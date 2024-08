Die besten virtuellen KI-Assistenten zur Produktivitätssteigerung im Jahr 2024

Die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist mit der Technologie der virtuellen Assistenten zum Greifen nah.

Von der morgendlichen Musik bis hin zur Erinnerung, sich für ein Meeting fertig zu machen (und vieles mehr) - diese praktischen Assistenten sollen die Work-Life-Balance verbessern, indem sie uns mehr Zeit für Produktivität und persönliche Angelegenheiten geben.

Sind Sie bereit, die besten virtuellen KI-Assistenten des Jahres kennenzulernen? Schnallen Sie sich an für eine rasante Tour durch die besten virtuellen KI-Assistenten auf dem Markt. Mögen die digitalen Abenteuer beginnen!

Worauf sollten Sie bei virtuellen KI-Assistenten achten?

Im Kern wollen Sie einen virtuelles KI-Assistententool um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Im Büro kann das alles sein, von der Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe bis hin zur Unterstützung beim Schreiben besserer Marketinginhalte und Geschäftskommunikation. Suchen Sie nach KI-Programmen und KI-Marketing-Tools die sich gut in Ihre aktuelle Software integrieren lassen und die für die Größe oder das Wachstum Ihres Teams gut geeignet sind.

Zu Hause kann Ihnen ein virtueller Assistent bei allem helfen, vom Kaffeekochen über das Dimmen des Lichts bis hin zum Ratschlag, ob Sie Ihren Hund zum Tierarzt bringen sollen, nachdem er ein Stück Schokolade verschlungen hat. Achten Sie auf persönliche KI-Assistenten, die sich gut mit Ihren persönlichen Geräten und Haushaltsgeräten integrieren lassen.

Apropos Produktivität: Wussten Sie, dass Sie Ihre Effizienz auf die nächste Stufe heben können mit KI-Tools für das Projektmanagement und produktivität tools ?

Von software zur Durchführung von Projekten zu prozessabbildung und tools für die Erstellung von Inhalten finden Sie noch mehr Möglichkeiten, um zeit zu sparen und steigern Sie Ihre Produktivität mit der richtigen Software.

Die 10 besten virtuellen KI-Assistenten für das Jahr 2024

Ein virtueller KI-Assistent kann Ihnen bei verschiedenen Aufgaben helfen, von der Planung von Terminen und der Priorisierung Ihrer Arbeit über das Schreiben von E-Mails bis hin zum morgendlichen Kaffeekochen. Wir werfen einen Blick auf ihre Features, Vorteile und Preise, damit Sie den richtigen für Ihre Bedürfnisse auswählen können.

1. ClickUp - Das Beste für KI-Projektmanagement

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Hallo, Effizienz-Enthusiasten! Stellen Sie sich vor: Alle Ihre Aufgaben, Projekte und Dokumente sind in einem intuitiven Hub zusammengefasst. Und Ihr neuester Assistent, ClickUp Gehirn hat Zugang zu all diesen Informationen, so dass es sie übernehmen kann.

ClickUp Brain ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Wählen Sie Ihre Rolle, geben Sie das Szenario an, und sehen Sie zu, wie es Lösungen nur für Sie erstellt.

Hier sind nur einige der Dinge, die ClickUp Brain für Sie erledigen kann:

Erhöhen Sie Ihre Schreibfähigkeit und Kreativität inClickUp Dokumente* Fassen Sie Inhalte und Threads zusammen

Komplexe Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen

Freigeben von Projekt- und StandUp-Zusammenfassungen

Übersetzen von Text zwischen verschiedenen Sprachen

Hilfe mitKI-Eingabeaufforderungen für das Schreiben von Texten ClickUp Brain ist der einzige virtuelle KI-Assistent, der auf Ihre Rolle zugeschnitten ist. Er kann 30 Minuten Arbeit in 30 Sekunden verwandeln und Ihnen mehr Zeit ersparen, als Sie je gedacht hätten.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten KI-Schreibassistenten sind, um Ihre Kreativität und Produktivität zu steigern und gleichzeitig viel Zeit bei Ihren täglichen Aufgaben zu sparen, sollten Sie sich ClickUp's AI Writer for Work als Ihren virtuellen Assistenten im Büro und unterwegs ansehen.

ClickUp beste Features

Automatisierungen sind super einfach einzustellen

Erledigt die Aufgabe, Feedback von Clients einzuholen, sehr gut

Der KI-Schreibassistent kann während des Schreibens Vorschläge machen

ClickUp Limitierungen

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,775+ Bewertungen)

2. Google Assistant - Am besten für KI Terminplanung

über Google Assistent Google Assistant wurde von Google entwickelt und funktioniert auf verschiedenen Geräten, von Smartphones bis hin zu Smart-Displays.

Er ist ein beeindruckender Assistent für die Startseite. Um ihn zu aktivieren, müssen Sie nur "Hey Google" oder "OK Google" sagen

Der sprachgesteuerte virtuelle Assistent der KI kann alles Mögliche zu erledigen. Planen Sie Termine, verschieben Sie Meetings und stellen Sie Alarme ein, ohne eine App zu öffnen. Oder übersetzen Sie auf Ihren Geschäftsreisen fremde Sprachen, nur mit Ihrer Kamera. Sie können sich auch entspannen und den Assistenten bitten, Ihre bevorzugten Songs abzuspielen oder Ihre neuesten Podcasts zu hören.

Diese Liste kratzt kaum an der Oberfläche. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird der KI-Assistent sein Repertoire erweitern und zu einem noch unverzichtbareren KI-Begleiter werden.

Google Assistant beste Features

Holen Sie sich Ihre tägliche Wettervorhersage oder informieren Sie sich über die Nachrichten mit einer Aufforderung wie "Hey Google, wie ist die Vorhersage für heute?"

Stellen Sie ganz einfach Aufgaben oder Alarme ein. Instanz: "Hey Google, stelle einen Wecker für 6 Uhr morgens"

Tätigen Sie Anrufe oder senden Sie Texte, indem Sie sagen: "Hey Google, ruf Papa an"

Google Assistant Limits

Einige Kritiker behaupten, dass das Tool fehlerhaft sein kann

Das tool versteht Ihre Eingabeaufforderung nicht immer sehr gut

Preise für Google Assistant

Free beim Kauf eines Produkts

Google Assistant Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Sokratisch - Das Beste für Schüler und Lehrer

über SokratischKI-gestützte App zum Lernen Sokratik hilft Schülern und Studenten, ihre Arbeiten zu verstehen. Es nutzt Text- und Spracherkennung, um Schüler mit Online-Ressourcen zu verbinden und ihnen zu helfen, die Konzepte hinter jedem Problem zu lernen.

Sokratik nutzt eine Vielzahl von Ansätzen, um Schülern beim Lernen zu helfen. Es kann Bilder für visuelle Lernende oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen für taktile Lernende bereitstellen.

Die Schüler können auch von Experten erstellte Lernleitfäden und Übungsfragen verwenden, um Informationen zu üben und sich einzuprägen.

Millionen von Schülern auf der ganzen Welt haben Sokratik bereits genutzt. Lehrer und Schüler haben es für seine Fähigkeit gelobt, Schülern effektiv beim Lernen zu helfen.

Sokratics beste Features

Funktioniert für alle Fächer

Riesige Menge an Forschungsmaterialien

Einfach zu benutzen

Sokratische Grenzen

Insgesamt wird in den Rezensionen über die neueren Versionen geklagt und gesagt, dass sie die alte Version bevorzugen

Die Schaltfläche zum Aufnehmen von Fotos wird als "fehlerhaft" bezeichnet

Sokratische Preise

Free zur Installation, möglicherweise In-App-Kosten

Sokratische Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

4. Amazon Alexa - Das Beste für Aufgaben zu Hause

über Amazon Alexa Amazon Alexa ist ein intelligenter Sprachassistent, der Smart Home-Geräte steuern, Informationen abrufen, Erinnerungen einstellen und vieles mehr kann.

Der Sprachassistent wird aktiviert, indem Sie "Alexa" oder "Amazon" sagen Von dort aus reagiert er auf Ihre Sprachinteraktion.

Alexa ist auf verschiedenen Geräten verfügbar, darunter Smartphones, Smart Speaker und Smart Displays.

Diese virtuelle Assistentin kann kompatible Geräte steuern, z. B. Lampen, Thermostate und Schlösser. Sie können alles erledigen, vom Hinzufügen eines Glases Erdnussbutter zu Ihrer Einkaufsliste bis hin zur Einstellung von aufgaben-Erinnerungen um aktuelle Nachrichten zu erhalten und Fragen zu beantworten, die Ihnen auf der Seele brennen.

Alexa ist eine leistungsstarke, KI-gestützte virtuelle Assistentin, die Ihr Leben einfacher und bequemer machen kann. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Smart Home zu steuern, Informationen zu erhalten oder sich unterhalten zu lassen, könnte Alexa die richtige Lösung sein.

Amazon Alexa beste Features

Zuverlässig, läuft reibungslos

Meldet sich, wenn Ihre Amazon-Pakete ankommen

Geben Sie Amazon-Bestellungen auf, indem Sie Alexa einfach bitten, diese zu erledigen

Diktiert und sendet Textnachrichten

Amazon Alexa Limits

Läuft über WiFi, d.h. wenn Ihr Internet ausfällt, fällt auch Alexa aus

Funktioniert am besten mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft; Nicht-Prime-Mitglieder haben möglicherweise nicht so viele Vorteile

Preise für Amazon Alexa

Free mit kompatiblen Geräten

Amazon Alexa Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Cortana - Am besten für natürliche Sprachverarbeitung

über Cortana Cortana ist eine virtuelle Assistentin, die von Microsoft für sein Windows-Betriebssystem entwickelt wurde. Cortana hilft Benutzern bei der Erledigung von Aufgaben durch Sprachbefehle, bietet Erinnerungen, beantwortet Fragen und gibt Empfehlungen.

Eine der Hauptstärken von Cortana ist die Fähigkeit, natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren, wodurch die Unterhaltung für den Benutzer verbessert wird. Cortana verfügt über ein "Notebook", in dem Benutzerpräferenzen und andere Informationen gespeichert werden, um personalisierte Unterstützung zu bieten. Dies hilft ihr, die Muster und Vorlieben der Benutzer zu verstehen, um bessere, persönlichere Vorschläge zu machen. Benutzer haben mit Cortana die Kontrolle über ihre Daten. Mit dem Feature "Notebook" können Benutzer die Daten, auf die Cortana Zugriff hat, sehen und kontrollieren, wodurch die Personalisierung transparent wird.

Während Cortana anfangs Windows-zentriert war, hat Microsoft seine Verfügbarkeit auf Android- und iOS-Geräte ausgeweitet. Dies ermöglicht eine bessere Synchronisierung von Erinnerungen, Notizen und anderen Aufgaben über mehrere Plattformen hinweg.

Microsoft hat den Schwerpunkt von Cortana von einem universellen virtuellen Assistenten für Verbraucher (wie Amazons Alexa oder Apples Siri) auf eine spezialisierte Unterstützung bei der Produktivität innerhalb der Microsoft 365-Suite verlagert.

Beste Features von Cortana

Sprachbefehle in natürlicher Sprache für die ersten Schritte

Cortana lernt Ihre Vorlieben und wird mit der Zeit immer besser

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Thermostate und andere Geräte mit Ihrer Stimme

Cortana-Einschränkungen

Wird nicht mehr aktiv entwickelt und soll bald durch Windows CoPilot ersetzt werden

Nicht in allen Ländern oder Sprachen verfügbar

Kann manchmal Ihre Anfragen missverstehen oder falsche Informationen geben

Preise für Cortana

Im Lieferumfang der Microsoft tools enthalten

Cortana-Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Alli KI - Das Beste für SEO

über Alli KI Die SEO-Automatisierungsplattform Alli KI hilft Agenturen, Beratern und internen SEOs, ihre Websites in wenigen Minuten zu optimieren.

Es kann Tausende bis Millionen von Code- und Inhaltsänderungen in wenigen Minuten vornehmen und funktioniert mit jedem CMS.

Mit Alli AI können Sie ihre gesamte SEO verwalten von einem Dashboard aus und übernehmen Sie die Kontrolle über die SEO-Erfüllung durch die automatische Optimierung von Websites.

Alli KI beste Features

Saubere Oberfläche, einfach zu bedienen

Erledigt die Nachverfolgung fokussierter Keywords und bietet Vorschläge an

Analysiert Ihre Website und bietet eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Ranking Ihrer Website zu verbessern

Alli KI Limits

Es bietet eine lange Liste von Optimierungen ohne die Möglichkeit, diese zu löschen, wenn Sie sie korrigieren

Es dauert lange, Ihre Keywords in das Programm hochzuladen

Der Analyseprozess kann langsam und zeitaufwändig sein

Keine kostenlose Version im Vergleich zu anderen KI-gesteuerten virtuellen Assistenten

Kann im Vergleich zu anderen Tools recht kostspielig sein

Alli KI Preise

Berater : $249/Monat 10 Standorte

: $249/Monat 10 Standorte Agentur : $499/Monat 25 Standorte

: $499/Monat 25 Standorte Unternehmen: $999/Monat Unlimited sites

Alli KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (6+ Bewertungen)

: 4.3/5 (6+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (12+ Bewertungen)

7. Wally - Das Beste für persönliche Aufgaben

über Wally KI Wally KI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihr Leben zu verbessern und Ihr Arbeits- und Privatleben mit Effizienz und Exzellenz zu bereichern. Er ist ein morgendlicher Roboter, der früh aufwacht, um Antworten auf Ihre E-Mails zu verfassen, so dass Sie morgens nur noch die Antworten überprüfen und bearbeiten müssen.

Die KI-Tools von Wally befinden sich noch in der Beta-Phase und es ist geplant, sie um Kalenderempfehlungen, YouTube-Zusammenfassungen und mehr zu erweitern.

Wally beste Features

Hervorragende und praktische Tools für Zusammenfassungen

Intuitive Benutzeroberfläche und personalisierter Support

Plant die Einführung einer Reihe außergewöhnlicher KI-Assistenten-Features in Kürze

Wally-Imitationen

Fast alle Features sind noch in Beta

Noch keine verifizierten Bewertungen auf G2 oder Capterra

Wally Preise

Kontaktieren Sie Wally für Preise

Wally Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

8. Tabnine - Am besten für KI-Code

über Tabnine Tabnine KI-Assistent ist ein KI Code tool das Entwicklern hilft, Code schneller und effizienter zu schreiben, indem es sie beim Abschließen von Code unterstützt.

Es basiert auf maschinellem Lernen und kann aus Ihrem Code-Stil und Ihren Präferenzen lernen, um die relevantesten Vervollständigungen zu liefern.

Tabnine ist in verschiedenen Programmiersprachen verfügbar, darunter Python, Java, JavaScript und C++.

Tabnine beste Features

Bietet Code-Vorschläge basierend auf Ihrer Programmiersprache

Sehr leichtgewichtig und einfach zu benutzen

Bequeme automatische Codierung eignet sich gut für grundlegende Codes

Tabnine Beschränkungen

Funktioniert nicht gut ohne eine starke Internetverbindung, und es gibt kein Offline Feature

Gute Vorschläge für grundlegenden Code, aber Schwierigkeiten mit UI-Frameworks

Abschlüsse für Python sind nicht konkurrenzfähig

Tabnine Preise

Starter : Free

: Free Pro : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Tabnine Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (33+ Bewertungen)

: 4.1/5 (33+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3+ Bewertungen)

9. Parrot KI - Das Beste für KI Meeting Management

über Papagei KI Parrot AI ist ein KI Knowledge Space für Teams. Er zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und wandelt sie in Wissen um, das im gesamten Business genutzt werden kann.

Teams nutzen die Plattform, um Wissen aus Meetings, Unterhaltungen und Dokumenten zu erfassen, zu organisieren und freizugeben.

Parrot verwendet künstliche Intelligenz zur Transkription von Meetings zu transkribieren, Schlüssel-Themen zu identifizieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Das Tool erleichtert die Erstellung von Zusammenfassungen von Meetings, das Freigeben von Notizen und die Zusammenarbeit an Projekten. Es ist eine sichere und skalierbare Plattform für Teams jeder Größe.

Parrot KI beste Features

Konvertiert Audio in Text in Echtzeit

Findet die wichtigsten Teile Ihrer Meetings

Erzeugt Zusammenfassungen und Highlights

Parrot KI Limits

Manchmal machen sie Fehler bei der Transkription oder der Identifizierung von Schlüsselthemen

Einige der wichtigsten Informationen in einem Meeting können übersehen werden

Preispläne können für kleine Geschäfte oder Einzelpersonen teuer sein

Papagei KI Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Persönlich : $24/Monat

: $24/Monat Team : $16/Monat

: $16/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Parrot KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Braina Virtual Assistant - Am besten für PC Benutzer

über Braina Virtueller Assistent Braina ist nicht so bekannt wie Giganten wie Cortana, Google Assistant oder Siri, aber es bietet eine Reihe von Tools, die auf PC-Benutzer zugeschnitten sind, die ein personalisiertes und effizientes sprachgesteuertes Erlebnis suchen. Brainas Fokus auf Computeraufgaben und seine benutzerdefinierten Möglichkeiten machen es für ein Nischenpublikum attraktiv, das nach spezifischen Funktionen sucht.

Braina-Benutzer geben Sprachbefehle, um verschiedene Funktionen des Computers zu steuern, wie das Öffnen von Dateien, die Verwaltung von Fenstern, die Suche im Internet und vieles mehr. Braina verfügt über ein Feature für Sprachdiktate, mit dem Benutzer Texte diktieren können, anstatt sie zu tippen. Dieses Feature ist praktisch für die Erstellung von Dokumenten, das Versenden von E-Mails oder jede Aufgabe, die die Eingabe von Text erfordert.

Mit Braina können Benutzer mit Hilfe von Sprachbefehlen ganz einfach das Internet durchsuchen, Definitionen abrufen oder Lösungen für mathematische Probleme finden. Mit der Braina App für Android können Benutzer ihren PC aus der Ferne steuern. Dieses Feature ist nützlich für Aufgaben wie die Verwaltung von Präsentationen oder die Steuerung der Medienwiedergabe, ohne in der Nähe des Computers zu sein.

Braina ist so konzipiert, dass es aus den Interaktionen des Benutzers lernt, d. h. es kann mit der Zeit effizienter werden, indem es die Muster und Vorlieben des Benutzers versteht.

Die besten Features des virtuellen Assistenten Braina

Intelligenter virtueller Assistent, der die Sprache des Benutzers besser versteht

Benutzerfreundliche Schnittstelle mit A+ Leistung

Äußerst zuverlässig und vielseitig sowohl für Sprachbefehle als auch für Diktate

Grenzen des virtuellen Assistenten von Braina

Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit des Kundendienstes

Nur Windows-Tool, kann nicht mit Chromebook verwendet werden

Preise für Braina Virtual Assistant

Einmaliger Kauf von $199

Braina Virtual Assistant Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.8/5 (22+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihre Produktivität mit virtuellen KI-Assistenten

Der Aufstieg der KI-Technologie ist ein entscheidender Faktor für die Steigerung der Produktivität in unserem privaten und beruflichen Leben.

Von der Erledigung von Routineaufgaben zu Hause bis hin zur Optimierung von Arbeitsabläufen im Büro - diese KI-Wunder bieten maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse.

Unter den Mitbewerbern gehört ClickUp zu den besten KI-Assistenten, dank seiner einzigartigen, auf die Rolle zugeschnittenen Unterstützung für Geschäfte jeder Größe. Google Assistant und Amazon Alexa dominieren weiterhin den Home-Markt mit praktischen KI-Tools die unser persönliches Leben einfacher machen.

Dank fortschrittlicher KI-Technologien, die KI-Assistenten antreiben, ist die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben im Jahr 2024 trotz unserer hektischen Welt machbar.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern? Entdecken Sie ClickUp AI und erleben Sie die Zukunft des Aufgabenmanagements!