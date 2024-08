Wir haben die 10 besten Grammarly-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024 getestet

Als Head of Content bei ClickUp weiß ich aus erster Hand, wie unangenehm es sein kann, einen Tipp- oder Grammatikfehler in einem Artikel, einer E-Mail oder einer Präsentation zu entdecken - vor allem, wenn das Schreiben ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit ist! Egal, ob Sie ein Vertriebsleiter sind, der ein überzeugendes Pitch-Deck erstellt, oder ein junger Mitarbeiter in der Personalabteilung, der in seiner Dokumentation klar kommunizieren möchte - ein zuverlässiges Schreibwerkzeug an Ihrer Seite ist unerlässlich.

Sicher, Grammarly ist für viele die erste Wahl, wenn es um Grammatikprüfung geht. Es geht geschickt mit fortgeschrittenen Themen wie Engagement, Tonfall, Ausdruck und Plagiatsprüfung um.

Dennoch ist Grammarly nicht für jeden geeignet. Wenn Sie nicht von Grammarly begeistert sind, aber dennoch die Welt mit hervorragenden Texten beeindrucken möchten, sollten Sie sich unsere Liste der besten Grammarly-Alternativen 2024 ansehen.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Grammarly achten?

Wenn Sie Grammarly nicht verwenden möchten, aber etwas Ähnliches suchen, sollten Sie nach Plattformen mit den folgenden Funktionen suchen.

Grammatik- und Rechtschreibprüfung: Das Tool sollte zumindest Rechtschreibfehler erkennen und eine Grammatikprüfung anbieten

Das Tool sollte zumindest Rechtschreibfehler erkennen und eine Grammatikprüfung anbieten Lesbarkeit und Schreibstil: Ein gutes Tool misst die Lesbarkeit, schlägt Verbesserungen der Satzstruktur vor und bietet Stilvorschläge, um Ihre Texte ansprechender zu gestalten

Ein gutes Tool misst die Lesbarkeit, schlägt Verbesserungen der Satzstruktur vor und bietet Stilvorschläge, um Ihre Texte ansprechender zu gestalten Plagiatsprüfung: Eine gute Grammarly-Alternative zeigt Ihnen an, ob Ihr Text zu sehr dem ähnelt, was bereits auf dem Markt ist

Eine gute Grammarly-Alternative zeigt Ihnen an, ob Ihr Text zu sehr dem ähnelt, was bereits auf dem Markt ist Kompatibilität: Das Tool sollte gut funktionieren, unabhängig davon, ob Sie Windows, Mac, iOS oder Android verwenden

Das Tool sollte gut funktionieren, unabhängig davon, ob Sie Windows, Mac, iOS oder Android verwenden Integrationen: Suchen Sie nach Grammatik-Tools, die sich in Google Docs, Outlook, Microsoft Word und Open Office integrieren zeit zu sparen innerhalb einer Plattform zu arbeiten.

Suchen Sie nach Grammatik-Tools, die sich in Google Docs, Outlook, Microsoft Word und Open Office integrieren zeit zu sparen innerhalb einer Plattform zu arbeiten. Sprachunterstützung: Dies ist nicht zwingend erforderlich, aber wenn Sie in einem multinationalen Team arbeiten, sollten Sie Grammarly-Alternativen mit erweiterten Funktionen in Betracht ziehen, die verschiedene Sprachen unterstützen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

Die 10 besten Grammarly-Alternativen für das Jahr 2024

Grammarly ist in der Branche sehr beliebt, aber es ist nicht das einzige Grammatik-Tool in der Stadt. Dies sind die 10 besten Alternativen zu Grammarly im Jahr 2024, einschließlich budgetfreundlicher kostenloser Optionen.

1.

ClickUp

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Docs zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

Grammarly ist großartig, aber wäre es nicht fantastisch, wenn Sie alle Grammatik- und Rechtschreibfehler sofort wegzappen könnten?

ClickUp AI

macht das und mehr. ⚡

Diese intelligente, KI-gestützte Rechtschreibprüfung ist die einzige rollenspezifische KI der Welt. Sagen Sie ihm einfach, welche Rolle Sie spielen und was Sie zu tun versuchen, und der Assistent übernimmt den Rest. ClickUp AI fasst Texte zusammen, generiert

aktionspunkte

von Tagesordnungen, formatiert Texte und bearbeitet Ihre Botschaften, bis sie perfekt sind.

Sie brauchen auch kein separates Tool zu öffnen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Melden Sie sich einfach bei ClickUp an, um auf alle Ihre Projekte, Aufgaben, Whiteboards, Chats und mehr an einem Ort zuzugreifen. Und ja, das schließt ein

ClickUp-Dokumente

. Mit dieser cloudbasierten Textverarbeitung in Echtzeit ist es kinderleicht, zusammenzuarbeiten, zu schreiben und Ihre großen Ideen zu bearbeiten, ohne die Plattform zu wechseln. 🙌

ClickUp beste Eigenschaften

Behalten Sie Ihre Aufgaben und Fristen im Auge mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Dashboards visualisieren den Fortschritt Ihres Teams, was perfekt für das Management ist arbeitsabläufe zur Erstellung von Inhalten

ClickUp hat Integrationen mit Slack, Google Drive, Togl, YouTube, Calendly, und vielen mehr

Wechseln Sie zu Chat-Ansicht um die Unterhaltungen Ihres Teams zu sehen, ohne ClickUp zu verlassen

ClickUp-Einschränkungen

Sie müssen möglicherweise üben, ClickUp AI zu veranlassen, genau das zu generieren, was Sie brauchen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Wordtune

Über

Wordtune

Wordtune ist ein umschreibewerkzeug , Zusammenfassungsprogramm und AI

schreibassistent

angetrieben durch generative KI. Das bedeutet, dass er tatsächlich neue Ideen oder Texte entwickeln kann und nicht einfach nur die von Ihnen gegebenen Aufforderungen umformuliert. Er hat verschiedene Vorlagen für

e-Mail-Newsletter

, LinkedIn-Posts und Blog-Schlagzeilen, die das Verfassen von Texten erheblich beschleunigen. ⏩

Wordtune beste Eigenschaften

Erstellen Sie eine personalisierte wissensdatenbank in der Wordtune-Bibliothek

Sparen Sie Zeit, indem Sie Wordtune bitten, YouTube-Videos, Blogs und Besprechungsnotizen zusammenzufassen

Der KI-Schreibassistent bietet mit einem Klick Vorschläge, die auf Ihren individuellen Schreibstil zugeschnitten sind

Wordtune schreibt automatisch grammatikalisch korrekte, typofreie Texte

Wordtune Einschränkungen

Mehrere Nutzer sagen, dass die kostenlose Version im Vergleich zu anderen Programmen sehr eingeschränkt ist Wordtune-Alternativen

Andere Nutzer wünschen sich, dass Wordtune mehr Integrationen hat

Wordtune Preise

Kostenlose Version

Plus: $9.99/Monat, jährliche Abrechnung

$9.99/Monat, jährliche Abrechnung Unlimited: $14.99/Monat, jährliche Abrechnung

$14.99/Monat, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: Kontakt für Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (170+ Bewertungen)

4.5/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Vergleich

Wordtune Vs Grammarly

3. ProWritingAid

Über

ProWritingAid

ProWritingAid ist eine gute Grammarly-Alternative für professionelle Autoren - oder jeden, der Texte auf Profi-Niveau schreiben möchte. Es analysiert Ihre Texte in Sekundenschnelle und bietet Ihnen Grammatik-, Rechtschreib- und Stilanpassungen, die Sie mit einem Klick akzeptieren. 🖱️

Das Beste daran ist, dass ProWritingAid mit Plattformen funktioniert, die Sie bereits zum Schreiben verwenden, darunter Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress und HubSpot.

Die besten Funktionen von ProWritingAid

Die Masterclasses von ProWritingAid bieten professionelle Schreibtipps

Das Tool generiert über 25 Berichte zur Verbesserung Ihres Schreibens

Markieren Sie einen Satz, um ihn sofort umzuformulieren

Verwenden Sie AI Sparks, um Zeitformen zu ändern, die Lesbarkeit zu verbessern oder Dialoge zu gestalten

Einschränkungen von ProWritingAid

Einige Nutzer sagen, ProWritingAid übersehe offensichtliche Rechtschreibfehler

ProWritingAid verfügt nicht über eine mobile App

Preise für ProWritingAid

Kostenloser Plan

Premium Plan : $10/Monat, jährlich abgerechnet

$10/Monat, jährlich abgerechnet Premium Pro Plan: $12/Monat, jährlich abgerechnet

ProWritingAid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (430+ Bewertungen)

4. Geschicktes Schreiben

Über

Geschicktes Schreiben

Slick Write ist eine 100 % kostenlose Alternative zu Grammarly und damit ideal für Autoren mit kleinem Budget. Es funktioniert über eine Browsererweiterung. Wenn Sie also hauptsächlich in webbasierten Anwendungen oder in der Cloud schreiben, könnte es eine gute Lösung für Sie sein.

Es ist nicht so robust wie die kostenpflichtigen Grammarly-Alternativen auf unserer Liste, aber wenn Sie ein schnörkelloses, kostenloses Tool zum Auffinden einfacher Rechtschreibfehler benötigen, ist Slick Write eine brauchbare Option für grundlegende Grammatikkorrekturen. ⚒️

Slick Write beste Eigenschaften

Bringt Ordnung in Ihren Text durch Korrektur des Passivs

Entfernen Sie unnötige Adverbien

Markieren Sie Tippfehler und unklaren Text zur einfachen Korrektur

Überprüfen Sie Ihren Text mit dem Slick Write Vokabeltool, um die Wortwahl zu ändern

Einschränkungen von Slick Write

Es gibt nicht viele Bewertungen

Slick Write kommt nicht mit AI-Schreibwerkzeuge

Slick Write Preise

Kostenlos

Slick Write Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5 Bewertungen)

5. WhiteSmoke

Über

WhiteSmoke

WhiteSmoke ist ein

korrekturlesen

und Textbearbeitungswerkzeug, mit dem Sie Fehler mit einem einzigen Klick korrigieren können. Es sucht nach Rechtschreib-, Grammatik- und Syntaxfehlern mithilfe der Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). 🤖

WhiteSmoke beste Eigenschaften

WhiteSmoke plant, in Zukunft Schreibübungen und Briefvorlagen hinzuzufügen

WhiteSmoke funktioniert über eine Chrome-Erweiterung, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari und eine Desktop-App

Das Tool verfügt über einen integrierten Übersetzer

Eine Mac-Anwendung ist in Arbeit

WhiteSmoke Einschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

WhiteSmoke bietet keine KI-Tools

WhiteSmoke Preise

Web: $5/Monat, jährliche Abrechnung

$5/Monat, jährliche Abrechnung Premium: $6,66/Monat, jährliche Abrechnung

$6,66/Monat, jährliche Abrechnung Business: $11,50/Monat, jährliche Abrechnung

WhiteSmoke Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10 Bewertungen)

4.6/5 (10 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (20+ Bewertungen)

6. Jaspis

Über

Jaspis

Jasper ist eine der beliebtesten Grammarly-Alternativen für Leute, die KI-Schreibassistenten lieben. Es begann als eine

Werkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten

aber heute ist Jasper ein umfassendes Copywriting-Wunderkind. Jasper schreibt Texte gemäß Ihrem Styleguide und Ihrer Wissensdatenbank, erstellt Bilder mit generativer KI und erstellt End-to-End

briefings für Marketingkampagnen

.

Jasper beste Eigenschaften

Jasper wird mit vorgefertigten AI-Vorlagen für Textzusammenfassungen, AIDA-Verkaufstexte und mehr geliefert

Wechseln Sie zu Jasper Chat, um Ideen mit einem Chatbot im Stil von ChatGPT auszutauschen

Das Tool schreibt Texte in über 30 Sprachen

Integration mit Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier und (natürlich) Grammarly

Einschränkungen von Jasper

Einige Nutzer sagen, dass Jasper dazu neigt, Inhalte zu wiederholen, um die Wortanzahl zu erfüllen

Andere sagen, dass die Plattform Schwierigkeiten hat, den Text an den individuellen Tonfall anzupassen

Preise für Jasper

Creator: $39/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

$39/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Teams: 99 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung

99 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

7. Ingwer-Software

Über

Ingwer

Ginger bietet eine kostenlose webbasierte Grammatikprüfung und ein Paraphrasierungswerkzeug, wenn Sie schnelle Hilfe beim Schreiben benötigen. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Umformulieren", um einen spannenden Text zu überarbeiten, oder versuchen Sie es mit der Schaltfläche "Korrigieren", um grammatikalische Fehler zu erkennen. Ginger hat auch eine Premium-Version, die mit Gmail, Salesforce, X, WordPress, Facebook und mehr integriert werden kann.

Ginger beste Eigenschaften

Ginger unterstützt bis zu 100.000 Benutzer in einem einzigen Konto

Es bietet eine Grammar API, um Ginger direkt in Ihre Produkte oder Arbeitsabläufe zu integrieren

Im Writing Help Center finden Sie professionelle Schreibtipps

Ginger bietet kostenlose Übersetzungssoftware für über 40 Sprachen

Einschränkungen von Ginger

Einige Benutzer berichten, dass Ginger fehlerhaft sein kann

Andere Benutzer sagen, dass die Vorschläge von Ginger nicht immer korrekt sind

Preise für Ginger

Ginger Teams: $4,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$4,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Zweijahresplan: 4,99 $/Monat, Abrechnung alle zwei Jahre

4,99 $/Monat, Abrechnung alle zwei Jahre Jahresplan: 6,99 $/Monat, jährliche Abrechnung

6,99 $/Monat, jährliche Abrechnung Quartalsplan: 11,19 $/Monat, vierteljährliche Abrechnung

11,19 $/Monat, vierteljährliche Abrechnung Monatlicher Tarif: 13,99 $/Monat

Ginger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (80+ Bewertungen)

8. Gegengift

Über

Gegengift

Es hat zwar nicht viele Bewertungen, aber Antidote korrigiert seit 25 Jahren Rechtschreibung und Grammatik. Es ist mit einem Korrektor, persönlichen Wörterbüchern und klaren Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Texte ausgestattet. Es ist eine preisgünstigere Alternative zu Grammarly und über Desktop, Web-App, iPhone und iPad zugänglich. 📲

Antidote beste Eigenschaften

Für linguistisch Neugierige zeigt Antidote die Aussprache, Reime und Etymologie eines Wortes an

Antidote hat ein französisches Modul, falls Sie auf Französisch schreiben

Die Software hebt Fehler hervor und ermöglicht es Ihnen, sie mit einem einzigen Klick zu korrigieren

Finden Sie Synonyme mit dem eingebauten Thesaurus

Einschränkungen von Antidote

Antidote gibt an, dass es eine lange Geschichte hat, aber es hat nicht viele Bewertungen

Das Tool ist nicht offline verfügbar

Preise für Antidote

Antidote+ Personal: $59.95/Jahr

$59.95/Jahr Antidote+ Family: $99,95/Jahr

$99,95/Jahr Antidote 11: $129,95 einmalig

Antidote Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

9. Bäumchen

Über

Bäumchen

Arbeiten Sie in einem Team mit Kundenkontakt? Dann ist Sapling AI eine der besten Grammarly-Alternativen für Sie. Es arbeitet mit Ihrer CRM-Plattform (Customer Relationship Management) zusammen, um Ihnen in Echtzeit Schreibvorschläge zu machen. Wenn Sie jemals versehentlich einen Tippfehler in einem Kundenchat verschickt haben, gehört das mit Sapling der Vergangenheit an. 🤸

Die besten Funktionen von Sapling

Sapling Suggest adressiert Chats und Helpdesk-Tickets effizient

Autocomplete Everywhere bietet automatische Vervollständigungsvorschläge, um die Chatzeiten zu verkürzen

Erkennen von Rechtschreib- und Grammatikproblemen mit dem maschinellen Lernalgorithmus von Sapling

Erstellen Sie eine interne inhaltsdatenbank über die Sapling-Snippet-Bibliothek

Sapling Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass Sapling mehr Integrationen und Add-ons hat

Es gibt nicht viele Bewertungen

Preise für Sapling

Kostenlos

Pro: $25/Monat

$25/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Sapling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

10. Hemingway App

Über

Hemingway

Wenn Sie Schriftsteller sind, kennen Sie wahrscheinlich den Hemingway Online-Editor. Diese kostenlose Grammarly-Alternative hat sich bei Vermarktern, freiberuflichen Autoren, Bloggern und Grammatikliebhabern, die komplexe Sätze vereinfachen möchten, als feste Größe erwiesen. Die benutzerfreundliche, webbasierte App ist kostenlos, aber Sie können auch eine einmalige Lizenzgebühr bezahlen, um dieses Grammatikprüfungs-Tool zu Ihrem Desktop hinzuzufügen.

Hemingway beste Eigenschaften

Hemingway testet derzeit eine Funktion, mit der Sie alle hervorgehobenen Fehler mit einem einzigen Klick beheben können

Prüfen Sie das Niveau und die Lesbarkeit Ihres Textes

Wechseln Sie in den Schreibmodus, wenn Sie Ihre Texte ohne die Ablenkung durch den Hemingway-Editor verfassen möchten

Testen Sie Rewrite Pro, um Ihre Texte mit AI zu überarbeiten

Hemingway Einschränkungen

Hemingway konzentriert sich weniger auf Rechtschreibfehler und mehr auf die Lesbarkeit. Möglicherweise müssen Sie es mit einer Rechtschreibprüfung kombinieren, nur für den Fall

Einige Benutzer wünschen sich, dass Hemingway über robustere Formatierungsfunktionen verfügt

Preise für Hemingway

Kostenlos

Desktop-Lizenz: $19.99

Hemingway Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Rezensionen)

Integrieren Sie Ihr Lektoratstool in Ihre Arbeitsabläufe

Lassen Sie sich nicht von Grammatikfehlern oder undeutlichen Mitteilungen aufhalten. Egal, ob Sie eine wichtige Geschäftsrede, eine Outlook-E-Mail oder einen Beitrag in den sozialen Medien schreiben, lassen Sie Ihre Texte durch diese Grammarly-Alternativen laufen, bevor Sie auf "Veröffentlichen" klicken

Wenn es also auf Qualität ankommt, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. Diese Komplettlösung kombiniert nicht nur eine erstklassige Alternative zu Grammarly mit Docs und einem KI-Schreiber, sondern fasst auch Ihre gesamte Arbeit (ja, alles) auf einer einzigen Plattform zusammen, um Ihre Produktivität zu steigern. 🎯

Aber bei ClickUp wissen wir, dass man nur sehen kann, was man glaubt.

