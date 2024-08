die 9 besten AI-Tools für die Unterrichtsplanung im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

Als Lehrer wollen Sie sicherstellen, dass Sie den sich wandelnden Bedürfnissen der Schüler gerecht werden, und traditionelle Lehrmethoden reichen dafür nicht aus.

Als Lehrkraft wollen Sie ansprechende und effektive Unterrichtspläne, aber der endlose Papierkram, anforderungen an die Zeitplanung und Zeitkonflikte können Sie daran hindern.

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung für Ihre Bedürfnisse. KI-Tools für die Unterrichtsplanung! Mit dem richtigen Werkzeug können Sie das Lernen personalisieren und datengestützte Erkenntnisse gewinnen, um einen ansprechenderen, praxisorientierten Ansatz zu verfolgen.

Es ist jedoch entscheidend, das richtige KI-Tool für die Unterrichtsplanung auszuwählen, das zu Ihrem Unterrichtsstil passt. Bei der Vielzahl an Tools auf dem Markt kann es eine Herausforderung sein, das richtige zu finden.

Was bedeutet ein KI-Tool für die Unterrichtsplanung?

KI-Tools für die Unterrichtsplanung sind Software, die künstliche Intelligenz einsetzt, um Lehrkräfte bei der Erstellung ansprechender und personalisierter Unterrichtspläne zu unterstützen. Die KI-Tools für die Unterrichtsplanung analysieren die verfügbaren Informationen, um den Unterrichtsplan effektiver und effizienter zu gestalten.

Sie können einen Plan erstellen und ihn durch die Software laufen lassen, um Verbesserungen, personalisierte Vorschläge und mehr zu erhalten. KI-Unterrichtsplan-Generatoren sind wie Lehrassistenten, die Sie von administrativen Aufgaben wie Zeitplanung und Benotung befreien.

Sie ermöglichen es Ihnen, Ihren Unterrichtsplanungsprozess zu optimieren und letztendlich einen besseren Unterricht mit besseren Ergebnissen für die Schüler zu erzielen.

Worauf sollte man bei KI-Tools für die Unterrichtsplanung achten?

Achten Sie bei der Auswahl von KI-Tools für die Unterrichtsplanung auf Funktionen wie personalisierte Lernoptionen, einfache Integration in Ihre aktuellen Lehrmethoden und die Möglichkeit, die Fortschritte der Schüler zu verfolgen und zu bewerten.

Diese Elemente werden Ihr Leben als Pädagoge einfacher und effektiver machen.

Im Folgenden finden Sie einige Funktionen, die Sie bei der Auswahl der richtigen KI-Software für die Unterrichtsplanung berücksichtigen sollten:

Personalisierung: Sie sollten in der Lage sein, Ihre Unterrichtspläne nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Stil anzupassen,schulkalenderund der Lernkurve der Schüler Anpassungsfähigkeit: Die Software muss es Ihnen ermöglichen, auf der Grundlage des Feedbacks und des Fortschritts der Schüler in Echtzeit personalisierte Anleitung zu geben und Kurskorrekturen vorzunehmen Zusammenarbeit: Die richtige Lösung ermöglicht Ihnen die nahtlose Integration und Zusammenarbeit mit anderen Bildungswerkzeugen und -ressourcen, was den Unterricht müheloser macht Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Lösung für verschiedene Klassengrößen geeignet ist, damit sie mit der Klassengröße mitwachsen kann Benutzerfreundliche Oberfläche: Achten Sie auf eine einfach zu bedienende Oberfläche mit allen Funktionen, die Sie für die Unterrichtsplanung benötigen Vorlagen für Unterrichtspläne: Es ist hilfreich, wenn das Programm Vorlagen anbietet, die Ihnen bei der Strukturierung und Organisation Ihrer Unterrichtspläne helfen

Wir freuen uns, Ihnen die Ergebnisse unserer umfangreichen Recherchen vorstellen zu können, die auf Kriterien basieren, die Lehrern wie Ihnen helfen. Wir haben die 9 besten KI-Tools für die Unterrichtsplanung bewertet und zusammengestellt. Wir haben einen runden Ansatz gewählt und ihre Funktionen, Einschränkungen, Bewertungen und Preise verglichen.

1. ClickUp

Ein bemerkenswertes Merkmal von ClickUp ist die Vereinfachung der bildungsmanagement und bietet eine Vorlage für die Lehrplangestaltung, mit der Sie Ihren Unterricht im Voraus mit detaillierten Informationen planen können. ClickUp's Lektionsplan-Generator rationalisiert Ihre Unterrichtserfahrung durch ihren Lehrplan anpasst , bietet kreative, anpassbare Vorlagen und fördert die Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen.

Dieses KI-Tool nimmt Ihnen die Arbeit ab und sorgt dafür, dass Sie Zeit sparen, mit dem Lehrplan synchron bleiben und mit Leichtigkeit ansprechende Unterrichtspläne erstellen.

KlickUp beste Eigenschaften:

ClickUp Brain: Als kontextbezogener, konversationeller und rollenbasierter KI-Assistent,ClickUp Gehirn perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Erstellen Sie mühelos benutzerdefinierte Unterrichtspläne, da das Tool alle schweren Aufgaben und das Brainstorming für Sie übernimmt

Nutzen Sie ClickUp Brain's AI Writer for Work, um schneller zu schreiben und Ihre Lektionstexte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Eine der wichtigsten Anwendungen von ClickUp Brain ist der Einsatz als Lektionsplan-Generator . Damit können Sie sicherstellen, dass Sie sich an den aktuellen Bildungsstandards orientieren und alle notwendigen Inhalte und Fähigkeiten in Ihrem Unterricht umfassend abdecken

ClickUp-Vorlagen: Wählen Sie aus einer Vielzahl vonanpassbaren Unterrichtsplanvorlagen um innovative und interaktive Unterrichtspläne zu erstellen. Durch die Anpassung dieser Vorlagen und Strukturen an verschiedene Gruppen wird der Unterricht ansprechend und produktiv

Die ClickUp College Lektionsplan-Vorlage hilft Ihnen, Ihren Unterricht zu organisieren, im Voraus zu planen und alle unterrichtsbezogenen Informationen zentral zu speichern

ClickUp-Dokumente : Vereinfachen Sie die Unterrichtsplanung mit praktischen, zeitsparenden Funktionen. Fügen Sie Übersichten und Überschriften hinzu und nutzen Sie Funktionen wie den Fokusmodus

ClickUp Einschränkungen:

Komplexität: Während eine der größten Stärken von ClickUp seine anpassbaren Vorlagen sind, kann es für Erstbenutzer etwas überwältigend sein

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. OpenAI ChatGPT

über OpenAI ChatGPT ist ein KI-gestütztes Sprachmodell, das Sie bei der Unterrichtsplanung unterstützt, indem es wertvolle Erkenntnisse liefert, Unterrichtsinhalte generiert und Vorschläge für ansprechende Aktivitäten für Ihre Schüler macht.

Es kann dazu beitragen, den Planungsprozess zu rationalisieren, vielfältige Unterrichtsideen anzubieten und sich an spezifische Lernbedürfnisse anzupassen, was Ihnen letztendlich Zeit und Mühe spart.

ChatGPTs beste Eigenschaften:

Erstellt Lektionsübersichten: Strukturieren Sie Ihre Themen und Kapitel effektiv. Wenn Sie z. B. eine Lektionsgliederung für die 5. Klasse zum Thema Wasserkreislauf anfordern, werden wesentliche Themen wie Verdunstung, Kondensation, Niederschlag und Sammlung behandelt

Strukturieren Sie Ihre Themen und Kapitel effektiv. Wenn Sie z. B. eine Lektionsgliederung für die 5. Klasse zum Thema Wasserkreislauf anfordern, werden wesentliche Themen wie Verdunstung, Kondensation, Niederschlag und Sammlung behandelt Recherchehilfe: Erhalten Sie wertvolle pädagogische Ressourcen, um Ihren Unterricht zu verbessern. Finden Sie Informationen, Artikel und Inhalte zu jedem Thema und erhalten Sie Erklärungen, Zusammenfassungen und relevante Ressourcen zur Bereicherung Ihres Unterrichtsmaterials

Erhalten Sie wertvolle pädagogische Ressourcen, um Ihren Unterricht zu verbessern. Finden Sie Informationen, Artikel und Inhalte zu jedem Thema und erhalten Sie Erklärungen, Zusammenfassungen und relevante Ressourcen zur Bereicherung Ihres Unterrichtsmaterials Ideen für Tests/Aufgaben generieren: Entwickeln Sie Aktivitäten, Tests, Projekte und Aufgaben, die auf das von Ihnen gewählte Thema zugeschnitten sind, und fügen Sie diese in Ihre Unterrichtsplanung ein. Lassen Sie die Schüler Aufsätze zu den vorgeschlagenen Themen verfassen, undsparen Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien

Entwickeln Sie Aktivitäten, Tests, Projekte und Aufgaben, die auf das von Ihnen gewählte Thema zugeschnitten sind, und fügen Sie diese in Ihre Unterrichtsplanung ein. Lassen Sie die Schüler Aufsätze zu den vorgeschlagenen Themen verfassen, undsparen Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien Zeitmanagement: Erhalten Sie Zeitschätzungen für verschiedene Unterrichtsabschnitte, die Ihnen bei der Erstellung von Wochenplänen undarbeitsplänen für Ihre Lektionen

Erhalten Sie Zeitschätzungen für verschiedene Unterrichtsabschnitte, die Ihnen bei der Erstellung von Wochenplänen undarbeitsplänen für Ihre Lektionen Korrekturlesen und Bearbeiten: Überprüfen Sie Ihre Unterrichtspläne und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Unterrichtsstil und den Bedürfnissen Ihrer Schüler übereinstimmen

ChatGPT Einschränkungen:

Bietet allgemeine Informationen und versteht möglicherweise nicht die Dynamik in Ihrem Klassenzimmer

Es gibt sehr wenig Raum für Personalisierung

ChatGPT Preise:

Kostenlose Version: Alle Nutzer können über die OpenAI-Website auf Desktop- und mobilen Browsern darauf zugreifen. App verfügbar für IOS und Android Mobilgeräte

Alle Nutzer können über die OpenAI-Website auf Desktop- und mobilen Browsern darauf zugreifen. App verfügbar für IOS und Android Mobilgeräte ChatGPT Plus: Für $20/Monat

Für $20/Monat ChatGPT Enterprise: Kundenspezifische Preise

ChatGPT Bewertungen & Rezensionen:

G2: 4.7/5 (374 Bewertungen)

4.7/5 (374 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Bonus: Check out_ 7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

3. LessonPlans.ai

über Lektionspläne.ai LessonPlan.ai hilft Ihnen, erstaunliche Unterrichtspläne 10x schneller mit AI zu erstellen, da es von Lehrern für Lehrer entwickelt wurde.

Geben Sie umfassende Details über die Stufe, die Lektion und die unterrichtsziele an das AI-Tool. Anhand dieser Angaben erstellt AI einen vollständigen Unterrichtsplan, der Ihrem Lehrplan entspricht und entsprechende Aktivitäten und Bewertungen für die Schüler enthält.

LessonPlans.ai beste Eigenschaften:

Bearbeitungswerkzeuge: Bearbeiten Sie die erstellten Unterrichtspläne und nehmen Sie Änderungen vor, wählen Sie aus anderen Vorlagen aus und fügen Sie Elemente hinzu oder löschen Sie sie, um sie Ihren Wünschen anzupassen

Bearbeiten Sie die erstellten Unterrichtspläne und nehmen Sie Änderungen vor, wählen Sie aus anderen Vorlagen aus und fügen Sie Elemente hinzu oder löschen Sie sie, um sie Ihren Wünschen anzupassen Erstellen von Unterrichtsplänen: Erstellen Sie interaktive Unterrichtspläne für jedes Thema in den Klassen K-12

LessonPlans.ai Einschränkungen:

Die Qualität der erstellten Unterrichtspläne hängt von Ihren Eingaben ab

LessonPlans.ai Preise:

Kostenlose Testversion: Begrenzter kostenloser Zugang für 7 Tage verfügbar

Begrenzter kostenloser Zugang für 7 Tage verfügbar Pro: Erhältlich für $19/Jahr (beinhaltet 100 kostenlose Lektionen/Jahr)

LessonPlans.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Gelernt.ai

über Gelernt.ai Learnt.ai hilft Ihnen bei der Erstellung hochwertiger Unterrichtspläne und bei der Durchführung bildungsaufgaben um das Lernen der Schüler interaktiv und wirkungsvoll zu gestalten.

Die Erstellung von personalisierten Unterrichtsplänen ist in drei einfachen Schritten möglich: Wählen Sie ein Werkzeug, geben Sie eine Aufforderung ein und klicken Sie auf "Erstellen".

Learnt.ai beste Eigenschaften:

Lehrplananpassung: Entwerfen Sie interaktive Pläne, die sich an den Bildungsstandards orientieren

Entwerfen Sie interaktive Pläne, die sich an den Bildungsstandards orientieren Vielfältige KI-Tools: Erstellen Sie Unterrichtspläne, Kursübersichten, Feedback-Umfragen, Gruppenaktivitäten und Hausaufgaben,projekte festlegenbeurteilungen und MCQs mit mehr als 80 Tools und KI-Sidekicks

Learnt.ai Einschränkungen:

Generiert Unterrichtspläne, die nur so gut sind wie der Input, den Sie ihm geben

Learnt.ai Preise:

Kostenlos auf Lebenszeit: Zugang zu 10 Tools

Zugang zu 10 Tools Essentials: $15/ Monat. Zugang zu 65+ AI-Tools und Kundensupport

$15/ Monat. Zugang zu 65+ AI-Tools und Kundensupport Professional: $160/Monat. Zugang zu 20 KI-Sidekicks, 65+ KI-Tools, einer Sandbox und Kunden-Support

Learnt.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Teachology.ai

über Teachology.ai Teachology.ai ist eine Software für die Unterrichtsplanung, die Lehrern und Pädagogen eine Reihe von KI-Tools zur Verfügung stellt, mit denen sie innerhalb weniger Minuten dynamische Unterrichtspläne und Bewertungen erstellen können.

Teachology.ai beste Eigenschaften:

Erstellen von Quizfragen: Erstellen Sie Quizfragen, die zu Ihrem Unterricht passen

Erstellen Sie Quizfragen, die zu Ihrem Unterricht passen Kollaborationsfunktionen: Arbeiten Sie mit externen Ressourcen zusammen, um Ihre Unterrichtserfahrung zu verbessern

Arbeiten Sie mit externen Ressourcen zusammen, um Ihre Unterrichtserfahrung zu verbessern Bewertungen erstellen: Erzeugen Sie inhaltsreiche Bewertungen

Erzeugen Sie inhaltsreiche Bewertungen Feedback-Funktionen: Senden Sie personalisierte Kommentare und Feedback an Ihre Schüler

Senden Sie personalisierte Kommentare und Feedback an Ihre Schüler Funktionen zur Verbesserung von Unterrichtsplänen: Laden Sie Ihre Arbeit in die Software hoch, damit KI auf Ihre Unterrichtspläne verweisen und diese verbessern kann

Teachology Einschränkungen:

Die Möglichkeiten der Personalisierung sind begrenzt

Teachology Preise:

Basic: Kostenlos für bis zu 3 Lektionen

Kostenlos für bis zu 3 Lektionen Starter: 6 $/Monat. Zugang zu unbegrenzten Lektionen

6 $/Monat. Zugang zu unbegrenzten Lektionen Pro: 12 $/Monat. Beinhaltet alle erweiterten Funktionen

Teachology Bewertungen & Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

6. Auto Classmate

über Auto Classmate Auto Classmate ist wie ein automatischer Klassenkamerad, der Pädagogen dabei hilft, einzigartige Unterrichtspläne zu erstellen, die von OpenAIs GPT-4 unterstützt werden.

Die besten Eigenschaften von Auto Classmate:

KI-Coach-Chatbot: Unterhalten Sie sich mit dem KI-gesteuerten Coach-Chatbot und erstellen Sie Ihre Unterrichtspläne

Unterhalten Sie sich mit dem KI-gesteuerten Coach-Chatbot und erstellen Sie Ihre Unterrichtspläne Activity Forecast Tool: Sagen Sie die Ergebnisse der Aktivitäten voraus, die Ihren Schülern zugewiesen wurden

Sagen Sie die Ergebnisse der Aktivitäten voraus, die Ihren Schülern zugewiesen wurden Generieren Sie Fragen für Ihre Klasse: Generieren Sie "_Würdest du lieber..."-Fragen, die den Unterricht spannender machen, und stellen Sie inhaltsspezifische Fragen

Automatische Einschränkungen für Klassenkameraden:

Die Software bietet zwar eine Reihe von Funktionen, aber die Möglichkeiten zur Anpassung sind begrenzt

Auto Classmate Preise:

Kostenlos: Erlaubt 300 monatliche Aktionen

Erlaubt 300 monatliche Aktionen Persönlich: $9,99/Benutzer/Monat

$9,99/Benutzer/Monat Professionell: $19/Benutzer/Monat jährlich abgerechnet

$19/Benutzer/Monat jährlich abgerechnet Startup: 39$/Monat, jährlich abgerechnet

39$/Monat, jährlich abgerechnet Wachstum: 79 $/Monat jährlich abgerechnet

79 $/Monat jährlich abgerechnet Geschäftskunden: $159/Monat jährlich abgerechnet

Auto Classmate Bewertungen & Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Jasper

über Jaspis Jaspis ist ein KI-Schreibwerkzeug das dabei hilft, mit einfachen Eingaben hochwertige Inhalte für Unterrichtspläne zu erstellen.

Jasper rationalisiert die Unterrichtsplanung durch die Generierung maßgeschneiderter Unterrichtsinhalte und spart Zeit bei der Erstellung von Materialien. Es kann Einblicke, Erklärungen und Ressourcen bereitstellen, die Ihr Unterrichtsmaterial schnell bereichern.

Jasper beste Eigenschaften:

Jasper Bootcamp Training: Gehen Sie durch das Training, wenn Sie ein neuer Benutzer sind, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen

Gehen Sie durch das Training, wenn Sie ein neuer Benutzer sind, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen Inhaltserstellung: Erstellen Sie hochwertige Inhalte mit ein paar Vorgaben und Hinweisen (wie Titel, Themen und kurze Sätze)

Erstellen Sie hochwertige Inhalte mit ein paar Vorgaben und Hinweisen (wie Titel, Themen und kurze Sätze) Google Doc-ähnliche Schnittstelle: Bearbeiten und formatieren Sie Ihre Dokumente mit einer Google Doc-ähnlichen Schnittstelle

Bearbeiten und formatieren Sie Ihre Dokumente mit einer Google Doc-ähnlichen Schnittstelle Vorgefertigte Inhalte eingeben: Beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Inhalte, wenn Sie bereits über vorgefertigtes Material verfügen

Jasper Einschränkungen:

Jasper funktioniert nicht offline und erlaubt es Ihnen nicht, Ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt zu speichern, im Gegensatz zu anderen Modellen

Es erzeugt nur eine begrenzte Menge an Inhalten, selbst wenn Sie den teuersten Tarif wählen

Preise für Jasper:

Creator: $39 pro Jahr

$39 pro Jahr Team: beginnt bei $90 pro Jahr

beginnt bei $90 pro Jahr Unternehmen: individuelle Preise

Jasper Bewertungen & Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,233 Bewertungen)

4.7/5 (1,233 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. PlanifAI

über PlanifAI PlanifAI ist ein einfaches KI-Tool zur Erstellung strukturierter Unterrichtspläne für Lehrkräfte. Beantworten Sie drei grundlegende Fragen, und Ihr detaillierter Unterrichtsplan ist innerhalb weniger Minuten fertig.

PlanifAI beste Eigenschaften:

Einfache Schnittstelle: Erstellen Sie Inhalte innerhalb von Minuten mit der einfachen und benutzerfreundlichen Schnittstelle

Erstellen Sie Inhalte innerhalb von Minuten mit der einfachen und benutzerfreundlichen Schnittstelle Schnelle Erstellung von Unterrichtsplänen: Schnelle Erstellung von Unterrichtsplänen durch Beantwortung einiger weniger grundlegender Fragen

PlanifAI Einschränkungen:

Einfache Software ohne viel Schnickschnack

PlanifAI Preise:

Für immer kostenlos

PlanifAI Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Curipod

über Curipod Curipod ist eine Plattform zur Erstellung interaktiver Unterrichtspläne mit kreativen Aktivitäten und Bewertungen des kritischen Denkens mit Hilfe von KI.

Es ist eine intelligente präsentationswerkzeug das Texte, Bilder, Umfragen, Skizzen, Videos und vieles mehr kombiniert, um den Unterricht für Lehrer und Schüler ansprechend zu gestalten.

Curipods beste Eigenschaften:

Einfacher Einstieg: Erstellen Sie Ihre KI-generierten Unterrichtspläne mit Ihrer E-Mail-ID kostenlos

Erstellen Sie Ihre KI-generierten Unterrichtspläne mit Ihrer E-Mail-ID kostenlos Cloud-basiertes Tool: Funktioniert über einen Browser auf jedem Gerät mit einer Internetverbindung

Funktioniert über einen Browser auf jedem Gerät mit einer Internetverbindung Funktionen für die Zusammenarbeit : Schüler können gemeinsam an Projekten arbeiten und sinnvolles Feedback austauschen

Curipod Einschränkungen:

Es eignet sich möglicherweise nicht für Schüler, die ein organisiertes oder strukturiertes Bewertungssystem benötigen

Curipod Preise:

Für immer kostenlos

Premium: 7,50 $ pro Monat

Curipod Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (12 Bewertungen)

Wählen Sie das richtige KI-Tool für die Unterrichtsplanung, um Ihren Unterricht zu verbessern

Kurz gesagt: KI-Werkzeuge für die Unterrichtsplanung machen den Unterricht effektiver und effizienter.

Sie helfen Ihnen, schneller ansprechende Unterrichtspläne zu erstellen, ermöglichen es Ihnen, auf individuelle Lernstile einzugehen und bieten datengestützte Einblicke, damit das Lernen der Schüler mehr Spaß macht und effektiver ist.

Wenn Sie KI zur Unterstützung Ihrer Unterrichtsplanung nutzen möchten, melden Sie sich bei ClickUp an kostenlos an und sehen Sie, wie diese eine App alles ist, was Sie für die Unterrichtsvorbereitung brauchen!