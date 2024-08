Ressourcenplanung: Ein umfassender Leitfaden für Projektmanager

Was braucht es, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen? Menschen, Zeit und Geld? Ja, aber da ist noch mehr.

Ein erfolgreicher Projektabschluss erfordert die Zuweisung optimaler Ressourcen für die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit in einer logischen Reihenfolge.

Es ist also kein Wunder, dass Unternehmen verlieren können millionen von Dollar an realen Kosten und Opportunitätskosten durch Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen.

Als Projektmanager ist eine effektive Ressourcenplanung der Schlüssel zum Erfolg.

Was ist Ressourcenplanung?

Die Ressourcenplanung ist ein entscheidender Teil des Projektmanagements, bei dem den verfügbaren Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, die innerhalb einer vorgegebenen Zeit erledigt werden müssen. Es gibt hauptsächlich zwei Methoden der Ressourcenplanung: Zeitbeschränkte oder ressourcenbeschränkte Planung.

Zeitlich begrenzte Ressourcenplanung

Wenn es einen festen Projekttermin gibt, weisen Sie Ressourcen zu, um die Arbeit innerhalb dieses Zeitplans abzuschließen. In diesem Fall gibt es einen festen Termin, aber die Ressourcen sind flexibel. Professionelle Dienstleistungsunternehmen oder Agenturen mit zusätzlichen Ressourcen, die auf Projekte warten, verwenden in der Regel eine zeitlich begrenzte Ressourcenplanung.

Sie ist auch auf Projekte anwendbar, die einen festen Starttermin haben. Wenn Sie z. B. ein Projekt zu Weihnachten starten wollen, ist die Zeit bis zum 25. Dezember (oder früher) begrenzt.

Ressourcenbeschränkte Terminplanung

Wenn Sie hingegen nur über eine begrenzte Anzahl von Ressourcen verfügen, planen Sie das Projekt entsprechend der Verfügbarkeit und Kapazität der Ressourcen.

Diese Methode des Ressourcenmanagements erfordert Flexibilität bei den Zeitplänen. Die ressourcenbeschränkte Planung wird in der Regel von Produktunternehmen oder internen Teams verwendet, die zusätzliche Teammitglieder oder Auftragnehmer einstellen. Wenn ClickUp beispielsweise KI-Funktionen zu unserer Plattform hinzufügt, planen wir das Projekt mit unserem ressourcenbeschränkungen im Auge behalten.

Wie auch immer, ein Ressourcenplan wird grundsätzlich durch Ressourcen und Zeit bestimmt. Nehmen wir das Beispiel einer produktionsteam für Inhalte . Es besteht aus SEO-Analysten, Textern, Redakteuren, Designern und Herausgebern. Hier führt jede Person ihre Aufgabe aus, nachdem sie die vorherige abgeschlossen hat. Daher müssen Sie die Ressourcen nacheinander in einem vierzehntägigen Sprint einplanen.

SEO-Recherche und Briefing von Tag 1-3

Schreiben von Tag 4-9

Lektorat von Tag 10-12

Gestaltung von Tag 13-15

Selbst dieser einfache Ressourcenplan birgt Herausforderungen. Wie Sie aus dem obigen Schaubild ersehen können, benötigt ein SEO-Analyst oder ein Redakteur drei Tage, um seine Aufgabe zu erfüllen, während der Autor sechs Tage für seine Aufgabe benötigt.

Wenn dieses Team also eine Ressource mit jeder Fähigkeit hätte, wären alle außer dem Autor nicht ausgelastet. Genau dieses Problem soll durch eine effektive Ressourcenplanung gelöst werden.

Warum ist die Ressourcenplanung im Projektmanagement so wichtig?

Die Arbeitskosten machen bis zu 70 % der gesamten Betriebskosten einer Organisation aus schlägt vor eine Untersuchung des Human Capital Management Institute (HCMI). Das bedeutet, dass die Mitarbeiter zwar Ihr größtes Kapital sind, aber auch Ihre größten Ausgaben. Sie müssen sie also optimal und effektiv einsetzen.

Ressourcen optimieren

Erkennen Sie auf einen Blick, wer in Ihrem Team unter- oder überlastet ist, so dass Sie Ihre Ressourcen leicht umverteilen können

Sie werden feststellen, dass wir nicht von der Maximierung der Personalressourcen gesprochen haben, denn die optimale Nutzung der Fähigkeiten einer Person muss nicht immer 100 % ihrer Zeit ausmachen. In der Tat, " Gartner-Forschung zeigt, dass Teams mit geringerer Auslastung die Zeit, die für die Bereitstellung von Geschäftswerten benötigt wird, um 30 % oder mehr reduzieren können

Die Planung von Ressourcen ermöglicht es Projektmanagern, die Zeit ihrer Teammitglieder effektiv zu nutzen. So können sie die verfügbaren Mitarbeiter und Fähigkeiten optimal nutzen, um die Ergebnisse zu maximieren.

Pünktlich und innerhalb des Budgets liefern

Nutzen Sie die Ressourcenplanung, um sicherzustellen, dass Sie das Projekt innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens abschließen.

Sie ermöglicht es Ihnen, den zukünftigen Verlauf des Projekts zu visualisieren und die notwendigen pläne für unvorhergesehene Ereignisse weit im Voraus. Wenn ein unerwartetes Ereignis eintritt, passen Sie die Pläne bei Bedarf an oder ändern Sie sie.

Erbringung von Qualitätsdienstleistungen

Die Projektplanung ist mehr als eine ressourcenkalender . Es handelt sich um eine transparente Visualisierung der Projektabwicklung. Er enthält Projektaufgaben, Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten, Übergaben, Zusammenarbeit, Feedback-Zyklen usw.

Mit einer solch umfassenden Ansicht versteht jedes Teammitglied seine Rolle im Projektlebenszyklus. Auf diese Weise können sie effektiver mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, ganzheitliche Übergaben erhalten und klare Anweisungen weitergeben. Gemeinsam werden sie Leistungen erbringen, die den erwarteten Standards entsprechen.

Kosten einsparen

Wenn Sie Ihre Ressourcen im Voraus planen, lassen sich Lücken in Ihrem Plan leicht erkennen. So haben die Projektmanager die Zeit und die Möglichkeit, im Voraus Mitarbeiter einzustellen oder ihre Teams umzustellen, um die Lücken zu füllen.

Ohne einen Ressourcenplan treten Lücken während des Projekts häufig auf, so dass alle Beteiligten nach Lösungen suchen müssen, was zu unnötigen Kosten führt. Lücken in Ihrem Projektplan führen auch zu Problemen beim Ressourcenmanagement in Bezug auf das Engagement, die Leistung und die Bindung der Mitarbeiter.

Starke Reviews und Retrospektiven

Bei einer guten Überprüfung werden die Ergebnisse anhand eines Plans gemessen, wobei der Ressourcenplan als Plan dient. Überprüfungen helfen Ihnen zu verstehen, ob es Verzögerungen, Budgetüberschreitungen, Probleme bei der Zusammenarbeit oder andere zwischenmenschliche Herausforderungen gab. Strukturieren Sie auf dieser Grundlage Ihre Pläne zur kontinuierlichen Verbesserung für künftige Projekte.

Vorteile der Ressourcenplanung

Das Ziel eines jeden Projekts ist die Erzielung oder Steigerung von Einnahmen. Die Ressourcenplanung stellt sicher, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Für Teammitglieder

Mit einem klaren, sichtbaren und transparenten Ressourcenplan weiß jedes Teammitglied genau, was es zu tun hat, nach welchen Standards und bis wann. Daher haben sie:

Klarheit über ihre Rolle, um ihre beste Arbeit zu leisten und die Verantwortung für ihre Ergebnisse zu übernehmen

Einen Weg zur Fertigstellung, um Urlaube, Pausen, Sabbaticals und andere wichtige Lebensereignisse zu planen

Sinnhaftigkeit, um ihre Aufgaben mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen und so ihr Engagement zu fördern

Engagement am Arbeitsplatz für eine bessere Zusammenarbeit

Leistungstransparenz zur Erreichung ihrer ziele während des gesamten Projekts und zu verstehen, wie ihr Erfolg bewertet werden wird

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Für Projektleiter

Führungskräfte werden Projekte, Aufgaben, Teams und Ergebnisse effektiv mit robusten ressourcenzuweisung um Folgendes zu bieten::

Einen klaren Blick darauf, wer was tut, um die Auslastung und das Engagement der Mitarbeiter zu optimieren

Überblick über die Lücken oder Überlastungen, um sie zu beseitigen und das Projekt auf Kurs zu halten

Fähigkeit, Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen vorherzusehen, um Probleme zu vermeiden und sich auf unvermeidliche Probleme vorzubereiten

Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, wenn sich Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse oder Organisationsstrukturen weiterentwickeln

Freiheit, den **Projektstatus genau und regelmäßig an die Leitung zu kommunizieren

Für die Organisation

Eine effektive Ressourcenplanung hilft der Organisation, das Team optimal zu nutzen.

Die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit einzustellen

Dem Kunden den richtigen Preis auf der Grundlage einer nahezu genauen Schätzung von Aufwand und Zeit in Rechnung zu stellen

Erkennen von Lücken in den Fähigkeiten oder Fertigkeiten zur Planung der Lern- und Entwicklungsstrategie

Genaue Vorhersage des Ressourcenbedarfs

Verhindern von Umfangsverschleppung

Wie erstellt man einen Ressourcenplan?

1. Bestimmen Sie den Projektumfang und den Ressourcenbedarf

Bevor Sie mit der Ressourcenplanung beginnen, sollten Sie zunächst den Umfang des Projekts und die zur Durchführung benötigten Ressourcen bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Punkte.

Zeit, die Sie haben: Denken Sie nicht nur an die Anzahl der Arbeitstage. Überlegen Sie auch, ob es andere freie Tage gibt, die die Mitarbeiter für ein langes Wochenende oder eine große interne Veranstaltung, an der Ihr Team beteiligt sein könnte, nutzen könnten.

Benötigte Fähigkeiten: Ermitteln Sie alle Fähigkeiten, die Sie zur Durchführung des Projekts benötigen, einschließlich technischer, betrieblicher und verwaltungstechnischer Fähigkeiten.

Benötigte Ressourcen: Eine Person kann über mehr als eine Fähigkeit verfügen. Mehrere Personen können dieselbe Fähigkeit besitzen. Stellen Sie die optimale Kombination von Teammitgliedern zusammen, um die benötigten Fähigkeiten zu erreichen.

Projektstrukturplan (PSP): Zerlegen Sie das Projekt in kleine, hierarchische und überschaubare Komponenten, d. h. in Aufgaben.

Abhängigkeiten: Skizzieren Sie die Reihenfolge, in der Ihre Teams Aufgaben erledigen müssen, und wie eine Aufgabe vor- oder nachgelagerte Aktivitäten beeinflusst.

Einschränkungen: Ist es eine enge projektzeitplan ? Gibt es weniger Leute, als Sie glauben, dass Sie brauchen? Ist das Budget begrenzt? Arbeitet Ihr Team in verschiedenen Zeitzonen, die sich nicht überschneiden?

Ermitteln Sie alle Hindernisse, auf die Sie wahrscheinlich stoßen werden. Beurteilen Sie auch den Ressourcenbedarf innerhalb Ihrer Organisation, um eine bessere Verteilung der Fähigkeiten zu erreichen.

Projektleistungen und Erfolgskontrolle: Schreiben Sie auf, was Sie von jedem Teammitglied erwarten und wie Sie dessen Leistung messen werden. So stellen Sie sicher, dass alle auf derselben Seite stehen und gemeinsam arbeiten.

2. Wählen Sie ein Ressourcenmanagement-Tool

Unternehmen verwenden seit langem Tabellen und Tabellenkalkulationen, um Ressourcen zu planen. Für einfache, sequentielle Aufgaben wie die oben beschriebene funktioniert das gut. Wenn die Teams jedoch größer werden, die Aufgaben komplexer werden und die Abhängigkeiten zunehmen, benötigen Sie eine Software für die Ressourcenplanung, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Jede Funktion, die Sie für die Planung von Ressourcen benötigen, ist Teil der Projektmanagement-App von ClickUp.

Projektaufgaben

Benutzer können bestimmte Aufgaben zuweisen

Möglichkeit, die Auslastung zu sehen und sie an den aktuellen Bedarf anzupassen

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Projekten

Zeiterfassung und Zeiterfassungsbögen für eine einfachere Verwaltung

Liste, Kanban, Kalender undGantt-Diagramm-Ansichten* Dashboards für schnelle Leistungsüberprüfungen

Dokumentation, Kommentare und Whiteboards für die Zusammenarbeit

Wandeln Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in Meilensteine um, um den Fortschritt Ihrer Projekte visuell darzustellen

ClickUp bietet außerdem einfache Drag-and-Drop-Funktionen, eine benutzerfreundliche Oberfläche, Benachrichtigungen und anpassbare Workflows, um Ihre Projektplanung einfach und effektiv zu gestalten.

3. Aufgaben erstellen

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte und arbeiten Sie effizient mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp

Sobald Sie Ihr Ressourcenmanagement-Tool ausgewählt haben, richten Sie das Projekt als eine Sammlung von Unterprojekten, Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten ein. Mit ClickUp haben Sie völlige Flexibilität bei Ihren aufgabenverwaltung .

Anpassung: Erstellen Sie die gewünschte Struktur mit Automatisierung , Sprint-Punkte, benutzerdefinierte Felddaten und mehr.

Hierarchie: Erstellen Sie verschachtelte Unteraufgaben und ordnen Sie sie einfach neu an oder bearbeiten Sie sie in großen Mengen. Legen Sie außerdem Abhängigkeiten fest, wenn Sie gerade dabei sind.

Gruppierung: Ordnen Sie Aufgaben nach Kategorien, erstellen Sie benutzerdefinierte Status, vergeben Sie Prioritäten und fügen Sie Tags hinzu. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Integrationen, um jedem Teammitglied den Zugang zu Wissen zu ermöglichen.

Wiederkehrende Aufgaben: Legen Sie wöchentliche Besprechungen oder tägliche Erinnerungen als wiederkehrende Aufgaben fest, die automatisch zu Ihrer Liste hinzugefügt werden.

Vorlagen: Verwenden Sie Aufgabenvorlagen, um einen Workflow für wiederkehrende Aufgaben zu erstellen. So können Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Bewerberbeziehung einrichten, die immer wieder verwendet wird, wenn jemand eine neue Einstellungsanfrage stellt.

Meilensteine: Legen Sie Ziele fest, die den Abschluss wichtiger Phasen Ihres Projekts markieren. Nehmen Sie sich auch die Zeit, sie zu feiern.

4. Weisen Sie Projektressourcen zu

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern direkt in den Aufgaben Kommentare zuweisen, und erhalten Sie einen schnellen Überblick über die zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste

Weisen Sie jeder Aufgabe/Teilaufgabe Personen zu. Mit dem Ressourcenmanagement-Tool von ClickUp können Sie einer Aufgabe mehrere Personen zuweisen. Sie können auch Beobachter hinzufügen, die Benachrichtigungen erhalten, wenn es ein Update oder eine Statusänderung gibt.

Verwenden Sie die ClickUp-Box-Ansicht, um zu sehen, wie beschäftigt oder verfügbar die Teammitglieder sind. Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um festzustellen, ob die einzelnen Teammitglieder über- oder unterausgelastet sind. Aktivieren Sie die Zeiterfassung und Schätzungen, um den Fortschritt zu überwachen.

5. Bewerten Sie die Machbarkeit

Nach der Einrichtung ist es an der Zeit, alles zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Verwenden Sie die 15+ Ansichten ClickUp bietet diese Möglichkeit.

Kalenderansicht: Verwenden Sie die Kalenderansicht (Tage, Wochen oder Monate) für zeitmanagement und um zu sehen, ob die Meilensteine mit den Projektterminen übereinstimmen.

Gantt-Ansicht: Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um sicherzustellen, dass parallel laufende Aufgaben nicht voneinander abhängig sind. Verschieben Sie sie, um eine reibungslose Übergabe der Aufgaben von einer Phase zur anderen zu gewährleisten und das Ressourcenmanagement zu verbessern. In ClickUp können Sie auch Folgendes erkennen kritischen Pfad und Schlupfzeit um einige Arbeiten zu verschieben, ohne größere Fristen zu beeinträchtigen.

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitpläne und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, der alle Beteiligten auf dem gleichen Stand hält

Zeitplan-Ansicht: Visualisieren Sie die Roadmap, abgeschlossene Aufgaben und zukünftige Ereignisse auf einer linearen projektzeitleiste um nach Anomalien zu suchen.

6. Rüsten Sie Ihr Team für den Erfolg

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

Bringen Sie alle notwendigen Projektressourcen an einen Ort. Sie können verwenden ClickUp-Dokumente um Projekte zu dokumentieren. Wenn Sie Assets in anderen Tools wie Figma oder Google Sheets haben, können Sie diese ebenfalls in Ihren ClickUp Workspace einbetten. Verwenden ClickUp-Whiteboard zum Brainstorming. Aktivieren Sie Kommentare, damit das Team miteinander sprechen kann, oder wandeln Sie Kommentare schnell in Aufgaben um!

7. Überwachen und verbessern

Verfolgen und Überwachen von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

Die Ressourcenplanung endet nicht mit dem Beginn des Projekts. Während die Teams jeden Tag ihre Aufgaben erledigen, müssen die Projektmanager den Fortschritt überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Verwenden Sie ClickUp Dashboards für diese.

Erstellen Sie Ihr individuelles Dashboard mit den für Sie wichtigen Projektindikatoren. Fügen Sie Widgets für Teammitglieder, kritische Pfade, Sprints, Status und andere Aspekte an einem Ort hinzu.

Wenn Sie nach einem leeren Arbeitsbereich suchen, verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Ressourcenplanung . Passen Sie sie mühelos an Ihre Bedürfnisse an. Hier sind einige weitere vorlagen für die Ressourcenplanung in Excel und Google Sheets, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen.

6 Strategien für eine effektive Ressourcenplanung

Nach der Betrachtung der Details, die für eine effektive Ressourcenplanung erforderlich sind, finden Sie hier einige effektive Strategien für das Projektmanagement.

Standards klar definieren

Ein Projekt gilt als abgeschlossen, wenn alle Aufgaben erledigt sind und alle Anforderungen des Kunden erfüllt werden. Nutzen Sie also Ihr Ressourcenplanungssystem, um:

Definieren Sie Anforderungen, Erwartungen, Erfolgsmaßstäbe und Qualitätsstandards

Bringen Sie das gesamte Projektteam zusammen und besprechen Sie die Standards mit ihm

Veröffentlichen Sie diese in einfacher Sprache und machen Sie sie für alle zur späteren Verwendung zugänglich

Planen Sie zusätzliche Zeit und Ressourcen ein

Visualisieren Sie Aufgaben und Ressourcen an einem Ort mit ClickUp Vorlage für Ressourcenplanung Planen Sie Ihre Ressourcen mit einem gewissen Spielraum für plötzliche Änderungen oder Entwicklungen ein. Schöpfen Sie Ihre Personalressourcen nicht zu 100 % aus. eine Auslastung von 75-80 % lässt allen Beteiligten genügend Spielraum.

Die zusätzliche Zeit schont die kognitive Energie, insbesondere bei kreativen Tätigkeiten wie Schreiben, Design und Softwareentwicklung, was insgesamt zu besseren Ergebnissen führt.

Planen Sie außerdem nicht bis zur letzten Minute. Lassen Sie am Ende 1-2 Tage übrig, um unerwartete Verzögerungen abzudecken. Wenn Ihre neu entwickelte Website abstürzt oder Ihr Werbebanner einen Tippfehler hat, wird diese zusätzliche Zeit den Tag retten.

Planen Sie Abhängigkeiten ein

Jedes Projekt, auch wenn es noch so einfach erscheint, ist mit Abhängigkeiten verbunden. Planen Sie sie ein, um sicherzustellen, dass niemand überlastet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Teammitglieder nicht mit Verzögerungen gegen Ende des Arbeitsablaufs überlasten.

Wenn Ihr kleines DevOps-Team beispielsweise Hunderte von Funktionen am letzten Tag in die Produktion überführen muss, werden Sie wahrscheinlich technische und emotionale Zusammenbrüche erleben. Verschieben Sie solche Aktivitäten stattdessen sorgfältig.

Jederzeit überwachen

Behalten Sie den Fortschritt genau im Auge, teamkapazität und Auslastung jede Woche, wenn nicht sogar täglich. Vermeiden Sie eine Überlastung oder Unterauslastung Ihrer Ressourcen. Weisen Sie Ressourcen für kritische Aufgaben oder unerwartete Hindernisse wie persönliche Notfälle oder Krankheit neu zu.

Kommunizieren Sie proaktiv

Halten Sie die Kommunikationskanäle offen, um die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu fördern. Informieren Sie alle Beteiligten je nach ihren Bedürfnissen über den Fortschritt. Der Chief Technology Officer (CTO) benötigt zum Beispiel wöchentliche Updates über den Fortschritt des gesamten Projekts auf hohem Niveau.

Teammitglieder unterhalb des C-Level-Managers benötigen Updates auf Mikroebene über ihre vorgelagerten Aufgaben. Machen Sie dies manuell oder automatisieren Sie Berichte in regelmäßigen Abständen.

Ein Projekt zu einem sinnvollen Abschluss bringen

Überprüfen Sie mit dem Kunden, ob er mit allen Aspekten des Projekts zufrieden ist

Holen Sie Feedback darüber ein, was Sie gut gemacht haben und was verbessert werden muss

Feiern Sie den Erfolg mit Ihrem Team

Führen Sie Retrospektiven oder Leistungsbewertungen durch, um den Erfolg der Aufgabe oder des Projekts im Team zu besprechen

Schließen Sie alle Aufgaben im projektmanagement-Tool und archivieren Sie sie entsprechend

Maximieren Sie das Potenzial Ihres Teams mit effektiver Ressourcenplanung

Ein Projekt kann nur dann erfolgreich abgeschlossen werden, wenn alle Teammitglieder ihre Aufgaben kennen und bei Bedarf füreinander einspringen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Abhängigkeiten und die Notwendigkeit, eine Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erledigen, deutlich gemacht werden. Eine effektive Ressourcenplanung spielt dabei eine zentrale Rolle.

Nutzen Sie die Ressourcenplanungsfunktionen von ClickUp, um jedem Projektmanager Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen er das Team vom Start bis zur Ziellinie in die richtige Richtung lenken kann. Ob Sie die richtige Person der richtigen Aufgabe zuweisen oder eine Aufgabe aufgreifen, um sie voranzutreiben - mit ClickUp sind Sie in der Lage, all dies zu tun. Entdecken Sie, wie Sie das Potenzial Ihres Teams maximieren können, indem Sie sich kostenlos anmelden heute.