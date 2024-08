die 10 besten Projektbewertungsvorlagen zur Evaluierung von Projekten

"Was gemessen wird, wird auch gemanagt", schrieb Peter Drucker, einer der bekanntesten und einflussreichsten Denker und Verfasser von Managementtheorie und -praxis.

Dieses bekannte Sprichwort gilt auch für das Projektmanagement.

Laut dem Wellingtone-Jahresbericht über den Stand des Projektmanagements (2021) haben 47 % der Projektmanager, PMO-Spezialisten und Programmmanager keinen Zugang zu Echtzeit-Projekt-KPIs.

Kein Wunder also, dass 66 % der Unternehmen berichten, dass sie die meiste Zeit über nicht in der Lage sind, Projekte abzuschließen.

Eine realistische Möglichkeit, Ihre Meilensteine zu bewerten und zu überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Ziele zu erreichen, ist wichtig, um im Projektmanagement zu gewinnen. Das ist es, was ein Vorlage für die Bewertung von Projekten für Sie erledigen kann.

Aber woher wissen Sie, welche Vorlage die richtige für Sie ist?

Nutzen Sie diesen Artikel als Karte, um die 10 besten Vorlagen für die Projektbewertung zu entdecken, und wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete aus.

Was ist eine Vorlage für die Projektbewertung?

Eine Vorlage zur Projektbewertung ist ein Dokument, das zur Bewertung der Leistung und Effektivität eines Projekts verwendet wird. Sie enthält in der Regel Abschnitte zur Erfassung der wichtigsten Projektdetails, Ziele, Budgets, Zeitleisten, Leistungen, Qualität, Risiken, Probleme, Erfahrungen und Empfehlungen.

Ganz gleich, ob Sie einen Wolkenkratzer bauen oder eine neue App auf den Markt bringen, eine Vorlage zur Projektbewertung bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, zu analysieren, was gut gelaufen ist und was verbessert werden könnte, um Informationen für zukünftige Projekte zu erhalten.

Was macht eine gute Vorlage für eine Projektbewertung aus?

Hier sind die absoluten Grundvoraussetzungen für eine gute Vorlage zur Projektbewertung:

Umfangreich : Gute Vorlagen für die Projektbewertung decken alle Aspekte der Projektleistung ab und enthalten Abschnitte für Ziele, Budget, Zeitleiste, Risiken, Probleme, Qualität, Effektivität des Teams und mehr.

: Gute Vorlagen für die Projektbewertung decken alle Aspekte der Projektleistung ab und enthalten Abschnitte für Ziele, Budget, Zeitleiste, Risiken, Probleme, Qualität, Effektivität des Teams und mehr. Klare Ziele und Maßnahmen : Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, die ursprünglichen Ziele des Projekts zu erfassen und die Metriken für den Erfolg des Projekts zu definieren, um zu bewerten, ob diese Ziele erreicht wurden. Finden Sie Vorlagen, die Ihnen ein solches quantitatives Feedback auf einen Blick geben können

: Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, die ursprünglichen Ziele des Projekts zu erfassen und die Metriken für den Erfolg des Projekts zu definieren, um zu bewerten, ob diese Ziele erreicht wurden. Finden Sie Vorlagen, die Ihnen ein solches quantitatives Feedback auf einen Blick geben können Zusammenstellung des Feedbacks: Die Vorlage sollte eine Möglichkeit bieten, das Feedback der Beteiligten auf einfache Weise an einem Ort zusammenzustellen und zu analysieren

Die Vorlage sollte eine Möglichkeit bieten, das Feedback der Beteiligten auf einfache Weise an einem Ort zusammenzustellen und zu analysieren Zugänglichkeit : Eine gute Vorlage für die Projektbewertung ist benutzerfreundlich. Sie ist für echte Menschen gedacht, nicht nur für Projektmanagement-Experten. Je einfacher sie zu verwenden ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Team sie annimmt und sie zu einem Teil Ihrer Projektroutine macht.

: Eine gute Vorlage für die Projektbewertung ist benutzerfreundlich. Sie ist für echte Menschen gedacht, nicht nur für Projektmanagement-Experten. Je einfacher sie zu verwenden ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Team sie annimmt und sie zu einem Teil Ihrer Projektroutine macht. Anpassung: Projekte sind wie Schneeflocken - keine zwei sind genau gleich. Eine gute Vorlage ist keine Einheitsgröße und passt sich an Ihr Projekt an.

Projekte sind wie Schneeflocken - keine zwei sind genau gleich. Eine gute Vorlage ist keine Einheitsgröße und passt sich an Ihr Projekt an. Visuelle Berichterstellung: Visuelle Zeitleisten, Diagramme und Grafiken ermöglichen eine datengestützte Berichterstellung, die von allen Beteiligten leicht nachvollzogen werden kann

Die Auswahl einer an diesen Kriterien ausgerichteten Vorlage führt zu umsetzbaren, aufschlussreichen Projektbewertungen für eine verbesserte Projektabwicklung.

10 Vorlagen für die Projektbewertung im Jahr 2024

Unabhängig von der Größe und dem Umfang Ihres Projekts vereinfachen diese verschiedenen Vorlagen von ClickUp Nachverfolgung von Projekten und Bewertung für Sie und Ihre Teammitglieder.

1. ClickUp Vorlage für die Projektbewertung

Die ClickUp Vorlage für die Projektbewertung spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement. ClickUp's Vorlage für die Projektbewertung ist wie ein supereffizienter Assistent - er sorgt für Ordnung, erkennt potenzielle Probleme und verbesserungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass die Zusammenarbeit im Team stets auf dem neuesten Stand ist.

Diese Vorlage verfügt über eine Vielzahl anpassbarer Features, darunter:

Benutzerdefinierte Status: zur Nachverfolgung der verschiedenen Phasen Ihrer Projektbewertung

Benutzerdefinierte Felder: zum Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen, die den Projektbeteiligten Sichtbarkeit bieten

Benutzerdefinierte Ansichten: zum Aufbau Ihres ClickUp-Workflows, der Liste, Gantt-Ansicht, Workload, Kalender und mehr umfasst

Projektmanagement: zur Verbesserung der Nachverfolgung der Projektbewertung mit Tags, Warnungen zu Abhängigkeiten, E-Mails und mehr

Und das Beste daran?

All das wird übersichtlich und mit aussagekräftigen Grafiken an einem einzigen Ort präsentiert, damit Sie es schnell verstehen. 📊

Auch die Verwendung ist super einfach! Nur sechs Schritte: Einrichten, Projektziele definieren, Aufgaben aufteilen, Fortschritte überwachen, Probleme angehen und Meilensteine feiern.

2. ClickUp Bewertungsbericht Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Bewertungsberichte ermöglicht eine schnelle und effiziente Erfassung, Analyse und Kommunikation von organisierten Daten.

Möchten Sie eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung? ClickUp's Vorlage für Beurteilungsberichte ist ein entscheidender Faktor für die Erfassung von Metriken und die Bewertung der betrieblichen Effizienz.

Aber die wahre Schönheit dieser Vorlage liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie können sie zur Messung der Wirksamkeit von Mitarbeiterschulungen, zur Bewertung von Kundenfeedback oder zur Überwachung des Erfolgs verschiedener Projekte verwenden.

Ein einheitliches Format für die Dokumentation der Bewertungsdaten spart Zeit und unterstützt die logische Organisation der Informationen. Der größte Vorteil ist, dass es Ihnen hilft, Beurteilungsberichte organisationsweit zu standardisieren.

Mit Features wie Kommentarreaktionen, geschachtelten Unteraufgaben und mehreren Mitarbeitern hilft Ihnen diese ClickUp-Vorlage, Projekte zu verwalten und Bewertungen nachzuverfolgen, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen.

Um das Beste daraus zu machen, folgen Sie fünf Schritten:

Sammeln Sie Infos, einschließlich der Ziele der Beurteilung, der Aufgaben und Aktivitäten, die verwendet werden, der Kriterien für die Bewertung und der Ergebnisse der Beurteilung Verwenden SieClickUp's Tabelle Ansicht um ein Tabellenblatt zu erstellen, das die Grundlage für Ihren Beurteilungsbericht bilden wird. Fügen Sie Details wie den Titel der Beurteilung und den Namen des Beurteilers ein Fügen Sie die relevanten Daten mitBenutzerdefinierte Felder in ClickUp4. Analysieren Sie die Daten, die Sie mit demAnsicht des Boards. Suchen Sie nach Mustern, Trends und Korrelationen, um die Leistung zu bewerten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln Erstellen Sie Elemente für die Umsetzung von Änderungen mitClickUp AufgabenErstellung von Bewertungsberichten übersichtlicher zu gestalten, ist mit ClickUp schnell und einfach.

3. ClickUp Projekt Management Risiko Analyse Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement können Sie Risiken auf der Grundlage des Bedrohungsgrads schnell überprüfen und dann einen geeigneten Plan zur Minderung der Bedrohung erstellen ClickUp's Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement ist ein Muss für Projekt Teams.

Sie ermöglicht es Teams, Risiken zu erkennen, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu bestimmen und Maßnahmen zu planen, um sie zu vermeiden. Egal, ob es sich um ein großes Projekt oder eine einfache Liste mit Aufgaben handelt, diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt, egal welche Hürden auftauchen. 🕰

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Potenzielle Risiken und ihre Auswirkungen auf Ihr Projekt abzuschätzen

Ressourcen zuzuweisen und Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen

Bedrohungen nach Schweregrad zu priorisieren

Die termingerechte Durchführung von Projekten im Rahmen des Budgets zu gewährleisten

Die speziellen Features der Vorlage, wie Tags, Fälligkeitsdaten, Warnungen und Kommentare, vereinfachen die Nachverfolgung und Planung von Risiken.

Hier ist eine einfache 5-Schritte-Anleitung, um zu verhindern, dass Risiken Ihre Projekte entgleisen lassen: Listen Sie Risiken mit einem ClickUp Dokument auf, bewerten Sie ihre Wichtigkeit mit ClickUp Aufgaben, setzen Sie ClickUp Ziele für die Erstellung von Aktionsplänen, nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um Warnmeldungen zu erhalten, um Risiken im Auge zu behalten und aktualisieren Sie Ihre Risikoliste im Laufe des Projekts.

4. ClickUp Bewertung Formular Aufgabe Vorlage

Überprüfen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Vorlage für Aufgaben.

Die ClickUp Formular zur Bewertung der Aufgabe Vorlage ist eine benutzerfreundliche Vorlage für Manager, um zu überprüfen, wie gut ihre Mitglieder im Team arbeiten. Es werden einfache Fragen zu Auszeichnungen, Teamarbeit, Fähigkeiten und mehr gestellt. Sobald jemand das Formular ausgefüllt hat, wird es automatisch in eine Aufgabe in ClickUp umgewandelt. Auf diese Weise können Manager die Leistung aller Mitarbeiter an einem Ort überprüfen.

Diese Vorlage eignet sich nicht nur für Angestellte, sondern auch für alle, die an einem Projekt mitarbeiten, wie Freiberufler oder Auftragnehmer. Außerdem hilft sie Managern, die Arbeit und den Fortschritt aller Beteiligten über einen längeren Zeitraum hinweg zu dokumentieren.

5. ClickUp Projekt Notiz Vorlage

Speichern und organisieren Sie alle projektbezogenen Informationen schnell und einfach mit der ClickUp Vorlage für Projektnotizen ClickUp's Vorlage für Projekt Notizen ist wie ein super-organisiertes Notizbuch für Ihre Projekte. Es hilft Ihnen, jedes Detail des gesamten Lebenszyklus eines Projekts an einem Ort festzuhalten.

Sie können Aufgaben leicht nachverfolgen, Änderungen bearbeiten und Feedback von verschiedenen Beteiligten einholen. ClickUp macht es Ihnen leicht, relevante Mitglieder oder Gäste in Ihr Projekt oder Ihren Workspace einzuladen, um mit der Zusammenarbeit zu beginnen.

Zusätzlich zur Sicherstellung, dass jedes Mitglied des Teams den Kontext behält diese Vorlage bietet Ihnen außerdem eine einheitliche Methode zur Erfassung von Details, stellt sicher, dass nichts Wichtiges übersehen wird, und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Projekts leicht zu analysieren.

Um sie zu nutzen, sammeln Sie einfach die Infos zum Projekt in einem ClickUp Dokument, richten die Vorlage mit den Projektdetails ein, fügen Aufgaben für jedes Ziel hinzu und weisen sie den Mitgliedern des Teams zu.

Mit rechtzeitigen Benachrichtigungen über ClickUp Automatisierungen brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen, dass Sie Updates verpassen!

6. ClickUp Bewertungsbericht Vorlage

Optimieren Sie Mitarbeiterbeurteilungen mit unserer Vorlage für den Beurteilungsbericht und halten Sie alles kurz, konsistent und objektiv ClickUp's Vorlage für Evaluierungsberichte ist ein unverzichtbares tool, um ein Projekt oder einen Prozess in allen Einzelheiten zu verstehen. Diese Vorlage vereinfacht die Dokumentation und Analyse von Daten und sorgt für Genauigkeit und Transparenz bei Ihren Evaluierungen.

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt einführen oder eine Kundenbefragung durchführen, diese Vorlage hilft Ihnen herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Außerdem erleichtert sie Ihnen die Arbeit mit klaren Verbesserungsvorschlägen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Eine einheitliche und leicht nachvollziehbare Berichterstellung

Daten aus verschiedenen Beurteilungen zusammenzufassen

Ergebnisse vergleichen zwischen verschiedenen Beurteilungen

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Bewertungen mit der praktischenClickUp Featureswie Kommentarreaktionen, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und Beschreibungen der Priorität

7. ClickUp Gelernte Lektionen Vorlage

Holen Sie sich eine benutzerdefinierte Ansicht, um das Feld "Benötigte Aktion" in die Vorlage "Gelernte Lektionen" aufzunehmen oder zu entfernen

In Ihrer Projektreise, ClickUp's Vorlage für Lessons Learned im Projektmanagement ist ein praktisches tool für die Überprüfung von Projekten. Es hilft Ihnen zu reflektieren, was gut gelaufen ist und was Sie besser hätten erledigen können.

Mit diesem benutzerfreundlichen tool können Sie erfolgreiche Aspekte einfach dokumentieren, um sie zu wiederholen, Mängel zu erkennen und zu beheben und einen klaren visuellen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts zu erhalten tools zur Nachverfolgung der Leistung .

Durch die Erfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus jedem Projekt hilft diese Vorlage Ihnen und Ihrem Team, sich mit jedem Projekt zu verbessern. 💪

Die gute Nachricht? Dies ist nicht die einzige Vorlage "Gelernte Lektionen die Ihnen zur Verfügung stehen. ClickUp bietet eine Vielzahl von anpassbaren Vorlagen für die Überprüfung von Projekten , einschließlich der Rückblick auf das ClickUp Projekt Vorlage und die ClickUp 4Ls Retro Vorlage um Ihr Team für erfolgreichere Projekte zu befähigen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Visualisierung von schnellen Ergebnissen aus Ihren Projekten? Schauen Sie sich_ ClickUp's Project Summary Templates .

8. ClickUp Vorlage für Projektmanagement Review

Die Vorlage für den Projektmanagement-Review von ClickUp ermöglicht es Geschäften, den aktuellen Stand des Projekts zu bewerten und Teams bei der Entscheidung zu helfen, ob es sich lohnt, das Projekt fortzusetzen ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Reviews macht es Ihnen leicht, Feedback von den Stakeholdern einzuholen, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Ihren Projekt-Review-Prozess zu organisieren. Ganz gleich, ob Sie ein Projekt oder mehrere Projekte bearbeiten, sie stellt sicher, dass Ihre Überprüfungen gründlich und effektiv sind.

Zu den Vorteilen gehören die Verfolgung des Fortschritts, die Sicherstellung, dass Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden, die Anpassung von Projektressourcen nach Bedarf und die Bereitstellung einer vollständigen Ansicht des Projekts für alle Beteiligten. Mit benutzerdefinierten ClickUp Features ist es einfach, Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten, Zeitleisten einzusehen und an verschiedenen Aspekten des Projekts zusammenzuarbeiten.

Um die besten Ergebnisse mit dieser Vorlage zu erzielen, empfiehlt ClickUp einen vierstufigen Prozess: Setzen Sie klare Ziele, sammeln Sie Infos mit einfachen Tabellen, betrachten Sie den Projektverlauf mit benutzerdefinierten Details und planen Sie das weitere Vorgehen mit einem visuellen Diagramm.

Diese Vorlage macht Projektüberprüfungen einfach und fördert die Teamarbeit und intelligente Entscheidungsfindung, um Projekte zum Erfolg zu führen.

9. ClickUp Post-Mortem Vorlage

Öffnen Sie eine Board-Ansicht zur Visualisierung von Aufgaben mit der ClickUp Project Post-Mortem-Vorlage ClickUp's Projekt Post-Mortem Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts zu bewerten. Sie ermöglicht es Ihnen, das Feedback aller Beteiligten zu sammeln und zu untersuchen und Trends in der Projektdurchführung und -kommunikation zu analysieren. ⚠️-> 🎯->📈

Es ist für alle Projektleiter hilfreich, egal ob Sie gerade erst anfangen oder schon viel Erfahrung haben.

Und warum? Weil es Ihnen eine klare Möglichkeit gibt, Probleme, Erkenntnisse und Dinge, die Sie gelernt haben, aufzuschreiben, damit Sie und Ihr Team Probleme beheben und es beim nächsten Mal besser erledigen können.

Die ClickUp Vorlage für den Projekt-Post-Mortem hat viele nützliche Features für die retrospektive Überprüfung eines Projekts:

Benutzerdefinierte Status: zur Nachverfolgung des Fortschritts jedes Problems von der Untersuchung über den neuen Eintrag bis hin zu Gelöst und/oder Ungelöst

Benutzerdefinierte Felder: Sichtbarkeit des Projektsektors, der Ressourcen, der Kategorie und der Grundursache

Benutzerdefinierte Ansichten: Konfigurieren Sie Projektansichten nach Ihren Bedürfnissen. Wählen Sie zwischen Insight Input Formular, Pending Tasks, Status,Post Mortem-Vorlagen, Leitfaden für den Einstieg, und mehr

Projektmanagement: Verbessern Sie die Nachverfolgung von Projekten mit Kommentarreaktionen, Automatisierungen, KI und mehr

Hier sind noch einige mehr Vorlagen für die Nachbesprechung von Projekten von ClickUp um Ihre zukünftigen Projekte zu verbessern.

10. ClickUp Vorlage für das Projektprotokoll

Verwalten Sie Ihr tägliches Projektprotokoll ganz einfach, indem Sie jede Aufgabe einzeln mit der ClickUp Projektprotokoll-Vorlage verfolgen ClickUp's Vorlage für das Projektprotokoll hilft Ihnen, jeden Schritt Ihres Projekts zu dokumentieren, Aufgaben zuzuweisen und Ihren Workflow zu visualisieren - alles an einem Ort. Egal, ob Ihr Projekt groß oder klein ist, diese Vorlage sorgt für Ordnung und erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts und die Einhaltung von Terminen.

Sie verfügt über Features wie benutzerdefinierte Status und Felder sowie verschiedene Ansichten wie Liste, Gantt und Kalender. So können Sie die Vorlage benutzerdefiniert an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen. Außerdem erhalten Sie praktische projektmanagement tools wie Zeiterfassung, Kommentarreaktionen und sogar einige KI-Hilfen.

Beginnen Sie damit, Ihre Projektdetails zu sammeln und das Dokument mit dem Projektnamen und der Zeitleiste einzustellen. Fügen Sie dann Aufgaben, Meilensteine und Fristen hinzu. Aktualisieren Sie das Protokoll regelmäßig, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Geben Sie es für Ihr Team frei, um die Zusammenarbeit zu verbessern und alle auf dem Laufenden zu halten.

Das Hinzufügen dieser Vorlage zu Ihrem ClickUp-Workspace ist einfach und eine großartige Möglichkeit, das Projektmanagement zu rationalisieren. Sie soll helfen projektleiter wie Sie organisiert bleiben, effektiv mit dem Team kommunizieren und letztendlich den Erfolg des Projekts sicherstellen.

Sind Sie bereit, die ClickUp Vorlagen für die Projektbewertung zu nutzen, um Projekte erfolgreich abzuschließen?

Ein Projekt von Punkt A nach Punkt B zu bringen, scheint einfach zu sein, bis Variablen, Risiken und der Umfang des Projekts die Pläne über den Haufen werfen. Aber ein erfolgreiches Projekt IST möglich mit dem richtigen Co-Piloten - den ClickUp Vorlagen für die Projektbewertung.

Diese anpassbaren Vorlagen bringen die dringend benötigte Orientierung und Klarheit in unsichere Projekte, ob groß oder klein. Ihr strukturierter Ansatz hilft Ihnen bei der kontinuierlichen Nachverfolgung von Risiken und ermöglicht frühzeitige Kurskorrekturen, um zu verhindern, dass kleinere Probleme eskalieren. Verwaltung von Aufgaben in Echtzeit und Einblicke helfen Teams, intelligenter zusammenzuarbeiten.

Und die größte Belohnung? Nicht nur der Erfolg, sondern auch die Tatsache, dass Sie bei jedem Schritt besser werden. Strenge Projektevaluierungen bedeuten, dass jede Initiative Ihre Prozessfähigkeiten für die nächste stärkt.

Sie denken, robuste Vorlagen sind schwer zu finden? Nicht mit ClickUp! Unterschreiben und erhalten Sie Zugang zu einer ständig wachsenden Bibliothek mit über 1.000 Vorlagen aus den Bereichen aufgabenverwaltung , produkteinführungen , technische Projekte sie haben die Wahl!