenheit erreichen kann.

Empowerment und Gemeinschaft

Unser auftragsorientierter Podcast befähigt unsere Gemeinschaft von Unternehmern, sich selbst und ihre Unternehmen erfolgreich zu verändern. Diese Mission prägt die Kultur des kleinen Teams hinter dem Podcast.

_Ein Unternehmen zu besitzen und zu führen ist hart. Es erfordert Fachwissen in der eigenen Kernkompetenz. Es erfordert auch Kreativität, um jeden Tag neue Lösungen für Probleme zu finden _Unsere Grundwerte Hoffnung, Gemeinschaft, Befähigung und Wandel machen diesen Erfolg sehr viel wahrscheinlicher

Dennis Consorte, Snackable-Lösungen

Tun Sie es nicht einfach. Besitze es

Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Teamkollegen, unsere Kunden und unser eigenes persönliches Glück. Wir befähigen unsere Mitarbeiter, die Experten zu sein, die sie sind. Wenn Sie davon träumen und es schaffen können, werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um es zu verwirklichen.

Talent vor Geographie

Wir würden uns freuen, wenn Sie in einer unserer Niederlassungen arbeiten würden - die Sie unten sehen können -, aber Sie sind in jedem Fall bei uns willkommen. Talent und Tatkraft kennen keine Landesgrenzen.

Empowerment und Bildung

Egal, ob Sie daran interessiert sind, einen Vorsprung in der Analytik zu bekommen oder an Ihrer kundenkommunikation fähigkeiten, wollen wir Ihnen helfen zu lernen. Das ist nur eine weitere Möglichkeit, in unsere Mitarbeiter zu investieren, und es lohnt sich immer.

Transparenz

Transparent zu sein bedeutet, relevante Informationen und Zusammenhänge leicht zugänglich zu machen, damit jeder effizienter und effektiver arbeiten kann.

Niedriges Ego

Wir vertrauen einander, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, und wir unterstützen uns gegenseitig bei der Verfolgung unserer Ziele. Aber wir wissen, dass wir nicht perfekt sind und die Dinge nicht immer nach Plan verlaufen werden. Wenn also etwas schief läuft, sprechen wir darüber und lernen aus unseren Fehlern.

Aufnahme

Wir erkennen unsere Unterschiede an und freuen uns über die neuen Perspektiven, die diese Unterschiede bieten können, und wir wissen auch, dass jeder Mensch Vorurteile hat. Anstatt sie zu ignorieren, bemühen wir uns zu lernen, warum sie existieren und wie wir sie überwinden können.

Schauen Sie sich das Beste an *Frontintegrationen* !

Kundenbegeisterung

Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden in jeder Hinsicht übertreffen, mit viel Liebe zum Detail und einem Schwerpunkt auf Qualität.

Integrität bewahren

Das bedeutet, dass wir uns stets ethisch und moralisch korrekt verhalten.

_Bei GoodHire folgen wir einer Liste von Grundwerten, die das Fundament unserer Unternehmenskultur bilden Wir sind der Meinung, dass jeder dieser Werte als Leitprinzipien für die Bereitstellung großartiger Erfahrungen und die Förderung einer wirklich unterstützenden Unternehmenskultur dient Alles in allem spiegeln sie unser Engagement für hervorragende Leistungen und unser Leitbild wider, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben

Max Wesman, Gründer von GoodHire

Unterstützung einer Kultur der Integration

Schaffen Sie sichere und respektvolle Räume, damit jeder zur Teilnahme ermutigt wird.

Erweiterung der Gemeinschaft

Aufbau strategischer Beziehungen, die über soziale und wirtschaftliche Barrieren hinweg Wirkung zeigen.

Schließen Sie die Lücke

Bewertung und Überarbeitung unserer Rekrutierungs- und Besetzungspraktiken.

Integrität

Wir handeln bei allem, was wir tun, mit Integrität. Wir sind ehrlich, transparent und ethisch im Umgang mit anderen.

Innovation

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen und besseren Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir fördern Kreativität und unkonventionelles Denken.

Wirkung

Wir streben danach, bei allem, was wir tun, eine positive Wirkung zu erzielen. Wir wollen etwas in der Welt bewirken und die Dinge besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

_Diese Werte prägen unsere Kultur in mehrfacher Hinsicht. Erstens leiten sie unser Verhalten und unsere Entscheidungsfindung. Wir versuchen immer, das Richtige und Beste zu tun, und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung _Zweitens schaffen sie ein positives und kooperatives Umfeld. Wir arbeiten zusammen, um Probleme zu lösen und unsere Ziele zu erreichen Und schließlich spornen sie uns an, großartige Arbeit zu leisten. Wir sind ständig bestrebt, etwas zu verändern und einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum zu haben

Farhan Advani, BHPH

Eigenverantwortung

Wir handeln wie Eigentümer. Wir behandeln die Geschäfte unserer Kunden wie unsere eigenen - mit Aufmerksamkeit, Sorgfalt und indem wir ihre besten Interessen an die erste Stelle setzen.

#BeeBetter

Wir entscheiden uns für kontinuierliches Lernen, verbessern ständig unsere Fähigkeiten und wachsen als Individuen.

Innovvy

Ja, das ist ein erfundenes Wort. Wer sagt, dass wir das nicht können? Es zeigt, dass wir innovativ, kreativ und digital versiert sind und bereit, Risiken einzugehen.

Transparenz

Wir legen großen Wert auf Offenheit und Ehrlichkeit in Bezug auf Gebühren und Antragsverfahren, damit sich unsere Kunden nicht überrumpelt fühlen

Zugänglichkeit

Indem wir kostenlose Informationen zur Pflege anbieten, ermöglichen wir auch Senioren den Zugang zu der Hilfe, die sie benötigen.

Vertraulichkeit

Es ist ebenso wichtig, dass wir in diesen Situationen die Privatsphäre respektieren; jeder Bewerber hat eine Geschichte, die es zu schützen gilt.

Unser Leitbild beruht darauf, anderen zu helfen, aber zuerst mit gutem Beispiel voranzugehen. Als Marketingunternehmen im Gesundheitswesen sind wir stolz auf die Leitprinzipien Transparenz, Zugänglichkeit und Vertraulichkeit Diese Werte richten sich nicht nur an unsere Kunden, sie sind Teil unserer Arbeitskultur.

Stephan Baldwin, Gründer von Assisted Living Center

Handwerkliches Geschick

Durch hervorragende handwerkliche Leistungen einen Sinn in unserer Arbeit finden.

Grit

Beharrlichkeit wird durch Entschlossenheit und Leidenschaft angetrieben.

Elan

Was Sie auszeichnet, macht uns einzigartig.

Datenschutz und Online-Sicherheit

Wir glauben an das fundamentale Menschenrecht, privat und sicher online zu bleiben. Das Recht unserer Mitarbeiter auf Privatsphäre am Arbeitsplatz ist ebenfalls wichtig, daher ist die Wahrung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben ein Ergebnis unserer Grundwerte

Kundenbetreuung

Wir sind ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und wissen, wie wichtig menschliche Unterstützung ist, insbesondere in der Technologiebranche.

Wir haben stark in unser Kundensupport-Team investiert und betrachten Sicherheits- und App-Updates immer aus der Perspektive dessen, was unsere Kunden wollen, und nicht nur aus der Perspektive dessen, was wir glauben, dass sie brauchen Es bedeutet auch, dass unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer ihren eigenen Wert als Menschen kennen.

Wolodymyr Schtschegel, Clario Tech

Finde einen Weg

Wir geben uns niemals zufrieden, akzeptieren niemals die Argumentation "das funktioniert gut genug" oder "das haben wir schon immer so gemacht". Unsere Mitarbeiter ergreifen Maßnahmen, passen sich schnell an und halten angesichts von Hindernissen durch, bis sie bedeutende Fortschritte erzielen.

Kluger Fokus

Wir arbeiten als schlankes und effizientes Team, sind uns aber bewusst, dass Qualität und Schnelligkeit ein Gegengewicht darstellen - keines von beiden ist allein ausreichend.

Streben nach Spitzenleistungen

Wir sind Selbststarter, die sich nach Eigenverantwortung sehnen, aktiv nach Möglichkeiten suchen, etwas zu bewirken, und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen wollen

Sehen Sie sich die Besten an *Calendly-Integrationen* !

Verpflichtung

Zeigen Sie das gleiche Engagement für eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Arbeit.

Ehrlichkeit

Wir verlassen uns darauf, dass das Team seine Arbeit genau und ehrlich dokumentiert.

Damit dies funktioniert, sind wir darauf angewiesen, dass jedes Teammitglied die Verantwortung für sein eigenes Zeitmanagement und die rechtzeitige Fertigstellung seiner Arbeit übernimmt _Wir akzeptieren auch, dass Fehler passieren können, und das ist zu erwarten, aber vorausgesetzt, dass sie zu ihren Fehlern stehen, machen wir kein Problem daraus.> Am wichtigsten ist, dass wir darauf bestehen, dass jedes Teammitglied in jedem Aspekt seines Lebens mit Respekt behandelt wird. Diskriminierung in jeglicher Form wird einfach nicht akzeptiert; es gibt keine Ausreden._

TR Dougherty, Betriebsleiter bei Jolly SEO

Eigenverantwortung übernehmen

Wir setzen klare Erwartungen und sind proaktiv und verantwortungsbewusst.

Gemeinsam gewinnen

Wir sind aufeinander abgestimmt, gemeinsam stärker und arbeiten als ein Team.

Verbündet sein

Wir bemühen uns um Integration, hören zu, lernen und sprechen durch unser Handeln.

Integrität

Wir legen Wert auf Integrität und übernehmen die Verantwortung für unser gesamtes Handeln.

Innovation

der Wert "Bring Innovation" ermutigt die Teammitglieder, neue Wachstumsideen einzubringen.

Chill Work

Das bedeutet, dass wir keine toxische "Schleif-" und "Hustle-Kultur" pflegen

Stattdessen sind wir absichtlich ruhig und entspannt.

Wir verstehen, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist, aber nicht das ganze Leben Dies ist nicht verhandelbar - es prägt unsere Kultur, denn die Teammitglieder wissen, dass sie sich niemals schuldig fühlen sollten, wenn sie am Wochenende völlig abschalten

Zach Grove

Definieren und leben Sie die Grundwerte Ihres Teams

Wenn es darum geht, Kernwerte zu bestimmen, müssen Sie einige Dinge beachten.

In erster Linie: Was ist für Sie als Unternehmen wichtig? Wofür stehen Sie? Und, was am wichtigsten ist, was sind die persönlichen Grundwerte Ihrer Mitarbeiter?

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Werte universell oder gleich sind. Einige können sogar im Widerspruch zueinander stehen; Sie müssen die Werte auswählen, die mit Ihren eigenen Grundwerten übereinstimmen und visionserklärung . Verwenden Sie diese Liste mit Grundwerten, um starke und authentische Leitprinzipien zu schaffen, die bei Ihrem Unternehmen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden Anklang finden.

Sobald Sie Ihre Unternehmenswerte festgelegt haben, sollten Sie sie regelmäßig mit Ihrem Team teilen, um sie motiviert zu halten und auf Ihre Ziele auszurichten. Wenn Sie den Ton für Ihre Unternehmenskultur angeben, können Sie Gleichgesinnte anziehen und halten, die Ihre Werte und Ihren Wunsch nach Erfolg teilen, was Ihrem Unternehmen über Jahre hinweg zum Erfolg verhelfen wird.