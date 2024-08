10 beste Vorlagen und Beispiele für Lessons Learned in Excel und ClickUp

Die Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse ist ein wichtiger Teil des Projektmanagements, der es den Teams ermöglicht, darüber nachzudenken, was funktioniert hat und was nicht, und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Die Verwendung einer Lessons-Learned-Vorlage kann den Prozess der Erfassung und Analyse von Projekterkenntnissen überschaubarer und strukturierter machen und stellt eine wertvolle Ressource und für die Durchführung künftiger Projekte. In diesem Artikel haben wir uns 10 verschiedene Vorlagen für Lessons Learned angesehen, darunter sowohl allgemeine Vorlagen als auch solche, die für bestimmte projektmanagement-Tool s wie ClickUp . Diese Vorlagen bieten eine Reihe von Funktionen und Vorteilen, so dass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihren Projektmanagementanforderungen passt.

Was ist eine Lessons Learned Vorlage?

Eine Lessons-Learned-Vorlage ist ein leistungsfähiges Instrument für Projektmanager zur Dokumentation und Analyse der Erfolge und Misserfolge eines Projekts. Durch die Erfassung der Erkenntnisse von Teammitgliedern und die Identifizierung dessen, was gut gelaufen ist, was schief gelaufen ist und was hätte besser gemacht werden können, können Projektmanager Änderungen einführen, die die Erfolgschancen künftiger Projekte erhöhen.

Eine gute Lessons-Learned-Vorlage sollte einfach zu handhaben sein, klare Anweisungen enthalten und an eine Vielzahl von Projekten angepasst werden können. Sie sollte alle relevanten Informationen, einschließlich der Projektziele, erfassen, etappenziele , Erfolge und Misserfolge sowie eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse. Die Vorlage sollte in der Lage sein, sowohl quantitative als auch qualitative Daten zu erfassen und umsetzbare Empfehlungen zu geben für für die Planung künftiger Projekte.

Vorteile der Verwendung einer Lessons Learned-Vorlage

Die Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse ist ein wesentlicher Bestandteil des Projektmanagements. Sie bietet den Projektteams die Möglichkeit, ihre Arbeit zu reflektieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung einer Lessons-Learned-Vorlage sind:

Wertvolle Einsichten gewinnen : Eine Lessons-Learned-Vorlage hilft Ihnen, wertvolle Erkenntnisse von Teammitgliedern darüber zu gewinnen, was funktioniert hat und was nicht. Diese Erkenntnisse können verbesserungsbedürftige Bereiche aufzeigen - insbesondere wennprioritäten für künftige Projekte zu setzen.

Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten : Durch die Dokumentation der gemachten Erfahrungen können Sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und Änderungen vornehmen, die die Erfolgschancen erhöhen.

Förderung der Zusammenarbeit : Eine Vorlage für Lessons Learned ermutigtteamzusammenarbeit durch den Austausch von Erkenntnissen und die Schaffung eines Diskussionsforums über die Höhen und Tiefen des Prozesses und darüber, was man verbessern kann, zum Beispielprojektleistungen.

Verbesserung der Projektmanagementprozesse : Durch die Erfassung der aus jedem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden die Prozesse kontinuierlich verbessert, so dass Siearbeitsabläufe rationalisieren, Kosten zu senken und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Kontinuierliches Lernen sicherstellen: Dank einer Vorlage mit Lektionen, die Sie gelernt haben, kann Ihr Team kontinuierlich lernen und sich weiterentwickeln, so dass Sie in Ihrer Branche wettbewerbsfähig bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen können.

10 Lessons-Learned-Vorlagen zur Planung des zukünftigen Projekterfolgs

Wir sehen uns die Vorteile der Verwendung von Vorlagen für Lessons-Learned-Projekte genauer an und stellen Ihnen 10 der besten Vorlagen vor, die Sie für Ihre Projektmanagement-Anforderungen verwenden können. Diese Vorlagen reichen von einfachen Microsoft Word-Vorlagen bis hin zu fortgeschrittenen Projektmanagement-Tools wie ClickUp.

1. ClickUp-Projektmanagement-Vorlage für Lessons Learned (4 Ansichten)

Verbessern Sie zukünftige Projekte mit unserer Vorlage für Projektmanagement-Lessons Learned, um Erkenntnisse einfach zu organisieren und Ergebnisse zu steigern

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool, das eine Reihe von Vorlagen für verschiedene Projektmanagement-Aufgaben bietet, darunter auch Lessons Learned-Vorlagen.

Die Website ClickUp-Vorlage "Gelernte Lektionen ist eine Projektmanagement-Vorlage, die Ihnen helfen kann, Ihre Erkenntnisse aus der Arbeit an Projekten zu organisieren. Diese Vorlage bietet eine Struktur zur Dokumentation der Erfolge und Misserfolge eines Projekts sowie der gewonnenen Erkenntnisse. Mit dieser Vorlage können Sie Projektziele, Meilensteine, Erfolge und Misserfolge erfassen und Folgendes einschließen eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.

Diese Vorlage ist einfach zu handhaben und lässt sich an die Bedürfnisse jedes Projekts anpassen. Sie ist ideal für Projektmanager, die sicherstellen wollen, dass sie aus ihren Erfahrungen lernen und dieselben Fehler bei zukünftigen Projekten vermeiden können. Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Lessons Learned im Projektmanagement: Überprüfung in der Board-Ansicht

Nutzen Sie die Board-Ansicht in der ClickUp Projektmanagement Lessons Learned-Vorlage, um die Erkenntnisse aus Ihrem letzten Projekt zu überprüfen, zu dokumentieren, zu verfolgen und zu organisieren

Dies ist die gleiche ClickUp-Vorlage wie die erste, aber es gibt eine zusätzliche Board-Ansicht, die Sie verwenden können, die speziell dafür gedacht ist, zu überprüfen, was Sie - nun ja - gelernt haben. Praktisch, nicht wahr?

Diese Vorlage bietet eine Struktur, um die Erfolge und Misserfolge eines Projekts zu dokumentieren und enthält eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse. Mit dieser Vorlage können Sie Folgendes erfassen projektziele , Meilensteine, Erfolge und Misserfolge sowie eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse. Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Lessons Learned für Projektmanager: Benötigt Aktionsansicht

Holen Sie sich eine benutzerdefinierte Ansicht, um das Feld "Aktion erforderlich" in die Lessons Learned-Vorlage aufzunehmen oder zu entfernen

Auch hier kann dieselbe Vorlage für die Lessons Learned-Vorlage verwendet werden, aber diese spezielle Version verfügt über eine benutzerdefinierte Ansicht zum Entfernen oder Hervorheben dessen, was für die weitere Bearbeitung eine Aktion erfordert. Je nach Art des Projekts, das Sie überprüfen, können Sie alle aktionspunkte und die Listenansicht eher wie ein Protokoll als eine Aufgabenliste funktionieren lassen.

Diese Vorlage wurde so konzipiert, dass sie einfach zu verwenden und an die Bedürfnisse eines jeden Projekts anzupassen ist. Sie ist ideal für Projektmanager, die aus ihren Erfahrungen lernen und dieselben Fehler bei zukünftigen Projekten vermeiden wollen. Diese Vorlage herunterladen

ClickUp-Projektmanagement-Vorlage für Lessons Learned: Ansicht Feedback-Formular

Verwenden Sie die Formularansicht in der Lessons Learned-Vorlage, um Projektfeedback zu sammeln, zu analysieren und zu organisieren

Die ClickUp Lessons Learned Feedback-Formularvorlage ähnelt der ersten Vorlage, aber statt einer Dokument- oder Listenansicht ist sie als ClickUp-Formular für Projektbeteiligte, um Feedback zum Projekt zu geben.

Das gesammelte Feedback dient dann als Grundlage für den Lessons Learned-Prozess, der für den künftigen Projekterfolg entscheidend ist. Die Vorteile von dieser Vorlage ist das Sammeln von wertvollem Feedback und Erkenntnisse zu sammeln, Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und sicherzustellen, dass der Lessons Learned-Prozess eingeleitet wird. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Projektüberprüfungsbericht Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage als Überprüfungsdokument, um den Projektfortschritt, die Qualität des Managements und der Kontrollen, die gewonnenen Erkenntnisse und die besten Praktiken zu bewerten

Die ClickUp-Projektübersichtsvorlage ist ein umfassender Bericht, in dem untersucht wird, wie ein Projekt durchgeführt wurde.

Er berücksichtigt die gewonnenen Erkenntnisse, die angewandten Best Practices, das Abschneiden bei einem Audit und die Frage, ob das Projekt angemessenes Programm-Management t und Kontrollen. Zu den Vorteilen der Verwendung dieser Vorlage gehören das Sammeln wertvoller Rückmeldungen und Erkenntnisse, das Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten und die Gewährleistung eines besseren Managements künftiger Projekte.

Ein Projektmanager kann einen Bericht auf der ende des Projekts um zu bewerten, wie das Projekt durchgeführt wurde, und um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln. Der Bericht kann dann verwendet werden, um Änderungen an zukünftigen Projektprozessen vorzunehmen und sicherzustellen, dass Fehler nicht wiederholt werden. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Projektrückblick Vorlage

Diese Vorlage für einen Projektrückblick bewertet den Gesamterfolg oder -misserfolg des Projekts und zeigt gleichzeitig Verbesserungen auf, um zukünftige Fehler zu vermeiden

Die ClickUp Projekt Rückblick Vorlage ist ein Verfahren zur Bewertung, ob ein Projekt ein Erfolg oder ein Misserfolg war, und zur Bestimmung, was in Zukunft getan werden kann, um Misserfolge zu vermeiden.

Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehört es, festzustellen, was gut gelaufen ist und was verbessert werden kann, und sicherzustellen, dass künftige Projekte besser gemanagt werden. Ein Projektmanager kann einen retrospektiven Bericht erstellen am Ende des Projekts, um zu bewerten, wie das Projekt durchgeführt wurde, und um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln.

Der Bericht kann dann verwendet werden, um Änderungen an zukünftigen Projektprozessen vorzunehmen und sicherzustellen, dass Fehler nicht wiederholt werden. Jeder, der ein Projekt leitet, sollte diese Vorlage verwenden. Auf diese Weise lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die zur Verbesserung künftiger Projekte genutzt werden können.

Bonus: Retrospektive Tools ! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp 4Ls Retro Vorlage

Beleben Sie die Retros Ihres Teams mit unserer kreativen Doc-Vorlage, um die Teammitglieder zu ermutigen, sich tiefer mit ihren Projekten auseinanderzusetzen

Die 4Ls-Retro-Vorlage ist eine hervorragende Möglichkeit, die Retrospektiven Ihres Projektteams aufzupeppen. Diese kreatives Dokument vorlage ermöglicht es Ihren Teammitgliedern, ihre Projektmitschnitte zu vertiefen.

Insbesondere die ClickUp 4Ls Retro-Vorlage basiert auf den vier Ls: Liked, Learned, Lacked, und Longed For. Indem Sie das Feedback nach diesen vier Elementen kategorisieren, können Ihre Teammitglieder ihre Gedanken und Gefühle zu einem Projekt leichter mitteilen.

Diese Vorlage ist ideal für Projektmanager, Teamleiter und alle, die im Projektmanagement tätig sind und ihre Arbeit verbessern wollen teamzusammenarbeit in Echtzeit und umsetzbares Feedback von ihrem Team zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp-Projektmanagement-Review-Vorlage

Das Project Management Review Template von ClickUp ermöglicht es Unternehmen, den aktuellen Stand des Projekts zu bewerten und Teams dabei zu helfen, festzustellen, ob es sich lohnt, das Projekt fortzusetzen

Die ClickUp-Projektmanagement-Review-Vorlage ist ein nützliches Dokument, um festzustellen, ob es sich lohnt, ein Projekt fortzusetzen oder nicht.

Es gibt Aufschluss darüber, ob das Projekt die erwarteten Ergebnisse für die Organisation erbringt, und bietet Ihrem Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, Feedback über den Verlauf und den Erfolg eines Projekts zu erhalten. In dem Bericht wird untersucht, wie ein Projekt durchgeführt wurde, welche Lehren daraus gezogen wurden, welche bewährten Verfahren angewandt wurden und ob das Projekt angemessen war programm-Management und Kontrollen.

Diese Vorlage ist ideal für Projektmanager, Teamleiter und alle am Projektmanagement Beteiligten, die Erkenntnisse und Feedback zu einem abgeschlossenen Projekt sammeln möchten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Jahresrückblick Vorlage

Mit der ClickUp Jahresrückblick-Vorlage können Sie einen Rückblick auf das vergangene Jahr erstellen und Ihre Erfolge feiern

Vorausschauende Planung ist entscheidend, um Ihre organisatorischen Fähigkeiten zu verbessern und die Konzentration auf Ihre Ziele aufrechtzuerhalten. Die Bedeutung der Reflexion vergangener Leistungen sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden - sie bietet Einblicke in Ihr Wachstum und dient als solide Grundlage für die Entwicklung künftiger Strategien. Die ClickUp-Vorlage für den Jahresrückblick ermöglicht es Ihnen, Ihre Fortschritte zu betrachten, Ihre Effizienz zu überprüfen und dieses Wissen als Motivation zu nutzen, um neue Ziele zu setzen und diese mit unerbittlicher Entschlossenheit zu verfolgen. 🚗 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Monatlicher Geschäftsstatusbericht Vorlage

Monatlicher Statusbericht Vorlage von ClickUp

Ein monatlicher Statusbericht ist ein wichtiges Dokument, das die Vorgesetzten über die Pläne und Maßnahmen der an einem bestimmten Projekt beteiligten Teammitglieder auf dem Laufenden halten soll. Dieses Dokument erweist sich als nützliche Ressource für die jährliche Leistungsbeurteilung.

Für den Erfolg Ihres Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich über die Fortschritte Ihres Unternehmens im Klaren sind. Damit Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren, brauchen Sie eine Methode, mit der Sie Ihre Fortschritte zeitnah und präzise messen können. Hier kommt ein praktisches Instrument wie das ClickUp Vorlage für den monatlichen Geschäftsstatusbericht wird von unschätzbarem Wert!

Mit dieser Vorlage können Sie und Ihr Team:

Leistungsindikatoren mühelos verfolgen und veranschaulichen

Den Fortschritt aller Projekte übersichtlich und aktuell verfolgen

Potenziellen Problemen durch schnelle Identifizierung zuvorkommen Diese Vorlage herunterladen ### 8. Projekt-Tracker-Vorlage für zukünftige Projekte von ClickUp

Projektverfolgungsvorlage von ClickUp

ClickUp's Projekt-Tracker-Vorlage ist ein unschätzbares Werkzeug, um die im Laufe eines Projekts gewonnenen Erkenntnisse zu erfassen und zu nutzen.

Es dient als Plattform für die Dokumentation wichtiger Erkenntnisse und Einsichten, die während des Projekts gewonnen wurden. Dabei kann es sich um erfolgreiche Strategien, verbesserungswürdige Bereiche oder Prozesse handeln, die für künftige Unternehmungen verfeinert werden müssen.

Die Vorlage erleichtert auch die Verfolgung des Projektfortschritts und hilft dabei, Fehler oder Erfolge zu erkennen, die in künftige Maßnahmen einfließen können! Diese Vorlage herunterladen

9. Stakeholder Map Excel Lessons Learned Vorlage

Über Stakeholdermap.com

Die Stakeholdermap Excel-Vorlage für Lessons Learned ist eine ideale Option für Projektmanager, die einen strukturierten Ansatz für die Dokumentation ihrer Lessons Learned wünschen.

Diese Vorlage bietet ein Tabellenformat für eine einfache dateneingabe und Analyse, die es Ihnen ermöglicht, wesentliche Projektdetails und die von den Teammitgliedern gewonnenen Erkenntnisse zu erfassen. Sie können die Excel-Vorlage "Lessons Learned" verwenden, um Projektziele, Risiken, Probleme, Annahmen und Entscheidungen zu erfassen.

Die Lessons Learned-Vorlage eignet sich für Projektmanager, Teammitglieder und andere Beteiligte, die Lessons Learned aus einem Projekt in einem strukturierten und einheitlichen Format erfassen möchten. Diese Vorlage herunterladen

10. Project Management Institute Lessons Learned Excel Vorlage

Über das Project Management Institute

Die Lessons Learned-Vorlage des Project Management Institute ist eine weitere Option für Projektmanager, die einen gründlicheren Ansatz für die Dokumentation ihrer Lessons Learned bevorzugen.

Wenn Sie aus Ihrer Software lernen wollen entwicklungsprojekt die PMI-Vorlage für Tabellenkalkulationen hilft Ihnen, positive und negative Ergebnisse eines kürzlich durchgeführten Projekts zu sammeln und weiterzugeben. Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, Ihre aktuellen und zukünftigen Projekte mit Hilfe von Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team zu verbessern.

Schließlich eignet sich die Vorlage auch für diejenigen, die die Informationen nach einem wichtigen Meilenstein besprechen möchten, um weitere Erkenntnisse für ein erfolgreicheres Ergebnis in Ihrem nächsten Projekt zu gewinnen. Diese Vorlage herunterladen

Lessons Learned Beispiel im Projektmanagement

Im Projektmanagement ist die Erfassung der gewonnenen Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung für die kontinuierliche Verbesserung und den künftigen Projekterfolg. Dieser Prozess umfasst in der Regel fünf wichtige Schritte: Identifizierung, Dokumentation, Analyse, Speicherung und Abruf.

Hier ein Beispiel für einen Lessons Learned-Prozess für eine neu eingeführte Softwareanwendung, bei der es aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme zu erheblichen Verzögerungen kam:

Identifizierung: Das Projektteam hält gegen Ende des Projekts eine Lessons Learned-Sitzung ab, in der es sich auf die Ermittlung der Erfolge und Misserfolge des Projekts konzentriert. Es wird festgestellt, dass die unklare Kommunikation zwischen dem Entwicklungs- und dem Testteam zu wiederholten Fehlern geführt hat und dass diese Kommunikationsprobleme einer der Hauptgründe für die Verzögerung waren. Dokumentation: Das Team dokumentiert diese Erkenntnisse in einem Lessons Learned-Dokument, in dem die Kommunikationsprobleme, ihre Auswirkungen auf das Projekt und ihre künftige Vermeidung ausführlich beschrieben werden. Analyse: Das Team analysiert das Problem weiter und stellt fest, dass das Fehlen einer zentralen Kommunikationsplattform ein kritischer Faktor war. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Verwendung eines speziellen Projektkommunikationswerkzeug dieses Problem hätte entschärfen können. Aufbewahrung: Diese analysierten Lektionen werden dann für zukünftige Referenzen gespeichert. Der Projektleiter stellt sicher, dass diese Erkenntnisse allen relevanten Beteiligten zugänglich sind, um ähnliche Fehler in zukünftigen Projekten zu vermeiden. Abrufen: Bei der Planung des nächsten Projekts ruft der Projektleiter diese Erkenntnisse ab. Er setzt von Anfang an ein spezielles Kommunikationsinstrument ein, um eine klare und wirksame Kommunikation zwischen allen beteiligten Teams zu gewährleisten und so die aus dem vorangegangenen Projekt gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden.

Machen Sie nicht die gleichen Fehler, indem Sie Ihre Lessons Learned aufzeichnen

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Word-Vorlage oder ein komplexeres Tool mit fortgeschrittenen Funktionen suchen, es gibt eine Vorlage für Lessons Learned, die Ihnen hilft, die Erkenntnisse aus jedem Projekt zu erfassen, zu analysieren und anzuwenden.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine Vorlage für Lessons Learned auszuprobieren, empfehlen wir Ihnen, mit der ClickUp Lessons Learned Vorlage. Sie können die Vorlage von der ClickUp Vorlagen-Center zusammen mit anderen Projektmanagement-Vorlagen, die Ihnen helfen können, Ihre projektdokumentation , zeitleisten , Rückblicke und mehr.

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine allgemeine Vorlage oder eine für Ihr Projektmanagement-Tool spezifische Vorlage entscheiden, sollten Sie Ihr Team und Ihre Stakeholder aktiv in den Prozess einbeziehen, eine Vielzahl von Datenquellen nutzen, offen für Feedback sein, Ihre Erfahrungen weitergeben und kontinuierlich verbessern ihre Prozesse und Arbeitsabläufe.

Denken Sie daran, dass das Ziel eines Lessons-Learned-Prozesses nicht nur darin besteht, zu dokumentieren, was schief gelaufen ist, sondern aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen und Ihre Projektleistung für künftige Erfolge zu optimieren.