die 10 besten KI-Transkriptionstools, die Sie im Jahr 2024 ausprobieren sollten

Das Transkribieren langer Audio- und Videoaufnahmen ist sehr mühsam. Der Pause-Rückspul-Zyklus kann sehr zeitaufwändig sein. Das Gleiche gilt für notizen machen in einer Besprechung, einem Webinar, einem Interview oder einer Vorlesung. Am Ende haben Sie Mühe, mit dem Redner Schritt zu halten und verpassen wichtige Details.

Zum Glück hat die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) zu Transkriptionstools geführt, die das Erstellen von Notizen in nur wenigen Minuten erledigen - so können Sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. ⏳

Aber die Sache ist die: Es gibt viele KI-Transkriptionstools zur Auswahl, jedes mit einzigartigen Funktionen und Genauigkeitsstufen. Die Navigation durch dieses riesige Meer von Optionen kann überwältigend sein.

Wir sind hier, um zu helfen. Wir haben eine Liste der 10 besten KI-Transkriptionstools zusammengestellt, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken, damit Sie die perfekte Lösung für Ihre speziellen Anforderungen finden.

Was ist KI-Transkription und wie funktioniert sie?

Bei der KI-Transkription wird KI-Technologie eingesetzt, um Audio- und Videoinhalte in Text umzuwandeln. Im Gegensatz zur manuellen Transkription, bei der eine Person zuhört und das Gehörte abtippt, erledigen KI-Transkriptionstools diese Aufgabe automatisch und ohne menschliches Zutun. 🤖

Diese Tools nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache, Algorithmen des maschinellen Lernens und umfangreiche Datenbanken mit linguistischen Daten, um Sprache zu erkennen und zu transkribieren.

Hier ist eine einfache Aufschlüsselung, wie sie funktionieren:

Audioeingabe: Sie laden Ihre Audio- oder Videodatei in das Transkriptionstool hoch

Sie laden Ihre Audio- oder Videodatei in das Transkriptionstool hoch Verarbeitung: Das KI-Tool analysiert die Datei und wandelt sie in Wörter um

Das KI-Tool analysiert die Datei und wandelt sie in Wörter um Textausgabe: Sie erhalten eine Textversion (oder Transkription) Ihrer hochgeladenen Inhalte, die Sie überprüfen, bearbeiten und weitergeben können

Worauf sollten Sie bei einem KI-Transkriptionstool achten?

Das "beste" KI-Transkriptionstool ist nicht für jeden dasselbe. Bei der Auswahl müssen Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen. Hier sind einige wichtige Merkmale, auf die Sie bei Ihrer Suche achten sollten:

Genauigkeit: Das Tool sollte Ihre bevorzugten Sprachen, Akzente und spezielle Terminologie transkribieren. Prüfen Sie die Produktbeschreibung und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Tool finden

Das Tool sollte Ihre bevorzugten Sprachen, Akzente und spezielle Terminologie transkribieren. Prüfen Sie die Produktbeschreibung und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Tool finden Anpassung: Wenn Sie in einem spezialisierten Bereich tätig sind, prüfen Sie, ob das Tool die Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Vokabulare hinzuzufügen

Wenn Sie in einem spezialisierten Bereich tätig sind, prüfen Sie, ob das Tool die Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Vokabulare hinzuzufügen Sprachen: Vergewissern Sie sich, dass das Tool alle von Ihnen benötigten Sprachen unterstützt, insbesondere wenn Sie mit mehreren Sprachen arbeiten

Rendern Sie nahezu perfekte Interpretationen Ihrer Inhalte in über 10 Sprachen mit der Aktion "Übersetzen" in ClickUp AI

Bearbeitung und Zusammenarbeit: Das Tool sollte Echtzeit-Bearbeitungen mit Ihrem Team ermöglichen, um Fehler zu korrigieren und das Transkript mit Anmerkungen zu versehen

Das Tool sollte Echtzeit-Bearbeitungen mit Ihrem Team ermöglichen, um Fehler zu korrigieren und das Transkript mit Anmerkungen zu versehen Integrationen: Prüfen Sie, ob das Tool mit Ihrer bevorzugten Unternehmenssoftware wie Speicher-, Videokonferenz- und CRM-Lösungen integriert werden kann

Prüfen Sie, ob das Tool mit Ihrer bevorzugten Unternehmenssoftware wie Speicher-, Videokonferenz- und CRM-Lösungen integriert werden kann Dateikompatibilität: Das Tool sollte Ihre Audio-/Videodateitypen akzeptieren und in die von Ihnen gewünschten Formate exportieren

Egal, ob Sie Forscher, Pädagoge, Journalist, Podcaster oder Content-Ersteller sind, unsere Liste der Tools bietet etwas für Sie. Wir haben die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools abgewogen, Nutzerbewertungen analysiert und sogar ihre Funktionen getestet, um Ihnen einen umfassenden Leitfaden zu bieten.

Wenn Sie also bereit sind, diese langen Aufnahmen in einwandfreie Transkripte zu verwandeln und Zeit zu sparen, dann hören Sie zu! 👂

1. Trint

über Trint Trint wurde von dem mit dem Emmy ausgezeichneten Reporter Jeff Kofman gegründet und nutzt KI-Technologie zur Transkription von Video- und Audioaufnahmen. Die Transkriptionssoftware ist auf Journalisten, Forscher und Inhaltsersteller zugeschnitten und wird von Marken wie BBC, Financial Times und The Washington Post genutzt.

Laden Sie Ihre Audio- oder Videodateien auf die Trint-Plattform hoch, und die Software erstellt schriftliche Transkripte in einer der über 50 unterstützten Sprachen. Sie können auch Live-Übertragungen in Echtzeit transkribieren. 📺

Verbessern Sie die Transkriptionsgenauigkeit, indem Sie dem benutzerdefinierten Wörterbuch einzigartige Begriffe hinzufügen und Fehler mit dem Online-Editor korrigieren.

Trint beste Eigenschaften

Einladen von Teammitgliedern mit verschiedenen Zugriffsebenen (Anzeigen, Kommentieren und Bearbeiten) zur Zusammenarbeit

Zusammenarbeit im Editor durch Hervorhebungen, Markierungen, Tags und Kommentare

Zusammenstellen von Abschnitten aus mehreren Transkripten, um Geschichten zu erstellen

Exportieren Sie Ihre Trint-Dateien in über 10 Formate, darunter DOCX, SRT, EDL und VTT

Einschränkungen von Trint

Langsames Laden der Seiten, besonders bei großen Dateien

Schwierigkeiten bei der konsistenten Unterscheidung von Sprechern

Trint Preise

Start: $60/Benutzer (7 Dateien pro Monat)

$60/Benutzer (7 Dateien pro Monat) Erweitert: $75/Benutzer (Unbegrenzte Dateien)

$75/Benutzer (Unbegrenzte Dateien) Unternehmen: Preise auf Anfrage

Trint Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (64 Bewertungen)

4.4/5 (64 Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (17 Bewertungen)

2. TranscribeMe

über TranscribeMe TranscribeMe kombiniert KI-Technologie mit menschlichem Fachwissen für hochwertige Transkriptionsergebnisse.

Und so funktioniert es: Die Spracherkennungssoftware erstellt aus Ihrer Audiodatei einen Transkriptionsentwurf, der dann von einem menschlichen Transkriptionsexperten auf Genauigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Angaben überprüft und bearbeitet wird styleguide . Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn die endgültige AI-Transkriptions-Audiodatei fertig ist. 📧

Neben der Transkription von Audiodaten bietet TranscribeMe auch Übersetzungsdienste sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Datensätzen und Datenkommentaren für das Training von KI-Modellen an.

TranscribeMe beste Eigenschaften

Verarbeitet Video- und Audiodateien in mehr als 15 Formaten, darunter MP3, MP4, WAV und AIFF

Übersetzen von Audio-, Video- und Textdateien in mehr als 15 Sprachen

Hochladen von Dateien über das Internet oder über Ihre Android- und iOS-Geräte

Zugriff auf mehr als 2 Millionen Transkriptionsexperten für exakte Transkriptionen, auch bei unterschiedlichen Akzenten und Fachbegriffen

Einschränkungen von TranscribeMe

Es dauert bis zu fünf Tage, bis Sie eine genehmigte menschliche Transkription zurückerhalten

Zusätzliche Kosten für das Hinzufügen von Sprecher-IDs und Zeitstempeln zu Transkripten

Preise von TranscribeMe

Maschinelle Transkription: $0,07 pro Minute

$0,07 pro Minute Maschinelle Transkription mit menschlicher Bearbeitung: $0,79 pro Minute

$0,79 pro Minute Übersetzung: $0,11 pro Wort

$0,11 pro Wort AI-Trainingsdatensätze: $2,00 pro Minute

$2,00 pro Minute Datenkommentierung: $0,10 pro Aufgabe

TranscribeMe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3 Bewertungen)

4.5/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7 Bewertungen)

3. Otter

über Otter.ai Otter.ai ist einer der führenden automatischen Transkriptionsdienste auf dem Markt, dem Marken wie UCLA, IBM und Rakuten vertrauen. Otter.ai transkribiert nicht nur Audio- und Videodateien, sondern bietet auch die Aufzeichnung und Transkription in Echtzeit für persönliche und virtuelle Veranstaltungen.

Ein wichtiges Merkmal ist die nahtlose Integration mit Google- und Microsoft-Kalendern. Dadurch kann Otter automatisch an Meetings, Vorträgen und Interviews in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teilnehmen und diese transkribieren.

Nach den Meetings erstellt und teilt Otter zusammengefasste besprechungsnotizen mit allen Teilnehmern per E-Mail. Das AI-Transkriptionstool eignet sich hervorragend für schnelle Text- und Audio- oder Videodateien, bei denen Sie auch Hintergrundgeräusche entfernen müssen.

Otter beste Eigenschaften

Exportieren Sie Abschriften in TXT, DOCX, PDF, SRT und MP3

Zusammenarbeit im Otter-Editor mit Hervorhebungen, Notizen, Kommentaren, Bildern und Aktionspunkten

Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit (0,5x bis 3x) mit der Option, Stille zu überspringen, um Fehler schneller zu korrigieren

Otter kann so angepasst werden, dass es bestimmte Namen, Fachbegriffe und Akronyme erkennt

Otter-Einschränkungen

Transkriptionsdienste unterstützen nur die englische Sprache

Automatisches Transkriptionstool nicht ideal für nicht-amerikanische und nicht-britische Akzente

Kostenlose Transkription für nur drei Audio-/Videoimporte pro Konto

Otter-Preise

Kostenlos

Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Otter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (118 Bewertungen)

4.0/5 (118 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (68 Bewertungen)

4. Temi

über Temi Temi, entwickelt von den Machern von Rev.com, konzentriert sich auf die Transkription englischer Audio- und Videodateien. Es erstellt 90-95% genaue Transkripte (wenn die Audioqualität gut ist) in nur 5-10 Minuten.

Im Gegensatz zu ähnlichen Tools konzentriert sich Temi auf die Einfachheit und kommt ohne jeglichen Schnickschnack aus. Es verfügt über ein minimalistisches Dashboard zur Nachverfolgung Ihrer bisherigen Transkriptionen und einen intuitiven Editor für den Feinschliff Ihrer Transkripte. ✨

Wenn Sie ein einfach zu bedienendes, schnelles und genaues Tool für einmalige Transkriptionen benötigen, ist Temi eine gute Wahl als eine der besten KI-Transkriptions-Tool-Optionen in dieser Liste.

Temi beste Eigenschaften

Hochladen von Dateien in über 25 Formaten, darunter MP3, MP4, M4A und AAC

Herunterladen von Abschriften in TXT, DOCX, PDF, SRT und VTT

Teilen Sie Abschriften per Link oder E-Mail mit Teammitgliedern

Text im Editor auswählen, um ihn zu markieren, durchzustreichen, zu kommentieren oder zu bestimmten Audioabschnitten zu springen

Temi Einschränkungen

Transkriptionsdienste haben eine begrenzte Sprachunterstützung

Freigegebene Transkripte können von jedem bearbeitet werden

Temi Preise

$0,25 pro Audiominute

Temi Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (1 Bewertung)

5.0/5 (1 Bewertung) Capterra: Keine Bewertungen

5. Sonix

über Sonix Sonix erstellt automatische Transkriptionen in mehr als 38 Sprachen und Akzenten, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch. Jede Abschrift enthält Zeitcodes und eine Sprecheridentifikation zur besseren Verständlichkeit.

Neben der Transkription bietet Sonix auch automatische Übersetzungen, Untertitel und Zusammenfassungen. Außerdem gibt es einen interaktiven Webeditor für Echtzeit-Bearbeitungen.

Sonix lässt sich in über 25 Tools integrieren - von Dropbox und Evernote bis hin zu Zoom und Loom - und macht so Ihre Transkriptions-Workflows reibungsloser und effizienter.

Die besten Funktionen von Sonix

Erstellen Sie benutzerdefinierte Wörterbücher, um die Genauigkeit für mehrere Projekte zu verbessern

Organisieren von Transkripten in Ordnern mit spezifischen Zugriffsberechtigungen

Zusammenfassen von Transkripten in wenigen Sätzen oder Aufzählungspunkten

Verwendung benutzerdefinierter Etiketten zur Verfolgung und Aktualisierung des Abschriftenstatus

Sonix-Einschränkungen

Unterstützt keine Echtzeit-Transkriptionen

Die Genauigkeit sinkt bei schlechtem Audio, starken Akzenten und Hintergrundgeräuschen (im Vergleich zu anderen KI-Transkriptionstools in dieser Liste)

Sonix-Preise

Standard: $10/Stunde

$10/Stunde Premium: $5/Stunde + $22/Monat pro Benutzer

$5/Stunde + $22/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Sonix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (21 Bewertungen)

4.7/5 (21 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (117 Bewertungen)

6. Transkriptor

über Transkriptor Transkriptor ist ein KI-Transkriptionsdienst mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %. Laden Sie Dateien aus verschiedenen Quellen hoch, darunter YouTube, Google Drive und sogar WhatsApp.

Wie bei den meisten Tools können Sie mit Ihrem Team im Editor der Plattform zusammenarbeiten und Ihr Transkript in den Formaten TXT, DOCX und SRT exportieren.

Was Transkriptor von anderen abhebt, ist die Unterstützung von über 100 Sprachen. Dies macht es ideal für Unternehmen und Inhaltsersteller, die ein internationales Publikum erreichen und ansprechen möchten.

Transkriptor beste Eigenschaften

Organisieren Sie Transkripte in Ordnern

Automatische Erkennung verschiedener Sprecher und Bearbeitung von Sprechertags

Anpassen von Transkripten durch Festlegen von Absatzgrößen, Zusammenführen von Abschnitten mit demselben Sprecher und Einfügen von Zeitstempeln und Sprechernamen

Einrichten von AIschreibassistent zum automatischen Beitreten, Aufzeichnen und Transkribieren von Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings

Transkriptor Einschränkungen

Begrenzte Exportoptionen im Vergleich zu anderen Tools

Schwierigkeiten bei der Erkennung komplexer Wörter und geflüsterter Sprache

Transkriptor Preise

Lite: $9.99/Monat (5 Stunden)

$9.99/Monat (5 Stunden) Premium: $24.99/Monat (40 Stunden)

$24.99/Monat (40 Stunden) Business: $30/Monat pro Mitglied (50 Stunden)

$30/Monat pro Mitglied (50 Stunden) Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Transkriptor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (27 Bewertungen)

4.7/5 (27 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (159 Bewertungen)

7. Glühwürmchen

über Glühwürmchen.ai Fireflies.ai transkribiert, wie andere Tools auch, Audio- und Videoinhalte. Seine Hauptaufgabe besteht jedoch darin, als Ihr besprechungsassistent der Ihre Besprechungen aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst.

Fireflies zeichnet sich durch Meeting-Analysen aus (z. B. Sprechzeit des Sprechers, Verwendung von Füllwörtern und Verhältnis von Gesprächen zu Zuhörern), um zukünftige Meetings zu verbessern. Es ist das perfekte Tool für Marketing-, Vertriebs- und Produktteams, die ihre Kommunikationsstrategien verfeinern möchten, um mehr Kunden zu gewinnen. 🤝

Fireflies beste Eigenschaften

Hochladen von MP3-, MP4-, WAV- und M4A-Dateien und Exportieren von Abschriften in den Formaten DOCX, CSV, PDF, SRT und JSON

Transkribieren von Meetings und Dateien in über 60 Sprachen

Nutzen Sie die intelligente Suche, um Sprecher, Besprechungsthemen und wichtige Details (wie Fragen und Aktionspunkte) zu verfolgen

Integration mit mehr als 40 Dialern, Videokonferenzen, Speicher-, CRM- und Projektmanagement-Tools

Fireflies Einschränkungen

Keine mobile App

Unterstützt nur eine Sprache pro Meeting

Abschriften können nicht in andere Sprachen übersetzt werden

Fireflies Preise

Kostenlos

Pro: $18/Monat pro Platz

$18/Monat pro Platz Business: $29/Monat pro Platz

$29/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Fireflies Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (85 Bewertungen)

4.5/5 (85 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (5 Bewertungen)

8. Verbit

über Verbit Verbit setzt sowohl KI als auch menschliche Experten ein, um genaue Transkription, Untertitelung, Audiobeschreibung und Übersetzungsdienste anzubieten. Nachdem die KI die ersten Entwürfe erstellt hat, greift sie auf ein Netzwerk von mehr als 5.000 professionellen Transkriptionisten zurück, um diese zu korrigieren und zu bearbeiten. ✍️

Obwohl die Plattform ein breites Spektrum von Zielgruppen bedient, eignet sie sich am besten für Teams in den Bereichen Hochschulbildung, Recht und Medien.

Die besten Funktionen von Verbit

Erzeugen Sie selbst bei verrauschten Audiodaten genaue Transkripte

Live-Untertitel und Transkripte für virtuelle Veranstaltungen auf Plattformen wie Zoom und Webex

Erhalten Sie Abschriften in den Formaten TXT, DOCX, PDF, CSV und JSON

Integration mit mehr als 20 externen Anwendungen wie Blackboard, Canvas und Kaltura

Einschränkungen von Verbit

Unterstützt nur Englisch und Spanisch

Keine Worthervorhebung während der Wiedergabe

Verbit Preise

Kontakt für Preise

Verbit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (55 Bewertungen)

4.3/5 (55 Bewertungen) Capterra: 5.0/5 (1 Bewertung)

9. Scribie

über Scribie Scribie ist eine weitere Transkriptionssoftware, die KI und menschliche Intelligenz kombiniert, um Transkripte mit einer beeindruckenden Genauigkeitsrate von über 99 % zu erstellen. Mit dem Online-Editor können Sie Transkripte bearbeiten und ohne zusätzliche Kosten eine erneute Überprüfung anfordern. Dieses Engagement für Qualität hat ihnen das Vertrauen von Branchenriesen wie Google, Amazon, PayPal und Airbnb eingebracht.

Scribie beste Eigenschaften

Hochladen von Dateien von Ihrem Computer, YouTube, Google Drive, Dropbox und OneDrive

Transkribieren Sie Dateien in über 25 Formaten, darunter MP3, MP4 und FLAC

Sie erhalten Ihre Abschriften schneller, da die Durchlaufzeit auch an Wochenenden und Feiertagen gilt

Anpassung von Transkripten mit striktem Wortlaut, Zeitstempel und Eil-Transkriptionsservice

Scribie-Einschränkungen

Unterstützt nur Englisch

Die Navigation auf der Plattform kann für Neulinge verwirrend sein

Scribie-Preise

1,25 Dollar pro Audiominute

Scribie Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3 Rezensionen)

4.7/5 (3 Rezensionen) Capterra: 4.5/5 (2 Kritiken)

10. Nova A.I.

über Nova A.I. Nova A.I. ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie Untertitel zu Videos hinzufügen können. Laden Sie Videos von Ihrem Computer hoch oder importieren Sie sie von YouTube oder TikTok. Verwenden Sie die automatische Untertitelfunktion, um Untertitel mit einer Genauigkeit von bis zu 96 % zu erstellen. Bei Bedarf können Sie Untertitel auch manuell von Grund auf neu eingeben oder eine hochgeladene Untertiteldatei bearbeiten.

Mit diesen Funktionen ist Nova A.I. ideal für Inhaltsersteller und Videovermarkter, die ansprechende Videos erstellen und ein größeres Publikum erreichen möchten. 🌍

Nova A.I. beste Eigenschaften

Übersetzen von Untertiteln in über 100 Sprachen und Akzenten

Formatieren von Untertiteln durch Anpassen von Schriftart, Farbe, Größe und Buchstabenabstand

Bearbeiten Sie Videos, indem Sie mehrere Videoclips, Übergänge und interaktive Elemente, wie Callouts und Emojis, hinzufügen

Fügen Sie permanente Untertitel zum Video hinzu oder laden Sie sie separat als SRT- oder TXT-Datei herunter

Nova A.I. Einschränkungen

Keine Steuerung der Abspielgeschwindigkeit

Keine Möglichkeit, die maximale Anzahl von Untertitelzeilen oder -zeichen festzulegen

Nova A.I. Preise

Frei

Basic: $10/Monat (150 Min.)

$10/Monat (150 Min.) Pro: $18/Monat (300 Min.)

$18/Monat (300 Min.) Business: $55/Monat (900 Minuten)

Nova A.I. Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: 5.0/5 (1 Bewertung)

Koppeln Sie Ihr Transkriptionstool mit anderen AI-Tools wie ClickUp steigern Ihre Gesamtproduktivität, insbesondere im Team. Während Sie also an der Transkription und der Erstellung von Inhalten arbeiten, sorgt ClickUp dafür, dass Sie mühelos verwaltung Ihrer Dokumente und Projekte wie ein Profi.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams leicht, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen ClickUp KI ist ein AI-Schreibwerkzeug für Brainstorming, Entwurf und Verfeinerung von Inhalten bei gleichzeitiger Beseitigung von Grammatik- und Rechtschreibfehlern.

Erstellen Sie eigene Prompts von Grund auf oder wählen Sie aus über 100 Prompt-Vorlagen für verschiedene Abteilungen. Im Bereich "Vertrieb" können Sie beispielsweise eine Vorlage auswählen, um Besprechungsnotizen zusammenzufassen, potenzielle Lösungen vorzuschlagen und nach einer Besprechung Folgeanrufe oder E-Mails an potenzielle Kunden zu schreiben.

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

Neben dem Schreiben, ClickUp AI verwandelt Text (z. B. Besprechungsnotizen) in aufgaben in ClickUp . Diese Aufgaben können mit Projektmanagement-Funktionen wie benutzerdefinierten Feldern, Status und Ansichten organisiert und nachverfolgt werden. Und mit den ClickUp-Automatisierungen können Sie sich wiederholende Aktionen wie das Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder, das Setzen von Prioritäten und das Hinzufügen von Terminen vermeiden. ⏰

Die besten ClickUp-Funktionen

Zugriff auf über 1.000 kostenlose Vorlagen wie dieAudio-Transkription Arbeitsumfang Vorlage zur Verwaltung von Transkriptionsprojekten und Geschäftsprozessen

Übersetzen Sie schriftliche Inhalte in mehr als 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch

Fassen Sie Texte in Ihrem Posteingang zusammen,ClickUp Docsaufgabenbeschreibungen, Kommentare und Chats mit einem einzigen Klick

Verbinden Sie ClickUp mit mehr als 100 Geschäftsanwendungen wie Slack, Hubspot, Grammarly und Zapier

Zugriff auf ClickUp über das Web, Desktop- und Mobilgeräte sowie die Chrome-Erweiterung

ClickUp Einschränkungen

Verlangsamt sich bei großen Projekten

Neue Benutzer benötigen Zeit, um die umfangreichen Funktionen zu verstehen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5/Monat pro Arbeitsbereich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

Transkribieren in der Geschwindigkeit der Gedanken mit der Kraft der KI

Jedes dieser KI-Transkriptionstools wurde entwickelt, um Ihre Sprache-zu-Text-Workflows zu einem Kinderspiel zu machen. Wählen Sie das richtige Tool, um Fehler zu reduzieren und Zeit für hochwertige Aufgaben zu gewinnen.

Apropos Aufgaben: ClickUp ist die perfekte projektmanagement-Tool um sicherzustellen, dass Sie organisiert bleiben und Ihre Aufgaben im Griff haben. Wenn Sie die KI-Transkription mit ClickUp kombinieren, können Sie sicher sein, dass Sie jedes Wort erfassen, es in umsetzbare Aufgaben umwandeln und eine nahtlose Ausführung sicherstellen. 🦾 Testen Sie ClickUps kostenlosen Forever-Plan und sehen Sie selbst.