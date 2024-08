10 kostenlose Vorlagen für das Programmmanagement mit Plänen & Prozessen

Die Verwaltung von Programmen erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit, wenn es um Kommunikation, Planung und Ausführung geht. Sie sind zwar ein Rockstar und können es alleine schaffen, aber Unterstützung in Form von Vorlagen wird Ihnen helfen zeit zu sparen und Aufwand, so dass Sie sich auf den Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren können - und weniger auf Aufgaben, die automatisiert werden können.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Programmmanagement-Vorlagen effizienter arbeiten können und worauf Sie bei diesen Tools achten sollten. Außerdem stellen wir Ihnen einige unserer Lieblingsvorlagen für Programmmanagementpläne vor, die Ihnen den Einstieg erleichtern. 🌻

Beginnen wir damit, Ihr Projektmanagement zu vereinfachen, ja?

Was ist eine Programmmanagement-Vorlage? Programm-Management ähnelt dem Projektmanagement, mit einigen wichtigen Unterschieden. Beim Projektmanagement konzentriert man sich auf die Produktion kleinerer

ergebnisse von einem bestimmten Projekt. Im Programmmanagement haben Sie es mit Dutzenden von miteinander verbundenen und komplexen Projekten zu tun, die ein größeres System bilden.

Das Ziel eines Programmmanagementplans ist es, die Organisation oder das Unternehmen über mehrere Wege zu unterstützen. Diese Aufgaben erfordern ein höheres Maß an Führung, Koordination und Kommunikation.

Das ist der Grund programm-Management-Tools wie z. B. Schablonen, zum Einsatz kommen. Eine Programmverwaltungsvorlage ist ein Werkzeug, das die verschiedenen Schritte der Verwaltung zusammenhängender Projekte vereinfacht. Sie können Ihnen helfen, individuelle projektplan s, ermitteln Projektabhängigkeiten und erstellen Fahrpläne für die Projektplanung.

Einige Vorlagen können Ihnen auch helfen, den Programmprozess zu verfolgen, Programmvorschläge zu entwerfen und Audits bestehender Verfahren durchzuführen. ✅

Was macht eine gute Programmmanagement-Vorlage aus?

Sind Sie bereit, eine Vorlage für das Programmmanagement zu verwenden, um Ihre Prozessplanung zu vereinfachen?

Hier erfahren Sie, was eine gute Vorlage für das Programmmanagement ausmacht:

Übersicht und Projektumfang Sichtbarkeit: Ein wichtiger Aspekt des Programmmanagements ist die Kenntnis des Endziels. Suchen Sie nach Vorlagen, in denen Sie den Programmplan und die Hauptziele skizzieren können

Projektumfang Sichtbarkeit: Ein wichtiger Aspekt des Programmmanagements ist die Kenntnis des Endziels. Suchen Sie nach Vorlagen, in denen Sie den Programmplan und die Hauptziele skizzieren können Tools zur Identifizierung von Schlüsselelementen und Abhängigkeiten: Das Programmmanagement hängt stark von der Identifizierung potenzieller Einschränkungen ab. Halten Sie Ausschau nach Vorlagen, die Funktionen für die Organisationsstruktur und Fahrpläne bieten, um das Programm im Zeitplan zu halten

Das Programmmanagement hängt stark von der Identifizierung potenzieller Einschränkungen ab. Halten Sie Ausschau nach Vorlagen, die Funktionen für die Organisationsstruktur und Fahrpläne bieten, um das Programm im Zeitplan zu halten Zeitplan-Funktionalität : Programme bestehen aus verschiedenen Projekten mit Fälligkeitsterminen für die zu erbringenden Leistungen. Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt mit einer Vorlage zur Erstellung einer Zeitleiste und eines Zeitrahmens für die Programmziele

: Programme bestehen aus verschiedenen Projekten mit Fälligkeitsterminen für die zu erbringenden Leistungen. Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt mit einer Vorlage zur Erstellung einer Zeitleiste und eines Zeitrahmens für die Programmziele Unterstützung der Zusammenarbeit: Um ein erfolgreicher Programmmanager zu sein, müssen Sie mit mehreren Projekten jonglieren, manchmal sogar abteilungsübergreifend. Eine gute Vorlage ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Interessengruppen - egal, ob es sich umprojektmanagementsoftware projektplan-Tools

Um ein erfolgreicher Programmmanager zu sein, müssen Sie mit mehreren Projekten jonglieren, manchmal sogar abteilungsübergreifend. Eine gute Vorlage ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Interessengruppen - egal, ob es sich umprojektmanagementsoftware projektplan-Tools Anpassbare Dashboards: Personalisierte Ansichten bieten Einblick in bestimmte Programmschritte, erleichtern die Prozessverfolgung und ermöglichen die Kontrolle von Berechtigungen in verschiedenen Phasen des Programmmanagementplans

Verfolgen und Überwachen von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

10 Vorlagen für das Programm-Management im Jahr 2024

Mit Vorlagen für das Programmmanagement können Sie Zeit sparen, ganz gleich, ob Sie den Umfang mehrerer Projekte festlegen oder nach Möglichkeiten zur Rationalisierung Ihrer Prozesse suchen. Es gibt eine große Auswahl an Vorlagen, aus der Sie die richtige für Ihre Bedürfnisse auswählen können.

Von Vorlagen, die Ihnen bei der Verfolgung von Arbeitsabläufen helfen, bis hin zu solchen, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre bestehenden Prozesse zu analysieren, gibt es einen Weg, um Ihre schneller arbeiten und effektiver. Und mit tools zur Prozessverbesserung und werkzeuge zur Prozessabbildung können Sie Roadmaps für Programme erstellen und den Fortschritt vom Start bis zum Abschluss verfolgen.

Hier ist eine Liste mit unseren 10 Lieblingsvorlagen, die Sie sofort verwenden können. ✨

1. ClickUp Programm-Management-Vorlage

Nutzen Sie ClickUp's Program Management Template, um einen Überblick über alle Ihre Projekte und deren Fortschritt zu erhalten ClickUp's Programm-Management-Vorlage macht es einfach, mehrere Projekte und ihre Beziehung zu einem größeren Programmziel zu verfolgen. Erstellen Sie schnell Ordner für verschiedene Projekte und weisen Sie Aufgaben, Fristen und Meilensteine für jedes Projekt in der projekt-Zeitleiste .

Erstellen Sie Problem- und Risikoübersichten, um potenzielle Hindernisse zu erkennen und Probleme zu lösen, sobald sie auftreten, damit das Programm nicht entgleist und Sie den Überblick behalten projektleistungen mit dieser Gantt-Diagramm-Vorlage und verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Ihren Projektfortschritt.

Wechseln Sie in dieser Projektplanvorlage in die Vorstandsansicht, um aus der Vogelperspektive zu sehen, was bereits abgeschlossen wurde, was in Arbeit ist und was als nächstes ansteht. ✍️

2. ClickUp Programm Statusbericht Vorlage

Diese farbcodierte ClickUp-Vorlage zeigt Ihnen den Status Ihres Budgets, des Zeitplans und der Projektqualität

Mit ClickUp's Vorlage für den Programmstatusbericht war es noch nie so einfach, über den aktuellen Stand des Programms und einzelner Projekte zu informieren. Erstellen Sie einen Überblick über das Programm in einem visuell ansprechenden Layout mit Diagrammen, Grafiken und Tabellen, die die wichtigsten Informationen hervorheben.

Füllen Sie den Abschnitt "Programmstatus" aus, um den Status der einzelnen Projekte zu ermitteln, aus denen sich das Gesamtprogramm zusammensetzt. Färben Sie Projekte, die auf dem richtigen Weg sind, grün ein, verwenden Sie Gelb, um Projekte mit Problemen zu kennzeichnen, und markieren Sie Projekte, die sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen, um wieder in den Zeitplan zu kommen, rot.

Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm, um den gesamten Programmplan zu visualisieren, und verwenden Sie Diagramme, um Folgendes zu erkennen projektkontrollen und Ressourcenzuweisung. Ein Programmmanager kann auch tiefer in die Projektrisiken eintauchen, indem er eine Tabelle erstellt, in der die identifizierten Probleme und aktionspunkte .

3. ClickUp Programm Tracker Vorlage

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Projekte und Zeitpläne für Teammitglieder mit ClickUp's Program Tracker Template

Ein schwieriger Aspekt des Programm-Managements ist es, den Überblick über alles zu behalten, was vor sich geht. Bei mehreren laufenden Projekten und verschiedenen Teammitgliedern kann es leicht passieren, dass Dinge durch die Maschen fallen. Nicht mehr, dank der Programm-Tracker-Vorlage von ClickUp .

Diese Vorlage für einen Zeitplan bietet einen Überblick über die einzelnen Projekte und gibt gleichzeitig deren Priorität an.

Ein Programmmanager kann die verschiedenen Ansichten nutzen, um die Projektzeitpläne für jede Abteilung zu bestimmen und die Arbeitskapazität der einzelnen Teammitglieder hervorzuheben. Beginnen Sie mit der Definition des Programms in der Ansicht Projektliste.

Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie sie den verschiedenen Projektteammitgliedern zu, und fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, die zur Erstellung einer Zeitleiste für jedes Projekt verwendet werden können. Gruppieren Sie in der Ansicht Zeitleiste Ihre Aktivitäten nach Abteilungen und filtern Sie auf der Grundlage von projektphase um den Programmfortschritt zu verfolgen.

Verwenden Sie die Ansicht Arbeitsbelastung, um zu sehen, wie die Arbeit zwischen den Mitarbeitern aufgeteilt ist. Verwenden Sie diese Informationen aus dem Projektstrukturplan, um Aufgaben neu zuzuordnen, die Arbeitslast neu zu verteilen und den Zeitplan anzupassen, damit das Programm nicht aus dem Ruder läuft erfolgskurs zu halten . 🙌

4. ClickUp Programm Zusammenfassung Vorlage

Halten Sie Ihr Team über die wichtigsten Details auf dem Laufenden, ohne ein längeres Dokument lesen zu müssen

Benötigen Sie eine Möglichkeit, schnelle Programm-Updates und eine prägnante Zusammenfassung bereitzustellen? Wenden Sie sich an die Vorlage für Programmzusammenfassung von ClickUp . Verwenden Sie diese einseitige vorlage für einen Fortschrittsbericht um vielbeschäftigten Stakeholdern oder Teammitgliedern einen Einblick in den Projektstatus zu geben, ohne dass sie endlose Seiten eines Berichts lesen müssen.

Enthalten Sie Informationen wie einen allgemeinen Überblick über den Fortschritt, eine kurze Erwähnung von Problemen und deren Lösungsvorschlägen sowie Hinweise auf die nächsten Schritte.

5. ClickUp Programmvorschlag Vorlage

Stellen Sie Genehmigungsanträge für Projekte, die Ihre Programmziele unterstützen, mit der ClickUp-Vorlage für Programmvorschläge

Beim Programmmanagement geht es nicht nur darum, den Fortschritt von miteinander verknüpften Projekten zu verfolgen und zu verwalten. Ein wichtiger Aspekt des Programmmanagements ist die Identifizierung neuer Projekte und Programme, die die wichtigsten Projektziele der Organisation unterstützen können.

Dies macht es für einen Programmmanager einfach, der oberen Führungsebene Ideen vorzuschlagen mit ClickUp's Vorlage für Programmvorschläge .

Beginnen Sie damit, die grundlegenden Details Ihres Vorschlags auszufüllen, z. B. die Programmbeschreibung zusammen mit den vorgeschlagenen Zielen, der Methodik, dem Layout und dem Budget.

Mit einer optisch ansprechenden Oberfläche und prägnanten Details wird das Projektmanagementbüro (PMO) sicher auf "Genehmigen" klicken! 🤩

6. ClickUp Programm Charta Vorlage

Skizzieren Sie den Umfang und die Ziele der Arbeit Ihrer Abteilung mit der ClickUp Programm-Charta-Vorlage

Eine weitere gute Möglichkeit, einen schnellen Überblick über das Programm zu geben, ist die Verwendung von ClickUp's Programm Charta Vorlage . Verwenden Sie diese Vorlage für eine Projektplanungscharta, um den Projektmanagementplan während des gesamten Projektlebenszyklus zu skizzieren.

Beginnen Sie mit der Festlegung der Programmorganisation, einschließlich des Titels des Programms, der kommunikationsplan und den Projektzeitplan mit Start- und Endterminen. Auf dieser Grundlage können die Projektmanager dann die einzelnen Teammitglieder, die eine Rolle im Programm und bei den Zielen spielen, genauer unter die Lupe nehmen.

Mit dieser kostenlosen Projektmanagement-Vorlage können Sie die Kennzahlen, die Sie zur Bestimmung des Projekterfolgs verwenden werden, den Arbeitsumfang sowie alle Initiativen und Aktionspläne umreißen.

Bewahren Sie diesen Ordner an einem leicht zugänglichen Ort in Ihrem ClickUp Workspace auf. Auf diese Weise kann ein Projekt manager oder Ihre Mitarbeiter und Stakeholder können sich bei der Durchführung des Programms darauf beziehen und so sicherstellen, dass sie die Ziele und Meilensteine, die sie erreichen sollten, im Auge behalten.

**Vereinfachen Sie Ihr Programmmanagement mit

**AI-Projektmanagement

!

7. ClickUp Programm-Inkrement Board Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Program Increment Board, um eine visuelle Zeitleiste zu erstellen und Arbeitsabläufe abzubilden

Programminkremente legen einen Zeitplan und Ziele für agile Teams fest, die Teil eines größeren Agile Release Train sind. Verwenden Sie ClickUp's Programm-Inkrement-Board-Vorlage wenn Sie diesen wichtigen Planungsschritt automatisieren möchten.

Die Whiteboard-Ansicht ist für die Zusammenarbeit konzipiert, so dass ein Projektmanager sie nutzen kann, um das Team beim Brainstorming zu unterstützen und die Ideen aller Beteiligten während des Prozesses zu verfolgen.

Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Programmplanungsphasen und bestimmen Sie dann die Mitglieder des Programmteams. Weisen Sie den verschiedenen Teammitgliedern und Abteilungen je nach Verfügbarkeit Kapazität und Belastung zu, um Arbeitsabläufe zu verfolgen.

Als Nächstes fügen Sie der Aufgabenliste Meilensteine und Aktivitäten hinzu, um zu veranschaulichen, wofür jeder verantwortlich ist. 🛠️

8. ClickUp Audit-Programm Vorlage

Erfüllen Sie die Unternehmensstandards, indem Sie die Auditprogramm-Vorlage von ClickUp verwenden, um Vermögenswerte zu verfolgen

Erleichtern Sie Ihrem Auditteam das Leben mit einer Vorlage für einen Programmmanagementplan, der sich auf das Ressourcenmanagement konzentriert. Mit ClickUp's Audit-Programm-Vorlage verfolgen Sie das Anlagevermögen, um sicherzustellen, dass Sie die Unternehmensstandards einhalten.

Verwenden Sie die Übersichtsansicht, um die Hauptziele des Auditprogramms in der Projektmanagementvorlage zu skizzieren.

Anschließend können Sie in der Ansicht "Nach Verfahren" sehen, wo sich jedes Element im Auditprozess befindet. Wechseln Sie zur Ansicht Audit Findings Board, um die Aufgaben nach ihrer Auditbewertung zu sortieren.

Wenn Sie bereit sind, eine Aufgabenliste für einen Aktionsplan zu erstellen, wechseln Sie in die Ansicht Liste der zu erledigenden Aufgaben, um eine schnelle Echtzeit-Aufschlüsselung aller zu erledigenden Aufgaben zu erhalten. Die Board-Ansicht macht es einfach, alle Projekte in einer Ansicht zu verfolgen, so dass Sie den ultimativen Projektplan für Ihren Prüfungsprozess erstellen können.

9. ClickUp Effiziente Prozesse Vorlage

Steigern Sie die Produktivität und verfolgen Sie alle Programmaktivitäten mit ClickUp's Efficient Processes Template

Als Programmmanager müssen Sie effizient und anpassungsfähig sein, um den Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumgebung gerecht zu werden. ClickUp's Vorlage für Effiziente Prozesse wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und die Prozesse des Programmmanagementplans zu optimieren.

Von der Durchführung von Analysen bis zur Erstellung von Maßnahmen punkte für das Änderungsmanagement macht diese Vorlage Sie zu einer effektiveren Führungskraft.

Um zu beginnen, skizzieren Sie alle Prozessaktivitäten, die optimiert werden müssen. Verwenden Sie die Listenansicht der Prozessübersicht, um Aufgaben für jeden einzelnen Prozess zu erstellen. Füllen Sie die benutzerdefinierten Felder der Projektmanagement-Vorlage aus, einschließlich der Prozessbeschreibung, des Aufwandsniveaus, der Rolle und der Fristen.

Für Prozesse, die zusätzliche Arbeit erfordern, erstellen Sie Unteraufgaben, um sie in leichter zu verwaltende Aufgaben in der Projektmanagement-Vorlage aufzuteilen.

In der Gantt-Diagramm-Ansicht werden alle Ihre Einträge schnell in einem Diagramm dargestellt, um den Projektplan zu visualisieren. In dieser Ansicht werden auch Abhängigkeiten hervorgehoben, so dass Sie mögliche Hindernisse oder Bereiche, in denen das Programm in verschiedenen Projektphasen stecken bleibt, erkennen können.

Möchten Sie beim Brainstorming von Planungsprozessen zusammenarbeiten? Wechseln Sie zur Whiteboard-Ansicht des SIPOC-Diagramms. Wenn Sie ein visueller Mensch sind, verwenden Sie die Whiteboard-Ansicht "Prozesskarte", um Ihre Prozessabbildung in Bildern darzustellen. 🗺️

10. ClickUp Prozess-Audit-Vorlage

Überprüfen und analysieren Sie die Effektivität Ihrer Systeme mit dem Process Audit Template von ClickUp

Analysieren und verbessern Sie Ihre Prozesse mit ClickUp's Prozess-Audit-Vorlage . Basierend auf dem Methodik für weiche Software die Vorlage konzentriert sich auf Systeme und realistisches Denken bei der Durchführung eines Audits. Ein benutzerdefiniertes Feld für Dateien ermöglicht das Hochladen von Projektdokumenten und Tabellenkalkulationen zur Unterstützung Ihrer Untersuchungen und Ergebnisse.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Prozesse komplett zu überarbeiten, oder bauen Sie sie in Ihr Auditsystem ein, um regelmäßige Aktualisierungen und Überprüfungen von Verfahren durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie optimiert sind. Die Projektmanagement-Vorlage umfasst fünf Registerkarten, von denen jede dazu dient, einen Einblick in Ihre Prozesse zu geben und aufzuzeigen, wie sie verbessert werden können und welche Maßnahmen zur Durchführung dieser Änderungen erforderlich sind.

Auf der Registerkarte Modellkonzeption erstellen Sie einen Rahmen für den Auditprozess. Hier können Sie Aufgaben hinzufügen, z. B. eine, um den bestehenden Prozess zu skizzieren, Lücken zu identifizieren, einen Vorschlag für Änderungen zu erstellen und Modelle mit realen Situationen in Ihrem Projektplan zu vergleichen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Auf der Registerkarte "Prozessanalyse" können Sie die Details Ihres bestehenden Prozesses genauer unter die Lupe nehmen. Dazu gehören die Sichtbarkeit Ihrer Prozesse für die Teammitglieder, die erforderlichen Ressourcen und die Überwachungsverfahren.

Wechseln Sie zur Registerkarte CATWOE-Analyse, um mithilfe des Problemlösungsrahmens Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre Prozesse zu ermitteln. CATWOE steht für Clients, Actors, Worldview, Owners und Environment.

Durch die Bewertung jedes dieser Faktoren können Sie Programmziele und Prozesse entwickeln, die Ihrer Organisation und Ihren Kunden besser dienen.

Schließlich ist die Verwaltung ändern die Registerkarte Änderungsmanagement ist ideal, um die während des Prozessaudits gewonnenen Erkenntnisse hervorzuheben und die nächsten Schritte festzulegen. Je nachdem, wie viele Änderungen erforderlich sind, können Sie diese Aufgaben in verschiedene Phasen aufteilen oder einfach eine oder zwei Aufgaben zur Lösung der Probleme erstellen.

Bringen Sie Ihr Programm-Management auf Vordermann

Programmmanagement ist ein anspruchsvoller und lohnender Beruf. Sie müssen Ihre Kommunikationsfähigkeiten nutzen und Ihren Planungsscharfsinn einsetzen, um Programme zu entwickeln, die die Ziele Ihres Unternehmens unterstützen.

Vom Brainstorming über die Zeiterfassung bis hin zu projektabschluss müssen Sie auf Zack sein, um die Aufgabe in Ihrem Projektplan zu erfüllen.

Holen Sie sich Unterstützung durch Tools wie die Programmmanagement-Vorlagen auf dieser Liste, die Ihnen bei allem helfen können, von der Erstellung von Zeitplänen bis zur Überprüfung des Fortschritts.

Sind Sie bereit, Ihr Programmmanagement auf die nächste Stufe zu heben? Testen Sie ClickUp noch heute !

Beginnen Sie mit dem Durchsuchen unserer PMO-Vorlagen und Integrationen, die so konzipiert sind, dass Sie Aktionspläne, Audits, Roadmaps und vieles mehr für alle Ihre Programmmanagementanforderungen erstellen können. 👀