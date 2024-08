Die 7 besten LiquidPlanner-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Ob es um die Planung von Aufgaben, die Verwaltung von Projektressourcen oder die Nachverfolgung von Terminen geht - Projektmanagement ist kein Kinderspiel.

Zum Glück gibt es Projektmanagement Apps wie LiquidPlanner, die Sie bei jedem Schritt unterstützen.

LiquidPlanner ist ein benutzerfreundliches Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, mit dem Sie für Ihr Team die besten und schlechtesten Projektszenarien planen können.

Es ist jedoch nicht perfekt.

Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie nach den besten LiquidPlanner-Alternativen auf dem Markt suchen.

Aber keine Sorge. Ihre Suche endet hier!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die sieben besten LiquidPlanner-Alternativen vor, damit Sie diejenige finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Los geht's!

Warum brauchen Sie eine LiquidPlanner Alternative?

LiquidPlanner ist eine SaaS-App für Projektmanagement, die Features wie automatische Aufgabenplanung, Priorisierung von Aufgaben, Nachverfolgung von Zeitschätzungen und vieles mehr bietet.

Aber Projekt Teams brauchen robuste Tools, die mit ihnen skalieren können.

Und das ist etwas, das LiquidPlanner einfach nicht geplant hat. 🤷‍♂️

Was meinen wir damit?

Zunächst einmal sind die Integrationen von LiquidPlanner limitiert, da es keine Integration mit Apps von Drittanbietern wie Slack, GitHub oder Bitbucket gibt. Außerdem ist die App nicht flüssig, was ihre Lernkurve angeht.

Hier sind ein paar weitere Gründe, warum Sie eine LiquidPlanner-Alternative benötigen:

1. Begrenzter kostenloser Plan und teure Preisoptionen

Obwohl LiquidPlanner einen kostenlosen Plan anbietet, ist dieser auf drei Projekte und zehn Benutzer limitiert.

Wenn Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden, beginnt der günstigste Plan bei 45 $/Person pro Monat.

Aus diesem Grund ist LiquidPlanner für die meisten Start-ups und kleinen Geschäfte keine geeignete Lösung für das Projektmanagement.

2. Sie können keine Unteraufgaben zu Ihren Aufgaben hinzufügen

Es ist leicht, eine Aufgabe zu kompliziert zu gestalten. Aber mit Checklisten und Unteraufgaben können Sie große Aufgaben in kleinere Aufgaben aufteilen und Ihren Workflow vereinfachen.

Das Problem dabei?

Mit LiquidPlanner können Sie keine Unteraufgaben zu Ihren Aufgaben hinzufügen.

Ohne Unteraufgaben wird Ihr Projekt Team mit einer breiten Liste von Aufgaben ohne Richtungsangabe zurückgelassen!

So ähnlich wie eine Boyband ohne Richtung 😜

3. Nicht geeignet für das Ideenmanagement

LiquidPlanner bietet keine mindmaps oder konzeptkarten ein tool, mit dem Sie wichtige Projektideen und -konzepte visualisieren, planen und organisieren können.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie einmal mit großartigen Ideen überhäuft werden, nicht in der Lage sind, diese für ein effektives Brainstorming und die Zusammenarbeit im Team zu visualisieren.

Warum erkunden Sie nicht eine LiquidPlanner-Alternative, die besser zu Ihnen und Ihrem Projekt Team passt?

Die 7 besten LiquidPlanner-Alternativen

Hier sind die sieben besten LiquidPlanner-Alternativen, die derzeit verfügbar sind:

Überwachen Sie den Fortschritt, verwalten Sie Aufgaben und arbeiten Sie mit dem Team - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist eine der weltweit führenden höchstbewerteten software für Produktivität, Zusammenarbeit und Projektmanagement verwendet von produktiven Teams in kleinen und großen Organisationen.

Mit ClickUp können Sie e-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben senden und empfangen und rationalisieren Sie Arbeitsprozesse durch die Integration von ClickUp mit Apps wie Slack , Outlook und mehr.

so können Sie aufhören, in Apps zu ertrinken und mit einer einzigen schweben!

ClickUp key features

Hier ist ein kurzer Blick auf einige nützliche ClickUp Features :

Auschecken ClickUp's Fahrplan um zu sehen, wie wir ständig daran arbeiten, kleinere Mängel zu beheben.

ClickUp Preise

ClickUp bietet vier erschwingliche preisgestaltung pläne:

Free Forever-Plan 100MB Speicher Unlimited Aufgaben Unlimited Benutzer Zwei-Faktor-Authentifizierung

Unlimited-Plan ($5 Mitglied/Monat) Unlimited Liste, Board und Kalender ansichten Unbegrenzte Integrationen und Speicher Unbegrenzt Dashboards Gäste und Berechtigungen

Business-Plan ($9 Mitglied/Monat) Zeitleisten Ansichten & Benutzerdefinierte Felder Alle Dashboard Widgets Abhängigkeiten Mindmaps

Business Plus ($19 Mitglied/Monat) Team-Freigabe Unteraufgaben in mehreren Listen Benutzerdefinierte Erstellung von Rollen Benutzerdefinierte Berechtigungen



ClickUp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

über Asana Asana ist ein Programm für Zusammenarbeit und Projektmanagement tool, mit dem Sie Ihre Aufgaben und Projekte an einem Ort planen, verwalten und organisieren können.

Die Plattform ist für private und berufliche Zwecke geeignet aufgabenmanagement und bietet Lösungen zur Steigerung Ihrer Produktivität und zur Verwaltung von Fristen für ein effektives Arbeitsmanagement.

Allerdings bietet diese Projektmanagement-Software keine nativen Features für die Nachverfolgung der Zeit.

Ohne Zeiterfassung wissen Sie nicht, wie viel Zeit Sie für ein Projekt aufgewendet haben, und Projektmanager können keine genauen Zeitschätzungen für zukünftige Projekte erstellen.

Asana Schlüssel-Features

Weisen Sie Aufgaben Fristen zu, um immer den Überblick über Ihren Projektzeitplan zu behalten

Erstellen Sie Aufgabenabhängigkeiten, um wichtige Aufgaben miteinander zu verknüpfen

Weisen Sie Ihren Kollegen oder Teammitgliedern Aufgaben über Kommentare zu

Verwenden Sie dieanpassbares Dashboard für Projekte um die Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts zu gewährleisten

Asana Vorteile

Integriert sich mit Slack, GitHub und Google Drive

Erstellen Sie Workspaces je nach Projektbeteiligung, Abteilung oder Funktion Ihres Teams

Anzeigen und Verwalten von Aufgaben mit der Listenansicht, dem Kalender und der Kanban Board-Ansicht

Fügen Sie Ihren Aufgaben mit Unteraufgaben Details hinzu

Asana Limitierungen

Es können nicht mehrere Personen der gleichen Aufgabe zugewiesen werden

Der kostenlose Plan bietet keine Ansicht der Zeitleiste

Limit für den Export von Dateien in den Formaten JSON und CSV

Asana Preise

Asana bietet drei verschiedene Pläne an:

Basischer Plan (kostenlos) Unlimited Aufgaben Unbegrenzte Projekte Unbegrenzte Nachrichten Und mehr

Premium Plan ($13.49/Monat) Zeitleiste Unbegrenzte Dashboards Berichterstellung über unbegrenzte Projekte Und mehr

Business-Plan ($30.49/Monat) Portfolios Ziele Workload Und mehr



Asana Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (7.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (7.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9.000+ Bewertungen)

3. Teamarbeit Projekt

über Teamwork Projekt

Teamwork Project ist eine Software für Projektmanagement und Ressourcenmanagement.

Mit dieser LiquidPlanner-Alternative können Sie Aufgaben zuweisen, mehrere Teamwork-Projekte verwalten, und Ihren Fortschritt verfolgen.

Aber in dem Moment, in dem Sie die Verbindung zum Internet verlieren, müssen Sie sich von all diesen Features verabschieden, da Teamwork keinen Offline-Modus hat.

Außerdem können Sie nicht mit Ihrem Team über Software wie Discord, Timely oder Zoom zusammenarbeiten.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen schnellen Anruf über Zoom zu tätigen oder zeitnahe Antworten von Ihren Teamkollegen zu erhalten, kann dies zu großen Unstimmigkeiten in Ihrem Projektteam führen 😉

Schlüssel-Features von Teamwork Project

Natives Feature zur Nachverfolgung der Zeiterfassung, um Fristen einzuhalten

Zusammenarbeit über Texte, Chats oder Dateien

Workload Features geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Arbeit Ihrer Teammitglieder und ermöglichen Ihnen eine effektive Verwaltung Ihrer Ressourcen

Verwenden Sie Meilensteine, um Ihre Ziele zu definieren und den Fortschritt zu verfolgen

Teamarbeit Projekt-Profis

Filtern Sie Ihren Kalender nach zugewiesenen Benutzern, Arten von Ereignissen oder sogar nach den Projekten, an denen Sie gerade arbeiten

Erreichen Sie Ihre Teamkollegen in Sekundenschnelle über das Chat Feature

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben, um Ihren Workload zu strukturieren

Teamwork Projekt-Limits

Bietet keinen Offline-Modus

Backups sind nur auf dem MySQL Server verfügbar, und Sie müssen sich mit dem Format vertraut machen, um auf das Backup zugreifen zu können

Ein begrenzter kostenloser Plan, mit dem Sie nur zwei Projekte verwalten können

Preise für Teamwork-Projekte

Teamwork Project bietet drei verschiedene Pläne an:

Free Forever-Plan Grundlegendes Projekt- und Aufgaben-Management Meilensteine Nachrichten Und mehr

plan Liefern ($12.5/Benutzer/Monat) Vorlagen für Projekte Zeiterfassung und Rechnungsstellung Agile Ansicht mit Workflows Und mehr

plan Wachsen ($22.5/Benutzer/Monat) 50 Projekt Vorlagen Benutzerdefinierte Felder Portfolio-Management für Projekte Und mehr



Teamwork Projekt Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Kapitelra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

Sieh dir das an Teamarbeit Alternativen* !

4. Zoho Projekte

über Zoho Projects

Zoho Projects ist heute einer der größten Konkurrenten von LiquidPlanner, weil es ein großartiges Projektmanagement tool ist!

Die benutzerfreundliche Oberfläche der App, die effiziente Preisgestaltung und die guten mobilen Anwendungen (sowohl für iOS als auch für Android) machen die App zu einer geeigneten Software für das Arbeitsmanagement in kleinen und mittelständischen Geschäften.

Leider können Sie mit dem kostenlosen Plan nur bis zu zwei Projekte verwalten. 😬

Und dann ist es Zeit für ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan..

Wird diese App Ihrem Team helfen, seine Fähigkeiten im Projektmanagement zu verbessern?

Schauen wir mal:

Schlüssel-Features von Zoho Projects

Sehen Sie, wie Aufgaben miteinander verbunden sind, indem Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben nutzen

Verwenden Sie Erinnerungen an Aufgaben, damit Sie keine Fristen verpassen

Protokollieren Sie die Zeit, die jedes Mitglied des Teams für seine Aufgaben aufwendet

Behalten Sie den Fortschritt des Projekts mit dem Dashboard für Aufgaben im Auge

Zoho Projects Profis

Nachverfolgung von Zeitplänen und Visualisierungfortschritt mit Gantt Diagrammen* Fügen Sie benutzerdefinierte Status zu Ihren Aufgaben hinzu, um deren Fortschritt zu beschreiben

Identifizieren Sie Projekte ganz einfach, indem Sie ihnen Tags hinzufügen

Grenzen von Zoho Projects

Der kostenlose Plan ist auf drei Benutzer limitiert

Fehlende Integration mit Apps von Drittanbietern wie Zoom, Timely oder Discord

Es gibt keine Prioritäts-Widgets, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu priorisieren

Preise für Zoho Projects

Zoho Projects bietet zwei Pläne an:

Gratis Plan Bis zu zwei Projekte Bis zu drei Benutzer Einfache Nachverfolgung von Aufgaben Gantt-Diagramm-Anzeige

Premium Plan ($5/Benutzer/Monat) Bis zu 50 Benutzer Unlimited Projekte 20 Projekt Vorlagen Anhängen von Dateien bis zu 100 GB Und mehr



Zoho Projects Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

5. Pivotal Tracker

über Pivotal Tracker

Pivotal Tracker ist eine der besten LiquidPlanner-Alternativen mit einer Vielzahl von Features zur Verwaltung der Arbeit.

Es ist eine großartige Plattform für agile Software-Entwicklung teams und bietet zahlreiche Drittanbieter-Integrationen mit Apps wie Gitlab, Slack und Timely.

Zu erledigen hat die App jedoch ein paar Nachteile. Zum Beispiel bietet die App keine Features für die Zeiterfassung.

Kann diese App dennoch eine wichtige Rolle für den Erfolg Ihres Projekt Teams spielen?

Finden wir es heraus:

Pivotal Tracker Schlüssel-Features

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, um nur die von Ihnen gewünschten Benachrichtigungen zu erhalten und diese nach Projekten zu filtern

Organisieren Sie Aufgaben und Geschichten, indem Sie ihnen durchsuchbare Beschreibungen hinzufügen

Verwenden Sie Checklisten, um Aufgaben in überschaubare Schritte aufzuteilen

Verwenden Sie Teamerwähnungen, um Ihr Projektteam zu benachrichtigen und ihm Aktionen zuzuweisen

Pivotal Tracker Vorteile

Die geschätzte Zeit für jede Aufgabe ermöglicht es Managern, Aufgaben einfach zu planen und zuzuweisen

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit Checklisten

Geeignet füragiles Projektmanagement Grenzen von Pivotal Tracker

Der kostenlose Plan ist auf fünf Benutzer limitiert

Bietet nichtGantt charts* Aufgaben können nicht bestimmten Eigentümern zugewiesen werden

Pivotal Tracker Preise

Pivotal Tracker bietet drei Preisoptionen an:

Free Plan Bis zu fünf Mitarbeiter Unlimited core features Unlimited Nur-Lese-Plätze 5-Projekte Limit

Startup Plan ($10/Monat) Bis zu 10 Mitarbeiter Pauschalpreise Unlimited Projekte Und mehr

Standard Plan ($6.50/Mitarbeiter/Monat) Unlimited Benutzer Backlog-Verwaltung Scrum Support Agile Ansicht mit Workflow Und mehr



Pivotal Tracker Kundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (90+ Bewertungen)

: 4.1/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an Pivotal Tracker Alternativen* !

über Basecamp

Wenn Sie ein Tool für die Zusammenarbeit benötigen, das Ihren Mitgliedern in entfernten Teams beim Online-Projektmanagement hilft, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie!

Basecamp hat jedoch einen Flatrate-Preis von 99 $/Monat.

Selbst wenn Sie also ein kleines Team oder ein Startup sind, zahlen Sie $99/Monat für Features, die Sie vielleicht gar nicht nutzen!

**Sind Sie ein kleines Team, das von Basecamp nicht überzeugt ist?

Hier sind die sechs besten tools für startups Sie könnten stattdessen in Erwägung ziehen.

Basecamp Schlüssel-Features

Verwenden Sie Aufgabenlisten, Projekt-Roadmaps und Kanban-Boards, um Ihre Aufgaben zu planen und nach Prioritäten zu ordnen

Nutzen Sie automatische Check-ins, um wiederkehrende Fragen zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams zu erstellen

Nutzen Sie den Kalender des Teams, um die Nachverfolgung Ihrer freigegebenen Rollen und Fristen zu gewährleisten

Schützen Sie den Datenschutz Ihres Projekts, indem Sie einzelnen Benutzern Berechtigungen auf der Grundlage von Aufgaben, Teams und Projekten zuweisen

Basecamp-Profis

Erstellen Sie Zu erledigen-Listen und legen Sie Fristen fest, um Ihren Workflow besser zu verwalten

Konzentrieren Sie sich nur auf Ihre persönlichen Aufgaben, indem Sie das Menü "Meine Sachen" verwenden

Die Ansicht des Kalenders erleichtert die Nachverfolgung von Fristen

Basecamp Beschränkungen

Kein natives Feature zur Zeiterfassung

Keine Features zur Priorisierung von Aufgaben

Keine native Gantt-Ansicht und Sie können keine Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Terminen erstellen

Basecamp Preise

Basecamp bietet zwei Pläne zur Preisgestaltung an:

Basecamp persönlicher Plan Bis zu drei Projekte Bis zu 20 Benutzer 1GB Speicherplatz

Basecamp Business Plan ($99/Monat) 500GB Speicherplatz Projekte im Team Erweiterter Client-Zugang Projekt-Vorlagen Und mehr



Basecamp Kundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10,000+ Bewertungen)

7. Microsoft Projekt

über Microsoft Projekt

Microsoft Project ist eine Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Projekte planen und analysieren können.

Es gibt keinen kostenlosen Plan, aber MS Project bietet eine 30-tägige Testversion an.

und was ist mit den kostenpflichtigen Plänen?

Der billigste kostenpflichtige Plan bietet keine Desktop Client-Lösung, was bedeutet, dass Sie ohne Internetverbindung nicht auf Ihre Projekte zugreifen können. 😅

IFC über GIPHY

Microsoft Project Schlüssel-Features

Nutzen Sie die Integration von Microsoft Teams für die Zusammenarbeit im Team

Features für die Projektplanung und -terminierung

Vorgefertigte Berichterstellung zur Nachverfolgung des Fortschritts

Mitverfassen von Aufgaben und Projekten mit Teamkollegen

Microsoft Project-Profis

Planen und verwalten Sie komplexe Projekte mithilfe von Aufgabenabhängigkeiten

Verfolgen Sie alle Ihre Ressourcen und überwachen Sie ihren Fortschritt mit der Ansicht der Zeitleiste des Projekts

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit aufschlussreichen Berichten

Microsoft Project Limitierungen

Es gibt keine kostenlose Version

Ist nicht mit PCs kompatibel, auf denen die kostenpflichtige Software nicht installiert ist

Limitiert auf Integrationen mit Skype, Outlook oder anderen MS Project-Anwendungen

Microsoft Project Preise

Microsoft Project bietet drei verschiedene Pläne an:

Project Plan 1 ($10/Benutzer pro Monat) Startseite des Projekts Raster-Ansicht Board-Ansicht Zeitleiste (Gantt-Ansicht)

Projekt Plan 3 ($30/Benutzer pro Monat)

Desktop Client (bis zu fünf PCs)

Verwaltung von Ressourcen

Timesheet-Übermittlung

Und mehr

Projekt Plan 5 ($55/Benutzer pro Monat) Portfolio-Auswahl und -Optimierung Verwaltung der Nachfrage Enterprise-Ressourcenplanung und -verwaltung Und mehr



Microsoft Project Kundenbewertungen

G2 : 4/ 5 (1.500+ Bewertungen)

: 4/ 5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,200+ Bewertungen)

Das Gefühl, dass Microsoft Project **_keine Power Points macht?

Sehen Sie sich die Top 15 an Microsoft Project Alternativen .

Zeit für einen Flow zu einer LiquidPlanner-Alternative!

Obwohl LiquidPlanner ein gutes Online-Tool für Projektmanagement ist, hat es auch seine Nachteile.

Glücklicherweise gibt es tonnenweise kostenlosen Tools für Projektmanagement verfügbar, die mehr Features für weniger Geld bieten!

Und obwohl wir hier ein paar gute LiquidPlanner-Alternativen erwähnt haben, ist ClickUp die bei weitem umfassendste Projektmanagement-Softwarelösung

Warum sollten Sie sich also mit einer abgespeckten Version zufrieden geben, wenn Sie die echte Lösung haben können? Testen Sie ClickUp heute kostenlos und erleben Sie eine Plattform für Projekt- und Arbeitsmanagement, die es in sich hat!