Wordtune vs. Grammarly: Welches AI-Schreibprogramm ist das beste?

Möchten Sie grammatikalische Fehler erkennen? Prüfen. Benötigen Sie Vorschläge zum richtigen Satzbau? Kontrollieren. Umfassendes Feedback zu Inhalt, Ton und Stil? Prüfen.

Während eine gute AI-Schreibwerkzeug hilft Ihnen bei all dem, aber nicht alle sind gleich. Einige bieten glänzende neue KI-Funktionen, andere bieten grundlegende redaktionelle Funktionen, und dann ist da noch die Frage, was die Kunden zu sagen haben.

Trotz der zahlreichen Optionen stechen zwei Tools hervor: Wordtune und Grammarly.

In diesem Leitfaden stellen wir Wordtune und Grammarly einander gegenüber und vergleichen u. a. die wichtigsten Funktionen, den Preis und das Supportniveau.

Wir haben auch eine dritte Wahl aufgenommen, die das AI-Schreibprogramm sein könnte, nach dem Sie gesucht haben!

Was ist Wordtune?

über Wordtune Wordtune ist ein generatives KI-Tool, das Ihren Text mit KI-Empfehlungen verbessert. Wordtune ist für Ihren Desktop, Ihr Smartphone oder Ihre Lieblings-App verfügbar und verbessert Ihre Kommunikation im Handumdrehen.

Nutzen Sie das Tool, um Ihre Botschaften für Social Media-Posts zu verbessern, Ihre nächste große Idee zu brainstormen, technische Texte zu verfassen und vieles mehr.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Funktionen:

Wordtune-Funktionen

Die KI-Schreibfunktion von Wordtune deckt jeden Aspekt der schreiben von Inhalten

um Grammatikfehler zu korrigieren, datengestützte Quellen zu zitieren, den geschriebenen Inhalt zu verbessern und vieles mehr.

KI Antworten

Wordtune liefert sachliche Inhalte, nachdem sie mit mindestens fünf vertrauenswürdigen Quellen abgeglichen wurden. Die sachliche Genauigkeit der Plattform ist besser als bei Tools wie Grammarly oder ChatGPT .

Sie können eine personalisierte wissensdatenbank in Ihrer Wordtune-Bibliothek mit der KI-Antworten-Funktion von Wordtune.

KI-Schreibassistent

Über Wordtune

Der KI-Assistent von Wordtune bietet KI-Vorschläge, die Ihrem einzigartigen Stil treu bleiben und es Ihnen ermöglichen, schneller zu schreiben. Mit nur einem Klick können Sie zwischen formellen und informellen Inhalten wechseln.

Wordtune bietet Optionen für das Ton-Styling Ihrer Inhalte.

Sie können den Text mit Witzen oder den neuesten Statistiken personalisieren. Der KI-Assistent kann technische Aspekte wie Grammatik, Rechtschreibung usw. übernehmen.

Mit KI erstellen

Sie können die in Wordtune verfügbaren Vorlagen personalisieren und hochwertige Inhalte von Grund auf neu erstellen. Erstellen Sie kreative Schlagzeilen, LinkedIn-Posts, E-Mails und mehr.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite macht Ihnen das Leben leichter, indem es KI-Empfehlungen bietet, die Sätze innerhalb von Sekunden umschreiben - von einem einzelnen Wort bis hin zu einer ganzen Seite

Sie haben zum Beispiel einen originellen Blogbeitrag geschrieben und möchten ihn in den sozialen Medien verbreiten. So müssen Sie vorgehen:

Fügen Sie den Blog in das Paraphrase-Tool von Wordtune ein

Verwenden Sie den zusammengefassten Inhalt, um den Blog in kurzen und langen Inhaltsformaten zu bewerben:

Wordtune's Paraphrase-Werkzeug

Wordtune Preise:

Gratisversion: $0 /Monat

/Monat Plus : $9.99 /Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet (30 Umschreibungen und Gewürze, 5 KI-Empfehlungen und fünf Zusammenfassungen pro Tag, unbegrenzte Textkorrekturen, unbegrenzte Textempfehlungen)

: /Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet (30 Umschreibungen und Gewürze, 5 KI-Empfehlungen und fünf Zusammenfassungen pro Tag, unbegrenzte Textkorrekturen, unbegrenzte Textempfehlungen) Unbegrenzt : $14.99 pro Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung (unbegrenzte Rewrites und Spices, AI Prompts, Zusammenfassungen, Textkorrekturen, Textempfehlungen, Premium Support)

: pro Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung (unbegrenzte Rewrites und Spices, AI Prompts, Zusammenfassungen, Textkorrekturen, Textempfehlungen, Premium Support) Business: Individuelle Preisgestaltung (unbegrenzte Funktionen für alle Mitglieder Ihres Teams)

schauen Sie sich diese_ an *Wordtune Alternativen* _!**_

Was ist Grammarly?

über Grammarly Grammarly hat sich aus einem Tool zur Rechtschreib- und Grammatikprüfung entwickelt. Es ist eine der besten kostenlosen KI-Schreibassistenten mit einer treuen Fangemeinde. Die Nutzer nutzen die Plattform, um selbstbewusst und klar zu schreiben, mit der richtigen Formatierung, Umschreibung und Satzstrukturierung.

Grammarly ist nützlich, weil es Ihnen sagt, warum Sie etwas ändern müssen. Man lernt also mit dem Tool, wenn man mehr schreibt:

Angenommen, Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit und finden, dass die Einleitung etwas genauer sein könnte. Benutzen Sie Grammarly als Resonanzboden, um Ideen zur Verbesserung Ihres Textes zu erhalten.

Grammarly ist ein zusätzliches Paar Augen, das Dinge erkennt, die Sie vielleicht übersehen. Sie können inhaltliche Lücken mit Gegenargumenten aus dem Tool auffüllen.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum über 30 Millionen Menschen und 50.000 Teams Grammarly täglich nutzen, um besser zu schreiben. Außerdem nutzt Grammarly fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen, um den Kontext und den Ton des Geschriebenen zu verstehen.

Der generative KI-Assistent von Grammarly ist für Windows, Mac, Chrome, Edge und Grammarly Editor verfügbar. Sie können die generativen KI-Schreibfunktionen für LinkedIn, Medium, Gmail und jede andere Plattform nutzen.

Grammarly-Funktionen

Grammarly bietet schreibfreundliche Funktionen, die Ihre Kreativität fördern und Sie produktiver machen. Geben Sie die richtigen Eingabeaufforderungen ein, um bei Bedarf Texte für Artikel, E-Mails, Berichte usw. zu erstellen.

Hier sind seine wertvollsten Funktionen:

AI Writer

Die generative Textfunktion von Grammarly

Mit der generativen KI-Funktion können Sie den KI-Kommunikationsassistenten von Grammarly nutzen, um Ideen für Inhalte zu entwickeln.

Nutzen Sie den gebrauchsfertigen KI-Co-Creator von Grammarly, um Ideen zu entwickeln, zu komponieren und nach Belieben umzuschreiben, damit Sie Ihre Kommunikationsziele schneller erreichen.

Grammarly-Eingabeaufforderungen für ausgefeilte Entwürfe

Sie können grundlegende Anweisungen über kontextspezifische Eingabeaufforderungen geben und die natürliche Sprachverarbeitung von Grammarly Ihre Botschaft übermitteln lassen:

Grammarly kann auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung einen ganzen Blog erstellen.

Sie können auch mit mehreren Versionen experimentieren, um Ihren Text zur bestmöglichen Version zu machen.

Sprachunterstützung

Aber was ist die herausragende Funktion von Grammarly? Die generative KI passt Ihre Inhalte in Bezug auf Tonfall, Formalität und berufliche Relevanz an.

Konfigurieren Sie die Tonalität der KI-generierten Inhalte

Sie können auch ein Brainstorming mit dem Tool durchführen auf ideen, Skizzen und Perspektiven und den kreativen Prozess ankurbeln.

Grammarly Preise:

Kostenlos: $0 USD / Monat (Schreibvorschläge für Grammatik, Rechtschreibfehler und Zeichensetzung verfügbar, Zugang zu 100 Vorschlägen pro Monat)

/ Monat (Schreibvorschläge für Grammatik, Rechtschreibfehler und Zeichensetzung verfügbar, Zugang zu 100 Vorschlägen pro Monat) Grammarly Premium : $12 USD/ Monat, jährlich abgerechnet (Grammarly Premium bietet Zugriff auf 1000 Eingabeaufforderungen pro Monat, robuste KI-Hilfe mit erweiterten Funktionen für Schreibvorschläge, Wortwahloptionen, Formatierung, Neuformulierung ganzer Sätze und mehr)

: Monat, jährlich abgerechnet (Grammarly Premium bietet Zugriff auf 1000 Eingabeaufforderungen pro Monat, robuste KI-Hilfe mit erweiterten Funktionen für Schreibvorschläge, Wortwahloptionen, Formatierung, Neuformulierung ganzer Sätze und mehr) Geschäftskunden : $15 USD /Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung (Zugang zu 2000 Aufforderungen/Mitglied/Monat, Analyse-Dashboard, Markentöne usw.)

: /Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung (Zugang zu 2000 Aufforderungen/Mitglied/Monat, Analyse-Dashboard, Markentöne usw.) Unternehmen: **Benutzerdefinierte Preise; Zugriff auf KI für das gesamte Unternehmen mit unbegrenzten Ansagen pro Benutzer und Monat

Schauen Sie sich das an.. *Grammarly Alternativen* !

Wordtune vs. Grammarly: Funktionen im Vergleich

Sowohl Wordtune als auch Grammarly bieten umfangreiche KI-Schreibfunktionen zur Erstellung fehlerfreier Inhalte. Aber ist das eine besser als das andere? Finden wir es heraus!

Wordtune vs. Grammarly: Im Vergleich

Im Folgenden werden sechs wichtige Funktionen dieser beiden Plattformen näher beleuchtet, um zu sehen, wie sie im Vergleich abschneiden:

1. Grammatikprüfungen

Grammarly ist kostenlos grammatikprüfungsprogramm bietet detaillierte Vorschläge zur Korrektur von Fehlern und zur Verbesserung der Klarheit des Inhalts.

Im Vergleich dazu sind die Grammatikfunktionen von Wordtune unzureichend. Der Gewinner bei der Korrektur von Grammatik- und Rechtschreibfehlern? Grammarly, ohne Wenn und Aber!

2. Plagiatsprüfung

Grammarly bietet auch eine robuste Plagiatsprüfung, die Plagiate in Ihrem Text aufspürt und gleichzeitig nach anderen Schreibproblemen sucht.

Sie können die Originalvorschläge des Tools verwenden und den plagiierten Inhalt mit dem Premium-Plan ersetzen.

Wordtune bietet keine Plagiatsprüfung. Stattdessen bietet das werkzeug kann Sätze umschreiben umschreiben und dabei die Bedeutung beibehalten, um den Inhalt plagiatsfrei zu machen.

Grammarly hat also die Oberhand über Wordtune.

3. KI-Schreiben

Die Spices-Funktion von Wordtune kann den Inhalt auf Knopfdruck für Sie umschreiben:

Sie können zwischen lockerem und formellem Schreibstil wechseln. Kürzen oder erweitern Sie den Inhalt mit Sachdaten.

Und schließlich können Sie aus mehreren "Spices" (d. h. Aufforderungen) wählen, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Schreibfähigkeiten:

Spices ist in Google Chrome als Erweiterung verfügbar. Sie können es auch in Google Docs, als Edge-Add-on, in der iOS Mobile App und mehr verwenden.

Grammarly ist zwar ein KI-Schreibassistent, aber nicht so gut im Umschreiben von Texten. Dieses Tool ist hilfreicher beim Korrigieren von Rechtschreib- und Grammatikfehlern als beim Paraphrasieren. Für alle Ihre KI-Schreib- (und Umschreib-) Bedürfnisse ist Wordtune die bessere Wahl.

4. Integration

Wordtune lässt sich mit gängigen Apps wie Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn usw. integrieren.

Grammarly bietet ebenfalls Integrationen in über 500.000 Apps und Websites, darunter Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn usw. Beide Plattformen bieten Integrationen mit häufig verwendeten Tools, so dass es unentschieden steht.

5. Sprachen

Grammarly unterstützt derzeit nur Englisch.

Im Gegensatz dazu ist Wordtune ideal für englische Nicht-Muttersprachler. Es kann verschiedene globale Sprachen wie Spanisch, Deutsch, Französisch, Mandarin, Hindi, Koreanisch, Arabisch, Hebräisch, Russisch oder Portugiesisch ins Englische übersetzen.

Grammarly vs. Wordtune: Andere nützliche Funktionen

Der Tone Checker von Grammarly stellt sicher, dass Ihre Nachricht bei den Lesern gut ankommt. Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Inhalte auf Formalität, Vertrauen und Optimismus zu prüfen.

Sie können auch einen "professionellen Redakteur" engagieren, der Ihren Inhalten eine menschliche Perspektive verleiht - etwas, das in Wordtune fehlt.

Im Vergleich dazu ist Wordtune ein kostengünstiges Tool zur Grammatikprüfung, mit dem Sie den Ton Ihrer Inhalte in Echtzeit anpassen können. Allerdings können Sie nur zwischen einem formellen, neutralen und legeren Stil wählen.

Wordtune vs. Grammarly auf Reddit

Das sagen die Leute über Grammarly vs. Wordtune auf Reddit .

Die meisten Leute tendieren zu Grammarly, insbesondere wegen der Rechtschreib- und Grammatikkorrekturen, der Bearbeitungsfunktionen und der fehlerfreien Inhalte:

"Ich bin Redakteurin, also ist Grammarly mein Begleiter, vor allem, weil es diese praktische Schaltfläche "Klicken Sie hier, und alle Fehler werden korrigiert" hat. Es ist alles in einem kleinen, scrollbaren Kasten

In einem separaten thread behaupten einige Reddit-Nutzer, dass Wordtune dabei hilft, die Satzstrukturierung zu verbessern.

Wordtune vs. Grammarly: Gibt es eine richtige Wahl?

In der allgemeinen Analyse von Wordtune und Grammarly liegt der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Tools in ihrem Schwerpunkt: Wordtune ist darauf spezialisiert, den Stil und den Ton Ihrer Inhalte mithilfe einer fortschrittlichen, KI-gestützten Überarbeitungshilfe zu verbessern, während Grammarly den Schwerpunkt auf die Korrektur von Grammatik- und Rechtschreibfehlern sowie die Plagiatsprüfung legt.

Beide Tools eignen sich hervorragend für unterschiedliche Einsatzzwecke und Anwendungen. Wordtune gibt Ihnen mehr Kontrolle über das Schreiben von Inhalten, während Grammarly dabei hilft, die wichtigsten Schreibprobleme aus der Vogelperspektive zu betrachten.

Welches Tool Sie wählen, hängt letztlich davon ab, wie, warum und was Sie schreiben wollen!

Wenn Sie jedoch eine All-in-One-Lösung suchen, gibt es einen weiteren würdigen Konkurrenten!

Meet the Best Alternative to Wordtune vs. Grammarly

willkommen bei der weltweit ersten KI-Lösung, die auf Ihre Rolle zugeschnitten werden kann!

ClickUp Gehirn

Generieren Sie Ideen, Blogs, Social-Media-Posts, Vertriebs-E-Mails, optimieren Sie Inhalte, sagen Sie Trends voraus und vieles mehr mit dem Schreibassistenten von ClickUp Brain

ClickUp's KI-Assistent ist da

ClickUp Brain ist Ihr KI-gestütztes Schreibwerkzeug - zum Verfassen von E-Mails, Blogbeiträgen und zur Überwindung Ihrer Schreibblockade! Freiberufliche Autoren werden von einem der besten Schreibassistenten profitieren.

ClickUp Brain bietet Hunderte von handgefertigten und forschungsgestützten

KI-Tools

für alle erdenklichen Rollen und Anwendungsfälle - von der Produktentwicklung bis hin zum Projektmanagement.

Nutzen Sie dieses Tool, um den kreativen Funken zu entfachen. Zum Beispiel können Sie:

Zusammenfassungen von längeren Texten erstellen (z. B. Kommentar-Threads, Besprechungsnotizen usw.)

Aktionspunkte und Erkenntnisse aus Dokumenten und Aufgaben erstellen

Vorstrukturierte Überschriften, Tabellen und mehr für eine perfekte Formatierung verwenden

Brainstorming von Ideen für Ihre nächste Kampagne, Umfrage, Marketing-Tagline, Veranstaltung usw

Schreiben Sie mit Ihrem Redakteur konsistent und klar

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte in Docs zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

Ihre Docs und Ihre Arbeit, alles an einem zentralen Ort

Die leistungsstarke

ClickUp-Dokumente

ermöglicht es Ihnen, auf alles an einem Ort zuzugreifen. Verknüpfen Sie einfach Docs und Aufgaben miteinander und legen Sie los.

Sie können den Projektstatus ändern, Widgets zur Aktualisierung von Arbeitsabläufen hinzufügen, Aufgaben zuweisen und vieles mehr - alles in Ihrem Editor. Aber das ist noch nicht alles.

Mit ClickUp Docs können Sie schöne Wikis mit verschachtelten Seiten erstellen und diese mit mehreren Gestaltungsoptionen (wie dem Hinzufügen von Tabellen, dem Einbetten von Lesezeichen und mehr) ergänzen, um das Dokument zu formatieren.

Die meisten Menschen tun sich schwer mit der Erstellung von Roadmaps und Wissensdatenbanken. Jetzt nicht mehr.

ClickUp Docs bietet einen Cocktail an zeitsparenden Funktionen (z. B. Übersicht und Überschriften, fertige Vorlagen usw.), die Ihnen helfen

projektdokumentation zu erstellen

:

Außerdem können Sie die Zusammenarbeit im Team verbessern mit ClickUp Docs und bearbeiten Sie in Echtzeit. Stellen Sie sich vor, Sie könnten andere mit Kommentaren versehen und Text in verfolgbare Aufgaben umwandeln - das ist die Magie von ClickUp Docs.

Verbinden Sie ClickUp mit Ihren meistgenutzten Anwendungen, um Ihre Arbeit toolübergreifend zu rationalisieren und sie an einem zentralen Ort zusammenzuführen

Sie hassen technische API-Dokumente, lieben aber Integrationen? ClickUp hält Ihnen den Rücken frei. Integrieren Sie mit über 1000 Anwendungen und verbinden Sie ClickUp mit Tools, die Ihr Team verwendet, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind! Zu den wertvollsten Integrationen gehören Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive und viele mehr.

Sie können ClickUp auch mit Grammarly integrieren und erhalten Grammatikvorschläge und Rechtschreibprüfungen aus jedem Textbereich in ClickUp!

ClickUp Preise:

Sie können ClickUp Brain zu jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied pro Monat hinzufügen.

Kostenlose Version: ClickUp Docs, 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, Whiteboards, Echtzeit-Chat und mehr

ClickUp Docs, 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, Whiteboards, Echtzeit-Chat und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Gantt-Diagramme, unbegrenzte Dashboards, KI-kompatibel, usw.

Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Gantt-Diagramme, unbegrenzte Dashboards, KI-kompatibel, usw. Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzte Teams, benutzerdefinierter Export, erweiterte Funktionen für die öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierung, KI-Kompatibilität usw

Unbegrenzte Teams, benutzerdefinierter Export, erweiterte Funktionen für die öffentliche Freigabe, erweiterte Automatisierung, KI-Kompatibilität usw Enterprise (preise erhalten Sie vom Vertrieb): Unternehmens-API, White-Labeling, dedizierter Erfolgsmanager, KI-kompatibel, etc.

Smarter schreiben mit KI-Schreibwerkzeugen

KI-Schreibwerkzeuge haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, revolutioniert. Sie korrigieren nicht nur unsere sprachlichen Fehler, sondern helfen auch bei Stil, Tonfall und Sinnhaftigkeit unserer Inhalte. Unser Vergleich zwischen Wordtune und Grammarly zeigt, dass jedes dieser Tools seine eigenen Vorteile mit sich bringt. Wordtune glänzt durch seine KI-Schreib- und Umschreibfunktionen und ist hervorragend für Nicht-Muttersprachler geeignet, während Grammarly durch seine Fähigkeit, grammatikalische Fehler zu erkennen und zu korrigieren, sowie durch die Rechtschreibprüfung und die Plagiatserkennung hervorsticht.

Nicht zu vergessen sind jedoch die leistungsstarken Funktionen von ClickUp Brain, das eine umfassende Suite von KI-Schreibwerkzeugen für verschiedene Aufgaben und Anwendungsfälle bietet. Von der Ideenfindung bis hin zur Erstellung von Zusammenfassungen längerer Texte - ClickUp Brain ist Ihr zuverlässiger Assistent für alle Schreibaufgaben. Außerdem lässt es sich mühelos in zahlreiche Apps integrieren und bietet so ein reibungsloses, umfassendes Schreiberlebnis. Warum also zwischen Grammarly und Wordtune wählen, wenn Sie mit ClickUp Brain alles haben können?

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Sprache verwenden oder Rechtschreibung und Grammatik korrigieren möchten, mit diesem Tool können Sie Ihre Texte schnell, klar und konsistent verfassen. Anmeldung für eine kostenlose Testversion!