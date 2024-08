20 Marketing-KPIs, die Sie im Jahr 2024 verfolgen müssen

Als Vermarkter haben Sie nicht die Zeit, sich die Zeit zu nehmen und jeden Schritt zu analysieren marketing aufwand, wenn so viele bewegliche Teile in verschiedene Richtungen an einem ziehen.

Bei Hunderten von Entscheidungen, die täglich getroffen werden müssen, um Menschen und Projekte voranzubringen, müssen Sie die richtigen Daten nachverfolgen und dabei Folgendes im Auge behalten marketing-Schlüsselindikatoren (KPIs) .

Welche Auswirkungen hat die Nutzung von Daten? Splunk hat die Rechnung für uns gemacht und in einer weltweiten Umfrage unter mehr als 1.000 Geschäften herausgefunden:

72%

der Innovatoren haben ihre Geschwindigkeit/Qualität der Entscheidungsfindung durch eine bessere Datennutzung verbessert.

91%

der Unternehmen sind der Meinung, dass ihr Unternehmen mit den richtigen Daten in einer guten Position ist, um in den nächsten Jahren auf seinen Märkten wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein.

93%

der befragten Unternehmen glauben, dass eine bessere Datennutzung das Kundenerlebnis in ihrem Unternehmen verbessern kann.

Quelle: Splunk Als Datenexperten hat sich unser Team an die Arbeit gemacht und die wichtigsten Marketing-KPIs zusammengestellt, damit Sie sich bei Ihren datengesteuerten Marketingbemühungen sicherer fühlen.

Was sind Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)?

Ein Schlüssel-Leistungsindikator oder KPI ist ein quantifizierbare Metrik für das Geschäft zur Überwachung des Fortschritts bei der Erreichung von Geschäftszielen. Die KPIs, die Sie für Ihr Team, Projekt oder Geschäft definieren definieren, sollten mit Ihren kernziele und Ziele.

Wie also erledigt ein business Metriken zu einem KPI ?

Wenn die Metrik Ihre Leistung in einem Nicht-Kern -Geschäftsprozess oder -Ziel nachverfolgt, handelt es sich um eine Business-Metrik

-Geschäftsprozess oder -Ziel nachverfolgt, handelt es sich um eine Business-Metrik Wenn die Metrik Ihre Leistung im Rahmen eines Schlüssel-Geschäftsprozesses oder -ziels verfolgt, handelt es sich um einen KPI

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp zu erreichen

Was sind Marketing KPIs?

Marketing-KPIs sind messbare Metriken, die Ihr Unternehmen zur Nachverfolgung der Leistung von kanalspezifischen Marketingaktivitäten nutzen kann Investitionsrendite (ROI) über die Wirksamkeit von marketingkampagnen und -strategien so dass das Geschäft sich auf das konzentrieren kann, was funktioniert, und das korrigieren kann, was nicht funktioniert.

Ein Beispiel: Ein Projektmanager leitet eine neue Marketingkampagne für einen Getränkehersteller. Das Team einigt sich auf eine erfrischend kreative Strategie, die es noch nie ausprobiert hat. Sie könnten diese Strategie möglicherweise in ihre markenwerkzeugkasten wenn es etwas bringt! Um den Erfolg der Kampagnenstrategie zu überprüfen, benötigen sie klare Marketing-KPIs, um ihren ROI zu bestimmen. 💰

Top 20 Marketing KPI Beispiele

Marketing KPIs auf Unternehmensebene

1. Marketing-ROI

Der Ertrag einer Marketinginvestition geteilt durch die Kosten der Marketinginvestition.

(Umsatzerlöse - Marketingkosten) / Marketingkosten = ROI

Die Berechnung Ihres Marketing-ROI ist wichtig, denn sie hilft Ihnen festzustellen, wie effektiv und wertvoll Ihre Marketingaktivitäten waren. Abhängig von Ihrem Geschäft schneiden einige Marketingkanäle besser ab als andere.

2. Churn-Rate

Die prozentuale Rate, mit der Kunden ein Geschäft in einem bestimmten Zeitraum verlassen.

3. Pipeline-Beitrag/Umsatz-Attribution

Die Nummer der gemessenen Opportunities, die in neue Geschäfte umgewandelt werden.

4. Verhältnis von Traffic zu MQL (Marketing Qualified Lead)

Das Verhältnis zwischen dem gesamten über die Plattform generierten Traffic und der Nummer der marketingqualifizierten Leads, die aus diesem Traffic stammen.

Durch die Analyse des Verhältnisses von Traffic zu MQL können Sie Ihre leistungsstärksten Plattformen besser verstehen und Ihre Investitionen dort erhöhen.

Wenn Sie feststellen, dass eine Ihrer Plattformen unterdurchschnittlich abschneidet, können Sie die Daten nutzen, um Ihre Strategie dort zu optimieren oder einfach Ihre Ausgaben zu reduzieren!

Content Marketing KPIs

5. Veröffentlichte Marketing-Inhalte

Die Zahl der wöchentlich oder monatlich veröffentlichten Inhalte - Blogartikel, Newsletter, Podcasts, Beiträge in sozialen Medien usw.

6. Anzahl der Video-Ansichten pro Kanal

Die Nummer der Sekunden oder Minuten, die sich jemand Ihr Video ansieht. Diese durchschnittliche Metrik ermöglicht es Vermarktern und Kreativen, die ersten fünf, 10 oder 30 Sekunden wirkungsvoll und ansprechend zu gestalten. 🤩

Der Anstieg des verbraucherbasierten mobilen Datenverkehrs hat den Bedarf (und das Potenzial!) für Video-Marketing erhöht. Marken haben die Möglichkeit, ihre Kunden zu informieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, und Sie wollen keine Leads an Ihre Konkurrenten verpassen.

E-Mail Marketing KPIs

7. Click-through-Rate

Die Zahl der Personen, die auf einen Link in Ihrer E-Mail geklickt haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Personen, die Ihre E-Mail erhalten haben. Vermarkter nachverfolgung von E-Mail-Marketing-Metriken um detaillierte Marketing-Botschaften zu übermitteln und sie für jeden einzelnen Empfänger zu personalisieren, um die Konversionsrate zu erhöhen.

Diese Interessenten haben Ihre E-Mail bereits geöffnet. Jetzt müssen Sie feststellen, ob die E-Mail überzeugend genug war, damit sie auf einen der darin enthaltenen Links klicken!

8. Anzahl der Abonnenten

Die Nummer der Personen, die sich für Ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen angemeldet haben.

Marketing Operations KPIs

9. Unterhaltung Rate

Der Prozentsatz der Unterhaltungen aus Marketingaktivitäten und -operationen.

10. Verteilung des Verkehrs

Die Aufschlüsselung der Verkehrsquellen Ihrer Website.

Bezahlte Marketing-KPIs

11. Impressionen und Reichweite

Die Nummer, mit der Ihr Werbemittel einem Benutzer angezeigt wurde. Wenn Sie diese Nummern auf den einzelnen Plattformen nachverfolgen, nutzen Sie ein zentrales Dashboard, um Ihre Zeit zu maximieren! ⚡️

Benutzerdefiniertes ClickUp Dashboard mit eingebetteten Links zu Ihren wichtigsten Plattformen Lernen Sie über Dashboards

12. Kundenakquisitionskosten

Die Gesamtkosten für die Gewinnung eines Kunden (einschließlich der Kosten, die für den Verkaufsprozess und durch Marketing-Aufwand entstehen).

Produkt Marketing KPIs #### 13. Täglich aktive Benutzer

Die Nummer der aktiven Benutzer pro Tag.

14. Customer Lifetime Value

Der Umsatz, den ein Kunde Ihrem Geschäft beschert hat und weiterhin bescheren wird.

KPIs für die Öffentlichkeitsarbeit

15. Kundenakquisitionskosten

Die Gesamtkosten für die Gewinnung eines Kunden (einschließlich der Kosten für den Verkaufsprozess und den Aufwand für das Marketing) zur Messung des Erfolgs einer marketingkampagne .

16. Aktive Deckung

Das Gesamtvolumen der Qualität presseveröffentlichungen , Plattformen, und leitet das Team priorisiert.

SEO Marketing KPIs

Suchmaschinenoptimierte Marketingstrategien für Inhalte sind heute eine der zuverlässigsten Marketingmethoden.

Sie veröffentlichen in Ihrem Blog Inhalte zu Themen, nach denen Ihr Publikum bei Google sucht. Zu erledigen gibt es einiges, damit diese Artikel in den Google-Suchergebnissen für SEO-Autorität weit oben stehen. Wenn Ihre Kunden nach diesen Themen suchen, finden sie Ihren Beitrag (vorausgesetzt, er steht auf der ersten Seite von Google), und sie besuchen Ihre Website, um hoffentlich zu konvertieren!

Die Formel zur Verbesserung der SEO-Autorität entwickelt sich ständig weiter. Sie wird immer schwieriger, erfordert mehr Unterhaltung und mehr Kreativität. Es ist unbestreitbar, dass es von Vorteil ist, die Präsenz Ihrer Marke auf allen Kanälen auszubauen, und dass dies Auswirkungen auf Google haben kann. SEO-Profis gehen dieses Wachstum mit Social-, PR- und Content-Managern an. Eine der besten Möglichkeiten, sich in diesem Bereich als Team zu verbessern, ist die Erstellung einer Datenbank für alle Ihre Co-Marketing Beziehungen!

Jeremy Galante, leitender SEO-Manager bei ClickUp

17. Backlinking-Aufklärung

Die Nummer der Marken, Unternehmen oder Vermarkter, mit denen Sie in Verbindung stehen, um einen Backlink von hochwertigen Websites auf Ihren Inhalt zu erhalten. Wie Jeremy bereits erwähnte, sollten Sie eine Datenbank erstellen, die Ihnen hilft, Ihr Geschäft zu vergrößern! Probieren Sie die SEO-Vorlage nach dem Vorbild des ClickUp-Workspace aus, um Ihre Inhalte und funktionsübergreifenden Arbeiten an einem Ort zu verwalten!

Verwalten Sie Ihre SEO-Inhalte und geben Sie sie intern oder extern mit ClickUp Docs frei Die kostenlose Vorlage herunterladen

18. SERP-Rankings

Die Position Ihrer Website/Seite in den Ergebnissen der Suchmaschine für Schlüsselwörter. Je höher Ihre SERP, desto größer ist die Chance, dass Menschen Ihre Website finden und anklicken.

Mit diesem KPI können Sie nachverfolgen, wie gut Ihr Artikel für jedes Keyword abschneidet.

Sie sehen, wie gut Sie bei verschiedenen Keywords abschneiden, und können feststellen, wo Ihre SERPs zurückliegen. Wie erledigen Sie die Nachverfolgung dieser Keywords? Sie können eine Rubrik einrichten Software zur Nachverfolgung von SERPs und überwachen Sie Ihre Rankings täglich, um die Leistung zu messen. 👨‍💻

Neben diesen wichtigen Indikatoren sollten Sie auch Folgendes beachten auf diese Schlüssel SEO Metriken zu achten zu:

Absprungrate : Personen, die Ihre Website innerhalb weniger Sekunden nach dem Aufrufen verlassen haben

: Personen, die Ihre Website innerhalb weniger Sekunden nach dem Aufrufen verlassen haben Mobile Benutzerfreundlichkeit : Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Landing Page auf Handys und Registerkarten

: Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Landing Page auf Handys und Registerkarten Crawl-Fehler: URLs, die für den Googlebot unzugänglich sind, wenn er Ihre Seiten scannt

Social Media Marketing KPIs

Das Engagement in den sozialen Medien ist eine gute Möglichkeit, um festzustellen, ob Ihre Inhalte tatsächlich bei Ihrem Publikum ankommen. Sie können diese Infos nutzen, um Ihre Marketingkampagnen zu optimieren und Ihren Kunden das zu geben, was sie wollen.

Darüber hinaus können Sie anhand des Engagements erkennen, welche Ihrer Kunden am ehesten in Ihre Kampagne aufgenommen werden sollten verkaufstrichter .

19. Anteil der Stimme (SOV)

Das Maß für den Markt, den Ihr Geschäft in der branchenweiten Unterhaltung dominiert. Steigern Sie Ihren SOV durch den Aufbau starker Markenpartnerschaften und marketing-Kooperationen .

20. Soziale Freigaben

Die Gesamtzahl der Freigaben von Webinhalten, die Personen an ihre Netzwerke und Verbindungen senden.

Neben diesen beiden KPIs sollten Sie auch andere KPIs für das Engagement in den sozialen Medien nachverfolgen, z. B:

Markenerwähnungen : Wie viele andere Personen oder Geschäfte Sie in ihren Unterhaltungen taggen

: Wie viele andere Personen oder Geschäfte Sie in ihren Unterhaltungen taggen Vermittlungsverkehr: Nummer der Personen, die Ihre Website über Ihre sozialen Medien (oder sogar andere Websites) besuchen

Nummer der Personen, die Ihre Website über Ihre sozialen Medien (oder sogar andere Websites) besuchen Sentiment: Das Engagement kann positiv oder negativ sein. Stimmungmarketing-Analyse-Metriken maschinelles Lernen nutzen, umstimmungen zu messen und präsentieren Bewertungen

ClickUp Content Management Vorlage

Der beste Weg zur Nachverfolgung Ihrer Marketing-KPIs ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu erledigen. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks benutzerdefiniert anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität in neue Höhen zu treiben!

Hier sehen Sie sich zwei leistungsstarke (und kostenlose!) ClickUp Features zur Einstellung und Überwachung von Marketing-KPIs genauer an:

Erstellen Sie umsetzbare Aufgaben aus Ihrer Marketingstrategie in ClickUp

In ClickUp sind Ziele übergeordnete Container, die in kleinere Einzelziele aufgeteilt sind und in Echtzeit aktualisiert werden, wenn Sie Fortschritte machen. Diese Einzelziele sind im Wesentlichen Ihre KPIs mit umsetzbaren Aufgaben, um Ergebnisse zu erzielen.

Zu erledigen ist damit die Verwaltung von Marketing-KPIs Sie können die Metriken, die Sie zur Nachverfolgung dieser Ziele auswählen, benutzerdefinieren:

Nummern : Erstellen Sie einen Bereich von Nummern und verfolgen Sie Erhöhungen oder Verminderungen zwischen ihnen

: Erstellen Sie einen Bereich von Nummern und verfolgen Sie Erhöhungen oder Verminderungen zwischen ihnen Wahr/Falsch : Verwenden Sie ein Kontrollkästchen "Erledigt/Nicht erledigt", um Ihr Einzelziel als erledigt zu markieren

: Verwenden Sie ein Kontrollkästchen "Erledigt/Nicht erledigt", um Ihr Einzelziel als erledigt zu markieren Währung : Legen Sie ein monetäres Ziel fest und verfolgen Sie Erhöhungen oder Verminderungen

: Legen Sie ein monetäres Ziel fest und verfolgen Sie Erhöhungen oder Verminderungen Aufgabe: Verfolgen Sie die Fertigstellung einer einzelnen Aufgabe oder einer ganzen Liste

ClickUp Dashboards

Konsolidieren Sie Ihre Marketingkanäle und wichtige Marketing-KPIs in ClickUp Dashboards

ClickUp's neueste fallstudien haben ergeben, dass 42% der arbeitenden Amerikaner haben nicht das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber ihnen alle technologischen Tools oder Apps zur Verfügung stellt, die sie für eine erfolgreiche Arbeit aus der Ferne benötigen. Da Sie all dies über ein digitales Dashboard verwalten können, ist es die perfekte Option für remote-Teams die ihre Marketingaktivitäten verstärken wollen!

Dashboards in ClickUp sind der perfekte Ort, um Ihre Marketing-KPIs nachzuverfolgen. Jeder kann ein Dashboard mit Hilfe der folgenden Blöcke erstellen Benutzerdefinierte Widgets -, um Übersichten über Marketing-KPIs auf hoher Ebene zu organisieren.

Greifen Sie auf Ihre wichtigsten Ziele und Ergebnisse (OKRs) zu, indem Sie einen detaillierten Plan erstellen, wie Ihr Marketing Team Ziele, Budgets und mehr erreichen wird

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan um Ziele, Budgets und andere wichtige KPIs an einem Ort aufzuschlüsseln.

ClickUp bietet über ein Dutzend Möglichkeiten, Aufgaben und andere Arbeiten zu organisieren und zu visualisieren, so dass Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort haben:

Zugewiesene Kommentare : Weisen Sie Teammitgliedern Elemente zu, die keine vollständige Aufgabe rechtfertigen

Automatisierung : Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Prozesse, umzeit und personelle Ressourcen zu sparen* Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie projektspezifische und relevante Status für Ihre Aufgaben

Wöchentliche Scorecards : Verfolgen Sie die Ziele und den Fortschritt Ihres Teams schnell

Prioritäten : Konzentrieren Sie sich zuerst auf die richtigen Aufgaben

Auf diese Weise können Sie den Fortschritt Ihrer pläne zur Marketingstrategie und Nachverfolgung der wichtigsten Metriken. 📈 Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp Konto an zum Aufbau Ihrer marketing Teams das bisher beste System zur Produktivität und Nachverfolgung!