10 beste Integrationssoftware für Ihr Unternehmen im Jahr 2024

Lassen Sie uns in die digitale Welt eintauchen, in der die Softwareintegration eine Hauptrolle in der großen Erzählung Ihres Unternehmens von Produktivität, Effizienz und Erfolg spielt.

Wir werden einige der wichtigsten Integrationstools für Unternehmen im Jahr 2024 erkunden.

Ganz gleich, ob Sie ein Tech-Titan oder ein Startup-Superheld sind, Sie werden ein Tool finden, das wie ein Handschuh zu Ihren Anforderungen passt.

Was ist Integrationssoftware?

Im Kern ist Datenintegrationssoftware eine Art von workflow-Software die als unbesungener Held in Ihrem technischen Stapel dient. Sie ist der stille Vermittler, überbrückt Kommunikationslücken zwischen unterschiedlichen Softwareanwendungen und ermöglicht deren harmonische Zusammenarbeit.

Stellen Sie sich Datenintegrationstools als den Dirigenten Ihres digitalen Orchesters vor, der die verschiedenen Abteilungen (Ihre unterschiedlichen Softwaretools) koordiniert, um eine wunderschöne Symphonie zu schaffen workflow-Automatisierung und Datenverwaltung.

Arten von Integrationen

Der Bereich der Datenintegrationssoftware lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen: iPaaS (Integration Platform as a Service) und Datenintegrationstools.

iPaaS sind Cloud-Plattformen, die die Integration zwischen Anwendungen und Systemen in der Cloud und vor Ort orchestrieren. Sie zeichnen sich durch ihre Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit aus, was sie zu einer hervorragenden Wahl macht, die es Unternehmen ermöglicht, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Andererseits konzentrieren sich die besten Datenintegrationstools auf die Harmonisierung von Datenpipelines aus verschiedenen Quellen und bieten eine konsistente und kohärente Ansicht der kombinierten Daten. Das richtige Datenintegrationstool glänzt, wenn es um die Abbildung großer Datenmengen geht. Die richtigen Unternehmensintegrationsplattformen können selbst die komplexesten Datenstrukturen effizient verarbeiten.

Beide Arten der Datenverwaltung haben ihre Vorzüge, und die Wahl zwischen ihnen sollte von Ihren spezifischen Datenintegrationsanforderungen und der Art Ihres Unternehmens abhängen.

Die 10 besten Integrationssoftwares für das Jahr 2024

Die Wahl des richtigen Datenintegrationstools ist mit der Wahl eines Geschäftspartners vergleichbar. Es sollte ein tiefes Verständnis für Ihre Bedürfnisse haben, zuverlässig sein und einfach zu bedienen sein.

Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Software-Tools, die Benutzerfreundlichkeit und die Qualität des Kundensupports. Denken Sie auch an die Skalierbarkeit, denn mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Anforderungen an die Datenintegration.

1. ClickUp #### Beste Projektmanagement-Integrationssoftware

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Stellen Sie sich eine einzige Plattform vor, die alle Ihre Arbeitsanforderungen konsolidiert - das ist es, was ClickUp bietet.

Als vielseitiges Projektmanagement-Tool glänzt es auch als Produktivitätsverstärker mit seiner Fähigkeit zur nahtlosen Integration in über 1.000 Anwendungen. Möchten Sie mehr erfahren? Werfen Sie einen tiefen Blick auf unsere Favoriten ClickUp-Integrationen .

Die Magie liegt darin, wie es Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele aus verschiedenen Tools wie Slack, Google Drive und GitHub unter einem Dach vereint. Diese Datenintegration hilft Ihnen, den Produktivitätskiller zu verbannen, der als kontextwechsel für immer.

ClickUp-Integrationen sind Ihre Komplettlösung für ein aufgeräumtes, produktives Arbeitsleben.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp lässt sich nahtlos in mehr als 1.000 Anwendungen und Tools integrieren

Es kombiniert Aufgaben-, Dokumenten- und Projektmanagement mit tools für die Online-Zusammenarbeit damit Ihr Team mehr erreichen kann

Nutzen Sie Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, um Ihr Projekt noch schneller voranzutreiben

Automatisiert Routineaufgaben, spart Zeit und erhöht die Produktivität

Ermöglicht Ihnen die Anpassungworkload-Management und Schnittstellen an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp Einschränkungen

Mit einem breiten Spektrum an Funktionen, die über die Datenintegration hinausgehen, kann es für Erstanwender komplex erscheinen

Die volle Funktionalität ist nicht verfügbar, wenn man offline ist

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Zapier

Beste Drittanbieter-Integrationssoftware

über Zapier Der Einstieg in das Reich der Software-Integrationen mit Zapier eröffnet unzählige Möglichkeiten.

Dieses leistungsstarke Datenintegrationstool verknüpft Ihre bevorzugten Anwendungen und ermöglicht automatisierte Sequenzen, die als "Zaps" bekannt sind, um die sich wiederholenden Aufgaben für Sie zu erledigen.

Die Schönheit von Zapier liegt in seiner umfangreichen Konnektivität, die mehr als 3.000 Anwendungen und Altsysteme unterstützt und sich perfekt für Unternehmen jeder Größe eignet.

Betrachten Sie es als Ihren Assistenten, der Ihnen die Monotonie Ihrer täglichen Arbeit nimmt und Ihre Prozesse effizienter macht.

Zapier beste Eigenschaften

Erstellen Sie Arbeitsabläufe, so genannte Zaps, die Teile Ihres Unternehmens automatisieren können

Umfangreiche Funktionen zur Anwendungsintegration mit mehr als 5.000 Tools bedeuten, dass Sie fast jede Ihrer Arbeitssoftware verbinden können

Eine der besten Integrationsplattformen für Unternehmen, um einen komplizierten Prozess zu automatisieren, der mehrere Anwendungen und Schritte umfasst

Einschränkungen von Zapier

Komplexere Integrationen für einige der beliebtesten SaaS-Anwendungen sind nur in höherwertigen Tarifen verfügbar

Zapier ist zwar leistungsfähig, kann aber eine steilere Lernkurve für technisch nicht versierte Benutzer aufweisen

Preise für Zapier

Kostenlos

Starter : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Professional : $49/Monat

: $49/Monat Team : $69/Monat

: $69/Monat Firma: $99/Monat

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

3. HubSpot

Beste Marketing-Integrationssoftware

über Hubspot HubSpot erfindet nicht nur CRM neu, sondern ist eine umfassende Business-Suite, die Service-, Vertriebs- und Marketing-Tools vereint.

Was HubSpot auszeichnet, ist sein robustes Ökosystem, ein Tor zur Datenintegration mit Ihren bevorzugten Anwendungen und Diensten, das das Kundenbeziehungsmanagement zu einem Kinderspiel macht. Da HubSpot ein so leistungsfähiges Tool ist, möchten Sie vielleicht Ihren gesamten Technologie-Stack darauf ausrichten. Wenn ja, sollten Sie mehr über die besten HubSpot-Integrationen verfügbar.

Von der Pflege von Leads bis hin zur Bereitstellung eines erstklassigen Kundendienstes - die Beispiele für Software-Integrationen von HubSpot sind ein hervorragender Ausgangspunkt zur Inspiration.

Beste Funktionen von HubSpot

Bietet eine Reihe von Marketing-, Vertriebs- undservice-Software die sich alle integrieren lassen

Hoch angesehene CRM-Plattform, die sich in den Rest Ihres Tech-Stacks integrieren lässt

Erstellen Sie leistungsstarke, automatisierte Workflows für eine vollständige Systemintegration

HubSpot-Einschränkungen

Die Kosten können eskalieren, wenn Sie mehr Funktionen benötigen oder Ihre Kontaktliste wächst

HubSpot bietet zwar viele Funktionen, aber in einigen Bereichen fehlt es an der Tiefe, die in speziellen Plattformen zu finden ist

HubSpot-Preise

Besuchen Sie die Preisseite von HubSpot für weitere Informationen

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

4. Marketo

Beste Marketing-Integrationssoftware

über Marketo Als Teil der Adobe-Familie ist Marketo ein Beweis für hochwertiges Marketing automatisierungssoftware mit genauen Daten.

Ihre leistungsstarken Funktionen gehen über die Erleichterung digitaler Marketingprozesse hinaus. Es ebnet den Weg für nahtlose Integrationen mit anderen Adobe-Produkten und zahlreichen Drittanbieter-Anwendungen.

Es ist nicht nur ein Marketing-Tool, sondern eine All-in-One-Plattform für die personalisierte Kundenansprache in großem Umfang.

Die besten Funktionen von Marketo

Automatisieren und Messen von Marketingaufgaben und Workflows

Einfaches Erstellen, Versenden und Verfolgen von E-Mail-Kampagnen

Integration mit vielen gängigen CRM-, CMS- und Social-Media-Plattformen

Marketo-Einschränkungen

Aufgrund des großen Funktionsumfangs braucht es Zeit, um es zu beherrschen

Teurer im Vergleich zu anderen Marketing Automation Tools

Marketo Preise

Kontaktieren Sie Adobe für Preise

Marketo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

5. JitterBit

Beste API-Integrationen

über Jitterbit Wenn Sie ein Tool suchen, das mit Ihrem Unternehmen mitwächst, sollten Sie sich JitterBit ansehen. Als dynamische Integrationsplattform als Service (iPaaS) verknüpft JitterBit SaaS- (Software as a Service), On-Premise- und Cloud-Anwendungen und erstellt leistungsstarke automatisierte Workflows.

Ganz gleich, ob Ihre Projekte einfach oder komplex sind, die Skalierbarkeit von JitterBit passt sich Ihren Anforderungen an und sorgt für Effizienz und datengesteuerte Entscheidungen.

JitterBit beste Eigenschaften

Schnell und sichersaaS-, Vor-Ort- und Cloud-Anwendungen verbinden* Bietet leistungsstarke ETL-Funktionen (Extrahieren, Transformieren, Laden) und Automatisierung

Wächst mit Ihrem Unternehmen, von einfachen Projekten bis hin zu komplexen Integrationen

JitterBit-Einschränkungen

Für einfache Integrationsanforderungen könnte es zu viel sein

Einige Integrationen können Programmierkenntnisse erfordern

JitterBit-Preise

Kontaktieren Sie JitterBit für Preise

JitterBit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

6. Integromat

Beste API-Integrationen

über Integromat Tauchen Sie ein in eine Welt der visuellen Integration mit Integromat (jetzt Make). Dieses einzigartige Tool unterstützt über 500 Anwendungen und Dienste und ermöglicht es Ihnen, komplexe Workflows auf einfache, visuell ansprechende Weise zu erstellen.

Seine Echtzeit-Auslöser gewährleisten unmittelbare Reaktionen auf Ereignisse und lassen keinen Raum für Verzögerungen.

Die leistungsstarke Benutzeroberfläche erfordert zwar eine gewisse Einarbeitungszeit, verspricht aber ein Maß an Anpassung, das Ihre Geschäftsprozesse verbessert.

Integromat beste Eigenschaften

Bietet einen visuellen Builder für die Erstellung komplexer Workflows

Tausende von Anwendungen und Diensten können integriert werden

Reagieren Sie mit Echtzeit-Triggern auf Ereignisse, sobald sie auftreten

Einschränkungen von Integromat

Die visuelle Schnittstelle ist zwar leistungsfähig, erfordert aber eine gewisse Einarbeitung

Der kostenlose Plan bietet nur begrenzte Funktionen und Integrationen

Integromat Preise

Kostenlos

Kern : $9/Monat

: $9/Monat Pro : $16/Monat

: $16/Monat Teams: $29/Monat

Integromat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen) Integration von Integromat mit ClickUp !

7. Celigo

Am besten geeignet für E-Commerce-Integrationen

über Celigo Celigo heißt Sie in der Welt der robusten iPaaS-Lösungen willkommen. Die vorgefertigten Integrationen verkürzen die Einrichtungszeit, ganz gleich, welche Integrationsszenarien Sie vor sich haben.

Celigo ist eine skalierbare, effiziente Lösung, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.

Obwohl sie benutzerfreundlich ist, kann ein gewisses Maß an technischem Wissen Ihre Erfahrung verbessern und Ihnen ermöglichen, das volle Potenzial von Celigo auszuschöpfen.

Celigo beste Eigenschaften

Bietet robuste iPaaS-Funktionen für komplexe Integrationen auf Unternehmensebene

Viele vorgefertigte Integrationen, die die Einrichtungszeit verkürzen

Passt sich an die wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens an

Einschränkungen von Celigo

Obwohl benutzerfreundlich, sind einige technische Kenntnisse für die Einrichtung von Vorteil

Es werden zwar vorgefertigte Integrationen angeboten, aber das Angebot könnte breiter sein

Celigo Preise

Kontaktieren Sie Celigo für Preise

Celigo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

8. Cyclr

Das Beste für E-Commerce-Integrationen

über Cyclr Cyclr verfolgt einen benutzerfreundlichen Ansatz bei der Erstellung und Verwaltung von Integrationen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche und eine Bibliothek mit vorgefertigten Verbindungen zu beliebten Anwendungen sorgen für eine nahtlose Integration.

In Verbindung mit detaillierten Analysen geht es bei Cyclr nicht nur um das Herstellen von Verbindungen, sondern auch um die Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe für Spitzenleistungen.

Die besten Funktionen von Cyclr

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung und Verwaltung von Integrationen

Bietet eine Bibliothek mit vorgefertigten Verbindungen zu beliebten Anwendungen und Diensten

Detaillierte Analysefunktionen zur Verfolgung und Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe

Einschränkungen von Cyclr:

Die Software ist zwar benutzerfreundlich, aber für komplexere Szenarien fehlt ihr möglicherweise die Tiefe

Der Preis könnte für kleinere Unternehmen zu hoch sein

Preise für Cyclr

Startup: $999/Monat

$999/Monat Wachstum: $1.899/Monat

$1.899/Monat Skala: Kontaktieren Sie Cyclr für Preise

Cyclr Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

9. IFTTT

Am besten für triggerbasierte Integrationen

über IFTTT Die Vereinfachung der Automatisierung ist die Essenz von IFTTT (If This, Then That).

Mit diesem einzigartigen Tool können Sie einfache automatisierte Arbeitsabläufe, so genannte "Applets", für mehr als 600 Apps, Geräte und Dienste erstellen.

Seine Einfachheit ist ein Segen für Anfänger, aber auch ein potenzielles Sprungbrett für eine komplexere Unternehmensautomatisierung.

Die besten Funktionen von IFTTT

Erstellen Sie einfache, automatisierte Arbeitsabläufe, die als "Applets" bezeichnet werden

Unterstützt mehr als 800 Anwendungen, Geräte und Dienste

Einfach zu bedienen mit geringer Lernkurve

IFTTT-Einschränkungen

Hervorragend geeignet für einfache Automatisierung, aber nicht für komplexe Geschäftsabläufe

Sie benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um mehr als drei Applets zu verwenden

IFTTT-Preise

Kostenlos

Pro : $2.50/Monat

: $2.50/Monat Pro+: $5/Monat

IFTTT Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

10. SureTriggers

Das Beste für Trigger-basierte Integrationen

über SureTrigger Lernen Sie SureTriggers kennen, ein Tool für die Echtzeit-Datensynchronisation zwischen Ihren Lieblingsanwendungen. Es vereint beliebte Apps und Tools unter einem Dach mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die auch für Personen mit minimalen technischen Kenntnissen geeignet ist.

Obwohl SureTriggers erst seit kurzem auf dem Markt ist, ist es eine vielversprechende Integrationssoftware, die Ihre Geschäftsprozesse reibungslos und effizient macht.

SureTriggers beste Eigenschaften

Ermöglicht Echtzeit-Datensynchronisation zwischen Anwendungen

Bietet Integrationsunterstützung für beliebte Anwendungen und Tools

Bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die nur minimale technische Kenntnisse erfordert

SureTriggers Einschränkungen

Für komplexere Integrationen sind möglicherweise alternative Tools erforderlich

Als neuerer Marktteilnehmer sind die Support- und Lernressourcen nicht so umfangreich

Preise für SureTriggers

Während des Betatests kostenlos

SureTriggers Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (3+ Bewertungen)

: 4.5/5 (3+ Bewertungen) Capterra: N/A

