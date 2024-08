Top 10 Marketing-Tools für Startups im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Die Leitung eines Start-ups ist aufregend und stressig zugleich. Ihnen liegt eine Welt voller Möglichkeiten zu Füßen, aber auf Ihrem Schreibtisch türmt sich auch ein riesiger Stapel von Dingen, durch den Sie sich durcharbeiten müssen.

Zweifellos geht es bei einigen Punkten auf Ihrer To-Do-Liste um Marketing. Von der Verbesserung Ihres Suchmaschinen-Rankings bis zur Auswahl von projektmanagementsoftware gibt es eine Menge zu tun.

Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Marketing-Tools für Start-ups, die das Leben leichter machen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen unsere 10 besten Marketing-Tools für Start-ups vor und zeigen Ihnen, wie Sie sie nutzen können, um Ihr Unternehmen in die Stratosphäre zu bringen. ☄️

Nicht alle Marketing-Tools für Start-ups sind gleich. Einige sind ideal für technisch orientierte SaaS-Unternehmen während andere besser für Lifestyle-Marken geeignet sind.

Unabhängig davon, welches Tool Sie benötigen, sollten Sie bei der Auswahl eines Marketing-Tools für Ihr Startup auf Folgendes achten:

Zusammenarbeit : Nichts ist schlimmer als die Arbeit mit einem unzusammenhängenden Team. Wählen Sie ein Tool, das Folgendes bietetechtzeit-Zusammenarbeit damit in der sich schnell verändernden Startup-Umgebung alle auf dem neuesten Stand und auf derselben Seite bleiben

Effektivere Zusammenarbeit mit Kunden oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen

Integrationen : Ihre Tools sollten gut miteinander funktionieren. Suchen Sie nach Marketing-Tools, die sich in Ihre anderen täglichen Verwaltungs- und Designprogramme integrieren lassen

Hier ist unsere Liste der besten Tools für Marketingteams und Startups. Von der Keyword-Recherche bis zum Social-Media-Posting - für jedes Startup und jede Marketingstrategie gibt es ein kostenpflichtiges oder kostenloses Tool.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine projektmanagementsoftware für Startups die die Planung von Aufgaben, die Zuweisung von Verantwortung und die Verwaltung des Tagesgeschäfts einfacher denn je macht. Marketing-Teams nutzen ClickUp zur Erstellung von redaktionellen und marketing-Kalender und Verwalten von Veröffentlichungsplänen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Ansicht anpassen, um Marketingmaterialien wie Inhalte und Medien in Ihrem Unternehmen zu visualisieren und zu planen

Aber warten Sie, es gibt noch mehr. 👀

Sie können in Echtzeit an allem zusammenarbeiten, von Social Media Engagement bis hin zu bezahlten Anzeigen. Brainstormen Sie mit Ihrem Team, um neue Kampagnen zu entwickeln, oder nutzen Sie die verschiedenen Ansichten, um tiefer in Analysen einzutauchen. Automatisieren Sie Aufgaben, um Projekte sofort den entsprechenden Teammitgliedern zuzuweisen und den Zeitaufwand für die Arbeit zu reduzieren.

ClickUp AI gibt Ihrem Team mehr Vertrauen in ihre Kommunikation, indem es E-Mail-Texte prüft, kürzt oder entwirft

Eine der interessantesten Funktionen ist ClickUp AI ist ein Schreibassistent, der das Marketing effizienter und effektiver machen soll. Er wurde speziell für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt: Sie können damit E-Mail-Kampagnen erstellen, Content-Briefe schreiben, Blogbeiträge verfassen oder bei der Keyword-Recherche Ideen generieren. Und das Beste daran: Sie können ihn an die spezifische Stimme Ihrer Marke anpassen.

ClickUp beste Eigenschaften:

Mit der Automatisierung können Sieschneller arbeiten durch sofortige Erstellung wiederkehrender Aufgaben und deren Zuweisung an die zuständigen Teammitglieder

Das All-in-One-Tool ermöglicht Kommunikation und strafft Arbeitsabläufe für einen reibungsloseren Betrieb

Tausende von Vorlagen erleichtern das Startup-Leben, egal ob Sie einen Marketingplan entwerfen oder eine Aktionärsanalyse für anstehende Projekte durchführen

ClickUp Einschränkungen:

Einige Benutzer finden die umfangreiche Funktionalität anfangs etwas einschüchternd, aber es gibt jede Menge Support, um neue Benutzer anzuleiten

Der kostenlose Plan beinhaltet keinen Zugriff auf dieneuen KI-Toolaber es kostet nur $5, wenn Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. KWFinder

über KWFinder Für ein Startup ist der Aufbau einer Online-Präsenz ein Muss. Eine der besten Möglichkeiten, Ihre Marke zu etablieren, ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Ihre Landing Pages und Ihren Blog. Der erste Schritt in diesem Prozess ist eine Keyword-Recherche. 🔍

KWFinder ist ein Marketing-Tool für Start-ups, das Ihnen hilft, die richtigen Schlüsselwörter zu finden, um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Mit diesem Tool können Sie sehen, für welche Begriffe Ihre Konkurrenten ranken, das Suchvolumen für bestimmte Keywords ermitteln und Begriffe identifizieren, für die Sie schnell ranken können.

KWFinders beste Eigenschaften:

Die SERPWatcher-Funktion gibt Ihnen Einblick in das Keyword-Ranking im Laufe der Zeit, so dass Sie keine wertvollen Ressourcen für Monitoring-Tools aufwenden müssen

Der SiteProfiler überwacht Ihre Markenautorität und hat ein Auge auf wichtige SEO-Kennzahlen wie Backlinks und Inhalte, die den meisten Traffic bringen

Mit dem SERP Volatility Checker bleiben Sie auf dem Laufenden über Google Core Updates und andere Änderungen, die sich direkt auf den Traffic Ihrer Website auswirken

KWFinder Einschränkungen:

Es gibt Obergrenzen für verwandte Keywords für alle Pläne, was für Startups, die ein schnelles Wachstum anstreben, einschränkend ist

Es gibt kein Tool zur Analyse von Keyword-Lücken, so dass Sie ein anderes Tool wie Google Analytics benötigen, um Bereiche zu identifizieren, in denen Sie wertvolle Inhalte vermissen könnten

KWFinder Preise:

Mangools Eintrag : $29/Monat

: $29/Monat Mangools Basic : $49/Monat

: $49/Monat Mangools Premium : $69/Monat

: $69/Monat Mangools Agentur: $129/Monat

KWFinder Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (5+ Bewertungen)

: 4.5/5 (5+ Bewertungen) Capterra: N/A

3. Hootsuite

über Hootsuite Hootsuite ist ein Tool zur Verwaltung sozialer Medien, das die Veröffentlichung von Inhalten auf den Social-Media-Kanälen Ihres Start-ups erleichtert. Nutzen Sie es, um Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, Inhalte aus Ihrem Blog zu veröffentlichen und neue Produkte vorzustellen.

Die besten Funktionen von Hootsuite:

Planen Sie Beiträge für alle Ihre Social-Media-Konten in einem einzigen Bereich

Tracking-Funktionen zeigen Ihnen, welche Arten von Inhalten bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen

In der Kalenderansicht können Sie Ihren gesamten Veröffentlichungszeitplan einsehen und das Timing so anpassen, dass es den Zeiten entspricht, in denen Ihre Nutzer am ehesten eingeloggt sind

Hootsuite Einschränkungen:

Einige Nutzer, die getrennte Ansichten bevorzugen, finden das umfassende Dashboard ein wenig unübersichtlich

Viele Funktionen bedeuten, dass es eine größere Lernkurve gibt; Marketing-Neulinge und Startups brauchen möglicherweise Zeit, um sich einzuarbeiten

Hootsuite Preise:

Professionell : $99/Monat

: $99/Monat Team : $249/Monat

: $249/Monat Business : 739 $/Monat

: 739 $/Monat Enterprise Custom: Maßgeschneiderte Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

4. Canva

über Canva Beim digitalen Marketing geht es nicht nur um geschriebene Inhalte, sondern auch um Grafiken und Videos, um die sich ständig weiterentwickelnden Zielgruppen zu erreichen. Design-Tools wie Canva machen die Erstellung von bezahlten Anzeigen bis hin zu Bannern für soziale Medien so einfach wie nie zuvor.

Die kostenlose Version bietet Zugang zu Tausenden von Bildern, Grafiken und Vorlagen, während die kostenpflichtige Version Ihnen mehr Anpassungsmöglichkeiten und Optionen bietet. Verwenden Sie Canva, um Markenelemente zu erstellen, mit anderen Mitgliedern Ihres Designteams zusammenzuarbeiten und Ihre Kreationen mit nur wenigen Klicks zu veröffentlichen oder herunterzuladen.

Die besten Funktionen von Canva:

Vorlagen erleichtern die Erstellung von Marketingmaterialien wie Einladungen zur Produkteinführung, Verkaufsanzeigen und Blog-Infografiken

Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit - einschließlich Ordnern, Zeitplänen und integrierten Kommentartools - ermöglichen es Ihnen, das gesamte Team in den Designprozess einzubeziehen

Der Video-Editor und die integrierten Animationen erleichtern die Erstellung ansprechender Inhalte für Zielgruppen mit geringerer Aufmerksamkeitsspanne

Einschränkungen von Canva:

Einige Nutzer finden, dass die Benutzeroberfläche Probleme hat, wenn Inhalte nicht perfekt ausgerichtet sind oder die Drag-and-Drop-Funktionen nur sporadisch funktionieren

Andere Nutzer finden, dass die Qualität der kostenlosen Vorlagen begrenzt ist, so dass es schwierig ist, vielfältige Inhalte zu erstellen, ohne auf ein kostenpflichtiges Programm upzugraden

Preise für Canva:

Kostenlos

Pro : $119,99/Jahr für eine Person

: $119,99/Jahr für eine Person Teams: $149.90/Jahr für die ersten fünf Personen

Canva Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (4.200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11.300+ Bewertungen)

5. Puffer

über Puffer Buffer ist ein weiteres digitales Marketing-Tool, das das Social Media Marketing schneller und effektiver machen soll. Von erstellung eines Marketingkalenders bis hin zu Tracking-Analysen ist dieses Tool nützlich für Startups und Influencer, die ihre Kommunikation mit dem Publikum verbessern möchten.

Das Tool lässt sich mit verschiedenen Social-Media-Kanälen integrieren, darunter Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok und Shopify.

Die besten Funktionen von Buffer:

Integrierte KI hilft Ihnen dabei, basierend auf Ihrer Zielgruppe zu bestimmen, wann und was Sie veröffentlichen sollten

Automatisierte Berichtesparen Zeit wenn es darum geht herauszufinden, welche Inhalte gut abschneiden

Verschiedene Berechtigungsstufen erleichtern den Zugriff für Teammitglieder, damit Sie zusammenarbeiten können

Puffer-Beschränkungen:

Einige Benutzer stellen fest, dass Beiträge nicht veröffentlicht werden - manchmal aufgrund von Problemen mit den Social-Media-Plattformen und nicht mit Buffer selbst -, was bedeutet, dass sie trotzdem manuell veröffentlichen müssen

Diemarketing-Analysen bieten einen grundlegenden Überblick, aber Sie benötigen ein anderes Tool, wenn Sie tiefere Einblicke wünschen

Buffer-Preise:

Kostenlos

Essentials : $6/Monat für einen Kanal

: $6/Monat für einen Kanal Team : $12/Monat für einen Kanal

: $12/Monat für einen Kanal Agentur: $120/Monat für 10 Kanäle

Buffer Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (900+ Bewertungen)

: 4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

6. Hemingway Herausgeber

Über Hemingway

Der Hemingway Editor ist eine solide werkzeug für Content Marketing für kleine Unternehmen und Start-ups. Mit dem kostenlosen Online-Editor können Sie Ihre Inhalte auf gängige Grammatikfehler überprüfen und sie so im Handumdrehen bereinigen. Außerdem verbessert er die Lesbarkeit, indem er Sätze hervorhebt, in denen das Passiv statt des Aktivs verwendet wird.

Nehmen Sie Änderungen direkt in der App vor und verwenden Sie die Formatierungswerkzeuge, um Überschriften, Aufzählungspunkte und Links hinzuzufügen, um Ihre Inhalte ansprechender und informativer zu gestalten. ✍️

Die besten Funktionen von Hemingway Editor:

Die kostenlose Online-Version verwendet verschiedenfarbige Textmarker, damit Sie leicht erkennen können, welche Inhalte angesprochen werden sollten

Der Lesbarkeitsgrad und die Wortzahl helfen Ihnen dabei, einzuschätzen, ob der Text für Ihre Zielgruppe geeignet ist

Hemingway Editor Einschränkungen:

Das Editier-Feedback ist recht einfach, so dass Sie für komplexere Inhalte einen Stil- und Nutzungsleitfaden verwenden sollten

Die Online-Version hat keine Speicherfunktion

Sie können keine bestimmten Sprach- oder Stilvorlieben eingeben

Hemingway Editor Preise:

Frei : Online-Redaktionstool

: Online-Redaktionstool $19.99: Einmalige Zahlung für die App

Hemingway Editor Bewertungen und Rezensionen:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

7. Slack

Über Slack Wenn Ihr Startup täglich Zusammenarbeit und Kommunikation erfordert, wenden Sie sich an Slack . Diese App ist der Goldstandard für das Chatten mit Teammitgliedern und die Erledigung von Aufgaben.

Mit Slack können Sie verschiedene Kanäle für verschiedene Gruppen erstellen. Erstellen Sie einen Kanal für lustige Chats außerhalb der Arbeit oder Bereiche für Diskussionen über bestimmte Projekte wie Content Marketing.

Senden Sie Nachrichten an ganze Teams oder Gruppen oder entscheiden Sie sich für eine Direktnachricht, um die Kommunikation privat zu halten. Nehmen Sie an "Huddles" teil - Audio- und Videoanrufe - um schnell ein neues Problem zu besprechen oder Fragen zu beantworten verwaltung von Marketing-Ressourcen .

Die besten Funktionen von Slack:

Mit Slack Connect können Sie Personen außerhalb Ihres Unternehmens hinzufügen und deren Zugriff auf bestimmte Kanäle beschränken

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen, um sofort über die dringendsten Probleme informiert zu werden, oder schalten Sie Aktualisierungen stumm, um ohne Ablenkungen in die Arbeit einzutauchen

Integrationen mitCRMs für Startups und Tools wie Google Drive erleichtern die plattformübergreifende Arbeit

Einschränkungen von Slack:

Einige Nutzer empfinden Slack als ablenkend, aber die Anpassung der Benachrichtigungen kann dieses Problem minimieren

Andere Nutzer wünschten sich eine Funktion, mit der man sehen kann, wann jemand zuletzt aktiv war, anstatt nur den aktuellen Status zu sehen

Slack-Preise:

Pro: $8,75/Person/Monat

$8,75/Person/Monat Business+: $15/Person/Monat

$15/Person/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (31.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (31.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

8. GetResponse

über GetResponse Als Startup-Unternehmen verschicken Sie eine Menge Mitteilungen. Egal, ob Sie Investoren, Sponsoren oder Kunden kontaktieren, die Kontaktpflege nimmt einen Großteil Ihrer Zeit in Anspruch. Ein E-Mail-Marketing-Tool wie GetResponse kann einige Ihrer E-Mail-Kampagnen automatisieren.

Verwenden Sie Anmeldeformulare, Pop-ups auf Landing Pages und Newsletter, um die Lead-Generierung zu fördern und Kontakte zu sammeln. Nutzen Sie Auto-Response-Vorlagen, um Abonnenten zu betreuen und neue Kunden zu gewinnen. Mit der E-Mail-Marketingplattform können Sie auch das Engagement verfolgen und über verschiedene Kanäle teilen, um Ihre Reichweite zu erhöhen.

GetResponse beste Eigenschaften:

Mehr als 100 Integrationen, einschließlich Gmail, Hubspot, Shopify und WordPress

Der neue KI-E-Mail-Generator spart Zeit durch die automatische Erstellung von Inhalten auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, der Art des Unternehmens und der spezifischen Zielgruppe

GetResponse Einschränkungen:

Einige Benutzer fanden, dass die Schnittstelle der Marketing-E-Mails veraltet war und eine Anpassung erforderte

Fortgeschrittene Tools wie der Landing Page Designer haben eine steile Lernkurve

GetResponse Preise:

Kostenlos

E-Mail Marketing: $19/Monat

$19/Monat Marketing-Automatisierung: $59/Monat

$59/Monat E-Commerce Marketing: $119/Monat

GetResponse Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

9. ClickFunnels

über ClickFunnels ClickFunnels ist ein Tool, das Startups für A/B-Tests verwenden und Einblicke in kundenbeziehungsmanagement (CRM). Das Tool wurde entwickelt, um Nutzer aus den sozialen Medien und der organischen Suche auf Ihre Website zu leiten und ihnen zu helfen, die richtigen Produkte zu finden. 🎯

ClickFunnels beste Eigenschaften:

Der anpassbare Drag-and-Drop-Seitenersteller kann die Konversionsrate erhöhen und erstellt eine benutzerfreundliche Website

Für die Erstellung von Landing Pages und Trichtern sind keine Programmierkenntnisse erforderlich

ClickFunnels Einschränkungen:

E-Mail-Marketing-Tools sind nicht in allen Paketen verfügbar

Einige Nutzer waren der Meinung, dass es eine steile Lernkurve gab oder dass einige Funktionen nicht nahtlos funktionierten

ClickFunnels-Preise:

Basic: $147/Monat

$147/Monat Pro: $197/Monat

$197/Monat Funnel Hacker: $497/Monat

ClickFunnels Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

10. Hotjar

über Hotjar Hotjar bietet wertvolle Einblicke in die Customer Journey und die Konversionsraten. Die meisten anderen Analysetools sagen Ihnen, was passiert, aber sie bieten keine Einblicke in das Warum.

Hotjar verwendet Heatmaps, um zu zeigen, wie Benutzer mit Ihrer Website interagieren und wo sie konvertieren - oder wo sie Ihre Website verlassen. Anhand dieser Kundendaten können Sie Ihre Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen und Ihre Inhalte anpassen, um die Konversionsrate zu erhöhen.

Die besten Funktionen von Hotjar:

Sie können Marktforschung betreiben und Einblicke von echten Kunden erhalten, ummarketing-Kampagnen verwalten besser

Aufzeichnungen ermöglichen es Ihnen, echte Benutzersitzungen zu beobachten, um Reibungspunkte zu identifizieren

Mit den Fragen-Funktionen können Sie direkt mit den Kunden in Kontakt treten, um Feedback zu erhalten, was ihnen an Ihren Inhalten gefällt und was nicht

Hotjar Einschränkungen:

Sie können Daten nicht nach Datumsbereichen aufteilen, was es schwierig macht, die Customer Journey zu verfolgen, wenn Sie kürzlich Änderungen vorgenommen haben

Hotjar ist nicht mit mobilen Apps kompatibel, sodass Sie nur Einblicke in die Nutzung der Desktop-Version Ihrer Website erhalten

Hotjar-Preise:

Basic: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Business: 99 $/Monat

99 $/Monat Skala: $213/Monat

Hotjar Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (200+ Bewertungen)

: 4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Bringen Sie Ihre Marketing-Bemühungen auf die nächste Stufe

Mit diesen kostenlosen und kostenpflichtigen Marketing-Tools für Startups haben Sie sicher das, was Sie brauchen, um Ihr Publikum zu erreichen.

Möchten Sie Tools zur Marketingautomatisierung, die die Veröffentlichung von Inhalten rationalisieren? Software zur Verbesserung von Organisation und Kommunikation? Was auch immer Sie antreibt, es gibt eine Lösung.

Diese Tools sind zwar großartig, aber noch besser ist es, wenn Sie Ihr gesamtes Marketing und Projektmanagement auf einer einzigen, praktischen Plattform verwalten können. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. 🏆

ClickUp verbessert die Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität, um Ihre Marketingziele zu erreichen. Wählen Sie aus tausenden von Vorlagen um die Marketingmaterialien zu finden, die Sie benötigen, um eine Marke aufzubauen, Autorität zu schaffen und die Konversionsrate zu erhöhen. Starten Sie noch heute mit ClickUp -Es ist für immer kostenlos!