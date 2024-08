10 coole Apps, die das Leben einfacher & produktiver im Jahr 2024 machen

Einige der coolsten Dinge werden von den größten Nerds gemacht. Und wenn es um coole Apps geht, möchten wir all den Technik-Nerds da draußen ein Lob aussprechen. 🤓

Vergessen Sie die "coolen Kids" Im Spiel des Lebens sind die Technikbegeisterten diejenigen, die wir in unserer Besprechung vor dem Spiel dabei haben wollen, um herauszufinden, wie wir am besten zum Ziel kommen. Wir würden sogar ein Cheerleader-Team gründen, nur um Tech-Entwickler anzufeuern. "1-2-3-4, ihr macht Apps, und wir wollen mehr!" 📣

Und im Folgenden singen wir ein Loblied auf 10 der coolsten Apps, die du jetzt herunterladen kannst. Also, los geht's und werdet app-y!

Worauf sollten Sie bei coolen Apps achten?

Coole Apps sollten dir helfen, ein Problem zu lösen, ein Ziel zu erreichen oder ein Projekt durchzuführen . Ob es darum geht, Ihre Trainingsziele zu erreichen, die Priorisierung von Aufgaben bei der Arbeit , über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben oder kreativer zu werden - mit der richtigen App haben Sie alles im Griff.

Und auch wenn Apps online sind, helfen die besten Apps Ihnen, Ihre Ziele offline zu erreichen.

10 coole Apps für das Jahr 2024

Fang an, deine Ziele aufzustellen, und mach dich bereit, sie nacheinander zu erreichen. 🎳

Diese 10 Apps können dich in einen Überflieger verwandeln und dir den Alltag erleichtern. Laden Sie sie von Ihren Lieblingsplattformen herunter (die meisten sind sowohl für iOS als auch für Android verfügbar) und legen Sie los.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihre täglichen Aufgaben zu organisieren

Wenn Sie das meiste aus der kleinsten Anzahl von Apps herausholen wollen, dann brauchen Sie ClickUp 😎

ClickUp ist die Produktivitäts-App, die alle Apps ersetzt. Sie bietet Aufgabenmanagement, To-Do-Listen, Zeiterfassung, Budgetierung, Berichte und ein interaktives Whiteboard - und das sind nur ein paar der vorteile, die ClickUp einzigartig machen .

Dies ist die beste App für die Planung von Projekten sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Sie können die umfang der Arbeit für Ihr nächstes Kundenprojekt, verfolgen Sie Ihre Fitnessziele, erstellen Sie einen Inhaltskalender für Ihren Blog, finden Sie die perfekte Wohnung, erstellen Sie eine Hausarbeitstabelle, planen Sie Ihre Weihnachtsfeier, verfolgen Sie Ihre Jobsuche oder beginnen Sie mit dem Umbau Ihres Hauses - und für all das gibt es Vorlagen. 👣 Die Funktionen von ClickUp sollen Ihnen helfen, Ihre Ziele zu setzen und zu erreichen - und jeden Meilenstein auf dem Weg dorthin zu verfolgen. Es gibt sogar Automatisierungen, die Ihnen helfen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und effizienter zu arbeiten.

Sie können ClickUp als Web-App oder als mobile App für iPhone und Android erhalten.

ClickUp beste Eigenschaften

Vorlagen für die Aufgabenverwaltung : Es gibt Tausende von vorgefertigten Aufgabenlisten, die Sie durch jedes Projekt führen werden. Dievorlagen erhöhen Ihre Produktivität und verbessern Ihre Projektorganisation, und sie sind vollständig anpassbar, so dass Sie Aufgaben nach Bedarf entfernen oder hinzufügen können

Es gibt Tausende von vorgefertigten Aufgabenlisten, die Sie durch jedes Projekt führen werden. Dievorlagen erhöhen Ihre Produktivität und verbessern Ihre Projektorganisation, und sie sind vollständig anpassbar, so dass Sie Aufgaben nach Bedarf entfernen oder hinzufügen können Eingebaute KI: ClickUp AI ist der allererste rollenbasierte KI-Assistent. DieserKI-Werkzeug wurde mit Aufgaben aus Hunderten von verschiedenen Berufen trainiert, und es gibt Vorschläge, wie Sie das Beste daraus machen können

ClickUp AI ist der allererste rollenbasierte KI-Assistent. DieserKI-Werkzeug wurde mit Aufgaben aus Hunderten von verschiedenen Berufen trainiert, und es gibt Vorschläge, wie Sie das Beste daraus machen können Zielsetzung: Bevor Sie Ihre To-Do-Liste erstellen können, brauchen Sie ein Ziel. Die ClickUp-Zielsetzung hilft Ihnen dabei, Ihre persönlichen oderberuflichen Ziele und verfolgen Sie Ihre Meilensteine auf dem Weg zu deren Erreichung 🏆

Bevor Sie Ihre To-Do-Liste erstellen können, brauchen Sie ein Ziel. Die ClickUp-Zielsetzung hilft Ihnen dabei, Ihre persönlichen oderberuflichen Ziele und verfolgen Sie Ihre Meilensteine auf dem Weg zu deren Erreichung 🏆 Zeiterfassung: Sie können verfolgen, wie lange Sie für jede Aufgabe brauchen, um zu verstehen, wohin Ihre Zeit geht, und Ihre Planung für die Zukunft verbessern

ClickUp Einschränkungen

Lernkurve: Weil ClickUp so funktionsreich ist, berichten viele Nutzer, dass es Zeit braucht, um herauszufinden, wie man die App am besten nutzt

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5 pro Mitglied pro Monat

$5 pro Mitglied pro Monat Business: $12 pro Mitglied pro Monat

$12 pro Mitglied pro Monat Business Plus: $19 pro Mitglied pro Monat

$19 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied im Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,250+ Bewertungen)

4.7/5 (8,250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Habitica

über Habitica Wenn Sie extrem motiviert sind, die nächste Stufe in einem Videospiel zu erreichen, aber nicht die Motivation aufbringen können, um zu trainieren, Ihre Mahlzeiten zu planen oder Ihren Kleiderschrank auszumisten, dann müssen Sie Ihre täglichen Aufgaben unterhaltsamer gestalten. Hier kommt Gamification ins Spiel. 🎮

Habitica hilft Ihnen dabei, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, indem es die gleichen Belohnungen einsetzt, die Sie auch bei Ihrem Lieblingsvideospiel anspornen. Jedes Mal, wenn du Zahnseide benutzt, ins Fitnessstudio gehst oder ein Stück Obst isst, kannst du es in der App abhaken und Gold und andere Belohnungen (wie Rüstungen, Haustiere und magische Kräfte) verdienen.

Mit diesem Gold kannst du dann In-App-Käufe tätigen oder individuelle Belohnungen kaufen, die du selbst festlegst (z. B. die Möglichkeit, deine Lieblingssendung zu sehen oder deinen Lieblingssnack zu essen).

Habitica ist im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Habitica beste Eigenschaften

Gewohnheitsverfolgung: Fügen Sie Ihre Ziele und die gesunden Gewohnheiten hinzu, die Sie entwickeln möchten, und haken Sie sie ab, wenn Sie sie erfüllen

Fügen Sie Ihre Ziele und die gesunden Gewohnheiten hinzu, die Sie entwickeln möchten, und haken Sie sie ab, wenn Sie sie erfüllen Belohnungen und Bestrafungen: Kommen Sie weiter, wenn Sie Ihre Checkliste abarbeiten, oder verlieren Sie Belohnungen an Tagen, an denen Sie nachlassen

Kommen Sie weiter, wenn Sie Ihre Checkliste abarbeiten, oder verlieren Sie Belohnungen an Tagen, an denen Sie nachlassen Benutzerdefinierte Belohnungen: Legen Sie Ihre eigenen Belohnungen fest, die auf dem basieren, was Sie am meisten motiviert, und kaufen Sie sie dann mit Gold, das Sie durch das Erfüllen Ihrer täglichen Aufgaben verdienen

Habitica Einschränkungen

Benachrichtigungen Störungen: Einige Nutzer berichten, dass sie keine täglichen Benachrichtigungen erhalten oder dass sie Benachrichtigungen zu falschen Zeiten erhalten, selbst wenn sie diese in der App korrekt eingestellt haben

Einige Nutzer berichten, dass sie keine täglichen Benachrichtigungen erhalten oder dass sie Benachrichtigungen zu falschen Zeiten erhalten, selbst wenn sie diese in der App korrekt eingestellt haben Verzögerungen: Einige Nutzer erleben Verzögerungen beim Hinzufügen neuer Gewohnheiten oder müssen dieselben Aufgaben mehrmals abhaken

Preise für Habitica

Kostenlos

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

3. ChatGPT

über ChatGPT Wenn Sie sich schon immer mit einem Roboter anfreunden wollten, wie in einem futuristischen Science-Fiction-Film, dann beginnt Ihre Zukunft jetzt. ChatGPT hat zwar keine Roboterarme und -beine, aber er kann Fragen beantworten und sich unterhalten. Diese App ist also bereit und wartet darauf, dein Roboterfreund zu werden. 🦾

Du kannst dies benutzen AI-Werkzeug zu recherchieren, zu schreiben, zu programmieren und mehr. Um einzigartige Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie ChatGPT für sich arbeiten lassen können, können Sie sich durch eine Liste von ChatGPT-Eingabeaufforderungen zum Ausprobieren . Was auch immer Sie fragen, ChatGPT wird Ihnen eine Antwort geben, die einzige Grenze ist also Ihre Vorstellungskraft.

ChatGPT wurde ursprünglich als Web-App entwickelt, ist aber jetzt auch als iPhone-App im Apple Store erhältlich.

ChatGPT beste Eigenschaften

Recherche: Beschleunigen Sie Ihren Rechercheprozess, indem Sie ChatGPT nach den Antworten fragen, die Sie benötigen. Sie können den Chatbot nutzen, um herauszufinden, wie man eine Kniebeuge richtig macht, was man zum Abendessen kocht oder wohin man in den nächsten Urlaub fährt

Beschleunigen Sie Ihren Rechercheprozess, indem Sie ChatGPT nach den Antworten fragen, die Sie benötigen. Sie können den Chatbot nutzen, um herauszufinden, wie man eine Kniebeuge richtig macht, was man zum Abendessen kocht oder wohin man in den nächsten Urlaub fährt Kreatives Brainstorming: Egal, ob Sie nach Ideen für die Dekoration Ihres Gästezimmers oder für die Fertigstellung Ihres nächsten Pitch Decks suchen, ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, die Inspiration zu finden, die Sie brauchen

Egal, ob Sie nach Ideen für die Dekoration Ihres Gästezimmers oder für die Fertigstellung Ihres nächsten Pitch Decks suchen, ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, die Inspiration zu finden, die Sie brauchen KI-Schreiben: Sie können Ihre Grammatik und Rechtschreibung überprüfen oder ChatGPT als Hilfsmittel verwendenKI-Schreibwerkzeug zum Verfassen von E-Mails, Blogbeiträgen, Newslettern, Gedichten, Songtexten und mehr von Grund auf

Sie können Ihre Grammatik und Rechtschreibung überprüfen oder ChatGPT als Hilfsmittel verwendenKI-Schreibwerkzeug zum Verfassen von E-Mails, Blogbeiträgen, Newslettern, Gedichten, Songtexten und mehr von Grund auf KI-Code-Vervollständigung: Verwenden Sie ChatGPT alsKI-Code-Tool indem Sie es fragen, warum ein Teil des Codes nicht funktioniert, oder es einen neuen Code von Grund auf schreiben lassen

ChatGPT Einschränkungen

Keine Android-App : Im Moment bietet ChatGPT nur eine iOS-App für das iPhone und das iPad. Android-Nutzer müssen auf die webbasierte Anwendung zurückgreifen

Im Moment bietet ChatGPT nur eine iOS-App für das iPhone und das iPad. Android-Nutzer müssen auf die webbasierte Anwendung zurückgreifen Faktenfehler: Viele Nutzer berichten, dass die Antworten von ChatGPT und die von ihm geschriebenen Inhalte falsche Informationen enthalten können, so dass eine Überprüfung der Fakten erforderlich ist

Viele Nutzer berichten, dass die Antworten von ChatGPT und die von ihm geschriebenen Inhalte falsche Informationen enthalten können, so dass eine Überprüfung der Fakten erforderlich ist Generische Inhalte: Wenn Sie ChatGPT zum Brainstorming oder Schreiben verwenden, können die Inhalte, die es erstellt, unoriginell oder repetitiv sein. Möglicherweise müssen Sie spezifischere Aufforderungen verwenden, um das Programm dazu zu bringen, originelle Ideen zu produzieren

ChatGPT Preise

Kostenlos

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (275+ Bewertungen)

4.7/5 (275+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

4. Otter.ai

über Otter.ai Otter.ai ist wie eine Sekretärin, die dir folgt und die wichtigsten Informationen deines Tages aufschreibt. 📝

Diese KI-App ist als Transkriptionsdienst konzipiert, der während Ihrer Besprechungen oder Kurse Notizen macht. Du kannst sogar mit dem Otter-Bot und anderen Personen in deiner Gruppe chatten. Wenn du also etwas verpasst, kannst du eine Frage stellen, und Otter.ai kann dir helfen, den Stoff nachzuholen.

Diese App ist als Web- oder Mobil-App verfügbar.

Otter.ai beste Eigenschaften

Meeting-Notizen: Erhalten Sie vollständige Transkriptionen von Meetings, an denen Sie teilnehmen, oder von Sprachnotizen, die Sie aufnehmen

Erhalten Sie vollständige Transkriptionen von Meetings, an denen Sie teilnehmen, oder von Sprachnotizen, die Sie aufnehmen Zusammenfassungen: Sehen Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick

Sehen Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick Folienerfassung: Lassen Sie Präsentationsfolien automatisch zu Ihren Besprechungsnotizen hinzufügen

Lassen Sie Präsentationsfolien automatisch zu Ihren Besprechungsnotizen hinzufügen Chat: Stellen Sie Otter.ai Fragen zum Meeting und erhalten Sie sofortige Klärung

Otter.ai Einschränkungen

Schwierig zu bearbeiten: Viele Nutzer berichten, dass Abschriften schwer zu bearbeiten sind und möglicherweise zum ursprünglichen Text zurückkehren oder zusätzliche falsche Bearbeitungen aufgrund Ihrer Änderungen vornehmen

Viele Nutzer berichten, dass Abschriften schwer zu bearbeiten sind und möglicherweise zum ursprünglichen Text zurückkehren oder zusätzliche falsche Bearbeitungen aufgrund Ihrer Änderungen vornehmen Probleme mit Hintergrundgeräuschen: Otter.ai funktioniert am besten in ruhigen Umgebungen mit einem einzelnen Sprecher. In lauten Umgebungen oder bei Besprechungen, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig unterhalten, kann es zu verwirrenden oder eingeschränkten Transkriptionen kommen

Otter.ai Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $8.33 pro Benutzer pro Monat

$8.33 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $20 pro Benutzer pro Monat

$20 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

4.1/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

5. Diskurs

über Diskurs Wenn Sie genug haben von der oberflächlichen Kommunikation, die die meisten Social Media-Plattformen fördern (ein endloser Strom von Likes, Einzeilern, Memes und GIFs), dann ist es an der Zeit, sich mit Discord . 👯

Diese kostenlose, einfache App hilft Ihnen, engere Beziehungen zu den Menschen in Ihrem sozialen Netzwerk zu pflegen. Anstatt wie bei den meisten Social-Media-Apps ein Highlight-Reel Ihres Lebens zu posten, das das ganze Internet sehen kann, können Sie mit Discord private Gruppen erstellen, Chats zu Themen führen, die Ihnen am Herzen liegen, sich mit Freunden treffen, die bereits online sind, und Gespräche in Echtzeit führen.

Discord ist als Desktop oder auf mobilen Geräten für iOS, Linux, Microsoft Windows und Android verfügbar.

Die besten Funktionen von Discord

Video-, Sprach- und Text-Chat: Sie können Videoanrufe führen, Sprachnotizen austauschen oder Texte versenden, und immer wenn Freunde bereits online sind und chatten, können Sie sich anschließen

Sie können Videoanrufe führen, Sprachnotizen austauschen oder Texte versenden, und immer wenn Freunde bereits online sind und chatten, können Sie sich anschließen Themenkanäle: Mit der App können Sie Themenchats zu jedem beliebigen Thema erstellen - sei es das Videospiel, das Sie nicht aufhören können zu spielen, oder die Serie über wahre Verbrechen, von der Sie besessen sind 🕵️

Mit der App können Sie Themenchats zu jedem beliebigen Thema erstellen - sei es das Videospiel, das Sie nicht aufhören können zu spielen, oder die Serie über wahre Verbrechen, von der Sie besessen sind 🕵️ Große Gamer-Community: Discord wurde ursprünglich für Videospieler entwickelt, und es gibt immer noch eine große Community. Du kannst Leute treffen, die sich für dein Lieblingsspiel begeistern und gemeinsam streamen 🎮

Discord-Einschränkungen

Filterprobleme: Discord hat einen Anstandsfilter, aber Nutzer berichten, dass der Filter oft grafische Inhalte nicht erkennt und versucht, unbedenkliche Inhalte herauszufiltern

Discord hat einen Anstandsfilter, aber Nutzer berichten, dass der Filter oft grafische Inhalte nicht erkennt und versucht, unbedenkliche Inhalte herauszufiltern Unübersichtliche Benutzeroberfläche: Viele Nutzer beklagen, dass die neue Benutzeroberfläche für Textnachrichten verwirrend und unübersichtlich ist und im Vergleich zu anderen Apps zusätzliche Schritte erfordert, um den gewünschten Chat zu finden

Discord-Preise

Kostenlos

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

6. Regentropfen

über Raindrop-Anwendung Keine Angst. Das ist keine weitere Wetter-App. 🌧️

Raindrop ist ein Lesezeichen-Manager, mit dem Sie Online-Artikel, Videos, Fotos und Webseiten speichern können, um sie später wiederzufinden.

Diese kostenlose App eignet sich am besten für Kreative, da Sie alles speichern können, was Sie inspiriert, und Ihre Inhalte in Ordnern für Ihre verschiedenen Leidenschaften und Projekte organisieren können. Legen Sie einen für Kochrezepte an, die Sie ausprobieren möchten, einen für Workouts, die Sie lieben, und einen für Haarschnitte, die auf Ihrem Doodle gut aussehen würden. 🐩

Raindrop steht im Apple App Store für iPhones und iPads, bei Google Play für Androiden und auf der Website der App als Browsererweiterung für Chrome, Safari, Firefox und Edge zum Download bereit.

Raindrop beste Eigenschaften

Sammlungen: Organisieren Sie Ihre Lesezeichen in Ordnern, die auf Ihren Hobbys, Projekten und Interessengebieten basieren, um Inhalte leichter zu finden

Organisieren Sie Ihre Lesezeichen in Ordnern, die auf Ihren Hobbys, Projekten und Interessengebieten basieren, um Inhalte leichter zu finden Volltextsuche: Durchsuchen Sie alle von Ihnen gespeicherten Inhalte nach Schlüsselwörtern, um schnell das zu finden, was Sie suchen

Durchsuchen Sie alle von Ihnen gespeicherten Inhalte nach Schlüsselwörtern, um schnell das zu finden, was Sie suchen Dauerhafte Bibliothek: Wenn Sie Artikel in Ihrer dauerhaften Bibliothek speichern, haben Sie in Raindrop auch dann noch Zugriff darauf, wenn der Inhalt online entfernt wird

Raindrop Einschränkungen

Kostenlose Version Lässt einige der besten Funktionen vermissen: Mit der kostenlosen Version können Sie weiterhin Sammlungen nutzen, aber die Volltextsuche und die permanente Bibliothek sind nur mit der kostenpflichtigen Version verfügbar

Mit der kostenlosen Version können Sie weiterhin Sammlungen nutzen, aber die Volltextsuche und die permanente Bibliothek sind nur mit der kostenpflichtigen Version verfügbar Langsame Ladezeiten auf intelligenten Geräten: Einige Android-Nutzer beschweren sich, dass die App langsame Ladezeiten hat und gelegentlich einfriert, während sie sie benutzen. Viele berichten, dass sie mit der Desktop-Browsererweiterung besser zurechtkommen als mit der mobilen App

Raindrop Preise

Kostenlos

Pro: $28 pro Jahr

Raindrop Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

7. Flipboard

über Flipboard Flipboard ist eine neue Art, sich über Nachrichten auf dem Laufenden zu halten. 📰

Diese App ist wie Pinterest für deine Lieblingsnachrichten. Sie ermöglicht es Ihnen, Artikel aus Ihren Lieblingspublikationen zu kuratieren - sei es The Atlantic, The New York Times oder Condé Nast Traveler.

Die App macht Vorschläge auf der Grundlage der Artikel, die Ihnen gefallen. Sie können Themen verfolgen, die Sie oder andere Nutzer mit ähnlichen Interessen interessieren. Sie können auch Artikel, die Ihnen gefallen, in Ihrem eigenen Magazin speichern, um auf Google Maps Reiseziele für Ihren nächsten Urlaub zu finden!

Die besten Funktionen von Flipboard

Nachrichten entdecken und teilen: Finden Sie die Nachrichten, die Sie interessieren, und fügen Sie Geschichten zur App hinzu, damit andere sie leichter entdecken können

Finden Sie die Nachrichten, die Sie interessieren, und fügen Sie Geschichten zur App hinzu, damit andere sie leichter entdecken können Themen und Personen folgen: Folgen Sie den Themen und Personen, die Sie interessieren, damit Sie über die neuesten Sport-, Reise- oder Technikberichte auf dem Laufenden bleiben.

Folgen Sie den Themen und Personen, die Sie interessieren, damit Sie über die neuesten Sport-, Reise- oder Technikberichte auf dem Laufenden bleiben. Sammeln Sie Geschichten: Fügen Sie die Geschichten, die Sie lieben, zu Ihrem eigenen Magazin hinzu, damit Sie sie jederzeit nachschlagen können

Einschränkungen von Flipboard

Keine Überwachung der Kommentare: Einige Nutzer beschweren sich, dass der Kommentarbereich oft aufrührerische oder spalterische Kommentare enthält, die kaum oder gar nicht überwacht werden

Einige Nutzer beschweren sich, dass der Kommentarbereich oft aufrührerische oder spalterische Kommentare enthält, die kaum oder gar nicht überwacht werden Langsame Ladezeiten: Viele Nutzer geben an, dass die App sehr lange braucht, um Artikel über die Vorschau des ersten Absatzes hinaus zu laden

Flipboard Preise

Kostenlos

Flipboard Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Slite

über Slite Für alle, die beruflich viel unterwegs sind, kann Slite helfen, mit der Arbeit Schritt zu halten. Diese App dient als wissensdatenbank in der Sie die kollektive Intelligenz Ihres Unternehmens speichern können. 🧠

Sie können wichtige Entscheidungen dokumentieren, Ideen hinzufügen, Feedback geben und wichtige Aktualisierungen erhalten, egal wo Sie sind. Es verfügt sogar über eine integrierte KI, die Fragen zu den Richtlinien Ihres Unternehmens beantworten kann. Wenn Sie also ganztägige Kundenbesprechungen haben, auf einer Messe sind oder einfach von zu Hause aus arbeiten, können Sie und Ihr Team trotzdem auf dem gleichen Stand bleiben. 📖

Slite beste Eigenschaften

Firmen-Wiki: Bewahren Sie alle Ihre Unternehmensinformationen und Mitarbeiterressourcen an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort auf

Bewahren Sie alle Ihre Unternehmensinformationen und Mitarbeiterressourcen an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort auf Meeting-Notizen: Erstellen Sie Notizen, damit Ihre Teammitglieder immer die wichtigsten Erkenntnisse finden können

Erstellen Sie Notizen, damit Ihre Teammitglieder immer die wichtigsten Erkenntnisse finden können Prozessdokumentation: Wenn Sie einen Prozess für Ihr Unternehmen oder Ihr Team festgelegt haben, fügen Sie die Dokumentation hinzu, damit jeder darauf verweisen kann

Slite Einschränkungen

Mobile App hat zu wenig Funktionen: Viele Nutzer bemängeln, dass die Apps auf Apple- und Android-Geräten nicht so viele Funktionen haben wie die Web-App

Viele Nutzer bemängeln, dass die Apps auf Apple- und Android-Geräten nicht so viele Funktionen haben wie die Web-App Externe Freigabe ist schwierig: Während es mit Slite einfach ist, Dokumente mit Leuten aus Ihrem internen Team zu teilen, beschweren sich einige Nutzer, dass es schwierig ist, Ihre Dokumentation zu exportieren und sie mit externen Auftragnehmern zu teilen

Slite Preise

Kostenlos

Standard: $8 pro Benutzer pro Monat

$8 pro Benutzer pro Monat Premium: $12,50 pro Benutzer pro Monat

Slite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (35+ Bewertungen)

9. Feedly

über Feedly Diese Seite ist für alle, die ihr Leben lang lernen. Wir möchten, dass du so viele Informationen wie möglich über alles, was du kannst, aufnimmst. 👀

Feedly ist eine unverzichtbare App für einen KI-gesteuerten News-Feed, der Ihnen hilft, die Informationen zu finden, die Sie interessieren, und den Rest herauszufiltern. Du sagst ihr, was du wissen willst, und sie sammelt Artikel und Erkenntnisse aus Publikationen im ganzen Internet.

Sie können Feedly Ihre vertrauenswürdigen Quellen und die von Ihnen am meisten gesuchten Informationen mitteilen. Diese großartige App gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen aus dem gesamten Internet. Im Wesentlichen erhalten Sie die Kurzfassung und den Artikel, so dass Sie entscheiden können, ob Sie ihn überfliegen oder vertiefen möchten.

Feedly beste Eigenschaften

Gefilterte Nachrichteneinblicke: Erhalten Sie speziell für Sie kuratierte Nachrichten zu den Themen, die Sie interessieren, von den Quellen, denen Sie vertrauen

Erhalten Sie speziell für Sie kuratierte Nachrichten zu den Themen, die Sie interessieren, von den Quellen, denen Sie vertrauen Einfaches Teilen: Teilen Sie Artikel mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihrem Team mit nur einem Klick

Teilen Sie Artikel mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihrem Team mit nur einem Klick Nachtmodus: Lesen Sie jederzeit und schonen Sie Ihre Augen mit einem Dunkelmodus

Feedly Einschränkungen

Bildladefehler: Einige Nutzer beschweren sich, dass Bilder nicht vollständig geladen werden oder nicht auf die Größe ihres Bildschirms reagieren

Einige Nutzer beschweren sich, dass Bilder nicht vollständig geladen werden oder nicht auf die Größe ihres Bildschirms reagieren Langsames Laden neuer Quellen: Andere Nutzer geben an, dass die App beim Laden einer neuen Nachrichtenquelle langsam läuft und es eine lange Wartezeit gibt

Feedly Preise

Gratis

Pro: $6 pro Monat

$6 pro Monat Pro+: $12 pro Monat

$12 pro Monat Unternehmen: Kontakt für individuelle Preise

Feedly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (75+ Bewertungen)

4.4/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (35+ Bewertungen)

10. Dubsado

über Dubsado Wenn Sie Freiberufler sind, dann wissen Sie, wie es ist, sich abzumühen. Man trifft sich mit Kunden, verschickt Angebote, plant, stellt Rechnungen aus, plant, und irgendwo dazwischen erledigt man die Arbeit, für die man engagiert wurde. Dubsado hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, die Informationen Ihrer Mandanten zu verwalten und Ihre Arbeit zu automatisieren, damit Sie sich auf die abrechenbare Arbeit konzentrieren können. Dubsado ist als Web-App oder als mobile App verfügbar, mit der Ihre Kunden Besprechungen planen, auf ihre Dokumente zugreifen und ihre Rechnungen bezahlen können - denn nichts lieben wir mehr als einen autarken Kunden. 😍

Dubsado beste Eigenschaften

Formulare: Mit Dubsado-Formularen können Sie schnell Angebote und Verträge verschicken oder Formulare zur Lead-Erfassung und Fragebögen auf Ihrer Website einbinden

Mit Dubsado-Formularen können Sie schnell Angebote und Verträge verschicken oder Formulare zur Lead-Erfassung und Fragebögen auf Ihrer Website einbinden Terminplanung: Erlauben Sie Ihren Kunden, Ihren Terminkalender einzusehen und Termine zu buchen, die für Sie beide passen

Erlauben Sie Ihren Kunden, Ihren Terminkalender einzusehen und Termine zu buchen, die für Sie beide passen Rechnungsstellung: Sie können Rechnungen verschicken, einen Zahlungsdienstleister einbinden und automatische Zahlungserinnerungen einrichten, damit Sie nicht manuell nachfassen müssen

Sie können Rechnungen verschicken, einen Zahlungsdienstleister einbinden und automatische Zahlungserinnerungen einrichten, damit Sie nicht manuell nachfassen müssen Kundenportale: Richten Sie für Ihre Kunden ein eigenes Portal ein, in das sie sich von ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einloggen, ihre Angebote und Projektdokumente einsehen und ihre Rechnungen bezahlen können

Dubsado Einschränkungen

Eingeschränkte Rechnungsfunktion : Obwohl die Rechnungsstellung einer der Hauptvorteile dieser App ist, beschweren sich Nutzer oft darüber, dass es schwierig sein kann, verschiedene Rechnungstypen einzurichten, wenn Ihre Projekte unterschiedlich abgerechnet werden, oder Rechnungen in mehreren Währungen zu erstellen, wenn Sie internationale Kunden haben

Obwohl die Rechnungsstellung einer der Hauptvorteile dieser App ist, beschweren sich Nutzer oft darüber, dass es schwierig sein kann, verschiedene Rechnungstypen einzurichten, wenn Ihre Projekte unterschiedlich abgerechnet werden, oder Rechnungen in mehreren Währungen zu erstellen, wenn Sie internationale Kunden haben Lernkurve: Viele Nutzer berichten, dass einige der Funktionen dieser App einschüchternd sein können und dass der Hilfebereich nicht genügend Anleitungen bietet, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern

Dubsado Preise

Starter: $200 pro Jahr

$200 pro Jahr Premier: 400 $ pro Jahr

Dubsado Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (65+ Bewertungen)

4.3/5 (65+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Bleib cool und gesammelt

Eine einzige App mit Hunderten von coolen Funktionen, die dir helfen, deine Aufgaben zu planen, zu verfolgen und zu priorisieren, clickUp ausprobieren . Der Einstieg ist kostenlos, und es gibt Vorlagen, die Ihnen helfen, jeden Meilenstein in Ihrem Leben zu planen - von der Hochzeit über den Hausabschluss bis hin zu dem Projekt, das Ihnen die große Beförderung einbringen wird. Erstellen Sie einen kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich um herauszufinden, wie es Ihnen helfen kann, sich in die coolste, gelassenste Version Ihrer selbst zu verwandeln.