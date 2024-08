15 Post-Mortem-Vorlagen für Projekte im Jahr 2024

Projekt-Post-Mortem-Reviews sind ein wertvoller Weg, um Wissen zu erschließen, über gelernte Lektionen zu reflektieren und analysieren die Erfolge und Misserfolge eines Projekts, wenn es zu Ende geht.

Solche Überprüfungen sind besonders nützlich für Produkt- und Projektmanager, Entwickler und andere Teams, die die Agiles Projektmanagement methoden. Immerhin, team-Management ist effektiver, wenn es umsetzbare Erkenntnisse und Schlussfolgerungen gibt, um Fehler zu vermeiden und prozesse zu rationalisieren in die Zukunft.

Mit einer Vorlage für die Nachbereitung von Projekten und der richtigen projektmanagement tools können Sie den Post-Mortem-Prozess einfacher, schneller und reibungsloser gestalten. 🤩

Aber bei so vielen Optionen, darunter Vorlagen für Sprint-Retrospektiven bei der Auswahl der richtigen Vorlage, des richtigen Dokuments oder des richtigen Rahmens für Ihre Bedürfnisse kann es schwierig sein, den richtigen Weg zu finden. Um Ihnen dabei zu helfen, den Überblick zu behalten, geben wir 15 Post-Mortem-Vorlagen frei, die Sie als Teil Ihres Projekts verwenden können projektabschluss- und -überprüfungsprozesses verwenden können .

Und das Beste daran: Sie sind kostenlos! 🙌

Was ist eine Post-Mortem-Vorlage?

Eine Post-Mortem-Vorlage ist ein tool oder ein Rahmen für die Durchführung eines Post-Mortem-Meetings nach Abschluss eines Projekts.

Post-Mortem-Vorlagen bieten eine wertvolle Möglichkeit, Erkenntnisse über ein abgeschlossenes Projekt zu sammeln und häufig gestellte Fragen von Teammitgliedern und Interessengruppen zu beantworten. Dieses Feedback können Sie dann für Ihr nächstes Projekt nutzen.

Instanz könnten Sie beispielsweise eine Post-Mortem-Umfrage einrichten, um Fragen zu beantworten, ob ergebnisse erfüllt wurden, welche Schlüssel und Hindernisse es gibt und wie bestimmte Prozesse oder Methoden für künftige Projekte verbessert werden können.

Vorlagen werden in der Regel vor einem Projekt-Post-Mortem-Meeting eingesetzt. Auf diese Weise wissen Projektleiter und Mitglieder des Teams bereits im Voraus, was besprochen wird. Oft ist es sinnvoll, vor, während und nach der Projekt-Post-Mortem-Sitzung Notizen zu machen. 📝

In manchen Fällen werden Post-Mortems auch als nachbesprechungen oder Retrospektiven . Ein Post-Mortem ist jedoch projektspezifisch und bezieht in der Regel neben dem Kernteam auch das Management mit ein. Dieser Ansatz ist bei Software- und Webentwicklungsteams sehr beliebt, insbesondere bei Teams, die agile Methoden verwenden.

Nicht jedes Unternehmen führt Post-Mortem-Meetings durch. Aber wenn Sie den Prozess als Vorlage verwenden, werden Sie zeit sparen ihre wichtigsten Punkte für die Tagesordnung des Post-Mortem Meetings vorzubereiten.

Außerdem profitieren Sie davon, dass Sie wissen, was gut und was weniger gut gelaufen ist. So können Sie nach Abschluss eines Projekts Lösungen entwickeln und alle relevanten Erkenntnisse umsetzen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Projekt-Post-Mortem aus?

Eine effektive Post-Mortem-Vorlage sollte die folgenden Fragen beantworten, auch wenn Sie je nach den Bedürfnissen und der Struktur Ihres Projektteams einige Anpassungen vornehmen müssen:

Was ist bei diesem Projekt gut gelaufen?

Was ist nicht gut gelaufen?

Warum ist es nicht gut gelaufen?

Was können wir daraus lernen?

Gibt es irgendwelche Hindernisse in unseren Prozessen?

Was können wir für zukünftige Projekte verbessern?

Wie können wir den Gesamtprozess für den Client verbessern?

Wie sieht unser Projektmanagement aus?elemente der Aktion?

Welche Priorität haben die Elemente?

Wer ist für die Umsetzung der Elemente verantwortlich?

Wer stellt sicher, dass die Elemente abgeschlossen sind?

Wenn Post-Mortem-Vorlagen in eine Projektmanagement-Software integriert sind, können Sie die folgenden Informationen einbetten erkenntnisse und Maßnahmen in Arbeitsabläufe einbetten . Als Ergebnis können Sie diese wertvollen Daten als Teil Ihres Workflows verwenden.

15 Post-Mortem-Vorlagen für das Jahr 2024

Eine Post-Mortem-Vorlage für ein Projekt ist für viele Unternehmen nützlich, aber nicht alle Vorlagen sind gleich.

Glücklicherweise sind wir hier, um Ihr Arbeitsleben mit 15 unserer bevorzugten kostenlosen Vorlagen für Projektnachberichte zu verbessern - ausgestattet mit den Features und Ressourcen, die Ihre Bedürfnisse unterstützen und sicherstellen, dass nahtlose Projektabwicklung .

Es ist Zeit, einen Blick darauf zu werfen! 👀

1. ClickUp Projekt Post-Mortem Vorlage

ClickUp Projekt-Post-Mortem-Vorlage

Ein nützlicher Ausgangspunkt für die Durchführung eines Post-Mortem Meetings ist die ClickUp Projekt Post-Mortem Vorlage . Es ist eine ideale Vorlage für eine Vielzahl von Projekten mit sechs Ansichtsformaten, vier benutzerdefinierten Feldern und vier Statusanzeigen.

Mit dieser Post-Mortem-Vorlage können Sie Projekteinsichten in die folgenden Kategorien einteilen:

Erfolge: Errungenschaften, die gefeiert werden müssen

Errungenschaften, die gefeiert werden müssen Herausforderung: Hindernisse, die während des Projekts auftraten

Hindernisse, die während des Projekts auftraten Post-Project Task: Aufgaben im Projekt, die noch nicht abgeschlossen sind

Aufgaben im Projekt, die noch nicht abgeschlossen sind Team-Leistung : Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Leistung des Teams

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Leistung des Teams Learnings: Lektionen, die während des Projekts gelernt wurden

Sie können diese Elemente auch mit Tags für verschiedene Bereiche wie Kundenerfahrung, Produkt oder Finanzen versehen, um die Dinge zu organisieren. Verwenden Sie diese Vorlage in ClickUp's Plattform für das Projektmanagement um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

2. ClickUp Gelernte Lektionen Vorlage

ClickUp Lessons Learned Vorlage

Nicht jedes Projekt läuft gut. Aber es gibt immer Lektionen, die man lernen kann. Wenn es darum geht, diese Lektionen festzuhalten, ist die ClickUp Lessons Learned Vorlage ist eine Zeitersparnis für vielbeschäftigte Produktteams. In einigen Fällen könnte es helfen, bessere Standardarbeitsanweisungen (SOPs) .

Die Vorlage für Lessons Learned kann auf verschiedene Weise verwendet werden, z. B:

Ansicht des Boards: Aufzeichnungprojektziele, Budget, Meilensteine, Erfolge und Misserfolge und zeigen Sie diese Informationen dann in einem praktischen Format an. Projektmanager können schnell erkennen, was überprüft werden muss, was gerade überprüft wird, welche Elemente Maßnahmen erfordern und was bereits überprüft und umgesetzt wurde

Aufzeichnungprojektziele, Budget, Meilensteine, Erfolge und Misserfolge und zeigen Sie diese Informationen dann in einem praktischen Format an. Projektmanager können schnell erkennen, was überprüft werden muss, was gerade überprüft wird, welche Elemente Maßnahmen erfordern und was bereits überprüft und umgesetzt wurde Bedarf an Maßnahmen: Ein benutzerdefiniertes Ansichtsformat sorgt dafür, dass Post-Mortem-Maßnahmen nicht übersehen oder vergessen werden, wenn ein neues Projekt beginnt

Ein benutzerdefiniertes Ansichtsformat sorgt dafür, dass Post-Mortem-Maßnahmen nicht übersehen oder vergessen werden, wenn ein neues Projekt beginnt Feedback-Formular: Mit dieser Vorlage können Projektmanager Teammitgliedern Feedback geben oder Kunden um Feedback bitten, um Prozessverbesserungen vorzunehmen

Verwenden Sie diese Vorlage, um Elemente einfach zu gruppieren, zu sortieren und zu filtern - und letztlich die Auswirkungen und den Gesamterfolg des Projekts zu ermitteln.

Learn how_ SOP-Software kann Ihrem Team helfen!

3. ClickUp Vorlage für Projekt-Retrospektive

ClickUp Projekt Retrospektive Vorlage

Die ClickUp Projekt Retrospektive Vorlage ist der perfekte Weg, um zu beurteilen, ob ein Projekt ein Erfolg oder ein Misserfolg war.

Erfassen Sie, wo Fehler, Misserfolge oder Hindernisse aufgetreten sind, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Nach Abschluss eines großen Projekts können Sie diese Informationen in einen rückblickenden Bericht einfließen lassen.

Geschäfte und Teams, die mit agilen Methoden arbeiten, schätzen diese Lektionen, die ein wesentlicher Bestandteil von kontinuierlichen Verbesserung . Selbst kleine Änderungen der Arbeitsabläufe können sich positiv auf die Qualität der client-Leistungen und sorgen dafür, dass Projekte in Zukunft reibungsloser ablaufen.

Wenn Post-Mortem-Analysen und projekt-Berichte auf die Arbeitsweise eines Unternehmens angewandt werden, kann jede Iteration die Art und Weise, wie die Arbeit geleistet wird, und die Leistung der Mitglieder eines Teams verbessern.

4. ClickUp Projekt Review Vorlage

ClickUp Vorlage für die Überprüfung von Projekten

Mit der ClickUp Projekt Review Vorlage können Manager oder Teammitglieder dokumentieren, was ihrer Meinung nach gut gelaufen ist und was nicht.

Projektleiter können damit Fragen beantworten wie:

Was ist gut gelaufen?

Hat das Projekt die erwarteten Ergebnisse gebracht?

Was muss für zukünftige Projekte verbessert werden?

Hat das Team die Unterstützung erhalten, die es brauchte, um das Projekt erfolgreich zu erledigen?

Es ist immer eine wertvolle Lernerfahrung, wenn der Ursache auf den Grund zu gehen von Problemen oder Hindernissen. Auf diese Weise haben Sie eine bessere Chance, die Zahl der Fehler, Bugs und Irrtümer in Zukunft zu reduzieren.

Diese Vorlage vereinfacht die Dokumentation von Erfahrungen, Best Practices und Tools, die für das Projekt verwendet wurden, sowie die Frage, ob das Management das Team gut unterstützt hat.

5. ClickUp Vorlage für Projektmanagement Review

ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Reviews

ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Reviews ist für Organisationen gedacht, die intern oder mit Zulieferern an Projekten arbeiten. Es ist ein Weg, um zu beurteilen, ob ein Projekt es wert ist, weitergeführt zu werden; dieser Projekt-Post-Mortem-Bericht macht es einfacher, dies zu erledigen.

Manager und Projektkoordinatoren auf Client-Seite können diese Vorlage verwenden, um eine Momentaufnahme des Fortschritts zu erstellen. Gleichzeitig kann ein Anbieter diese Post-Mortem-Vorlage an einen Client weitergeben, um ein Feedback über den Gesamtwert des Projekts zu erhalten ergebnisse des Projekts und die fertiggestellte Arbeit.

Auf der Grundlage des Feedbacks der Clients können die Projektmanager Änderungen an allem vornehmen, von Automatisierungstools bis hin zu Workflows für die Zusammenarbeit im Team.

6. ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

Unsere nächste kostenlose Post Mortem Vorlage ist die ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage eignet sich hervorragend für die Aufzeichnung von Erfolgen und Misserfolgen und die Erstellung eines Aktionsplans für zukünftige Verbesserungen.

Es ist eine einfache whiteboard-Vorlage sie eignet sich ideal für vielbeschäftigte Teams, die entweder ein Projekt abgeschlossen oder einen Sprint innerhalb eines größeren Projekts beendet haben und kurz innehalten und den Fortschritt überprüfen müssen.

Ein Meeting zur Sprint-Retrospektive ist eine weitere Möglichkeit, Feedback zu sammeln. Es ist jedoch in vielerlei Hinsicht proaktiver als Post-Mortem Meetings, da es alle 3-4 Wochen durchgeführt wird. So werden iterative Erkenntnisse sofort - und über mehrere Projekte hinweg in Echtzeit - umgesetzt und nicht erst am Ende eines Projekts.

Diese Vorlage ist einfach und leicht auszufüllen und kann in Meetings mit Mitgliedern des Projektteams oder in einem Reflexionsprozess nach dem Projekt gemeinsam genutzt werden. Whiteboard-Projektmanagement ist ideal für agile Teams.

7. ClickUp 4Ls Retrospektive Vorlage

ClickUp 4Ls Retrospektive Vorlage

Holen Sie sich alle Gefühle mit ClickUp's 4Ls Retrospektive Vorlage ! Die "4Ls" stehen für "loved", "longed for", "loathed" und "learned". Schicken Sie eine Kopie dieser Vorlage für eine Post-Mortem-Umfrage an alle Stakeholder, Manager, Mitglieder von Teams und Freiberufler, die an einem Projekt beteiligt sind.

Mit dieser Vorlage können die Mitglieder des Teams offener darüber kommunizieren, was ihnen gefallen hat, womit sie zu kämpfen hatten, was sie brauchten, aber nicht bekommen haben (z. B. mehr Zeit, Ressourcen, proaktives Kundenfeedback usw.) und was sie aus dem Projekt gelernt haben.

Ermuntern Sie alle, den Bericht auszufüllen. Auf diese Weise haben Sie als Projektleiter eine abschließende 360°-Ansicht darüber, was gut gelaufen ist, was Ihr Team in Zukunft braucht, wie Erfolge wiederholt werden können und wie potenzielle Fehler vermieden werden können.

8. ClickUp Vorlage für den Lieferantenrückblick

ClickUp Vendor Retrospective Vorlage

Outsourcing ist ein normaler Teil der Projektabwicklung. Unabhängig davon, ob Sie der Client oder ein Anbieter sind, gibt es in der Regel Aspekte eines Projekts, die die Auslagerung von Arbeiten beinhalten.

Mit der ClickUp Vorlage für den Lieferantenrückblick können Sie die Arbeit eines Anbieters überprüfen zu überprüfen, sie mit der Leistungsbeschreibung (SOW) zu verbinden, Bedingungen zu erneuern und geben Sie ihnen eine Fallstudie . Dort finden Sie Abschnitte, in denen das ursprüngliche Problem, der Fortschritt bei den zu erbringenden Leistungen, die Ergebnisse und das Feedback (ob positiv oder negativ) beschrieben werden.

Diese Vorlage ist besonders nützlich, wenn Sie weiterhin mit demselben Anbieter zusammenarbeiten werden, da Sie ihn bitten können, die gewonnenen Erkenntnisse für die künftige Zusammenarbeit zu nutzen.

9. ClickUp Aktivitätsbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für Aktivitätsbericht

Die ClickUp Vorlage für den Aktivitätsbericht ist eine zeitsparende Möglichkeit, Projektergebnisse schnell zu erfassen und zu notieren, wie gut der Aktionsplan für verschiedene Aspekte des Projekts funktioniert hat.

Es ist praktisch für Projektmanager, um Projekterfolge, Ergebnisse der Zusammenarbeit im Team und die Auswirkungen der Automatisierung zu rekapitulieren. Und all dies lässt sich in einem einfachen Post-Mortem-Bericht für leitende Beteiligte zusammenfassen.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Post-Mortem-Berichte zu einem Projekt an einem Ort aufzeichnen:

Bisherige Ergebnisse des Projekts

Anstehende Aufgaben/Lieferungen

Aufgaben, die nächste Woche geliefert werden

Die kleinen Erfolge von heute

Verbesserungsvorschläge für Prozesse

10. ClickUp Vorlage für den Abschlussbericht eines Projekts

ClickUp Vorlage für den Abschlussbericht eines Projekts

Am Ende eines Projekts, vor allem wenn viele Ressourcen und Zeit in das Projekt investiert wurden, können Projektmanager davon profitieren, den gesamten Prozess zu reflektieren. Dokumentieren Sie Ihre Gedanken in der ClickUp Vorlage für den Abschlussbericht eines Projekts .

Diese Post-Mortem-Analyse dient als nützliche abschließende Aufzeichnung von allem, was ein Client erreichen wollte, im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen. Sie können zum Beispiel dokumentieren, ob die Projektleistungen fristgerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurden - und wenn nicht, was schief gelaufen ist und warum.

Diese Gesamt bewertung des Projekts tool gibt Managern und Führungskräften einen schnellen Überblick und eine Zusammenfassung darüber, ob die Ziele erreicht wurden und wie sichergestellt werden kann, dass die gewonnenen Erkenntnisse für weitere Schritte genutzt werden.

Bonus: AI-Projektmanagement-Tools !

11. Marketing Post-Mortem Analyse Vorlage by Template.net

über Template.net

Die Vorlage "Marketing Post-Mortem Analysis Template" von Template.net ist ein perfektes Tool für Marketingfachleute, die die Leistung ihrer Marketingkampagnen oder -projekte genau unter die Lupe nehmen wollen. Diese Post-Mortem-Vorlage bietet Struktur und Anleitung für eine umfassende Überprüfung, die es einfacher macht, zu erkennen, was funktioniert hat und was nicht.

In dieser Vorlage werden Schlüsselelemente wie Kampagnenziele, Erfolge, Leistungsindikatoren, Herausforderungen und implementierte Lösungen erfasst. Sie enthält auch Abschnitte zur Bewertung der Investitionsrendite, der Kosteneffizienz und der strategischen Ausrichtung des Marketingprojekts im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen.

Eine solch detaillierte Analyse ermöglicht es Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihrer Kampagnenstrategie und -durchführung zu ermitteln. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Reaktion der Zielgruppe, erfolgreiche Marketingtechniken und Hürden im Prozess. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie sich auf die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen konzentriert, die zur Information und Verbesserung künftiger Marketingstrategien beitragen.

12. Projekt-Post-Mortem-Bericht Vorlage von Template.net

über Template.net

Eine hervorragende Ergänzung unserer Liste ist die Vorlage für den Projekt-Post-Mortem-Bericht von Template.net. Diese einzigartige Post-Mortem-Vorlage ist eine benutzerfreundliche Ressource für diejenigen, die eine umfassende Überprüfung ihres Projekts wünschen, ohne mühsam von vorne beginnen zu müssen.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um alle kritischen Bereiche eines Projekt Post-Mortem Meetings anzusprechen und die Gesamtleistung des Projekts und seine Auswirkungen effektiv zu untersuchen. Sie enthält Segmente, die es Ihnen ermöglichen, Schlüsselbeobachtungen, Metriken, Zusammenfassungen von Meilensteinen und eine eingehende Analyse dessen, was funktioniert hat und was verbessert werden muss, hervorzuheben.

Dank seines vielseitigen Formats lässt es sich zudem leicht an Ihre spezifischen Projektanforderungen benutzerdefinieren. Ganz gleich, ob Sie sich auf finanzielle Metriken, Projektergebnisse, Teamleistungen oder unerwartete Herausforderungen konzentrieren möchten, die Vorlage für den Projekt-Post-Mortem-Bericht von Template.net hat alles, was Sie brauchen.

Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihr Projekt umfassend zu bewerten, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und den Kurs für künftige Verbesserungsstrategien festzulegen. Denken Sie daran, dass die Entwicklung eines umsetzbaren Post-Mortem-Berichts für kontinuierliches Lernen und den Erfolg im Projektmanagement unerlässlich ist.

13. Microsoft Word Event Post-Mortem Bericht Vorlage von Template.net

über Template.net

Microsoft Word Ereignis-Post-Mortem-Bericht Vorlage von Template.net

Für diejenigen, die die Vertrautheit und Einfachheit von Microsoft Word für ihre Post-Mortem-Berichte bevorzugen, ist diese Vorlage von Template.net eine gute Wahl. Sie wurde speziell für die besonderen Anforderungen der Post-Mortem-Analyse von Ereignissen erstellt.

Mit dieser Word-basierten Vorlage lassen sich Metriken und Analysen zu Ereignissen ganz einfach auflisten. Sie enthält vordefinierte Überschriften wie Übersicht, Ziele, Erfolge, Nachteile und Erkenntnisse und stellt sicher, dass alle wichtigen Aspekte eines Ereignisses umfassend behandelt werden.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Veranstaltungsplaner oder Unternehmen, die regelmäßig Ereignisse ausrichten. Sie hilft ihnen, die Ergebnisse von Veranstaltungen konsequent zu bewerten, die wichtigsten Erkenntnisse zu notieren, Schwachstellen zu identifizieren und Strategien für künftige Verbesserungen zu entwickeln. Die vielseitige Formatierung in Word ermöglicht zudem eine einfache benutzerdefinierte Anpassung an die Art des Ereignisses oder an die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie diese Vorlage für den Event-Post-Mortem-Bericht, um den Verlauf Ihres Ereignisses von der Planung bis zum Abschluss zu dokumentieren und strategisch zu planen, um die Ergebnisse Ihres Events in Zukunft zu verbessern. Ein gut dokumentierter Post-Mortem-Bericht kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, in Zukunft effektive und erfolgreiche Ereignisse zu produzieren.

14. Microsoft Word Marketing Post-Mortem Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Diese Vorlage von Template.net ist hervorragend geeignet für marketing Projekte . Es ist ideal für Teams, die bevorzugt mit Microsoft Word arbeiten und eine fertige Struktur zur Bewertung von Marketingkampagnen oder -projekten benötigen. Es deckt eine Vielzahl von Bereichen ab, wie z. B. Ziele, Schlüssel-Ergebnisse, Metriken und Team-Leistungen.

Bei dieser Vorlage liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung von Daten über die eingesetzten Marketingstrategien, ihre Auswirkungen und die erzielten Ergebnisse. Sie ist sehr nützlich für Marketingexperten, die Erkenntnisse über den Erfolg von Kampagnen, Kundenreaktionen und verbesserungswürdige Bereiche dokumentieren möchten.

Als Leitfaden für ein Projekt-Post-Mortem Meeting eingesetzt, regt er auch zu Diskussionen über Marketingtaktiken, Ressourcenzuweisung und Endergebnisse an. Auf diese Weise hilft es, fundierte Entscheidungen für künftige Marketingaktivitäten zu treffen und Strategien auf der Grundlage der in der Vergangenheit gewonnenen Erkenntnisse zu verfeinern.

15. Google Docs Logistik Marketing-Kampagne Post-Mortem Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Die Vorlage Google Docs Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template von Template.net wurde speziell für Marketing Teams in der Logistikbranche entwickelt und vereinfacht den Analyseprozess nach jeder Marketingkampagne.

Die Vorlage wurde entwickelt, um alle Schlüssel-Elemente von Marketing-Kampagnen von der strategischen Planung bis hin zur Ausführung und den Ergebnissen fachmännisch zu bewerten. Mit definierten Abschnitten wie den Zielen der Kampagne, den Metriken zur Messung des Erfolgs, der Analyse der Ergebnisse, den wichtigsten Erfolgen, den Herausforderungen und den Bereichen, in denen Verbesserungen möglich sind, gewährleistet diese Vorlage eine umfassende Post-Mortem-Analyse auf einen Blick.

Darüber hinaus ermöglicht diese Vorlage den Teams die Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse, der eingesetzten innovativen Strategien und der möglichen Auswirkungen der Kampagne auf den Markt. Da die Vorlage mit Google Docs kompatibel ist, können Sie dieses Dokument ganz einfach mit Ihrem Team freigeben und gemeinsam bearbeiten, unabhängig von Ihrem Speicherort.

Verwenden Sie diese Vorlage, um eine detaillierte, durchdachte Post-Mortem-Analyse Ihrer Logistikmarketing-Kampagnen zu gewährleisten, die es Ihrem Team ermöglicht, Ihre Marketingstrategien kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern, um in Zukunft bessere Ergebnisse zu erzielen.

Wie man ein Post Mortem Meeting durchführt

Die Durchführung eines erfolgreichen Post-Mortem Meetings beginnt mit einer angemessenen Vorbereitung. Sorgen Sie für eine neutrale, nicht bedrohliche Umgebung, laden Sie die notwendigen Beteiligten ein und legen Sie im Vorfeld eine klare Tagesordnung fest. Geben Sie den Teilnehmern eine Kopie der von Ihnen gewählten Post-Mortem-Vorlage frei, um sie auf die zu besprechenden Fragen vorzubereiten.

Eröffnen Sie das Meeting mit einer Diskussion über die ursprünglichen Ziele des Projekts und darüber, ob diese erfolgreich erreicht wurden. Nehmen Sie dann Ihre Post-Mortem-Vorlage zur Hand und beginnen Sie mit der Erörterung von Schlüsselfragen wie z. B.: Was ist bei diesem Projekt gut gelaufen? Was ist nicht wie geplant gelaufen und warum? Was können wir daraus lernen? Lassen Sie jeden Teilnehmer in einem kostenlosen Space seine Sicht der Dinge offen darlegen.

Denken Sie daran, dass es das Ziel ist, konstruktive Kritik und gemeinsame Problemlösungen zu fördern. Achten Sie darauf, dass sowohl das Positive als auch das Negative im Mittelpunkt steht, um das Gleichgewicht zu wahren. Ermutigen Sie das Team, seine Schwierigkeiten mitzuteilen und Maßnahmen vorzuschlagen, die verhindern, dass solche Probleme in zukünftigen Projekten auftreten.

Vergessen Sie nicht, alles, was während des Meetings gesagt wurde, festzuhalten. Dieses Feedback ist wichtig, um zu verstehen, wie zukünftige Projekte verbessert werden können. Weisen Sie bestimmten Mitgliedern des Teams die Verantwortung für die Umsetzung der Elemente zu und geben Sie ihnen klare Fristen für deren Abschluss. Geben Sie nach dem Meeting die gesammelten Notizen für alle Teilnehmer frei, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Optimieren Sie Ihren Projektabschluss mit Post-Mortem-Vorlagen

Ein Post-Mortem Meeting bietet Projektmanagern und Teams die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was gut gelaufen ist und was besser hätte sein können. Die Erstellung eines Post-Mortem-Berichts kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein, aber wenn Sie eine Vorlage haben, müssen Sie ihn nicht von Grund auf neu erstellen.

Rationalisieren Sie den Prozess und verschaffen Sie sich diese wertvollen Erkenntnisse mit einer Vorlage für den Projektnachbericht. Sie sparen Zeit beim Sammeln von Feedback und wissen besser, wie Sie mehr Erfolge erzielen und zukünftige Misserfolge vermeiden können.

Post-Mortem-Vorlagen sind großartig, aber die Anwendung dieser Erkenntnisse ist effektiver und einfacher mit der richtigen Projektmanagement- und Produktivitätsplattform zu erledigen.

ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Lösung produktivität Suite wurde für Teams jeder Größe und in jeder Branche entwickelt. Dank einer unglaublich anpassbaren Plattform können Sie Arbeitsabläufe automatisieren, Prozesse rationalisieren und das Projektmanagement für alle vereinfachen. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an um effektivere Post-Mortem Meetings zu erstellen und den gesamten Zyklus eines Projekts zu verwalten.