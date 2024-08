Der Marketingplanungsprozess: Schritt-für-Schritt-Zusammenfassung

sie möchten mehr über die verschiedenen Schritte erfahren, die zum marketingplanung_ _Prozess? Verwaltung eines marketing Projekt ist ein bisschen wie die Leitung eines Schnellrestaurants.

Sie haben nur eine sehr begrenzte Zeit, um das Produkt (die Kampagne) vorzubereiten. Und Sie müssen sich mit Mitgliedern des Personals abstimmen, die ganz andere Aufgaben haben. Wenn Sie es richtig erledigen, werden Sie eine Menge treuer (und hungriger) Kunden anziehen.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die strategischen Marketing Plan Prozess , wie Sie ihn in Ihrem Geschäft umsetzen können und welches Tool Ihnen dabei am besten hilft.

Reihenfolge einhalten! Los geht's.

Was ist ein Marketing Plan?

Ein Marketingplan ist ein Dokument, das die Marketingstrategie Ihres Unternehmens für den kommenden Monat, das kommende Quartal oder das kommende Jahr darlegt.

Das ist der Inhalt eines Marketing-Aktionsplans, wenn Sie ihn auspacken:

Ihre aktuelle Marketingaktivität und Position

Eine detaillierte Übersicht über Ihr Marketingziel und Ihr Business-Ziel

Eine Beschreibung der Kundenbedürfnisse

Die Metriken, die Sie nachverfolgen müssen (ROI, Nummer der potenziellen Kunden usw.)

Und was passiert, wenn Sie einen tollen Marketing Plan erstellen? Sie sind in der Lage, sich auf Ihr Marketingziel zu konzentrieren und eine ebenso erstaunliche Marketingstrategie zu entwickeln. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Marketingkampagne erstellen können, die selbst Profis vor Neid erblassen lässt!

Vorteile des Marketing-Planungsprozesses

Richtig erledigter Marketingaufwand kann zu erheblichen positiven Ergebnissen führen, die den Erfolg Ihres Geschäfts beflügeln können. Hier sind einige Vorteile einer proaktiven Planung marketing-Planung .

Erfahren Sie mehr über die top marketing tools for new businesses !

Bietet Benchmarks und Rechenschaftspflicht

Durch den Planungsprozess sind Sie in der Lage, Benchmarks einzustellen und einen Fahrplan für Ihre Marketingstrategie zu erstellen, um die Ziele Ihres Geschäfts zu erreichen. Durch diese Sichtbarkeit kann das gesamte Team für seine Handlungen und Aufgaben zur Verantwortung gezogen werden. Außerdem wird so sichergestellt, dass alles reibungslos abläuft, da jeder weiß, was passiert und wie er zusammenarbeiten muss.

Fördert die Zusammenarbeit im Team

Da der Marketingplanungsprozess wahrscheinlich abteilungsübergreifend abläuft und ein gewisses Maß an Zusammenarbeit erfordert, wird die abteilungsübergreifende Kommunikation gefördert und die Organisation vereinheitlicht. Die frühzeitige Einbindung Ihres Teams ermöglicht Ihnen außerdem eine realistische Planung.

Inhalte mit anderen gleichzeitig in ClickUp Docs bearbeiten

Reduziert das Risiko

Jetzt haben Sie eine Marketingstrategie. Mit einem Plan haben Sie nun einen Rahmen, um sich einen Überblick über den Einzelzielmarkt, den Wettbewerbsvorteil und die Marktsegmentierung zu verschaffen. So können Sie sich besser auf Risikofaktoren vorbereiten, die Sie vielleicht nicht vorhergesehen haben.

Stellt Ihre Überzeugungen und Annahmen in Frage

Da sich das Geschäft ständig verändert, ermöglicht Ihnen ein Marketing-Planungsprozess die ständige Anpassung effektiverer Strategien. Indem Sie Ihren Marketingaufwand kontinuierlich verbessern, können Sie neue Tools und Techniken kennen lernen, neue Ideen von verschiedenen Mitgliedern Ihres Teams einbeziehen und Ihre Überzeugungen in Frage stellen standardarbeitsanweisungen .

Was sind die Schritte im Marketing-Planungsprozess? Erstellung eines Marketing Plans zum ersten Mal zu erstellen, mag wie ein komplizierter Prozess erscheinen, ist aber eigentlich ganz einfach. Der Planungsprozess wird 100-mal einfacher, wenn Sie ihn in diese sechs Schritte unterteilen:

Dokumentieren Sie Ihre Ziele für das Geschäft

Marktforschung zu erledigen

Definieren Sie Ihrpersona des Käufers/Kunden* Legen Sie ein Marketing-Budget fest

Eine Marketingtaktik festlegen

Planen Sie diemarketing-Kampagne Schauen wir uns die einzelnen Schritte genauer an.

1. Dokumentieren Sie Ihre Ziele für das Geschäft

Bevor Sie eine Marketingstrategie planen, sollten Sie und Ihr Marketing Team Ihre Geschäftsleitung bitten, Ihre Unternehmensziele herauszustellen.

Idealerweise sollte jedes große Geschäft ziel und Zielsetzung sollten sich über 18-24 Monate erstrecken. Dies gibt Ihnen genügend Zeit, um Marketinginitiativen zu entwickeln, die mit diesen allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmen.

Verwenden Sie Zielordner, um Ihre Ziele in ClickUp einfach zu organisieren

Nehmen wir an, Sie sind der Marketing Manager für Los Pollos Hermanos aus Breaking Bad. Das Business-Ziel des Eigentümers Gus Fring könnte sein, den Umsatz des Restaurants im nächsten Jahr auf 3 Millionen Dollar zu steigern.

Sie müssen ein SMART-Ziel erstellen marketing-Ziel die zu seinen Business-Zielen beitragen können. Ein Beispiel:

Gewinnung von 20% mehr Stammkunden

Steigerung des Absatzes von heißen Hähnchensandwiches um 35%

Steigerung der Versand- und Verteilungsumsätze für andere Produkte 😉

Neugierig auf SMART-Ziele? Sehen Sie sich unser_ leitfaden für Tipps, wie man ein großartiges Ziel für das Geschäft erstellt.

Nachdem Sie sich für ein Ziel entschieden haben, marketing project management tools wie ClickUp helfen Ihnen, diese zu dokumentieren und nachzuverfolgen. In ClickUp, Ziele sind Container auf hoher Ebene, die in kleinere Objekte unterteilt werden können, die als Einzelziele. Einzelziele können durch Einheiten wie Nummern, $$$, wahr/falsch und Aufgabenlisten gemessen werden.

Bonus: Marketing tools for Small Businesses Wenn Sie Ihre Zielvorgaben erfüllen, erreichen Sie auch Ihr Marketingziel. ClickUp aktualisiert automatisch den prozentualen Fortschritt beim Erreichen der Einzelziele in Echtzeit. Dies kann Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams motivieren, da sie sehen, dass die Zahlen jeden Tag steigen!

Mit Dashboards in ClickUp können Sie wichtige Daten schnell auf einem einzigen Bildschirm abrufen

möchten Sie weitere Marketing-Metriken überwachen?

ClickUp ist vollgepackt mit Features, die Ihre Teams benötigen, um Ihr Projekt zu verwalten oder marketingprogramm. Sein Dashboards sind das Mittel der Wahl. Jedes einzelne Dashboard bietet eine Vielzahl von Benutzerdefinierte Widgets für die Nachverfolgung marketing-KPIs und jedes Marketingziel.

Verfolgen Sie Verkäufe, Konversionsraten, Social-Media-Engagement und mehr mit einem Liniendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm, Batteriediagramm oder wie auch immer Sie die Daten am besten visualisieren!

Nutzen Sie dieses hilfreiche Video-Tutorial, um das Beste aus der kostenlosen Vorlage für Content Management mit detaillierten Beispielen und Aufschlüsselungen herauszuholen

Möchten Sie schneller ans Ziel kommen? Verwenden Sie die ClickUp Content Management Vorlage zur einfachen Nachverfolgung Ihrer Ziele, Budgets und Ressourcen für Inhalte in einem einzigen Space. Holen Sie sich diesen Inhalt kostenlose Branding-Vorlage !

2. Durchführung eines Marketing-Audits und einer Untersuchung

Es ist Zeit für einen ernsthaften Rückblick. Sie müssen einen Blick auf alle Marketingentscheidungen und -initiativen werfen, die Sie in den letzten Jahren getroffen haben. Außerdem müssen Sie alte Berichte durchgehen, um zu sehen, welche Marketingtaktiken funktioniert haben und welche nicht.

aber warum?

Mit Hilfe eines Marketing-Audits können Sie die Probleme vermeiden, mit denen Ihre Marketingabteilung in der Vergangenheit konfrontiert war. Nehmen Sie es von Gus: ClickUp Dokumente lässt Ihr Team in Echtzeit an Ihrer Prüfung zusammenarbeiten, marktforschung und jährliche Marketing Plan Dokumente; es ist wie Google Docs , aber viel besser!

Sie können nicht nur Listen, Tabellen, Bilder und Videos einbetten, sondern auch direkt in einem ClickUp Dokument handlungsfähige Aufgaben zuweisen. Und um Ihre Arbeit noch einfacher zu machen, können Sie mit ClickUp Ihre Arbeit als vorlage für einen Marketing Plan die Sie später verwenden können!

Nach dem Audit müssen Sie feststellen, wo Sie derzeit auf dem Markt platziert sind und welche Markttrends es gibt. Fragen Sie Ihr Team:

Sind Ihre Kunden preissensibel?

Haben neue Wettbewerber das Wachstum Ihres Geschäfts gebremst?

Verfügen Sie über einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Geschäften?

aber warum sollten Sie das Feedback nur auf Ihr Unternehmen limitieren?Auch die Meinung Ihrer Kunden und Clients ist wichtig.

Schließlich werden sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen. Mit dem Ansicht des Formulars können Sie detaillierte Formulare für Kundenumfragen schneller erstellen, als Sie Heisenberg sagen können.

Erstellen Sie Formulare, um Informationen zu sammeln und die Erstellung von Aufgaben in ClickUp zu rationalisieren

Wählen Sie aus verschiedenen Feldern mit Text, Beschreibungen, Fragen und mehr. ClickUp ermöglicht es Ihnen, diese Formulare öffentlich freizugeben, und sammelt dann die Antworten innerhalb des Tools. Auf diese Weise können Sie direkt auf die Antworten reagieren, indem Sie ihre Eingaben in den Marketingplan aufnehmen.

3. Definieren Sie Ihre Buyer Persona

Wie gut kennen Sie Ihre Kunden wirklich? In dieser Phase müssen Sie sich mit der Marktsegmentierung befassen. Was ist das?

Im Wesentlichen geht es darum, die verschiedenen Arten von Kunden auf Ihrem Einzelzielmarkt zu ermitteln. Dann müssen Sie Ihren Fokus auf ein bestimmtes Einzelziel einschränken. Danach müssen Sie eine Buyer Persona erstellen. Dabei handelt es sich um fiktive Darstellungen Ihres idealen Kunden in Ihrem Einzelziel. Fragen Sie Ihr Team:

Wer ist diese Person?

Was sind ihre Bedürfnisse und Prioritäten?

Wie treffen sie Entscheidungen?

Wo erledigen sie ihre Arbeit?

Wie viel verdient sie?

Was mögen sie, und was hassen sie absolut?

Welche Medien konsumieren sie zu?

Sie müssen sich wirklich in ihre Köpfe hineinversetzen, damit Sie Ihre marketingstrategie die sie am besten anspricht. Ein Beispiel: Los Pollos Hermanos entscheidet sich für eine Käufer-Persona namens Walt, einen Chemielehrer im mittleren Alter.

Jetzt, da Sie wissen, wer er ist, wie er sich verhält und was er will, können Sie ihn besser ansprechen! Doch wie erledigen Sie die Erstellung einer Käufer-Persona? Zwei Worte: Mindmaps .

Einfaches Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Flussdiagrammen mit Features wie ClickUp Mindmaps

Das Zeichnen von Mindmaps in ClickUp kann Ihrem Marketing Team helfen, Ihre Gedanken und Ideen zu organisieren, wenn erstellen einer Persona . Legen Sie einfach eine zentrale Idee fest und fügen Sie relevante Gedanken hinzu, wenn sie auftauchen.

Und denken Sie daran, je detaillierter die Persona Mindmaps sind, desto besser. Wenn Sie Ihre Kunden gut kennen, können Sie einen personalisierten und dennoch strategischen Marketingplan erstellen, der eine Verbindung zu Ihrer Zielgruppe herstellt.

4. Setzen Sie ein Budget fest

Sie haben vielleicht eine Menge cooler strategischer Marketingideen, aber wenn diese nicht in Ihr Marketingbudget passen, ist es fast unmöglich, sie umzusetzen. Und selbst wenn Sie die Bank sprengen, um sie zu erledigen, gibt es keine Garantie dafür, dass Sie am Ende im Geld schwimmen werden.

Wie viel sollten Sie also für Ihren strategischen Marketingplan ausgeben? Zuteilung 7-15% der Einnahmen Ihres Unternehmens für Ihre Marketingabteilung zu verwenden, ist ideal, aber es gibt keine pauschale Regel.

Denken Sie jedoch daran, dass jede anfängliche Marketingaktivität teuer sein kann. Dazu gehören die Beschaffung eines Logos , branding und die Erstellung einer Kampagne von Grund auf. Wie erledigen Sie die Nachverfolgung Ihrer Marketingausgaben?

In ClickUp kann jede Aufgabe zusätzliche Details haben, die Benutzerdefinierte Felder . Mit diesen Feldern können Sie Daten wie Telefonnummern, Beschreibungen, Kontrollkästchen und mehr erfassen.

Hinzufügen, Ausblenden oder Anzeigen eines benutzerdefinierten Feldes aus einer Listenansicht in ClickUp

In diesem Fall können Sie das Budget und die Kosten jeder Marketingaktivität und Aufgabe mit dem Feld "Geld" nachverfolgen. Darüber hinaus können Sie mit Spalte Berechnungen können Sie automatisch Ihre Ausgaben addieren, um zu sehen, ob sie mit Ihrem Budget übereinstimmen.

Also keine Halbheiten mehr bei der Erstellung Ihres strategischen Marketingplans!

Bonus: Marketing Kalender Software !

5. Identifizieren Sie eine Marketingtaktik

Jetzt, da Sie genau wissen, wie Ihre Kunden sind, ist es an der Zeit, die richtige verteilungskanäle wo sie den größten Teil ihrer Zeit verbringen. Schließlich muss Ihr Einzelziel Ihre Anzeige sehen, nicht wahr?

Nehmen wir ein paar Plattformen, auf denen Sie Ihre Werbung implementieren können strategischen Plan und die besten Taktiken für jede:

Schauen wir uns noch einmal Walts Persona an. Da wir festgestellt haben, dass er alle seine Nachrichten aus dem Fernsehen bezieht, sollte sich unser Marketingaufwand auf die Erstellung eines wunderbaren Werbespots konzentrieren:

Denken Sie daran, dass die Botschaft Ihrer strategischen Marketingkampagne die Bedürfnisse der Kunden widerspiegeln sollte. In diesem Fall sollte der Werbespot dem Einzelziel versichern, dass die Lebensmittel hochwertig und frisch sind - 99,99 % frisch.

Sie müssen jedoch nicht alle Ihre Taktiken auf eine einzige Plattform konzentrieren. Ein gesunder Marketing-Mix aus Offline- und Online-Medien sorgt dafür, dass Ihre Botschaft bei allen ankommt. Jetzt liegt es an Ihrem Marketing Team zu entscheiden, welchen Weg es einschlagen möchte.

Sie können zum Beispiel neue Inhalte in Ihrem Blog erstellen und veröffentlichen, automatisierte Webinare veranstalten und fördern Sie gleichzeitig Offline-Inhalte, um Ihr Publikum zu konvertieren. Mit ClickUp's Chat-Ansicht können Sie Taktiken und Verkaufsabschlüsse besprechen, Bilder/Videos anhängen und Aufgaben in Ihrem Marketing-Mix zuweisen.

Die Ansicht "Chatten" speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, damit Sie jede Unterhaltung schnell wiederfinden

6. Planen Sie die Marketingkampagne

Jetzt sind wir endlich am Ende des strategischen Marketings angelangt planungsprozesses . Nachdem Sie den Marketingplan fertiggestellt haben, ist es an der Zeit, alle Aufgaben aufzulisten, die zu erledigen sind, um ihn zu verwirklichen.

Wie erledigen Sie das?

Mit ClickUp's Gantt Diagramme können Sie eine dynamische Zeitleiste der Aktivitäten Ihrer Marketingkampagne von Anfang bis Ende erstellen. Die Gantt-Ansicht können Sie das Start- und Enddatum für jede Aufgabe sowie alle wichtigen Meilensteine auf dem Weg dorthin anzeigen lassen.

Einfaches Aktualisieren von Projekten per Drag-and-Drop in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Mit Aufgaben-Abhängigkeiten können Sie die Reihenfolge angeben, in der Sie Ihre Aufgaben abschließen wollen. Dazu müssen Sie nur eine Linie zwischen zwei Aufgaben ziehen, und Sie sind erledigt!

Jetzt kann Ihr Marketing Team nicht mehr an einer abhängigen Aufgabe bis sie die vorangegangene Aufgabe gelöscht haben. Ich muss an einer digitalen marketing-Kalender ? Sie können alle Ihre Marketingaktivitäten über ClickUp's Ansicht des Kalenders .

Es ist super einfach, Beiträge oder Aufgaben zu planen und Fälligkeitsdaten anzupassen - alles, was Sie erledigen müssen, ist Ziehen und Ablegen.

Notiz: Da der strategische Marketingprozess erfordert, dass Ihr Team schnell auf den Beinen ist, bietet ClickUp Vorlagen für Marketingpläne für Ihre inhaltlicher Kalender , SEO-Verwaltung , nachverfolgung von Kampagnen , kalender für Aktionen , A/B-Tests und grafikdesign-Prozesse .

Wenden Sie einfach die Vorlage für den Marketing Plan an, und Sie können in Sekundenschnelle mit der Planung beginnen! Beachten Sie jedoch, dass ClickUp nicht nur für den strategischen Planungsprozess es kann bei jedem Marketingprozess von der Ausführung bis zur Überwachung helfen.

ClickUp hat also mehr features ? Hier sehen Sie, was ClickUp zu bieten hat:Flexible Ansichten um weitere Ideen für das Marketingmanagement zu erhalten.