die 10 besten Google Kalender-Alternativen und Konkurrenten 2024

Worauf sollten Sie bei Google Calendar-Alternativen achten?

Google Calendar ist Teil der Google Workspace-Produktreihe, die fĂŒr jeden mit einem Google Mail-Konto fĂŒr den rein persönlichen Gebrauch kostenlos zur VerfĂŒgung steht. Google Calendar wird mit Ihrem Google Mail-Konto synchronisiert, so dass Ereignisse, die in Ihrem Posteingang erwĂ€hnt werden, automatisch zu Ihrem Kalender hinzugefĂŒgt werden. 😳

Es geht nicht nur darum, eine App zu finden, die mehr kann als der Google-Kalender, sondern eine App, die auf die spezifischen BedĂŒrfnisse Ihres Teams abgestimmt ist. Außerdem ist es möglich, dass die Funktionsliste von Google Calendar trotz seiner Beliebtheit nicht die beste Lösung ist.

Mit dem Google-Kalender können Sie zwar schnell und einfach Ereignisse zu Ihrer Woche hinzufĂŒgen, aber es ist weniger intuitiv, wenn Sie andere Kalender und die Erstellung von Aufgaben in den Mix einbeziehen. Dies veranlasst einige Teams dazu, neue kalendarien in Google Sheets oder sogar Google Docs um die Aufgabenverwaltung neben ihren ZeitplĂ€nen zu bewĂ€ltigen - da fangen die Dinge an, zu kompliziert zu werden.

...Und schon ist man auf der Suche nach einer Alternative zu Google Calendar. ✹

Die besten Google Kalender-Alternativen fassen Ihre Termine, Ereignisse und Projekte in derselben Software zusammen - so mĂŒssen Sie nicht mehr zwischen Ihrem Tagesplan und Ihren Arbeitsaufgaben hin- und herwechseln, sondern können sie alle auf einen Blick sehen.

Weitere wichtige Funktionen, auf die Sie bei einer Google-Kalender-Alternative achten sollten, sind:

Automatisierungsfunktionen zur Planung wiederkehrender Ereignisse oder Aufgaben

zur Planung wiederkehrender Ereignisse oder Aufgaben Mehrere Ansichten , um Ihre Termine, Aufgaben und Erinnerungen aus jedem Blickwinkel zu verwalten

, um Ihre Termine, Aufgaben und Erinnerungen aus jedem Blickwinkel zu verwalten Erinnerungen und Benachrichtigungen , damit Sie nichts verpassen

, damit Sie nichts verpassen Zeiterfassung , um Ihre ProduktivitĂ€t die ganze Woche ĂŒber im Blick zu behalten

, um Ihre ProduktivitĂ€t die ganze Woche ĂŒber im Blick zu behalten Drag-and-Drop-FunktionalitĂ€t zum Erstellen und Bearbeiten Ihres Zeitplans nach Bedarf

zum Erstellen und Bearbeiten Ihres Zeitplans nach Bedarf Integrationen mit Apps wie Zoom und Slack, um Ihrem Kalender mehr Kontext, FunktionalitÀt und Wert zu verleihen

mit Apps wie Zoom und Slack, um Ihrem Kalender mehr Kontext, FunktionalitĂ€t und Wert zu verleihen Synchronisierung ĂŒber mehrere GerĂ€te, damit Sie Ihren Kalender immer zur Hand haben

Synchronisieren Sie Ihre Meetings aus anderen Arbeitstools mit ClickUp, um Ihren gesamten Tag in der Kalenderansicht zu verwalten

Google Calendar bietet viele dieser Funktionen, aber jede Software hat ihre eigene Note. Es ist eine Frage von Versuch und Irrtum, die Software zu finden, die zu Ihrem Arbeitsstil passt. Der Nachteil dabei? Es kann extrem zeitaufwendig sein. đŸ«

Aber zum GlĂŒck mĂŒssen Sie das nicht! Denn das haben wir bereits. đŸ€“

Die 10 besten Google-Kalender-Alternativen im Jahr 2024

Sie mĂŒssen keine Zeit in Ihrem Terminkalender einplanen, um die besten Google Kalender-Alternativen zu testen - wir haben es bereits getan!

Wir haben diese Liste mit den 10 besten Google Kalender-Alternativen fĂŒr jedes Team zusammengestellt. Hier finden Sie Funktionsvergleiche, Vor- und Nachteile, Preise, Bewertungen und vieles mehr!

Bearbeiten Sie FĂ€lligkeitsdaten und fĂŒgen Sie neue Ereignisse in ClickUp hinzu, indem Sie Aufgaben in der Kalenderansicht ziehen und ablegen

ClickUp ist das einzige All-in-One-ProduktivitĂ€tswerkzeug, das Ihren Zeitplan, Ihre Aufgaben und Ihre Arbeit ĂŒber verschiedene Anwendungen hinweg in einer dynamischen Plattform zusammenfĂŒhrt. Teams jeder GrĂ¶ĂŸe, Unternehmen und Einzelanwender verlassen sich auf ClickUp, weil es eine FĂŒlle von anpassbaren Funktionen bietet, mit denen sie von ihren tĂ€glichen Meetings bis hin zu komplexen Projekten alles ĂŒber einen einzigen Bildschirm verwalten können.

Es gibt mehr als 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu visualisieren in ClickUp, einschließlich einer flexiblen Kalender-Ansicht um ZeitplĂ€ne zu erstellen, Aufgaben zu sortieren und Ereignisse zu planen, indem Sie sie einfach per Drag & Drop ĂŒber Ihre Woche ziehen. Außerdem lĂ€sst sich ClickUp mit ĂŒber 1.000 anderen Arbeitstools integrieren, darunter Google Calendar! Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, auf ClickUp umzusteigen, verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Ihre ProduktivitĂ€t zu steigern.

Starten Sie mit ClickUp's Kalender Planer Vorlage ! Kalendervorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp EinschrÀnkungen

Einige Benutzer mĂŒssen sich erst an die vielen Funktionen gewöhnen

Noch sind nicht alle Ansichten in der ClickUp Mobile App verfĂŒgbar - die Kalenderansicht aber schon đŸ€“

ClickUp Preise

FĂŒr immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer, pro Monat

: $7 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp fĂŒr individuelle Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.510+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.510+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,510+ Bewertungen)

2. Microsoft Outlook Kalender

ĂŒber Microsoft Outlook-Kalender Microsoft Outlook Calendar ist eine Anwendung fĂŒr Teams, mit der sie ihre tĂ€glichen AktivitĂ€ten, Ereignisse und praktisch jeden Kalendertermin verwalten können! Die Software ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, darunter Erinnerungen, gemeinsame Nutzung von Kalendern, Überlagerungen zum gleichzeitigen Vergleich mehrerer Kalender, Themen mit angepassten Farben und vieles mehr.

Der grĂ¶ĂŸte Vorteil des Outlook-Kalenders ist seine Integration mit anderen Microsoft-Produkten, wie z. B. Microsoft Teams. Mit der Funktion Teams Meetings können Benutzer Online-Meetings und -Veranstaltungen mit Microsoft Teams planen, daran teilnehmen und sie ausrichten, ohne ein separates Fenster zu öffnen.

Schauen Sie sich das an Microsoft Outlook-Integration mit ClickUp !

Microsoft Outlook Kalender beste Eigenschaften

Automatische Deaktivierung von unsicheren Links, die Phishing-Betrug, Viren oder Malware enthalten

Google Kalender-Import in Outlook, damit Sie nicht alle Ihre Termine erneut eingeben mĂŒssen

Outlook-Suche zum Auffinden von Nachrichten, Personen und Dokumenten

Nebeneinander liegende Kalenderansichten

EinschrÀnkungen des Microsoft Outlook Kalenders

Zu viele Funktionen können einfachen Terminplanungsanforderungen in die Quere kommen

Mit der Outlook-Kalenderexportfunktion werden Änderungen nicht automatisch in Google Calendar ĂŒbernommen

Preise fĂŒr Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Calendar ist mit einem Microsoft-Konto kostenlos

Microsoft Outlook Calendar Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: N/A

3. Zoho Kalender

ĂŒber Zoho-Kalender Unsere nĂ€chste Alternative zu Google Calendar ist Zoho Calendar. Diese Kalendersoftware bietet Funktionen wie Erinnerungen, Aufgabenlisten und eine integrierte To-Do-Liste. Zoho Calendar kann mit anderen Zoho und Kalender-Apps sowie mit Google Calendar und Outlook integriert werden.

Einer der Hauptvorteile von Zoho Calendar gegenĂŒber Google Calendar ist die Integration mit anderen Zoho-Anwendungen. Zum Beispiel können Benutzer Aufgaben und Termine in Zoho Calendar erstellen, um sie in Zoho Mail anzuzeigen oder einen Kontakt in Zoho CRM zu erstellen. Dies ermöglicht einen effizienteren Arbeitsablauf fĂŒr Teams, die sich bei ihrer Arbeit auf mehrere Zoho-Apps verlassen!

Die besten Funktionen von Zoho Calendar

Öffentliche Kalender oder Gruppenkalender zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei Arbeitsereignissen

Smart Add extrahiert die erforderlichen Veranstaltungsdetails aus den von Ihnen eingegebenen SĂ€tzen

RSVP-Statusaktualisierungen und Erinnerungsbenachrichtigungen

Zoho Calendar kann in Websites eingebettet werden

BeschrÀnkungen von Zoho Calendar

Begrenzte FÀhigkeit, komplexe ZeitplanabhÀngigkeiten zu handhaben

Begrenzte FlexibilitÀt bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen

Zoho Calendar Preise

Zoho Calendar ist fĂŒr alle Benutzer kostenlos

Zoho Calendar Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 3.8/5 (5+ Bewertungen)

3.8/5 (5+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. Teamup Kalender

ĂŒber Teamup-Kalender Teamup Calendar ist eine webbasierte kalender- und Terminplanungssoftware . Sie ermöglicht es Benutzern, Termine, Ereignisse und Besprechungen zu erstellen und zu verwalten und sie mit anderen zu teilen.

Im Gegensatz zu Google Calendar kann Teamup Calendar mit komplexen Planungsanforderungen umgehen. Die Benutzer haben Zugriff auf erweiterte Planungsoptionen wie ressourcen-Planung . Mit der Unterkalenderfunktion können Benutzer beispielsweise verschiedene Kalenderebenen innerhalb eines einzigen Hauptkalenders erstellen. Dies macht es zu einer geeigneten Lösung fĂŒr Organisationen, die Folgendes verwalten mĂŒssen funktionsĂŒbergreifende Teams und Ressourcen.

Teamup Kalender beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Felder fĂŒr bestimmte Kategorien von Auftragsinformationen

Aufgabenstatus mit einfacher Filterung und PrioritÀtensetzung

Mehrfachauswahlfelder, die in der Tabellenansicht angezeigt werden

Urlaubskategorien fĂŒr Mitarbeiter

Teamup Kalender EinschrÀnkungen

EingeschrĂ€nkte FunktionalitĂ€t fĂŒrstakeholder-Management und Kommunikation

Veraltete KalenderoberflÀche im Vergleich zur Google Kalender-App

Teamup Kalender Preise

Kostenloser Plan

Plus : $10/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.)

: $10/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.) Pro : $25/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.)

: $25/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.) Business : $60/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.)

: $60/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.) Unternehmen: $105/Monat pro Kalender, jÀhrliche Abrechnung (ohne MwSt.)

Teamup Calendar Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4.7/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Stakeholder-Management-Software !

5. Zeitblöcke

ĂŒber Zeitblöcke Einer der Hauptvorteile von TimeBlocks gegenĂŒber Google Calendar ist der blockbasierte Ansatz bei der Terminplanung. TimeBlocking ist eine ProduktivitĂ€tstechnik, bei der Zeitblöcke fĂŒr die Erledigung bestimmter Aufgaben eingeplant werden. Diese Methode hilft dem Einzelnen, seinen Tag zu planen und sicherzustellen, dass er sich auf seine PrioritĂ€ten und Ziele konzentriert, anstatt Zeit fĂŒr weniger wichtige AktivitĂ€ten zu verschwenden.

TimeBlocks eignet sich am besten fĂŒr Freiberufler oder Auftragnehmer. Teams könnten die App fĂŒr das Projektmanagement und die Zeiterfassung einschrĂ€nkend finden. Wenn die Zeiterfassung eine nicht verhandelbare Kalenderfunktion fĂŒr Sie ist, sollten Sie ClickUp!

TimeBlocks beste Eigenschaften

Kalendersynchronisation mit einem einzigen Login ĂŒber Google, Apple, Outlook und mehr

Quick Type Seite zum Schreiben Ihres Zeitplans ohne komplexe Einstellungen

Monatliche Kalenderansicht fĂŒr schnellen Zugriff

Drag-and-drop Schnittstelle

TimeBlocks EinschrÀnkungen

Begrenzte FÀhigkeit, mit RessourcenbeschrÀnkungen und Konflikten umzugehen

Fehlt eine native Zeiterfassungsfunktion

TimeBlocks Preise

TimeBlocks ist eine kostenlose Anwendung

TimeBlocks Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: N/A

6. Basecamp

ĂŒber Basecamp Ein Werkzeug fĂŒr Projektmanagement und Teamkommunikation, Basecamp bietet Funktionen wie Aufgabenlisten, Dateispeicherung und Messaging. Ein großer Vorteil von Basecamp gegenĂŒber Google Calendar ist der Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Kommunikation. Teammitglieder können mit Basecamp einfacher zusammenarbeiten und Informationen austauschen, indem sie Funktionen wie Nachrichten, Aufgabenlisten und Dateispeicherung nutzen.

Projektmanager können mit der Kalender-App-Funktion "Planen" Ereignisse erstellen und planen. Dieses Tool erleichtert es den Teams, Check-In-Meetings vor dem FÀlligkeitsdatum des Projekts zu planen.

Basecamp beste Eigenschaften

Der Projektplan zeigt Fristen, Aufgaben, Meilensteine und relevante Ereignisse an

Projekt-, Aufgaben- und Terminplan-Dashboard auf einer Seite

Direkte Einzel- oder Gruppennachrichten innerhalb der App

Check-in mit automatischer Abstimmung fĂŒr das Team

Basecamp-EinschrÀnkungen

Begrenzte FunktionalitÀt zur Fortschrittsverfolgung

Keine AufgabenprioritÀten

Basecamp Preise

Unbegrenzte Benutzer : $299/Monat, jÀhrlich abgerechnet

: $299/Monat, jĂ€hrlich abgerechnet FĂŒr Freiberufler, Startups oder kleinere Teams: $15/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

7. Asana

ĂŒber AsanaAsana ist eine webbasierte Software fĂŒr Projektmanagement und Teamzusammenarbeit. Sie ermöglicht es Benutzern, Aufgaben und Projekte zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten und mit Teammitgliedern zu kommunizieren. Einer der Hauptvorteile der Kalenderfunktion in Asana ist die Möglichkeit, alle Ihre Ereignisse leicht zu sehen und Aufgabenfristen zu verwalten.

Sie können beispielsweise den Kalenderfilter verwenden, um jedes Projekt nach benutzerdefinierten Feldern zu sortieren, um PrioritÀten, Inhaltstypen oder Genehmigungsstatus zu finden. Die Kalenderfilterung macht es einfach zu sehen, was wann fÀllig ist, ob ein Projekt vor oder hinter dem Zeitplan liegt und ob es irgendwelche EngpÀsse oder Verzögerungen gibt.

Die besten Funktionen von Asana

Wöchentliche Ansicht im Bereich Meine AktivitĂ€ten ĂŒberwacht FĂ€lligkeitsdaten und anstehende AktivitĂ€ten

Farbliche Kategorisierung in Projektkalendern, die auch als benutzerdefinierter Feldwert verwendet werden kann

Verschiedene Kalenderansichten fĂŒr persönliche Projekte oder Teamprojekte

Aufgabenverwaltung

EinschrÀnkungen von Asana

Begrenzte UnterstĂŒtzung fĂŒr das QualitĂ€tsmanagement von ZeitplĂ€nen

Keine Option fĂŒr mehrere Beauftragte

Preise fĂŒr Asana

Basic: Kostenlos

Kostenlos Premium : $10.99/Monat pro Benutzer, jÀhrlich abgerechnet

: $10.99/Monat pro Benutzer, jÀhrlich abgerechnet Business : $24,99/Monat pro Benutzer, jÀhrliche Abrechnung

: $24,99/Monat pro Benutzer, jÀhrliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

4.5/5 (11,000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Asana Alternativen !

8. Apple-Kalender

ĂŒber Apple Apple Calendar ist eng in das ĂŒbrige Apple-Ökosystem integriert, was ihn zu einer guten Option fĂŒr Benutzer macht, die bereits andere Apple-Produkte und -Dienste nutzen.

Diese Kalender-App ist auf Apple-GerĂ€ten vorinstalliert, so dass die VerfĂŒgbarkeit fĂŒr den Benutzer begrenzt ist. Einer der Hauptvorteile von Apple Calendar ist jedoch die Möglichkeit, mehrere Konten von anderen Kalenderdiensten wie Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo und anderen einzurichten. So können Sie Ihre persönlichen und beruflichen Termine an einem Ort einsehen!

Apple Calendar beste Eigenschaften

Benutzer können alle oder bestimmte Kalender in einem einzigen Fenster anzeigen

Benutzer können die Standortadresse eines Ereignisses hinzufĂŒgen, um Benachrichtigungen ĂŒber die Zeit bis zum Verlassen des Ortes zu erhalten, je nachdem, wie lange es dauert, das Ziel zu erreichen

EinschrÀnkungen von Apple Calendar

Im Vergleich zu anderen Kalender-Apps und Alternativen zu Google Calendar nicht fĂŒr Projektmanagement oder Zeiterfassung geeignet

Die Ereignisse im Kalender zeigen HTML-Code an, was die Darstellung unĂŒbersichtlich und schwierig zu lesen macht

Apple Kalender Preise

Apple Calendar ist kostenlos mit einer Apple Benutzer-ID

Apple Calendar Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: 4/5 (160+ Bewertungen)

_Bonus: Organisieren Sie sich mit ADHD Organisationstools & ADHD apps !

9. Montag.de

ĂŒber MontagMontag.de ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Benutzer Aufgaben, Projekte und ArbeitsablĂ€ufe verwalten können. Es enthĂ€lt eine Kalenderfunktion, die es den Benutzern ermöglicht, Aufgaben und Fristen in einem Kalender zu planen und anzuzeigen.

Eine der wichtigsten vorteile des Montagskalenders gegenĂŒber dem Google-Kalender ist seine FlexibilitĂ€t und AnpassungsfĂ€higkeit. Verwenden Sie die Funktion "Geteilte Ansicht", um eine Kalenderansicht und eine Vorstandsansicht nebeneinander zu öffnen, ohne zusĂ€tzliche Browserregisterkarten zu öffnen. So können Sie beispielsweise ein Ereignis in der Kalenderansicht mit der entsprechenden Projekttafel in der Tafelansicht vergleichen.

Montag beste Funktionen

Filterung der Kalenderanzeige, um genau das anzuzeigen, was Sie sehen möchten

Kalender-Widget, um zu sehen, welche Aufgaben zu welchem Projekt gehören

Anpassbare Workflows zur einfachen Verfolgung von Projekten

Automatisierung

Montag EinschrÀnkungen

Die Funktionen sind im Vergleich zu anderen Google Kalender-Alternativen auf dieser Liste nicht sehr umfangreich

Dashboards sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Montag Preise

Einzelperson : Kostenlos fĂŒr immer

: Kostenlos fĂŒr immer Basis : $8/Platz pro Monat ab 3 PlĂ€tzen

: $8/Platz pro Monat ab 3 PlÀtzen Standard : $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 PlÀtzen

: $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 PlÀtzen Pro : $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 PlÀtzen

: $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 PlĂ€tzen Unternehmen: Kontakt Montag fĂŒr Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (3,300+ Bewertungen)

4.6/5 (3,300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

10. ProofHub

ĂŒber ProofHub ProofHub ist eine webbasierte Projektmanagementsoftware. Sie umfasst eine Vielzahl von Funktionen wie Aufgabenzuweisungen, Fristen, Fortschrittsverfolgung und einen zentralen Ort zum Speichern und Freigeben von Dateien. Es enthĂ€lt auch ein integriertes Tool zur Zeiterfassung und einen Kalender, um Teams bei der Verwaltung ihrer Zeit und Fristen zu unterstĂŒtzen.

Einer der Hauptvorteile der Kalenderfunktion in Proofhub ist die Möglichkeit, mehrere Kalender zu verwalten. Die Kalenderfunktion ermöglicht es Benutzern, mehrere Kalender zu erstellen und sie mit funktionsĂŒbergreifenden Teams zu teilen. DarĂŒber hinaus bietet die Kalenderfunktion von Proofhub verschiedene Zugriffsebenen fĂŒr den Kalender, so dass die Benutzer steuern können, wer ihren Kalender anzeigen oder bearbeiten kann.

ProofHub beste Eigenschaften

Automatische Erinnerungen zur Planung der Arbeit in Kalendern

Hochgradige Kontrolle ĂŒber Teams und Projekte

Aufgaben können mehreren Benutzern zugewiesen werden

Zeiterfassung

ProofHub EinschrÀnkungen

Nicht geeignet fĂŒr die Abwicklung komplexer ArbeitsablĂ€ufe

Fehlende Budgetierungsfunktion

ProofHub Preise

Wesentlich : $45/Monat, jÀhrliche Abrechnung

: $45/Monat, jÀhrliche Abrechnung Ultimate Kontrolle: $89/Monat, jÀhrliche Abrechnung

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (70 Bewertungen)

