15 beste Vorlagen für Fallstudien in Word und ClickUp

Fallstudien sind ein wertvolles Instrument, um Erfolgsgeschichten von Kunden zu teilen und Problemlösungsansätze auf strukturierte und informative Weise zu analysieren. Sie geben detaillierte Einblicke in spezifische Projekte, Strategien oder Herausforderungen und bieten wertvolle Lektionen und Best Practices für Fachleute aus verschiedenen Bereichen.

Content-Marketing-Teams erstellen häufig Fallstudien, um mehr Kunden zu gewinnen und neue Geschäfte zu tätigen. Fallstudien können potenziellen Kunden einen ein besseres Verständnis für die Marke Ihres Unternehmens was es tut und wie Sie ihnen möglicherweise helfen können.

Die Erstellung einer überzeugenden Fallstudie von Grund auf kann jedoch eine zeitraubende Aufgabe sein. Hier können Beispiele und Vorlagen für Marketing-Fallstudien helfen.

Was ist eine Fallstudienvorlage?

Eine Fallstudienvorlage ist ein vorgefertigter Rahmen, der als Ausgangspunkt für die Erstellung umfassender und strukturierter Fallstudiendokumente dient. Sie bietet ein standardisiertes, traditionelles Fallstudienformat für die Organisation und Präsentation von Informationen über ein bestimmtes Projekt, ein Problemlösungsszenario, eine Erfolgsgeschichte oder eine reale Situation.

Fallstudienvorlagen enthalten in der Regel Abschnitte, in denen der Hintergrund und der Kontext der Fallstudie beschrieben werden, projektdokumentation in der die angewandte Methodik oder der Ansatz beschrieben, die Daten und Analysen dargestellt und die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen hervorgehoben werden, die die gesamte Geschichte erzählen.

Beispiele für Geschäftsfallstudien wie Vorlagen können als Leitfaden dienen, um Content-Marketern, Blogpost-Autoren und allen anderen, die qualitativ hochwertige, kundenorientierte Inhalte erstellen, zu helfen, sich auf wichtige Aspekte zu konzentrieren und einen logischen Fluss beizubehalten, während sie eine überzeugende Geschichte erzählen.

Was macht eine gute Fallstudienvorlage aus?

Einige Schlüsselelemente, die eine Fallstudienvorlage auszeichnen, sind:

Klarheit und Organisation: Eine gut gestaltete Vorlage sollte leicht zu navigieren sein. Jeder Abschnitt sollte angemessen beschriftet sein, damit die Leser die gesuchten Informationen schnell finden können

Eine gut gestaltete Vorlage sollte leicht zu navigieren sein. Jeder Abschnitt sollte angemessen beschriftet sein, damit die Leser die gesuchten Informationen schnell finden können Flexibilität: Eine gute Fallstudienvorlage sollte leicht anpassbar sein und verschiedene Szenarien abdecken können. Sie sollte an verschiedene Branchen, Forschungsmethoden und Präsentationsstile anpassbar sein

Eine gute Fallstudienvorlage sollte leicht anpassbar sein und verschiedene Szenarien abdecken können. Sie sollte an verschiedene Branchen, Forschungsmethoden und Präsentationsstile anpassbar sein Visuelle Attraktivität: Die Einbeziehung visueller Elemente wie Diagramme, Grafiken und andere Bilder können das Aussehen einer Fallstudienvorlage verbessern und sie visuell ansprechender machen. Sie können auch zum Verständnis komplexer Daten beitragen. Eine visuell ansprechende Vorlage kann die Leser fesseln und der Fallstudie mehr Wirkung verleihen

15 Fallstudienvorlagen für das Jahr 2024

Sie müssen bei der Erstellung Ihrer nächsten Fallstudie nicht bei Null anfangen. Werfen Sie stattdessen einen Blick auf diese sorgfältig kuratierten Fallstudienvorlagen von ClickUp und Microsoft Word.

1. ClickUp Vorlage für Fallstudien

ClickUp-Fallstudien-Vorlage

ClickUp's Vorlage für Fallstudien bietet einen guten Ausgangspunkt für jede Art von Fallstudie, die Sie und Ihr Team schreiben möchten. Sie beginnt mit einem Abschnitt, in dem sowohl Ihr Unternehmen als auch der Kunde, auf den sich die Fallstudie konzentriert, vorgestellt wird.

Nachdem Sie sich selbst und den Kunden vorgestellt haben, gehen Sie kurz auf die Erfahrungen des Kunden und die von Ihnen erzielten Erfolge ein, bevor Sie eine detailliertere Beschreibung der von Ihnen durchgeführten Arbeit und der messbaren Ergebnisse liefern, die Sie erzielt haben.

Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Ziel der Fallstudie, d. h. mit dem Ziel und dem Problem des Kunden und mit der Frage, warum er sich für Sie als das richtige Unternehmen entschieden hat, um diese Ziele zu erreichen.

Die Fallstudienvorlage leitet dann zu einem Abschnitt über, in dem die von Ihnen präsentierten Lösungen und die Daten, die Ihren Erfolg belegen, beschrieben werden. Diese Vorlage für eine Marketing-Fallstudie haben wir für eine Marketing-Agentur erstellt, die ihren Kunden durch bezahlte Medienkampagnen zu mehr Wachstum verhilft, aber sie kann problemlos so bearbeitet werden, dass jede Art von Lösung hervorgehoben wird.

2. ClickUp Fallstudie Design Vorlage

ClickUp Fallstudie Designvorlage

Eine der besten Möglichkeiten, eine Kundengeschichte mit Hilfe einer Fallstudie zu erzählen, besteht darin, den Kunden den größten Teil der Arbeit selbst erledigen zu lassen. Wenn eine Fallstudie von aktuellen oder sogar früheren Kunden geschrieben wird, wirkt sie aufrichtiger und ehrlicher, insbesondere für potenzielle Kunden im Bewertungsprozess.

Wenn Sie diese Technik ausprobieren möchten, verwenden Sie diese ClickUp-Studienentwurfsvorlage . Sie können Ihrem Kunden diese großartige Vorlage für eine Fallstudie schicken und ihm erlauben, sie selbst auszufüllen und im Grunde eine Fallstudie für Sie zu schreiben. So erhalten Sie ungefilterte und unvoreingenommene Antworten auf die Fragen, die Sie in der Fallstudie beantwortet haben möchten.

Die Fallstudienvorlage hilft ihnen zu verstehen, wie die Fallstudie aussehen soll und wie die Geschichte des Kunden beschrieben werden sollte. Außerdem hilft sie Ihnen, großartige Kundenzitate zu erhalten.

Eine Vorlage macht es Ihrem Kunden leichter, seine Erfahrungen mit Ihnen zu beschreiben und zu erklären, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihm geholfen hat. Die Erfolgsgeschichte eines anderen Kunden aus erster Hand zu hören, kann für potenzielle Kunden überzeugender sein.

3. ClickUp Forschungsbericht Vorlage

ClickUp-Recherche-Berichtsvorlage

Fallstudien sind im Wesentlichen Kundengeschichten, die auf viele Arten erzählt werden können und in vielen Formaten vorliegen. Ein Forschungsbericht ist eine weitere hervorragende Möglichkeit, eine Fallstudie zu gestalten.

Diese ClickUp Forschungsbericht Vorlage ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihrem Team dabei helfen kann, einen leicht verständlichen Forschungsbericht zu erstellen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Forschungsmethoden, Ergebnisse und die Erkenntnisse, die Sie aus der vorgestellten Forschung gewonnen haben, klar darzustellen.

Diese Vorlage hat eine sehr klare Struktur, die es Ihnen ermöglicht, einfach Folgendes hinzuzufügen: eine Zusammenfassung (kurze Beschreibung), eine Einleitung, die angewandte Methodik, Ihre Ergebnisse, Referenzen und alle erforderlichen Anhänge, wenn in Ihrem Forschungsbericht auf zusätzliches Material verwiesen werden muss.

4. ClickUp Marktforschung Vorlage

ClickUp Marktforschungsvorlage

Unternehmen führen Marktforschung durch, um herauszufinden, was ihre Kunden von ihnen wollen und brauchen. Diese Art von Forschung hilft Ihnen auch dabei produkt- und Dienstleistungsangebote zu verbessern und erfahren Sie mehr über was Ihre Konkurrenten tun und woher der Erfolg anderer Unternehmen rührt. ClickUp's Marktforschungsvorlage gibt Ihnen ein einfach zu befolgendes Dokument an die Hand, mit dem Sie Informationen über Ihre Zielgruppe, den Zustand Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung und den Zustand Ihrer Branche im Allgemeinen sammeln und präsentieren können.

Bei der Marktforschung geht es darum, Ihre Vermutungen über Kundenbedürfnisse durch wissenschaftliche Untersuchungen und konkrete Daten zu bestätigen.

Beispiele für Marketing-Fallstudien wie diese sind perfekt, weil sie sehr vereinfacht und leicht anpassbar sind. Es bietet Ihnen einen Abschnitt, in dem Sie Ihr Unternehmen vorstellen und erläutern können, warum Sie Marketingforschung betreiben.

Die Vorlage leitet Sie dann an, die Art der Forschung zu beschreiben, die Sie durchführen, wie Sie bei der Marktforschung vorgegangen sind, welche Datenerfassungstechniken Sie angewandt haben und welche Erkenntnisse Sie gewonnen haben - unabhängig davon, ob es sich um bestehende oder potenzielle Kunden handelt.

5. ClickUp Benutzerforschung Plan Vorlage

Eine andere Art von kundenorientiertem Bericht, den Sie erstellen können, ist ein Nutzerforschungsbericht. ClickUp's Vorlage für einen Nutzerforschungsplan macht es Ihnen leicht, alle Ziele und Details zu definieren, die Sie in Ihrer Nutzerforschung berücksichtigen möchten.

Die Vorlage ist besonders nützlich für User Experience (UX)-Teams, die Folgendes durchführen wollen benutzer-Persona forschung, um besser zu verstehen, was die Nutzer brauchen und wie sie sich bei der Nutzung ihres Produkts verhalten, um ihnen und neuen Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

Die Vorlage beginnt mit einem " problemstellung "Hier können Sie das Problem definieren, das mit dem Nutzerforschungsbericht gelöst werden soll. Als Nächstes listen Sie die Ziele auf, die Sie erreichen wollen, und definieren dann klar den Forschungsprozess.

Diese Art von Vorlage und Bericht für eine Marketing-Fallstudie kann Ihnen zeigen, wie ein zufriedener Kunde aussieht, und Ihnen Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, künftige Kunden zu gewinnen und zu halten.

ClickUp Datenanalyse Befundvorlage

Eine weitere wichtige Studie, die Ihr Unternehmen durchführen kann, um klügere Entscheidungen zu treffen, ist die Datenanalyse. ClickUp's Vorlage für Datenanalyse-Ergebnisse macht es Ihrem Team leicht, Datenanalysen durchzuführen und sie den wichtigsten Interessengruppen klar zu präsentieren.

Auch diese Vorlage beginnt damit, dass sie die Voraussetzungen für die Studie schafft und diese erklärt, zunächst mit einer Problemstellung und dann mit der Erklärung der Bedeutung der Studie.

Als Nächstes empfiehlt die Vorlage, den Umfang und die Grenzen der Studie zu definieren, um die Erwartungen an die potenziellen Auswirkungen der Studie festzulegen. Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Analysemethoden zu beschreiben und die Datenquellen, die Sie für die Analyse verwendet haben, sowie die verwendeten statistischen Methoden anzugeben.

Abschließend können Sie Ihre Ergebnisse in klarer und prägnanter Form darstellen. Die Vorlage enthält auch Diagramme und andere werkzeuge zur Datenvisualisierung die Sie verwenden können, um die Studie ansprechender zu gestalten.

7. ClickUp-Kampagnenbericht Vorlage

ClickUp-Kampagnen-Berichtsvorlage

Diese ClickUp-Kampagnenbericht-Vorlage ist eine vorgefertigte Vorlage, die es unglaublich einfach macht, die Ergebnisse einer Werbekampagne den Beteiligten zu präsentieren.

Sie beginnt mit einem Abschnitt, in dem Ihre Strategie im Detail beschrieben wird, einschließlich der Gesamtkosten und der Gesamteinnahmen, Konversionen und Klicks, die Sie mit der Kampagne zu erzielen erwarten.

Die Vorlage für eine Marketing-Fallstudie enthält dann Diagramme und Grafiken, die Sie verwenden können, um die Leistung Ihrer Kampagnen auf jedem einzelnen Kanal, den Sie nutzen, detailliert darzustellen. Fallstudienvorlagen wie diese eignen sich hervorragend für detaillierte Informationen über potenzielle Kunden, damit Sie wissen, wie Sie Ihre Kampagnen in Zukunft besser durchführen können.

8. ClickUp Forschung Whiteboard

ClickUp Forschung Whiteboard

Machen Sie Ihr nächstes Benutzerforschungsprojekt zu einer gemeinschaftlichen, visuellen Erfahrung. Geben Sie allen Teammitgliedern die Möglichkeit, ihre Gedanken und Ergebnisse mit virtuellen Haftnotizen hinzuzufügen, indem Sie die ClickUp Forschungs-Whiteboard-Vorlage .

Dies ist eine der flexibleren Fallstudienvorlagen in dieser Liste. Mit dem Nutzerforschungstool können Sie alle zufälligen Informationen, die Ihr Team durch Interviews, Umfragen, Nutzersitzungen und andere Feedback-Methoden sammelt, ganz einfach an einem Ort zusammenführen.

Anschließend können Sie all diese Daten schnell in klare Kategorien einteilen, sodass Sie mit dieser Fallstudienvorlage auf einen Blick erkennen können, in welche Richtung Sie Ihr Projekt lenken müssen, um Ihre Kunden zufriedenzustellen.

9. Google Docs Fallstudie Vorlage von Wordstream

Über WordStream

Wenn Sie viele Fallstudien schreiben, ist es eine gute Idee, im Laufe der Zeit eine Reihe von Vorlagen auszuprobieren, um sich inspirieren zu lassen. Selbst wenn Sie festgestellt haben, dass eine Struktur für Ihre Fallstudien gut funktioniert, kann ein gelegentlicher Wechsel der Struktur Ihnen eine neue Perspektive für die Präsentation eines vorgestellten Kunden eröffnen.

Eine weitere gute Fallstudie, die Sie sich ansehen können, ist die Wordstream-Vorlage für Fallstudien. Sie hat eine ausgezeichnete Struktur und bietet vorgefertigte visuelle Hinweise, die Ihnen einige Ideen zur Auflockerung von Fallstudienbeispielen geben und sie mit Bildern und Diagrammen ansprechender machen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Ergebnisse bestimmter Kunden zu präsentieren und die Probleme der Kunden und deren Lösung darzustellen. So können Sie potenziellen Kunden deutlich zeigen, dass Sie auch ihnen helfen können.

10. Word Fallstudienbericht Vorlage by Template.net

Über Template.net

Template.net ist eine der größten Websites, wenn Sie auf der Suche nach Geschäftsvorlagen sind. Sie ist besonders beliebt bei Unternehmen, die Dokumente in Microsoft Word und Excel erstellen möchten.

Diese Fallstudienvorlage von Template.net ist spärlich, aber sie kommt direkt auf den Punkt und ist sehr gut strukturiert und leicht zu befolgen.

11. Word Case Brief Zusammenfassung Vorlage von Template.net

Über Template.net

Diese Microsoft Word-Vorlage für eine Fallstudie ist eine gute Möglichkeit, gleich zur Sache zu kommen! Sie zeichnet sich durch ein übersichtliches Layout mit klaren Überschriften und Zwischenüberschriften aus, so dass sich der Leser leicht zurechtfindet. Diese Vorlage enthält auch Platz für eine kurze Zusammenfassung der Fallstudie, die den Lesern einen Überblick verschafft, bevor sie in die Details eintauchen.

12. Word Fallstudienbericht Vorlage by Template.net

Über Template.net

Diese Microsoft Word-Vorlage für eine Fallstudie eignet sich hervorragend, um einen ausführlichen Bericht über Ihre Ergebnisse zu erstellen. Die Vorlage enthält Abschnitte für eine Zusammenfassung, Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Referenzen und Anhänge. Die Vorlage ist klar strukturiert und erleichtert das Sammeln und Präsentieren von Informationen in einer zusammenhängenden Form. Die Vorlage enthält außerdem Abschnitte für eine Einleitung, Methodik, Ergebnisse und Empfehlungen, so dass alle wesentlichen Elemente einer Fallstudie abgedeckt sind.

13. Word Fallstudie Forschung Vorlage by Template.net

Über Template.net

Diese Word-Vorlage für eine Fallstudie zeichnet sich durch ein professionelles und übersichtliches Design mit klar beschrifteten Abschnitten für die Einleitung, Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerung aus. Sie enthält auch Platz für Diagramme und Grafiken zur visuellen Darstellung der Daten.

14. Word Psychologie Fallstudie Vorlage by Template.net

Über Template.net

Psychologie-Fallstudien können komplex und detailliert sein, so dass es wichtig ist, eine gut organisierte Vorlage für die Präsentation der Informationen zu haben. Die Vorlage für eine psychologische Fallstudie ist perfekt für diese Aufgabe geeignet, da sie klare Überschriften und Unterüberschriften enthält, die den Leser durch jeden Abschnitt der Studie führen. Sie enthält auch Abschnitte, in denen die wichtigsten Punkte zusammengefasst werden und Empfehlungen auf der Grundlage der Ergebnisse gegeben werden.

15. Word Medien Fallstudie Vorlage von Template.net

Über Template.net

Diese Vorlage für eine Medien-Fallstudie von Template.net ist perfekt, um den Erfolg einer Marketing- oder Werbekampagne zu präsentieren! Sie bietet Platz für wichtige Kennzahlen wie Reichweite und Engagement und hat auch Abschnitte für die Darstellung der Herausforderungen und implementierten Lösungen. Mit ihrem klaren Design und dem übersichtlichen Layout ist diese Vorlage ideal für die Präsentation von Medien-Fallstudien für Kunden oder Interessengruppen.

Es ist einfach, ein Argument für die Verwendung von ClickUp-Fallstudienvorlagen zu finden

Menschen vertrauen anderen Menschen. Aus diesem Grund sind persönliche Empfehlungen eine der effektivsten Marketing-Taktiken. Eine Fallstudie bietet Ihrem Unternehmen genau das - eine persönliche Empfehlung von einem Kunden, dem Sie geholfen haben und der anderen sagt, dass Sie dasselbe für sie tun können.

Bei der Auswahl eines Produkts oder einer Dienstleistung werden Unternehmen immer auf die Erfahrungen anderer Organisationen achten, die ihnen ähnlich sind. Marketing-Fallstudien sind aufrichtig und doch überzeugend und zeigen deutlich, wie Sie anderen helfen, und können ein sehr wirksames Unterscheidungsmerkmal sein.

ClickUp wurde entwickelt, um Teams in jeder Branche und jeder Größe zu unterstützen. Daher ist es nur logisch, dass die Vorlagen für Fallstudien, die wir anbieten, ebenso vielfältig und anpassbar sind.

Und das Beste daran: Sie sind völlig kostenlos! Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und erhalten Sie sofortigen Zugang zu einer großen Anzahl von Vorlagen, kostenlosem Cloud-Speicher und natürlich branchenführenden Projekt- und Teammanagementfunktionen.