die 10 besten Wordtune-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Als erfahrener Content Manager habe ich unzählige Stunden damit verbracht, verschiedene KI-gestützte Schreib-Tools zu testen und zu erforschen, um die beste Option für die kreative und effiziente Erstellung von Inhalten zu finden. Nachdem ich persönlich mit Wordtune gearbeitet hatte und seine robusten Features zu schätzen wusste, war ich mir auch seiner Schwächen bewusst. Probleme wie ungenaue Inhalte, übersehene Rechtschreib- oder Grammatikfehler und eine manchmal ablenkende Benutzeroberfläche sind sicherlich von Nachteil. Doch es gibt gute Nachrichten! Die Welt der Wordtune-Alternativen ist weitläufig und bietet zahlreiche andere Optionen.

Auf meiner Suche nach dem perfekten Schreibbegleiter habe ich die besten Wordtune-Alternativen zusammengestellt, die meiner Meinung nach der Aufgabe gewachsen sind. In unserer Diskussion werden wir einen ausführlichen Überblick über die besten Features der einzelnen Tools, mögliche Nachteile, Preise und Bewertungen der Gesamtleistung geben.

Ganz gleich, ob Sie ein Solo-Blogger sind oder ein großes Team für Inhalte leiten, das richtige Tool kann einen wesentlichen Beitrag leisten ihre Produktivität maximieren . Erforschen Sie diesen detaillierten Leitfaden und entdecken Sie die besten Wordtune-Alternativen, die für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet sind. Lass uns eintauchen!

Worauf sollten Sie bei Wordtune-Alternativen achten?

Die Verwendung eines KI-Tools zum Umformulieren oder Neuschreiben von Inhalten ist eine der besten Möglichkeiten, um produktivität hacken . Diese Tools sparen Zeit, machen Ihre Inhalte einzigartig und helfen Ihnen, Inhalte über mehrere Kanäle hinweg leichter wiederzuverwenden. ✍️

Bei der Vielzahl an Optionen ist es jedoch schwierig herauszufinden, welches Tool für Ihr Geschäft am besten geeignet ist - ganz gleich, ob Sie ein professioneller Blogger oder Teil eines größeren Teams zur Erstellung von Inhalten sind. Hier sind ein paar Dinge, auf die Sie bei Wordtune-Alternativen achten sollten:

Kollaboration: Wenn SieKI writing tools das Ihr gesamtes Team nutzen kann, suchen Sie nach einem, das eine integrierte Zusammenarbeit ermöglicht und Pläne für mehrere Benutzer enthält

Wenn SieKI writing tools das Ihr gesamtes Team nutzen kann, suchen Sie nach einem, das eine integrierte Zusammenarbeit ermöglicht und Pläne für mehrere Benutzer enthält Verschiedene Arten von Inhalten: Einige KI-Tools sind für eine bestimmte Art von Inhalten konzipiert, z. B. für Beiträge in sozialen Medien, E-Mails oder Blogartikel. Wenn Sie mehrere Formate für Inhalte erstellen möchten, sollten Sie sich ein Tool ansehen, das diese Funktion unterstützt

ClickUp Brain gibt Vertriebsteams mehr Sicherheit in ihrer Kommunikation, indem es E-Mails prüft, kürzt oder entwirft

Budgetfreundlich Preisgestaltung Optionen: Ob Sie ein Solo-Blogger oder Teil eines Teams für Inhalte sind, Sie brauchen ein Tool, das in Ihr Budget passt. Wählen Sie eine Wordtune-Alternative, die verschiedene Preisstufen anbietet, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden

Die 10 besten Wordtune-Alternativen für das Jahr 2024

Bereit zur Nutzung writing tools die durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützt werden? Hier habe ich eine Liste mit den 10 besten Wordtune-Alternativen zusammengestellt. Verwenden Sie diese coole Apps um alles neu zu schreiben, von Produktbeschreibungen und Verkaufstexten bis hin zu Marketing-E-Mails und langfristigen Inhalten. 👀

1. ClickUp #### Das Beste für das KI-Projektmanagement

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um mit ClickUp Brain schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

ClickUp ist ein projektmanagement-Software die Teams auf der ganzen Welt nutzen, um ihre Produktivität zu steigern und Inhalte schneller zu erstellen. Mit den Superkräften seines fortschrittlichen KI-Assistenten, ClickUp Gehirn können Sie Ihren Workflow zur Erstellung von Inhalten automatisieren, ohne die Qualität der Inhalte zu beeinträchtigen.

Der neue ClickUp AI Writer for Work funktioniert wie ein persönlicher Editor, mit dem Sie hochwertige Inhalte schneller als je zuvor umschreiben können. Fügen Sie einfach Ihre bestehenden Inhalte in das Textfeld ein und nutzen Sie das Feature zur Bearbeitung, um Rechtschreib- und Grammatikfehler zu korrigieren.

Über die KI-Symbolleiste können Sie das Sprachmodell auffordern, Ihren Text zu verbessern, ihn zu verlängern oder zu verkürzen und auf der Grundlage des eingegebenen Textes weiterzuschreiben. Es gibt auch Tools zum Zusammenfassen und Vereinfachen Ihrer Inhalte und zum Erstellen von aktionselemente .

Darüber hinaus, ClickUp's ChatGPT Prompts für Copywriting Vorlage generiert KI-gestützte Vorschläge zur Erstellung von Inhalten, die Ihre Marke aufbauen. Mit der Vorlage können Sie die besten Schlüsselwörter für jeden Beitrag, Themen und Formatierungstipps für leicht zu lesende Inhalte entdecken.

Nutzen Sie die Vorlage, um neue Ideen für Schlüsselwörter zu generieren, die Sie in wiederverwendeten Inhalten verwenden möchten, und um bestehende Inhalte zu verbessern, um sie ansprechender zu gestalten. 🏆

ClickUp beste Features

Mit 100 forschungsbasierten Tools, die auf bestimmte Abteilungen zugeschnitten sind, erhalten Sie ein All-in-One-Toolcontent management tool* Mit den Ausklappen für Tonfall, Zusammenfassung und Vereinfachung können Sie Inhalte schnell umschreiben

Mit dem KI-Tool können Sie durch Eingabe von /AI in Sekundenschnelle auf neue Ideen kommen, um Ihren Inhalt noch besser zu machen

Optimieren Sie Ihre Workflows, indem Sie Elemente und Aufgaben für die Veröffentlichung und Promotion von Inhalten erstellen und sie Mitgliedern Ihres Teams oder sich selbst zuweisen

ClickUp Limitierungen

ClickUp Brain ist nicht auf kostenlosen Plänen verfügbar und kann nicht von Benutzern in China oder Russland genutzt werden

ClickUp Brain ist für einen einzigen Workspace konzipiert. Wenn Sie mehr als einen Workspace haben oder möchten, dass mehrere Mitglieder eines Teams das Programm nutzen, müssen Sie es für jedes Mitglied erwerben

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Quillbot KI

Am besten für Zusammenfassungen

über QuillbotQuillbot ist ein Paraphrasierungstool für Autoren von Inhalten zur schnellen Bereinigung von Texten in 23 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Französisch. Die integrierte Grammatik- und Plagiatsprüfung stellt sicher, dass der Inhalt einzigartig ist und die Qualitätsstandards für das Schreiben erfüllt. Das Tool zur Erstellung von Inhalten bietet Features für Zusammenfassungen, verbesserte Lesbarkeit und einen Ersteller von Zitaten.

Quillbot KI beste Features

Das integrierte Grammatikprüfungs-Tool erkennt Ihre Rechtschreib- und Grammatikfehler und bereinigt eine Neufassung

Die Plagiatsprüfung stellt sicher, dass Ihr Inhalt frei von Plagiaten ist, indem sie den Beitrag scannt und Bereiche hervorhebt, in denen der Wortlaut genau gleich ist oder geringfügige Änderungen erforderlich sind

Mit dem Synonym-Schieberegler können Sie ganz einfach neue Ausdrucksweisen für ein und dieselbe Sache finden, um Ihren Inhalt aufzupeppen

Quillbot KI Limits

Sowohl in der kostenlosen Version als auch in den kostenpflichtigen Plänen gibt es Zeichen-Limits

Einige Benutzer fanden, dass der Editor grammatikalische Fehler übersieht und nicht die beste Korrekturlesung bietet

Quillbot KI Preise

Free

Premium: $19.95/Monat

$19.95/Monat Teams: $5,83/Monat bis $7,50/Monat pro Platz je nach Unternehmensgröße

Quillbot KI Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

3. Rytr

Am besten geeignet zum Schreiben von Blogbeiträgen und Marketingtexten

über Rytr Mit einer Kombination aus natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und fortschrittlichen Algorithmen ist Rytr ein leistungsstarkes tool für Content Marketing Teams und Solo-Blogger. Die KI-Textwerkzeug bietet eine einfach zu bedienende Oberfläche und Funktionen für Dutzende verschiedener Inhalte. Verwenden Sie es zum Umschreiben projekt-Dokumentation , Landing Pages oder hochrangige Inhalte für Suchmaschinen.

Rytr beste Features

Mit mehr als 40 Anwendungsfällen und Vorlagen ist es einfach, jede Art von Inhalt für jede Zielgruppe zu erstellen

Dank der mehr als 20 Sprachoptionen können Sie Inhalte in Sekundenschnelle umformulieren, um verschiedene Einzelziele zu treffen

Dank des Supports für 30 verschiedene Sprachen können Sie Inhalte für Zielgruppen auf der ganzen Welt erstellen 🌏

Rytr Beschränkungen

Es gibt Limits für Zeichen, d.h. es kann zu Problemen kommen, wenn der Inhalt, den Sie umschreiben, zu lang ist

Einige Benutzer fanden die SERP-Tools begrenzt, was es schwieriger macht, Inhalte für neue Schlüsselwörter umzuschreiben

Rytr Preise

Free

Sparen: $9/Monat

$9/Monat Unlimited: $29/Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9 Bewertungen)

Das Beste für KI-generierte SEO-Inhalte

über Kleine SEO-Tools Small SEO Tools ist ein KI-basiertes Tool zum Schreiben von Inhalten, das mehrere Features enthält, darunter einen Satzumschreiber, ein Umschreibungs-Tool und ein artikelumschreiber . Zusätzlich zu den Tools für das Schreiben bietet die App auch Tools für die Bearbeitung von Bildern, die Suche nach Schlüsselwörtern und die Verwaltung von Websites. Viele der Features sind zu 100 % kostenlos, was sie zu einer guten Wahl für kleine Geschäfte und einzelne Ersteller von Inhalten macht.

Die integrierte Rechtschreibprüfung, die Plagiatsprüfung und der Online-Editor erleichtern das Umschreiben von Inhalten zur Verbesserung von Ton und Stil

Der Text-zu-Bild-Konverter erstellt visuelle Hilfsmittel, die Ihre umgeschriebenen Inhalte noch besser machen

Keyword tools helfen, Schreibblockaden zu überwinden und bestehende Inhalte in SEO-optimierte Texte zu verwandeln

Es gibt Limits für die Anzahl der gescannten Wörter pro Monat mit den Tools zur Plagiatsprüfung und zur Umschreibung von Artikeln

Einige Benutzer berichteten über Ungenauigkeiten im generierten Inhalt

Free Plan

Plagiarism Checker PRO: Die Preise reichen von $4.99/Woche bis $599.80 für drei Monate, basierend auf verschiedenen Stufen von Such-Limits und gewünschten Features

Die Preise reichen von $4.99/Woche bis $599.80 für drei Monate, basierend auf verschiedenen Stufen von Such-Limits und gewünschten Features Paraphrasing Tool PRO Basic: $22/Monat

$22/Monat Paraphrasing Tool PRO Premium: $29/Monat

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Writesonic

Beste KI-Schreibhilfe

über Writesonic Writesonic ist ein blogging-Tool und ein KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen Zeit spart, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln und alte Inhalte aufzufrischen. Alle kostenpflichtigen Pläne basieren auf GPT-4 und bieten die neueste KI-Technologie, um Ihre Schreibanforderungen zu unterstützen.

Verwenden Sie den Sonic Editor (eine verbesserte Version von Google Docs), um E-Mails, lange Formulare, Blogbeiträge und vieles mehr umzuschreiben. Der Paraphraser hilft Ihnen, neue Wege zu finden, um dieselben Dinge in Verkaufsgesprächen und Marketingkampagnen zu sagen. 🌻

Writesonic beste Features

Mehr als 100 Features, darunter Text-zu-Kunst-Funktionen und Wachstumsideen, lassen Sie den Inhalt in wenigen Sekunden verbessern

Während einige Alternativen auf alten Versionen wie GPT-3 basieren, bietet die GPT-4-Technologie Support für aktuelle Ereignisse, sodass Ihre neu geschriebenen Inhalte immer auf dem neuesten Stand sind

Writesonice lässt sich mit LinkedIn, YouTube und Facebook Ads integrieren - und es gibt eine Erweiterung für Google Chrome, um Inhalte kanalübergreifend umzuschreiben

Grenzen von Writesonic

In der kostenlosen Version können Sie keine weiteren Benutzer hinzufügen

Es gibt Guthaben-Limits für Inhalte, was es schwierig macht, wenn Sie versuchen, Inhalte neu zu formulieren oder lange Formulare zu erstellen

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion: Ein Benutzer mit einem Maximum von 10.000 Wörtern

Ein Benutzer mit einem Maximum von 10.000 Wörtern Langform: $12,67/Monat für einen Benutzer mit maximal 60.000 Wörtern

$12,67/Monat für einen Benutzer mit maximal 60.000 Wörtern Benutzerdefiniert: Maßgeschneiderte Preise für Teams

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

4.7/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

6. Speedwrite

Das Beste für schnelles und effizientes Umschreiben von Inhalten

über Speedwrite Speedwrite ist ein KI-Autor, mit dem Sie Inhalte in Sekundenschnelle verbessern können. Beginnen Sie, indem Sie Recherchen einfügen, z. B. einen Beitrag eines Konkurrenten, der Ihnen gefällt, oder Zitate zur Verbesserung bestehender Inhalte. Fügen Sie dann Ihre eigenen Ideen für Formulierungen und Tonfall hinzu. Klicken Sie auf "Vorhersage", und Sie erhalten sofort aktualisierte Inhalte mit besserer Satzstruktur und neuen Formulierungen.

Speedwrite beste Features

Dank der einfachen Benutzeroberfläche werden Sie nicht durch Hunderte von Features abgelenkt

Die automatischetext-Generator spuckt schnell neue Ideen aus, um einen bestehenden Text aufzupeppen, ohne dass man Stunden dafür aufwenden muss

Speedwrite Beschränkungen

Es gibt keine zusätzlichen Tools wie eine Rechtschreibprüfung, eine Plagiatsprüfung oder einen Editor für Grammatik

Einige Benutzer finden, dass der Kundensupport von Speedwrite nicht so gut ist, wie sie es sich wünschen würden

Speedwrite Preise

Monatlich: $19.99/Monat

$19.99/Monat Halbjährlich: $11.65/Monat

$11.65/Monat Jährlich: $8.33/Monat

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

7. KI kopieren.ai

Am besten für die Aktualisierung vorhandener Inhalte

über Kopie.aiKopieren.ai ist einer der größten Namen in der KI-Branche. Mit mehr als 10 Millionen Benutzern - darunter einige bei Microsoft, eBay und Nestle - ist es keine Überraschung, dass dieses Tool auf vielen Listen von Wordtune-Alternativen landet. Das Tool hilft beim Umschreiben einer Vielzahl von Inhalten, darunter Website-Texte, E-Commerce-Texte und digitale Anzeigen. 📝

Copy.ai beste Features

Mit mehr als 90 Tools und Vorlagen war es noch nie so einfach, bestehende Inhalte zu aktualisieren und neue Wege zu finden, um sie relevant zu machen

Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv, so dass neue Benutzer nicht stundenlang brauchen, um sich einzuarbeiten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen

Copy.ai Einschränkungen

Dieses Tool ist eine der teureren Optionen auf der Liste, was eine Herausforderung für kleine Geschäfte darstellt, die auf der Suche nach günstigen Preisen sind

Einige Benutzer waren der Meinung, dass dem generierten Text eine menschliche Komponente fehlte und er kreativer sein könnte

Copy.ai Preise

Free Forever

Pro: $36/Monat

$36/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

8. Vereinfacht

Am besten für mehrsprachige Inhalte

über Vereinfacht Simplified ist ein webbasiertes KI-Tool, mit dem Teams für digitales Marketing Inhalte neu schreiben und ein größeres Publikum erreichen können. Das Content Rewriter tool schlägt neue Ideen vor und formuliert Sätze um, um sie ansprechender zu gestalten. Verwenden Sie es, um Ihre Inhalte aufzupeppen und schmackhafter zu machen, um den Traffic und die Konversionen auf Ihrer Website zu steigern.

Vereinfachte beste Features

Mit den über 10 Schreibweisen können Sie sich selbst ausdrücken und ein einzigartiges Markenimage aufbauen

Mit mehr als 30 Sprachen können Sie Ihr Publikum von nah und fern erreichen, ohne Sprachspezialisten einstellen zu müssen

Vereinfachte Limits

Einige Benutzer fanden, dass die kostenlose Version des Inhalts in Bezug auf Tonalität und Einzigartigkeit limitiert war

Andere meinten, das Tool sei nicht in der Lage, komplexere Themen zu erfassen

Vereinfachte Preisgestaltung

AI Writer Free

AI Writer Pro: $12/Monat

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. Paraphraser.io

Das Beste für die Plagiatsprüfung

über Paraphraser.io Paraphraser ist ein KI-Tool mit vier Funktionen: Artikelschreiber, Plagiatsprüfung, Grammatikprüfung und Zusammenfassung. Verwenden Sie es, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern und alte Inhalte in Sekundenschnelle zu aktualisieren. Laden Sie Ihre bestehenden Inhalte hoch und klicken Sie auf "Paraphrase", um neue Wege zur Formulierung Ihrer Gedanken zu entdecken. 🤔

Paraphraser.io beste Features

Die kostenpflichtigen Pläne bieten die Features Creative, Smarten und Shorten, um Ihrer Arbeit ein einzigartiges Flair zu verleihen oder sie zu verdichten, um sie besser lesbar zu machen

Alle Funktionen des Artikelschreibers sind komplett kostenlos

Die einfache und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche zeichnet sich durch eine geringe Lernkurve aus

Paraphraser.io Einschränkungen

Es gibt Limits für Wörter, es sei denn, Sie entscheiden sich für einen kostenpflichtigen Plan

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die kostenlose Version zu viele Werbeeinblendungen enthielt, die ablenkend wirkten, aber Sie können dies vermeiden, indem Sie einen kostenpflichtigen Plan wählen

Paraphraser.io Preise

Basic Weekly: $9/Woche

$9/Woche Basic Monthly: $23/Monat

$23/Monat Basic Jährlich: $69/Jahr

$69/Jahr Enterprise 1: $50

$50 Unternehmen 2: $125

$125 Enterprise 3: $225

Paraphraser.io Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Schreibcreme

Am besten für mobile Benutzer

über Writecream Writecream ist ein KI-Tool, das auf ChatGenie aufbaut und die Leistungsfähigkeit von ChatGPT und Google Search kombiniert. Das bedeutet, dass Sie Ereignisse nach dem Jahr 2021 nutzen können, um Ihre Inhalte zu informieren und bestehende Beiträge relevanter als je zuvor zu machen. Verwenden Sie den Befehlsmodus, um das tool zu bitten, Inhalte umzuschreiben, egal ob es sich um einen Blogartikel, eine Podcast-Zusammenfassung oder einen Beitrag für soziale Medien handelt.

Writecream beste Features

Mit der mobilen App können Sie Inhalte erstellen, wo immer Sie sind, egal ob Sie Zugang zu Ihrem Desktop haben oder Inhalte im Handumdrehen von Ihrem Telefon aus umschreiben müssen

Mit über 75 Sprachen ist Writecream eines der umfassendsten Tools für Geschäfte mit Zielgruppen in mehreren Ländern

Auf der Grundlage von Schreibhilfen wie Before-After-Bridge und Problem-Agitate Solutions hilft Ihnen dieses Tool, Schreibblockaden zu überwinden

Beschränkungen von Writecream

Einige Nutzer haben festgestellt, dass sie ihr Guthaben schneller als erwartet verbraucht haben, was bedeutet, dass sie mehr bezahlen mussten, um den benötigten Inhalt neu zu schreiben

Einige Benutzer fanden, dass die Benutzeroberfläche eine steile Lernkurve aufweist

Writecream-Preise

Free Forever

Unlimited: $29/Monat

$29/Monat Standard: $49/Monat

$49/Monat Erweitert: $69/Monat

Writecream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Inhalte schneller umschreiben mit Wordtune-Alternativen

Mit den oben genannten Wordtune-Alternativen können Sie Inhalte in kürzerer Zeit umschreiben und paraphrasieren, so dass Sie sich auf das Meeting mit Ihren Kunden konzentrieren können marketingziele früher. Ganz gleich, ob Sie informative Blog-Inhalte erstellen, clevere E-Mails verfassen oder interne Handbücher standardisieren möchten - es gibt ein Tool, mit dem Sie diese Aufgabe erledigen können. ClickUp App herunterladen und beginnen Sie mit dem Umschreiben und Paraphrasieren von Inhalten in kürzerer Zeit, als Sie es je für möglich gehalten hätten. Unser KI-Schreibassistent-Tool wird Sie auf kreative Ideen bringen und Ihnen helfen, neue Wege zu finden, Ihre Gedanken freizugeben. 🙌