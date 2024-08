10 AI Professionelle Bio-Generatoren zum Ausprobieren im Jahr 2024

Sie müssen einen professionellen Lebenslauf für ein Angebot oder ein Vorstellungsgespräch schreiben? Auch wenn Sie keine Ahnung haben, wo Sie anfangen sollen - eine Schreibblockade ist eine sehr reale Sache - Sie können sich entspannen. Künstliche Intelligenz (KI) ist da, um zu helfen. 🙌

Ein KI-Tool wie ein Biografie-Generator kann Ihre persönliche Marke hervorheben, Ihre Online-Präsenz stärken und Ihre Chancen erhöhen, potenzielle Arbeitgeber zu beeindrucken. Was kann man sich mehr wünschen?

Werden Sie also die alte Methode anwenden und eine Vorlage verwenden, um selbst eine überzeugende Biografie zu schreiben? Oder werden Sie die Vorteile der neuesten Technologie nutzen und KI-Biogeneratoren damit beauftragen, diese Aufgabe für Sie zu erledigen?

Tipp: Letzteres spart Ihnen Zeit und Energie - und erledigt Ihre Arbeit wahrscheinlich auch besser. 🛠️

Was ist ein Biogenerator?

Ein KI-Schreiber ist ein produktivität tool das Ihnen hilft schneller zu arbeiten , nicht härter. Die Erstellung von Inhalten wird so zum Kinderspiel.

Bei einem Bio-Generator handelt es sich um einen KI-Schreiber, der eine auffällige und ansprechende Biografie erstellt, damit Ihr Einzelziel Sie von Ihrer besten Seite kennenlernt. 🤩

Wenn Sie einen Job suchen, freiberuflich tätig sind, ein Autoren- oder Rednerprofil erstellen oder Ihr eigenes Geschäft gründen möchten, hilft Ihnen ein persönlicher Bio-Generator dabei, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen - ohne bei Null anfangen zu müssen. Ganz gleich, ob Sie einen kurzen Lebenslauf schreiben, der sich nur auf einige wenige Schlüssel konzentriert, oder einen längeren, der Ihre Zertifizierungen, Fähigkeiten und jahrelange Erfahrung hervorhebt - ein Biografie-Generator kann Ihnen dabei helfen.

Um Ihren persönlichen Lebenslauf zu erstellen, entscheiden Sie, welche Details Sie über sich selbst angeben möchten, z. B. Ihre Qualifikationen, Ihre Berufserfahrung, Ihre Erfolge oder sogar einige lustige Fakten. Der KI-Bio-Generator verwendet dann Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und zum maschinellen Lernen, um die Daten zu verarbeiten und auf ansprechende Weise zusammenzustellen.

Sie können die Inhalte, die der Biografie-Generator erstellt hat, nach Belieben verwenden. Sie können sie zum Beispiel in Ihre Social-Media-Plattformen einfügen - wie in Ihr LinkedIn-Profil, Ihre Instagram- oder Twitter-Biografie - oder in Ihren Lebenslauf oder die Info-Seite Ihrer persönlichen Website.

Notiz am Rande: KI-generierte Inhalte können auch auf viele andere Arten verwendet werden, z. B. zum Schreiben von Texten oder produktbeschreibungen für Ihre Website bis hin zum Content Marketing auf Ihren Konten in den sozialen Medien. Verwenden Sie sie als projektmanagement tool zusammen mit anderen zeitsparenden Tools wie social-Media-Vorlagen und inhalt Kalender , zu ihre Erstellung von Inhalten zu rationalisieren noch weiter. 📚

Worauf sollten Sie bei einem Biogenerator achten?

Wenn Sie sich für das beste professionelle Bio-Generator-Tool entscheiden, sollten Sie auf ein paar bestimmte Features achten:

Der generierte Inhalt sollte von gleichbleibend hoher Qualität sein (wobei zu bedenken ist, dass die Qualität auch von den Informationen abhängt, die Sie dem Tool zur Arbeit geben)

Es muss benutzerfreundlich sein, damit Sie nicht viel Zeit aufwenden müssen, um die Bedienung zu erlernen

Auch wenn Sie einen KI-Writer jetzt als Bio-Generator verwenden, werden Sie ihn in Zukunft vielleicht auch für andere Inhalte nutzen wollen. Suchen Sie also nach einem Tool, das verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet, z. B. für Website-Texte oder digitale Marketinginhalte

Wenn Sie planen, das Tool für verschiedene Arten von Texten zu verwenden, prüfen Sie, ob der Bio-Generator die Anzahl der Wörter in irgendeiner Weise limitiert

Sie sollten in der Lage sein, den Ton, das Format oder den Stil für Ihr spezielles Branding und Ihr Publikum zu personalisieren

Prüfen Sie, ob das System auf der Grundlage von Guthaben funktioniert - es kann schwierig sein, genau abzuschätzen, wie viele Inhalte Sie am Ende erstellen werden

Sie sollten Zeit und Geld sparen - und die gute Nachricht ist, dass es viele kostenlose tools gibt, obwohl Sie dafür bezahlen können

Die 10 besten Bio-Generatoren für das Jahr 2024

Da Sie nun wissen, wonach Sie suchen, wollen wir uns einige der Biografie-Generatoren ansehen, die Sie online finden können. Jeder dieser Generatoren verfügt über bestimmte Features, daher sollten Sie Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen, bevor Sie sich entscheiden.

Mit den KI-Tools von ClickUp können Sie Biokopien aus Prompts generieren und sie dann erneut abfragen, um Änderungen am Ton vorzunehmen ClickUp's KI funktion ist Teil der breiteren Palette von ClickUp projektmanagement-Software die Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit, Tools zur Berichterstellung, Dashboards und Tausende von Vorlagen umfasst - alles vollständig anpassbar. Der KI-Content-Assistent hilft Ihnen bei der Ideenfindung, beim Schreiben und Bearbeiten von Texten und bei der Zusammenfassung längerer Texte zu Schlüsseln - alles nützliche Features für einen KI-Biogenerator. 🤩

ClickUp beste Features

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Ihre Informationen in ClickUp einzugebenKI-Schreibassistentund erhalten dann eine qualitativ hochwertige Ausgabe

Reduzieren Sie Ihren Text auf die wichtigsten Punkte

Nutzen Sie die Vorschläge für die Bearbeitung, um Ihren Inhalt noch weiter zu verbessern

Erstellen Sie Ihre Biografie unterwegs mit der mobilen App

ClickUp Limits

KI ist nur in Unlimited-Plänen und aufwärts verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Kopie.ai

über Kopie.ai Die KI kopieren.ai bio generator ist ein tool zur Generierung von Inhalten, das Ihnen dabei hilft, eine Biografie für Ihr Profil in den sozialen Medien zu erstellen.

Copy.ai beste Features

Ein sehr intuitives System, das einfach zu bedienen ist

Sie können die wichtigsten Punkte angeben, die Sie abdecken möchten

Sobald Sie Ihre Daten eingegeben haben, wie z. B. den Namen Ihres Unternehmens, Ihren Hintergrund, Ihre Leistungen und Ziele, werden schnell mehrere Biografien erstellt, aus denen Sie auswählen können

Kein Limit für die Anzahl der Wörter, die Sie verwenden können

Copy.ai Beschränkungen

Die generierte Biografie ist nicht immer so kreativ wie sie sein könnte

Die kostenlose Version erlaubt nur bis zu 2.000 Wörter pro Monat

Copy.ai Preise

Free: Bis zu 2000 Wörter pro Monat

Bis zu 2000 Wörter pro Monat Pro: $36 pro Monat

$36 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

3. Writesonic

über WritesonicWritesonic's bio-Generator von Writesonic hilft Ihnen dabei, Ideen zu sammeln und diese dann für einen überzeugenden Text zu verwenden. 👀

Writesonic beste Features

Die kostenpflichtigen Pläne verwenden die neueste Technologie, GPT-4

Integriert mit Twitter und LinkedIn, so dass Sie Ihre erstellte Biografie auf allen Plattformen weiterverwenden können

Enthält Sprachbefehle und einen Plagiats-Checker

Writesonic Beschränkungen

Der kostenlose Plan für die Testversion erlaubt nur einen Benutzer

Das System arbeitet auf Guthabenbasis, was bedeutet, dass Sie bei einer großen Menge an Inhalten sehr sorgfältig planen müssen

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion: Für Ihre ersten 10.000 Wörter

Für Ihre ersten 10.000 Wörter Pro: $12.67 pro Monat

$12.67 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

4. Jaspis KI

über Jaspis KIJaspis KI verwendet Daten aus 10 % des Internets, um einen professionellen Lebenslauf in der Ich- oder der Ich-Perspektive zu erstellen.

Jasper KI beste Features

Bietet Bio-Vorlagen für eine Vielzahl von sozialen Netzwerken

Integration von SEO durch Eingabe von bis zu drei relevanten Schlüsselwörtern, die Sie in Ihren Text einbauen können

Wählen Sie Ihren Tonfall, damit Ihr einzigartiges Branding klar zum Ausdruck kommt

Nutzen Sie die Grammarly-Integration, um Ihre Rechtschreibung, Grammatik und Satzstruktur zu überprüfen

Jasper KI Limits

Sie müssen online sein, um es zu nutzen

Der Preis ist etwas höher als bei vielen anderen Tools

Preise für Jasper KI

Sieben Tage kostenlose Testversion für jedes Paket

Ersteller: $39 pro Monat

$39 pro Monat Teams: 99 $ pro Monat

99 $ pro Monat Business: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Rytr

über Rytr Rytr ist ein äußerst beliebtes KI-Tool mit dem Sie schnell und einfach ansprechende Bio-Inhalte erstellen können. ✨

Rytr beste Features

Geben Sie Kontextinformationen ein oder verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um loszulegen

Die erstellte Biografie bedarf keiner großen Bearbeitung, aber Rytr bietet hilfreiche Vorschläge zur Feinabstimmung

Sie haben die Wahl zwischen mehr als 20 verschiedenen Tonoptionen

Rytr funktioniert in 30 verschiedenen Sprachen, so dass Sie damit auch Ihre internationale Biografie schreiben können

Einschränkungen von Rytr

Es gibt ein Limit an Zeichen, daher eignet es sich am besten für kürzere Inhalte

Der Unlimited-Plan der Spitzenklasse erlaubt nur einen Benutzer

Rytr Preise

Free Plan: Bis zu 10.000 Zeichen pro Monat

Bis zu 10.000 Zeichen pro Monat Sparplan: $9 pro Monat

$9 pro Monat Unlimited: 29 Dollar pro Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

4.7/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12 Bewertungen)

6. Schreibcreme

über Writecream Writecream hilft Ihnen bei der Erstellung von Vertriebs- und Marketinginhalten, einschließlich einer kurzen Biografie für Ihr Profil in den sozialen Medien, für Ihre Website, für Gastbeiträge und für jeden anderen Ort, den Sie wählen.

Writecream beste Features

Angetrieben von ChatGenie KI, die die neuesten verfügbaren Daten nutzt und in über 75 Sprachen funktioniert

Sie müssen nicht bei Null anfangen, um einen Block zu vermeiden und Zeit zu sparen

Geben Sie der KI einfach einen einzigen Befehl mit den gewünschten Schlüsselwörtern, und sie erstellt eine benutzerdefinierte persönliche Biografie, mit der Sie sich von der Masse abheben

Generieren Sie so viele Variationen wie Sie möchten, bis Sie diejenige finden, die perfekt zu Ihnen passt

Writecream Beschränkungen

Sie müssen online sein, um diesen Bio-Generator zu nutzen

Sie müssen im Voraus Guthaben kaufen, um das System nutzen zu können

Writecream Preise

Free Forever: Bis zu 40.000 Zeichen pro Monat

Bis zu 40.000 Zeichen pro Monat Unlimited: $29 pro Monat (limitiertes Angebot)

$29 pro Monat (limitiertes Angebot) Standard: $49 pro Monat

$49 pro Monat Erweitert: $69 pro Monat

Writecream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (250+ Bewertungen)

7. WriteMe Bio Generator

über WriteMe WriteMe hilft Ihnen, Ihre Wirkung in den sozialen Medien mit einer originellen Biografie zu maximieren, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen hervorhebt. 🙌

WriteMe Bio Generator beste Features

Der Einstieg in die Erstellung ist sehr einfach

Sie können einen Kontext zu Ihrem Hauptgedanken eingeben

Sie können den Ton wählen, den Sie verwenden möchten

Es hilft Ihnen, Ihren Inhalt zu verfeinern, bevor Sie ihn verwenden

WriteMe Bio Generator Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass das Messaging nicht ganz zu ihrer Marke passt

WriteMe Bio Generator Preise

PayGo: Free bis zu 2.000 Wörter

Free bis zu 2.000 Wörter Freiberuflich: $10 pro Monat

$10 pro Monat Agentur: $25 pro Monat

$25 pro Monat Unternehmen: $50 pro Monat

WriteMe Bio Generator Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3 Bewertungen)

4.7/5 (3 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

8. In Kürze KI

über Kurz KI Shortly.ai ist ein Schreibassistent, der dir hilft, deine Gedanken für deinen Lebenslauf in kreative, gut geschriebene Worte zu fassen.

Shortly KI beste Features

Verwendet OpenAIs GPT-3, ein neuronales Netzwerk-basiertes Sprachmodell

Sie können auswählen, wie viel die KI auf einmal schreiben soll

Die Ausgabe wird von Plagiatsprüfern überprüft

Kurzfristige KI-Limits

Teurer als viele andere Optionen

KI-Preise in Kürze

Zweimonatige kostenlose Testversion

Jährlich: $65 pro Monat

$65 pro Monat Monatlich: $79 pro Monat

In Kürze KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

9. Nichesss

über Nichesss Nichesss ist einer der Bio-Generatoren in dieser Liste, mit dem Sie viele verschiedene Arten von Inhalten erstellen können, was Ihnen Zeit und Aufwand erspart. Der KI-Bio-Generator erstellt Biografien, die Sie für Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und LinkedIn, aber auch für Blogs, Bücher oder andere Inhalte von Verfassern verwenden können. 📚

Nichesss beste Features

Einfaches Generieren von Ideen für Inhalte

Geben Sie einen Namen und einige Aufzählungspunkte wie Titel, Unternehmen, Erfolge und Zinsen ein, um schnell einen benutzerdefinierten persönlichen oder beruflichen Lebenslauf zu erstellen

Wählen Sie verschiedene Töne und Schreibstile, die zu Ihrem Anwendungsfall passen

Nichesss Beschränkungen

Der Algorithmus verarbeitet die Daten nicht immer korrekt, so dass Sie ihn sorgfältig überprüfen müssen

Manche halten die Benutzeroberfläche für etwas veraltet

Nichesss Preise

Gratis Testversion: Keine Kreditkarte erforderlich

Keine Kreditkarte erforderlich Anfänger: $19 pro Monat

$19 pro Monat Fortgeschrittene: $39 pro Monat

$39 pro Monat Pro: $99 pro Monat

Nichesss Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (6 Bewertungen)

4.3/5 (6 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

10. Wordtune

über Wordtune Wordtune ist ein KI-Bio-Generator, der Ihnen dabei hilft, Ihren Lebenslauf so umzuschreiben, dass er fesselnd ist, auf die bestmögliche Art und Weise gesagt wird und Ihrem gewünschten Ton entspricht. Er kann auch Ihren bestehenden Lebenslauf kürzen oder erweitern.

Wordtune beste Features

Hilft Ihnen, Ihre Gedanken in klarere und überzeugendere Worte zu fassen

Der Text ist authentisch und ansprechend

Korrigiert Grammatik- und Satzstrukturfehler

Wordtune Limitierungen

Es gibt keine kostenlose Testversion der Premium Features

Einige Benutzer haben den Kundendienst als langsam empfunden

Wordtune Preise

Free: Kostenlos für bis zu 10 Überarbeitungen pro Tag

Kostenlos für bis zu 10 Überarbeitungen pro Tag Premium: $9,99 pro Monat

$9,99 pro Monat Premium für Teams: Kontakt für Preisgestaltung

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70 Bewertungen)

4.4/5 (70 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wordtune Alternativen !

Ein professioneller Bio-Generator hilft Ihnen, sich von der Masse abzuheben

Eine gut geschriebene berufliche Biografie zeigt, wer Sie sind und was Sie können. Glücklicherweise haben KI-Bio-Generatoren das Schreiben eines guten Lebenslaufs viel einfacher gemacht als früher. Geben Sie einfach Ihre Daten ein und sehen Sie, was der Generator für Sie erstellt.

Möglicherweise müssen Sie ihn noch ein wenig bearbeiten, aber die Grundstruktur sollte solide sein.

Wählen Sie Ihren Bio-Generator nach seinen Fähigkeiten und der Art des Lebenslaufs aus, den Sie suchen. ClickUp ist eine hervorragende und äußerst vielseitige Option, mit der Sie schnell Ihre professionelle Biografie sowie alle anderen Inhalte erstellen können, die Sie benötigen. Es ist wirklich ein One-Stop-Shop. 🤩 Beginnen Sie noch heute mit Ihrer KI-Bio und sehen Sie zu, wie sich die Türen der Möglichkeiten für Sie öffnen.