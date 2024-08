die 16 besten Zendesk-Integrationen des Jahres 2024

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Kundensupport. Mit einer guten Plattform für den Kundensupport wie Zendesk können Sie einen ganzheitlichen Kundenservice in großem Umfang schaffen. Die Plattform hilft Marken, gute Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und zu pflegen, die für das Wachstum entscheidend sind.

Auf welche Weise unterstützt Zendesk den Kundensupport? Nun, es vereinheitlicht Nachrichten über alle Kanäle hinweg, ermöglicht eine einfache Automatisierung ohne oder mit nur wenig Code, unterstützt die Nachverfolgung von Support-Anfragen und überwacht das Kundenfeedback.

Um das Beste aus dieser Plattform für den Kundensupport herauszuholen, können Marken die über 1.300 Apps und Integrationen von Zendesk nutzen, mit denen sie ihre Leistungsfähigkeit für verschiedene Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstanforderungen erweitern können.

Tausende von Apps stehen zur Auswahl. Welche Zendesk-Integrationen sollten Sie nutzen?

Wir stellen hier die 16 wichtigsten nützlichsten Integrationen finden Sie auf dem Zendesk Marketplace.

Legen wir los!

16 der nützlichsten Zendesk-Integrationen des Jahres 2024

Einfache Erstellung von ClickUp Aufgaben direkt in Zendesk ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu erledigen. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks benutzerdefiniert anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben.

Durch seine Zendesk-Integration mit der Zendesk-Integration behält Ihr Support-Team den Überblick über Aufgaben und Tickets mit hoher Priorität und stellt sicher, dass die Probleme Ihrer Kunden so schnell wie möglich gelöst werden, was die Effizienz und Produktivität erhöht. Was Sie zu erledigen haben mit der ClickUp-Integration enthalten:

Verknüpfen von Tickets mit Aufgaben für einfaches Nachschlagen und Delegieren

Erstellen neuer Aufgaben aus Zendesk-Tickets

Automatische Updates, wenn Sie ein Ticket erstellen oder mit einer Aufgabe verknüpfen

Einfaches Verweisen auf Status und ID durch Anhängen einer beliebigen Nummer von ClickUp Aufgaben an ein Zendesk-Ticket Erfahren Sie mehr über Integrationen Die Behandlung von Tickets als Aufgaben erleichtert die Nachverfolgung und sorgt dafür, dass sie so schnell wie möglich gelöst werden. Das ist die ultimative Zweibahnstraße zwischen diesen leistungsstarken Cloud-basierten Plattformen!

ClickUp-Profis

Erleichtert die abteilungsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit

Einfache Automatisierung verschiedener Prozesse

Flexibel und anpassbar

Weltklasse-Kundensupport

Einfache Verbindung zu Zendesk und Überwachung des Fortschritts

ClickUp Nachteile

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar...noch nicht!

Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features und des Umfangs der Anpassungsmöglichkeiten

ClickUp Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5 pro Mitglied pro Monat

: $5 pro Mitglied pro Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Business Plus : $19 pro Mitglied und Monat

: $19 pro Mitglied und Monat Unternehmen: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,781 Bewertungen)

4.7/5 (4,781 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,071 Bewertungen)

2. Slack

Ein Beispiel für die Slack-Integration mit Zendesk Slack ist eine der besten verfügbaren Messaging Apps. Sie verbessert die Zusammenarbeit und fördert den Workflow, indem sie es Mitgliedern des Teams ermöglicht, effektiv zu kommunizieren. Als eigenständige App erledigt sie ihre Aufgabe ziemlich gut. Aber die Slack App hebt ihre Fähigkeiten auf ein ganz neues Niveau.

Einige der Vorteile der Zendesk Slack-Integration sind:

Behalten Sie den Überblick über Kundenantworten, indem Sie Tickets direkt in Slack senden

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und fügen Sie private Notizen oder Unterhaltungen zu einem Support-Ticket in Slack hinzu

Laden Sie Ihre wertvollen Kunden in Slack ein, um Ihr Team bei Bedarf verfügbar zu machen

Richten Sie eine Automatisierung ein, um Feedback in Slack zu sehen, sobald es eingegangen ist

Die Integration von Slack mit Zendesk kann unter anderem dazu beitragen, die Reaktionszeit zu verkürzen, die Workload im Griff zu behalten und die Qualität des Kundendienstes zu verbessern.

Slack-Vorteile

Mit den Benachrichtigungen von Slack haben Sie alle Unterhaltungen über Ihre Arbeit an einem Ort

Einfaches Onboarding ohne Schulung, da es fast überall verwendet wird

Einfach zu bedienen und natürlich

Sie können die Kanäle für bestimmte Teile des Projekts segmentieren

Slack Nachteile

Sie könnten von den vielen Kanälen mit verschiedenen Teams überwältigt sein

Slack Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $6.67/$8.00 pro Benutzer pro Monat, jährliche/monatliche Abrechnung

: $6.67/$8.00 pro Benutzer pro Monat, jährliche/monatliche Abrechnung Plus : $12,50/$15,00 pro Benutzer pro Monat, jährliche/monatliche Abrechnung

: $12,50/$15,00 pro Benutzer pro Monat, jährliche/monatliche Abrechnung Enterprise Grid: Kontakt für benutzerdefinierte Preisdetails

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30,180 Bewertungen)

4.5/5 (30,180 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (21,435 Bewertungen)

3. Shopify

über Shopify Angesichts des starken Wettbewerbs im E-Commerce brauchen Sie jeden Vorteil, den Sie bekommen können. Und ein guter Kundenservice ist dabei von großer Bedeutung. Wenn Sie einen Shop auf der Shopify-Plattform eingerichtet haben, ist die Zendesk-Integration für Shopify von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung von Kundenservice und -support. Zu den Vorteilen dieser Integration gehören:

Verbinden Sie mehrere Shopify-Shops mit Ihrem Zendesk-Konto, um die Verwaltung zu verbessern

Hinzufügen eines Web-Widgets auf Ihrer Seite, damit Kunden Sie schnell erreichen oder sich selbst bedienen können

Mit dem Ticket Editor können Sie Stornierungen und Rückerstattungen einfach in eine Reihenfolge bringen

Ihr Support-Team kann direkt von Ihrem Shopify-Shop aus auf Kundeninformationen zugreifen und sicherstellen, dass es informiert ist, bevor es Maßnahmen ergreift.

Shopify-Profis

Funktioniert als CRM für Zendesk

Sie können den Kundenservice in Zendesk skalieren, wenn Ihr Geschäft wächst

Die KI-Features von Zendesk können für Besucher personalisiert werden

Shopify Nachteile

Die E-Mail ID und die Nummer von Shopify werden in Zendesk als separate Benutzer identifiziert

Shopify-Preise

Basis : $29 pro Monat

: $29 pro Monat Shopify : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Erweitert: 299 $ pro Monat

Shopify-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (4,109 Bewertungen)

4.3/5 (4,109 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,672 Bewertungen)

4. Geckoboard

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in Geckoboard aus Zendesk-Daten

Geckoboard ist ein praktisches Tool, mit dem Sie Dashboards in Echtzeit in wenigen Schritten erstellen und freigeben können. Es lässt sich mit über 80 Tools integrieren, um seinen Komfort und seine Fähigkeiten zu verbessern. Eine der wichtigsten Integrationen ist die mit Zendesk.

Durch die Integration in Zendesk können Sie und Ihr Team die Metriken des Kundensupports von Zendesk in Echtzeit über leicht verständliche Dashboards freigeben. Zu den Features gehören unter anderem:

Einfache Erstellung von Dashboards auf der Grundlage von Zendesk-Metriken

Die Visualisierungen sind leicht zu interpretieren

Leistungsstarke Filter zur Visualisierung von Daten

Und das Freigeben von Dashboards ist ganz einfach, indem Sie den Link einfügen und ihn in einer Nachricht freigeben!

Geckoboard Vorteile

Ermöglicht Teammitgliedern, sich auf die richtigen Metriken in Zendesk zu konzentrieren

Erkennen Sie Probleme, bevor sie auftreten, und lösen Sie sie durch bessere Visualisierung

Motiviert Ihre besten Zendesk-Mitarbeiter, wenn Sie sie auf Ihrem Dashboard hervorheben

Geckoboard Nachteile

Sie sind auf vordefinierte Datenfelder limitiert

Geckoboard Preise

Wesentlich : $39 pro Monat

: $39 pro Monat Pro : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Skala: 559 $ pro Monat

Geckoboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (47 Bewertungen)

4.3/5 (47 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (76 Bewertungen)

5. Schöne Antwort

über Nicereply

Nicereply ist ein CX-Umfrage-Software die CSAT-, NPS- und Customer Effort Score-Umfragen für Zendesk anbietet.

Mit Nicereply können Sie die Zufriedenheit, den Aufwand oder die Loyalität Ihrer Kunden über eine Umfrage am Ende jeder E-Mail oder in Ihren Makros messen oder sie nach der Lösung eines Tickets oder Chats auslösen. Die Antworten werden als Kommentare und benutzerdefinierte Felder zurück in Zendesk übertragen.

Zu den Vorteilen der Integration gehören:

Vollständige Benutzerdefinierung Ihrer Umfragen

Entscheiden Sie, wann Ihre Umfragen zugestellt werden

Schützen Sie Ihre Kunden vor übermäßigen Umfragen

Löschen Sie Spam, irrelevante oder missbräuchliche Bewertungen

Vorteile von Nicereply

Vielfältige Umfragen zum Kundenerlebnis (CSAT, CES & NPS, 5-Sterne-Umfrage, Smileys, etc.)

Kombinieren Sie mehrere Verteilungskanäle

Einfache Einstellung und Nutzung

Nicereply Nachteile

Die Analytik könnte robuster sein

Nicereply-Preise

Nicereply bietet kostenpflichtige Pläne ab $39 pro Monat

Nicreply Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (378 Bewertungen)

4.5/5 (378 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (284 Bewertungen)

6. Mailchimp Aktivität

über Mailchimp Mailchimp ist ein Marketing-Tool für die Verwaltung und Kommunikation mit Kunden und anderen Parteien. Bei Zendesk CRM-Integrationen können Sie mit Mailchimp Activity Ihre Kundenkommunikation personalisieren.

Damit können Sie die Verwaltung Ihrer Tickets, Benutzer und Agenten in Zendesk ganz einfach automatisieren. Einige der Features sind:

Effiziente Verwaltung der Mailchimp-Listen-Abonnements des Ticketanforderers

Ansicht aller E-Mail-Kampagnen, die ein Zendesk Support-Ticketanforderer erhalten hat

Ansicht von Details zu den Aktionen, die der Zendesk-Ticketanforderer mit jeder Mailchimp-Kampagne durchgeführt hat

Diese und andere Features ermöglichen es Ihnen, die Bedürfnisse und Fragen Ihrer Kunden zu antizipieren und Ihre Interaktionen persönlicher und sinnvoller zu gestalten.

Mailchimp-Aktivitäts-Profis

Ausgezeichnete kostenpflichtige Pläne

Nutzbar für alle Geschäfte und Projekte jeder Größe

Der Kreativassistent bedeutet, dass Sie keine großen Designkenntnisse haben müssen

Mailchimp Aktivität Nachteile

Mailchimp schränkt Sie auf bestimmte Designs und Formate ein

Preise für Mailchimp Activity

Free

Essentials : $9,99 pro Monat

: $9,99 pro Monat Standard : $14.99 pro Monat

: $14.99 pro Monat Premium: $299 pro Monat

Mailchimp Aktivität Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (14,952 Bewertungen)

4.5/5 (14,952 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (4,799 Bewertungen)

7. Harvestr

über Harvestr Harvestr ist ein Tool für das Produktmanagement, das die Zusammenarbeit von Produktteams fördert, damit diese fundierte Produktentscheidungen treffen können. Durch die Integration mit Zendesk werden das Support-Team und das Produktteam miteinander verbunden. So kann das Produktteam Kundendaten und -feedback nutzen, um kundenorientierte Verbesserungen vorzunehmen oder Produkte nach ihren Bedürfnissen zu entwickeln.

Diese Kundendaten stammen aus Zendesk-Support-Tickets, die wertvolles Kundenfeedback enthalten. Sie können die Zusammenarbeit zwischen dem Produkt- und dem Support-Team verbessern, so dass Ihre Kunden mit dem Produkt zufriedener sind.

Die Vorteile von Harvestr

Entwicklung kundenorientierter Produkte zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Hilfreich bei der Vermeidung von Rückständen durch Priorisierung von Tickets

Konzentriert sich auf das Kundenerlebnis

Passt sich gut an verschiedene Workflows an

Nachteile von Harvestr

Mangel an erweiterten Möglichkeiten zur Berichterstellung

Harvestr Preise

Free : 14-tägige kostenlose Testversion

: 14-tägige kostenlose Testversion Staffel : $79/$65 pro Editor pro Monat, Abrechnung monatlich/jährlich

: $79/$65 pro Editor pro Monat, Abrechnung monatlich/jährlich Elite : $139 pro Editor pro Monat, jährliche Abrechnung

: $139 pro Editor pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preisdetails

Bewertungen und Rezensionen von Harvestr

G2: 4.9/5 (31 Bewertungen)

4.9/5 (31 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (501 Bewertungen)

8. Zoom

über ZoomVergrößern ist eine der beliebtesten Apps für Videokonferenzen, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines Teams sehr erleichtert. In bestimmten Situationen kann sie jedoch auch im Kundensupport eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn eine Kundenanfrage eine persönlichere Erfahrung erfordert, wie z. B. einen Blick auf die Umgebung zu werfen oder bei einem physischen Setup zu helfen.

Hier kommt die Zendesk Zoom-Integration ins Spiel. Einige Features sind:

Planen und Starten eines Meetings von Zendesk aus, ohne sich separat bei Zoom anzumelden

Aufzeichnung aller Informationen des vorherigen Gesprächs und Zugriff darauf in Zendesk

Diese und weitere spezielle Features machen es zu einem unverzichtbaren Tool. Dies gilt insbesondere, wenn Sie häufig mit Kundenanfragen zu tun haben, die ein persönliches Gespräch erfordern.

Zoom Vorteile

Einfaches Einladen von Personen zu Meetings

Sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen

Viele nützliche Apps zur Verbindung mit

Zoom Nachteile

Sie benötigen eine ausgezeichnete Verbindung zum Internet

Zoom Preise

Grundausstattung : Free

: Free Pro : $14.99 pro Monat pro Host

: $14.99 pro Monat pro Host Business : $19,99 pro Monat und Host

: $19,99 pro Monat und Host Enterprise: $19,99 pro Monat und Host

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (41,571 Bewertungen)

4.5/5 (41,571 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (12,297 Bewertungen)

9. Volkszählung

über Zendesk-Marktplatz Sie benötigen Daten, um den Workflow Ihres Teams zu unterstützen und die Qualität der Kundenunterhaltung zu verbessern. Wenn Ihre Daten in anderen Datenbanken oder Tools gespeichert sind, ist eine Synchronisierung mit Ihren Business-Tools ohne benutzerdefinierte Skripts oder technische Unterstützung unmöglich. Es sei denn, Sie haben Census, mit dem Sie Zendesk mit Ihrem Workflow verbinden können.

Census ist eine der bevorzugten Apps, mit der Sie Daten aus einem beliebigen Warehouse mit Ihren Vertriebs- und Marketing-Tools synchronisieren können. Dank der Zendesk-Integration können Sie diese Informationen und Daten mit wenigen Fingertipps mit Zendesk synchronisieren. Einige der Features sind:

Sie sind nicht mehr auf Techniker angewiesen, um Daten in Zendesk zu migrieren

Ihre Daten sind sofort in Zendesk oder in einem Ticket verwendbar

Sie behalten alle Ihre Daten an einem Ort

Census ist eine der wichtigsten Apps, wenn Sie Ihre Daten in verschiedenen Lagern haben und sie zur Verbesserung der Kundenerfahrung in einem Ticket verwenden möchten.

Die Vorteile von Census

Agenten lösen Kundenprobleme oder ein Ticket, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen

Segmentieren Sie Ihre Benutzer, um wichtige Informationen zu erhalten und Muster zu erkennen

Verbessert die Weiterleitung von Zendesk-Tickets durch die Verwendung von Produktdaten zur Identifizierung Ihrer wertvollsten Kunden

Census Nachteile

Es ist schwierig, eine Synchronisierung zu ändern, sobald ein Ticket erstellt wurde

Preise für Census

Free : kostenlos

: kostenlos Kern : $800 pro Monat

: $800 pro Monat Plattform: Kontakt für benutzerdefinierte Preispakete

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (76 Bewertungen)

4.6/5 (76 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

10. Salesforce

über Zendesk Salesforce ist ein beliebtes Tool für Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams. Es hilft Geschäften, ihren Kundenservice und ihre Produkte zu verbessern. Die Integration mit Zendesk verbessert die Zusammenarbeit zwischen Ihren Support- und Vertriebsteams und erhöht die Produktivität bei der Bearbeitung eines Tickets oder Kunden.

Außerdem können beide Teams auf die richtigen Kundendaten zugreifen. So kann das Vertriebsteam mehr Geschäfte abschließen und das Support-Team eine persönlichere Erfahrung bieten. Außerdem werden verschiedene Aktivitäten automatisiert, z. B. die Neuzuweisung eines Tickets auf der Grundlage bestimmter Bedingungen.

Zu den Features und Vorteilen gehören unter anderem:

Verbesserte Kundenzufriedenheit durch personalisierte Unterhaltung

Schnellere Lösungen durch Zusammenarbeit im Team

Analyse der Daten von Zendesk Support-Tickets auf der Grundlage verschiedener Salesforce-Kriterien

Die Salesforce-Integration von Zendesk ermöglicht es Ihnen, eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Kunden für alle Ihre Teams bereitzustellen.

Salesforce-Profis

Einfache Nachverfolgung von Kontakten, E-Mails und Opportunities sowie Überwachung des Status eines Leads

Hilft bei der Automatisierung verschiedener Prozesse

Verbindung von Salesforce CRM mit nahezu jeder externen App oder jedem Programm

Salesforce Nachteile

Die Implementierung kann kompliziert sein

Ein bisschen kostspielig

Salesforce-Preise

Essentials : $25 pro Monat

: $25 pro Monat Professionell : $75 pro Benutzer pro Monat

: $75 pro Benutzer pro Monat Enterprise : 150 $ pro Benutzer und Monat

: 150 $ pro Benutzer und Monat Unlimited: 300 $ pro Benutzer pro Monat

Salesforce-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4.2/5 (12,815 Bewertungen)

4.2/5 (12,815 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,197 Bewertungen)

11. Trello

über TrelloTrello ist eine projektmanagement tool ist bekannt für seine einfache Oberfläche und Benutzerfreundlichkeit. Bei Zendesk-Integrationen wird Trello u. a. zur Ansicht Ihres Workflows, zur Automatisierung von Prozessen, zum Erstellen und Zuweisen von Aufgaben, zur Zusammenarbeit und zur Kommunikation verwendet.

Mit der Zendesk Trello-Integration können Sie Tickets an bestehende Karten anhängen oder Trello-Karten direkt aus Zendesk-Tickets erstellen. Sie müssen nur zum Ticket navigieren und die Karte öffnen Trello App nach der Integration können Sie es zu einer bestehenden Karte hinzufügen oder eine neue Karte erstellen.

Zu den Vorteilen und Features gehören:

Einfaches Nachverfolgen und Organisieren von Zendesk-Tickets über Abteilungen und Teams hinweg

Es bietet eine klare Ansicht der Prozesse der Ticketlösung für das Kundensupport-Team

In dieser App können Sie einen konstanten Workflow verwalten, Aufgaben delegieren und Kundenprobleme schnell lösen, da Ihr Team auf derselben Seite steht.

Trello Vorteile

Einfaches und unkompliziertes Design und Interface

Verbessert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams

Stellt sicher, dass Ihr Team immer auf der gleichen Seite ist

Schnell zu integrieren und zu nutzen

Trello Nachteile

Die Steuerung der Berechtigungen könnte mehr Details erledigen

Trello Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5 pro Monat

: $5 pro Monat Premium : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12, 812 Bewertungen)

4.4/5 (12, 812 Bewertungen) Capterra: 4.5/5(21,228 Bewertungen)

12. TypeGenie

über TypeGenie TypeGenie ist ein fortschrittliches KI-Tool das lernt, Sätze abzuschließen, die für Marken- und Support-Agenten personalisiert sind. Dieses Tool steht auf unserer Liste der Zendesk-Integrationen, weil es Antworten schneller und in einem einheitlichen Tonfall erstellt, was für die Markenbildung entscheidend ist.

Die Verbindung von TypeGenie mit Zendesk verbessert die Effizienz des Kundenservices durch KI-gesteuerte Sätze und Wortvervollständigungen, während Ihre Kundensupport-Agenten tippen.

Einige der Vorteile und Features der Integration von TypeGenie mit Zendesk sind:

Entfernen Sie sich wiederholende Elemente aus Nachrichten, um die Qualität zu verbessern

Sie verbringen weniger Zeit mit dem Schreiben, um sicherzustellen, dass ein neues Ticket schneller beantwortet wird oder um ein bestehendes Ticket zu bearbeiten

Automatisch fertiggestellte Anfragen sind personalisiert und relevant, da sie auf Ihren früheren Anfragen basieren

Kontinuierlich lernen und besser werden

Je schneller Sie auf Kundenanfragen reagieren, desto besser ist die Erfahrung, die Sie mit dieser App machen und Ihr Ticket bearbeiten.

Die Vorteile von TypeGenie

Agenten verbringen weniger Zeit mit der Lösung von Problemen

Kostenlose Entwicklung ohne Code

Praktische Tools zur Berichterstellung und Analyse

Einfache Einstellung und Nutzung

TypeGenie Nachteile

Die Fertigstellungen sind möglicherweise nicht genau, wenn Sie beginnen

TypeGenie Preise

Pro : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Premium : $28 pro Benutzer pro Monat

: $28 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für ein benutzerdefiniertes Angebot

TypeGenie Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

13. Ringover

über Zendesk Ringover ist eine der Zendesk-Integrationen, die bei der effektiven Verwaltung professioneller Kommunikation hilft. Sie und Ihr Team können Anrufe online oder über eine Smartphone App tätigen und empfangen. Dies hat mehrere Vorteile, darunter unbegrenzte Anrufe in und aus mehreren Ländern, guter Empfang von überall und Anrufintegration mit Ihrem CRM, unter anderem.

Wenn Sie diese Anrufe in Zendesk integrieren, können Sie:

Ein bestehendes Ticket erstellen, aktualisieren oder automatisieren

Ihre Clients mit einem Klick aus Zendesk heraus anrufen

Sprachnachrichten und aufgezeichnete Unterhaltungen von Zendesk aus abspielen

Schnellere Anwahl und einfache Weiterleitung an ein verfügbares Mitglied des Teams

Mit diesen Features verbessern Sie die Beziehung zu Ihren Kunden.

Die Vorteile von Ringover

Viel billiger als ein Festnetzanschluss

Einfacher Zugriff auf Anrufdetails, einschließlich Protokolle und Aufzeichnungen

Abrufen von Client-Informationen bei Eingang eines Anrufs, um maßgeschneiderten Support zu bieten

Kundendaten werden an einem Ort konsolidiert

Ringover Nachteile

Manchmal erschwert eine Verzögerung eine flüssige Unterhaltung

Ringover Preise

Smart : $24 pro Benutzer pro Monat

: $24 pro Benutzer pro Monat Power : $49 pro Benutzer pro Monat

: $49 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für die Erstellung eines benutzerdefinierten Plans

Ringover Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (27 Bewertungen)

4.7/5 (27 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (189 Bewertungen)

14. Asana

über Asana Für Zendesk-Integrationen, Asana ist ein beliebtes Projektmanagement tool, mit dem Geschäfte zusammenarbeiten, kommunizieren, ihre Projekte und Aufgaben verwalten und organisieren können. Wenn Sie es in Zendesk integrieren, können Sie ein Ticket schneller lösen.

Mit dieser App können Sie Aufgaben mithilfe von Zendesk-Tickets ganz einfach erstellen und nachverfolgen. Sie können Kontext hinzufügen, Dateien anhängen und vorhandene Aufgaben für einen besseren Workflow verknüpfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Support-Probleme anspricht und personalisierte Dienstleistungen anbietet, egal ob es sich um einen neuen Benutzer oder einen Kunden handelt.

Zu erledigen ist mit dieser Zendesk-Integration unter anderem Folgendes:

Erstellen von Asana-Aufgaben aus Zendesk

Verknüpfen bestehender Aufgaben mit einem Zendesk-Ticket

Überprüfen des Status der Lösung, ohne Zendesk zu verlassen

Zugriff auf verschiedene Kundendetails für einen personalisierten Service

Von allen aufgelisteten Apps schließt diese Integration die Feedbackschleife zwischen Zendesk und Asana und ermöglicht Ihrem Unternehmen den Kundenservice kontinuierlich zu verbessern .

Asana Vorteile

Verbesserte Zusammenarbeit bei Aufgaben durch Zendesk

Einfache Nachverfolgung von Tickets und Aufgaben mit Priorität

Gutes Angebot an Features in der kostenlosen Version

Integration externer Tools in Asana

Boards, Kategorien, Aufgaben und Unteraufgaben benutzerdefiniert anpassen

Asana Nachteile

Ergebnis: zu viele E-Mail-Benachrichtigungen

Nicht so flexibel wie einige Tools in dieser Liste

Im Vergleich zu anderen fehlt es an Features für die Produktivität

Asana Preise

Basic : $0 pro Mitglied und Monat

: $0 pro Mitglied und Monat Premium : $10.99 pro Mitglied pro Monat

: $10.99 pro Mitglied pro Monat Business : $24.99 pro Mitglied pro Monat

: $24.99 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (8,831 Bewertungen)

4.3/5 (8,831 Bewertungen) Capterra: 4.5.5 (11,357 Bewertungen)

15. Zoho Projekte

über Zoho ProjekteZoho Projekte ist ein Projektmanagement tool zur Erstellung von Workflows, Nachverfolgung von Aufgaben, Verbindung mit Stakeholdern und Zusammenarbeit im Team. Für Zendesk-Integrationen ist dieses Tool hervorragend geeignet, da es Ihnen ermöglicht, Informationen zwischen beiden zu senden und Ihre Projekte für jedes Ticket effektiver zu verwalten.

Mit der Integration können Sie verschiedene Aufgaben automatisieren, die die Effizienz des Teams beeinträchtigen könnten. Zu erledigen sind mit der Integration u. a:

Automatisieren Sie komplexe Unternehmensdaten innerhalb weniger Minuten, um Zeit zu sparen

Setzen Sie Webhook-Auslöser auf der Grundlage bestimmter Aktionen

Verwendung von Regeln wie Verzögerungen und Entscheidungen zur Erstellung eines effizienten Workflows

Ausführen von Aktionen zu bestimmten Zeiten des Tages

Die Vorteile von Zoho Projects

Zerlegen Sie Aufgaben in sehr kleine Komponenten

Ändern Sie Vorlagen, ohne frühere Projekte, die auf derselben Vorlage basieren, zu beeinträchtigen

Keine Beschränkung bei der Anzahl der Projekte, die Sie erstellen können

Zoho Projects Nachteile

Die Zendesk-Integration ist leicht limitiert

Zoho Projects Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $4 pro Monat und Benutzer

: $4 pro Monat und Benutzer Enterprise: $9 pro Benutzer pro Monat

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (289 Bewertungen)

4.3/5 (289 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (256 Bewertungen)

16. Monday

über MondayMonday.com ist eine Projekt- und Team-Management-Plattform mit allen wesentlichen Projekt management Funktionen zu erledigen, unabhängig von der Größe des Projekts oder des Teams.

Die Monday Zendesk-Integration ermöglicht es Ihrem Support-Team, sich mit anderen Teams zu verbinden, z. B. mit Produkt-, Technik- und Vertriebsteams. Dadurch werden wertvolle Benutzeranfragen an Ihr gesamtes Unternehmen weitergeleitet.

Zu erledigen sind damit u. a:

Automatisches Umwandeln von Zendesk-Kundenunterhaltungen in technische Aufgaben

Verwalten und verfolgen Sie jedes Ticket von einem Ort aus

Benachrichtigen und aktualisieren Sie Ihre Teammitglieder direkt ab Monday

Automatische Konsolidierung aller Kundeninteraktionen an einem Ort

Vorteile von Monday

Schafft einen rationalisierten Workflow für die Bearbeitung neuer Tickets

Einfache Zusammenarbeit über Boards hinweg, Nachverfolgung von Projekten und Einstellung von

Automatisierung hilft Benutzern, den Überblick über Aufgaben zu behalten und manuelle Arbeit zu reduzieren

Monday Nachteile

Es gibt keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Kommentare von Zendesk aus hinzuzufügen

Monday Preise

Einzelperson : Free

: Free Basic : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Standard : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Pro : $16 pro Benutzer und Monat

: $16 pro Benutzer und Monat Enterprise: Kontakt für Details

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,166 Bewertungen)

4.7/5 (6,166 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,687 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihren Kundensupport mit Zendesk-Integrationen

Die meisten dieser Zendesk-Integrationen können den Kundensupport effektiv unterstützen, wenn sie allein verwendet werden. Inzwischen gibt es jedoch Tausende von Tools, die Sie bündeln können, um einen hervorragenden Kundenservice zu gewährleisten. Was Sie brauchen, um Ihren Kundenservice zu verbessern, ist, wie Gartner es nennt, "ein integriertes Ökosystem von Funktionen".

Zu erledigen ist das mit Zendesk und seinen über 1.300 Integrationen. Hoffentlich haben Sie eine oder zwei der oben genannten Integrationen gefunden, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und Erfolg zu haben.

